Borsada günlük işlemler (1)
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Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|4,78
|-0,62
|-38,24
|Acıpayam Selüloz
|15,52
|-0,13
|-8,86
|Adel Kalemcilik
|23,40
|1,92
|-29,92
|Adese Gayrimenkul
|1,07
|2,88
|-55,81
|Afyon Çimento
|3,79
|2,43
|-25,83
|AGESA Hayat Emeklilik
|20,48
|-2,01
|19,51
|Ak Enerji
|1,81
|0,56
|-18,10
|Akbank
|7,11
|1,14
|5,21
|Akçansa
|16,63
|1,96
|3,28
|Akdeniz Yatırım Hold.
|1,87
|1,08
|-22,19
|Akfen GMYO
|5,60
|-2,10
|114,49
|Akın Tekstil
|29,62
|-0,54
|-6,74
|Akiş GMYO
|2,01
|6,91
|-28,02
|Akmerkez GMYO
|38,52
|0,76
|-37,02
|Aksa
|23,66
|-0,76
|71,27
|Aksa Enerji
|7,69
|-0,52
|106,72
|Aksigorta
|8,00
|-1,48
|-3,72
|Aksu Enerji
|21,06
|-1,13
|179,04
|Alarko Carrıer
|285,80
|-0,80
|-21,07
|Alarko GMYO
|24,36
|2,27
|-3,83
|Alarko Holding
|11,07
|2,03
|29,91
|Albaraka Türk
|2,06
|2,49
|6,19
|Alcatel Lucent Teletaş
|24,48
|0,91
|-17,46
|Alkim Kağıt
|14,06
|0,43
|8,62
|Alkim Kimya
|17,24
|0,64
|22,38
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,35
|-2,17
|-7,90
|Altınyunus Çeşme
|51,00
|-0,29
|2,08
|Anadolu Efes
|24,80
|0,16
|16,10
|Anadolu Grubu Holding
|32,02
|0,82
|22,57
|Anadolu Hayat Emek.
|10,35
|1,37
|28,80
|Anadolu Isuzu
|20,64
|0,49
|14,67
|Anadolu Sigorta
|6,05
|0,83
|-16,21
|Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji
|19,29
|-0,41
|Anel Elektrik
|2,24
|-0,88
|-16,53
|Arçelik
|39,68
|1,74
|39,43
|ARD Bilişim Teknolojileri
|50,25
|-0,89
|4,51
|Arena Bilgisayar
|9,42
|-0,95
|-13,60
|Armada Bilgisayar
|52,35
|-1,04
|6,66
|Arsan Tekstil
|4,87
|-1,22
|22,18
|Arzum Ev Aletleri
|16,37
|-0,18
|-32,26
|Aselsan
|18,11
|1,63
|-0,77
|Ata GMYO
|3,72
|0,00
|-32,49
|Atakule GMYO
|2,72
|0,74
|16,18
|Atlantis Yatırım Holding
|6,80
|0,29
|22,30
|Atlas Yat. Ort.
|1,27
|0,00
|-27,43
|ATP Bilgisayar
|48,54
|-2,92
|Avrasya GMYO
|1,75
|-0,57
|-33,19
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,08
|-2,35
|-35,00
|Avrupa Yatırım Holding
|5,84
|-1,35
|-2,67
|Aydem Enerji
|6,52
|-0,61
|Ayen Enerji
|6,07
|0,83
|12,20
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|20,00
|-0,50
|77,31
|Aygaz
|20,60
|4,83
|45,21
|Bagfaş
|25,02
|7,38
|25,10
|Bak Ambalaj
|17,35
|-0,80
|-12,27
|Balatacılar Balatacılık
|8,25
|-2,94
|0,12
|Bantaş Ambalaj
|3,06
|0,33
|-2,13
|Banvit
|71,10
|0,28
|36,73
|Başkent Doğalgaz GMYO
|17,23
|9,96
|Baştaş Başkent Çimento
|8,99
|-0,11
|-48,24
|Batı Çimento
|13,29
|-1,48
|182,17
|Batısöke Çimento
|2,40
|-0,83
|-1,64
|Bayrak Taban Sanayi
|7,06
|-0,84
|-33,46
|Bera Holding
|10,08
|-1,85
|-50,30
|Berkosan Yalıtım
|7,08
|-1,39
|-20,63
|Beşiktaş Futbol Yat.
