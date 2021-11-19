Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 5,07 6,96 -34,50 Acıpayam Selüloz 16,25 2,91 -4,57 Adel Kalemcilik 24,16 2,63 -27,64 Adese Gayrimenkul 1,06 -0,93 -56,22 Afyon Çimento 3,84 2,13 -24,85 AGESA Hayat Emeklilik 21,18 3,42 23,60 Ak Enerji 1,83 -1,08 -17,19 Akbank 7,23 -0,28 6,98 Akçansa 16,90 1,08 4,95 Akdeniz Yatırım Hold. 1,93 3,21 -19,69 Akfen GMYO 5,55 0,00 112,58 Akın Tekstil 30,92 4,74 -2,64 Akiş GMYO 1,80 -0,55 -35,54 Akmerkez GMYO 38,72 -0,56 -36,70 Aksa 24,38 3,39 76,48 Aksa Enerji 8,05 3,47 116,40 Aksigorta 8,12 1,75 -2,28 Aksu Enerji 20,58 -2,28 172,68 Alarko Carrıer 293,60 1,24 -18,91 Alarko GMYO 26,50 7,03 4,62 Alarko Holding 10,96 -0,18 28,62 Albaraka Türk 2,06 -0,48 6,19 Alcatel Lucent Teletaş 25,12 3,29 -15,31 Alkim Kağıt 14,78 4,82 14,19 Alkim Kimya 18,05 1,40 28,13 Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,32 0,00 -9,95 Altınyunus Çeşme 50,95 0,69 1,98 Anadolu Efes 24,60 -0,40 15,16 Anadolu Grubu Holding 33,80 1,75 29,38 Anadolu Hayat Emek. 10,72 4,08 33,41 Anadolu Isuzu 21,86 5,10 21,44 Anadolu Sigorta 6,22 2,81 -13,86 Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji 20,16 1,87 Anel Elektrik 2,32 3,11 -13,55 Arçelik 41,06 0,20 44,28 ARD Bilişim Teknolojileri 51,60 0,58 7,32 Arena Bilgisayar 10,63 8,80 -2,50 Armada Bilgisayar 54,30 2,07 10,64 Arsan Tekstil 4,93 3,14 23,69 Arzum Ev Aletleri 16,64 1,16 -31,14 Aselsan 18,74 1,49 3,66 Ata GMYO 3,74 3,89 -32,12 Atakule GMYO 2,73 1,11 16,61 Atlantis Yatırım Holding 6,80 -0,29 22,30 Atlas Yat. Ort. 1,27 0,79 -27,43 ATP Bilgisayar 51,75 5,01 Avrasya GMYO 1,74 1,16 -33,57 Avrasya Petrol ve Tur. 2,19 2,82 -31,56 Avrupa Yatırım Holding 6,02 3,61 0,33 Aydem Enerji 6,58 1,39 Ayen Enerji 6,10 0,99 12,75 Ayes Çelik Hasır ve Çit 19,88 -0,60 76,25 Aygaz 21,38 3,69 50,71 Bagfaş 25,76 -0,16 28,80 Bak Ambalaj 17,87 1,53 -9,64 Balatacılar Balatacılık 8,16 2,00 -0,97 Bantaş Ambalaj 3,16 3,27 1,07 Banvit 70,60 -0,14 35,77 Başkent Doğalgaz GMYO 13,96 -9,99 Baştaş Başkent Çimento 8,98 3,82 -48,30 Batı Çimento 14,00 0,00 197,24 Batısöke Çimento 2,38 1,71 -2,46 Bayrak Taban Sanayi 7,01 0,57 -33,93 Bera Holding 11,37 6,66 -43,93 Berkosan Yalıtım 7,28 3,85 -18,39 Beşiktaş Futbol Yat. 5,99 2,74 48,27 Beyaz Filo 8,62 1,77 -14,48 Bilici Yatırım 15,08 