Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 5,23 -4,21 -32,43 Acıpayam Selüloz 21,00 -7,33 23,33 Adel Kalemcilik 30,02 2,04 -10,09 Adese Gayrimenkul 0,80 -2,44 -66,96 Afyon Çimento 4,16 1,71 -18,59 AGESA Hayat Emeklilik 20,58 -0,39 20,10 Ak Enerji 2,00 -2,44 -9,50 Akbank 7,21 0,28 6,69 Akçansa 21,00 9,95 30,42 Akdeniz Yatırım Hold. 1,93 2,12 -19,69 Akfen GMYO 5,08 3,06 181,05 Akın Tekstil 38,88 -0,56 22,42 Akiş GMYO 1,85 -1,07 -33,75 Akmerkez GMYO 44,70 -1,37 -26,92 Aksa 30,06 1,01 117,60 Aksa Enerji 9,61 1,59 158,33 Aksigorta 8,05 0,75 -3,12 Aksu Enerji 22,56 1,99 198,92 Alarko Carrıer 340,00 -0,73 -6,10 Alarko GMYO 30,52 1,40 20,49 Alarko Holding 11,54 1,23 35,42 Albaraka Türk 1,96 -1,01 1,03 Alcatel Lucent Teletaş 29,08 -0,95 -1,96 Alkim Kağıt 16,80 0,24 29,79 Alkim Kimya 19,30 0,31 37,01 Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,40 -4,11 -4,49 Altınyunus Çeşme 69,15 9,94 38,41 Anadolu Efes 27,82 2,73 30,24 Anadolu Grubu Holding 40,18 0,05 53,80 Anadolu Hayat Emek. 13,20 2,72 64,27 Anadolu Isuzu 26,12 -0,38 45,11 Anadolu Sigorta 6,65 0,76 -7,90 Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji 23,50 -2,08 Anel Elektrik 2,68 -1,11 -0,14 Arçelik 48,52 1,93 70,49 ARD Bilişim Teknolojileri 7,85 -1,01 16,25 Arena Bilgisayar 12,74 2,99 16,86 Armada Bilgisayar 64,50 -1,07 31,42 Arsan Tekstil 5,72 1,06 43,51 Arzum Ev Aletleri 18,03 0,73 -25,39 Aselsan 23,08 2,40 27,67 Ata GMYO 4,00 0,50 -27,40 Atakule GMYO 3,02 -2,27 29,00 Atlantis Yatırım Holding 7,50 4,02 34,89 Atlas Yat. Ort. 1,31 -0,76 -23,93 ATP Bilgisayar 57,80 -4,38 Avrasya GMYO 1,89 -1,05 -27,84 Avrasya Petrol ve Tur. 2,27 0,44 -29,06 Avrupa Yatırım Holding 6,51 -3,41 8,50 Aydem Enerji 7,17 -1,24 Ayen Enerji 6,75 0,30 24,77 Ayes Çelik Hasır ve Çit 22,10 -4,58 95,93 Aygaz 23,00 0,26 62,13 Bagfaş 12,70 9,96 77,37 Bak Ambalaj 20,80 -1,42 5,18 Balatacılar Balatacılık 9,03 2,03 9,59 Bantaş Ambalaj 3,54 -1,39 13,22 Banvit 76,50 -0,65 47,12 Başkent Doğalgaz GMYO 13,33 0,68 Baştaş Başkent Çimento 13,31 10,00 -23,37 Batı Çimento 16,58 1,41 252,02 Batısöke Çimento 2,50 0,81 2,46 Bayrak Taban Sanayi 7,75 -1,15 -26,96 Bera Holding 11,58 2,66 -42,90 Berkosan Yalıtım 8,90 -2,94 -0,22 Beşiktaş Futbol Yat. 5,18 -0,19 28,22 Beyaz Filo 9,25 -2,22 -8,23 Bilici Yatırım 16,90 -0,71 205,42 Bim Mağazalar 77,55 6,23 12,15 Biotrend Çevre ve Enerji 7,20 0,98 Birko Mensucat 1,01 1,00 -9,01 