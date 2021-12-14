Borsada günlük işlemler (1)
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Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|5,10
|-0,39
|-34,11
|Acıpayam Selüloz
|20,48
|0,29
|20,27
|Adel Kalemcilik
|31,66
|-0,75
|-5,18
|Adese Gayrimenkul
|0,79
|-1,25
|-67,37
|Afyon Çimento
|4,12
|0,00
|-19,37
|AGESA Hayat Emeklilik
|21,44
|-1,47
|25,12
|Ak Enerji
|2,01
|-2,43
|-9,05
|Akbank
|7,91
|5,33
|17,05
|Akçansa
|21,34
|0,09
|32,53
|Akdeniz Yatırım Hold.
|1,97
|-2,96
|-18,02
|Akfen GMYO
|5,47
|6,84
|202,63
|Akın Tekstil
|49,42
|7,72
|55,60
|Akiş GMYO
|1,91
|1,06
|-31,60
|Akmerkez GMYO
|55,10
|-1,08
|-9,92
|Aksa
|36,18
|3,25
|161,90
|Aksa Enerji
|10,40
|3,48
|179,57
|Aksigorta
|8,76
|3,42
|5,43
|Aksu Enerji
|24,02
|3,45
|218,26
|Alarko Carrıer
|343,10
|-2,25
|-5,24
|Alarko GMYO
|32,30
|4,40
|27,51
|Alarko Holding
|11,33
|-1,13
|32,96
|Albaraka Türk
|2,16
|9,64
|11,34
|Alcatel Lucent Teletaş
|28,66
|-1,71
|-3,37
|Alkim Kağıt
|18,91
|-2,73
|46,09
|Alkim Kimya
|21,66
|0,28
|53,76
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,40
|-2,10
|-4,49
|Altınyunus Çeşme
|66,00
|-0,08
|32,11
|Anadolu Efes
|32,32
|1,83
|51,30
|Anadolu Grubu Holding
|48,00
|1,05
|83,73
|Anadolu Hayat Emek.
|12,53
|-1,73
|55,93
|Anadolu Isuzu
|26,72
|3,57
|48,44
|Anadolu Sigorta
|6,73
|-1,75
|-6,79
|Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji
|25,70
|3,63
|Anel Elektrik
|2,56
|-0,78
|-4,61
|Arçelik
|52,75
|3,33
|85,36
|ARD Bilişim Teknolojileri
|8,24
|-3,06
|22,03
|Arena Bilgisayar
|13,30
|1,37
|21,99
|Armada Bilgisayar
|66,75
|1,14
|36,00
|Arsan Tekstil
|6,10
|3,39
|53,04
|Arzum Ev Aletleri
|17,32
|-1,59
|-28,32
|Aselsan
|26,18
|1,63
|44,82
|Ata GMYO
|3,92
|1,29
|-28,86
|Atakule GMYO
|3,13
|4,33
|33,70
|Atlantis Yatırım Holding
|8,05
|-0,74
|44,78
|Atlas Yat. Ort.
|1,45
|3,57
|-15,80
|ATP Bilgisayar
|60,05
|-3,15
|Avrasya GMYO
|2,65
|6,43
|1,17
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,38
|-4,03
|-25,63
|Avrupa Yatırım Holding
|6,90
|0,73
|15,00
|Aydem Enerji
|6,99
|-2,24
|Ayen Enerji
|6,61
|0,15
|22,18
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|26,56
|-5,21
|135,47
|Aygaz
|26,22
|5,73
|84,83
|Bagfaş
|15,21
|-2,62
|112,43
|Bak Ambalaj
|20,78
|-1,52
|5,07
|Balatacılar Balatacılık
|8,98
|-1,32
|8,98
|Bantaş Ambalaj
|3,51
|-2,23
|12,26
|Banvit
|79,50
|-0,25
|52,88
|Başkent Doğalgaz GMYO
|13,64
|-1,66
|Baştaş Başkent Çimento
|12,75
|2,91
|-26,60
|Batı Çimento
|17,22
|5,64
|265,61
|Batısöke Çimento
|2,46
|0,00
|0,82
|Bayrak Taban Sanayi
|7,53
|0,27
|-29,03
|Bera Holding
|11,78
|0,60
|-41,91
|Berkosan Yalıtım
|8,67
|-0,91
|-2,80
|Beşiktaş Futbol Yat.
