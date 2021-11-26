Borsada günlük işlemler (1)
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|5,13
|0,20
|-33,72
|Acıpayam Selüloz
|17,20
|0,70
|1,01
|Adel Kalemcilik
|25,24
|2,35
|-24,41
|Adese Gayrimenkul
|0,78
|-8,24
|-67,79
|Afyon Çimento
|3,71
|-3,13
|-27,40
|AGESA Hayat Emeklilik
|19,93
|-4,64
|16,31
|Ak Enerji
|1,88
|0,00
|-14,93
|Akbank
|6,61
|-3,36
|-2,19
|Akçansa
|17,98
|1,30
|11,66
|Akdeniz Yatırım Hold.
|1,79
|-3,24
|-25,51
|Akfen GMYO
|5,22
|1,56
|99,94
|Akın Tekstil
|35,82
|-1,92
|12,78
|Akiş GMYO
|1,76
|-1,68
|-36,97
|Akmerkez GMYO
|39,64
|-0,95
|-35,19
|Aksa
|26,04
|0,39
|88,50
|Aksa Enerji
|9,08
|-0,98
|144,09
|Aksigorta
|7,72
|-3,86
|-7,09
|Aksu Enerji
|21,06
|0,10
|179,04
|Alarko Carrıer
|305,50
|-2,24
|-15,63
|Alarko GMYO
|26,94
|-1,61
|6,35
|Alarko Holding
|11,10
|-4,06
|30,26
|Albaraka Türk
|1,95
|-5,80
|0,52
|Alcatel Lucent Teletaş
|26,98
|0,67
|-9,04
|Alkim Kağıt
|15,37
|-0,39
|18,75
|Alkim Kimya
|18,19
|-3,76
|29,13
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,20
|-2,44
|-18,14
|Altınyunus Çeşme
|52,80
|-4,00
|5,68
|Anadolu Efes
|24,26
|-4,11
|13,57
|Anadolu Grubu Holding
|36,98
|0,65
|41,55
|Anadolu Hayat Emek.
|11,34
|-1,90
|41,12
|Anadolu Isuzu
|25,16
|0,48
|39,78
|Anadolu Sigorta
|6,24
|-0,16
|-13,58
|Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji
|23,22
|9,94
|Anel Elektrik
|2,55
|0,79
|-4,98
|Arçelik
|42,84
|-2,81
|50,53
|ARD Bilişim Teknolojileri
|55,00
|-0,36
|14,39
|Arena Bilgisayar
|11,00
|-3,34
|0,90
|Armada Bilgisayar
|63,25
|10,00
|28,87
|Arsan Tekstil
|5,06
|-1,36
|26,95
|Arzum Ev Aletleri
|16,51
|-1,08
|-31,68
|Aselsan
|20,68
|-2,82
|14,39
|Ata GMYO
|3,58
|-0,56
|-35,03
|Atakule GMYO
|2,68
|-1,83
|14,48
|Atlantis Yatırım Holding
|6,98
|0,43
|25,54
|Atlas Yat. Ort.
|1,26
|0,80
|-28,00
|ATP Bilgisayar
|66,80
|2,22
|Avrasya GMYO
|1,74
|-1,69
|-33,57
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,13
|-1,39
|-33,44
|Avrupa Yatırım Holding
|6,34
|-0,16
|5,67
|Aydem Enerji
|6,60
|-1,20
|Ayen Enerji
|6,30
|-3,52
|16,45
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|20,40
|-0,49
|80,86
|Aygaz
|20,82
|-4,32
|46,76
|Bagfaş
|10,63
|9,89
|48,46
|Bak Ambalaj
|19,27
|-2,68
|-2,56
|Balatacılar Balatacılık
|9,68
|10,00
|17,48
|Bantaş Ambalaj
|3,28
|1,55
|4,90
|Banvit
|71,85
|0,35
|38,17
|Başkent Doğalgaz GMYO
|11,60
|-1,44
|Baştaş Başkent Çimento
|9,02
|2,27
|-48,07
|Batı Çimento
|13,71
|-3,45
|191,08
|Batısöke Çimento
|2,35
|-0,42
|-3,69
|Bayrak Taban Sanayi
|7,08
|-0,56
|-33,27
|Bera Holding
|10,70
|-4,04
|-47,24
|Berkosan Yalıtım
|8,75
|5,55
|-1,91
|Beşiktaş Futbol Yat.
