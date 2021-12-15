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Borsada günlük işlemler (1)

Borsada günlük işlemler (1)
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım4,99-2,16-35,53
Acıpayam Selüloz19,56-4,4914,87
Adel Kalemcilik30,80-2,72-7,75
Adese Gayrimenkul0,78-1,27-67,79
Afyon Çimento3,97-3,64-22,31
AGESA Hayat Emeklilik21,32-0,5624,42
Ak Enerji1,94-3,48-12,22
Akbank7,87-0,5116,46
Akçansa21,30-0,1932,28
Akdeniz Yatırım Hold.1,89-4,06-21,35
Akfen GMYO5,26-3,84191,01
Akın Tekstil45,12-8,7042,07
Akiş GMYO1,81-5,24-35,18
Akmerkez GMYO53,30-3,27-12,86
Aksa36,641,27165,23
Aksa Enerji10,00-3,85168,82
Aksigorta8,50-2,972,30
Aksu Enerji25,827,49242,11
Alarko Carrıer331,30-3,44-8,50
Alarko GMYO31,66-1,9824,99
Alarko Holding11,753,7137,89
Albaraka Türk2,01-6,943,61
Alcatel Lucent Teletaş27,60-3,70-6,95
Alkim Kağıt18,56-1,8543,39
Alkim Kimya20,94-3,3248,65
Altınyağ Madencilik ve Enerji1,35-3,57-7,90
Altınyunus Çeşme66,000,0032,11
Anadolu Efes33,022,1754,58
Anadolu Grubu Holding46,82-2,4679,22
Anadolu Hayat Emek.12,640,8857,30
Anadolu Isuzu26,04-2,5444,67
Anadolu Sigorta6,64-1,34-8,04
Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji27,065,29

Anel Elektrik2,47-3,52-7,96
Arçelik52,10-1,2383,07
ARD Bilişim Teknolojileri8,19-0,6121,29
Arena Bilgisayar13,25-0,3821,53
Armada Bilgisayar64,10-3,9730,60
Arsan Tekstil5,92-2,9548,52
Arzum Ev Aletleri16,89-2,48-30,10
Aselsan25,52-2,5241,16
Ata GMYO3,77-3,83-31,58
Atakule GMYO2,95-5,7526,01
Atlantis Yatırım Holding8,080,3745,32
Atlas Yat. Ort.1,33-8,28-22,77
ATP Bilgisayar61,652,66

Avrasya GMYO2,55-3,77-2,65
Avrasya Petrol ve Tur.2,35-1,26-26,56
Avrupa Yatırım Holding6,70-2,9011,67
Aydem Enerji6,71-4,01

Ayen Enerji6,43-2,7218,85
Ayes Çelik Hasır ve Çit26,00-2,11130,50
Aygaz25,86-1,3782,29
Bagfaş16,739,99133,66
Bak Ambalaj19,77-4,86-0,03
Balatacılar Balatacılık8,80-2,006,80
Bantaş Ambalaj3,35-4,567,14
Banvit78,50-1,2650,96
Başkent Doğalgaz GMYO13,45-1,39

Baştaş Başkent Çimento11,81-7,37-32,01
Batı Çimento17,00-1,28260,93
Batısöke Çimento2,40-2,44-1,64
Bayrak Taban Sanayi7,33-2,66-30,91
Bera Holding11,35-3,65-44,03
Berkosan Yalıtım8,31-4,15-6,84
Beşiktaş Futbol Yat.4,96-4,2522,77
Beyaz Filo9,87-3,99-2,08
Bilici Yatırım16,37-3,65195,84
Bim Mağazalar83,403,9320,61
Biotrend Çevre ve Enerji6,50-3,42

Birko Mensucat1,060,00-4,50
Birleşim Mühendislik9,39-2,19

Birlik Mensucat2,00-4,31-42,20
Bizim Mağazaları14,50-3,91-3,17
BMS Çelik Hasır9,230,00

Boğaziçi Beton Sanayi4,43-3,06

Borusan Mannesmann28,94-3,794,10
Borusan Yat. Paz.399,00-3,46-12,17
Bosch Fren Sistemleri1.270,00-0,783,28
Bossa39,522,54121,40
Brisa32,78-2,9669,29
Burçelik32,148,0752,90
Burçelik Vana26,902,05-45,83
Bursa Çimento4,65-1,06-6,58
Carrefoursa42,80-4,42-40,39
Casa Emtia Petrol130,50-8,7423,11
Ceo Event Medya14,9610,00132,66
Coca Cola İçecek99,00-0,9055,89
Cosmos Yat. Holding9,14-0,1113,40
Credıtwest Faktorıng3,581,13-39,01
Çan2 Termik12,54-1,80

