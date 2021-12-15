Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 4,99 -2,16 -35,53 Acıpayam Selüloz 19,56 -4,49 14,87 Adel Kalemcilik 30,80 -2,72 -7,75 Adese Gayrimenkul 0,78 -1,27 -67,79 Afyon Çimento 3,97 -3,64 -22,31 AGESA Hayat Emeklilik 21,32 -0,56 24,42 Ak Enerji 1,94 -3,48 -12,22 Akbank 7,87 -0,51 16,46 Akçansa 21,30 -0,19 32,28 Akdeniz Yatırım Hold. 1,89 -4,06 -21,35 Akfen GMYO 5,26 -3,84 191,01 Akın Tekstil 45,12 -8,70 42,07 Akiş GMYO 1,81 -5,24 -35,18 Akmerkez GMYO 53,30 -3,27 -12,86 Aksa 36,64 1,27 165,23 Aksa Enerji 10,00 -3,85 168,82 Aksigorta 8,50 -2,97 2,30 Aksu Enerji 25,82 7,49 242,11 Alarko Carrıer 331,30 -3,44 -8,50 Alarko GMYO 31,66 -1,98 24,99 Alarko Holding 11,75 3,71 37,89 Albaraka Türk 2,01 -6,94 3,61 Alcatel Lucent Teletaş 27,60 -3,70 -6,95 Alkim Kağıt 18,56 -1,85 43,39 Alkim Kimya 20,94 -3,32 48,65 Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,35 -3,57 -7,90 Altınyunus Çeşme 66,00 0,00 32,11 Anadolu Efes 33,02 2,17 54,58 Anadolu Grubu Holding 46,82 -2,46 79,22 Anadolu Hayat Emek. 12,64 0,88 57,30 Anadolu Isuzu 26,04 -2,54 44,67 Anadolu Sigorta 6,64 -1,34 -8,04 Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji 27,06 5,29 Anel Elektrik 2,47 -3,52 -7,96 Arçelik 52,10 -1,23 83,07 ARD Bilişim Teknolojileri 8,19 -0,61 21,29 Arena Bilgisayar 13,25 -0,38 21,53 Armada Bilgisayar 64,10 -3,97 30,60 Arsan Tekstil 5,92 -2,95 48,52 Arzum Ev Aletleri 16,89 -2,48 -30,10 Aselsan 25,52 -2,52 41,16 Ata GMYO 3,77 -3,83 -31,58 Atakule GMYO 2,95 -5,75 26,01 Atlantis Yatırım Holding 8,08 0,37 45,32 Atlas Yat. Ort. 1,33 -8,28 -22,77 ATP Bilgisayar 61,65 2,66 Avrasya GMYO 2,55 -3,77 -2,65 Avrasya Petrol ve Tur. 2,35 -1,26 -26,56 Avrupa Yatırım Holding 6,70 -2,90 11,67 Aydem Enerji 6,71 -4,01 Ayen Enerji 6,43 -2,72 18,85 Ayes Çelik Hasır ve Çit 26,00 -2,11 130,50 Aygaz 25,86 -1,37 82,29 Bagfaş 16,73 9,99 133,66 Bak Ambalaj 19,77 -4,86 -0,03 Balatacılar Balatacılık 8,80 -2,00 6,80 Bantaş Ambalaj 3,35 -4,56 7,14 Banvit 78,50 -1,26 50,96 Başkent Doğalgaz GMYO 13,45 -1,39 Baştaş Başkent Çimento 11,81 -7,37 -32,01 Batı Çimento 17,00 -1,28 260,93 Batısöke Çimento 2,40 -2,44 -1,64 Bayrak Taban Sanayi 7,33 -2,66 -30,91 Bera Holding 11,35 -3,65 -44,03 Berkosan Yalıtım 8,31 -4,15 -6,84 Beşiktaş Futbol Yat. 4,96 -4,25 22,77 