Birleşim Mühendislik 9,96 -0,70 Birlik Mensucat 2,02 1,00 -41,62 Bizim Mağazaları 14,98 0,13 0,04 BMS Çelik Hasır 9,06 -0,44 Boğaziçi Beton Sanayi 4,67 -1,48 Borusan Mannesmann 30,38 0,93 9,28 Borusan Yat. Paz. 399,20 -0,62 -12,12 Bosch Fren Sistemleri 1.068,00 1,96 -13,15 Bossa 30,88 2,80 73,00 Brisa 32,00 0,00 65,26 Burçelik 29,00 -2,55 37,96 Burçelik Vana 26,42 -2,15 -46,80 Bursa Çimento 4,69 -2,70 -5,78 Carrefoursa 44,24 -0,94 -38,38 Casa Emtia Petrol 111,80 -1,67 5,47 Ceo Event Medya 13,08 -0,23 103,42 Coca Cola İçecek 96,10 0,95 51,32 Cosmos Yat. Holding 9,09 -1,09 12,78 Credıtwest Faktorıng 5,40 4,25 -8,01 Çan2 Termik 12,45 0,16 Çelebi 196,00 4,31 7,38 Çelik Halat 8,51 -2,96 -6,46 Çemaş Döküm 1,31 2,34 -23,06 Çemtaş 17,66 0,23 12,40 Çimbeton 228,50 -0,74 -22,93 Çimentaş 32,78 2,95 -9,35 Çimsa 37,68 3,97 111,69 Çuhadaroğlu Metal 10,55 -1,40 38,68 Dagi Giyim 2,95 2,79 -13,40 Dagi Yatırım Holding 11,95 4,82 -7,36 Dardanel 3,18 -1,55 -40,28 Datagate Bilgisayar 13,75 -0,79 -14,65 Demısaş Döküm 9,29 -3,53 43,46 Denge Holding 1,32 0,00 -56,54 Deniz GMYO 1,71 0,59 -7,17 Derimod 8,37 3,21 -14,07 Derlüks Yatırım Holding 5,09 -0,39 -42,29 Desa Deri 9,26 -1,80 -4,93 Despec Bilgisayar 10,12 -1,65 -22,51 Deva Holding 30,46 0,20 26,61 Dinamik Isı Makina Yalıtım 12,94 2,29 20,09 Diriteks Diriliş Tekstil 4,20 2,44 12,60 Ditaş Doğan 26,70 -2,91 105,29 DO-CO 1.186,10 3,19 88,27 Doğan Burda 139,40 -9,95 521,21 Doğan Holding 3,50 3,55 16,74 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,38 -1,24 2,19 Doğu Aras Enerji 101,10 -0,88 Doğusan 3,85 1,85 6,03 Doğuş GMYO 10,83 1,21 32,56 Doğuş Otomotiv 50,90 5,69 96,35 Döktaş Dökümcülük 35,20 5,39 14,96 Duran Doğan Basım 18,52 -0,54 76,55 Dyo Boya 10,79 0,09 -4,07 Eczacıbaşı İlaç 7,41 2,21 2,89 Eczacıbaşı Yatırım 50,45 -0,10 87,41 E-Data Teknoloji 14,03 3,54 Edip Gayrimenkul 3,57 0,28 7,53 Ege Endüstri 1.917,60 1,65 15,18 Ege Gübre 248,90 5,42 73,50 Ege Profil 36,08 -0,61 -4,16 Ege Seramik 17,11 -1,10 77,08 Egeplast 26,20 7,91 -21,32 Ekiz Kimya 7,70 -1,28 7,99 Elite Naturel Organik Gıda 25,30 -7,93 Emek Elektrik 2,96 1,37 3,67 Eminiş Ambalaj 20,36 -1,64 -44,73 Emlak Konut GMYO 2,40 0,84 13,50 Enerjisa Enerji 14,27 -0,21 23,76 Enka İnşaat 16,60 2,15 135,74 Erbosan 139,50 0,50 243,98 Ereğli Demir Çelik 25,44 7,52 93,66 Ersan Alışveriş Hizmetleri 3,28 0,00 Ersu Gıda 5,42 0,37 9,72 Escar Turizm Taşımacılık 30,12 0,00 