Borsada günlük işlemler (1)
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Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|5,22
|0,77
|-32,56
|Acıpayam Selüloz
|18,73
|2,35
|10,00
|Adel Kalemcilik
|29,70
|4,50
|-11,05
|Adese Gayrimenkul
|0,76
|2,70
|-68,61
|Afyon Çimento
|3,92
|1,03
|-23,29
|AGESA Hayat Emeklilik
|20,30
|-1,93
|18,46
|Ak Enerji
|1,97
|1,03
|-10,86
|Akbank
|6,81
|1,19
|0,77
|Akçansa
|18,70
|0,27
|16,13
|Akdeniz Yatırım Hold.
|1,83
|1,10
|-23,85
|Akfen GMYO
|6,45
|0,62
|147,05
|Akın Tekstil
|39,56
|-0,10
|24,56
|Akiş GMYO
|1,83
|2,23
|-34,46
|Akmerkez GMYO
|43,86
|3,79
|-28,29
|Aksa
|29,70
|1,85
|114,99
|Aksa Enerji
|9,19
|0,88
|147,04
|Aksigorta
|7,76
|0,65
|-6,61
|Aksu Enerji
|21,80
|-0,46
|188,85
|Alarko Carrıer
|319,50
|0,69
|-11,76
|Alarko GMYO
|28,72
|-0,14
|13,38
|Alarko Holding
|11,14
|0,72
|30,73
|Albaraka Türk
|1,92
|1,05
|-1,03
|Alcatel Lucent Teletaş
|28,64
|0,77
|-3,44
|Alkim Kağıt
|16,18
|-0,74
|25,00
|Alkim Kimya
|18,75
|2,24
|33,10
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,34
|8,94
|-8,59
|Altınyunus Çeşme
|56,40
|-1,48
|12,89
|Anadolu Efes
|26,26
|3,55
|22,93
|Anadolu Grubu Holding
|38,62
|0,16
|47,83
|Anadolu Hayat Emek.
|11,80
|0,25
|46,85
|Anadolu Isuzu
|26,68
|1,37
|48,22
|Anadolu Sigorta
|6,25
|-0,32
|-13,44
|Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji
|22,42
|2,94
|Anel Elektrik
|2,43
|0,83
|-9,45
|Arçelik
|46,26
|0,17
|62,55
|ARD Bilişim Teknolojileri
|7,88
|-0,51
|16,70
|Arena Bilgisayar
|11,92
|2,94
|9,33
|Armada Bilgisayar
|66,30
|4,49
|35,09
|Arsan Tekstil
|5,48
|-0,72
|37,48
|Arzum Ev Aletleri
|17,51
|-0,34
|-27,54
|Aselsan
|21,90
|0,27
|21,14
|Ata GMYO
|4,10
|2,76
|-25,59
|Atakule GMYO
|2,86
|4,00
|22,16
|Atlantis Yatırım Holding
|7,00
|1,45
|25,90
|Atlas Yat. Ort.
|1,37
|8,73
|-21,71
|ATP Bilgisayar
|62,95
|-0,47
|Avrasya GMYO
|1,81
|1,12
|-30,90
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,28
|7,55
|-28,75
|Avrupa Yatırım Holding
|6,79
|5,43
|13,17
|Aydem Enerji
|6,91
|4,38
|Ayen Enerji
|6,57
|0,46
|21,44
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|19,52
|-1,91
|73,06
|Aygaz
|22,68
|0,09
|59,87
|Bagfaş
|10,42
|-0,76
|45,53
|Bak Ambalaj
|20,14
|2,97
|1,84
|Balatacılar Balatacılık
|9,00
|-8,91
|9,22
|Bantaş Ambalaj
|3,45
|3,29
|10,34
|Banvit
|76,90
|2,74
|47,88
|Başkent Doğalgaz GMYO
|12,80
|-0,39
|Baştaş Başkent Çimento
|10,27
|7,54
|-40,88
|Batı Çimento
|15,38
|0,98
|226,54
|Batısöke Çimento
|2,41
|1,26
|-1,23
|Bayrak Taban Sanayi
|7,38
|0,27
|-30,44
|Bera Holding
|10,92
|-0,82
|-46,15
|Berkosan Yalıtım
|9,32
|5,79
|4,48
|Beşiktaş Futbol Yat.
|5,35
|1,52
|32,43
|Beyaz Filo
|8,83
|1,15
|-12,39
|Bilici Yatırım
|16,79
|2,19
|203,43
|Bim Mağazalar
|70,10
|-0,07
|1,38
|Biotrend Çevre ve Enerji
|6,87
|9,92
|Birko Mensucat
|1,03
|0,98
|-7,21
|Birleşim Mühendislik
|9,94
|2,69
|Birlik Mensucat
|2,05
|1,49
|-40,75
|Bizim Mağazaları
|14,22
|-0,49
|-5,04
|BMS Çelik Hasır
|9,00
|-0,55
|Boğaziçi Beton Sanayi
|4,80
|4,35
|Borusan Mannesmann
|28,10
|0,79
|1,08
|Borusan Yat. Paz.
