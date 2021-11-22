Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 5,54 9,27 -28,42 Acıpayam Selüloz 16,85 3,69 -1,05 Adel Kalemcilik 24,50 1,41 -26,62 Adese Gayrimenkul 1,07 0,94 -55,81 Afyon Çimento 3,91 1,82 -23,48 AGESA Hayat Emeklilik 21,90 3,40 27,80 Ak Enerji 1,88 2,73 -14,93 Akbank 7,19 -0,55 6,39 Akçansa 17,21 1,83 6,88 Akdeniz Yatırım Hold. 1,94 0,52 -19,27 Akfen GMYO 5,46 -1,62 109,13 Akın Tekstil 34,00 9,96 7,05 Akiş GMYO 1,84 2,22 -34,10 Akmerkez GMYO 40,38 4,29 -33,98 Aksa 24,70 1,31 78,80 Aksa Enerji 8,40 4,35 125,81 Aksigorta 8,17 0,62 -1,67 Aksu Enerji 20,64 0,29 173,48 Alarko Carrıer 303,60 3,41 -16,15 Alarko GMYO 26,22 -1,06 3,51 Alarko Holding 11,11 1,37 30,38 Albaraka Türk 2,06 0,00 6,19 Alcatel Lucent Teletaş 25,84 2,87 -12,88 Alkim Kağıt 15,22 2,98 17,59 Alkim Kimya 18,24 1,05 29,48 Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,30 -1,52 -11,32 Altınyunus Çeşme 51,40 0,88 2,88 Anadolu Efes 24,64 0,16 15,35 Anadolu Grubu Holding 33,70 -0,30 29,00 Anadolu Hayat Emek. 10,84 1,12 34,90 Anadolu Isuzu 22,00 0,64 22,22 Anadolu Sigorta 6,22 0,00 -13,86 Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji 21,14 4,86 Anel Elektrik 2,44 5,17 -9,08 Arçelik 42,06 2,44 47,79 ARD Bilişim Teknolojileri 50,85 -1,45 5,76 Arena Bilgisayar 11,07 4,14 1,54 Armada Bilgisayar 56,90 4,79 15,93 Arsan Tekstil 5,18 5,07 29,96 Arzum Ev Aletleri 16,95 1,86 -29,86 Aselsan 18,68 -0,32 3,33 Ata GMYO 3,68 -1,60 -33,21 Atakule GMYO 2,78 1,83 18,75 Atlantis Yatırım Holding 6,90 1,47 24,10 Atlas Yat. Ort. 1,28 0,79 -26,86 ATP Bilgisayar 56,90 9,95 Avrasya GMYO 1,79 2,87 -31,66 Avrasya Petrol ve Tur. 2,24 2,28 -30,00 Avrupa Yatırım Holding 6,01 -0,17 0,17 Aydem Enerji 6,69 1,67 Ayen Enerji 6,31 3,44 16,64 Ayes Çelik Hasır ve Çit 19,60 -1,41 73,76 Aygaz 21,42 0,19 50,99 Bagfaş 26,20 1,71 31,00 Bak Ambalaj 18,45 3,25 -6,71 Balatacılar Balatacılık 8,00 -1,96 -2,91 Bantaş Ambalaj 3,27 3,48 4,58 Banvit 70,05 -0,78 34,71 Başkent Doğalgaz GMYO 12,57 -9,96 Baştaş Başkent Çimento 9,10 1,34 -47,61 Batı Çimento 14,00 0,00 197,24 Batısöke Çimento 2,45 2,94 0,41 Bayrak Taban Sanayi 7,24 3,28 -31,76 Bera Holding 11,20 -1,50 -44,77 Berkosan Yalıtım 7,56 3,85 -15,25 Beşiktaş Futbol Yat. 5,76 -3,84 42,57 