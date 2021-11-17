Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 4,78 -0,62 -38,24 Acıpayam Selüloz 15,52 -0,13 -8,86 Adel Kalemcilik 23,40 1,92 -29,92 Adese Gayrimenkul 1,07 2,88 -55,81 Afyon Çimento 3,79 2,43 -25,83 AGESA Hayat Emeklilik 20,48 -2,01 19,51 Ak Enerji 1,81 0,56 -18,10 Akbank 7,11 1,14 5,21 Akçansa 16,63 1,96 3,28 Akdeniz Yatırım Hold. 1,87 1,08 -22,19 Akfen GMYO 5,60 -2,10 114,49 Akın Tekstil 29,62 -0,54 -6,74 Akiş GMYO 2,01 6,91 -28,02 Akmerkez GMYO 38,52 0,76 -37,02 Aksa 23,66 -0,76 71,27 Aksa Enerji 7,69 -0,52 106,72 Aksigorta 8,00 -1,48 -3,72 Aksu Enerji 21,06 -1,13 179,04 Alarko Carrıer 285,80 -0,80 -21,07 Alarko GMYO 24,36 2,27 -3,83 Alarko Holding 11,07 2,03 29,91 Albaraka Türk 2,06 2,49 6,19 Alcatel Lucent Teletaş 24,48 0,91 -17,46 Alkim Kağıt 14,06 0,43 8,62 Alkim Kimya 17,24 0,64 22,38 Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,35 -2,17 -7,90 Altınyunus Çeşme 51,00 -0,29 2,08 Anadolu Efes 24,80 0,16 16,10 Anadolu Grubu Holding 32,02 0,82 22,57 Anadolu Hayat Emek. 10,35 1,37 28,80 Anadolu Isuzu 20,64 0,49 14,67 Anadolu Sigorta 6,05 0,83 -16,21 Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji 19,29 -0,41 Anel Elektrik 2,24 -0,88 -16,53 Arçelik 39,68 1,74 39,43 ARD Bilişim Teknolojileri 50,25 -0,89 4,51 Arena Bilgisayar 9,42 -0,95 -13,60 Armada Bilgisayar 52,35 -1,04 6,66 Arsan Tekstil 4,87 -1,22 22,18 Arzum Ev Aletleri 16,37 -0,18 -32,26 Aselsan 18,11 1,63 -0,77 Ata GMYO 3,72 0,00 -32,49 Atakule GMYO 2,72 0,74 16,18 Atlantis Yatırım Holding 6,80 0,29 22,30 Atlas Yat. Ort. 1,27 0,00 -27,43 ATP Bilgisayar 48,54 -2,92 Avrasya GMYO 1,75 -0,57 -33,19 Avrasya Petrol ve Tur. 2,08 -2,35 -35,00 Avrupa Yatırım Holding 5,84 -1,35 -2,67 Aydem Enerji 6,52 -0,61 Ayen Enerji 6,07 0,83 12,20 Ayes Çelik Hasır ve Çit 20,00 -0,50 77,31 Aygaz 20,60 4,83 45,21 Bagfaş 25,02 7,38 25,10 Bak Ambalaj 17,35 -0,80 -12,27 Balatacılar Balatacılık 8,25 -2,94 0,12 Bantaş Ambalaj 3,06 0,33 -2,13 Banvit 71,10 0,28 36,73 Başkent Doğalgaz GMYO 17,23 9,96 Baştaş Başkent Çimento 8,99 -0,11 -48,24 Batı Çimento 13,29 -1,48 182,17 Batısöke Çimento 2,40 -0,83 -1,64 Bayrak Taban Sanayi 7,06 -0,84 -33,46 Bera Holding 10,08 -1,85 -50,30 Berkosan Yalıtım 7,08 -1,39 -20,63 Beşiktaş Futbol Yat. 5,83 1,22 44,31 Beyaz Filo 8,53 -0,81 -15,37 Bilici Yatırım 14,87 2,91 