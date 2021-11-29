Borsada günlük işlemler (1) - Haberler Ekonomi
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Borsada günlük işlemler (1)

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım5,252,34-32,17
Acıpayam Selüloz17,310,641,66
Adel Kalemcilik26,163,65-21,65
Adese Gayrimenkul0,76-2,56-68,61
Afyon Çimento3,720,27-27,20
AGESA Hayat Emeklilik19,70-1,1514,96
Ak Enerji1,890,53-14,48
Akbank6,60-0,15-2,34
Akçansa18,150,9512,72
Akdeniz Yatırım Hold.1,77-1,12-26,35
Akfen GMYO5,301,53103,00
Akın Tekstil38,447,3121,03
Akiş GMYO1,770,57-36,61
Akmerkez GMYO39,10-1,36-36,08
Aksa27,907,14101,96
Aksa Enerji8,88-2,20138,71
Aksigorta7,66-0,78-7,81
Aksu Enerji21,240,85181,43
Alarko Carrıer314,502,95-13,14
Alarko GMYO27,401,718,17
Alarko Holding11,04-0,5429,55
Albaraka Türk1,88-3,59-3,09
Alcatel Lucent Teletaş27,501,93-7,28
Alkim Kağıt15,742,4121,60
Alkim Kimya18,290,5529,84
Altınyağ Madencilik ve Enerji1,210,83-17,45
Altınyunus Çeşme51,80-1,893,68
Anadolu Efes24,982,9716,94
Anadolu Grubu Holding37,481,3543,47
Anadolu Hayat Emek.11,390,4441,75
Anadolu Isuzu25,200,1640,00
Anadolu Sigorta6,23-0,16-13,72
Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji23,320,43

Anel Elektrik2,53-0,78-5,73
Arçelik43,962,6154,47
ARD Bilişim Teknolojileri56,302,3617,10
Arena Bilgisayar11,353,184,11
Armada Bilgisayar69,309,5741,20
Arsan Tekstil5,284,3532,47
Arzum Ev Aletleri16,530,12-31,59
Aselsan22,749,9625,79
Ata GMYO3,610,84-34,48
Atakule GMYO2,680,0014,48
Atlantis Yatırım Holding6,73-3,5821,04
Atlas Yat. Ort.1,260,00-28,00
ATP Bilgisayar69,453,97

Avrasya GMYO1,750,57-33,19
Avrasya Petrol ve Tur.2,09-1,88-34,69
Avrupa Yatırım Holding6,15-3,002,50
Aydem Enerji6,58-0,30

Ayen Enerji6,442,2219,04
Ayes Çelik Hasır ve Çit19,99-2,0177,22
Aygaz22,005,6755,08
Bagfaş10,18-4,2342,18
Bak Ambalaj19,400,67-1,90
Balatacılar Balatacılık10,649,9229,13
Bantaş Ambalaj3,383,058,10
Banvit72,150,4238,75
Başkent Doğalgaz GMYO12,7610,00

Baştaş Başkent Çimento9,060,44-47,84
Batı Çimento14,002,12197,24
Batısöke Çimento2,33-0,85-4,51
Bayrak Taban Sanayi7,262,54-31,57
Bera Holding10,811,03-46,70
Berkosan Yalıtım8,841,03-0,90
Beşiktaş Futbol Yat.5,36-6,9432,67
Beyaz Filo8,560,47-15,07
Bilici Yatırım15,68-0,25183,37
Bim Mağazalar69,450,510,44
Biotrend Çevre ve Enerji6,160,00

Birko Mensucat1,089,09-2,70
Birleşim Mühendislik9,420,96

Birlik Mensucat2,01-0,50-41,91
Bizim Mağazaları14,20-0,42-5,17
BMS Çelik Hasır9,010,78

Boğaziçi Beton Sanayi4,570,22

Borusan Mannesmann27,301,19-1,80
Borusan Yat. Paz.383,301,21-15,62
Bosch Fren Sistemleri919,80-0,77-25,20
Bossa30,201,3469,19
Brisa29,301,1751,32
Burçelik23,220,1710,47
Burçelik Vana22,524,26-54,65
Bursa Çimento4,30-0,23-13,61
Carrefoursa40,90-1,87-43,04
Casa Emtia Petrol111,500,455,19
Ceo Event Medya11,759,9282,74
Coca Cola İçecek91,751,1644,47
Cosmos Yat. Holding9,600,4219,11
Credıtwest Faktorıng4,470,68-23,85
Çan2 Termik12,063,70

