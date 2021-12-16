Borsada günlük işlemler (1) - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Borsada günlük işlemler (1)

Borsada günlük işlemler (1)
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım5,051,20-34,75
Acıpayam Selüloz20,384,1919,69
Adel Kalemcilik30,32-1,56-9,19
Adese Gayrimenkul0,802,56-66,96
Afyon Çimento4,072,52-20,35
AGESA Hayat Emeklilik21,842,4427,45
Ak Enerji1,971,55-10,86
Akbank8,224,4521,63
Akçansa21,882,7235,88
Akdeniz Yatırım Hold.1,921,59-20,10
Akfen GMYO5,382,28197,65
Akın Tekstil46,543,1546,54
Akiş GMYO1,862,76-33,39
Akmerkez GMYO53,00-0,56-13,35
Aksa37,783,11173,48
Aksa Enerji10,404,00179,57
Aksigorta9,208,2410,72
Aksu Enerji25,900,31243,17
Alarko Carrıer337,401,84-6,82
Alarko GMYO33,405,5031,86
Alarko Holding12,022,3041,06
Albaraka Türk2,072,996,70
Alcatel Lucent Teletaş27,32-1,01-7,89
Alkim Kağıt19,102,9147,56
Alkim Kimya21,804,1154,75
Altınyağ Madencilik ve Enerji1,371,48-6,54
Altınyunus Çeşme66,000,0032,11
Anadolu Efes34,263,7660,38
Anadolu Grubu Holding45,04-3,8072,40
Anadolu Hayat Emek.12,952,4561,16
Anadolu Isuzu26,802,9248,89
Anadolu Sigorta6,771,96-6,24
Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji28,946,95

Anel Elektrik2,490,81-7,22
Arçelik55,055,6693,44
ARD Bilişim Teknolojileri8,270,9822,47
Arena Bilgisayar14,056,0428,87
Armada Bilgisayar66,002,9634,47
Arsan Tekstil6,225,0756,05
Arzum Ev Aletleri17,081,12-29,32
Aselsan27,347,1351,23
Ata GMYO3,852,12-30,13
Atakule GMYO3,032,7129,43
Atlantis Yatırım Holding8,353,3450,18
Atlas Yat. Ort.1,330,00-22,77
ATP Bilgisayar61,35-0,49

Avrasya GMYO2,52-1,18-3,79
Avrasya Petrol ve Tur.2,370,85-25,94
Avrupa Yatırım Holding6,69-0,1511,50
Aydem Enerji6,841,94

Ayen Enerji6,582,3321,63
Ayes Çelik Hasır ve Çit26,100,38131,39
Aygaz26,562,7187,22
Bagfaş18,409,98156,98
Bak Ambalaj20,483,593,56
Balatacılar Balatacılık8,70-1,145,58
Bantaş Ambalaj3,432,399,70
Banvit80,903,0655,58
Başkent Doğalgaz GMYO13,661,56

Baştaş Başkent Çimento12,203,30-29,76
Batı Çimento16,82-1,06257,11
Batısöke Çimento2,452,080,41
Bayrak Taban Sanayi7,340,14-30,82
Bera Holding11,481,15-43,39
Berkosan Yalıtım8,704,69-2,47
Beşiktaş Futbol Yat.4,960,0022,77
Beyaz Filo10,001,32-0,79
Bilici Yatırım16,410,24196,57
Bim Mağazalar85,051,9823,00
Biotrend Çevre ve Enerji6,540,62

Birko Mensucat1,05-0,94-5,41
Birleşim Mühendislik9,551,70

Birlik Mensucat2,052,50-40,75
Bizim Mağazaları14,721,52-1,70
BMS Çelik Hasır9,502,93

Boğaziçi Beton Sanayi4,470,90

Borusan Mannesmann30,324,779,06
Borusan Yat. Paz.408,102,28-10,16
Bosch Fren Sistemleri1.264,60-0,432,84
Bossa43,469,97143,47
Brisa34,545,3778,38
Burçelik35,349,9668,13
Burçelik Vana27,903,72-43,82
Bursa Çimento4,823,66-3,17
Carrefoursa44,002,80-38,72
Casa Emtia Petrol140,007,2832,08
Ceo Event Medya14,980,13132,97
Coca Cola İçecek108,209,2970,37
Cosmos Yat. Holding9,140,0013,40
Credıtwest Faktorıng3,56-0,56-39,35
Çan2 Termik12,610,56