|5,76
|1,59
|42,57
|Beyaz Filo
|8,52
|-1,27
|-15,47
|Bilici Yatırım
|15,72
|1,75
|184,10
|Bim Mağazalar
|69,10
|0,22
|-0,07
|Biotrend Çevre ve Enerji
|6,16
|-3,75
|Birko Mensucat
|0,99
|4,21
|-10,81
|Birleşim Mühendislik
|9,33
|-1,69
|Birlik Mensucat
|2,02
|-0,49
|-41,62
|Bizim Mağazaları
|14,26
|0,42
|-4,77
|BMS Çelik Hasır
|8,94
|1,94
|Boğaziçi Beton Sanayi
|4,56
|0,66
|Borusan Mannesmann
|26,98
|-3,30
|-2,95
|Borusan Yat. Paz.
|378,70
|-3,64
|-16,64
|Bosch Fren Sistemleri
|926,90
|-0,76
|-24,62
|Bossa
|29,80
|-8,02
|66,95
|Brisa
|28,96
|1,05
|49,56
|Burçelik
|23,18
|4,51
|10,28
|Burçelik Vana
|21,60
|0,75
|-56,50
|Bursa Çimento
|4,31
|-3,79
|-13,41
|Carrefoursa
|41,68
|1,36
|-41,95
|Casa Emtia Petrol
|111,00
|-5,61
|4,72
|Ceo Event Medya
|10,69
|3,09
|66,25
|Coca Cola İçecek
|90,70
|-1,79
|42,82
|Cosmos Yat. Holding
|9,56
|-2,55
|18,61
|Credıtwest Faktorıng
|4,44
|-0,45
|-24,36
|Çan2 Termik
|11,63
|1,04
|Çelebi
|173,30
|-4,83
|-5,05
|Çelik Halat
|7,23
|-5,49
|-20,53
|Çemaş Döküm
|1,19
|-2,46
|-30,11
|Çemtaş
|16,25
|-2,69
|3,43
|Çimbeton
|204,00
|-1,07
|-31,20
|Çimentaş
|27,20
|-2,86
|-24,78
|Çimsa
|31,46
|-3,02
|76,74
|Çuhadaroğlu Metal
|9,39
|-1,26
|23,43
|Dagi Giyim
|2,61
|-1,51
|-23,38
|Dagi Yatırım Holding
|10,34
|-2,36
|-19,84
|Dardanel
|2,80
|0,72
|-47,42
|Datagate Bilgisayar
|12,55
|-0,95
|-22,10
|Demısaş Döküm
|9,35
|0,43
|44,39
|Denge Holding
|1,31
|-1,50
|-56,87
|Deniz GMYO
|1,63
|-1,21
|-11,51
|Derimod
|8,42
|-1,29
|-13,55
|Derlüks Yatırım Holding
|4,54
|-2,37
|-48,53
|Desa Deri
|8,45
|-2,09
|-13,24
|Despec Bilgisayar
|9,40
|-1,47
|-28,02
|Deva Holding
|29,86
|3,54
|24,11
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|10,97
|-2,32
|1,81
|Diriteks Diriliş Tekstil
|4,05
|-1,22
|8,58
|Ditaş Doğan
|24,16
|-3,59
|85,76
|DO-CO
|981,30
|-4,06
|55,76
|Doğan Burda
|290,90
|9,98
|1196,35
|Doğan Holding
|3,04
|-2,56
|1,39
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,25
|0,00
|-3,39
|Doğu Aras Enerji
|89,50
|-2,51
|Doğusan
|3,35
|-2,33
|-7,74
|Doğuş GMYO
|10,53
|-4,45
|28,89
|Doğuş Otomotiv
|44,00
|-1,87
|69,73
|Döktaş Dökümcülük
|31,52
|-1,50
|2,94
|Duran Doğan Basım
|20,86
|-9,93
|98,86
|Dyo Boya
|9,80
|-2,49
|-12,87
|Eczacıbaşı İlaç
|7,00
|0,00
|-2,80
|Eczacıbaşı Yatırım
|47,58
|0,17
|76,75
|E-Data Teknoloji
|11,52
|-0,09
|Edip Gayrimenkul
|3,55
|5,97
|6,93
|Ege Endüstri
|1.704,00
|2,07
|2,35
|Ege Gübre
|223,90
|4,14
|56,08
|Ege Profil
|31,20
|-2,74
|-17,12
|Ege Seramik
|14,29
|-1,85
|47,89
|Egeplast
|22,18
|-0,18
|-33,39
|Ekiz Kimya
|7,58
|6,91
|6,31
|Elite Naturel Organik Gıda
|22,12
|8,43
|Emek Elektrik
|2,75
|-2,83
|-3,69
|Eminiş Ambalaj
|20,78
|5,54
|-43,59
|Emlak Konut GMYO
|2,22
|0,45
|4,98
|Enerjisa Enerji
|12,82
|-1,91
|11,18
|Enka İnşaat
|15,41
|0,46
|118,84
|Erbosan
|121,50
|-3,19
|199,59
|Ereğli Demir Çelik
|22,48
|-2,94
|71,13
|Ersan Alışveriş Hizmetleri
|3,10
|0,65
|Ersu Gıda
|4,86
|1,04
|-1,62
|Escar Turizm Taşımacılık
|28,60
|2,14
|Escort Teknoloji
|5,34
|8,76
|-18,72
|Esenboğa Elektrik
|28,94
|-0,69
|52,11
|Etiler Gıda
|5,45
|0,93
|36,93
|Euro Kapital Yat. Ort.
