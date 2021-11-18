Borsada günlük işlemler (1) - Haberler Ekonomi
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Borsada günlük işlemler (1)

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım4,74-0,84-38,76
Acıpayam Selüloz15,791,74-7,27
Adel Kalemcilik23,540,60-29,50
Adese Gayrimenkul1,070,00-55,81
Afyon Çimento3,76-0,79-26,42
AGESA Hayat Emeklilik20,480,0019,51
Ak Enerji1,852,21-16,29
Akbank7,251,977,28
Akçansa16,720,543,84
Akdeniz Yatırım Hold.1,870,00-22,19
Akfen GMYO5,55-0,89112,58
Akın Tekstil29,52-0,34-7,05
Akiş GMYO1,81-9,95-35,18
Akmerkez GMYO38,941,09-36,34
Aksa23,58-0,3470,69
Aksa Enerji7,781,17109,14
Aksigorta7,98-0,25-3,96
Aksu Enerji21,060,00179,04
Alarko Carrıer290,001,47-19,91
Alarko GMYO24,761,64-2,25
Alarko Holding10,98-0,8128,85
Albaraka Türk2,070,496,70
Alcatel Lucent Teletaş24,32-0,65-18,00
Alkim Kağıt14,100,288,93
Alkim Kimya17,803,2526,36
Altınyağ Madencilik ve Enerji1,32-2,22-9,95
Altınyunus Çeşme50,60-0,781,28
Anadolu Efes24,70-0,4015,63
Anadolu Grubu Holding33,223,7527,16
Anadolu Hayat Emek.10,30-0,4828,18
Anadolu Isuzu20,800,7815,56
Anadolu Sigorta6,050,00-16,21
Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji19,792,59

Anel Elektrik2,250,45-16,16
Arçelik40,983,2844,00
ARD Bilişim Teknolojileri51,302,096,70
Arena Bilgisayar9,773,72-10,39
Armada Bilgisayar53,201,628,39
Arsan Tekstil4,78-1,8519,92
Arzum Ev Aletleri16,450,49-31,92
Aselsan18,642,932,14
Ata GMYO3,60-3,23-34,66
Atakule GMYO2,70-0,7415,33
Atlantis Yatırım Holding6,820,2922,66
Atlas Yat. Ort.1,26-0,79-28,00
ATP Bilgisayar49,281,52

Avrasya GMYO1,72-1,71-34,33
Avrasya Petrol ve Tur.2,132,40-33,44
Avrupa Yatırım Holding5,81-0,51-3,17
Aydem Enerji6,49-0,46

Ayen Enerji6,04-0,4911,65
Ayes Çelik Hasır ve Çit20,000,0077,31
Aygaz20,620,1045,35
Bagfaş25,803,1229,00
Bak Ambalaj17,601,44-11,01
Balatacılar Balatacılık8,00-3,03-2,91
Bantaş Ambalaj3,060,00-2,13
Banvit70,70-0,5635,96
Başkent Doğalgaz GMYO15,51-9,98

Baştaş Başkent Çimento8,65-3,78-50,20
Batı Çimento14,005,34197,24
Batısöke Çimento2,34-2,50-4,10
Bayrak Taban Sanayi6,97-1,27-34,31
Bera Holding10,665,75-47,44
Berkosan Yalıtım7,01-0,99-21,41
Beşiktaş Futbol Yat.5,830,0044,31
Beyaz Filo8,47-0,70-15,97
Bilici Yatırım14,82-0,34167,83
Bim Mağazalar66,952,29-3,18
Biotrend Çevre ve Enerji21,14-0,84

Birko Mensucat0,981,03-11,71
Birleşim Mühendislik9,29-0,11

Birlik Mensucat2,08-3,70-39,88
Bizim Mağazaları13,081,79-12,65
BMS Çelik Hasır8,00-0,50

Boğaziçi Beton Sanayi4,41-0,90

Borusan Mannesmann25,800,31-7,19
Borusan Yat. Paz.353,70-0,59-22,14
Bosch Fren Sistemleri845,00-0,35-31,28
Bossa28,140,5757,65
Brisa24,601,5727,04
Burçelik20,50-0,58-2,47
Burçelik Vana20,00-0,40-59,73
Bursa Çimento4,190,96-15,82
Carrefoursa40,306,28-43,87
Casa Emtia Petrol118,00-1,6711,32
Ceo Event Medya9,83-0,3052,88
Coca Cola İçecek94,050,2748,09
Cosmos Yat. Holding10,054,6924,69
Credıtwest Faktorıng4,80-1,84-18,23
Çan2 Termik11,66-1,02