Çelebi174,300,58-4,51
Çelik Halat7,594,98-16,57
Çemaş Döküm1,18-0,84-30,69
Çemtaş16,551,855,34
Çimbeton202,70-0,64-31,64
Çimentaş27,902,57-22,84
Çimsa31,781,0278,54
Çuhadaroğlu Metal9,14-2,6620,15
Dagi Giyim2,765,75-18,98
Dagi Yatırım Holding10,703,48-17,05
Dardanel2,820,71-47,04
Datagate Bilgisayar12,852,39-20,24
Demısaş Döküm9,20-1,6042,07
Denge Holding1,29-1,53-57,53
Deniz GMYO1,62-0,61-12,05
Derimod7,78-7,60-20,12
Derlüks Yatırım Holding4,693,30-46,83
Desa Deri8,42-0,36-13,55
Despec Bilgisayar9,622,34-26,34
Deva Holding30,722,8827,69
Dinamik Isı Makina Yalıtım11,171,823,67
Diriteks Diriliş Tekstil3,95-2,475,90
Ditaş Doğan26,569,93104,21
DO-CO988,100,6956,84
Doğan Burda261,90-9,971067,11
Doğan Holding3,050,331,73
Doğtaş Kelebek Mobilya2,24-0,44-3,82
Doğu Aras Enerji91,051,73

Doğusan3,34-0,30-8,02
Doğuş GMYO10,913,6133,54
Doğuş Otomotiv45,723,9176,36
Döktaş Dökümcülük30,50-3,24-0,39
Duran Doğan Basım21,302,11103,05
Dyo Boya10,022,24-10,91
Eczacıbaşı İlaç7,182,57-0,30
Eczacıbaşı Yatırım48,902,7781,66
E-Data Teknoloji11,893,21

Edip Gayrimenkul3,50-1,415,42
Ege Endüstri1.719,500,913,28
Ege Gübre231,303,3161,23
Ege Profil31,821,99-15,48
Ege Seramik14,642,4551,51
Egeplast22,00-0,81-33,93
Ekiz Kimya8,157,5214,31
Elite Naturel Organik Gıda22,983,89

Emek Elektrik2,760,36-3,34
Eminiş Ambalaj19,86-4,43-46,09
Emlak Konut GMYO2,261,806,87
Enerjisa Enerji13,071,9513,35
Enka İnşaat15,36-0,32118,13
Erbosan122,100,49201,07
Ereğli Demir Çelik22,841,6073,87
Ersan Alışveriş Hizmetleri3,151,61

Ersu Gıda4,941,650,00
Escar Turizm Taşımacılık30,045,03

Escort Teknoloji5,26-1,50-19,94
Esenboğa Elektrik29,582,2155,47
Etiler Gıda5,480,5537,69
Euro Kapital Yat. Ort.3,42-1,72-10,46
Euro Trend Yat. Ort.3,34-0,89-5,60
Euro Yat. Ort.3,55-1,66-20,07
Euro Yatırım Holding1,710,00-39,79
Europap Tezol Kağıt14,745,06

Fade Gıda8,069,9654,95
Fenerbahçe Futbol34,443,1116,51
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,260,00-23,34
F-M İzmit Piston118,600,51-3,26
Fonet Bilgi Teknolojileri13,79-0,435,83
Ford Otosan246,503,14105,25
Formet Metal ve Cam1,190,00-51,49
Frigo Pak Gıda3,86-6,9949,03
Galata Wind Enerji5,022,66

Galatasaray Sportif3,90-4,18-3,70
Garanti Bankası11,40-0,3512,31
Garanti Faktoring12,551,8712,76
Garanti Yat. Ort.2,604,84-19,15
Gedik Y. Men. Değ.7,421,6425,21
Gediz Ambalaj17,870,1733,36
Gelecek Varlık Yönetimi12,821,26

Gen İlaç14,842,77

Gentaş3,503,24-22,45
Gersan Elektrik5,461,68-11,07
Gimat Mağazacılık2,11-0,94

Girişim Elektrik Sanayi23,103,31

Global Men. Değ.6,06-1,300,83
Global Yat. Holding2,04-0,97-41,93
Good-Year9,140,0014,71
Göltaş Çimento39,200,93-4,49
Gözde Girişim8,920,2211,78
GSD Denizcilik3,88-0,7759,33
GSD Holding3,163,2725,90
Gübre Fabrik.79,002,93-8,19
Güler Yat. Holding3,275,83-5,57
Halk GMYO2,610,77-14,37
Hatay Tekstil17,896,8131,20
Hedef Girişim2,650,384,96
Hedef Holding3,491,16

Hektaş11,732,45119,57
HUB Girişim9,814,03-46,10
Hürriyet Gzt.2,266,607,62
ICBC Turkey Bank6,023,61-7,38
İdeal Finansal Teknolojiler30,30-9,66125,11
İdealist GMYO1,920,52-19,09
İhlas Ev Aletleri0,960,00-48,47
İhlas Gayrimenkul0,860,00-31,20
İhlas Gazetecilik0,720,00-70,77
İhlas Haber Ajansı6,549,92

İhlas Holding0,570,00-49,23
İhlas Yayın Holding0,69-1,43-39,47
İndeks Bilgisayar7,402,3559,28
Info Yatırım5,30-2,3913,48
İntema50,459,9626,44
Inveo Yatırım Holding28,620,9297,76
İpek Doğal Enerji13,890,586,19
İskenderun Demir Çelik19,922,31120,45
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

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AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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