Beyaz Filo 9,87 -3,99 -2,08 Bilici Yatırım 16,37 -3,65 195,84 Bim Mağazalar 83,40 3,93 20,61 Biotrend Çevre ve Enerji 6,50 -3,42 Birko Mensucat 1,06 0,00 -4,50 Birleşim Mühendislik 9,39 -2,19 Birlik Mensucat 2,00 -4,31 -42,20 Bizim Mağazaları 14,50 -3,91 -3,17 BMS Çelik Hasır 9,23 0,00 Boğaziçi Beton Sanayi 4,43 -3,06 Borusan Mannesmann 28,94 -3,79 4,10 Borusan Yat. Paz. 399,00 -3,46 -12,17 Bosch Fren Sistemleri 1.270,00 -0,78 3,28 Bossa 39,52 2,54 121,40 Brisa 32,78 -2,96 69,29 Burçelik 32,14 8,07 52,90 Burçelik Vana 26,90 2,05 -45,83 Bursa Çimento 4,65 -1,06 -6,58 Carrefoursa 42,80 -4,42 -40,39 Casa Emtia Petrol 130,50 -8,74 23,11 Ceo Event Medya 14,96 10,00 132,66 Coca Cola İçecek 99,00 -0,90 55,89 Cosmos Yat. Holding 9,14 -0,11 13,40 Credıtwest Faktorıng 3,58 1,13 -39,01 Çan2 Termik 12,54 -1,80 Çelebi 214,60 -0,19 17,57 Çelik Halat 8,55 -2,17 -6,02 Çemaş Döküm 1,24 -2,36 -27,17 Çemtaş 18,70 0,48 19,02 Çimbeton 243,80 -3,64 -17,77 Çimentaş 30,60 0,99 -15,38 Çimsa 38,00 -2,16 113,48 Çuhadaroğlu Metal 11,04 1,38 45,12 Dagi Giyim 2,80 -3,78 -17,80 Dagi Yatırım Holding 11,47 -1,80 -11,09 Dardanel 2,82 -3,75 -47,04 Datagate Bilgisayar 12,79 -4,84 -20,61 Demısaş Döküm 9,99 1,63 54,27 Denge Holding 1,31 1,55 -56,87 Deniz GMYO 1,83 -1,08 -0,65 Derimod 7,87 -1,50 -19,20 Derlüks Yatırım Holding 4,95 -4,07 -43,88 Desa Deri 8,60 -1,94 -11,70 Despec Bilgisayar 10,35 -5,39 -20,75 Deva Holding 32,70 -0,97 35,92 Dinamik Isı Makina Yalıtım 13,80 -1,00 28,07 Diriteks Diriliş Tekstil 3,88 -1,77 4,02 Ditaş Doğan 25,80 -3,01 98,37 DO-CO 1.237,90 1,05 96,49 Doğan Burda 150,20 9,96 569,34 Doğan Holding 3,55 -3,27 18,41 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,36 -4,45 1,33 Doğu Aras Enerji 92,70 -2,98 Doğusan 3,85 10,00 6,03 Doğuş GMYO 10,27 -3,39 25,70 Doğuş Otomotiv 48,54 -3,31 87,24 Döktaş Dökümcülük 34,14 0,06 11,50 Duran Doğan Basım 18,38 -3,67 75,21 Dyo Boya 10,32 -4,53 -8,24 Eczacıbaşı İlaç 7,74 -1,15 7,47 Eczacıbaşı Yatırım 51,40 -3,02 90,94 E-Data Teknoloji 19,15 3,12 Edip Gayrimenkul 3,26 -2,98 -1,81 Ege Endüstri 2.140,00 6,41 28,54 Ege Gübre 270,90 -1,17 88,84 Ege Profil 34,52 -5,48 -8,30 Ege Seramik 16,53 -2,71 71,07 Egeplast 26,28 9,96 -21,08 Ekiz Kimya 7,42 -0,93 4,07 Elite Naturel Organik Gıda 26,32 -0,15 Emek Elektrik 2,90 -4,61 1,57 Eminiş Ambalaj 19,95 -0,20 -45,85 Emlak Konut GMYO 2,61 -2,97 23,43 