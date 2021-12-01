Borsada günlük işlemler (1)
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Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|5,18
|-1,15
|-33,07
|Acıpayam Selüloz
|18,30
|2,23
|7,47
|Adel Kalemcilik
|28,42
|5,65
|-14,88
|Adese Gayrimenkul
|0,74
|-1,33
|-69,44
|Afyon Çimento
|3,88
|2,11
|-24,07
|AGESA Hayat Emeklilik
|20,70
|4,60
|20,80
|Ak Enerji
|1,95
|3,72
|-11,76
|Akbank
|6,73
|3,22
|-0,41
|Akçansa
|18,65
|2,92
|15,82
|Akdeniz Yatırım Hold.
|1,81
|0,56
|-24,68
|Akfen GMYO
|6,41
|9,95
|145,52
|Akın Tekstil
|39,60
|-2,85
|24,69
|Akiş GMYO
|1,79
|1,13
|-35,89
|Akmerkez GMYO
|42,26
|6,72
|-30,91
|Aksa
|29,16
|5,19
|111,08
|Aksa Enerji
|9,11
|1,22
|144,89
|Aksigorta
|7,71
|1,85
|-7,21
|Aksu Enerji
|21,90
|1,39
|190,17
|Alarko Carrıer
|317,30
|2,35
|-12,37
|Alarko GMYO
|28,76
|0,84
|13,54
|Alarko Holding
|11,06
|0,55
|29,79
|Albaraka Türk
|1,90
|1,06
|-2,06
|Alcatel Lucent Teletaş
|28,42
|0,07
|-4,18
|Alkim Kağıt
|16,30
|4,82
|25,93
|Alkim Kimya
|18,34
|1,05
|30,19
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,23
|2,50
|-16,09
|Altınyunus Çeşme
|57,25
|9,99
|14,59
|Anadolu Efes
|25,36
|1,04
|18,72
|Anadolu Grubu Holding
|38,56
|0,94
|47,60
|Anadolu Hayat Emek.
|11,77
|-1,34
|46,47
|Anadolu Isuzu
|26,32
|4,20
|46,22
|Anadolu Sigorta
|6,27
|0,80
|-13,16
|Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji
|21,78
|-2,24
|Anel Elektrik
|2,41
|-4,74
|-10,20
|Arçelik
|46,18
|6,11
|62,27
|ARD Bilişim Teknolojileri
|7,92
|-1,06
|17,29
|Arena Bilgisayar
|11,58
|1,31
|6,22
|Armada Bilgisayar
|63,45
|-5,30
|29,28
|Arsan Tekstil
|5,52
|2,41
|38,49
|Arzum Ev Aletleri
|17,57
|1,56
|-27,29
|Aselsan
|21,84
|0,46
|20,81
|Ata GMYO
|3,99
|5,84
|-27,59
|Atakule GMYO
|2,75
|-2,14
|17,47
|Atlantis Yatırım Holding
|6,90
|0,29
|24,10
|Atlas Yat. Ort.
|1,26
|-0,79
|-28,00
|ATP Bilgisayar
|63,25
|-4,89
|Avrasya GMYO
|1,79
|0,56
|-31,66
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,12
|0,95
|-33,75
|Avrupa Yatırım Holding
|6,44
|1,26
|7,33
|Aydem Enerji
|6,62
|0,61
|Ayen Enerji
|6,54
|-0,46
|20,89
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|19,90
|0,05
|76,42
|Aygaz
|22,66
|0,71
|59,73
|Bagfaş
|10,50
|0,29
|46,65
|Bak Ambalaj
|19,56
|0,31
|-1,09
|Balatacılar Balatacılık
|9,88
|3,13
|19,90
|Bantaş Ambalaj
|3,34
|-0,30
|6,82
|Banvit
|74,85
|2,11
|43,94
|Başkent Doğalgaz GMYO
|12,85
|-0,77
|Baştaş Başkent Çimento
|9,55
|0,53
|-45,02
|Batı Çimento
|15,23
|7,25
|223,35
|Batısöke Çimento
|2,38
|2,59
|-2,46
|Bayrak Taban Sanayi
|7,36
|3,37
|-30,63
|Bera Holding
|11,01
|3,48
|-45,71
|Berkosan Yalıtım
|8,81
|1,26
|-1,23
|Beşiktaş Futbol Yat.