|5,83
|1,22
|44,31
|Beyaz Filo
|8,53
|-0,81
|-15,37
|Bilici Yatırım
|14,87
|2,91
|168,73
|Bim Mağazalar
|65,45
|1,71
|-5,35
|Biotrend Çevre ve Enerji
|21,32
|0,85
|Birko Mensucat
|0,97
|0,00
|-12,61
|Birleşim Mühendislik
|9,30
|-2,72
|Birlik Mensucat
|2,16
|9,64
|-37,57
|Bizim Mağazaları
|12,85
|0,08
|-14,19
|BMS Çelik Hasır
|8,04
|-1,95
|Boğaziçi Beton Sanayi
|4,45
|0,68
|Borusan Mannesmann
|25,72
|0,23
|-7,48
|Borusan Yat. Paz.
|355,80
|-1,30
|-21,68
|Bosch Fren Sistemleri
|848,00
|1,29
|-31,04
|Bossa
|27,98
|-1,34
|56,75
|Brisa
|24,22
|2,02
|25,08
|Burçelik
|20,62
|0,19
|-1,90
|Burçelik Vana
|20,08
|-0,30
|-59,57
|Bursa Çimento
|4,15
|0,73
|-16,63
|Carrefoursa
|37,92
|-0,94
|-47,19
|Casa Emtia Petrol
|120,00
|-2,44
|13,21
|Ceo Event Medya
|9,86
|0,00
|53,34
|Coca Cola İçecek
|93,80
|1,02
|47,70
|Cosmos Yat. Holding
|9,60
|-3,71
|19,11
|Credıtwest Faktorıng
|4,89
|2,52
|-16,70
|Çan2 Termik
|11,78
|3,06
|Çelebi
|182,50
|-0,71
|-0,01
|Çelik Halat
|6,99
|8,20
|-23,17
|Çemaş Döküm
|1,17
|0,86
|-31,28
|Çemtaş
|15,32
|-0,39
|-2,49
|Çimbeton
|197,50
|0,05
|-33,39
|Çimentaş
|25,70
|-0,77
|-28,93
|Çimsa
|29,06
|0,35
|63,26
|Çuhadaroğlu Metal
|8,85
|0,11
|16,34
|Dagi Giyim
|2,59
|0,00
|-23,97
|Dagi Yatırım Holding
|10,20
|-2,67
|-20,93
|Dardanel
|2,62
|0,38
|-50,80
|Datagate Bilgisayar
|12,05
|-1,39
|-25,20
|Demısaş Döküm
|8,27
|-0,72
|27,71
|Denge Holding
|1,36
|-0,73
|-55,22
|Deniz GMYO
|1,65
|0,00
|-10,43
|Derimod
|8,52
|-1,62
|-12,53
|Derlüks Yatırım Holding
|4,55
|-0,44
|-48,41
|Desa Deri
|8,40
|-4,87
|-13,76
|Despec Bilgisayar
|8,91
|-1,00
|-31,78
|Deva Holding
|24,72
|1,81
|2,75
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|10,61
|-0,75
|-1,53
|Diriteks Diriliş Tekstil
|4,88
|-0,20
|30,83
|Ditaş Doğan
|20,84
|9,92
|60,23
|DO-CO
|938,50
|0,91
|48,97
|Doğan Burda
|149,60
|10,00
|566,67
|Doğan Holding
|2,89
|1,76
|-3,61
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,24
|1,36
|-3,82
|Doğu Aras Enerji
|96,00
|1,48
|Doğusan
|3,11
|-3,72
|-14,35
|Doğuş GMYO
|8,81
|-0,56
|7,83
|Doğuş Otomotiv
|43,74
|-0,36
|68,73
|Döktaş Dökümcülük
|31,28
|-2,25
|2,16
|Duran Doğan Basım
|14,37
|-4,58
|36,99
|Dyo Boya
|9,23
|0,11
|-17,94
|Eczacıbaşı İlaç
|6,46
|0,94
|-10,30
|Eczacıbaşı Yatırım
|41,50
|3,34
|54,17
|E-Data Teknoloji
|9,38
|-0,53
|Edip Gayrimenkul
|3,66
|-0,81
|10,24
|Ege Endüstri
|1.505,00
|0,91
|-9,60
|Ege Gübre
|176,50
|1,44
|23,03
|Ege Profil
|30,58
|0,26
|-18,77
|Ege Seramik
|13,37
|0,30
|38,37
|Egeplast
|21,28
|-1,30
|-36,10
|Ekiz Kimya
|6,04
|0,67
|-15,29
|Elite Naturel Organik Gıda
|18,48
|-6,29
|Emek Elektrik
|2,75
|2,23
|-3,69
|Eminiş Ambalaj
|17,50
|-0,57
|-52,50
|Emlak Konut GMYO
|2,18
|4,31
|3,09
|Enerjisa Enerji
|11,93
|1,62
|3,47
|Enka İnşaat
|12,74
|3,16
|80,92
|Erbosan
|118,50
|-1,99
|192,20
|Ereğli Demir Çelik
|20,14
|3,28
|53,31
|Ersan Alışveriş Hizmetleri
|3,07
|1,32
|Ersu Gıda
|4,58
|-0,22
|-7,29
|Escar Turizm Taşımacılık
|25,54
|0,79
|Escort Teknoloji
|4,64
|0,65
|-29,38
|Esenboğa Elektrik
|27,80
|-0,93
|46,11
|Etiler Gıda
|5,35
|-0,19
|34,42
|Euro Kapital Yat. Ort.
