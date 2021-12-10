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Borsada günlük işlemler (1)

Borsada günlük işlemler (1)
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım5,17-1,15-33,20
Acıpayam Selüloz20,401,2919,80
Adel Kalemcilik31,200,52-6,56
Adese Gayrimenkul0,800,00-66,96
Afyon Çimento4,07-1,69-20,35
AGESA Hayat Emeklilik21,401,6124,88
Ak Enerji2,030,00-8,14
Akbank7,27-2,027,58
Akçansa21,18-1,4931,53
Akdeniz Yatırım Hold.1,933,76-19,69
Akfen GMYO4,66-3,72157,82
Akın Tekstil42,881,9035,01
Akiş GMYO1,892,72-32,31
Akmerkez GMYO50,809,91-16,95
Aksa31,864,73130,63
Aksa Enerji9,731,46161,56
Aksigorta8,40-0,591,09
Aksu Enerji22,642,72199,98
Alarko Carrıer342,801,15-5,32
Alarko GMYO30,10-2,0818,83
Alarko Holding11,35-1,1333,19
Albaraka Türk1,94-2,020,00
Alcatel Lucent Teletaş26,84-4,14-9,51
Alkim Kağıt17,685,2436,59
Alkim Kimya20,501,0845,53
Altınyağ Madencilik ve Enerji1,430,70-2,45
Altınyunus Çeşme68,505,3837,11
Anadolu Efes30,242,5141,56
Anadolu Grubu Holding44,983,6472,17
Anadolu Hayat Emek.12,74-2,6058,55
Anadolu Isuzu25,961,8044,22
Anadolu Sigorta6,85-0,15-5,13
Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji25,023,39

Anel Elektrik2,60-2,62-3,12
Arçelik49,74-2,8574,78
ARD Bilişim Teknolojileri8,463,0525,29
Arena Bilgisayar12,72-1,0116,67
Armada Bilgisayar65,00-1,4432,44
Arsan Tekstil5,760,3544,51
Arzum Ev Aletleri17,44-1,02-27,83
Aselsan24,50-2,1635,52
Ata GMYO3,94-1,01-28,49
Atakule GMYO2,98-2,6127,29
Atlantis Yatırım Holding7,706,3538,49
Atlas Yat. Ort.1,28-0,78-25,67
ATP Bilgisayar65,003,01

Avrasya GMYO2,279,66-13,34
Avrasya Petrol ve Tur.2,26-1,31-29,38
Avrupa Yatırım Holding6,800,0013,33
Aydem Enerji7,160,99

Ayen Enerji6,56-1,5021,26
Ayes Çelik Hasır ve Çit25,48-1,92125,89
Aygaz24,281,8571,15
Bagfaş15,802,93120,67
Bak Ambalaj20,82-0,485,28
Balatacılar Balatacılık9,150,3311,04
Bantaş Ambalaj3,56-1,3913,86
Banvit78,300,0050,58
Başkent Doğalgaz GMYO14,000,36

Baştaş Başkent Çimento11,27-3,68-35,12
Batı Çimento16,120,31242,25
Batısöke Çimento2,45-0,810,41
Bayrak Taban Sanayi7,50-0,53-29,31
Bera Holding11,67-4,34-42,46
Berkosan Yalıtım8,810,23-1,23
Beşiktaş Futbol Yat.5,320,5731,68
Beyaz Filo10,805,067,15
Bilici Yatırım17,150,06209,94
Bim Mağazalar77,052,9411,43
Biotrend Çevre ve Enerji6,98-1,69

Birko Mensucat1,071,90-3,60
Birleşim Mühendislik9,75-1,12

Birlik Mensucat2,24-0,44-35,26
Bizim Mağazaları14,530,41-2,97
BMS Çelik Hasır8,58-0,69

Boğaziçi Beton Sanayi4,650,65

Borusan Mannesmann30,440,409,50
Borusan Yat. Paz.411,600,83-9,39
Bosch Fren Sistemleri1.265,0010,002,87
Bossa34,706,3194,40
Brisa32,78-3,0869,29
Burçelik28,160,5733,97
Burçelik Vana25,12-2,64-49,42
Bursa Çimento4,64-0,64-6,78
Carrefoursa44,36-1,86-38,22
Casa Emtia Petrol119,802,3113,02
Ceo Event Medya13,641,04112,13
Coca Cola İçecek96,000,0051,16
Cosmos Yat. Holding9,14-1,3013,40
Credıtwest Faktorıng3,95-9,82-32,71
Çan2 Termik12,56-1,26