|5,18
|-1,89
|28,22
|Beyaz Filo
|10,28
|-1,72
|1,99
|Bilici Yatırım
|16,99
|0,24
|207,05
|Bim Mağazalar
|80,25
|2,56
|16,06
|Biotrend Çevre ve Enerji
|6,73
|0,60
|Birko Mensucat
|1,06
|-1,85
|-4,50
|Birleşim Mühendislik
|9,60
|-0,52
|Birlik Mensucat
|2,09
|-1,42
|-39,60
|Bizim Mağazaları
|15,09
|2,72
|0,77
|BMS Çelik Hasır
|9,23
|1,65
|Boğaziçi Beton Sanayi
|4,57
|-1,08
|Borusan Mannesmann
|30,08
|-1,57
|8,20
|Borusan Yat. Paz.
|413,30
|-0,72
|-9,02
|Bosch Fren Sistemleri
|1.280,00
|0,79
|4,09
|Bossa
|38,54
|1,00
|115,91
|Brisa
|33,78
|2,55
|74,45
|Burçelik
|29,74
|-3,94
|41,48
|Burçelik Vana
|26,36
|-3,87
|-46,92
|Bursa Çimento
|4,70
|-0,42
|-5,58
|Carrefoursa
|44,78
|-2,06
|-37,63
|Casa Emtia Petrol
|143,00
|8,58
|34,91
|Ceo Event Medya
|13,60
|-0,73
|111,51
|Coca Cola İçecek
|99,90
|3,79
|57,30
|Cosmos Yat. Holding
|9,15
|-1,19
|13,52
|Credıtwest Faktorıng
|3,54
|-3,54
|-39,69
|Çan2 Termik
|12,77
|2,08
|Çelebi
|215,00
|-1,83
|17,79
|Çelik Halat
|8,74
|-0,91
|-3,93
|Çemaş Döküm
|1,27
|-0,78
|-25,41
|Çemtaş
|18,61
|4,55
|18,45
|Çimbeton
|253,00
|-1,90
|-14,67
|Çimentaş
|30,30
|-5,78
|-16,21
|Çimsa
|38,84
|-1,67
|118,20
|Çuhadaroğlu Metal
|10,89
|-2,24
|43,15
|Dagi Giyim
|2,91
|-0,68
|-14,57
|Dagi Yatırım Holding
|11,68
|-0,34
|-9,46
|Dardanel
|2,93
|-0,68
|-44,98
|Datagate Bilgisayar
|13,44
|-1,10
|-16,57
|Demısaş Döküm
|9,83
|4,02
|51,80
|Denge Holding
|1,29
|-0,77
|-57,53
|Deniz GMYO
|1,85
|-3,65
|0,43
|Derimod
|7,99
|-0,50
|-17,97
|Derlüks Yatırım Holding
|5,16
|0,98
|-41,50
|Desa Deri
|8,77
|-1,79
|-9,96
|Despec Bilgisayar
|10,94
|8,21
|-16,23
|Deva Holding
|33,02
|3,84
|37,25
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|13,94
|7,15
|29,37
|Diriteks Diriliş Tekstil
|3,95
|-0,50
|5,90
|Ditaş Doğan
|26,60
|-1,99
|104,52
|DO-CO
|1.225,00
|2,09
|94,44
|Doğan Burda
|136,60
|9,98
|508,73
|Doğan Holding
|3,67
|6,07
|22,41
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,47
|3,78
|6,06
|Doğu Aras Enerji
|95,55
|0,26
|Doğusan
|3,50
|-3,31
|-3,61
|Doğuş GMYO
|10,63
|2,21
|30,11
|Doğuş Otomotiv
|50,20
|-2,24
|93,65
|Döktaş Dökümcülük
|34,12
|1,85
|11,43
|Duran Doğan Basım
|19,08
|-0,52
|81,89
|Dyo Boya
|10,81
|-1,91
|-3,89
|Eczacıbaşı İlaç
|7,83
|0,51
|8,72
|Eczacıbaşı Yatırım
|53,00
|2,51
|96,89
|E-Data Teknoloji
|18,57
|6,11
|Edip Gayrimenkul
|3,36
|-0,88
|1,20
|Ege Endüstri
|2.011,00
|2,24
|20,79
|Ege Gübre
|274,10
|-1,93
|91,07
|Ege Profil
|36,52
|-0,49
|-2,99
|Ege Seramik
|16,99
|-0,59
|75,83
|Egeplast
|23,90
|-0,33
|-28,23
|Ekiz Kimya
|7,49
|-1,19
|5,05
|Elite Naturel Organik Gıda
|26,36
|-0,90
|Emek Elektrik
|3,04
|0,33
|6,47
|Eminiş Ambalaj
|19,99
|-0,55
|-45,74
|Emlak Konut GMYO
|2,69
|6,32
|27,21
|Enerjisa Enerji
|15,07
|1,82
|30,70
|Enka İnşaat
|16,88
|0,90
|139,71
|Erbosan
|142,60
|-0,21
|251,62
|Ereğli Demir Çelik
|30,14
|5,09
|129,44
|Ersan Alışveriş Hizmetleri
|3,31
|-0,90
|Ersu Gıda
|5,47
|0,18
|10,73
|Escar Turizm Taşımacılık
|34,42
|0,64
|Escort Teknoloji
|6,22
|-2,51
|-5,33
|Esenboğa Elektrik
|31,60
|0,57
|66,09
|Etiler Gıda
|5,54
|6,54
|39,20
|Euro Kapital Yat. Ort.