|378,50
|0,13
|-16,68
|Bosch Fren Sistemleri
|932,20
|1,27
|-24,19
|Bossa
|29,98
|-1,45
|67,96
|Brisa
|31,50
|-1,13
|62,68
|Burçelik
|29,04
|10,00
|38,15
|Burçelik Vana
|27,12
|9,98
|-45,39
|Bursa Çimento
|4,57
|2,24
|-8,19
|Carrefoursa
|41,82
|0,29
|-41,75
|Casa Emtia Petrol
|113,30
|2,81
|6,89
|Ceo Event Medya
|13,00
|-0,54
|102,18
|Coca Cola İçecek
|91,00
|-0,16
|43,29
|Cosmos Yat. Holding
|9,45
|-5,50
|17,25
|Credıtwest Faktorıng
|4,70
|2,40
|-19,93
|Çan2 Termik
|11,97
|0,17
|Çelebi
|180,30
|0,73
|-1,22
|Çelik Halat
|9,09
|-0,87
|-0,08
|Çemaş Döküm
|1,23
|0,82
|-27,76
|Çemtaş
|17,20
|2,26
|9,48
|Çimbeton
|214,00
|2,88
|-27,82
|Çimentaş
|30,00
|2,60
|-17,04
|Çimsa
|34,86
|3,14
|95,84
|Çuhadaroğlu Metal
|9,72
|1,46
|27,77
|Dagi Giyim
|3,02
|9,82
|-11,34
|Dagi Yatırım Holding
|11,75
|9,92
|-8,91
|Dardanel
|3,00
|4,17
|-43,66
|Datagate Bilgisayar
|13,16
|1,39
|-18,31
|Demısaş Döküm
|9,36
|0,65
|44,55
|Denge Holding
|1,30
|0,78
|-57,20
|Deniz GMYO
|1,63
|1,24
|-11,51
|Derimod
|7,80
|0,39
|-19,92
|Derlüks Yatırım Holding
|4,78
|2,36
|-45,80
|Desa Deri
|8,80
|1,15
|-9,65
|Despec Bilgisayar
|9,86
|2,49
|-24,50
|Deva Holding
|30,00
|-0,07
|24,70
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|11,94
|0,42
|10,81
|Diriteks Diriliş Tekstil
|4,31
|9,95
|15,55
|Ditaş Doğan
|28,20
|-9,96
|116,82
|DO-CO
|1.067,50
|4,51
|69,44
|Doğan Burda
|191,10
|-9,99
|751,60
|Doğan Holding
|3,22
|0,94
|7,40
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,34
|-0,43
|0,47
|Doğu Aras Enerji
|93,35
|0,27
|Doğusan
|3,53
|0,86
|-2,78
|Doğuş GMYO
|11,00
|2,04
|34,64
|Doğuş Otomotiv
|47,42
|0,08
|82,92
|Döktaş Dökümcülük
|33,40
|7,74
|9,08
|Duran Doğan Basım
|20,56
|-3,93
|96,00
|Dyo Boya
|10,76
|1,80
|-4,33
|Eczacıbaşı İlaç
|7,21
|1,41
|0,11
|Eczacıbaşı Yatırım
|48,20
|0,42
|79,06
|E-Data Teknoloji
|14,75
|5,96
|Edip Gayrimenkul
|3,52
|0,86
|6,02
|Ege Endüstri
|1.704,00
|-0,38
|2,35
|Ege Gübre
|229,10
|-0,39
|59,70
|Ege Profil
|33,52
|0,60
|-10,96
|Ege Seramik
|16,07
|2,75
|66,31
|Egeplast
|23,54
|4,81
|-29,31
|Ekiz Kimya
|7,68
|-4,24
|7,71
|Elite Naturel Organik Gıda
|23,34
|7,56
|Emek Elektrik
|2,88
|3,97
|0,87
|Eminiş Ambalaj
|20,92
|-2,24
|-43,21
|Emlak Konut GMYO
|2,36
|3,51
|11,60
|Enerjisa Enerji
|13,56
|-2,09
|17,60
|Enka İnşaat
|16,03
|-1,29
|127,64
|Erbosan
|137,50
|10,00
|239,05
|Ereğli Demir Çelik
|23,40
|2,01
|78,13
|Ersan Alışveriş Hizmetleri
|3,24
|3,18
|Ersu Gıda
|5,22
|2,15
|5,67
|Escar Turizm Taşımacılık
|29,48
|-2,06
|Escort Teknoloji
|5,88
|9,29
|-10,50
|Esenboğa Elektrik
|30,64
|0,07
|61,04
|Etiler Gıda
|5,25
|0,00
|31,91
|Euro Kapital Yat. Ort.
