Borsada günlük işlemler (1)
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Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|4,81
|-1,64
|-37,86
|Acıpayam Selüloz
|15,54
|-0,96
|-8,74
|Adel Kalemcilik
|22,96
|-1,71
|-31,23
|Adese Gayrimenkul
|1,04
|-5,45
|-57,05
|Afyon Çimento
|3,70
|-1,86
|-27,59
|AGESA Hayat Emeklilik
|20,90
|-0,48
|21,97
|Ak Enerji
|1,80
|-1,64
|-18,55
|Akbank
|7,03
|0,86
|4,03
|Akçansa
|16,31
|0,49
|1,29
|Akdeniz Yatırım Hold.
|1,85
|-2,63
|-23,02
|Akfen GMYO
|5,72
|-2,89
|119,09
|Akın Tekstil
|29,78
|-1,13
|-6,23
|Akiş GMYO
|1,88
|-3,09
|-32,67
|Akmerkez GMYO
|38,64
|-1,83
|-37,50
|Aksa
|23,84
|0,85
|72,57
|Aksa Enerji
|7,73
|4,88
|107,80
|Aksigorta
|8,12
|-1,46
|-2,28
|Aksu Enerji
|21,30
|1,82
|182,22
|Alarko Carrıer
|288,10
|-1,37
|-20,43
|Alarko GMYO
|23,82
|-2,14
|-5,96
|Alarko Holding
|10,85
|-1,00
|27,33
|Albaraka Türk
|2,01
|-6,07
|3,61
|Alcatel Lucent Teletaş
|24,26
|-0,33
|-18,21
|Alkim Kağıt
|14,00
|-1,89
|8,16
|Alkim Kimya
|17,13
|-2,73
|21,60
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,38
|0,00
|-5,86
|Altınyunus Çeşme
|51,15
|-0,49
|2,38
|Anadolu Efes
|24,76
|-0,48
|15,91
|Anadolu Grubu Holding
|31,76
|3,52
|21,57
|Anadolu Hayat Emek.
|10,21
|-1,83
|27,06
|Anadolu Isuzu
|20,54
|1,99
|14,11
|Anadolu Sigorta
|6,00
|-2,44
|-16,90
|Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji
|19,37
|-1,97
|Anel Elektrik
|2,26
|-3,00
|-15,79
|Arçelik
|39,00
|-1,12
|37,04
|ARD Bilişim Teknolojileri
|50,70
|1,30
|5,45
|Arena Bilgisayar
|9,51
|1,28
|-12,77
|Armada Bilgisayar
|52,90
|-3,91
|7,78
|Arsan Tekstil
|4,93
|-1,40
|23,69
|Arzum Ev Aletleri
|16,40
|-1,09
|-32,13
|Aselsan
|17,82
|-1,11
|-2,36
|Ata GMYO
|3,72
|-2,11
|-32,49
|Atakule GMYO
|2,70
|-2,88
|15,33
|Atlantis Yatırım Holding
|6,78
|-0,29
|21,94
|Atlas Yat. Ort.
|1,27
|-0,78
|-27,43
|ATP Bilgisayar
|50,00
|0,36
|Avrasya GMYO
|1,76
|-2,22
|-32,81
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,13
|-2,74
|-33,44
|Avrupa Yatırım Holding
|5,92
|2,42
|-1,33
|Aydem Enerji
|6,56
|-0,46
|Ayen Enerji
|6,02
|2,73
|11,28
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|20,10
|0,00
|78,20
|Aygaz
|19,65
|-2,24
|38,51
|Bagfaş
|23,30
|1,04
|16,50
|Bak Ambalaj
|17,49
|-2,29
|-11,56
|Balatacılar Balatacılık
|8,50
|-2,86
|3,16
|Bantaş Ambalaj
|3,05
|-1,29
|-2,45
|Banvit
|70,90
|-1,12
|36,35
|Başkent Doğalgaz GMYO
|15,67
|9,96
|Baştaş Başkent Çimento
|9,00
|0,00
|-48,19
|Batı Çimento
|13,49
|-1,60
|186,41
|Batısöke Çimento
|2,42
|2,54
|-0,82
|Bayrak Taban Sanayi
|7,12
|0,00
|-32,89
|Bera Holding
|10,27
|1,99
|-49,36
|Berkosan Yalıtım
|7,18
|-2,97
|-19,51
|Beşiktaş Futbol Yat.
