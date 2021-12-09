Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 5,23 0,19 -32,43 Acıpayam Selüloz 20,14 -1,18 18,28 Adel Kalemcilik 31,04 1,77 -7,03 Adese Gayrimenkul 0,80 1,27 -66,96 Afyon Çimento 4,14 0,24 -18,98 AGESA Hayat Emeklilik 21,06 1,25 22,90 Ak Enerji 2,03 2,53 -8,14 Akbank 7,42 0,13 9,80 Akçansa 21,50 3,46 33,52 Akdeniz Yatırım Hold. 1,86 -0,53 -22,60 Akfen GMYO 4,84 1,68 167,77 Akın Tekstil 42,08 -0,52 32,49 Akiş GMYO 1,84 -0,54 -34,10 Akmerkez GMYO 46,22 3,35 -24,43 Aksa 30,42 1,47 120,20 Aksa Enerji 9,59 1,16 157,80 Aksigorta 8,45 2,80 1,70 Aksu Enerji 22,04 -0,72 192,03 Alarko Carrıer 338,90 -1,77 -6,40 Alarko GMYO 30,74 0,59 21,36 Alarko Holding 11,48 -0,43 34,72 Albaraka Türk 1,98 0,51 2,06 Alcatel Lucent Teletaş 28,00 -0,99 -5,60 Alkim Kağıt 16,80 -1,00 29,79 Alkim Kimya 20,28 -0,39 43,96 Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,42 4,41 -3,13 Altınyunus Çeşme 65,00 -9,60 30,10 Anadolu Efes 29,50 3,87 38,10 Anadolu Grubu Holding 43,40 2,12 66,13 Anadolu Hayat Emek. 13,08 -1,43 62,78 Anadolu Isuzu 25,50 -1,32 41,67 Anadolu Sigorta 6,86 4,10 -4,99 Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji 24,20 5,68 Anel Elektrik 2,67 0,75 -0,51 Arçelik 51,20 4,11 79,91 ARD Bilişim Teknolojileri 8,21 4,19 21,59 Arena Bilgisayar 12,85 0,39 17,87 Armada Bilgisayar 65,95 0,76 34,37 Arsan Tekstil 5,74 -1,03 44,01 Arzum Ev Aletleri 17,62 -0,34 -27,08 Aselsan 25,04 4,77 38,51 Ata GMYO 3,98 -1,00 -27,77 Atakule GMYO 3,06 4,08 30,71 Atlantis Yatırım Holding 7,24 -3,08 30,22 Atlas Yat. Ort. 1,29 -0,77 -25,09 ATP Bilgisayar 63,10 -0,71 Avrasya GMYO 2,07 9,52 -20,97 Avrasya Petrol ve Tur. 2,29 2,23 -28,44 Avrupa Yatırım Holding 6,80 0,74 13,33 Aydem Enerji 7,09 -0,28 Ayen Enerji 6,66 0,30 23,11 Ayes Çelik Hasır ve Çit 25,98 7,00 130,33 Aygaz 23,84 1,19 68,05 Bagfaş 15,35 9,88 114,38 Bak Ambalaj 20,92 -0,85 5,78 Balatacılar Balatacılık 9,12 -6,94 10,68 Bantaş Ambalaj 3,61 2,27 15,46 Banvit 78,30 1,69 50,58 Başkent Doğalgaz GMYO 13,95 -2,24 Baştaş Başkent Çimento 11,70 -10,00 -32,64 Batı Çimento 16,07 1,26 241,19 Batısöke Çimento 2,47 2,07 1,23 Bayrak Taban Sanayi 7,54 -0,66 -28,93 Bera Holding 12,20 6,92 -39,84 Berkosan Yalıtım 8,79 1,03 -1,46 Beşiktaş Futbol Yat. 5,29 1,73 30,94 Beyaz Filo 10,28 3,73 1,99 Bilici Yatırım 17,14 -1,55 209,76 Bim Mağazalar 74,85 -1,71 8,25 