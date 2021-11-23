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Borsada günlük işlemler (1)

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım5,12-7,58-33,85
Acıpayam Selüloz16,60-1,48-2,51
Adel Kalemcilik23,88-2,53-28,48
Adese Gayrimenkul0,97-9,35-59,94
Afyon Çimento3,79-3,07-25,83
AGESA Hayat Emeklilik21,70-0,9126,63
Ak Enerji1,86-1,06-15,84
Akbank6,90-4,032,10
Akçansa16,98-1,345,45
Akdeniz Yatırım Hold.1,85-4,64-23,02
Akfen GMYO5,20-4,7699,17
Akın Tekstil36,025,9413,41
Akiş GMYO1,77-3,80-36,61
Akmerkez GMYO39,42-2,38-35,55
Aksa25,583,5685,17
Aksa Enerji9,118,45144,89
Aksigorta8,07-1,22-2,88
Aksu Enerji20,40-1,16170,30
Alarko Carrıer296,00-2,50-18,25
Alarko GMYO27,123,437,06
Alarko Holding11,02-0,8129,32
Albaraka Türk2,04-0,975,15
Alcatel Lucent Teletaş25,44-1,55-14,23
Alkim Kağıt15,18-0,2617,28
Alkim Kimya18,360,6630,33
Altınyağ Madencilik ve Enerji1,26-3,08-14,04
Altınyunus Çeşme50,50-1,751,08
Anadolu Efes24,30-1,3813,76
Anadolu Grubu Holding34,763,1533,05
Anadolu Hayat Emek.10,75-0,8333,78
Anadolu Isuzu22,542,4525,22
Anadolu Sigorta6,220,00-13,86
Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji20,92-1,04

Anel Elektrik2,43-0,41-9,45
Arçelik43,623,7153,28
ARD Bilişim Teknolojileri50,00-1,673,99
Arena Bilgisayar11,322,263,83
Armada Bilgisayar56,70-0,3515,53
Arsan Tekstil5,180,0029,96
Arzum Ev Aletleri16,53-2,48-31,59
Aselsan19,293,276,70
Ata GMYO3,57-2,99-35,21
Atakule GMYO2,68-3,6014,48
Atlantis Yatırım Holding6,900,0024,10
Atlas Yat. Ort.1,26-1,56-28,00
ATP Bilgisayar62,559,93

Avrasya GMYO1,74-2,79-33,57
Avrasya Petrol ve Tur.2,15-4,02-32,81
Avrupa Yatırım Holding5,94-1,16-1,00
Aydem Enerji6,57-1,79

Ayen Enerji6,23-1,2715,16
Ayes Çelik Hasır ve Çit19,600,0073,76
Aygaz21,882,1554,23
Bagfaş25,50-2,6727,50
Bak Ambalaj17,99-2,49-9,03
Balatacılar Balatacılık7,80-2,50-5,34
Bantaş Ambalaj3,15-3,670,75
Banvit70,050,0034,71
Başkent Doğalgaz GMYO11,32-9,94

Baştaş Başkent Çimento8,90-2,20-48,76
Batı Çimento13,67-2,36190,23
Batısöke Çimento2,37-3,27-2,87
Bayrak Taban Sanayi7,05-2,62-33,55
Bera Holding10,96-2,14-45,96
Berkosan Yalıtım7,50-0,79-15,92
Beşiktaş Futbol Yat.5,45-5,3834,90
Beyaz Filo8,60-2,16-14,68
Bilici Yatırım14,80-5,97167,47
Bim Mağazalar68,050,67-1,58
Biotrend Çevre ve Enerji21,861,67

Birko Mensucat0,94-3,09-15,32
Birleşim Mühendislik9,30-3,93

Birlik Mensucat2,02-0,98-41,62
Bizim Mağazaları13,82-2,19-7,71
BMS Çelik Hasır8,61-1,71

Boğaziçi Beton Sanayi4,51-2,80

Borusan Mannesmann26,72-0,82-3,88
Borusan Yat. Paz.363,00-2,45-20,09
Bosch Fren Sistemleri901,00-1,95-26,73
Bossa29,16-2,7463,36
Brisa27,460,6641,82
Burçelik21,00-2,05-0,10
Burçelik Vana20,82-2,62-58,07
Bursa Çimento4,503,93-9,60
Carrefoursa40,80-4,76-43,18
Casa Emtia Petrol114,00-0,877,55
Ceo Event Medya9,96-1,6854,90
Coca Cola İçecek91,45-2,8244,00
Cosmos Yat. Holding9,41-2,9916,75
Credıtwest Faktorıng4,52-5,04-23,00
Çan2 Termik11,28-3,84

