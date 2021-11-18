Borsada günlük işlemler (1)
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|4,74
|-0,84
|-38,76
|Acıpayam Selüloz
|15,79
|1,74
|-7,27
|Adel Kalemcilik
|23,54
|0,60
|-29,50
|Adese Gayrimenkul
|1,07
|0,00
|-55,81
|Afyon Çimento
|3,76
|-0,79
|-26,42
|AGESA Hayat Emeklilik
|20,48
|0,00
|19,51
|Ak Enerji
|1,85
|2,21
|-16,29
|Akbank
|7,25
|1,97
|7,28
|Akçansa
|16,72
|0,54
|3,84
|Akdeniz Yatırım Hold.
|1,87
|0,00
|-22,19
|Akfen GMYO
|5,55
|-0,89
|112,58
|Akın Tekstil
|29,52
|-0,34
|-7,05
|Akiş GMYO
|1,81
|-9,95
|-35,18
|Akmerkez GMYO
|38,94
|1,09
|-36,34
|Aksa
|23,58
|-0,34
|70,69
|Aksa Enerji
|7,78
|1,17
|109,14
|Aksigorta
|7,98
|-0,25
|-3,96
|Aksu Enerji
|21,06
|0,00
|179,04
|Alarko Carrıer
|290,00
|1,47
|-19,91
|Alarko GMYO
|24,76
|1,64
|-2,25
|Alarko Holding
|10,98
|-0,81
|28,85
|Albaraka Türk
|2,07
|0,49
|6,70
|Alcatel Lucent Teletaş
|24,32
|-0,65
|-18,00
|Alkim Kağıt
|14,10
|0,28
|8,93
|Alkim Kimya
|17,80
|3,25
|26,36
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,32
|-2,22
|-9,95
|Altınyunus Çeşme
|50,60
|-0,78
|1,28
|Anadolu Efes
|24,70
|-0,40
|15,63
|Anadolu Grubu Holding
|33,22
|3,75
|27,16
|Anadolu Hayat Emek.
|10,30
|-0,48
|28,18
|Anadolu Isuzu
|20,80
|0,78
|15,56
|Anadolu Sigorta
|6,05
|0,00
|-16,21
|Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji
|19,79
|2,59
|Anel Elektrik
|2,25
|0,45
|-16,16
|Arçelik
|40,98
|3,28
|44,00
|ARD Bilişim Teknolojileri
|51,30
|2,09
|6,70
|Arena Bilgisayar
|9,77
|3,72
|-10,39
|Armada Bilgisayar
|53,20
|1,62
|8,39
|Arsan Tekstil
|4,78
|-1,85
|19,92
|Arzum Ev Aletleri
|16,45
|0,49
|-31,92
|Aselsan
|18,64
|2,93
|2,14
|Ata GMYO
|3,60
|-3,23
|-34,66
|Atakule GMYO
|2,70
|-0,74
|15,33
|Atlantis Yatırım Holding
|6,82
|0,29
|22,66
|Atlas Yat. Ort.
|1,26
|-0,79
|-28,00
|ATP Bilgisayar
|49,28
|1,52
|Avrasya GMYO
|1,72
|-1,71
|-34,33
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,13
|2,40
|-33,44
|Avrupa Yatırım Holding
|5,81
|-0,51
|-3,17
|Aydem Enerji
|6,49
|-0,46
|Ayen Enerji
|6,04
|-0,49
|11,65
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|20,00
|0,00
|77,31
|Aygaz
|20,62
|0,10
|45,35
|Bagfaş
|25,80
|3,12
|29,00
|Bak Ambalaj
|17,60
|1,44
|-11,01
|Balatacılar Balatacılık
|8,00
|-3,03
|-2,91
|Bantaş Ambalaj
|3,06
|0,00
|-2,13
|Banvit
|70,70
|-0,56
|35,96
|Başkent Doğalgaz GMYO
|15,51
|-9,98
|Baştaş Başkent Çimento
|8,65
|-3,78
|-50,20
|Batı Çimento
|14,00
|5,34
|197,24
|Batısöke Çimento
|2,34
|-2,50
|-4,10
|Bayrak Taban Sanayi
|6,97
|-1,27
|-34,31
|Bera Holding
|10,66
|5,75
|-47,44
|Berkosan Yalıtım
|7,01
|-0,99
|-21,41
|Beşiktaş Futbol Yat.