|5,76
|-2,04
|42,57
|Beyaz Filo
|8,60
|-1,04
|-14,68
|Bilici Yatırım
|14,45
|-1,37
|161,14
|Bim Mağazalar
|66,35
|-1,26
|-6,94
|Biotrend Çevre ve Enerji
|21,14
|-4,17
|Birko Mensucat
|0,97
|1,04
|-12,61
|Birleşim Mühendislik
|9,56
|-0,21
|Birlik Mensucat
|1,97
|-1,50
|-43,06
|Bizim Mağazaları
|12,84
|-0,39
|-14,25
|BMS Çelik Hasır
|8,20
|2,89
|Boğaziçi Beton Sanayi
|4,42
|-2,86
|Borusan Mannesmann
|25,66
|-2,43
|-7,70
|Borusan Yat. Paz.
|360,50
|-2,73
|-20,64
|Bosch Fren Sistemleri
|837,20
|-0,98
|-31,92
|Bossa
|28,36
|2,83
|58,88
|Brisa
|23,74
|-0,75
|22,60
|Burçelik
|20,58
|-1,63
|-2,09
|Burçelik Vana
|20,14
|-2,14
|-59,44
|Bursa Çimento
|4,12
|-0,96
|-17,23
|Carrefoursa
|38,28
|-1,39
|-46,69
|Casa Emtia Petrol
|123,00
|-0,89
|16,04
|Ceo Event Medya
|9,86
|1,13
|53,34
|Coca Cola İçecek
|92,85
|-1,38
|46,20
|Cosmos Yat. Holding
|9,97
|-2,73
|23,70
|Credıtwest Faktorıng
|4,77
|2,80
|-18,74
|Çan2 Termik
|11,43
|0,00
|Çelebi
|183,80
|-1,82
|0,70
|Çelik Halat
|6,46
|-4,86
|-28,99
|Çemaş Döküm
|1,16
|-1,69
|-31,87
|Çemtaş
|15,38
|0,79
|-2,11
|Çimbeton
|197,40
|-1,89
|-33,42
|Çimentaş
|25,90
|-1,30
|-28,37
|Çimsa
|28,96
|-1,03
|62,70
|Çuhadaroğlu Metal
|8,84
|-2,10
|16,20
|Dagi Giyim
|2,59
|-2,26
|-23,97
|Dagi Yatırım Holding
|10,48
|-3,23
|-18,76
|Dardanel
|2,61
|-1,51
|-50,99
|Datagate Bilgisayar
|12,22
|-2,86
|-24,15
|Demısaş Döküm
|8,33
|0,48
|28,64
|Denge Holding
|1,37
|-1,44
|-54,90
|Deniz GMYO
|1,65
|-3,51
|-10,43
|Derimod
|8,66
|-0,80
|-11,09
|Derlüks Yatırım Holding
|4,57
|-3,59
|-48,19
|Desa Deri
|8,83
|5,75
|-9,34
|Despec Bilgisayar
|9,00
|-0,22
|-31,09
|Deva Holding
|24,28
|0,33
|0,92
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|10,69
|-1,57
|-0,79
|Diriteks Diriliş Tekstil
|4,89
|9,89
|31,10
|Ditaş Doğan
|18,96
|5,57
|45,78
|DO-CO
|930,00
|1,03
|47,62
|Doğan Burda
|136,00
|9,94
|506,06
|Doğan Holding
|2,84
|-3,40
|-5,28
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,21
|-2,21
|-5,11
|Doğu Aras Enerji
|94,60
|-9,39
|Doğusan
|3,23
|-3,87
|-11,05
|Doğuş GMYO
|8,86
|-1,01
|8,45
|Doğuş Otomotiv
|43,90
|3,29
|69,34
|Döktaş Dökümcülük
|32,00
|-2,14
|4,51
|Duran Doğan Basım
|15,06
|3,22
|43,57
|Dyo Boya
|9,22
|-2,12
|-18,02
|Eczacıbaşı İlaç
|6,40
|-2,59
|-11,14
|Eczacıbaşı Yatırım
|40,16
|1,93
|49,19
|E-Data Teknoloji
|9,43
|-1,57
|Edip Gayrimenkul
|3,69
|-2,38
|11,14
|Ege Endüstri
|1.491,50
|-1,42
|-10,41
|Ege Gübre
|174,00
|-0,91
|21,29
|Ege Profil
|30,50
|-2,99
|-18,98
|Ege Seramik
|13,33
|-1,77
|37,96
|Egeplast
|21,56
|-1,82
|-35,26
|Ekiz Kimya
|6,00
|0,67
|-15,85
|Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret
|19,72
|9,98
|Emek Elektrik
|2,69
|0,75
|-5,79
|Eminiş Ambalaj
|17,60
|-1,62
|-52,23
|Emlak Konut GMYO
|2,09
|-4,13
|-1,16
|Enerjisa Enerji
|11,74
|-0,34
|1,82
|Enka İnşaat
|12,35
|-6,16
|75,38
|Erbosan
|120,90
|-2,34
|198,11
|Ereğli Demir Çelik
|19,50
|-3,27
|48,44
|Ersan Alışveriş Hizmetleri
|3,03
|-2,57
|Ersu Gıda
|4,59
|0,44
|-7,09
|Escar Turizm Taşımacılık
|25,34
|9,98
|Escort Teknoloji
|4,61
|-2,33
|-29,83
|Esenboğa Elektrik
|28,06
|-2,57
|47,48
|Etiler Gıda
|5,36
|4,08
|34,67
|Euro Kapital Yat. Ort.
