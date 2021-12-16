Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 5,05 1,20 -34,75 Acıpayam Selüloz 20,38 4,19 19,69 Adel Kalemcilik 30,32 -1,56 -9,19 Adese Gayrimenkul 0,80 2,56 -66,96 Afyon Çimento 4,07 2,52 -20,35 AGESA Hayat Emeklilik 21,84 2,44 27,45 Ak Enerji 1,97 1,55 -10,86 Akbank 8,22 4,45 21,63 Akçansa 21,88 2,72 35,88 Akdeniz Yatırım Hold. 1,92 1,59 -20,10 Akfen GMYO 5,38 2,28 197,65 Akın Tekstil 46,54 3,15 46,54 Akiş GMYO 1,86 2,76 -33,39 Akmerkez GMYO 53,00 -0,56 -13,35 Aksa 37,78 3,11 173,48 Aksa Enerji 10,40 4,00 179,57 Aksigorta 9,20 8,24 10,72 Aksu Enerji 25,90 0,31 243,17 Alarko Carrıer 337,40 1,84 -6,82 Alarko GMYO 33,40 5,50 31,86 Alarko Holding 12,02 2,30 41,06 Albaraka Türk 2,07 2,99 6,70 Alcatel Lucent Teletaş 27,32 -1,01 -7,89 Alkim Kağıt 19,10 2,91 47,56 Alkim Kimya 21,80 4,11 54,75 Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,37 1,48 -6,54 Altınyunus Çeşme 66,00 0,00 32,11 Anadolu Efes 34,26 3,76 60,38 Anadolu Grubu Holding 45,04 -3,80 72,40 Anadolu Hayat Emek. 12,95 2,45 61,16 Anadolu Isuzu 26,80 2,92 48,89 Anadolu Sigorta 6,77 1,96 -6,24 Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji 28,94 6,95 Anel Elektrik 2,49 0,81 -7,22 Arçelik 55,05 5,66 93,44 ARD Bilişim Teknolojileri 8,27 0,98 22,47 Arena Bilgisayar 14,05 6,04 28,87 Armada Bilgisayar 66,00 2,96 34,47 Arsan Tekstil 6,22 5,07 56,05 Arzum Ev Aletleri 17,08 1,12 -29,32 Aselsan 27,34 7,13 51,23 Ata GMYO 3,85 2,12 -30,13 Atakule GMYO 3,03 2,71 29,43 Atlantis Yatırım Holding 8,35 3,34 50,18 Atlas Yat. Ort. 1,33 0,00 -22,77 ATP Bilgisayar 61,35 -0,49 Avrasya GMYO 2,52 -1,18 -3,79 Avrasya Petrol ve Tur. 2,37 0,85 -25,94 Avrupa Yatırım Holding 6,69 -0,15 11,50 Aydem Enerji 6,84 1,94 Ayen Enerji 6,58 2,33 21,63 Ayes Çelik Hasır ve Çit 26,10 0,38 131,39 Aygaz 26,56 2,71 87,22 Bagfaş 18,40 9,98 156,98 Bak Ambalaj 20,48 3,59 3,56 Balatacılar Balatacılık 8,70 -1,14 5,58 Bantaş Ambalaj 3,43 2,39 9,70 Banvit 80,90 3,06 55,58 Başkent Doğalgaz GMYO 13,66 1,56 Baştaş Başkent Çimento 12,20 3,30 -29,76 Batı Çimento 16,82 -1,06 257,11 Batısöke Çimento 2,45 2,08 0,41 Bayrak Taban Sanayi 7,34 0,14 -30,82 Bera Holding 11,48 1,15 -43,39 Berkosan Yalıtım 8,70 4,69 -2,47 Beşiktaş Futbol Yat. 4,96 0,00 22,77 Beyaz Filo 10,00 1,32 -0,79 Bilici Yatırım 16,41 0,24 196,57 Bim