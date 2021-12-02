Borsada günlük işlemler (1) - Haberler Ekonomi
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Borsada günlük işlemler (1)

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım5,220,77-32,56
Acıpayam Selüloz18,732,3510,00
Adel Kalemcilik29,704,50-11,05
Adese Gayrimenkul0,762,70-68,61
Afyon Çimento3,921,03-23,29
AGESA Hayat Emeklilik20,30-1,9318,46
Ak Enerji1,971,03-10,86
Akbank6,811,190,77
Akçansa18,700,2716,13
Akdeniz Yatırım Hold.1,831,10-23,85
Akfen GMYO6,450,62147,05
Akın Tekstil39,56-0,1024,56
Akiş GMYO1,832,23-34,46
Akmerkez GMYO43,863,79-28,29
Aksa29,701,85114,99
Aksa Enerji9,190,88147,04
Aksigorta7,760,65-6,61
Aksu Enerji21,80-0,46188,85
Alarko Carrıer319,500,69-11,76
Alarko GMYO28,72-0,1413,38
Alarko Holding11,140,7230,73
Albaraka Türk1,921,05-1,03
Alcatel Lucent Teletaş28,640,77-3,44
Alkim Kağıt16,18-0,7425,00
Alkim Kimya18,752,2433,10
Altınyağ Madencilik ve Enerji1,348,94-8,59
Altınyunus Çeşme56,40-1,4812,89
Anadolu Efes26,263,5522,93
Anadolu Grubu Holding38,620,1647,83
Anadolu Hayat Emek.11,800,2546,85
Anadolu Isuzu26,681,3748,22
Anadolu Sigorta6,25-0,32-13,44
Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji22,422,94

Anel Elektrik2,430,83-9,45
Arçelik46,260,1762,55
ARD Bilişim Teknolojileri7,88-0,5116,70
Arena Bilgisayar11,922,949,33
Armada Bilgisayar66,304,4935,09
Arsan Tekstil5,48-0,7237,48
Arzum Ev Aletleri17,51-0,34-27,54
Aselsan21,900,2721,14
Ata GMYO4,102,76-25,59
Atakule GMYO2,864,0022,16
Atlantis Yatırım Holding7,001,4525,90
Atlas Yat. Ort.1,378,73-21,71
ATP Bilgisayar62,95-0,47

Avrasya GMYO1,811,12-30,90
Avrasya Petrol ve Tur.2,287,55-28,75
Avrupa Yatırım Holding6,795,4313,17
Aydem Enerji6,914,38

Ayen Enerji6,570,4621,44
Ayes Çelik Hasır ve Çit19,52-1,9173,06
Aygaz22,680,0959,87
Bagfaş10,42-0,7645,53
Bak Ambalaj20,142,971,84
Balatacılar Balatacılık9,00-8,919,22
Bantaş Ambalaj3,453,2910,34
Banvit76,902,7447,88
Başkent Doğalgaz GMYO12,80-0,39

Baştaş Başkent Çimento10,277,54-40,88
Batı Çimento15,380,98226,54
Batısöke Çimento2,411,26-1,23
Bayrak Taban Sanayi7,380,27-30,44
Bera Holding10,92-0,82-46,15
Berkosan Yalıtım9,325,794,48
Beşiktaş Futbol Yat.5,351,5232,43
Beyaz Filo8,831,15-12,39
Bilici Yatırım16,792,19203,43
Bim Mağazalar70,10-0,071,38
Biotrend Çevre ve Enerji6,879,92

Birko Mensucat1,030,98-7,21
Birleşim Mühendislik9,942,69

Birlik Mensucat2,051,49-40,75
Bizim Mağazaları14,22-0,49-5,04
BMS Çelik Hasır9,00-0,55

Boğaziçi Beton Sanayi4,804,35

Borusan Mannesmann28,100,791,08
Borusan Yat. Paz.378,500,13-16,68
Bosch Fren Sistemleri932,201,27-24,19
Bossa29,98-1,4567,96
Brisa31,50-1,1362,68
Burçelik29,0410,0038,15
Burçelik Vana27,129,98-45,39
Bursa Çimento4,572,24-8,19
Carrefoursa41,820,29-41,75
Casa Emtia Petrol113,302,816,89
Ceo Event Medya13,00-0,54102,18
Coca Cola İçecek91,00-0,1643,29
Cosmos Yat. Holding9,45-5,5017,25
Credıtwest Faktorıng4,702,40-19,93
Çan2 Termik11,970,17