Çelebi178,500,06-2,21
Çelik Halat7,92-5,71-12,94
Çemaş Döküm1,21-2,42-28,93
Çemtaş16,540,435,28
Çimbeton201,40-4,10-32,07
Çimentaş27,401,41-24,23
Çimsa31,341,3676,07
Çuhadaroğlu Metal9,15-0,3320,28
Dagi Giyim2,59-4,43-23,97
Dagi Yatırım Holding10,68-2,02-17,21
Dardanel2,64-4,35-50,42
Datagate Bilgisayar12,37-3,36-23,22
Demısaş Döküm8,903,8537,44
Denge Holding1,33-4,32-56,21
Deniz GMYO1,65-0,60-10,43
Derimod8,44-4,31-13,35
Derlüks Yatırım Holding4,57-3,59-48,19
Desa Deri8,75-3,53-10,16
Despec Bilgisayar9,01-2,59-31,01
Deva Holding27,900,5015,97
Dinamik Isı Makina Yalıtım10,91-1,801,25
Diriteks Diriliş Tekstil3,95-6,625,90
Ditaş Doğan30,489,96134,35
DO-CO1.035,007,5964,29
Doğan Burda218,709,95874,60
Doğan Holding3,244,528,07
Doğtaş Kelebek Mobilya2,22-3,48-4,68
Doğu Aras Enerji93,10-2,31

Doğusan3,25-4,41-10,50
Doğuş GMYO10,968,8434,15
Doğuş Otomotiv44,36-0,2771,12
Döktaş Dökümcülük30,94-2,701,05
Duran Doğan Basım19,169,9982,65
Dyo Boya9,72-1,42-13,58
Eczacıbaşı İlaç6,831,64-5,16
Eczacıbaşı Yatırım43,62-2,3762,04
E-Data Teknoloji11,625,64

Edip Gayrimenkul3,43-3,923,31
Ege Endüstri1.599,800,39-3,91
Ege Gübre210,102,8446,46
Ege Profil31,90-0,81-15,26
Ege Seramik14,602,1051,10
Egeplast22,50-3,76-32,43
Ekiz Kimya6,302,77-11,64
Elite Naturel Organik Gıda18,50-2,06

Emek Elektrik2,82-1,74-1,24
Eminiş Ambalaj17,871,48-51,49
Emlak Konut GMYO2,17-0,912,62
Enerjisa Enerji12,88-1,0811,70
Enka İnşaat14,268,94102,50
Erbosan126,902,42212,91
Ereğli Demir Çelik23,087,0575,69
Ersan Alışveriş Hizmetleri3,07-2,54

Ersu Gıda4,75-1,04-3,85
Escar Turizm Taşımacılık25,96-0,92

Escort Teknoloji4,74-2,47-27,85
Esenboğa Elektrik27,94-2,3846,85
Etiler Gıda5,300,3833,17
Euro Kapital Yat. Ort.3,32-4,87-13,08
Euro Trend Yat. Ort.3,38-0,88-4,47
Euro Yat. Ort.3,70-5,13-16,69
Euro Yatırım Holding1,74-3,33-38,73
Europap Tezol Kağıt13,90-2,52

Fade Gıda6,87-2,9732,07
Fenerbahçe Futbol31,14-5,695,35
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,27-2,16-23,00
F-M İzmit Piston113,10-1,65-7,75
Fonet Bilgi Teknolojileri13,35-2,412,46
Ford Otosan237,502,1997,76
Formet Metal ve Cam1,21-2,42-50,68
Frigo Pak Gıda3,459,8733,20
Galata Wind Enerji4,97-0,80

Galatasaray Sportif3,95-4,13-2,47
Garanti Bankası11,57-3,1013,98
Garanti Faktoring12,36-2,0611,05
Garanti Yat. Ort.2,39-2,05-25,68
Gedik Y. Men. Değ.7,01-1,8218,29
Gediz Ambalaj18,071,9234,85
Gelecek Varlık Yönetimi12,66-2,91

Gen İlaç13,02-2,18

Gentaş3,47-0,57-23,12
Gersan Elektrik5,38-2,36-12,38
Gimat Mağazacılık2,240,45

Girişim Elektrik Sanayi25,18-9,94

Global Men. Değ.6,291,134,66
Global Yat. Holding2,16-0,92-38,52
Good-Year9,05-0,5513,58
Göltaş Çimento38,80-2,32-5,47
Gözde Girişim8,52-2,526,77
GSD Denizcilik4,302,3876,58
GSD Holding3,166,4025,90
Gübre Fabrik.73,10-1,28-15,05
Güler Yat. Holding2,72-4,90-21,45
Halk GMYO2,61-2,97-14,37
Hatay Tekstil16,55-1,4921,37
Hedef Girişim2,68-3,256,15
Hedef Holding3,55-2,74

Hektaş9,75-0,9182,51
HUB Girişim9,27-3,64-49,07
Hürriyet Gzt.2,26-2,167,62
ICBC Turkey Bank5,820,34-10,46
İdeal Finansal Teknolojiler42,405,63215,01
İdealist GMYO1,90-4,04-19,93
İhlas Ev Aletleri0,95-3,06-49,01
İhlas Gayrimenkul0,88-3,30-29,60
İhlas Gazetecilik0,75-9,64-69,56
İhlas Haber Ajansı5,519,98

İhlas Holding0,56-1,75-50,12
İhlas Yayın Holding0,71-2,74-37,72
İndeks Bilgisayar7,333,8257,77
Info Yatırım5,16-1,9010,48
İntema40,880,202,46
Inveo Yatırım Holding27,34-2,5788,91
İpek Doğal Enerji14,171,948,33
İskenderun Demir Çelik18,947,13109,60
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

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