|3,59
|2,28
|-6,01
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,42
|1,48
|-3,34
|Euro Yat. Ort.
|3,76
|6,52
|-15,34
|Euro Yatırım Holding
|1,75
|-0,57
|-38,38
|Europap Tezol Kağıt
|13,90
|0,29
|Fade Gıda
|6,66
|1,83
|28,04
|Fenerbahçe Futbol
|29,60
|0,27
|0,14
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,27
|-0,44
|-23,00
|F-M İzmit Piston
|108,10
|0,56
|-11,83
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|13,21
|1,46
|1,38
|Ford Otosan
|222,60
|4,85
|82,25
|Formet Metal ve Cam
|1,21
|-0,82
|-50,68
|Frigo Pak Gıda
|2,60
|-1,52
|0,38
|Galata Wind Enerji
|4,90
|1,45
|Galatasaray Sportif
|4,18
|2,45
|3,21
|Garanti Bankası
|11,90
|-1,41
|17,23
|Garanti Faktoring
|12,80
|-1,01
|15,00
|Garanti Yat. Ort.
|2,43
|-0,82
|-24,44
|Gedik Y. Men. Değ.
|6,81
|1,04
|14,92
|Gediz Ambalaj
|16,50
|4,96
|23,13
|Gelecek Varlık Yönetimi
|13,05
|-0,23
|Gen İlaç
|12,58
|2,19
|Gentaş
|3,52
|5,07
|-22,01
|Gersan Elektrik
|5,31
|0,00
|-13,52
|Gimat Mağazacılık
|2,61
|-10,00
|Girişim Elektrik Sanayi
|21,64
|1,50
|Global Men. Değ.
|5,85
|1,56
|-2,66
|Global Yat. Holding
|2,11
|-0,94
|-39,94
|Good-Year
|8,34
|-0,12
|4,67
|Göltaş Çimento
|37,94
|1,55
|-7,56
|Gözde Girişim
|7,94
|3,66
|-0,50
|GSD Denizcilik
|4,01
|1,26
|64,67
|GSD Holding
|2,51
|-0,79
|0,00
|Gübre Fabrik.
|72,70
|0,48
|-15,51
|Güler Yat. Holding
|2,74
|0,00
|-20,87
|Halk GMYO
|2,72
|1,49
|-10,76
|Hatay Tekstil
|15,77
|-0,32
|15,65
|Hedef Girişim
|2,67
|2,30
|5,75
|Hedef Holding
|3,69
|7,27
|Hektaş
|8,97
|1,82
|67,90
|HUB Girişim
|9,21
|1,10
|-49,40
|Hürriyet Gzt.
|2,33
|1,30
|10,95
|ICBC Turkey Bank
|5,57
|0,36
|-14,31
|İdeal Finansal Teknolojiler
|46,22
|-4,19
|243,39
|İdealist GMYO
|1,91
|0,00
|-19,51
|İhlas Ev Aletleri
|0,94
|0,00
|-49,55
|İhlas Gayrimenkul
|0,86
|0,00
|-31,20
|İhlas Gazetecilik
|0,82
|2,50
|-66,71
|İhlas Haber Ajansı
|4,51
|0,89
|İhlas Holding
|0,55
|0,00
|-51,01
|İhlas Yayın Holding
|0,74
|0,00
|-35,09
|İndeks Bilgisayar
|6,60
|1,38
|42,06
|Info Yatırım
|4,70
|-0,84
|0,63
|İntema
|36,32
|-4,47
|-8,97
|Inveo Yatırım Holding
|27,74
|3,82
|91,68
|İpek Doğal Enerji
|13,87
|-0,36
|6,04
|İskenderun Demir Çelik
|16,11
|1,58
|78,29
(Sürecek)
Türkiye olası İstanbul depremine hazırlıklı mı? #deprem— Haberler (@Haberler) November 17, 2021
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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