Biotrend Çevre ve Enerji 7,10 -0,28 Birko Mensucat 1,05 5,00 -5,41 Birleşim Mühendislik 9,86 -0,80 Birlik Mensucat 2,25 7,14 -34,97 Bizim Mağazaları 14,47 -1,30 -3,37 BMS Çelik Hasır 8,64 -2,37 Boğaziçi Beton Sanayi 4,62 -2,33 Borusan Mannesmann 30,32 -2,00 9,06 Borusan Yat. Paz. 408,20 -2,23 -10,14 Bosch Fren Sistemleri 1.150,00 -2,00 -6,48 Bossa 32,64 -0,06 82,86 Brisa 33,82 -0,41 74,66 Burçelik 28,00 -0,64 33,21 Burçelik Vana 25,80 0,78 -48,05 Bursa Çimento 4,67 -1,48 -6,18 Carrefoursa 45,20 1,66 -37,05 Casa Emtia Petrol 117,10 4,09 10,47 Ceo Event Medya 13,50 -1,17 109,95 Coca Cola İçecek 96,00 -1,54 51,16 Cosmos Yat. Holding 9,26 0,00 14,89 Credıtwest Faktorıng 4,38 -9,88 -25,38 Çan2 Termik 12,72 0,55 Çelebi 223,00 7,16 22,18 Çelik Halat 8,71 -3,11 -4,26 Çemaş Döküm 1,30 0,78 -23,65 Çemtaş 17,67 -0,84 12,47 Çimbeton 234,70 -3,77 -20,84 Çimentaş 34,70 0,75 -4,04 Çimsa 38,24 1,76 114,83 Çuhadaroğlu Metal 10,62 0,47 39,60 Dagi Giyim 2,90 -1,02 -14,87 Dagi Yatırım Holding 12,05 -1,15 -6,59 Dardanel 3,02 0,33 -43,29 Datagate Bilgisayar 13,61 -2,92 -15,52 Demısaş Döküm 9,33 -1,17 44,08 Denge Holding 1,30 -1,52 -57,20 Deniz GMYO 1,78 2,89 -3,37 Derimod 8,26 0,49 -15,20 Derlüks Yatırım Holding 5,10 -2,30 -42,18 Desa Deri 9,18 -1,50 -5,75 Despec Bilgisayar 10,10 -0,79 -22,66 Deva Holding 31,48 0,96 30,85 Dinamik Isı Makina Yalıtım 12,51 -3,62 16,10 Diriteks Diriliş Tekstil 4,11 2,75 10,19 Ditaş Doğan 26,98 -2,10 107,44 DO-CO 1.191,70 -1,55 89,16 Doğan Burda 153,30 0,00 583,16 Doğan Holding 3,46 -1,14 15,40 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,35 0,00 0,90 Doğu Aras Enerji 97,50 -0,51 Doğusan 3,79 -1,30 4,38 Doğuş GMYO 10,73 -0,37 31,33 Doğuş Otomotiv 52,85 5,07 103,87 Döktaş Dökümcülük 34,38 -2,61 12,28 Duran Doğan Basım 20,44 0,39 94,85 Dyo Boya 11,03 -1,43 -1,93 Eczacıbaşı İlaç 7,43 0,13 3,17 Eczacıbaşı Yatırım 49,70 -1,58 84,63 E-Data Teknoloji 15,04 2,31 Edip Gayrimenkul 3,46 -1,14 4,22 Ege Endüstri 1.942,60 -1,64 16,68 Ege Gübre 260,00 -2,03 81,24 Ege Profil 35,80 -2,03 -4,90 Ege Seramik 17,00 1,49 75,94 Egeplast 25,32 -4,02 -23,96 Ekiz Kimya 7,55 -0,40 5,89 Elite Naturel Organik Gıda 27,26 1,87 Emek Elektrik 3,01 3,44 5,42 Eminiş Ambalaj 20,78 0,87 -43,59 Emlak Konut GMYO 2,53 -0,39 19,64 Enerjisa Enerji 14,20 -0,21 23,15 Enka İnşaat 16,54 -0,42 134,88 Erbosan 143,00 -1,52 252,61 Ereğli Demir Çelik 26,40 4,27 100,97 Ersan Alışveriş Hizmetleri 3,21 0,00 Ersu