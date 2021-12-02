Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 5,22 0,77 -32,56 Acıpayam Selüloz 18,73 2,35 10,00 Adel Kalemcilik 29,70 4,50 -11,05 Adese Gayrimenkul 0,76 2,70 -68,61 Afyon Çimento 3,92 1,03 -23,29 AGESA Hayat Emeklilik 20,30 -1,93 18,46 Ak Enerji 1,97 1,03 -10,86 Akbank 6,81 1,19 0,77 Akçansa 18,70 0,27 16,13 Akdeniz Yatırım Hold. 1,83 1,10 -23,85 Akfen GMYO 6,45 0,62 147,05 Akın Tekstil 39,56 -0,10 24,56 Akiş GMYO 1,83 2,23 -34,46 Akmerkez GMYO 43,86 3,79 -28,29 Aksa 29,70 1,85 114,99 Aksa Enerji 9,19 0,88 147,04 Aksigorta 7,76 0,65 -6,61 Aksu Enerji 21,80 -0,46 188,85 Alarko Carrıer 319,50 0,69 -11,76 Alarko GMYO 28,72 -0,14 13,38 Alarko Holding 11,14 0,72 30,73 Albaraka Türk 1,92 1,05 -1,03 Alcatel Lucent Teletaş 28,64 0,77 -3,44 Alkim Kağıt 16,18 -0,74 25,00 Alkim Kimya 18,75 2,24 33,10 Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,34 8,94 -8,59 Altınyunus Çeşme 56,40 -1,48 12,89 Anadolu Efes 26,26 3,55 22,93 Anadolu Grubu Holding 38,62 0,16 47,83 Anadolu Hayat Emek. 11,80 0,25 46,85 Anadolu Isuzu 26,68 1,37 48,22 Anadolu Sigorta 6,25 -0,32 -13,44 Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji 22,42 2,94 Anel Elektrik 2,43 0,83 -9,45 Arçelik 46,26 0,17 62,55 ARD Bilişim Teknolojileri 7,88 -0,51 16,70 Arena Bilgisayar 11,92 2,94 9,33 Armada Bilgisayar 66,30 4,49 35,09 Arsan Tekstil 5,48 -0,72 37,48 Arzum Ev Aletleri 17,51 -0,34 -27,54 Aselsan 21,90 0,27 21,14 Ata GMYO 4,10 2,76 -25,59 Atakule GMYO 2,86 4,00 22,16 Atlantis Yatırım Holding 7,00 1,45 25,90 Atlas Yat. Ort. 1,37 8,73 -21,71 ATP Bilgisayar 62,95 -0,47 Avrasya GMYO 1,81 1,12 -30,90 Avrasya Petrol ve Tur. 2,28 7,55 -28,75 Avrupa Yatırım Holding 6,79 5,43 13,17 Aydem Enerji 6,91 4,38 Ayen Enerji 6,57 0,46 21,44 Ayes Çelik Hasır ve Çit 19,52 -1,91 73,06 Aygaz 22,68 0,09 59,87 Bagfaş 10,42 -0,76 45,53 Bak Ambalaj 20,14 2,97 1,84 Balatacılar Balatacılık 9,00 -8,91 9,22 Bantaş Ambalaj 3,45 3,29 10,34 Banvit 76,90 2,74 47,88 Başkent Doğalgaz GMYO 12,80 -0,39 Baştaş Başkent Çimento 10,27 7,54 -40,88 Batı Çimento 15,38 0,98 226,54 Batısöke Çimento 2,41 1,26 -1,23 Bayrak Taban Sanayi 7,38 0,27 -30,44 Bera Holding 10,92 -0,82 -46,15 Berkosan Yalıtım 9,32 5,79 4,48 Beşiktaş Futbol Yat. 5,35 1,52 32,43 Beyaz Filo 8,83 1,15 -12,39 Bilici Yatırım 16,79 2,19 203,43 Bim Mağazalar 70,10 -0,07 1,38 Biotrend Çevre ve Enerji 6,87 9,92 Birko Mensucat 1,03 0,98 -7,21 Birleşim Mühendislik 9,94 2,69 