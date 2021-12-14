Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 5,10 -0,39 -34,11 Acıpayam Selüloz 20,48 0,29 20,27 Adel Kalemcilik 31,66 -0,75 -5,18 Adese Gayrimenkul 0,79 -1,25 -67,37 Afyon Çimento 4,12 0,00 -19,37 AGESA Hayat Emeklilik 21,44 -1,47 25,12 Ak Enerji 2,01 -2,43 -9,05 Akbank 7,91 5,33 17,05 Akçansa 21,34 0,09 32,53 Akdeniz Yatırım Hold. 1,97 -2,96 -18,02 Akfen GMYO 5,47 6,84 202,63 Akın Tekstil 49,42 7,72 55,60 Akiş GMYO 1,91 1,06 -31,60 Akmerkez GMYO 55,10 -1,08 -9,92 Aksa 36,18 3,25 161,90 Aksa Enerji 10,40 3,48 179,57 Aksigorta 8,76 3,42 5,43 Aksu Enerji 24,02 3,45 218,26 Alarko Carrıer 343,10 -2,25 -5,24 Alarko GMYO 32,30 4,40 27,51 Alarko Holding 11,33 -1,13 32,96 Albaraka Türk 2,16 9,64 11,34 Alcatel Lucent Teletaş 28,66 -1,71 -3,37 Alkim Kağıt 18,91 -2,73 46,09 Alkim Kimya 21,66 0,28 53,76 Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,40 -2,10 -4,49 Altınyunus Çeşme 66,00 -0,08 32,11 Anadolu Efes 32,32 1,83 51,30 Anadolu Grubu Holding 48,00 1,05 83,73 Anadolu Hayat Emek. 12,53 -1,73 55,93 Anadolu Isuzu 26,72 3,57 48,44 Anadolu Sigorta 6,73 -1,75 -6,79 Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji 25,70 3,63 Anel Elektrik 2,56 -0,78 -4,61 Arçelik 52,75 3,33 85,36 ARD Bilişim Teknolojileri 8,24 -3,06 22,03 Arena Bilgisayar 13,30 1,37 21,99 Armada Bilgisayar 66,75 1,14 36,00 Arsan Tekstil 6,10 3,39 53,04 Arzum Ev Aletleri 17,32 -1,59 -28,32 Aselsan 26,18 1,63 44,82 Ata GMYO 3,92 1,29 -28,86 Atakule GMYO 3,13 4,33 33,70 Atlantis Yatırım Holding 8,05 -0,74 44,78 Atlas Yat. Ort. 1,45 3,57 -15,80 ATP Bilgisayar 60,05 -3,15 Avrasya GMYO 2,65 6,43 1,17 Avrasya Petrol ve Tur. 2,38 -4,03 -25,63 Avrupa Yatırım Holding 6,90 0,73 15,00 Aydem Enerji 6,99 -2,24 Ayen Enerji 6,61 0,15 22,18 Ayes Çelik Hasır ve Çit 26,56 -5,21 135,47 Aygaz 26,22 5,73 84,83 Bagfaş 15,21 -2,62 112,43 Bak Ambalaj 20,78 -1,52 5,07 Balatacılar Balatacılık 8,98 -1,32 8,98 Bantaş Ambalaj 3,51 -2,23 12,26 Banvit 79,50 -0,25 52,88 Başkent Doğalgaz GMYO 13,64 -1,66 Baştaş Başkent Çimento 12,75 2,91 -26,60 Batı Çimento 17,22 5,64 265,61 Batısöke Çimento 2,46 0,00 0,82 Bayrak Taban Sanayi 7,53 0,27 -29,03 Bera Holding 11,78 0,60 -41,91 Berkosan Yalıtım 8,67 -0,91 -2,80 Beşiktaş Futbol Yat. 5,18 -1,89 28,22 Beyaz