Gıda 5,33 -2,91 7,89 Escar Turizm Taşımacılık 30,18 0,20 Escort Teknoloji 6,41 -1,99 -2,44 Esenboğa Elektrik 31,60 -0,88 66,09 Etiler Gıda 5,10 0,99 28,14 Euro Kapital Yat. Ort. 3,93 0,77 2,89 Euro Trend Yat. Ort. 3,87 -2,52 9,38 Euro Yat. Ort. 3,62 0,56 -18,49 Euro Yatırım Holding 2,10 9,95 -26,06 Europap Tezol Kağıt 16,64 -1,25 Fade Gıda 7,92 -1,37 52,26 Fenerbahçe Futbol 32,50 1,12 9,95 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,86 10,00 -2,98 F-M İzmit Piston 135,00 -2,88 10,12 Fonet Bilgi Teknolojileri 13,85 -2,94 6,29 Ford Otosan 262,70 1,98 118,74 Formet Metal ve Cam 1,30 1,56 -47,01 Frigo Pak Gıda 3,94 -3,90 52,12 Galata Wind Enerji 5,20 -0,95 Galatasaray Sportif 3,97 0,00 -1,98 Garanti Bankası 11,86 -1,00 16,84 Garanti Faktoring 13,40 -4,69 20,40 Garanti Yat. Ort. 2,53 -0,78 -21,33 Gedik Y. Men. Değ. 7,86 3,01 32,63 Gediz Ambalaj 19,77 -0,25 47,54 Gelecek Varlık Yönetimi 14,00 6,06 Gen İlaç 13,92 -0,29 Gentaş 3,81 -1,04 -15,58 Gersan Elektrik 6,23 3,49 1,47 Gimat Mağazacılık 2,37 -4,44 Girişim Elektrik Sanayi 20,96 -1,69 Global Men. Değ. 6,39 -0,16 6,32 Global Yat. Holding 2,42 0,00 -31,12 Good-Year 9,95 -1,49 24,87 Göltaş Çimento 46,80 -0,85 14,02 Gözde Girişim 9,06 -0,44 13,53 GSD Denizcilik 4,20 0,72 72,47 GSD Holding 3,51 -0,28 39,84 Gübre Fabrik. 85,60 -0,52 -0,52 Güler Yat. Holding 2,95 -0,67 -14,81 Halk GMYO 2,77 -0,72 -9,12 Hatay Tekstil 20,48 3,23 50,20 Hedef Girişim 2,88 2,49 14,07 Hedef Holding 4,90 0,20 Hektaş 14,61 -1,02 173,48 HUB Girişim 10,46 0,38 -42,53 Hürriyet Gzt. 2,05 -0,97 -2,38 ICBC Turkey Bank 6,36 1,11 -2,15 İdeal Finansal Teknolojiler 33,40 -1,76 148,14 İdealist GMYO 2,14 0,47 -9,82 İhlas Ev Aletleri 1,04 0,97 -44,18 İhlas Gayrimenkul 0,93 -1,06 -25,60 İhlas Gazetecilik 0,79 -5,95 -67,93 İhlas Haber Ajansı 8,39 0,12 İhlas Holding 0,62 0,00 -44,77 İhlas Yayın Holding 0,75 -1,32 -34,21 İndeks Bilgisayar 8,17 -1,45 75,85 Info Yatırım 5,45 2,25 16,69 İntema 77,40 9,94 93,98 Inveo Yatırım Holding 30,00 -0,07 107,29 İpek Doğal Enerji 15,72 1,09 20,18 İskenderun Demir Çelik 23,38 0,34 175,60 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) ??Beşiktaş Teknik Direktörü #SergenYalçın görevinden istifa etti



Sizce, #Beşiktaş 'ın yeni teknik direktörü kim olmalı? — Haberler (@Haberler) December 9, 2021 AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Haberi Kaydet Haberler ›› Ekonomi ›› Borsada günlük işlemler (1) - Haberler Ekonomi