Enerjisa Enerji 14,60 -3,12 26,62 Enka İnşaat 17,40 3,08 147,10 Erbosan 136,20 -4,49 235,84 Ereğli Demir Çelik 30,96 2,72 135,68 Ersan Alışveriş Hizmetleri 3,27 -1,21 Ersu Gıda 5,30 -3,11 7,29 Escar Turizm Taşımacılık 36,50 6,04 Escort Teknoloji 6,02 -3,22 -8,37 Esenboğa Elektrik 30,58 -3,23 60,73 Etiler Gıda 5,42 -2,17 36,18 Euro Kapital Yat. Ort. 3,98 9,94 4,20 Euro Trend Yat. Ort. 3,78 -0,26 6,83 Euro Yat. Ort. 3,60 1,98 -18,94 Euro Yatırım Holding 2,61 9,66 -8,10 Europap Tezol Kağıt 15,89 -3,17 Fade Gıda 7,75 0,39 48,99 Fenerbahçe Futbol 30,88 -2,77 4,47 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,84 -3,07 -3,66 F-M İzmit Piston 135,40 -4,18 10,44 Fonet Bilgi Teknolojileri 15,12 9,96 16,04 Ford Otosan 281,60 -0,25 134,48 Formet Metal ve Cam 1,24 -7,46 -49,45 Frigo Pak Gıda 3,79 -3,56 46,33 Galata Wind Enerji 5,36 -0,37 Galatasaray Sportif 3,66 -3,68 -9,63 Garanti Bankası 11,99 -1,40 18,12 Garanti Faktoring 17,40 5,39 56,33 Garanti Yat. Ort. 2,56 -1,16 -20,40 Gedik Y. Men. Değ. 7,91 -3,89 33,48 Gediz Ambalaj 18,76 -4,48 40,00 Gelecek Varlık Yönetimi 12,95 -2,85 Gen İlaç 14,10 4,83 Gentaş 3,75 -1,57 -16,91 Gersan Elektrik 5,45 -4,05 -11,24 Gimat Mağazacılık 2,19 -3,52 Girişim Elektrik Sanayi 19,25 -3,65 Global Men. Değ. 6,46 0,16 7,49 Global Yat. Holding 2,37 -0,84 -32,54 Good-Year 10,03 -1,18 25,87 Göltaş Çimento 46,60 -3,52 13,54 Gözde Girişim 9,35 -4,49 17,17 GSD Denizcilik 3,90 -3,70 60,15 GSD Holding 3,58 -4,02 42,63 Gübre Fabrik. 92,40 5,60 7,38 Güler Yat. Holding 2,80 -3,45 -19,14 Halk GMYO 2,71 -3,21 -11,09 Hatay Tekstil 18,84 -4,32 38,17 Hedef Girişim 2,82 -3,75 11,69 Hedef Holding 6,84 5,07 Hektaş 14,58 -3,19 172,92 HUB Girişim 10,06 -3,08 -44,73 Hürriyet Gzt. 2,09 -1,42 -0,48 ICBC Turkey Bank 6,06 -3,50 -6,77 İdeal Finansal Teknolojiler 32,16 2,55 138,93 İdealist GMYO 2,01 -1,95 -15,30 İhlas Ev Aletleri 1,01 -1,94 -45,79 İhlas Gayrimenkul 0,92 -1,08 -26,40 İhlas Gazetecilik 0,79 -2,47 -67,93 İhlas Haber Ajansı 8,37 -5,42 İhlas Holding 0,61 -3,17 -45,67 İhlas Yayın Holding 0,74 -2,63 -35,09 İndeks Bilgisayar 8,29 0,12 78,43 Info Yatırım 5,97 1,02 27,82 İntema 93,95 8,61 135,46 Inveo Yatırım Holding 31,78 2,65 119,59 İpek Doğal Enerji 16,86 -2,32 28,90 İskenderun Demir Çelik 23,32 0,52 174,89 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) 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