|3,51
|-4,62
|-8,10
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,37
|0,00
|-4,76
|Euro Yat. Ort.
|3,53
|-1,94
|-20,52
|Euro Yatırım Holding
|1,76
|0,00
|-38,03
|Europap Tezol Kağıt
|13,86
|-0,50
|Fade Gıda
|6,54
|-2,97
|25,73
|Fenerbahçe Futbol
|29,52
|-1,27
|-0,14
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,28
|0,00
|-22,66
|F-M İzmit Piston
|107,50
|-2,63
|-12,32
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|13,02
|-3,41
|-0,08
|Ford Otosan
|212,30
|-3,63
|73,82
|Formet Metal ve Cam
|1,22
|0,83
|-50,27
|Frigo Pak Gıda
|2,64
|0,38
|1,93
|Galata Wind Enerji
|4,83
|1,26
|Galatasaray Sportif
|4,08
|-1,69
|0,74
|Garanti Bankası
|12,07
|3,78
|18,91
|Garanti Faktoring
|12,93
|-6,30
|16,17
|Garanti Yat. Ort.
|2,45
|-6,13
|-23,82
|Gedik Y. Men. Değ.
|6,74
|-1,46
|13,73
|Gediz Ambalaj
|15,72
|-3,62
|17,31
|Gelecek Varlık Yönetimi
|13,08
|-1,73
|Gen İlaç
|12,31
|-2,76
|Gentaş
|3,35
|2,76
|-25,78
|Gersan Elektrik
|5,31
|-1,30
|-13,52
|Gimat Mağazacılık Sanayi ve Ticaret
|2,90
|-2,36
|Girişim Elektrik Sanayi
|21,32
|-3,35
|Global Men. Değ.
|5,76
|-1,87
|-4,16
|Global Yat. Holding
|2,13
|4,41
|-39,37
|Good-Year
|8,35
|-1,07
|4,79
|Göltaş Çimento
|37,36
|-1,58
|-8,98
|Gözde Girişim
|7,66
|-4,37
|-4,01
|GSD Denizcilik
|3,96
|-3,88
|62,62
|GSD Holding
|2,53
|-3,07
|0,80
|Gübre Fabrik.
|72,35
|5,01
|-15,92
|Güler Yat. Holding
|2,74
|-4,53
|-20,87
|Halk GMYO
|2,68
|-1,47
|-12,07
|Hatay Tekstil
|15,82
|-1,62
|16,02
|Hedef Girişim
|2,61
|-2,25
|3,37
|Hedef Holding
|3,44
|-4,18
|Hektaş
|8,81
|-0,68
|64,91
|HUB Girişim
|9,11
|-2,04
|-49,95
|Hürriyet Gzt.
|2,30
|-0,86
|9,52
|ICBC Turkey Bank
|5,55
|-2,97
|-14,62
|İdeal Finansal Teknolojiler
|48,24
|3,30
|258,40
|İdealist GMYO
|1,91
|-2,55
|-19,51
|İhlas Ev Aletleri
|0,94
|-1,05
|-49,55
|İhlas Gayrimenkul
|0,86
|-1,15
|-31,20
|İhlas Gazetecilik
|0,80
|-1,23
|-67,53
|İhlas Haber Ajansı
|4,47
|9,83
|İhlas Holding
|0,55
|-1,79
|-51,01
|İhlas Yayın Holding
|0,74
|0,00
|-35,09
|İndeks Bilgisayar
|6,51
|-1,21
|40,12
|Info Yatırım
|4,74
|2,38
|1,49
|İntema
|38,02
|2,59
|-4,71
|Inveo Yatırım Holding
|26,72
|-3,61
|84,63
|İpek Doğal Enerji
|13,92
|-0,22
|6,42
|İskenderun Demir Çelik
|15,86
|-3,76
|75,52
(Sürecek)
A Milli Futbol Takımı kadrosu 2022 Dünya Kupası için sizce yeterli mi? ???? #BizimÇocuklar #2022DünyaKupası— Haberler (@Haberler) November 16, 2021
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