Çelebi214,60-0,1917,57
Çelik Halat8,55-2,17-6,02
Çemaş Döküm1,24-2,36-27,17
Çemtaş18,700,4819,02
Çimbeton243,80-3,64-17,77
Çimentaş30,600,99-15,38
Çimsa38,00-2,16113,48
Çuhadaroğlu Metal11,041,3845,12
Dagi Giyim2,80-3,78-17,80
Dagi Yatırım Holding11,47-1,80-11,09
Dardanel2,82-3,75-47,04
Datagate Bilgisayar12,79-4,84-20,61
Demısaş Döküm9,991,6354,27
Denge Holding1,311,55-56,87
Deniz GMYO1,83-1,08-0,65
Derimod7,87-1,50-19,20
Derlüks Yatırım Holding4,95-4,07-43,88
Desa Deri8,60-1,94-11,70
Despec Bilgisayar10,35-5,39-20,75
Deva Holding32,70-0,9735,92
Dinamik Isı Makina Yalıtım13,80-1,0028,07
Diriteks Diriliş Tekstil3,88-1,774,02
Ditaş Doğan25,80-3,0198,37
DO-CO1.237,901,0596,49
Doğan Burda150,209,96569,34
Doğan Holding3,55-3,2718,41
Doğtaş Kelebek Mobilya2,36-4,451,33
Doğu Aras Enerji92,70-2,98

Doğusan3,8510,006,03
Doğuş GMYO10,27-3,3925,70
Doğuş Otomotiv48,54-3,3187,24
Döktaş Dökümcülük34,140,0611,50
Duran Doğan Basım18,38-3,6775,21
Dyo Boya10,32-4,53-8,24
Eczacıbaşı İlaç7,74-1,157,47
Eczacıbaşı Yatırım51,40-3,0290,94
E-Data Teknoloji19,153,12

Edip Gayrimenkul3,26-2,98-1,81
Ege Endüstri2.140,006,4128,54
Ege Gübre270,90-1,1788,84
Ege Profil34,52-5,48-8,30
Ege Seramik16,53-2,7171,07
Egeplast26,289,96-21,08
Ekiz Kimya7,42-0,934,07
Elite Naturel Organik Gıda26,32-0,15

Emek Elektrik2,90-4,611,57
Eminiş Ambalaj19,95-0,20-45,85
Emlak Konut GMYO2,61-2,9723,43
Enerjisa Enerji14,60-3,1226,62
Enka İnşaat17,403,08147,10
Erbosan136,20-4,49235,84
Ereğli Demir Çelik30,962,72135,68
Ersan Alışveriş Hizmetleri3,27-1,21

Ersu Gıda5,30-3,117,29
Escar Turizm Taşımacılık36,506,04

Escort Teknoloji6,02-3,22-8,37
Esenboğa Elektrik30,58-3,2360,73
Etiler Gıda5,42-2,1736,18
Euro Kapital Yat. Ort.3,989,944,20
Euro Trend Yat. Ort.3,78-0,266,83
Euro Yat. Ort.3,601,98-18,94
Euro Yatırım Holding2,619,66-8,10
Europap Tezol Kağıt15,89-3,17

Fade Gıda7,750,3948,99
Fenerbahçe Futbol30,88-2,774,47
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,84-3,07-3,66
F-M İzmit Piston135,40-4,1810,44
Fonet Bilgi Teknolojileri15,129,9616,04
Ford Otosan281,60-0,25134,48
Formet Metal ve Cam1,24-7,46-49,45
Frigo Pak Gıda3,79-3,5646,33
Galata Wind Enerji5,36-0,37

Galatasaray Sportif3,66-3,68-9,63
Garanti Bankası11,99-1,4018,12
Garanti Faktoring17,405,3956,33
Garanti Yat. Ort.2,56-1,16-20,40
Gedik Y. Men. Değ.7,91-3,8933,48
Gediz Ambalaj18,76-4,4840,00
Gelecek Varlık Yönetimi12,95-2,85

Gen İlaç14,104,83

Gentaş3,75-1,57-16,91
Gersan Elektrik5,45-4,05-11,24
Gimat Mağazacılık2,19-3,52

Girişim Elektrik Sanayi19,25-3,65

Global Men. Değ.6,460,167,49
Global Yat. Holding2,37-0,84-32,54
Good-Year10,03-1,1825,87
Göltaş Çimento46,60-3,5213,54
Gözde Girişim9,35-4,4917,17
GSD Denizcilik3,90-3,7060,15
GSD Holding3,58-4,0242,63
Gübre Fabrik.92,405,607,38
Güler Yat. Holding2,80-3,45-19,14
Halk GMYO2,71-3,21-11,09
Hatay Tekstil18,84-4,3238,17
Hedef Girişim2,82-3,7511,69
Hedef Holding6,845,07

Hektaş14,58-3,19172,92
HUB Girişim10,06-3,08-44,73
Hürriyet Gzt.2,09-1,42-0,48
ICBC Turkey Bank6,06-3,50-6,77
İdeal Finansal Teknolojiler32,162,55138,93
İdealist GMYO2,01-1,95-15,30
İhlas Ev Aletleri1,01-1,94-45,79
İhlas Gayrimenkul0,92-1,08-26,40
İhlas Gazetecilik0,79-2,47-67,93
İhlas Haber Ajansı8,37-5,42

İhlas Holding0,61-3,17-45,67
İhlas Yayın Holding0,74-2,63-35,09
İndeks Bilgisayar8,290,1278,43
Info Yatırım5,971,0227,82
İntema93,958,61135,46
Inveo Yatırım Holding31,782,65119,59
İpek Doğal Enerji16,86-2,3228,90
İskenderun Demir Çelik23,320,52174,89
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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