Mağazalar 85,05 1,98 23,00 Biotrend Çevre ve Enerji 6,54 0,62 Birko Mensucat 1,05 -0,94 -5,41 Birleşim Mühendislik 9,55 1,70 Birlik Mensucat 2,05 2,50 -40,75 Bizim Mağazaları 14,72 1,52 -1,70 BMS Çelik Hasır 9,50 2,93 Boğaziçi Beton Sanayi 4,47 0,90 Borusan Mannesmann 30,32 4,77 9,06 Borusan Yat. Paz. 408,10 2,28 -10,16 Bosch Fren Sistemleri 1.264,60 -0,43 2,84 Bossa 43,46 9,97 143,47 Brisa 34,54 5,37 78,38 Burçelik 35,34 9,96 68,13 Burçelik Vana 27,90 3,72 -43,82 Bursa Çimento 4,82 3,66 -3,17 Carrefoursa 44,00 2,80 -38,72 Casa Emtia Petrol 140,00 7,28 32,08 Ceo Event Medya 14,98 0,13 132,97 Coca Cola İçecek 108,20 9,29 70,37 Cosmos Yat. Holding 9,14 0,00 13,40 Credıtwest Faktorıng 3,56 -0,56 -39,35 Çan2 Termik 12,61 0,56 Çelebi 221,90 3,40 21,57 Çelik Halat 8,89 3,98 -2,28 Çemaş Döküm 1,33 7,26 -21,88 Çemtaş 19,90 6,42 26,66 Çimbeton 250,00 2,54 -15,68 Çimentaş 31,00 1,31 -14,27 Çimsa 38,96 2,53 118,88 Çuhadaroğlu Metal 10,90 -1,27 43,28 Dagi Giyim 2,86 2,14 -16,04 Dagi Yatırım Holding 11,77 2,62 -8,76 Dardanel 2,90 2,84 -45,54 Datagate Bilgisayar 13,16 2,89 -18,31 Demısaş Döküm 10,01 0,20 54,58 Denge Holding 1,44 9,92 -52,59 Deniz GMYO 1,84 0,55 -0,11 Derimod 7,98 1,40 -18,07 Derlüks Yatırım Holding 5,14 3,84 -41,72 Desa Deri 8,72 1,40 -10,47 Despec Bilgisayar 10,76 3,96 -17,61 Deva Holding 33,36 2,02 38,66 Dinamik Isı Makina Yalıtım 13,75 -0,36 27,61 Diriteks Diriliş Tekstil 3,75 -3,35 0,54 Ditaş Doğan 27,46 6,43 111,13 DO-CO 1.317,80 6,45 109,17 Doğan Burda 135,20 -9,99 502,50 Doğan Holding 3,74 5,35 24,74 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,40 1,69 3,05 Doğu Aras Enerji 92,75 0,05 Doğusan 4,23 9,87 16,49 Doğuş GMYO 10,41 1,36 27,42 Doğuş Otomotiv 50,05 3,11 93,07 Döktaş Dökümcülük 35,72 4,63 16,66 Duran Doğan Basım 19,20 4,46 83,03 Dyo Boya 10,51 1,84 -6,56 Eczacıbaşı İlaç 8,10 4,65 12,47 Eczacıbaşı Yatırım 56,50 9,92 109,89 E-Data Teknoloji 18,85 -1,57 Edip Gayrimenkul 3,37 3,37 1,51 Ege Endüstri 2.127,80 -0,57 27,81 Ege Gübre 274,70 1,40 91,49 Ege Profil 35,56 3,01 -5,54 Ege Seramik 17,49 5,81 81,01 Egeplast 27,20 3,50 -18,32 Ekiz Kimya 7,13 -3,91 0,00 Elite Naturel Organik Gıda 26,32 0,00 Emek Elektrik 3,00 3,45 5,07 Eminiş Ambalaj 19,50 -2,26 -47,07 Emlak Konut GMYO 2,77 6,13 30,99 Enerjisa Enerji 14,96 2,47 29,74 Enka İnşaat 18,24 4,83 159,02 Erbosan 141,10 3,60 247,92 Ereğli Demir Çelik 33,60 8,53 155,78 Ersan