|3,62
|-2,95
|-5,22
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,79
|1,34
|7,11
|Euro Yat. Ort.
|3,53
|-1,40
|-20,52
|Euro Yatırım Holding
|2,38
|9,68
|-16,20
|Europap Tezol Kağıt
|16,41
|-1,38
|Fade Gıda
|7,72
|-1,03
|48,41
|Fenerbahçe Futbol
|31,76
|-8,47
|7,44
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,93
|0,69
|-0,61
|F-M İzmit Piston
|141,30
|-1,05
|15,25
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|13,75
|0,51
|5,53
|Ford Otosan
|282,30
|5,69
|135,06
|Formet Metal ve Cam
|1,34
|2,29
|-45,38
|Frigo Pak Gıda
|3,93
|-1,01
|51,73
|Galata Wind Enerji
|5,38
|3,26
|Galatasaray Sportif
|3,80
|-4,28
|-6,17
|Garanti Bankası
|12,16
|2,01
|19,79
|Garanti Faktoring
|16,51
|9,99
|48,34
|Garanti Yat. Ort.
|2,59
|3,19
|-19,46
|Gedik Y. Men. Değ.
|8,23
|3,91
|38,88
|Gediz Ambalaj
|19,64
|-2,39
|46,57
|Gelecek Varlık Yönetimi
|13,33
|-1,84
|Gen İlaç
|13,45
|-1,03
|Gentaş
|3,81
|0,53
|-15,58
|Gersan Elektrik
|5,68
|-3,07
|-7,49
|Gimat Mağazacılık
|2,27
|-1,30
|Girişim Elektrik Sanayi
|19,98
|-2,54
|Global Men. Değ.
|6,45
|2,71
|7,32
|Global Yat. Holding
|2,39
|1,27
|-31,97
|Good-Year
|10,15
|-0,49
|27,38
|Göltaş Çimento
|48,30
|-1,63
|17,68
|Gözde Girişim
|9,79
|6,99
|22,68
|GSD Denizcilik
|4,05
|-1,94
|66,31
|GSD Holding
|3,73
|2,47
|48,61
|Gübre Fabrik.
|87,50
|-0,40
|1,69
|Güler Yat. Holding
|2,90
|0,00
|-16,25
|Halk GMYO
|2,80
|2,19
|-8,13
|Hatay Tekstil
|19,69
|-2,52
|44,40
|Hedef Girişim
|2,93
|0,34
|16,05
|Hedef Holding
|6,51
|9,97
|Hektaş
|15,06
|-0,20
|181,90
|HUB Girişim
|10,38
|-2,72
|-42,97
|Hürriyet Gzt.
|2,12
|4,95
|0,95
|ICBC Turkey Bank
|6,28
|1,62
|-3,38
|İdeal Finansal Teknolojiler
|31,36
|-2,00
|132,99
|İdealist GMYO
|2,05
|-1,44
|-13,61
|İhlas Ev Aletleri
|1,03
|-0,96
|-44,71
|İhlas Gayrimenkul
|0,93
|0,00
|-25,60
|İhlas Gazetecilik
|0,81
|0,00
|-67,12
|İhlas Haber Ajansı
|8,85
|-0,23
|İhlas Holding
|0,63
|0,00
|-43,88
|İhlas Yayın Holding
|0,76
|1,33
|-33,33
|İndeks Bilgisayar
|8,28
|-0,24
|78,22
|Info Yatırım
|5,91
|4,42
|26,54
|İntema
|86,50
|-5,00
|116,79
|Inveo Yatırım Holding
|30,96
|3,89
|113,93
|İpek Doğal Enerji
|17,26
|1,59
|31,96
|İskenderun Demir Çelik
|23,20
|0,87
|173,48
(Sürecek)
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