Çelebi223,100,0422,23
Çelik Halat8,801,03-3,27
Çemaş Döküm1,27-2,31-25,41
Çemtaş17,62-0,2812,15
Çimbeton244,104,01-17,67
Çimentaş32,16-7,32-11,06
Çimsa38,721,26117,53
Çuhadaroğlu Metal10,902,6443,28
Dagi Giyim2,931,03-13,98
Dagi Yatırım Holding11,79-2,16-8,60
Dardanel2,95-2,32-44,60
Datagate Bilgisayar13,640,22-15,33
Demısaş Döküm9,370,4344,70
Denge Holding1,300,00-57,20
Deniz GMYO1,959,555,86
Derimod8,09-2,06-16,94
Derlüks Yatırım Holding5,201,96-41,04
Desa Deri8,98-2,18-7,80
Despec Bilgisayar9,95-1,49-23,81
Deva Holding31,500,0630,93
Dinamik Isı Makina Yalıtım12,25-2,0813,69
Diriteks Diriliş Tekstil4,01-2,437,51
Ditaş Doğan27,361,41110,37
DO-CO1.178,80-1,0887,11
Doğan Burda138,00-9,98514,97
Doğan Holding3,45-0,2915,07
Doğtaş Kelebek Mobilya2,34-0,430,47
Doğu Aras Enerji96,15-1,38

Doğusan3,70-2,371,90
Doğuş GMYO10,46-2,5228,03
Doğuş Otomotiv51,70-2,1899,43
Döktaş Dökümcülük33,68-2,049,99
Duran Doğan Basım19,78-3,2388,56
Dyo Boya11,120,82-1,13
Eczacıbaşı İlaç7,521,214,42
Eczacıbaşı Yatırım49,14-1,1382,55
E-Data Teknoloji16,549,97

Edip Gayrimenkul3,41-1,452,71
Ege Endüstri1.980,401,9518,95
Ege Gübre273,705,2790,79
Ege Profil35,840,11-4,80
Ege Seramik16,68-1,8872,63
Egeplast24,26-4,19-27,15
Ekiz Kimya7,49-0,795,05
Elite Naturel Organik Gıda26,94-1,17

Emek Elektrik3,071,997,52
Eminiş Ambalaj20,60-0,87-44,08
Emlak Konut GMYO2,51-0,7918,70
Enerjisa Enerji14,220,1423,33
Enka İnşaat16,610,42135,88
Erbosan144,100,77255,32
Ereğli Demir Çelik26,721,21103,40
Ersan Alışveriş Hizmetleri3,210,00

Ersu Gıda5,442,0610,12
Escar Turizm Taşımacılık33,189,94

Escort Teknoloji6,39-0,31-2,74
Esenboğa Elektrik31,10-1,5863,46
Etiler Gıda5,110,2028,39
Euro Kapital Yat. Ort.3,76-4,33-1,56
Euro Trend Yat. Ort.3,75-3,105,98
Euro Yat. Ort.3,59-0,83-19,17
Euro Yatırım Holding2,3110,00-18,66
Europap Tezol Kağıt16,670,18

Fade Gıda7,83-1,1450,53
Fenerbahçe Futbol32,981,4811,57
Flap Kongre Toplantı Hiz.3,149,796,52
F-M İzmit Piston140,203,8514,36
Fonet Bilgi Teknolojileri13,71-1,015,22
Ford Otosan258,50-1,60115,24
Formet Metal ve Cam1,300,00-47,01
Frigo Pak Gıda3,981,0253,66
Galata Wind Enerji5,261,15

Galatasaray Sportif3,95-0,50-2,47
Garanti Bankası11,73-1,1015,56
Garanti Faktoring13,651,8722,64
Garanti Yat. Ort.2,49-1,58-22,57
Gedik Y. Men. Değ.7,80-0,7631,62
Gediz Ambalaj19,47-1,5245,30
Gelecek Varlık Yönetimi13,90-0,71

Gen İlaç13,52-2,87

Gentaş3,74-1,84-17,13
Gersan Elektrik6,06-2,73-1,30
Gimat Mağazacılık2,31-2,53

Girişim Elektrik Sanayi20,980,10

Global Men. Değ.6,26-2,034,16
Global Yat. Holding2,38-1,65-32,26
Good-Year9,93-0,2024,62
Göltaş Çimento48,002,5616,95
Gözde Girişim8,88-1,9911,28
GSD Denizcilik4,06-3,3366,72
GSD Holding3,47-1,1438,25
Gübre Fabrik.86,701,290,76
Güler Yat. Holding2,89-2,03-16,54
Halk GMYO2,72-1,81-10,76
Hatay Tekstil20,18-1,4648,00
Hedef Girişim2,81-2,4311,30
Hedef Holding5,3910,00

Hektaş14,650,27174,23
HUB Girişim10,36-0,96-43,08
Hürriyet Gzt.2,050,00-2,38
ICBC Turkey Bank6,13-3,62-5,69
İdeal Finansal Teknolojiler32,78-1,86143,54
İdealist GMYO2,10-1,87-11,51
İhlas Ev Aletleri1,02-1,92-45,25
İhlas Gayrimenkul0,930,00-25,60
İhlas Gazetecilik0,812,53-67,12
İhlas Haber Ajansı8,410,24

İhlas Holding0,61-1,61-45,67
İhlas Yayın Holding0,74-1,33-35,09
İndeks Bilgisayar8,321,8479,08
Info Yatırım5,450,0016,69
İntema82,806,98107,52
Inveo Yatırım Holding29,80-0,67105,91
İpek Doğal Enerji15,720,0020,18
İskenderun Demir Çelik22,88-2,14169,71
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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