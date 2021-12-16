Borsada günlük işlemler (1)
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Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|5,05
|1,20
|-34,75
|Acıpayam Selüloz
|20,38
|4,19
|19,69
|Adel Kalemcilik
|30,32
|-1,56
|-9,19
|Adese Gayrimenkul
|0,80
|2,56
|-66,96
|Afyon Çimento
|4,07
|2,52
|-20,35
|AGESA Hayat Emeklilik
|21,84
|2,44
|27,45
|Ak Enerji
|1,97
|1,55
|-10,86
|Akbank
|8,22
|4,45
|21,63
|Akçansa
|21,88
|2,72
|35,88
|Akdeniz Yatırım Hold.
|1,92
|1,59
|-20,10
|Akfen GMYO
|5,38
|2,28
|197,65
|Akın Tekstil
|46,54
|3,15
|46,54
|Akiş GMYO
|1,86
|2,76
|-33,39
|Akmerkez GMYO
|53,00
|-0,56
|-13,35
|Aksa
|37,78
|3,11
|173,48
|Aksa Enerji
|10,40
|4,00
|179,57
|Aksigorta
|9,20
|8,24
|10,72
|Aksu Enerji
|25,90
|0,31
|243,17
|Alarko Carrıer
|337,40
|1,84
|-6,82
|Alarko GMYO
|33,40
|5,50
|31,86
|Alarko Holding
|12,02
|2,30
|41,06
|Albaraka Türk
|2,07
|2,99
|6,70
|Alcatel Lucent Teletaş
|27,32
|-1,01
|-7,89
|Alkim Kağıt
|19,10
|2,91
|47,56
|Alkim Kimya
|21,80
|4,11
|54,75
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,37
|1,48
|-6,54
|Altınyunus Çeşme
|66,00
|0,00
|32,11
|Anadolu Efes
|34,26
|3,76
|60,38
|Anadolu Grubu Holding
|45,04
|-3,80
|72,40
|Anadolu Hayat Emek.
|12,95
|2,45
|61,16
|Anadolu Isuzu
|26,80
|2,92
|48,89
|Anadolu Sigorta
|6,77
|1,96
|-6,24
|Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji
|28,94
|6,95
|Anel Elektrik
|2,49
|0,81
|-7,22
|Arçelik
|55,05
|5,66
|93,44
|ARD Bilişim Teknolojileri
|8,27
|0,98
|22,47
|Arena Bilgisayar
|14,05
|6,04
|28,87
|Armada Bilgisayar
|66,00
|2,96
|34,47
|Arsan Tekstil
|6,22
|5,07
|56,05
|Arzum Ev Aletleri
|17,08
|1,12
|-29,32
|Aselsan
|27,34
|7,13
|51,23
|Ata GMYO
|3,85
|2,12
|-30,13
|Atakule GMYO
|3,03
|2,71
|29,43
|Atlantis Yatırım Holding
|8,35
|3,34
|50,18
|Atlas Yat. Ort.
|1,33
|0,00
|-22,77
|ATP Bilgisayar
|61,35
|-0,49
|Avrasya GMYO
|2,52
|-1,18
|-3,79
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,37
|0,85
|-25,94
|Avrupa Yatırım Holding
|6,69
|-0,15
|11,50
|Aydem Enerji
|6,84
|1,94
|Ayen Enerji
|6,58
|2,33
|21,63
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|26,10
|0,38
|131,39
|Aygaz
|26,56
|2,71
|87,22
|Bagfaş
|18,40
|9,98
|156,98
|Bak Ambalaj
|20,48
|3,59
|3,56
|Balatacılar Balatacılık
|8,70
|-1,14
|5,58
|Bantaş Ambalaj
|3,43
|2,39
|9,70
|Banvit
|80,90
|3,06
|55,58
|Başkent Doğalgaz GMYO
|13,66
|1,56
|Baştaş Başkent Çimento
|12,20
|3,30
|-29,76
|Batı Çimento
|16,82
|-1,06
|257,11
|Batısöke Çimento
|2,45
|2,08
|0,41
|Bayrak Taban Sanayi
|7,34
|0,14
|-30,82
|Bera Holding
|11,48
|1,15
|-43,39
|Berkosan Yalıtım
|8,70
|4,69
|-2,47
|Beşiktaş Futbol Yat.
