Borsada günlük işlemler (1) - Haberler Ekonomi
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Borsada günlük işlemler (1)

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım4,81-1,64-37,86
Acıpayam Selüloz15,54-0,96-8,74
Adel Kalemcilik22,96-1,71-31,23
Adese Gayrimenkul1,04-5,45-57,05
Afyon Çimento3,70-1,86-27,59
AGESA Hayat Emeklilik20,90-0,4821,97
Ak Enerji1,80-1,64-18,55
Akbank7,030,864,03
Akçansa16,310,491,29
Akdeniz Yatırım Hold.1,85-2,63-23,02
Akfen GMYO5,72-2,89119,09
Akın Tekstil29,78-1,13-6,23
Akiş GMYO1,88-3,09-32,67
Akmerkez GMYO38,64-1,83-37,50
Aksa23,840,8572,57
Aksa Enerji7,734,88107,80
Aksigorta8,12-1,46-2,28
Aksu Enerji21,301,82182,22
Alarko Carrıer288,10-1,37-20,43
Alarko GMYO23,82-2,14-5,96
Alarko Holding10,85-1,0027,33
Albaraka Türk2,01-6,073,61
Alcatel Lucent Teletaş24,26-0,33-18,21
Alkim Kağıt14,00-1,898,16
Alkim Kimya17,13-2,7321,60
Altınyağ Madencilik ve Enerji1,380,00-5,86
Altınyunus Çeşme51,15-0,492,38
Anadolu Efes24,76-0,4815,91
Anadolu Grubu Holding31,763,5221,57
Anadolu Hayat Emek.10,21-1,8327,06
Anadolu Isuzu20,541,9914,11
Anadolu Sigorta6,00-2,44-16,90
Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji19,37-1,97

Anel Elektrik2,26-3,00-15,79
Arçelik39,00-1,1237,04
ARD Bilişim Teknolojileri50,701,305,45
Arena Bilgisayar9,511,28-12,77
Armada Bilgisayar52,90-3,917,78
Arsan Tekstil4,93-1,4023,69
Arzum Ev Aletleri16,40-1,09-32,13
Aselsan17,82-1,11-2,36
Ata GMYO3,72-2,11-32,49
Atakule GMYO2,70-2,8815,33
Atlantis Yatırım Holding6,78-0,2921,94
Atlas Yat. Ort.1,27-0,78-27,43
ATP Bilgisayar50,000,36

Avrasya GMYO1,76-2,22-32,81
Avrasya Petrol ve Tur.2,13-2,74-33,44
Avrupa Yatırım Holding5,922,42-1,33
Aydem Enerji6,56-0,46

Ayen Enerji6,022,7311,28
Ayes Çelik Hasır ve Çit20,100,0078,20
Aygaz19,65-2,2438,51
Bagfaş23,301,0416,50
Bak Ambalaj17,49-2,29-11,56
Balatacılar Balatacılık8,50-2,863,16
Bantaş Ambalaj3,05-1,29-2,45
Banvit70,90-1,1236,35
Başkent Doğalgaz GMYO15,679,96

Baştaş Başkent Çimento9,000,00-48,19
Batı Çimento13,49-1,60186,41
Batısöke Çimento2,422,54-0,82
Bayrak Taban Sanayi7,120,00-32,89
Bera Holding10,271,99-49,36
Berkosan Yalıtım7,18-2,97-19,51
Beşiktaş Futbol Yat.5,76-2,0442,57
Beyaz Filo8,60-1,04-14,68
Bilici Yatırım14,45-1,37161,14
Bim Mağazalar66,35-1,26-6,94
Biotrend Çevre ve Enerji21,14-4,17

Birko Mensucat0,971,04-12,61
Birleşim Mühendislik9,56-0,21

Birlik Mensucat1,97-1,50-43,06
Bizim Mağazaları12,84-0,39-14,25
BMS Çelik Hasır8,202,89

Boğaziçi Beton Sanayi4,42-2,86

Borusan Mannesmann25,66-2,43-7,70
Borusan Yat. Paz.360,50-2,73-20,64
Bosch Fren Sistemleri837,20-0,98-31,92
Bossa28,362,8358,88
Brisa23,74-0,7522,60
Burçelik20,58-1,63-2,09
Burçelik Vana20,14-2,14-59,44
Bursa Çimento4,12-0,96-17,23
Carrefoursa38,28-1,39-46,69
Casa Emtia Petrol123,00-0,8916,04
Ceo Event Medya9,861,1353,34
Coca Cola İçecek92,85-1,3846,20
Cosmos Yat. Holding9,97-2,7323,70
Credıtwest Faktorıng4,772,80-18,74
Çan2 Termik11,430,00