168,73 Bim Mağazalar 65,45 1,71 -5,35 Biotrend Çevre ve Enerji 21,32 0,85 Birko Mensucat 0,97 0,00 -12,61 Birleşim Mühendislik 9,30 -2,72 Birlik Mensucat 2,16 9,64 -37,57 Bizim Mağazaları 12,85 0,08 -14,19 BMS Çelik Hasır 8,04 -1,95 Boğaziçi Beton Sanayi 4,45 0,68 Borusan Mannesmann 25,72 0,23 -7,48 Borusan Yat. Paz. 355,80 -1,30 -21,68 Bosch Fren Sistemleri 848,00 1,29 -31,04 Bossa 27,98 -1,34 56,75 Brisa 24,22 2,02 25,08 Burçelik 20,62 0,19 -1,90 Burçelik Vana 20,08 -0,30 -59,57 Bursa Çimento 4,15 0,73 -16,63 Carrefoursa 37,92 -0,94 -47,19 Casa Emtia Petrol 120,00 -2,44 13,21 Ceo Event Medya 9,86 0,00 53,34 Coca Cola İçecek 93,80 1,02 47,70 Cosmos Yat. Holding 9,60 -3,71 19,11 Credıtwest Faktorıng 4,89 2,52 -16,70 Çan2 Termik 11,78 3,06 Çelebi 182,50 -0,71 -0,01 Çelik Halat 6,99 8,20 -23,17 Çemaş Döküm 1,17 0,86 -31,28 Çemtaş 15,32 -0,39 -2,49 Çimbeton 197,50 0,05 -33,39 Çimentaş 25,70 -0,77 -28,93 Çimsa 29,06 0,35 63,26 Çuhadaroğlu Metal 8,85 0,11 16,34 Dagi Giyim 2,59 0,00 -23,97 Dagi Yatırım Holding 10,20 -2,67 -20,93 Dardanel 2,62 0,38 -50,80 Datagate Bilgisayar 12,05 -1,39 -25,20 Demısaş Döküm 8,27 -0,72 27,71 Denge Holding 1,36 -0,73 -55,22 Deniz GMYO 1,65 0,00 -10,43 Derimod 8,52 -1,62 -12,53 Derlüks Yatırım Holding 4,55 -0,44 -48,41 Desa Deri 8,40 -4,87 -13,76 Despec Bilgisayar 8,91 -1,00 -31,78 Deva Holding 24,72 1,81 2,75 Dinamik Isı Makina Yalıtım 10,61 -0,75 -1,53 Diriteks Diriliş Tekstil 4,88 -0,20 30,83 Ditaş Doğan 20,84 9,92 60,23 DO-CO 938,50 0,91 48,97 Doğan Burda 149,60 10,00 566,67 Doğan Holding 2,89 1,76 -3,61 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,24 1,36 -3,82 Doğu Aras Enerji 96,00 1,48 Doğusan 3,11 -3,72 -14,35 Doğuş GMYO 8,81 -0,56 7,83 Doğuş Otomotiv 43,74 -0,36 68,73 Döktaş Dökümcülük 31,28 -2,25 2,16 Duran Doğan Basım 14,37 -4,58 36,99 Dyo Boya 9,23 0,11 -17,94 Eczacıbaşı İlaç 6,46 0,94 -10,30 Eczacıbaşı Yatırım 41,50 3,34 54,17 E-Data Teknoloji 9,38 -0,53 Edip Gayrimenkul 3,66 -0,81 10,24 Ege Endüstri 1.505,00 0,91 -9,60 Ege Gübre 176,50 1,44 23,03 Ege Profil 30,58 0,26 -18,77 Ege Seramik 13,37 0,30 38,37 Egeplast 21,28 -1,30 -36,10 Ekiz Kimya 6,04 0,67 -15,29 Elite Naturel Organik Gıda 18,48 -6,29 Emek Elektrik 2,75 2,23 -3,69 Eminiş Ambalaj 17,50 -0,57 -52,50 Emlak Konut GMYO 2,18 4,31 3,09 Enerjisa Enerji 11,93 1,62 3,47 Enka İnşaat 12,74 3,16 80,92 Erbosan 118,50 -1,99 192,20 Ereğli Demir Çelik 20,14 