Borsada günlük işlemler (1) - Haberler Ekonomi
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Borsada günlük işlemler (1)

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım5,130,20-33,72
Acıpayam Selüloz17,200,701,01
Adel Kalemcilik25,242,35-24,41
Adese Gayrimenkul0,78-8,24-67,79
Afyon Çimento3,71-3,13-27,40
AGESA Hayat Emeklilik19,93-4,6416,31
Ak Enerji1,880,00-14,93
Akbank6,61-3,36-2,19
Akçansa17,981,3011,66
Akdeniz Yatırım Hold.1,79-3,24-25,51
Akfen GMYO5,221,5699,94
Akın Tekstil35,82-1,9212,78
Akiş GMYO1,76-1,68-36,97
Akmerkez GMYO39,64-0,95-35,19
Aksa26,040,3988,50
Aksa Enerji9,08-0,98144,09
Aksigorta7,72-3,86-7,09
Aksu Enerji21,060,10179,04
Alarko Carrıer305,50-2,24-15,63
Alarko GMYO26,94-1,616,35
Alarko Holding11,10-4,0630,26
Albaraka Türk1,95-5,800,52
Alcatel Lucent Teletaş26,980,67-9,04
Alkim Kağıt15,37-0,3918,75
Alkim Kimya18,19-3,7629,13
Altınyağ Madencilik ve Enerji1,20-2,44-18,14
Altınyunus Çeşme52,80-4,005,68
Anadolu Efes24,26-4,1113,57
Anadolu Grubu Holding36,980,6541,55
Anadolu Hayat Emek.11,34-1,9041,12
Anadolu Isuzu25,160,4839,78
Anadolu Sigorta6,24-0,16-13,58
Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji23,229,94

Anel Elektrik2,550,79-4,98
Arçelik42,84-2,8150,53
ARD Bilişim Teknolojileri55,00-0,3614,39
Arena Bilgisayar11,00-3,340,90
Armada Bilgisayar63,2510,0028,87
Arsan Tekstil5,06-1,3626,95
Arzum Ev Aletleri16,51-1,08-31,68
Aselsan20,68-2,8214,39
Ata GMYO3,58-0,56-35,03
Atakule GMYO2,68-1,8314,48
Atlantis Yatırım Holding6,980,4325,54
Atlas Yat. Ort.1,260,80-28,00
ATP Bilgisayar66,802,22

Avrasya GMYO1,74-1,69-33,57
Avrasya Petrol ve Tur.2,13-1,39-33,44
Avrupa Yatırım Holding6,34-0,165,67
Aydem Enerji6,60-1,20

Ayen Enerji6,30-3,5216,45
Ayes Çelik Hasır ve Çit20,40-0,4980,86
Aygaz20,82-4,3246,76
Bagfaş10,639,8948,46
Bak Ambalaj19,27-2,68-2,56
Balatacılar Balatacılık9,6810,0017,48
Bantaş Ambalaj3,281,554,90
Banvit71,850,3538,17
Başkent Doğalgaz GMYO11,60-1,44

Baştaş Başkent Çimento9,022,27-48,07
Batı Çimento13,71-3,45191,08
Batısöke Çimento2,35-0,42-3,69
Bayrak Taban Sanayi7,08-0,56-33,27
Bera Holding10,70-4,04-47,24
Berkosan Yalıtım8,755,55-1,91
Beşiktaş Futbol Yat.5,761,5942,57
Beyaz Filo8,52-1,27-15,47
Bilici Yatırım15,721,75184,10
Bim Mağazalar69,100,22-0,07
Biotrend Çevre ve Enerji6,16-3,75

Birko Mensucat0,994,21-10,81
Birleşim Mühendislik9,33-1,69

Birlik Mensucat2,02-0,49-41,62
Bizim Mağazaları14,260,42-4,77
BMS Çelik Hasır8,941,94

Boğaziçi Beton Sanayi4,560,66

Borusan Mannesmann26,98-3,30-2,95
Borusan Yat. Paz.378,70-3,64-16,64
Bosch Fren Sistemleri926,90-0,76-24,62
Bossa29,80-8,0266,95
Brisa28,961,0549,56
Burçelik23,184,5110,28
Burçelik Vana21,600,75-56,50
Bursa Çimento4,31-3,79-13,41
Carrefoursa41,681,36-41,95
Casa Emtia Petrol111,00-5,614,72
Ceo Event Medya10,693,0966,25
Coca Cola İçecek90,70-1,7942,82
Cosmos Yat. Holding9,56-2,5518,61
Credıtwest Faktorıng4,44-0,45-24,36
Çan2 Termik11,631,04

Çelebi173,30-4,83-5,05
Çelik Halat7,23-5,49-20,53
Çemaş Döküm1,19-2,46-30,11
Çemtaş16,25-2,693,43
Çimbeton204,00-1,07-31,20
Çimentaş27,20-2,86-24,78
Çimsa31,46-3,0276,74
Çuhadaroğlu Metal9,39-1,2623,43
Dagi Giyim2,61-1,51-23,38
Dagi Yatırım Holding10,34-2,36-19,84
Dardanel2,800,72-47,42
Datagate Bilgisayar12,55-0,95-22,10
Demısaş Döküm9,350,4344,39
Denge Holding1,31-1,50-56,87
Deniz GMYO1,63-1,21-11,51
Derimod8,42-1,29-13,55
Derlüks Yatırım Holding4,54-2,37-48,53
Desa Deri8,45-2,09-13,24
Despec Bilgisayar9,40-1,47-28,02
Deva Holding29,863,5424,11
Dinamik Isı Makina Yalıtım10,97-2,321,81
Diriteks Diriliş Tekstil4,05-1,228,58
Ditaş Doğan24,16-3,5985,76
DO-CO981,30-4,0655,76
Doğan Burda290,909,981196,35
Doğan Holding3,04-2,561,39
Doğtaş Kelebek Mobilya2,250,00-3,39
Doğu Aras Enerji89,50-2,51