1,75 172,53 Bim Mağazalar 66,75 -0,30 -3,46 Biotrend Çevre ve Enerji 21,40 1,23 Birko Mensucat 0,97 -1,02 -12,61 Birleşim Mühendislik 9,45 1,72 Birlik Mensucat 2,07 -0,48 -40,17 Bizim Mağazaları 13,27 1,45 -11,38 BMS Çelik Hasır 7,97 -0,38 Boğaziçi Beton Sanayi 4,66 5,67 Borusan Mannesmann 26,04 0,93 -6,33 Borusan Yat. Paz. 360,00 1,78 -20,75 Bosch Fren Sistemleri 863,80 2,22 -29,76 Bossa 29,22 3,84 63,70 Brisa 26,32 6,99 35,93 Burçelik 20,62 0,59 -1,90 Burçelik Vana 20,22 1,10 -59,28 Bursa Çimento 4,24 1,19 -14,82 Carrefoursa 40,70 0,99 -43,31 Casa Emtia Petrol 119,00 0,85 12,26 Ceo Event Medya 9,93 1,02 54,43 Coca Cola İçecek 93,95 -0,11 47,93 Cosmos Yat. Holding 9,79 -2,59 21,46 Credıtwest Faktorıng 4,80 0,00 -18,23 Çan2 Termik 11,73 0,60 Çelebi 175,80 -1,90 -3,68 Çelik Halat 7,90 2,86 -13,16 Çemaş Döküm 1,18 -0,84 -30,69 Çemtaş 16,03 4,36 2,03 Çimbeton 201,90 0,25 -31,91 Çimentaş 26,00 1,40 -28,10 Çimsa 29,96 3,60 68,31 Çuhadaroğlu Metal 8,84 2,08 16,20 Dagi Giyim 2,66 2,31 -21,91 Dagi Yatırım Holding 10,60 2,12 -17,83 Dardanel 2,69 4,26 -49,48 Datagate Bilgisayar 12,62 4,30 -21,66 Demısaş Döküm 8,42 1,81 30,03 Denge Holding 1,35 -0,74 -55,55 Deniz GMYO 1,63 -0,61 -11,51 Derimod 8,58 2,02 -11,91 Derlüks Yatırım Holding 4,60 1,55 -47,85 Desa Deri 8,70 2,23 -10,68 Despec Bilgisayar 9,15 2,58 -29,94 Deva Holding 26,38 6,72 9,65 Dinamik Isı Makina Yalıtım 10,79 1,89 0,14 Diriteks Diriliş Tekstil 4,42 -2,00 18,50 Ditaş Doğan 25,20 9,95 93,76 DO-CO 952,00 -6,26 51,11 Doğan Burda 180,90 9,97 706,15 Doğan Holding 3,08 4,76 2,73 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,26 1,35 -2,96 Doğu Aras Enerji 95,35 -0,16 Doğusan 3,34 9,87 -8,02 Doğuş GMYO 9,34 7,48 14,32 Doğuş Otomotiv 43,92 -0,27 69,42 Döktaş Dökümcülük 30,92 0,78 0,98 Duran Doğan Basım 15,84 10,00 51,00 Dyo Boya 9,51 2,81 -15,45 Eczacıbaşı İlaç 6,67 2,14 -7,39 Eczacıbaşı Yatırım 43,28 5,56 60,78 E-Data Teknoloji 10,00 1,83 Edip Gayrimenkul 3,54 -0,84 6,63 Ege Endüstri 1.545,20 4,38 -7,19 Ege Gübre 185,80 1,09 29,52 Ege Profil 31,18 2,90 -17,18 Ege Seramik 13,96 -0,14 44,48 Egeplast 21,26 -1,30 -36,16 Ekiz Kimya 6,04 0,50 -15,29 Elite Naturel Organik Gıda 19,05 4,96 Emek Elektrik 2,86 2,88 0,16 Eminiş Ambalaj 17,23 0,47 -53,23 Emlak Konut GMYO 2,18 1,40 3,09 Enerjisa Enerji 12,80 5,35 11,01 Enka İnşaat 12,76 -2,67 81,20 Erbosan 119,10 0,08 193,68 Ereğli