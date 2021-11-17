Borsada günlük işlemler (1) - Haberler Ekonomi
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Borsada günlük işlemler (1)

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım4,78-0,62-38,24
Acıpayam Selüloz15,52-0,13-8,86
Adel Kalemcilik23,401,92-29,92
Adese Gayrimenkul1,072,88-55,81
Afyon Çimento3,792,43-25,83
AGESA Hayat Emeklilik20,48-2,0119,51
Ak Enerji1,810,56-18,10
Akbank7,111,145,21
Akçansa16,631,963,28
Akdeniz Yatırım Hold.1,871,08-22,19
Akfen GMYO5,60-2,10114,49
Akın Tekstil29,62-0,54-6,74
Akiş GMYO2,016,91-28,02
Akmerkez GMYO38,520,76-37,02
Aksa23,66-0,7671,27
Aksa Enerji7,69-0,52106,72
Aksigorta8,00-1,48-3,72
Aksu Enerji21,06-1,13179,04
Alarko Carrıer285,80-0,80-21,07
Alarko GMYO24,362,27-3,83
Alarko Holding11,072,0329,91
Albaraka Türk2,062,496,19
Alcatel Lucent Teletaş24,480,91-17,46
Alkim Kağıt14,060,438,62
Alkim Kimya17,240,6422,38
Altınyağ Madencilik ve Enerji1,35-2,17-7,90
Altınyunus Çeşme51,00-0,292,08
Anadolu Efes24,800,1616,10
Anadolu Grubu Holding32,020,8222,57
Anadolu Hayat Emek.10,351,3728,80
Anadolu Isuzu20,640,4914,67
Anadolu Sigorta6,050,83-16,21
Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji19,29-0,41

Anel Elektrik2,24-0,88-16,53
Arçelik39,681,7439,43
ARD Bilişim Teknolojileri50,25-0,894,51
Arena Bilgisayar9,42-0,95-13,60
Armada Bilgisayar52,35-1,046,66
Arsan Tekstil4,87-1,2222,18
Arzum Ev Aletleri16,37-0,18-32,26
Aselsan18,111,63-0,77
Ata GMYO3,720,00-32,49
Atakule GMYO2,720,7416,18
Atlantis Yatırım Holding6,800,2922,30
Atlas Yat. Ort.1,270,00-27,43
ATP Bilgisayar48,54-2,92

Avrasya GMYO1,75-0,57-33,19
Avrasya Petrol ve Tur.2,08-2,35-35,00
Avrupa Yatırım Holding5,84-1,35-2,67
Aydem Enerji6,52-0,61

Ayen Enerji6,070,8312,20
Ayes Çelik Hasır ve Çit20,00-0,5077,31
Aygaz20,604,8345,21
Bagfaş25,027,3825,10
Bak Ambalaj17,35-0,80-12,27
Balatacılar Balatacılık8,25-2,940,12
Bantaş Ambalaj3,060,33-2,13
Banvit71,100,2836,73
Başkent Doğalgaz GMYO17,239,96

Baştaş Başkent Çimento8,99-0,11-48,24
Batı Çimento13,29-1,48182,17
Batısöke Çimento2,40-0,83-1,64
Bayrak Taban Sanayi7,06-0,84-33,46
Bera Holding10,08-1,85-50,30
Berkosan Yalıtım7,08-1,39-20,63
Beşiktaş Futbol Yat.5,831,2244,31
Beyaz Filo8,53-0,81-15,37
Bilici Yatırım14,872,91168,73
Bim Mağazalar65,451,71-5,35
Biotrend Çevre ve Enerji21,320,85

Birko Mensucat0,970,00-12,61
Birleşim Mühendislik9,30-2,72

Birlik Mensucat2,169,64-37,57
Bizim Mağazaları12,850,08-14,19
BMS Çelik Hasır8,04-1,95

Boğaziçi Beton Sanayi4,450,68

Borusan Mannesmann25,720,23-7,48
Borusan Yat. Paz.355,80-1,30-21,68
Bosch Fren Sistemleri848,001,29-31,04
Bossa27,98-1,3456,75
Brisa24,222,0225,08
Burçelik20,620,19-1,90
Burçelik Vana20,08-0,30-59,57
Bursa Çimento4,150,73-16,63
Carrefoursa37,92-0,94-47,19
Casa Emtia Petrol120,00-2,4413,21
Ceo Event Medya9,860,0053,34
Coca Cola İçecek93,801,0247,70
Cosmos Yat. Holding9,60-3,7119,11
Credıtwest Faktorıng4,892,52-16,70
Çan2 Termik11,783,06