Çelebi221,903,4021,57
Çelik Halat8,893,98-2,28
Çemaş Döküm1,337,26-21,88
Çemtaş19,906,4226,66
Çimbeton250,002,54-15,68
Çimentaş31,001,31-14,27
Çimsa38,962,53118,88
Çuhadaroğlu Metal10,90-1,2743,28
Dagi Giyim2,862,14-16,04
Dagi Yatırım Holding11,772,62-8,76
Dardanel2,902,84-45,54
Datagate Bilgisayar13,162,89-18,31
Demısaş Döküm10,010,2054,58
Denge Holding1,449,92-52,59
Deniz GMYO1,840,55-0,11
Derimod7,981,40-18,07
Derlüks Yatırım Holding5,143,84-41,72
Desa Deri8,721,40-10,47
Despec Bilgisayar10,763,96-17,61
Deva Holding33,362,0238,66
Dinamik Isı Makina Yalıtım13,75-0,3627,61
Diriteks Diriliş Tekstil3,75-3,350,54
Ditaş Doğan27,466,43111,13
DO-CO1.317,806,45109,17
Doğan Burda135,20-9,99502,50
Doğan Holding3,745,3524,74
Doğtaş Kelebek Mobilya2,401,693,05
Doğu Aras Enerji92,750,05

Doğusan4,239,8716,49
Doğuş GMYO10,411,3627,42
Doğuş Otomotiv50,053,1193,07
Döktaş Dökümcülük35,724,6316,66
Duran Doğan Basım19,204,4683,03
Dyo Boya10,511,84-6,56
Eczacıbaşı İlaç8,104,6512,47
Eczacıbaşı Yatırım56,509,92109,89
E-Data Teknoloji18,85-1,57

Edip Gayrimenkul3,373,371,51
Ege Endüstri2.127,80-0,5727,81
Ege Gübre274,701,4091,49
Ege Profil35,563,01-5,54
Ege Seramik17,495,8181,01
Egeplast27,203,50-18,32
Ekiz Kimya7,13-3,910,00
Elite Naturel Organik Gıda26,320,00

Emek Elektrik3,003,455,07
Eminiş Ambalaj19,50-2,26-47,07
Emlak Konut GMYO2,776,1330,99
Enerjisa Enerji14,962,4729,74
Enka İnşaat18,244,83159,02
Erbosan141,103,60247,92
Ereğli Demir Çelik33,608,53155,78
Ersan Alışveriş Hizmetleri3,280,31

Ersu Gıda5,503,7711,34
Escar Turizm Taşımacılık37,502,74

Escort Teknoloji6,253,82-4,87
Esenboğa Elektrik31,603,3466,09
Etiler Gıda5,654,2441,96
Euro Kapital Yat. Ort.4,185,039,44
Euro Trend Yat. Ort.3,923,7010,79
Euro Yat. Ort.3,59-0,28-19,17
Euro Yatırım Holding2,682,68-5,63
Europap Tezol Kağıt16,071,13

Fade Gıda7,800,6549,95
Fenerbahçe Futbol31,481,946,50
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,860,70-2,98
F-M İzmit Piston139,002,6613,38
Fonet Bilgi Teknolojileri14,50-4,1011,28
Ford Otosan299,506,36149,38
Formet Metal ve Cam1,272,42-48,23
Frigo Pak Gıda3,902,9050,57
Galata Wind Enerji5,828,58

Galatasaray Sportif3,721,64-8,15
Garanti Bankası12,413,5022,26
Garanti Faktoring18,506,3266,22
Garanti Yat. Ort.2,560,00-20,40
Gedik Y. Men. Değ.8,315,0640,23
Gediz Ambalaj19,262,6743,73
Gelecek Varlık Yönetimi13,191,85

Gen İlaç14,311,49

Gentaş3,842,40-14,92
Gersan Elektrik5,612,94-8,63
Gimat Mağazacılık2,273,65

Girişim Elektrik Sanayi19,692,29

Global Men. Değ.6,724,0211,81
Global Yat. Holding2,453,38-30,26
Good-Year11,039,9738,42
Göltaş Çimento47,942,8816,80
Gözde Girişim9,956,4224,69
GSD Denizcilik4,053,8566,31
GSD Holding3,744,4749,00
Gübre Fabrik.95,603,4611,10
Güler Yat. Holding2,851,79-17,69
Halk GMYO2,782,58-8,79
Hatay Tekstil19,342,6541,84
Hedef Girişim2,902,8414,86
Hedef Holding6,16-9,94

Hektaş15,315,01186,58
HUB Girişim10,140,80-44,29
Hürriyet Gzt.2,131,911,43
ICBC Turkey Bank6,242,97-4,00
İdeal Finansal Teknolojiler32,00-0,50137,74
İdealist GMYO2,051,99-13,61
İhlas Ev Aletleri1,119,90-40,42
İhlas Gayrimenkul0,953,26-24,00
İhlas Gazetecilik0,857,59-65,50
İhlas Haber Ajansı8,410,48

İhlas Holding0,644,92-42,99
İhlas Yayın Holding0,774,05-32,46
İndeks Bilgisayar8,836,5190,06
Info Yatırım6,051,3429,54
İntema103,309,95158,90
Inveo Yatırım Holding32,161,20122,22
İpek Doğal Enerji17,423,3233,18
İskenderun Demir Çelik25,649,95202,24
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title