Filo 10,28 -1,72 1,99 Bilici Yatırım 16,99 0,24 207,05 Bim Mağazalar 80,25 2,56 16,06 Biotrend Çevre ve Enerji 6,73 0,60 Birko Mensucat 1,06 -1,85 -4,50 Birleşim Mühendislik 9,60 -0,52 Birlik Mensucat 2,09 -1,42 -39,60 Bizim Mağazaları 15,09 2,72 0,77 BMS Çelik Hasır 9,23 1,65 Boğaziçi Beton Sanayi 4,57 -1,08 Borusan Mannesmann 30,08 -1,57 8,20 Borusan Yat. Paz. 413,30 -0,72 -9,02 Bosch Fren Sistemleri 1.280,00 0,79 4,09 Bossa 38,54 1,00 115,91 Brisa 33,78 2,55 74,45 Burçelik 29,74 -3,94 41,48 Burçelik Vana 26,36 -3,87 -46,92 Bursa Çimento 4,70 -0,42 -5,58 Carrefoursa 44,78 -2,06 -37,63 Casa Emtia Petrol 143,00 8,58 34,91 Ceo Event Medya 13,60 -0,73 111,51 Coca Cola İçecek 99,90 3,79 57,30 Cosmos Yat. Holding 9,15 -1,19 13,52 Credıtwest Faktorıng 3,54 -3,54 -39,69 Çan2 Termik 12,77 2,08 Çelebi 215,00 -1,83 17,79 Çelik Halat 8,74 -0,91 -3,93 Çemaş Döküm 1,27 -0,78 -25,41 Çemtaş 18,61 4,55 18,45 Çimbeton 253,00 -1,90 -14,67 Çimentaş 30,30 -5,78 -16,21 Çimsa 38,84 -1,67 118,20 Çuhadaroğlu Metal 10,89 -2,24 43,15 Dagi Giyim 2,91 -0,68 -14,57 Dagi Yatırım Holding 11,68 -0,34 -9,46 Dardanel 2,93 -0,68 -44,98 Datagate Bilgisayar 13,44 -1,10 -16,57 Demısaş Döküm 9,83 4,02 51,80 Denge Holding 1,29 -0,77 -57,53 Deniz GMYO 1,85 -3,65 0,43 Derimod 7,99 -0,50 -17,97 Derlüks Yatırım Holding 5,16 0,98 -41,50 Desa Deri 8,77 -1,79 -9,96 Despec Bilgisayar 10,94 8,21 -16,23 Deva Holding 33,02 3,84 37,25 Dinamik Isı Makina Yalıtım 13,94 7,15 29,37 Diriteks Diriliş Tekstil 3,95 -0,50 5,90 Ditaş Doğan 26,60 -1,99 104,52 DO-CO 1.225,00 2,09 94,44 Doğan Burda 136,60 9,98 508,73 Doğan Holding 3,67 6,07 22,41 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,47 3,78 6,06 Doğu Aras Enerji 95,55 0,26 Doğusan 3,50 -3,31 -3,61 Doğuş GMYO 10,63 2,21 30,11 Doğuş Otomotiv 50,20 -2,24 93,65 Döktaş Dökümcülük 34,12 1,85 11,43 Duran Doğan Basım 19,08 -0,52 81,89 Dyo Boya 10,81 -1,91 -3,89 Eczacıbaşı İlaç 7,83 0,51 8,72 Eczacıbaşı Yatırım 53,00 2,51 96,89 E-Data Teknoloji 18,57 6,11 Edip Gayrimenkul 3,36 -0,88 1,20 Ege Endüstri 2.011,00 2,24 20,79 Ege Gübre 274,10 -1,93 91,07 Ege Profil 36,52 -0,49 -2,99 Ege Seramik 16,99 -0,59 75,83 Egeplast 23,90 -0,33 -28,23 Ekiz Kimya 7,49 -1,19 5,05 Elite Naturel Organik Gıda 26,36 -0,90 Emek Elektrik 3,04 0,33 6,47 Eminiş Ambalaj 19,99 -0,55 -45,74 Emlak Konut GMYO 2,69 6,32 27,21 Enerjisa