Alışveriş Hizmetleri 3,28 0,31 Ersu Gıda 5,50 3,77 11,34 Escar Turizm Taşımacılık 37,50 2,74 Escort Teknoloji 6,25 3,82 -4,87 Esenboğa Elektrik 31,60 3,34 66,09 Etiler Gıda 5,65 4,24 41,96 Euro Kapital Yat. Ort. 4,18 5,03 9,44 Euro Trend Yat. Ort. 3,92 3,70 10,79 Euro Yat. Ort. 3,59 -0,28 -19,17 Euro Yatırım Holding 2,68 2,68 -5,63 Europap Tezol Kağıt 16,07 1,13 Fade Gıda 7,80 0,65 49,95 Fenerbahçe Futbol 31,48 1,94 6,50 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,86 0,70 -2,98 F-M İzmit Piston 139,00 2,66 13,38 Fonet Bilgi Teknolojileri 14,50 -4,10 11,28 Ford Otosan 299,50 6,36 149,38 Formet Metal ve Cam 1,27 2,42 -48,23 Frigo Pak Gıda 3,90 2,90 50,57 Galata Wind Enerji 5,82 8,58 Galatasaray Sportif 3,72 1,64 -8,15 Garanti Bankası 12,41 3,50 22,26 Garanti Faktoring 18,50 6,32 66,22 Garanti Yat. Ort. 2,56 0,00 -20,40 Gedik Y. Men. Değ. 8,31 5,06 40,23 Gediz Ambalaj 19,26 2,67 43,73 Gelecek Varlık Yönetimi 13,19 1,85 Gen İlaç 14,31 1,49 Gentaş 3,84 2,40 -14,92 Gersan Elektrik 5,61 2,94 -8,63 Gimat Mağazacılık 2,27 3,65 Girişim Elektrik Sanayi 19,69 2,29 Global Men. Değ. 6,72 4,02 11,81 Global Yat. Holding 2,45 3,38 -30,26 Good-Year 11,03 9,97 38,42 Göltaş Çimento 47,94 2,88 16,80 Gözde Girişim 9,95 6,42 24,69 GSD Denizcilik 4,05 3,85 66,31 GSD Holding 3,74 4,47 49,00 Gübre Fabrik. 95,60 3,46 11,10 Güler Yat. Holding 2,85 1,79 -17,69 Halk GMYO 2,78 2,58 -8,79 Hatay Tekstil 19,34 2,65 41,84 Hedef Girişim 2,90 2,84 14,86 Hedef Holding 6,16 -9,94 Hektaş 15,31 5,01 186,58 HUB Girişim 10,14 0,80 -44,29 Hürriyet Gzt. 2,13 1,91 1,43 ICBC Turkey Bank 6,24 2,97 -4,00 İdeal Finansal Teknolojiler 32,00 -0,50 137,74 İdealist GMYO 2,05 1,99 -13,61 İhlas Ev Aletleri 1,11 9,90 -40,42 İhlas Gayrimenkul 0,95 3,26 -24,00 İhlas Gazetecilik 0,85 7,59 -65,50 İhlas Haber Ajansı 8,41 0,48 İhlas Holding 0,64 4,92 -42,99 İhlas Yayın Holding 0,77 4,05 -32,46 İndeks Bilgisayar 8,83 6,51 90,06 Info Yatırım 6,05 1,34 29,54 İntema 103,30 9,95 158,90 Inveo Yatırım Holding 32,16 1,20 122,22 İpek Doğal Enerji 17,42 3,32 33,18 İskenderun Demir Çelik 25,64 9,95 202,24 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) Sizce, gıda fiyatlarındaki artışın sebebi nedir? #GıdaFiyatları | #Zam — Haberler (@Haberler) December 10, 2021 AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Haberi Kaydet Haberler ›› Ekonomi ›› Borsada günlük işlemler (1) - Haberler Ekonomi