Çelebi179,20-1,81-1,82
Çelik Halat7,689,87-15,58
Çemaş Döküm1,191,71-30,11
Çemtaş15,360,26-2,24
Çimbeton201,401,97-32,07
Çimentaş25,64-0,23-29,09
Çimsa28,92-0,4862,47
Çuhadaroğlu Metal8,66-2,1513,84
Dagi Giyim2,600,39-23,67
Dagi Yatırım Holding10,381,76-19,53
Dardanel2,58-1,53-51,55
Datagate Bilgisayar12,100,41-24,89
Demısaş Döküm8,270,0027,71
Denge Holding1,360,00-55,22
Deniz GMYO1,64-0,61-10,97
Derimod8,41-1,29-13,66
Derlüks Yatırım Holding4,53-0,44-48,64
Desa Deri8,511,31-12,63
Despec Bilgisayar8,920,11-31,70
Deva Holding24,720,002,75
Dinamik Isı Makina Yalıtım10,59-0,19-1,72
Diriteks Diriliş Tekstil4,51-7,5820,91
Ditaş Doğan22,929,9876,23
DO-CO1.015,608,2261,21
Doğan Burda164,509,96633,07
Doğan Holding2,941,73-1,94
Doğtaş Kelebek Mobilya2,23-0,45-4,25
Doğu Aras Enerji95,50-0,52

Doğusan3,04-2,25-16,28
Doğuş GMYO8,69-1,366,36
Doğuş Otomotiv44,040,6969,88
Döktaş Dökümcülük30,68-1,920,20
Duran Doğan Basım14,400,2137,27
Dyo Boya9,250,22-17,76
Eczacıbaşı İlaç6,531,08-9,33
Eczacıbaşı Yatırım41,00-1,2052,31
E-Data Teknoloji9,824,69

Edip Gayrimenkul3,57-2,467,53
Ege Endüstri1.480,40-1,63-11,08
Ege Gübre183,804,1428,12
Ege Profil30,30-0,92-19,51
Ege Seramik13,984,5644,68
Egeplast21,541,22-35,32
Ekiz Kimya6,01-0,50-15,71
Elite Naturel Organik Gıda18,15-1,79

Emek Elektrik2,781,09-2,64
Eminiş Ambalaj17,15-2,00-53,45
Emlak Konut GMYO2,15-1,381,67
Enerjisa Enerji12,151,845,37
Enka İnşaat13,112,9086,17
Erbosan119,000,42193,43
Ereğli Demir Çelik21,024,3760,01
Ersan Alışveriş Hizmetleri3,04-0,98

Ersu Gıda4,55-0,66-7,89
Escar Turizm Taşımacılık25,34-0,78

Escort Teknoloji4,61-0,65-29,83
Esenboğa Elektrik27,58-0,7944,96
Etiler Gıda5,26-1,6832,16
Euro Kapital Yat. Ort.3,41-5,01-10,72
Euro Trend Yat. Ort.3,40-0,58-3,91
Euro Yat. Ort.3,780,53-14,89
Euro Yatırım Holding1,813,43-36,27
Europap Tezol Kağıt13,85-0,36

Fade Gıda6,59-1,0526,69
Fenerbahçe Futbol29,600,000,14
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,280,44-22,66
F-M İzmit Piston109,000,83-11,09
Fonet Bilgi Teknolojileri13,15-0,450,92
Ford Otosan225,501,3084,63
Formet Metal ve Cam1,210,00-50,68
Frigo Pak Gıda2,600,000,38
Galata Wind Enerji5,012,24

Galatasaray Sportif4,17-0,242,96
Garanti Bankası12,242,8620,58
Garanti Faktoring12,79-0,0814,91
Garanti Yat. Ort.2,440,41-24,13
Gedik Y. Men. Değ.6,810,0014,92
Gediz Ambalaj16,560,3623,58
Gelecek Varlık Yönetimi12,80-1,92

Gen İlaç12,650,56

Gentaş3,47-1,42-23,12
Gersan Elektrik5,330,38-13,19
Gimat Mağazacılık2,35-9,96

Girişim Elektrik Sanayi23,187,12

Global Men. Değ.5,84-0,17-2,83
Global Yat. Holding2,08-1,42-40,79
Good-Year8,441,205,92
Göltaş Çimento37,62-0,84-8,34
Gözde Girişim8,213,402,88
GSD Denizcilik3,94-1,7561,80
GSD Holding2,593,193,19
Gübre Fabrik.72,50-0,28-15,75
Güler Yat. Holding2,72-0,73-21,45
Halk GMYO2,67-1,84-12,40
Hatay Tekstil15,65-0,7614,77
Hedef Girişim2,65-0,754,96
Hedef Holding3,65-1,08

Hektaş9,010,4568,65
HUB Girişim9,402,06-48,35
Hürriyet Gzt.2,330,0010,95
ICBC Turkey Bank5,600,54-13,85
İdeal Finansal Teknolojiler46,460,52245,17
İdealist GMYO1,89-1,05-20,36
İhlas Ev Aletleri0,951,06-49,01
İhlas Gayrimenkul0,871,16-30,40
İhlas Gazetecilik0,80-2,44-67,53
İhlas Haber Ajansı4,530,44

İhlas Holding0,550,00-51,01
İhlas Yayın Holding0,73-1,35-35,96
İndeks Bilgisayar6,691,3643,99
Info Yatırım4,863,404,06
İntema36,380,17-8,82
Inveo Yatırım Holding27,00-2,6786,56
İpek Doğal Enerji13,84-0,225,81
İskenderun Demir Çelik16,723,7985,04
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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