|4,96
|0,00
|22,77
|Beyaz Filo
|10,00
|1,32
|-0,79
|Bilici Yatırım
|16,41
|0,24
|196,57
|Bim Mağazalar
|85,05
|1,98
|23,00
|Biotrend Çevre ve Enerji
|6,54
|0,62
|Birko Mensucat
|1,05
|-0,94
|-5,41
|Birleşim Mühendislik
|9,55
|1,70
|Birlik Mensucat
|2,05
|2,50
|-40,75
|Bizim Mağazaları
|14,72
|1,52
|-1,70
|BMS Çelik Hasır
|9,50
|2,93
|Boğaziçi Beton Sanayi
|4,47
|0,90
|Borusan Mannesmann
|30,32
|4,77
|9,06
|Borusan Yat. Paz.
|408,10
|2,28
|-10,16
|Bosch Fren Sistemleri
|1.264,60
|-0,43
|2,84
|Bossa
|43,46
|9,97
|143,47
|Brisa
|34,54
|5,37
|78,38
|Burçelik
|35,34
|9,96
|68,13
|Burçelik Vana
|27,90
|3,72
|-43,82
|Bursa Çimento
|4,82
|3,66
|-3,17
|Carrefoursa
|44,00
|2,80
|-38,72
|Casa Emtia Petrol
|140,00
|7,28
|32,08
|Ceo Event Medya
|14,98
|0,13
|132,97
|Coca Cola İçecek
|108,20
|9,29
|70,37
|Cosmos Yat. Holding
|9,14
|0,00
|13,40
|Credıtwest Faktorıng
|3,56
|-0,56
|-39,35
|Çan2 Termik
|12,61
|0,56
|Çelebi
|221,90
|3,40
|21,57
|Çelik Halat
|8,89
|3,98
|-2,28
|Çemaş Döküm
|1,33
|7,26
|-21,88
|Çemtaş
|19,90
|6,42
|26,66
|Çimbeton
|250,00
|2,54
|-15,68
|Çimentaş
|31,00
|1,31
|-14,27
|Çimsa
|38,96
|2,53
|118,88
|Çuhadaroğlu Metal
|10,90
|-1,27
|43,28
|Dagi Giyim
|2,86
|2,14
|-16,04
|Dagi Yatırım Holding
|11,77
|2,62
|-8,76
|Dardanel
|2,90
|2,84
|-45,54
|Datagate Bilgisayar
|13,16
|2,89
|-18,31
|Demısaş Döküm
|10,01
|0,20
|54,58
|Denge Holding
|1,44
|9,92
|-52,59
|Deniz GMYO
|1,84
|0,55
|-0,11
|Derimod
|7,98
|1,40
|-18,07
|Derlüks Yatırım Holding
|5,14
|3,84
|-41,72
|Desa Deri
|8,72
|1,40
|-10,47
|Despec Bilgisayar
|10,76
|3,96
|-17,61
|Deva Holding
|33,36
|2,02
|38,66
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|13,75
|-0,36
|27,61
|Diriteks Diriliş Tekstil
|3,75
|-3,35
|0,54
|Ditaş Doğan
|27,46
|6,43
|111,13
|DO-CO
|1.317,80
|6,45
|109,17
|Doğan Burda
|135,20
|-9,99
|502,50
|Doğan Holding
|3,74
|5,35
|24,74
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,40
|1,69
|3,05
|Doğu Aras Enerji
|92,75
|0,05
|Doğusan
|4,23
|9,87
|16,49
|Doğuş GMYO
|10,41
|1,36
|27,42
|Doğuş Otomotiv
|50,05
|3,11
|93,07
|Döktaş Dökümcülük
|35,72
|4,63
|16,66
|Duran Doğan Basım
|19,20
|4,46
|83,03
|Dyo Boya
|10,51
|1,84
|-6,56
|Eczacıbaşı İlaç
|8,10
|4,65
|12,47
|Eczacıbaşı Yatırım
|56,50
|9,92
|109,89
|E-Data Teknoloji
|18,85
|-1,57
|Edip Gayrimenkul
|3,37
|3,37
|1,51
|Ege Endüstri
|2.127,80
|-0,57
|27,81
|Ege Gübre
|274,70
|1,40
|91,49
|Ege Profil
|35,56
|3,01
|-5,54
|Ege Seramik
|17,49
|5,81
|81,01
|Egeplast
|27,20
|3,50
|-18,32
|Ekiz Kimya
|7,13
|-3,91
|0,00
|Elite Naturel Organik Gıda
|26,32
|0,00
|Emek Elektrik
|3,00
|3,45
|5,07
|Eminiş Ambalaj
|19,50
|-2,26
|-47,07
|Emlak Konut GMYO
|2,77
|6,13
|30,99
|Enerjisa Enerji
|14,96
|2,47
|29,74
|Enka İnşaat
|18,24
|4,83
|159,02
|Erbosan
|141,10
|3,60
|247,92
|Ereğli Demir Çelik
|33,60
|8,53
|155,78
|Ersan Alışveriş Hizmetleri
|3,28
|0,31
|Ersu Gıda
|5,50
|3,77
|11,34
|Escar Turizm Taşımacılık
|37,50
|2,74
|Escort Teknoloji
|6,25
|3,82
|-4,87
|Esenboğa Elektrik
|31,60
|3,34
|66,09
|Etiler Gıda
|5,65
|4,24
|41,96
|Euro Kapital Yat. Ort.