Doğusan3,35-2,33-7,74
Doğuş GMYO10,53-4,4528,89
Doğuş Otomotiv44,00-1,8769,73
Döktaş Dökümcülük31,52-1,502,94
Duran Doğan Basım20,86-9,9398,86
Dyo Boya9,80-2,49-12,87
Eczacıbaşı İlaç7,000,00-2,80
Eczacıbaşı Yatırım47,580,1776,75
E-Data Teknoloji11,52-0,09

Edip Gayrimenkul3,555,976,93
Ege Endüstri1.704,002,072,35
Ege Gübre223,904,1456,08
Ege Profil31,20-2,74-17,12
Ege Seramik14,29-1,8547,89
Egeplast22,18-0,18-33,39
Ekiz Kimya7,586,916,31
Elite Naturel Organik Gıda22,128,43

Emek Elektrik2,75-2,83-3,69
Eminiş Ambalaj20,785,54-43,59
Emlak Konut GMYO2,220,454,98
Enerjisa Enerji12,82-1,9111,18
Enka İnşaat15,410,46118,84
Erbosan121,50-3,19199,59
Ereğli Demir Çelik22,48-2,9471,13
Ersan Alışveriş Hizmetleri3,100,65

Ersu Gıda4,861,04-1,62
Escar Turizm Taşımacılık28,602,14

Escort Teknoloji5,348,76-18,72
Esenboğa Elektrik28,94-0,6952,11
Etiler Gıda5,450,9336,93
Euro Kapital Yat. Ort.3,48-1,69-8,89
Euro Trend Yat. Ort.3,370,30-4,76
Euro Yat. Ort.3,610,00-18,72
Euro Yatırım Holding1,71-1,72-39,79
Europap Tezol Kağıt14,03-0,07

Fade Gıda7,333,5340,92
Fenerbahçe Futbol33,403,6012,99
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,26-3,42-23,34
F-M İzmit Piston118,000,94-3,75
Fonet Bilgi Teknolojileri13,851,096,29
Ford Otosan239,00-1,8199,01
Formet Metal ve Cam1,19-1,65-51,49
Frigo Pak Gıda4,15-0,2460,23
Galata Wind Enerji4,89-3,74

Galatasaray Sportif4,07-0,490,49
Garanti Bankası11,44-2,5612,70
Garanti Faktoring12,32-0,9610,69
Garanti Yat. Ort.2,480,81-22,88
Gedik Y. Men. Değ.7,30-4,5823,18
Gediz Ambalaj17,84-1,4433,13
Gelecek Varlık Yönetimi12,66-0,78

Gen İlaç14,442,56

Gentaş3,39-3,69-24,89
Gersan Elektrik5,37-1,83-12,54
Gimat Mağazacılık2,130,00

Girişim Elektrik Sanayi22,36-2,78

Global Men. Değ.6,14-4,062,16
Global Yat. Holding2,06-8,04-41,36
Good-Year9,14-0,8714,71
Göltaş Çimento38,84-3,14-5,37
Gözde Girişim8,90-5,8211,53
GSD Denizcilik3,91-1,7660,56
GSD Holding3,06-1,9221,91
Gübre Fabrik.76,750,85-10,81
Güler Yat. Holding3,099,96-10,76
Halk GMYO2,59-3,72-15,02
Hatay Tekstil16,75-2,3322,84
Hedef Girişim2,64-1,864,56
Hedef Holding3,45-1,99

Hektaş11,452,88114,33
HUB Girişim9,43-2,78-48,19
Hürriyet Gzt.2,12-4,070,95
ICBC Turkey Bank5,81-3,33-10,62
İdeal Finansal Teknolojiler33,54-9,98149,18
İdealist GMYO1,910,00-19,51
İhlas Ev Aletleri0,96-1,03-48,47
İhlas Gayrimenkul0,86-4,44-31,20
İhlas Gazetecilik0,72-4,00-70,77
İhlas Haber Ajansı5,95-6,00

İhlas Holding0,57-3,39-49,23
İhlas Yayın Holding0,70-2,78-38,60
İndeks Bilgisayar7,23-0,1455,62
Info Yatırım5,43-0,9116,26
İntema45,884,4214,99
Inveo Yatırım Holding28,36-2,8895,96
İpek Doğal Enerji13,81-1,005,58
İskenderun Demir Çelik19,471,41115,47
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Bakan Dönmez: 1982'de kapatılan Varınca-1 kuyusunu 3 bin varilin üzerinde üretimle devreye aldık

Bakan Dönmez: 1982'de kapatılan Varınca-1 kuyusunu 3 bin varilin üzerinde üretimle devreye aldık

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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