|5,27
|0,57
|30,45
|Beyaz Filo
|8,73
|2,46
|-13,39
|Bilici Yatırım
|16,43
|-0,06
|196,93
|Bim Mağazalar
|70,15
|1,08
|1,45
|Biotrend Çevre ve Enerji
|6,25
|2,46
|Birko Mensucat
|1,02
|-7,27
|-8,11
|Birleşim Mühendislik
|9,68
|2,76
|Birlik Mensucat
|2,02
|0,50
|-41,62
|Bizim Mağazaları
|14,29
|3,40
|-4,57
|BMS Çelik Hasır
|9,05
|-1,09
|Boğaziçi Beton Sanayi
|4,60
|1,32
|Borusan Mannesmann
|27,88
|2,12
|0,29
|Borusan Yat. Paz.
|378,00
|1,34
|-16,79
|Bosch Fren Sistemleri
|920,50
|0,69
|-25,14
|Bossa
|30,42
|1,20
|70,42
|Brisa
|31,86
|5,92
|64,54
|Burçelik
|26,40
|10,00
|25,59
|Burçelik Vana
|24,66
|9,99
|-50,34
|Bursa Çimento
|4,47
|3,00
|-10,20
|Carrefoursa
|41,70
|-1,84
|-41,92
|Casa Emtia Petrol
|110,20
|-4,09
|3,96
|Ceo Event Medya
|13,07
|1,16
|103,27
|Coca Cola İçecek
|91,15
|3,29
|43,52
|Cosmos Yat. Holding
|10,00
|4,06
|24,07
|Credıtwest Faktorıng
|4,59
|0,22
|-21,81
|Çan2 Termik
|11,95
|-0,33
|Çelebi
|179,00
|4,13
|-1,93
|Çelik Halat
|9,17
|9,95
|0,80
|Çemaş Döküm
|1,22
|1,67
|-28,35
|Çemtaş
|16,82
|0,60
|7,06
|Çimbeton
|208,00
|0,68
|-29,85
|Çimentaş
|29,24
|4,73
|-19,14
|Çimsa
|33,80
|3,17
|89,89
|Çuhadaroğlu Metal
|9,58
|3,12
|25,93
|Dagi Giyim
|2,75
|2,23
|-19,27
|Dagi Yatırım Holding
|10,69
|-1,11
|-17,13
|Dardanel
|2,88
|3,60
|-45,92
|Datagate Bilgisayar
|12,98
|0,00
|-19,43
|Demısaş Döküm
|9,30
|-0,64
|43,62
|Denge Holding
|1,29
|-2,27
|-57,53
|Deniz GMYO
|1,61
|0,63
|-12,60
|Derimod
|7,77
|-0,77
|-20,23
|Derlüks Yatırım Holding
|4,67
|-0,64
|-47,05
|Desa Deri
|8,70
|0,12
|-10,68
|Despec Bilgisayar
|9,62
|0,21
|-26,34
|Deva Holding
|30,02
|0,47
|24,78
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|11,89
|4,76
|10,35
|Diriteks Diriliş Tekstil
|3,92
|-2,24
|5,09
|Ditaş Doğan
|31,32
|7,26
|140,81
|DO-CO
|1.021,40
|3,76
|62,13
|Doğan Burda
|212,30
|-9,97
|846,08
|Doğan Holding
|3,19
|3,91
|6,40
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,35
|4,44
|0,90
|Doğu Aras Enerji
|93,10
|0,43
|Doğusan
|3,50
|4,79
|-3,61
|Doğuş GMYO
|10,78
|1,03
|31,95
|Doğuş Otomotiv
|47,38
|-0,80
|82,77
|Döktaş Dökümcülük
|31,00
|0,65
|1,24
|Duran Doğan Basım
|21,40
|2,79
|104,00
|Dyo Boya
|10,57
|0,19
|-6,02
|Eczacıbaşı İlaç
|7,11
|1,14
|-1,28
|Eczacıbaşı Yatırım
|48,00
|0,67
|78,31
|E-Data Teknoloji
|13,92
|6,99
|Edip Gayrimenkul
|3,49
|-0,29
|5,12
|Ege Endüstri
|1.710,50
|0,03
|2,74
|Ege Gübre
|230,00
|-2,75
|60,33
|Ege Profil
|33,32
|3,41
|-11,49
|Ege Seramik
|15,64
|6,76
|61,86
|Egeplast
|22,46
|0,72
|-32,55
|Ekiz Kimya
|8,02
|-8,45
|12,48
|Elite Naturel Organik Gıda
|21,70
|-1,45
|Emek Elektrik
|2,77
|-1,77
|-2,99
|Eminiş Ambalaj
|21,40
|-2,01
|-41,91
|Emlak Konut GMYO
|2,28
|1,79
|7,82
|Enerjisa Enerji
|13,85
|5,40
|20,12
|Enka İnşaat
|16,24
|4,64
|130,62
|Erbosan
|125,00
|3,39
|208,22
|Ereğli Demir Çelik
|22,94
|1,77
|74,63
|Ersan Alışveriş Hizmetleri
|3,14
|-0,32
|Ersu Gıda
|5,11
|-1,35
|3,44
|Escar Turizm Taşımacılık
|30,10
|-0,20
|Escort Teknoloji
|5,38
|-0,19
|-18,11
|Esenboğa Elektrik
|30,62
|1,53
|60,94
|Etiler Gıda
|5,25
|-1,87
|31,91
|Euro Kapital Yat. Ort.