|4,18
|5,03
|9,44
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,92
|3,70
|10,79
|Euro Yat. Ort.
|3,59
|-0,28
|-19,17
|Euro Yatırım Holding
|2,68
|2,68
|-5,63
|Europap Tezol Kağıt
|16,07
|1,13
|Fade Gıda
|7,80
|0,65
|49,95
|Fenerbahçe Futbol
|31,48
|1,94
|6,50
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,86
|0,70
|-2,98
|F-M İzmit Piston
|139,00
|2,66
|13,38
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|14,50
|-4,10
|11,28
|Ford Otosan
|299,50
|6,36
|149,38
|Formet Metal ve Cam
|1,27
|2,42
|-48,23
|Frigo Pak Gıda
|3,90
|2,90
|50,57
|Galata Wind Enerji
|5,82
|8,58
|Galatasaray Sportif
|3,72
|1,64
|-8,15
|Garanti Bankası
|12,41
|3,50
|22,26
|Garanti Faktoring
|18,50
|6,32
|66,22
|Garanti Yat. Ort.
|2,56
|0,00
|-20,40
|Gedik Y. Men. Değ.
|8,31
|5,06
|40,23
|Gediz Ambalaj
|19,26
|2,67
|43,73
|Gelecek Varlık Yönetimi
|13,19
|1,85
|Gen İlaç
|14,31
|1,49
|Gentaş
|3,84
|2,40
|-14,92
|Gersan Elektrik
|5,61
|2,94
|-8,63
|Gimat Mağazacılık
|2,27
|3,65
|Girişim Elektrik Sanayi
|19,69
|2,29
|Global Men. Değ.
|6,72
|4,02
|11,81
|Global Yat. Holding
|2,45
|3,38
|-30,26
|Good-Year
|11,03
|9,97
|38,42
|Göltaş Çimento
|47,94
|2,88
|16,80
|Gözde Girişim
|9,95
|6,42
|24,69
|GSD Denizcilik
|4,05
|3,85
|66,31
|GSD Holding
|3,74
|4,47
|49,00
|Gübre Fabrik.
|95,60
|3,46
|11,10
|Güler Yat. Holding
|2,85
|1,79
|-17,69
|Halk GMYO
|2,78
|2,58
|-8,79
|Hatay Tekstil
|19,34
|2,65
|41,84
|Hedef Girişim
|2,90
|2,84
|14,86
|Hedef Holding
|6,16
|-9,94
|Hektaş
|15,31
|5,01
|186,58
|HUB Girişim
|10,14
|0,80
|-44,29
|Hürriyet Gzt.
|2,13
|1,91
|1,43
|ICBC Turkey Bank
|6,24
|2,97
|-4,00
|İdeal Finansal Teknolojiler
|32,00
|-0,50
|137,74
|İdealist GMYO
|2,05
|1,99
|-13,61
|İhlas Ev Aletleri
|1,11
|9,90
|-40,42
|İhlas Gayrimenkul
|0,95
|3,26
|-24,00
|İhlas Gazetecilik
|0,85
|7,59
|-65,50
|İhlas Haber Ajansı
|8,41
|0,48
|İhlas Holding
|0,64
|4,92
|-42,99
|İhlas Yayın Holding
|0,77
|4,05
|-32,46
|İndeks Bilgisayar
|8,83
|6,51
|90,06
|Info Yatırım
|6,05
|1,34
|29,54
|İntema
|103,30
|9,95
|158,90
|Inveo Yatırım Holding
|32,16
|1,20
|122,22
|İpek Doğal Enerji
|17,42
|3,32
|33,18
|İskenderun Demir Çelik
|25,64
|9,95
|202,24
(Sürecek)
Sizce, gıda fiyatlarındaki artışın sebebi nedir? #GıdaFiyatları | #Zam— Haberler (@Haberler) December 10, 2021
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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