|5,83
|0,00
|44,31
|Beyaz Filo
|8,47
|-0,70
|-15,97
|Bilici Yatırım
|14,82
|-0,34
|167,83
|Bim Mağazalar
|66,95
|2,29
|-3,18
|Biotrend Çevre ve Enerji
|21,14
|-0,84
|Birko Mensucat
|0,98
|1,03
|-11,71
|Birleşim Mühendislik
|9,29
|-0,11
|Birlik Mensucat
|2,08
|-3,70
|-39,88
|Bizim Mağazaları
|13,08
|1,79
|-12,65
|BMS Çelik Hasır
|8,00
|-0,50
|Boğaziçi Beton Sanayi
|4,41
|-0,90
|Borusan Mannesmann
|25,80
|0,31
|-7,19
|Borusan Yat. Paz.
|353,70
|-0,59
|-22,14
|Bosch Fren Sistemleri
|845,00
|-0,35
|-31,28
|Bossa
|28,14
|0,57
|57,65
|Brisa
|24,60
|1,57
|27,04
|Burçelik
|20,50
|-0,58
|-2,47
|Burçelik Vana
|20,00
|-0,40
|-59,73
|Bursa Çimento
|4,19
|0,96
|-15,82
|Carrefoursa
|40,30
|6,28
|-43,87
|Casa Emtia Petrol
|118,00
|-1,67
|11,32
|Ceo Event Medya
|9,83
|-0,30
|52,88
|Coca Cola İçecek
|94,05
|0,27
|48,09
|Cosmos Yat. Holding
|10,05
|4,69
|24,69
|Credıtwest Faktorıng
|4,80
|-1,84
|-18,23
|Çan2 Termik
|11,66
|-1,02
|Çelebi
|179,20
|-1,81
|-1,82
|Çelik Halat
|7,68
|9,87
|-15,58
|Çemaş Döküm
|1,19
|1,71
|-30,11
|Çemtaş
|15,36
|0,26
|-2,24
|Çimbeton
|201,40
|1,97
|-32,07
|Çimentaş
|25,64
|-0,23
|-29,09
|Çimsa
|28,92
|-0,48
|62,47
|Çuhadaroğlu Metal
|8,66
|-2,15
|13,84
|Dagi Giyim
|2,60
|0,39
|-23,67
|Dagi Yatırım Holding
|10,38
|1,76
|-19,53
|Dardanel
|2,58
|-1,53
|-51,55
|Datagate Bilgisayar
|12,10
|0,41
|-24,89
|Demısaş Döküm
|8,27
|0,00
|27,71
|Denge Holding
|1,36
|0,00
|-55,22
|Deniz GMYO
|1,64
|-0,61
|-10,97
|Derimod
|8,41
|-1,29
|-13,66
|Derlüks Yatırım Holding
|4,53
|-0,44
|-48,64
|Desa Deri
|8,51
|1,31
|-12,63
|Despec Bilgisayar
|8,92
|0,11
|-31,70
|Deva Holding
|24,72
|0,00
|2,75
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|10,59
|-0,19
|-1,72
|Diriteks Diriliş Tekstil
|4,51
|-7,58
|20,91
|Ditaş Doğan
|22,92
|9,98
|76,23
|DO-CO
|1.015,60
|8,22
|61,21
|Doğan Burda
|164,50
|9,96
|633,07
|Doğan Holding
|2,94
|1,73
|-1,94
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,23
|-0,45
|-4,25
|Doğu Aras Enerji
|95,50
|-0,52
|Doğusan
|3,04
|-2,25
|-16,28
|Doğuş GMYO
|8,69
|-1,36
|6,36
|Doğuş Otomotiv
|44,04
|0,69
|69,88
|Döktaş Dökümcülük
|30,68
|-1,92
|0,20
|Duran Doğan Basım
|14,40
|0,21
|37,27
|Dyo Boya
|9,25
|0,22
|-17,76
|Eczacıbaşı İlaç
|6,53
|1,08
|-9,33
|Eczacıbaşı Yatırım
|41,00
|-1,20
|52,31
|E-Data Teknoloji
|9,82
|4,69
|Edip Gayrimenkul
|3,57
|-2,46
|7,53
|Ege Endüstri
|1.480,40
|-1,63
|-11,08
|Ege Gübre
|183,80
|4,14
|28,12
|Ege Profil
|30,30
|-0,92
|-19,51
|Ege Seramik
|13,98
|4,56
|44,68
|Egeplast
|21,54
|1,22
|-35,32
|Ekiz Kimya
|6,01
|-0,50
|-15,71
|Elite Naturel Organik Gıda
|18,15
|-1,79
|Emek Elektrik
|2,78
|1,09
|-2,64
|Eminiş Ambalaj
|17,15
|-2,00
|-53,45
|Emlak Konut GMYO
|2,15
|-1,38
|1,67
|Enerjisa Enerji
|12,15
|1,84
|5,37
|Enka İnşaat
|13,11
|2,90
|86,17
|Erbosan
|119,00
|0,42
|193,43
|Ereğli Demir Çelik
|21,02
|4,37
|60,01
|Ersan Alışveriş Hizmetleri
|3,04
|-0,98
|Ersu Gıda
|4,55
|-0,66
|-7,89
|Escar Turizm Taşımacılık
|25,34
|-0,78
|Escort Teknoloji
|4,61
|-0,65
|-29,83
|Esenboğa Elektrik
|27,58
|-0,79
|44,96
|Etiler Gıda
|5,26
|-1,68
|32,16
|Euro Kapital Yat. Ort.