Çelebi182,50-0,71-0,01
Çelik Halat6,998,20-23,17
Çemaş Döküm1,170,86-31,28
Çemtaş15,32-0,39-2,49
Çimbeton197,500,05-33,39
Çimentaş25,70-0,77-28,93
Çimsa29,060,3563,26
Çuhadaroğlu Metal8,850,1116,34
Dagi Giyim2,590,00-23,97
Dagi Yatırım Holding10,20-2,67-20,93
Dardanel2,620,38-50,80
Datagate Bilgisayar12,05-1,39-25,20
Demısaş Döküm8,27-0,7227,71
Denge Holding1,36-0,73-55,22
Deniz GMYO1,650,00-10,43
Derimod8,52-1,62-12,53
Derlüks Yatırım Holding4,55-0,44-48,41
Desa Deri8,40-4,87-13,76
Despec Bilgisayar8,91-1,00-31,78
Deva Holding24,721,812,75
Dinamik Isı Makina Yalıtım10,61-0,75-1,53
Diriteks Diriliş Tekstil4,88-0,2030,83
Ditaş Doğan20,849,9260,23
DO-CO938,500,9148,97
Doğan Burda149,6010,00566,67
Doğan Holding2,891,76-3,61
Doğtaş Kelebek Mobilya2,241,36-3,82
Doğu Aras Enerji96,001,48

Doğusan3,11-3,72-14,35
Doğuş GMYO8,81-0,567,83
Doğuş Otomotiv43,74-0,3668,73
Döktaş Dökümcülük31,28-2,252,16
Duran Doğan Basım14,37-4,5836,99
Dyo Boya9,230,11-17,94
Eczacıbaşı İlaç6,460,94-10,30
Eczacıbaşı Yatırım41,503,3454,17
E-Data Teknoloji9,38-0,53

Edip Gayrimenkul3,66-0,8110,24
Ege Endüstri1.505,000,91-9,60
Ege Gübre176,501,4423,03
Ege Profil30,580,26-18,77
Ege Seramik13,370,3038,37
Egeplast21,28-1,30-36,10
Ekiz Kimya6,040,67-15,29
Elite Naturel Organik Gıda18,48-6,29

Emek Elektrik2,752,23-3,69
Eminiş Ambalaj17,50-0,57-52,50
Emlak Konut GMYO2,184,313,09
Enerjisa Enerji11,931,623,47
Enka İnşaat12,743,1680,92
Erbosan118,50-1,99192,20
Ereğli Demir Çelik20,143,2853,31
Ersan Alışveriş Hizmetleri3,071,32

Ersu Gıda4,58-0,22-7,29
Escar Turizm Taşımacılık25,540,79

Escort Teknoloji4,640,65-29,38
Esenboğa Elektrik27,80-0,9346,11
Etiler Gıda5,35-0,1934,42
Euro Kapital Yat. Ort.3,592,28-6,01
Euro Trend Yat. Ort.3,421,48-3,34
Euro Yat. Ort.3,766,52-15,34
Euro Yatırım Holding1,75-0,57-38,38
Europap Tezol Kağıt13,900,29

Fade Gıda6,661,8328,04
Fenerbahçe Futbol29,600,270,14
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,27-0,44-23,00
F-M İzmit Piston108,100,56-11,83
Fonet Bilgi Teknolojileri13,211,461,38
Ford Otosan222,604,8582,25
Formet Metal ve Cam1,21-0,82-50,68
Frigo Pak Gıda2,60-1,520,38
Galata Wind Enerji4,901,45

Galatasaray Sportif4,182,453,21
Garanti Bankası11,90-1,4117,23
Garanti Faktoring12,80-1,0115,00
Garanti Yat. Ort.2,43-0,82-24,44
Gedik Y. Men. Değ.6,811,0414,92
Gediz Ambalaj16,504,9623,13
Gelecek Varlık Yönetimi13,05-0,23

Gen İlaç12,582,19

Gentaş3,525,07-22,01
Gersan Elektrik5,310,00-13,52
Gimat Mağazacılık2,61-10,00

Girişim Elektrik Sanayi21,641,50

Global Men. Değ.5,851,56-2,66
Global Yat. Holding2,11-0,94-39,94
Good-Year8,34-0,124,67
Göltaş Çimento37,941,55-7,56
Gözde Girişim7,943,66-0,50
GSD Denizcilik4,011,2664,67
GSD Holding2,51-0,790,00
Gübre Fabrik.72,700,48-15,51
Güler Yat. Holding2,740,00-20,87
Halk GMYO2,721,49-10,76
Hatay Tekstil15,77-0,3215,65
Hedef Girişim2,672,305,75
Hedef Holding3,697,27

Hektaş8,971,8267,90
HUB Girişim9,211,10-49,40
Hürriyet Gzt.2,331,3010,95
ICBC Turkey Bank5,570,36-14,31
İdeal Finansal Teknolojiler46,22-4,19243,39
İdealist GMYO1,910,00-19,51
İhlas Ev Aletleri0,940,00-49,55
İhlas Gayrimenkul0,860,00-31,20
İhlas Gazetecilik0,822,50-66,71
İhlas Haber Ajansı4,510,89

İhlas Holding0,550,00-51,01
İhlas Yayın Holding0,740,00-35,09
İndeks Bilgisayar6,601,3842,06
Info Yatırım4,70-0,840,63
İntema36,32-4,47-8,97
Inveo Yatırım Holding27,743,8291,68
İpek Doğal Enerji13,87-0,366,04
İskenderun Demir Çelik16,111,5878,29
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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