Çelebi183,80-1,820,70
Çelik Halat6,46-4,86-28,99
Çemaş Döküm1,16-1,69-31,87
Çemtaş15,380,79-2,11
Çimbeton197,40-1,89-33,42
Çimentaş25,90-1,30-28,37
Çimsa28,96-1,0362,70
Çuhadaroğlu Metal8,84-2,1016,20
Dagi Giyim2,59-2,26-23,97
Dagi Yatırım Holding10,48-3,23-18,76
Dardanel2,61-1,51-50,99
Datagate Bilgisayar12,22-2,86-24,15
Demısaş Döküm8,330,4828,64
Denge Holding1,37-1,44-54,90
Deniz GMYO1,65-3,51-10,43
Derimod8,66-0,80-11,09
Derlüks Yatırım Holding4,57-3,59-48,19
Desa Deri8,835,75-9,34
Despec Bilgisayar9,00-0,22-31,09
Deva Holding24,280,330,92
Dinamik Isı Makina Yalıtım10,69-1,57-0,79
Diriteks Diriliş Tekstil4,899,8931,10
Ditaş Doğan18,965,5745,78
DO-CO930,001,0347,62
Doğan Burda136,009,94506,06
Doğan Holding2,84-3,40-5,28
Doğtaş Kelebek Mobilya2,21-2,21-5,11
Doğu Aras Enerji94,60-9,39

Doğusan3,23-3,87-11,05
Doğuş GMYO8,86-1,018,45
Doğuş Otomotiv43,903,2969,34
Döktaş Dökümcülük32,00-2,144,51
Duran Doğan Basım15,063,2243,57
Dyo Boya9,22-2,12-18,02
Eczacıbaşı İlaç6,40-2,59-11,14
Eczacıbaşı Yatırım40,161,9349,19
E-Data Teknoloji9,43-1,57

Edip Gayrimenkul3,69-2,3811,14
Ege Endüstri1.491,50-1,42-10,41
Ege Gübre174,00-0,9121,29
Ege Profil30,50-2,99-18,98
Ege Seramik13,33-1,7737,96
Egeplast21,56-1,82-35,26
Ekiz Kimya6,000,67-15,85
Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret19,729,98

Emek Elektrik2,690,75-5,79
Eminiş Ambalaj17,60-1,62-52,23
Emlak Konut GMYO2,09-4,13-1,16
Enerjisa Enerji11,74-0,341,82
Enka İnşaat12,35-6,1675,38
Erbosan120,90-2,34198,11
Ereğli Demir Çelik19,50-3,2748,44
Ersan Alışveriş Hizmetleri3,03-2,57

Ersu Gıda4,590,44-7,09
Escar Turizm Taşımacılık25,349,98

Escort Teknoloji4,61-2,33-29,83
Esenboğa Elektrik28,06-2,5747,48
Etiler Gıda5,364,0834,67
Euro Kapital Yat. Ort.3,51-4,62-8,10
Euro Trend Yat. Ort.3,370,00-4,76
Euro Yat. Ort.3,53-1,94-20,52
Euro Yatırım Holding1,760,00-38,03
Europap Tezol Kağıt13,86-0,50

Fade Gıda6,54-2,9725,73
Fenerbahçe Futbol29,52-1,27-0,14
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,280,00-22,66
F-M İzmit Piston107,50-2,63-12,32
Fonet Bilgi Teknolojileri13,02-3,41-0,08
Ford Otosan212,30-3,6373,82
Formet Metal ve Cam1,220,83-50,27
Frigo Pak Gıda2,640,381,93
Galata Wind Enerji4,831,26

Galatasaray Sportif4,08-1,690,74
Garanti Bankası12,073,7818,91
Garanti Faktoring12,93-6,3016,17
Garanti Yat. Ort.2,45-6,13-23,82
Gedik Y. Men. Değ.6,74-1,4613,73
Gediz Ambalaj15,72-3,6217,31
Gelecek Varlık Yönetimi13,08-1,73

Gen İlaç12,31-2,76

Gentaş3,352,76-25,78
Gersan Elektrik5,31-1,30-13,52
Gimat Mağazacılık Sanayi ve Ticaret2,90-2,36

Girişim Elektrik Sanayi21,32-3,35

Global Men. Değ.5,76-1,87-4,16
Global Yat. Holding2,134,41-39,37
Good-Year8,35-1,074,79
Göltaş Çimento37,36-1,58-8,98
Gözde Girişim7,66-4,37-4,01
GSD Denizcilik3,96-3,8862,62
GSD Holding2,53-3,070,80
Gübre Fabrik.72,355,01-15,92
Güler Yat. Holding2,74-4,53-20,87
Halk GMYO2,68-1,47-12,07
Hatay Tekstil15,82-1,6216,02
Hedef Girişim2,61-2,253,37
Hedef Holding3,44-4,18

Hektaş8,81-0,6864,91
HUB Girişim9,11-2,04-49,95
Hürriyet Gzt.2,30-0,869,52
ICBC Turkey Bank5,55-2,97-14,62
İdeal Finansal Teknolojiler48,243,30258,40
İdealist GMYO1,91-2,55-19,51
İhlas Ev Aletleri0,94-1,05-49,55
İhlas Gayrimenkul0,86-1,15-31,20
İhlas Gazetecilik0,80-1,23-67,53
İhlas Haber Ajansı4,479,83

İhlas Holding0,55-1,79-51,01
İhlas Yayın Holding0,740,00-35,09
İndeks Bilgisayar6,51-1,2140,12
Info Yatırım4,742,381,49
İntema38,022,59-4,71
Inveo Yatırım Holding26,72-3,6184,63
İpek Doğal Enerji13,92-0,226,42
İskenderun Demir Çelik15,86-3,7675,52
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

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