Enerji 15,07 1,82 30,70 Enka İnşaat 16,88 0,90 139,71 Erbosan 142,60 -0,21 251,62 Ereğli Demir Çelik 30,14 5,09 129,44 Ersan Alışveriş Hizmetleri 3,31 -0,90 Ersu Gıda 5,47 0,18 10,73 Escar Turizm Taşımacılık 34,42 0,64 Escort Teknoloji 6,22 -2,51 -5,33 Esenboğa Elektrik 31,60 0,57 66,09 Etiler Gıda 5,54 6,54 39,20 Euro Kapital Yat. Ort. 3,62 -2,95 -5,22 Euro Trend Yat. Ort. 3,79 1,34 7,11 Euro Yat. Ort. 3,53 -1,40 -20,52 Euro Yatırım Holding 2,38 9,68 -16,20 Europap Tezol Kağıt 16,41 -1,38 Fade Gıda 7,72 -1,03 48,41 Fenerbahçe Futbol 31,76 -8,47 7,44 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,93 0,69 -0,61 F-M İzmit Piston 141,30 -1,05 15,25 Fonet Bilgi Teknolojileri 13,75 0,51 5,53 Ford Otosan 282,30 5,69 135,06 Formet Metal ve Cam 1,34 2,29 -45,38 Frigo Pak Gıda 3,93 -1,01 51,73 Galata Wind Enerji 5,38 3,26 Galatasaray Sportif 3,80 -4,28 -6,17 Garanti Bankası 12,16 2,01 19,79 Garanti Faktoring 16,51 9,99 48,34 Garanti Yat. Ort. 2,59 3,19 -19,46 Gedik Y. Men. Değ. 8,23 3,91 38,88 Gediz Ambalaj 19,64 -2,39 46,57 Gelecek Varlık Yönetimi 13,33 -1,84 Gen İlaç 13,45 -1,03 Gentaş 3,81 0,53 -15,58 Gersan Elektrik 5,68 -3,07 -7,49 Gimat Mağazacılık 2,27 -1,30 Girişim Elektrik Sanayi 19,98 -2,54 Global Men. Değ. 6,45 2,71 7,32 Global Yat. Holding 2,39 1,27 -31,97 Good-Year 10,15 -0,49 27,38 Göltaş Çimento 48,30 -1,63 17,68 Gözde Girişim 9,79 6,99 22,68 GSD Denizcilik 4,05 -1,94 66,31 GSD Holding 3,73 2,47 48,61 Gübre Fabrik. 87,50 -0,40 1,69 Güler Yat. Holding 2,90 0,00 -16,25 Halk GMYO 2,80 2,19 -8,13 Hatay Tekstil 19,69 -2,52 44,40 Hedef Girişim 2,93 0,34 16,05 Hedef Holding 6,51 9,97 Hektaş 15,06 -0,20 181,90 HUB Girişim 10,38 -2,72 -42,97 Hürriyet Gzt. 2,12 4,95 0,95 ICBC Turkey Bank 6,28 1,62 -3,38 İdeal Finansal Teknolojiler 31,36 -2,00 132,99 İdealist GMYO 2,05 -1,44 -13,61 İhlas Ev Aletleri 1,03 -0,96 -44,71 İhlas Gayrimenkul 0,93 0,00 -25,60 İhlas Gazetecilik 0,81 0,00 -67,12 İhlas Haber Ajansı 8,85 -0,23 İhlas Holding 0,63 0,00 -43,88 İhlas Yayın Holding 0,76 1,33 -33,33 İndeks Bilgisayar 8,28 -0,24 78,22 Info Yatırım 5,91 4,42 26,54 İntema 86,50 -5,00 116,79 Inveo Yatırım Holding 30,96 3,89 113,93 İpek Doğal Enerji 17,26 1,59 31,96 İskenderun Demir Çelik 23,20 0,87 173,48 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) 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