Beyaz Filo 8,79 1,97 -12,79 Bilici Yatırım 15,74 4,38 184,46 Bim Mağazalar 67,60 1,27 -2,24 Biotrend Çevre ve Enerji 21,50 0,47 Birko Mensucat 0,97 0,00 -12,61 Birleşim Mühendislik 9,68 2,43 Birlik Mensucat 2,04 -1,45 -41,04 Bizim Mağazaları 14,13 6,48 -5,64 BMS Çelik Hasır 8,76 9,91 Boğaziçi Beton Sanayi 4,64 -0,43 Borusan Mannesmann 26,94 3,46 -3,09 Borusan Yat. Paz. 372,10 3,36 -18,09 Bosch Fren Sistemleri 918,90 6,38 -25,27 Bossa 29,98 2,60 67,96 Brisa 27,28 3,65 40,89 Burçelik 21,44 3,98 2,00 Burçelik Vana 21,38 5,74 -56,95 Bursa Çimento 4,33 2,12 -13,01 Carrefoursa 42,84 5,26 -40,33 Casa Emtia Petrol 115,00 -3,36 8,49 Ceo Event Medya 10,13 2,01 57,54 Coca Cola İçecek 94,10 0,16 48,17 Cosmos Yat. Holding 9,70 -0,92 20,35 Credıtwest Faktorıng 4,76 -0,83 -18,91 Çan2 Termik 11,73 0,00 Çelebi 178,40 1,48 -2,26 Çelik Halat 8,40 6,33 -7,67 Çemaş Döküm 1,24 5,08 -27,17 Çemtaş 16,47 2,74 4,83 Çimbeton 210,00 4,01 -29,17 Çimentaş 27,02 3,92 -25,28 Çimsa 30,92 3,20 73,71 Çuhadaroğlu Metal 9,18 3,85 20,67 Dagi Giyim 2,71 1,88 -20,44 Dagi Yatırım Holding 10,90 2,83 -15,50 Dardanel 2,76 2,60 -48,17 Datagate Bilgisayar 12,80 1,43 -20,55 Demısaş Döküm 8,57 1,78 32,35 Denge Holding 1,39 2,96 -54,24 Deniz GMYO 1,66 1,84 -9,88 Derimod 8,82 2,80 -9,45 Derlüks Yatırım Holding 4,74 3,04 -46,26 Desa Deri 9,07 4,25 -6,88 Despec Bilgisayar 9,25 1,09 -29,17 Deva Holding 27,76 5,23 15,39 Dinamik Isı Makina Yalıtım 11,11 2,97 3,11 Diriteks Diriliş Tekstil 4,23 -4,30 13,40 Ditaş Doğan 27,72 10,00 113,13 DO-CO 962,00 1,05 52,70 Doğan Burda 198,90 9,95 786,36 Doğan Holding 3,10 0,65 3,40 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,30 1,77 -1,24 Doğu Aras Enerji 95,30 -0,05 Doğusan 3,40 1,80 -6,36 Doğuş GMYO 10,07 7,82 23,26 Doğuş Otomotiv 44,48 1,28 71,58 Döktaş Dökümcülük 31,80 2,85 3,85 Duran Doğan Basım 17,42 9,97 66,06 Dyo Boya 9,86 3,68 -12,33 Eczacıbaşı İlaç 6,72 0,75 -6,69 Eczacıbaşı Yatırım 44,68 3,23 65,98 E-Data Teknoloji 11,00 10,00 Edip Gayrimenkul 3,57 0,85 7,53 Ege Endüstri 1.593,60 3,13 -4,28 Ege Gübre 204,30 9,96 42,41 Ege Profil 32,16 3,14 -14,57 Ege Seramik 14,30 2,44 47,99 Egeplast 23,38 9,97 -29,79 Ekiz Kimya 6,13 1,49 -14,03 Elite Naturel Organik Gıda 18,89 -0,84 Emek Elektrik 2,87 0,35 0,51 Eminiş Ambalaj 17,61 2,21 -52,20 Emlak Konut GMYO 2,19 0,46 3,56 Enerjisa