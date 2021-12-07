Borsada günlük işlemler (1) - Haberler Ekonomi
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Borsada günlük işlemler (1)

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım5,23-4,21-32,43
Acıpayam Selüloz21,00-7,3323,33
Adel Kalemcilik30,022,04-10,09
Adese Gayrimenkul0,80-2,44-66,96
Afyon Çimento4,161,71-18,59
AGESA Hayat Emeklilik20,58-0,3920,10
Ak Enerji2,00-2,44-9,50
Akbank7,210,286,69
Akçansa21,009,9530,42
Akdeniz Yatırım Hold.1,932,12-19,69
Akfen GMYO5,083,06181,05
Akın Tekstil38,88-0,5622,42
Akiş GMYO1,85-1,07-33,75
Akmerkez GMYO44,70-1,37-26,92
Aksa30,061,01117,60
Aksa Enerji9,611,59158,33
Aksigorta8,050,75-3,12
Aksu Enerji22,561,99198,92
Alarko Carrıer340,00-0,73-6,10
Alarko GMYO30,521,4020,49
Alarko Holding11,541,2335,42
Albaraka Türk1,96-1,011,03
Alcatel Lucent Teletaş29,08-0,95-1,96
Alkim Kağıt16,800,2429,79
Alkim Kimya19,300,3137,01
Altınyağ Madencilik ve Enerji1,40-4,11-4,49
Altınyunus Çeşme69,159,9438,41
Anadolu Efes27,822,7330,24
Anadolu Grubu Holding40,180,0553,80
Anadolu Hayat Emek.13,202,7264,27
Anadolu Isuzu26,12-0,3845,11
Anadolu Sigorta6,650,76-7,90
Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji23,50-2,08

Anel Elektrik2,68-1,11-0,14
Arçelik48,521,9370,49
ARD Bilişim Teknolojileri7,85-1,0116,25
Arena Bilgisayar12,742,9916,86
Armada Bilgisayar64,50-1,0731,42
Arsan Tekstil5,721,0643,51
Arzum Ev Aletleri18,030,73-25,39
Aselsan23,082,4027,67
Ata GMYO4,000,50-27,40
Atakule GMYO3,02-2,2729,00
Atlantis Yatırım Holding7,504,0234,89
Atlas Yat. Ort.1,31-0,76-23,93
ATP Bilgisayar57,80-4,38

Avrasya GMYO1,89-1,05-27,84
Avrasya Petrol ve Tur.2,270,44-29,06
Avrupa Yatırım Holding6,51-3,418,50
Aydem Enerji7,17-1,24

Ayen Enerji6,750,3024,77
Ayes Çelik Hasır ve Çit22,10-4,5895,93
Aygaz23,000,2662,13
Bagfaş12,709,9677,37
Bak Ambalaj20,80-1,425,18
Balatacılar Balatacılık9,032,039,59
Bantaş Ambalaj3,54-1,3913,22
Banvit76,50-0,6547,12
Başkent Doğalgaz GMYO13,330,68

Baştaş Başkent Çimento13,3110,00-23,37
Batı Çimento16,581,41252,02
Batısöke Çimento2,500,812,46
Bayrak Taban Sanayi7,75-1,15-26,96
Bera Holding11,582,66-42,90
Berkosan Yalıtım8,90-2,94-0,22
Beşiktaş Futbol Yat.5,18-0,1928,22
Beyaz Filo9,25-2,22-8,23
Bilici Yatırım16,90-0,71205,42
Bim Mağazalar77,556,2312,15
Biotrend Çevre ve Enerji7,200,98

Birko Mensucat1,011,00-9,01
Birleşim Mühendislik9,96-0,70

Birlik Mensucat2,021,00-41,62
Bizim Mağazaları14,980,130,04
BMS Çelik Hasır9,06-0,44

Boğaziçi Beton Sanayi4,67-1,48

Borusan Mannesmann30,380,939,28
Borusan Yat. Paz.399,20-0,62-12,12
Bosch Fren Sistemleri1.068,001,96-13,15
Bossa30,882,8073,00
Brisa32,000,0065,26
Burçelik29,00-2,5537,96
Burçelik Vana26,42-2,15-46,80
Bursa Çimento4,69-2,70-5,78
Carrefoursa44,24-0,94-38,38
Casa Emtia Petrol111,80-1,675,47
Ceo Event Medya13,08-0,23103,42
Coca Cola İçecek96,100,9551,32
Cosmos Yat. Holding9,09-1,0912,78
Credıtwest Faktorıng5,404,25-8,01
Çan2 Termik12,450,16