|3,41
|-5,01
|-10,72
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,40
|-0,58
|-3,91
|Euro Yat. Ort.
|3,78
|0,53
|-14,89
|Euro Yatırım Holding
|1,81
|3,43
|-36,27
|Europap Tezol Kağıt
|13,85
|-0,36
|Fade Gıda
|6,59
|-1,05
|26,69
|Fenerbahçe Futbol
|29,60
|0,00
|0,14
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,28
|0,44
|-22,66
|F-M İzmit Piston
|109,00
|0,83
|-11,09
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|13,15
|-0,45
|0,92
|Ford Otosan
|225,50
|1,30
|84,63
|Formet Metal ve Cam
|1,21
|0,00
|-50,68
|Frigo Pak Gıda
|2,60
|0,00
|0,38
|Galata Wind Enerji
|5,01
|2,24
|Galatasaray Sportif
|4,17
|-0,24
|2,96
|Garanti Bankası
|12,24
|2,86
|20,58
|Garanti Faktoring
|12,79
|-0,08
|14,91
|Garanti Yat. Ort.
|2,44
|0,41
|-24,13
|Gedik Y. Men. Değ.
|6,81
|0,00
|14,92
|Gediz Ambalaj
|16,56
|0,36
|23,58
|Gelecek Varlık Yönetimi
|12,80
|-1,92
|Gen İlaç
|12,65
|0,56
|Gentaş
|3,47
|-1,42
|-23,12
|Gersan Elektrik
|5,33
|0,38
|-13,19
|Gimat Mağazacılık
|2,35
|-9,96
|Girişim Elektrik Sanayi
|23,18
|7,12
|Global Men. Değ.
|5,84
|-0,17
|-2,83
|Global Yat. Holding
|2,08
|-1,42
|-40,79
|Good-Year
|8,44
|1,20
|5,92
|Göltaş Çimento
|37,62
|-0,84
|-8,34
|Gözde Girişim
|8,21
|3,40
|2,88
|GSD Denizcilik
|3,94
|-1,75
|61,80
|GSD Holding
|2,59
|3,19
|3,19
|Gübre Fabrik.
|72,50
|-0,28
|-15,75
|Güler Yat. Holding
|2,72
|-0,73
|-21,45
|Halk GMYO
|2,67
|-1,84
|-12,40
|Hatay Tekstil
|15,65
|-0,76
|14,77
|Hedef Girişim
|2,65
|-0,75
|4,96
|Hedef Holding
|3,65
|-1,08
|Hektaş
|9,01
|0,45
|68,65
|HUB Girişim
|9,40
|2,06
|-48,35
|Hürriyet Gzt.
|2,33
|0,00
|10,95
|ICBC Turkey Bank
|5,60
|0,54
|-13,85
|İdeal Finansal Teknolojiler
|46,46
|0,52
|245,17
|İdealist GMYO
|1,89
|-1,05
|-20,36
|İhlas Ev Aletleri
|0,95
|1,06
|-49,01
|İhlas Gayrimenkul
|0,87
|1,16
|-30,40
|İhlas Gazetecilik
|0,80
|-2,44
|-67,53
|İhlas Haber Ajansı
|4,53
|0,44
|İhlas Holding
|0,55
|0,00
|-51,01
|İhlas Yayın Holding
|0,73
|-1,35
|-35,96
|İndeks Bilgisayar
|6,69
|1,36
|43,99
|Info Yatırım
|4,86
|3,40
|4,06
|İntema
|36,38
|0,17
|-8,82
|Inveo Yatırım Holding
|27,00
|-2,67
|86,56
|İpek Doğal Enerji
|13,84
|-0,22
|5,81
|İskenderun Demir Çelik
|16,72
|3,79
|85,04
(Sürecek)
Son dönemde peş peşe rekor kıran euro, dolar ve altının ateşi bir türlü düşmezken piyasalar ise bugün #MerkezBankası'nın açıklayacağı #faiz kararına odaklandı.— Haberler (@Haberler) November 17, 2021
Sizce, Merkez Bankası faiz kararı ne olur ?
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
Haberi Kaydet
500