|3,62
|7,42
|-5,22
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,52
|4,14
|-0,52
|Euro Yat. Ort.
|3,68
|4,55
|-17,14
|Euro Yatırım Holding
|1,76
|3,53
|-38,03
|Europap Tezol Kağıt
|15,23
|-0,13
|Fade Gıda
|7,81
|1,56
|50,14
|Fenerbahçe Futbol
|31,30
|0,51
|5,89
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,31
|2,67
|-21,64
|F-M İzmit Piston
|121,10
|0,41
|-1,22
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|14,83
|0,61
|13,81
|Ford Otosan
|253,50
|3,05
|111,08
|Formet Metal ve Cam
|1,24
|4,20
|-49,45
|Frigo Pak Gıda
|4,12
|3,78
|59,07
|Galata Wind Enerji
|5,30
|1,73
|Galatasaray Sportif
|3,98
|0,51
|-1,73
|Garanti Bankası
|11,65
|0,09
|14,77
|Garanti Faktoring
|12,92
|-1,30
|16,08
|Garanti Yat. Ort.
|2,50
|0,00
|-22,26
|Gedik Y. Men. Değ.
|7,80
|2,63
|31,62
|Gediz Ambalaj
|18,94
|0,32
|41,34
|Gelecek Varlık Yönetimi
|13,00
|2,20
|Gen İlaç
|14,12
|0,14
|Gentaş
|3,66
|-1,61
|-18,91
|Gersan Elektrik
|5,80
|1,40
|-5,54
|Gimat Mağazacılık
|2,16
|3,85
|Girişim Elektrik Sanayi
|22,92
|0,26
|Global Men. Değ.
|6,21
|1,80
|3,33
|Global Yat. Holding
|2,23
|2,76
|-36,53
|Good-Year
|9,63
|-0,31
|20,85
|Göltaş Çimento
|41,56
|2,01
|1,26
|Gözde Girişim
|9,03
|1,12
|13,16
|GSD Denizcilik
|4,08
|2,51
|67,54
|GSD Holding
|3,44
|4,24
|37,05
|Gübre Fabrik.
|83,90
|1,57
|-2,50
|Güler Yat. Holding
|3,01
|0,67
|-13,07
|Halk GMYO
|2,76
|2,60
|-9,45
|Hatay Tekstil
|19,56
|8,07
|43,45
|Hedef Girişim
|2,71
|1,88
|7,34
|Hedef Holding
|3,62
|1,97
|Hektaş
|13,71
|4,58
|156,63
|HUB Girişim
|9,85
|2,39
|-45,88
|Hürriyet Gzt.
|2,19
|-0,90
|4,29
|ICBC Turkey Bank
|6,30
|4,83
|-3,08
|İdeal Finansal Teknolojiler
|32,78
|-2,96
|143,54
|İdealist GMYO
|2,12
|9,84
|-10,66
|İhlas Ev Aletleri
|0,99
|1,02
|-46,86
|İhlas Gayrimenkul
|0,95
|4,40
|-24,00
|İhlas Gazetecilik
|0,76
|4,11
|-69,15
|İhlas Haber Ajansı
|6,99
|-4,51
|İhlas Holding
|0,59
|1,72
|-47,45
|İhlas Yayın Holding
|0,72
|2,86
|-36,84
|İndeks Bilgisayar
|7,44
|1,09
|60,14
|Info Yatırım
|5,16
|-0,19
|10,48
|İntema
|58,00
|-3,89
|45,36
|Inveo Yatırım Holding
|31,24
|8,47
|115,86
|İpek Doğal Enerji
|14,40
|-0,28
|10,09
|İskenderun Demir Çelik
|22,54
|7,33
|149,44
(Sürecek)
Fenerbahçe'de olası bir Pereira ayrılığı sonrası teknik direktörlük koltuğunda kimi görmek istersiniz? #Fenerbahçe #VitorPereira— Haberler (@Haberler) December 1, 2021
Bakan Muş: "Kasımda ihracatın ithalatı karşılama oranı geçen yılın aynı ayına göre 4 puan artışla yüzde 80'e ulaşmış, enerji hariç bakıldığında yüzde...
TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu: "Firmalarımızın yatırım iştahı ve istihdam beklentileri geçmiş yıllara göre oldukça yüksek seviyelere gelmiş durumda."
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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