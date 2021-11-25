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Borsada günlük işlemler (1)

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım5,120,00-33,85
Acıpayam Selüloz17,08-1,100,31
Adel Kalemcilik24,660,82-26,14
Adese Gayrimenkul0,85-4,49-64,90
Afyon Çimento3,83-0,52-25,05
AGESA Hayat Emeklilik20,900,8721,97
Ak Enerji1,881,62-14,93
Akbank6,84-2,011,21
Akçansa17,75-0,7810,23
Akdeniz Yatırım Hold.1,85-1,60-23,02
Akfen GMYO5,14-7,8996,87
Akın Tekstil36,521,9514,99
Akiş GMYO1,79-0,56-35,89
Akmerkez GMYO40,02-0,69-34,57
Aksa25,941,7387,77
Aksa Enerji9,171,10146,51
Aksigorta8,030,63-3,36
Aksu Enerji21,041,15178,78
Alarko Carrıer312,502,02-13,69
Alarko GMYO27,381,868,09
Alarko Holding11,572,4835,77
Albaraka Türk2,07-0,486,70
Alcatel Lucent Teletaş26,800,98-9,64
Alkim Kağıt15,43-1,2819,21
Alkim Kimya18,90-0,1134,17
Altınyağ Madencilik ve Enerji1,23-1,60-16,09
Altınyunus Çeşme55,000,1810,09
Anadolu Efes25,300,1618,44
Anadolu Grubu Holding36,742,0640,63
Anadolu Hayat Emek.11,562,4843,86
Anadolu Isuzu25,049,5439,11
Anadolu Sigorta6,25-0,32-13,44
Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji21,120,48

Anel Elektrik2,530,00-5,73
Arçelik44,082,1854,89
ARD Bilişim Teknolojileri55,207,3914,81
Arena Bilgisayar11,381,074,38
Armada Bilgisayar57,502,5017,16
Arsan Tekstil5,13-3,5728,70
Arzum Ev Aletleri16,690,97-30,93
Aselsan21,281,3317,71
Ata GMYO3,600,00-34,66
Atakule GMYO2,730,7416,61
Atlantis Yatırım Holding6,950,1425,00
Atlas Yat. Ort.1,25-0,79-28,57
ATP Bilgisayar65,35-5,01

Avrasya GMYO1,770,57-32,43
Avrasya Petrol ve Tur.2,160,47-32,50
Avrupa Yatırım Holding6,355,485,83
Aydem Enerji6,68-1,76

Ayen Enerji6,535,3220,70
Ayes Çelik Hasır ve Çit20,503,0281,74
Aygaz21,76-0,6453,39
Bagfaş27,020,6735,10
Bak Ambalaj19,803,340,12
Balatacılar Balatacılık8,8010,006,80
Bantaş Ambalaj3,23-0,313,30
Banvit71,60-0,2137,69
Başkent Doğalgaz GMYO11,77-1,51

Baştaş Başkent Çimento8,821,38-49,22
Batı Çimento14,204,72201,49
Batısöke Çimento2,360,00-3,28
Bayrak Taban Sanayi7,12-0,56-32,89
Bera Holding11,15-1,06-45,02
Berkosan Yalıtım8,299,80-7,06
Beşiktaş Futbol Yat.5,671,2540,35
Beyaz Filo8,630,00-14,38
Bilici Yatırım15,45-0,71179,22
Bim Mağazalar68,95-0,07-0,28
Biotrend Çevre ve Enerji6,40-1,99

Birko Mensucat0,951,06-14,41
Birleşim Mühendislik9,490,74

Birlik Mensucat2,031,50-41,33
Bizim Mağazaları14,20-0,35-5,17
BMS Çelik Hasır8,77-1,90

Boğaziçi Beton Sanayi4,53-2,79

Borusan Mannesmann27,902,120,36
Borusan Yat. Paz.393,005,25-13,49
Bosch Fren Sistemleri934,00-1,06-24,05
Bossa32,409,9881,51
Brisa28,661,1348,01
Burçelik22,180,095,52
Burçelik Vana21,440,56-56,83
Bursa Çimento4,48-1,54-10,00
Carrefoursa41,12-1,34-42,73
Casa Emtia Petrol117,602,2610,94
Ceo Event Medya10,372,1761,28
Coca Cola İçecek92,35-0,2745,41
Cosmos Yat. Holding9,814,0321,71
Credıtwest Faktorıng4,46-0,89-24,02
Çan2 Termik11,51-0,35

Çelebi182,10-2,62-0,23
Çelik Halat7,65-1,03-15,91
Çemaş Döküm1,220,83-28,35
Çemtaş16,700,066,29
Çimbeton206,20-0,63-30,46
Çimentaş28,000,72-22,57
Çimsa32,44-0,2582,25
Çuhadaroğlu Metal9,511,0625,01
Dagi Giyim2,650,00-22,20
Dagi Yatırım Holding10,59-1,03-17,91
Dardanel2,780,72-47,79
Datagate Bilgisayar12,671,12-21,35
Demısaş Döküm9,31-0,4343,77
Denge Holding1,33-1,48-56,21
Deniz GMYO1,65-0,60-10,43
Derimod8,531,07-12,42
Derlüks Yatırım Holding4,65-0,64-47,28
Desa Deri8,63-1,48-11,40
Despec Bilgisayar9,543,14-26,95
Deva Holding28,84-0,8319,88
Dinamik Isı Makina Yalıtım11,232,094,22
Diriteks Diriliş Tekstil4,105,139,92
Ditaş Doğan25,06-8,6792,68
DO-CO1.022,802,3862,35
Doğan Burda264,509,981078,70
Doğan Holding3,12-0,324,06
Doğtaş Kelebek Mobilya2,250,45-3,39
Doğu Aras Enerji91,80-1,50