|3,48
|-1,69
|-8,89
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,37
|0,30
|-4,76
|Euro Yat. Ort.
|3,61
|0,00
|-18,72
|Euro Yatırım Holding
|1,71
|-1,72
|-39,79
|Europap Tezol Kağıt
|14,03
|-0,07
|Fade Gıda
|7,33
|3,53
|40,92
|Fenerbahçe Futbol
|33,40
|3,60
|12,99
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,26
|-3,42
|-23,34
|F-M İzmit Piston
|118,00
|0,94
|-3,75
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|13,85
|1,09
|6,29
|Ford Otosan
|239,00
|-1,81
|99,01
|Formet Metal ve Cam
|1,19
|-1,65
|-51,49
|Frigo Pak Gıda
|4,15
|-0,24
|60,23
|Galata Wind Enerji
|4,89
|-3,74
|Galatasaray Sportif
|4,07
|-0,49
|0,49
|Garanti Bankası
|11,44
|-2,56
|12,70
|Garanti Faktoring
|12,32
|-0,96
|10,69
|Garanti Yat. Ort.
|2,48
|0,81
|-22,88
|Gedik Y. Men. Değ.
|7,30
|-4,58
|23,18
|Gediz Ambalaj
|17,84
|-1,44
|33,13
|Gelecek Varlık Yönetimi
|12,66
|-0,78
|Gen İlaç
|14,44
|2,56
|Gentaş
|3,39
|-3,69
|-24,89
|Gersan Elektrik
|5,37
|-1,83
|-12,54
|Gimat Mağazacılık
|2,13
|0,00
|Girişim Elektrik Sanayi
|22,36
|-2,78
|Global Men. Değ.
|6,14
|-4,06
|2,16
|Global Yat. Holding
|2,06
|-8,04
|-41,36
|Good-Year
|9,14
|-0,87
|14,71
|Göltaş Çimento
|38,84
|-3,14
|-5,37
|Gözde Girişim
|8,90
|-5,82
|11,53
|GSD Denizcilik
|3,91
|-1,76
|60,56
|GSD Holding
|3,06
|-1,92
|21,91
|Gübre Fabrik.
|76,75
|0,85
|-10,81
|Güler Yat. Holding
|3,09
|9,96
|-10,76
|Halk GMYO
|2,59
|-3,72
|-15,02
|Hatay Tekstil
|16,75
|-2,33
|22,84
|Hedef Girişim
|2,64
|-1,86
|4,56
|Hedef Holding
|3,45
|-1,99
|Hektaş
|11,45
|2,88
|114,33
|HUB Girişim
|9,43
|-2,78
|-48,19
|Hürriyet Gzt.
|2,12
|-4,07
|0,95
|ICBC Turkey Bank
|5,81
|-3,33
|-10,62
|İdeal Finansal Teknolojiler
|33,54
|-9,98
|149,18
|İdealist GMYO
|1,91
|0,00
|-19,51
|İhlas Ev Aletleri
|0,96
|-1,03
|-48,47
|İhlas Gayrimenkul
|0,86
|-4,44
|-31,20
|İhlas Gazetecilik
|0,72
|-4,00
|-70,77
|İhlas Haber Ajansı
|5,95
|-6,00
|İhlas Holding
|0,57
|-3,39
|-49,23
|İhlas Yayın Holding
|0,70
|-2,78
|-38,60
|İndeks Bilgisayar
|7,23
|-0,14
|55,62
|Info Yatırım
|5,43
|-0,91
|16,26
|İntema
|45,88
|4,42
|14,99
|Inveo Yatırım Holding
|28,36
|-2,88
|95,96
|İpek Doğal Enerji
|13,81
|-1,00
|5,58
|İskenderun Demir Çelik
|19,47
|1,41
|115,47
(Sürecek)
??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.— Haberler (@Haberler) November 25, 2021
Sizce, asgari ücret ne kadar olacak?
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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