Çelebi196,004,317,38
Çelik Halat8,51-2,96-6,46
Çemaş Döküm1,312,34-23,06
Çemtaş17,660,2312,40
Çimbeton228,50-0,74-22,93
Çimentaş32,782,95-9,35
Çimsa37,683,97111,69
Çuhadaroğlu Metal10,55-1,4038,68
Dagi Giyim2,952,79-13,40
Dagi Yatırım Holding11,954,82-7,36
Dardanel3,18-1,55-40,28
Datagate Bilgisayar13,75-0,79-14,65
Demısaş Döküm9,29-3,5343,46
Denge Holding1,320,00-56,54
Deniz GMYO1,710,59-7,17
Derimod8,373,21-14,07
Derlüks Yatırım Holding5,09-0,39-42,29
Desa Deri9,26-1,80-4,93
Despec Bilgisayar10,12-1,65-22,51
Deva Holding30,460,2026,61
Dinamik Isı Makina Yalıtım12,942,2920,09
Diriteks Diriliş Tekstil4,202,4412,60
Ditaş Doğan26,70-2,91105,29
DO-CO1.186,103,1988,27
Doğan Burda139,40-9,95521,21
Doğan Holding3,503,5516,74
Doğtaş Kelebek Mobilya2,38-1,242,19
Doğu Aras Enerji101,10-0,88

Doğusan3,851,856,03
Doğuş GMYO10,831,2132,56
Doğuş Otomotiv50,905,6996,35
Döktaş Dökümcülük35,205,3914,96
Duran Doğan Basım18,52-0,5476,55
Dyo Boya10,790,09-4,07
Eczacıbaşı İlaç7,412,212,89
Eczacıbaşı Yatırım50,45-0,1087,41
E-Data Teknoloji14,033,54

Edip Gayrimenkul3,570,287,53
Ege Endüstri1.917,601,6515,18
Ege Gübre248,905,4273,50
Ege Profil36,08-0,61-4,16
Ege Seramik17,11-1,1077,08
Egeplast26,207,91-21,32
Ekiz Kimya7,70-1,287,99
Elite Naturel Organik Gıda25,30-7,93

Emek Elektrik2,961,373,67
Eminiş Ambalaj20,36-1,64-44,73
Emlak Konut GMYO2,400,8413,50
Enerjisa Enerji14,27-0,2123,76
Enka İnşaat16,602,15135,74
Erbosan139,500,50243,98
Ereğli Demir Çelik25,447,5293,66
Ersan Alışveriş Hizmetleri3,280,00

Ersu Gıda5,420,379,72
Escar Turizm Taşımacılık30,120,00

Escort Teknoloji6,545,31-0,46
Esenboğa Elektrik32,720,9971,97
Etiler Gıda5,10-0,3928,14
Euro Kapital Yat. Ort.3,991,014,46
Euro Trend Yat. Ort.3,621,692,31
Euro Yat. Ort.3,600,56-18,94
Euro Yatırım Holding1,841,10-35,21
Europap Tezol Kağıt16,050,94

Fade Gıda8,160,7456,87
Fenerbahçe Futbol32,200,378,93
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,604,42-11,80
F-M İzmit Piston137,000,2211,75
Fonet Bilgi Teknolojileri14,81-1,1313,66
Ford Otosan258,101,57114,91
Formet Metal ve Cam1,313,15-46,60
Frigo Pak Gıda4,26-0,9364,47
Galata Wind Enerji5,34-0,19

Galatasaray Sportif4,042,54-0,25
Garanti Bankası11,83-0,0816,54
Garanti Faktoring14,493,6530,19
Garanti Yat. Ort.2,54-1,17-21,02
Gedik Y. Men. Değ.7,69-0,1329,76
Gediz Ambalaj19,912,6848,58
Gelecek Varlık Yönetimi13,551,35

Gen İlaç14,263,33

Gentaş3,924,81-13,15
Gersan Elektrik5,86-0,51-4,56
Gimat Mağazacılık2,389,68

Girişim Elektrik Sanayi23,683,41

Global Men. Değ.6,461,737,49
Global Yat. Holding2,434,74-30,83
Good-Year9,710,7321,86
Göltaş Çimento46,88-0,0414,22
Gözde Girişim9,201,4315,29
GSD Denizcilik4,160,7370,83
GSD Holding3,47-0,8638,25
Gübre Fabrik.84,75-0,35-1,51
Güler Yat. Holding3,040,33-12,21
Halk GMYO2,82-0,35-7,48
Hatay Tekstil19,45-0,9742,64
Hedef Girişim2,83-0,7012,09
Hedef Holding4,459,88

Hektaş13,420,30151,20
HUB Girişim10,38-3,35-42,97
Hürriyet Gzt.2,130,001,43
ICBC Turkey Bank6,310,80-2,92
İdeal Finansal Teknolojiler32,182,35139,08
İdealist GMYO2,181,87-8,13
İhlas Ev Aletleri1,05-0,94-43,64
İhlas Gayrimenkul0,940,00-24,80
İhlas Gazetecilik0,770,00-68,74
İhlas Haber Ajansı7,836,10

İhlas Holding0,631,61-43,88
İhlas Yayın Holding0,75-1,32-34,21
İndeks Bilgisayar8,03-0,9972,84
Info Yatırım5,323,5013,91
İntema66,0010,0065,41
Inveo Yatırım Holding31,20-0,13115,59
İpek Doğal Enerji15,691,2319,95
İskenderun Demir Çelik24,523,37171,36
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kayseri'de 30 bin nüfuslu ilçede son bir yılda 35 fabrikanın temeli atıldı

Kayseri'de 30 bin nüfuslu ilçede son bir yılda 35 fabrikanın temeli atıldı

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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