Doğusan3,431,48-5,54
Doğuş GMYO11,02-2,9134,88
Doğuş Otomotiv44,84-0,4972,97
Döktaş Dökümcülük32,005,334,51
Duran Doğan Basım23,169,97120,78
Dyo Boya10,052,76-10,64
Eczacıbaşı İlaç7,000,86-2,80
Eczacıbaşı Yatırım47,500,2576,45
E-Data Teknoloji11,531,32

Edip Gayrimenkul3,35-0,590,90
Ege Endüstri1.669,40-1,800,27
Ege Gübre215,000,8949,87
Ege Profil32,08-1,84-14,79
Ege Seramik14,56-1,6250,69
Egeplast22,22-1,16-33,27
Ekiz Kimya7,099,92-0,56
Elite Naturel Organik Gıda20,409,91

Emek Elektrik2,830,35-0,89
Eminiş Ambalaj19,6910,00-46,55
Emlak Konut GMYO2,21-0,454,51
Enerjisa Enerji13,07-0,6813,35
Enka İnşaat15,345,79117,84
Erbosan125,50-0,71209,46
Ereğli Demir Çelik23,160,7076,30
Ersan Alışveriş Hizmetleri3,08-0,65

Ersu Gıda4,811,48-2,63
Escar Turizm Taşımacılık28,003,47

Escort Teknoloji4,912,29-25,27
Esenboğa Elektrik29,143,4153,16
Etiler Gıda5,401,8935,68
Euro Kapital Yat. Ort.3,546,31-7,32
Euro Trend Yat. Ort.3,360,00-5,04
Euro Yat. Ort.3,61-0,55-18,72
Euro Yatırım Holding1,740,58-38,73
Europap Tezol Kağıt14,04-0,85

Fade Gıda7,081,7236,11
Fenerbahçe Futbol32,242,039,07
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,341,74-20,62
F-M İzmit Piston116,90-0,60-4,65
Fonet Bilgi Teknolojileri13,701,335,14
Ford Otosan243,404,02102,67
Formet Metal ve Cam1,21-1,63-50,68
Frigo Pak Gıda4,169,7660,61
Galata Wind Enerji5,08-2,50

Galatasaray Sportif4,090,000,99
Garanti Bankası11,74-0,7615,65
Garanti Faktoring12,44-0,4811,77
Garanti Yat. Ort.2,461,65-23,50
Gedik Y. Men. Değ.7,654,7929,09
Gediz Ambalaj18,100,2835,07
Gelecek Varlık Yönetimi12,760,87

Gen İlaç14,086,02

Gentaş3,52-0,85-22,01
Gersan Elektrik5,47-0,91-10,91
Gimat Mağazacılık2,13-1,39

Girişim Elektrik Sanayi23,00-1,71

Global Men. Değ.6,404,236,49
Global Yat. Holding2,24-0,88-36,24
Good-Year9,220,4415,71
Göltaş Çimento40,10-0,25-2,30
Gözde Girişim9,456,6618,42
GSD Denizcilik3,98-3,8663,44
GSD Holding3,122,3024,30
Gübre Fabrik.76,10-0,52-11,56
Güler Yat. Holding2,811,81-18,85
Halk GMYO2,691,13-11,74
Hatay Tekstil17,151,3025,77
Hedef Girişim2,69-0,746,54
Hedef Holding3,52-0,85

Hektaş11,133,82108,34
HUB Girişim9,703,41-46,70
Hürriyet Gzt.2,21-0,455,24
ICBC Turkey Bank6,010,17-7,54
İdeal Finansal Teknolojiler37,26-10,00176,82
İdealist GMYO1,91-0,52-19,51
İhlas Ev Aletleri0,970,00-47,94
İhlas Gayrimenkul0,901,12-28,00
İhlas Gazetecilik0,75-1,32-69,56
İhlas Haber Ajansı6,339,90

İhlas Holding0,593,51-47,45
İhlas Yayın Holding0,720,00-36,84
İndeks Bilgisayar7,240,4255,83
Info Yatırım5,483,9817,33
İntema43,941,1510,13
Inveo Yatırım Holding29,203,91101,77
İpek Doğal Enerji13,95-1,066,65
İskenderun Demir Çelik19,20-0,57112,48
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

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 Tüpraş, 2050'ye kadar 10 milyar dolarlık yatırım hedefliyor

Tüpraş, 2050'ye kadar 10 milyar dolarlık yatırım hedefliyor

 Tüpraş, Stratejik Dönüşüm Planı kapsamında, 2035'e kadar 5 milyar dolar, 2050'ye kadar toplamda 10 milyar dolar yatırım yapacağını açıkladı.

Tüpraş, Stratejik Dönüşüm Planı kapsamında, 2035'e kadar 5 milyar dolar, 2050'ye kadar toplamda 10 milyar dolar yatırım yapacağını açıkladı.

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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