3,28 53,31 Ersan Alışveriş Hizmetleri 3,07 1,32 Ersu Gıda 4,58 -0,22 -7,29 Escar Turizm Taşımacılık 25,54 0,79 Escort Teknoloji 4,64 0,65 -29,38 Esenboğa Elektrik 27,80 -0,93 46,11 Etiler Gıda 5,35 -0,19 34,42 Euro Kapital Yat. Ort. 3,59 2,28 -6,01 Euro Trend Yat. Ort. 3,42 1,48 -3,34 Euro Yat. Ort. 3,76 6,52 -15,34 Euro Yatırım Holding 1,75 -0,57 -38,38 Europap Tezol Kağıt 13,90 0,29 Fade Gıda 6,66 1,83 28,04 Fenerbahçe Futbol 29,60 0,27 0,14 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,27 -0,44 -23,00 F-M İzmit Piston 108,10 0,56 -11,83 Fonet Bilgi Teknolojileri 13,21 1,46 1,38 Ford Otosan 222,60 4,85 82,25 Formet Metal ve Cam 1,21 -0,82 -50,68 Frigo Pak Gıda 2,60 -1,52 0,38 Galata Wind Enerji 4,90 1,45 Galatasaray Sportif 4,18 2,45 3,21 Garanti Bankası 11,90 -1,41 17,23 Garanti Faktoring 12,80 -1,01 15,00 Garanti Yat. Ort. 2,43 -0,82 -24,44 Gedik Y. Men. Değ. 6,81 1,04 14,92 Gediz Ambalaj 16,50 4,96 23,13 Gelecek Varlık Yönetimi 13,05 -0,23 Gen İlaç 12,58 2,19 Gentaş 3,52 5,07 -22,01 Gersan Elektrik 5,31 0,00 -13,52 Gimat Mağazacılık 2,61 -10,00 Girişim Elektrik Sanayi 21,64 1,50 Global Men. Değ. 5,85 1,56 -2,66 Global Yat. Holding 2,11 -0,94 -39,94 Good-Year 8,34 -0,12 4,67 Göltaş Çimento 37,94 1,55 -7,56 Gözde Girişim 7,94 3,66 -0,50 GSD Denizcilik 4,01 1,26 64,67 GSD Holding 2,51 -0,79 0,00 Gübre Fabrik. 72,70 0,48 -15,51 Güler Yat. Holding 2,74 0,00 -20,87 Halk GMYO 2,72 1,49 -10,76 Hatay Tekstil 15,77 -0,32 15,65 Hedef Girişim 2,67 2,30 5,75 Hedef Holding 3,69 7,27 Hektaş 8,97 1,82 67,90 HUB Girişim 9,21 1,10 -49,40 Hürriyet Gzt. 2,33 1,30 10,95 ICBC Turkey Bank 5,57 0,36 -14,31 İdeal Finansal Teknolojiler 46,22 -4,19 243,39 İdealist GMYO 1,91 0,00 -19,51 İhlas Ev Aletleri 0,94 0,00 -49,55 İhlas Gayrimenkul 0,86 0,00 -31,20 İhlas Gazetecilik 0,82 2,50 -66,71 İhlas Haber Ajansı 4,51 0,89 İhlas Holding 0,55 0,00 -51,01 İhlas Yayın Holding 0,74 0,00 -35,09 İndeks Bilgisayar 6,60 1,38 42,06 Info Yatırım 4,70 -0,84 0,63 İntema 36,32 -4,47 -8,97 Inveo Yatırım Holding 27,74 3,82 91,68 İpek Doğal Enerji 13,87 -0,36 6,04 İskenderun Demir Çelik 16,11 1,58 78,29 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) Türkiye olası İstanbul depremine hazırlıklı mı? #deprem — Haberler (@Haberler) November 17, 2021 AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Haberi Kaydet Haberler ›› Ekonomi ›› Borsada günlük işlemler (1) - Haberler Ekonomi