Demir Çelik 21,24 1,05 61,69 Ersan Alışveriş Hizmetleri 3,08 1,32 Ersu Gıda 4,66 2,42 -5,67 Escar Turizm Taşımacılık 25,30 -0,16 Escort Teknoloji 4,82 4,56 -26,64 Esenboğa Elektrik 28,00 1,52 47,17 Etiler Gıda 5,24 -0,38 31,66 Euro Kapital Yat. Ort. 3,45 1,17 -9,67 Euro Trend Yat. Ort. 3,40 0,00 -3,91 Euro Yat. Ort. 3,93 3,97 -11,51 Euro Yatırım Holding 1,81 0,00 -36,27 Europap Tezol Kağıt 13,91 0,43 Fade Gıda 6,76 2,58 29,96 Fenerbahçe Futbol 30,02 1,42 1,56 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,28 0,00 -22,66 F-M İzmit Piston 110,60 1,47 -9,79 Fonet Bilgi Teknolojileri 13,45 2,28 3,22 Ford Otosan 223,00 0,57 85,68 Formet Metal ve Cam 1,22 0,83 -50,27 Frigo Pak Gıda 2,86 10,00 10,42 Galata Wind Enerji 4,92 -1,80 Galatasaray Sportif 4,30 3,12 6,17 Garanti Bankası 12,05 -1,55 18,71 Garanti Faktoring 12,76 -0,23 14,65 Garanti Yat. Ort. 2,43 -0,41 -24,44 Gedik Y. Men. Değ. 7,01 2,94 18,29 Gediz Ambalaj 17,30 4,47 29,10 Gelecek Varlık Yönetimi 13,18 2,97 Gen İlaç 13,04 3,08 Gentaş 3,43 -1,15 -24,00 Gersan Elektrik 5,38 0,94 -12,38 Gimat Mağazacılık 2,33 -0,85 Girişim Elektrik Sanayi 25,48 9,92 Global Men. Değ. 5,84 0,00 -2,83 Global Yat. Holding 2,11 1,44 -39,94 Good-Year 8,79 4,15 10,31 Göltaş Çimento 38,98 3,62 -5,03 Gözde Girişim 8,91 8,53 11,65 GSD Denizcilik 3,95 0,25 62,21 GSD Holding 2,71 4,63 7,97 Gübre Fabrik. 72,10 -0,55 -16,21 Güler Yat. Holding 2,80 2,94 -19,14 Halk GMYO 2,66 -0,37 -12,73 Hatay Tekstil 16,00 2,24 17,34 Hedef Girişim 2,70 1,89 6,94 Hedef Holding 3,64 -0,27 Hektaş 9,67 7,33 81,01 HUB Girişim 9,45 0,53 -48,08 Hürriyet Gzt. 2,30 -1,29 9,52 ICBC Turkey Bank 5,60 0,00 -13,85 İdeal Finansal Teknolojiler 44,60 -4,00 231,35 İdealist GMYO 1,92 1,59 -19,09 İhlas Ev Aletleri 0,96 1,05 -48,47 İhlas Gayrimenkul 0,89 2,30 -28,80 İhlas Gazetecilik 0,81 1,25 -67,12 İhlas Haber Ajansı 4,56 0,66 İhlas Holding 0,55 0,00 -51,01 İhlas Yayın Holding 0,74 1,37 -35,09 İndeks Bilgisayar 7,03 5,08 51,31 Info Yatırım 5,00 2,88 7,05 İntema 38,16 4,89 -4,36 Inveo Yatırım Holding 27,30 1,11 88,64 İpek Doğal Enerji 14,00 1,16 7,03 İskenderun Demir Çelik 17,03 1,85 88,47 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) Faiz kararı Borsa'nın da zirve yapmasına neden oldu AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Haberi Kaydet Haberler ›› Ekonomi ›› Borsada günlük işlemler (1) - Haberler Ekonomi