|3,37
|0,90
|-11,77
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,38
|0,60
|-4,47
|Euro Yat. Ort.
|3,52
|0,28
|-20,75
|Euro Yatırım Holding
|1,70
|-0,58
|-40,14
|Europap Tezol Kağıt
|15,25
|3,60
|Fade Gıda
|7,69
|-1,28
|47,84
|Fenerbahçe Futbol
|31,14
|0,45
|5,35
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,25
|0,00
|-23,68
|F-M İzmit Piston
|120,60
|2,20
|-1,63
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|14,74
|4,39
|13,12
|Ford Otosan
|246,00
|0,00
|104,83
|Formet Metal ve Cam
|1,19
|0,85
|-51,49
|Frigo Pak Gıda
|3,97
|8,17
|53,28
|Galata Wind Enerji
|5,21
|-0,57
|Galatasaray Sportif
|3,96
|2,33
|-2,22
|Garanti Bankası
|11,64
|1,93
|14,67
|Garanti Faktoring
|13,09
|1,63
|17,61
|Garanti Yat. Ort.
|2,50
|-1,96
|-22,26
|Gedik Y. Men. Değ.
|7,60
|1,06
|28,25
|Gediz Ambalaj
|18,88
|2,33
|40,90
|Gelecek Varlık Yönetimi
|12,72
|-0,31
|Gen İlaç
|14,10
|-1,33
|Gentaş
|3,72
|7,20
|-17,58
|Gersan Elektrik
|5,72
|2,14
|-6,84
|Gimat Mağazacılık
|2,08
|-0,95
|Girişim Elektrik Sanayi
|22,86
|0,09
|Global Men. Değ.
|6,10
|0,83
|1,50
|Global Yat. Holding
|2,17
|4,33
|-38,23
|Good-Year
|9,66
|2,77
|21,23
|Göltaş Çimento
|40,74
|3,03
|-0,74
|Gözde Girişim
|8,93
|1,13
|11,90
|GSD Denizcilik
|3,98
|1,79
|63,44
|GSD Holding
|3,30
|2,48
|31,47
|Gübre Fabrik.
|82,60
|4,56
|-4,01
|Güler Yat. Holding
|2,99
|-1,32
|-13,65
|Halk GMYO
|2,69
|1,89
|-11,74
|Hatay Tekstil
|18,10
|0,17
|32,74
|Hedef Girişim
|2,66
|0,38
|5,35
|Hedef Holding
|3,55
|0,57
|Hektaş
|13,11
|1,63
|145,40
|HUB Girişim
|9,62
|0,42
|-47,14
|Hürriyet Gzt.
|2,21
|-0,45
|5,24
|ICBC Turkey Bank
|6,01
|0,84
|-7,54
|İdeal Finansal Teknolojiler
|33,78
|1,38
|150,97
|İdealist GMYO
|1,93
|1,05
|-18,67
|İhlas Ev Aletleri
|0,98
|1,03
|-47,40
|İhlas Gayrimenkul
|0,91
|3,41
|-27,20
|İhlas Gazetecilik
|0,73
|0,00
|-70,37
|İhlas Haber Ajansı
|7,32
|1,81
|İhlas Holding
|0,58
|1,75
|-48,34
|İhlas Yayın Holding
|0,70
|0,00
|-38,60
|İndeks Bilgisayar
|7,36
|0,55
|58,42
|Info Yatırım
|5,17
|-0,19
|10,69
|İntema
|60,35
|8,84
|51,25
|Inveo Yatırım Holding
|28,80
|3,75
|99,00
|İpek Doğal Enerji
|14,44
|0,56
|10,40
|İskenderun Demir Çelik
|21,00
|4,48
|132,40
(Sürecek)
Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı sonrası sizce #AsgariÜcret ne kadar olmalı? #AsgariÜcretTespitKomisyonu— Haberler (@Haberler) November 30, 2021
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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