Birlik Mensucat 2,05 1,49 -40,75 Bizim Mağazaları 14,22 -0,49 -5,04 BMS Çelik Hasır 9,00 -0,55 Boğaziçi Beton Sanayi 4,80 4,35 Borusan Mannesmann 28,10 0,79 1,08 Borusan Yat. Paz. 378,50 0,13 -16,68 Bosch Fren Sistemleri 932,20 1,27 -24,19 Bossa 29,98 -1,45 67,96 Brisa 31,50 -1,13 62,68 Burçelik 29,04 10,00 38,15 Burçelik Vana 27,12 9,98 -45,39 Bursa Çimento 4,57 2,24 -8,19 Carrefoursa 41,82 0,29 -41,75 Casa Emtia Petrol 113,30 2,81 6,89 Ceo Event Medya 13,00 -0,54 102,18 Coca Cola İçecek 91,00 -0,16 43,29 Cosmos Yat. Holding 9,45 -5,50 17,25 Credıtwest Faktorıng 4,70 2,40 -19,93 Çan2 Termik 11,97 0,17 Çelebi 180,30 0,73 -1,22 Çelik Halat 9,09 -0,87 -0,08 Çemaş Döküm 1,23 0,82 -27,76 Çemtaş 17,20 2,26 9,48 Çimbeton 214,00 2,88 -27,82 Çimentaş 30,00 2,60 -17,04 Çimsa 34,86 3,14 95,84 Çuhadaroğlu Metal 9,72 1,46 27,77 Dagi Giyim 3,02 9,82 -11,34 Dagi Yatırım Holding 11,75 9,92 -8,91 Dardanel 3,00 4,17 -43,66 Datagate Bilgisayar 13,16 1,39 -18,31 Demısaş Döküm 9,36 0,65 44,55 Denge Holding 1,30 0,78 -57,20 Deniz GMYO 1,63 1,24 -11,51 Derimod 7,80 0,39 -19,92 Derlüks Yatırım Holding 4,78 2,36 -45,80 Desa Deri 8,80 1,15 -9,65 Despec Bilgisayar 9,86 2,49 -24,50 Deva Holding 30,00 -0,07 24,70 Dinamik Isı Makina Yalıtım 11,94 0,42 10,81 Diriteks Diriliş Tekstil 4,31 9,95 15,55 Ditaş Doğan 28,20 -9,96 116,82 DO-CO 1.067,50 4,51 69,44 Doğan Burda 191,10 -9,99 751,60 Doğan Holding 3,22 0,94 7,40 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,34 -0,43 0,47 Doğu Aras Enerji 93,35 0,27 Doğusan 3,53 0,86 -2,78 Doğuş GMYO 11,00 2,04 34,64 Doğuş Otomotiv 47,42 0,08 82,92 Döktaş Dökümcülük 33,40 7,74 9,08 Duran Doğan Basım 20,56 -3,93 96,00 Dyo Boya 10,76 1,80 -4,33 Eczacıbaşı İlaç 7,21 1,41 0,11 Eczacıbaşı Yatırım 48,20 0,42 79,06 E-Data Teknoloji 14,75 5,96 Edip Gayrimenkul 3,52 0,86 6,02 Ege Endüstri 1.704,00 -0,38 2,35 Ege Gübre 229,10 -0,39 59,70 Ege Profil 33,52 0,60 -10,96 Ege Seramik 16,07 2,75 66,31 Egeplast 23,54 4,81 -29,31 Ekiz Kimya 7,68 -4,24 7,71 Elite Naturel Organik Gıda 23,34 7,56 Emek Elektrik 2,88 3,97 0,87 Eminiş Ambalaj 20,92 -2,24 -43,21 Emlak Konut GMYO 2,36 3,51 11,60 Enerjisa Enerji 13,56 -2,09 17,60 Enka İnşaat 16,03 -1,29 127,64 Erbosan 137,50 10,00 239,05 Ereğli Demir Çelik 23,40 2,01 78,13 Ersan Alışveriş Hizmetleri 3,24 3,18 Ersu Gıda 5,22 2,15 5,67 Escar Turizm Taşımacılık 29,48 -2,06 Escort Teknoloji 5,88 9,29 -10,50 Esenboğa Elektrik 30,64 0,07 61,04 Etiler Gıda 5,25 0,00 31,91 Euro Kapital Yat. Ort. 3,62 7,42 -5,22 Euro Trend Yat. Ort. 3,52 4,14 -0,52 Euro Yat. Ort. 3,68 4,55 -17,14 Euro Yatırım Holding 1,76 3,53 -38,03 Europap Tezol Kağıt 15,23 -0,13 Fade Gıda 7,81 1,56 50,14 Fenerbahçe Futbol 31,30 0,51 5,89 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,31 2,67 -21,64 F-M İzmit Piston 121,10 0,41 -1,22 Fonet Bilgi Teknolojileri 14,83 0,61 13,81 Ford Otosan 253,50 3,05 111,08 Formet Metal ve Cam 1,24 4,20 -49,45 Frigo Pak Gıda 4,12 3,78 59,07 Galata Wind Enerji 5,30 1,73 Galatasaray Sportif 3,98 0,51 -1,73 Garanti Bankası 11,65 0,09 14,77 Garanti Faktoring 12,92 -1,30 16,08 Garanti Yat. Ort. 2,50 0,00 -22,26 Gedik Y. Men. Değ. 7,80 2,63 31,62 Gediz Ambalaj 18,94 0,32 41,34 Gelecek Varlık Yönetimi 13,00 2,20 Gen İlaç 14,12 0,14 Gentaş 3,66 -1,61 -18,91 Gersan Elektrik 5,80 1,40 -5,54 Gimat Mağazacılık 2,16 3,85 Girişim Elektrik Sanayi 22,92 0,26 Global Men. Değ. 6,21 1,80 3,33 Global Yat. Holding 2,23 2,76 -36,53 Good-Year 9,63 -0,31 20,85 Göltaş Çimento 41,56 2,01 1,26 Gözde Girişim 9,03 1,12 13,16 GSD Denizcilik 4,08 2,51 67,54 GSD Holding 3,44 4,24 37,05 Gübre Fabrik. 83,90 1,57 -2,50 Güler Yat. Holding 3,01 0,67 -13,07 Halk GMYO 2,76 2,60 -9,45 Hatay Tekstil 19,56 8,07 43,45 Hedef Girişim 2,71 1,88 7,34 Hedef Holding 3,62 1,97 Hektaş 13,71 4,58 156,63 HUB Girişim 9,85 2,39 -45,88 Hürriyet Gzt. 2,19 -0,90 4,29 ICBC Turkey Bank 6,30 4,83 -3,08 İdeal Finansal Teknolojiler 32,78 -2,96 143,54 İdealist GMYO 2,12 9,84 -10,66 İhlas Ev Aletleri 0,99 1,02 -46,86 İhlas Gayrimenkul 0,95 4,40 -24,00 İhlas Gazetecilik 0,76 4,11 -69,15 İhlas Haber Ajansı 6,99 -4,51 İhlas Holding 0,59 1,72 -47,45 İhlas Yayın Holding 0,72 2,86 -36,84 İndeks Bilgisayar 7,44 1,09 60,14 Info Yatırım 5,16 -0,19 10,48 İntema 58,00 -3,89 45,36 Inveo Yatırım Holding 31,24 8,47 115,86 İpek Doğal Enerji 14,40 -0,28 10,09 İskenderun Demir Çelik 22,54 7,33 149,44 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) Fenerbahçe'de olası bir Pereira ayrılığı sonrası teknik direktörlük koltuğunda kimi görmek istersiniz? #Fenerbahçe #VitorPereira — Haberler (@Haberler) December 1, 2021 Bakan Muş: "Kasımda ihracatın ithalatı karşılama oranı geçen yılın aynı ayına göre 4 puan artışla yüzde 80'e ulaşmış, enerji hariç bakıldığında yüzde... TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu: "Firmalarımızın yatırım iştahı ve istihdam beklentileri geçmiş yıllara göre oldukça yüksek seviyelere gelmiş durumda." AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Haberi Kaydet Haberler ›› Ekonomi ›› Borsada günlük işlemler (1) - Haberler Ekonomi