Çelebi180,300,73-1,22
Çelik Halat9,09-0,87-0,08
Çemaş Döküm1,230,82-27,76
Çemtaş17,202,269,48
Çimbeton214,002,88-27,82
Çimentaş30,002,60-17,04
Çimsa34,863,1495,84
Çuhadaroğlu Metal9,721,4627,77
Dagi Giyim3,029,82-11,34
Dagi Yatırım Holding11,759,92-8,91
Dardanel3,004,17-43,66
Datagate Bilgisayar13,161,39-18,31
Demısaş Döküm9,360,6544,55
Denge Holding1,300,78-57,20
Deniz GMYO1,631,24-11,51
Derimod7,800,39-19,92
Derlüks Yatırım Holding4,782,36-45,80
Desa Deri8,801,15-9,65
Despec Bilgisayar9,862,49-24,50
Deva Holding30,00-0,0724,70
Dinamik Isı Makina Yalıtım11,940,4210,81
Diriteks Diriliş Tekstil4,319,9515,55
Ditaş Doğan28,20-9,96116,82
DO-CO1.067,504,5169,44
Doğan Burda191,10-9,99751,60
Doğan Holding3,220,947,40
Doğtaş Kelebek Mobilya2,34-0,430,47
Doğu Aras Enerji93,350,27

Doğusan3,530,86-2,78
Doğuş GMYO11,002,0434,64
Doğuş Otomotiv47,420,0882,92
Döktaş Dökümcülük33,407,749,08
Duran Doğan Basım20,56-3,9396,00
Dyo Boya10,761,80-4,33
Eczacıbaşı İlaç7,211,410,11
Eczacıbaşı Yatırım48,200,4279,06
E-Data Teknoloji14,755,96

Edip Gayrimenkul3,520,866,02
Ege Endüstri1.704,00-0,382,35
Ege Gübre229,10-0,3959,70
Ege Profil33,520,60-10,96
Ege Seramik16,072,7566,31
Egeplast23,544,81-29,31
Ekiz Kimya7,68-4,247,71
Elite Naturel Organik Gıda23,347,56

Emek Elektrik2,883,970,87
Eminiş Ambalaj20,92-2,24-43,21
Emlak Konut GMYO2,363,5111,60
Enerjisa Enerji13,56-2,0917,60
Enka İnşaat16,03-1,29127,64
Erbosan137,5010,00239,05
Ereğli Demir Çelik23,402,0178,13
Ersan Alışveriş Hizmetleri3,243,18

Ersu Gıda5,222,155,67
Escar Turizm Taşımacılık29,48-2,06

Escort Teknoloji5,889,29-10,50
Esenboğa Elektrik30,640,0761,04
Etiler Gıda5,250,0031,91
Euro Kapital Yat. Ort.3,627,42-5,22
Euro Trend Yat. Ort.3,524,14-0,52
Euro Yat. Ort.3,684,55-17,14
Euro Yatırım Holding1,763,53-38,03
Europap Tezol Kağıt15,23-0,13

Fade Gıda7,811,5650,14
Fenerbahçe Futbol31,300,515,89
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,312,67-21,64
F-M İzmit Piston121,100,41-1,22
Fonet Bilgi Teknolojileri14,830,6113,81
Ford Otosan253,503,05111,08
Formet Metal ve Cam1,244,20-49,45
Frigo Pak Gıda4,123,7859,07
Galata Wind Enerji5,301,73

Galatasaray Sportif3,980,51-1,73
Garanti Bankası11,650,0914,77
Garanti Faktoring12,92-1,3016,08
Garanti Yat. Ort.2,500,00-22,26
Gedik Y. Men. Değ.7,802,6331,62
Gediz Ambalaj18,940,3241,34
Gelecek Varlık Yönetimi13,002,20

Gen İlaç14,120,14

Gentaş3,66-1,61-18,91
Gersan Elektrik5,801,40-5,54
Gimat Mağazacılık2,163,85

Girişim Elektrik Sanayi22,920,26

Global Men. Değ.6,211,803,33
Global Yat. Holding2,232,76-36,53
Good-Year9,63-0,3120,85
Göltaş Çimento41,562,011,26
Gözde Girişim9,031,1213,16
GSD Denizcilik4,082,5167,54
GSD Holding3,444,2437,05
Gübre Fabrik.83,901,57-2,50
Güler Yat. Holding3,010,67-13,07
Halk GMYO2,762,60-9,45
Hatay Tekstil19,568,0743,45
Hedef Girişim2,711,887,34
Hedef Holding3,621,97

Hektaş13,714,58156,63
HUB Girişim9,852,39-45,88
Hürriyet Gzt.2,19-0,904,29
ICBC Turkey Bank6,304,83-3,08
İdeal Finansal Teknolojiler32,78-2,96143,54
İdealist GMYO2,129,84-10,66
İhlas Ev Aletleri0,991,02-46,86
İhlas Gayrimenkul0,954,40-24,00
İhlas Gazetecilik0,764,11-69,15
İhlas Haber Ajansı6,99-4,51

İhlas Holding0,591,72-47,45
İhlas Yayın Holding0,722,86-36,84
İndeks Bilgisayar7,441,0960,14
Info Yatırım5,16-0,1910,48
İntema58,00-3,8945,36
Inveo Yatırım Holding31,248,47115,86
İpek Doğal Enerji14,40-0,2810,09
İskenderun Demir Çelik22,547,33149,44
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

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AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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