Enerji 13,02 1,72 12,92 Enka İnşaat 13,09 2,59 85,89 Erbosan 123,90 4,03 205,51 Ereğli Demir Çelik 21,56 1,51 64,12 Ersan Alışveriş Hizmetleri 3,15 2,27 Ersu Gıda 4,80 3,00 -2,83 Escar Turizm Taşımacılık 26,20 3,56 Escort Teknoloji 4,86 0,83 -26,03 Esenboğa Elektrik 28,62 2,21 50,42 Etiler Gıda 5,28 0,76 32,66 Euro Kapital Yat. Ort. 3,49 1,16 -8,63 Euro Trend Yat. Ort. 3,41 0,29 -3,63 Euro Yat. Ort. 3,90 -0,76 -12,19 Euro Yatırım Holding 1,80 -0,55 -36,62 Europap Tezol Kağıt 14,26 2,52 Fade Gıda 7,08 4,73 36,11 Fenerbahçe Futbol 33,02 9,99 11,71 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,32 1,75 -21,30 F-M İzmit Piston 115,00 3,98 -6,20 Fonet Bilgi Teknolojileri 13,68 1,71 4,99 Ford Otosan 232,40 4,22 93,51 Formet Metal ve Cam 1,24 1,64 -49,45 Frigo Pak Gıda 3,14 9,79 21,23 Galata Wind Enerji 5,01 1,83 Galatasaray Sportif 4,12 -4,19 1,73 Garanti Bankası 11,94 -0,91 17,62 Garanti Faktoring 12,62 -1,10 13,39 Garanti Yat. Ort. 2,44 0,41 -24,13 Gedik Y. Men. Değ. 7,14 1,85 20,48 Gediz Ambalaj 17,73 2,49 32,31 Gelecek Varlık Yönetimi 13,04 -1,06 Gen İlaç 13,31 2,07 Gentaş 3,49 1,75 -22,67 Gersan Elektrik 5,51 2,42 -10,26 Gimat Mağazacılık 2,23 -4,29 Girişim Elektrik Sanayi 27,96 9,73 Global Men. Değ. 6,22 6,51 3,49 Global Yat. Holding 2,18 3,32 -37,95 Good-Year 9,10 3,53 14,20 Göltaş Çimento 39,72 1,90 -3,23 Gözde Girişim 8,74 -1,91 9,52 GSD Denizcilik 4,20 6,33 72,47 GSD Holding 2,97 9,59 18,33 Gübre Fabrik. 74,05 2,70 -13,95 Güler Yat. Holding 2,86 2,14 -17,41 Halk GMYO 2,69 1,13 -11,74 Hatay Tekstil 16,80 5,00 23,21 Hedef Girişim 2,77 2,59 9,71 Hedef Holding 3,65 0,27 Hektaş 9,84 1,76 84,19 HUB Girişim 9,62 1,80 -47,14 Hürriyet Gzt. 2,31 0,43 10,00 ICBC Turkey Bank 5,80 3,57 -10,77 İdeal Finansal Teknolojiler 40,14 -10,00 198,22 İdealist GMYO 1,98 3,13 -16,56 İhlas Ev Aletleri 0,98 2,08 -47,40 İhlas Gayrimenkul 0,91 2,25 -27,20 İhlas Gazetecilik 0,83 2,47 -66,31 İhlas Haber Ajansı 5,01 9,87 İhlas Holding 0,57 3,64 -49,23 İhlas Yayın Holding 0,73 -1,35 -35,96 İndeks Bilgisayar 7,06 0,43 51,96 Info Yatırım 5,26 5,20 12,62 İntema 40,80 6,92 2,26 Inveo Yatırım Holding 28,06 2,78 93,89 İpek Doğal Enerji 13,90 -0,71 6,27 İskenderun Demir Çelik 17,68 3,82 95,66 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) 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