Escort Teknoloji 6,54 5,31 -0,46 Esenboğa Elektrik 32,72 0,99 71,97 Etiler Gıda 5,10 -0,39 28,14 Euro Kapital Yat. Ort. 3,99 1,01 4,46 Euro Trend Yat. Ort. 3,62 1,69 2,31 Euro Yat. Ort. 3,60 0,56 -18,94 Euro Yatırım Holding 1,84 1,10 -35,21 Europap Tezol Kağıt 16,05 0,94 Fade Gıda 8,16 0,74 56,87 Fenerbahçe Futbol 32,20 0,37 8,93 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,60 4,42 -11,80 F-M İzmit Piston 137,00 0,22 11,75 Fonet Bilgi Teknolojileri 14,81 -1,13 13,66 Ford Otosan 258,10 1,57 114,91 Formet Metal ve Cam 1,31 3,15 -46,60 Frigo Pak Gıda 4,26 -0,93 64,47 Galata Wind Enerji 5,34 -0,19 Galatasaray Sportif 4,04 2,54 -0,25 Garanti Bankası 11,83 -0,08 16,54 Garanti Faktoring 14,49 3,65 30,19 Garanti Yat. Ort. 2,54 -1,17 -21,02 Gedik Y. Men. Değ. 7,69 -0,13 29,76 Gediz Ambalaj 19,91 2,68 48,58 Gelecek Varlık Yönetimi 13,55 1,35 Gen İlaç 14,26 3,33 Gentaş 3,92 4,81 -13,15 Gersan Elektrik 5,86 -0,51 -4,56 Gimat Mağazacılık 2,38 9,68 Girişim Elektrik Sanayi 23,68 3,41 Global Men. Değ. 6,46 1,73 7,49 Global Yat. Holding 2,43 4,74 -30,83 Good-Year 9,71 0,73 21,86 Göltaş Çimento 46,88 -0,04 14,22 Gözde Girişim 9,20 1,43 15,29 GSD Denizcilik 4,16 0,73 70,83 GSD Holding 3,47 -0,86 38,25 Gübre Fabrik. 84,75 -0,35 -1,51 Güler Yat. Holding 3,04 0,33 -12,21 Halk GMYO 2,82 -0,35 -7,48 Hatay Tekstil 19,45 -0,97 42,64 Hedef Girişim 2,83 -0,70 12,09 Hedef Holding 4,45 9,88 Hektaş 13,42 0,30 151,20 HUB Girişim 10,38 -3,35 -42,97 Hürriyet Gzt. 2,13 0,00 1,43 ICBC Turkey Bank 6,31 0,80 -2,92 İdeal Finansal Teknolojiler 32,18 2,35 139,08 İdealist GMYO 2,18 1,87 -8,13 İhlas Ev Aletleri 1,05 -0,94 -43,64 İhlas Gayrimenkul 0,94 0,00 -24,80 İhlas Gazetecilik 0,77 0,00 -68,74 İhlas Haber Ajansı 7,83 6,10 İhlas Holding 0,63 1,61 -43,88 İhlas Yayın Holding 0,75 -1,32 -34,21 İndeks Bilgisayar 8,03 -0,99 72,84 Info Yatırım 5,32 3,50 13,91 İntema 66,00 10,00 65,41 Inveo Yatırım Holding 31,20 -0,13 115,59 İpek Doğal Enerji 15,69 1,23 19,95 İskenderun Demir Çelik 24,52 3,37 171,36 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) Sizce, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon hangi takım şampiyon olur? — Haberler (@Haberler) December 5, 2021 Kayseri'de 30 bin nüfuslu ilçede son bir yılda 35 fabrikanın temeli atıldı AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Haberi Kaydet Haberler ›› Ekonomi ›› Borsada günlük işlemler (1) - Haberler Ekonomi