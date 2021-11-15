Borsada günlük işlemler (1)
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Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|4,89
|0,00
|-36,82
|Acıpayam Selüloz
|15,69
|0,45
|-7,86
|Adel Kalemcilik
|23,36
|0,60
|-30,04
|Adese Gayrimenkul
|1,10
|-9,84
|-54,57
|Afyon Çimento
|3,77
|2,17
|-26,22
|AGESA Hayat Emeklilik
|21,00
|-0,85
|22,55
|Ak Enerji
|1,83
|0,55
|-17,19
|Akbank
|6,97
|9,94
|3,14
|Akçansa
|16,23
|2,40
|0,79
|Akdeniz Yatırım Hold.
|1,90
|2,15
|-20,94
|Akfen GMYO
|5,89
|2,08
|125,60
|Akın Tekstil
|30,12
|1,35
|-5,16
|Akiş GMYO
|1,94
|9,60
|-30,52
|Akmerkez GMYO
|39,36
|-1,11
|-36,33
|Aksa
|23,64
|1,37
|71,12
|Aksa Enerji
|7,37
|3,80
|98,12
|Aksigorta
|8,24
|5,91
|-0,83
|Aksu Enerji
|20,92
|6,19
|177,19
|Alarko Carrıer
|292,10
|0,78
|-19,33
|Alarko GMYO
|24,34
|3,57
|-3,91
|Alarko Holding
|10,96
|3,59
|28,62
|Albaraka Türk
|2,14
|5,94
|10,31
|Alcatel Lucent Teletaş
|24,34
|0,91
|-17,94
|Alkim Kağıt
|14,27
|0,63
|10,25
|Alkim Kimya
|17,61
|1,38
|25,01
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,38
|3,76
|-5,86
|Altınyunus Çeşme
|51,40
|-0,77
|2,88
|Anadolu Efes
|24,88
|1,97
|16,47
|Anadolu Grubu Holding
|30,68
|0,26
|17,44
|Anadolu Hayat Emek.
|10,40
|2,26
|29,43
|Anadolu Isuzu
|20,14
|3,65
|11,89
|Anadolu Sigorta
|6,15
|1,99
|-14,82
|Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji
|19,76
|-0,60
|Anel Elektrik
|2,33
|3,10
|-13,18
|Arçelik
|39,44
|6,54
|38,59
|ARD Bilişim Teknolojileri
|50,05
|0,10
|4,10
|Arena Bilgisayar
|9,39
|1,19
|-13,87
|Armada Bilgisayar
|55,05
|-0,36
|12,16
|Arsan Tekstil
|5,00
|1,42
|25,44
|Arzum Ev Aletleri
|16,58
|-0,24
|-31,39
|Aselsan
|18,02
|3,80
|-1,26
|Ata GMYO
|3,80
|-1,30
|-31,03
|Atakule GMYO
|2,78
|3,73
|18,75
|Atlantis Yatırım Holding
|6,80
|3,03
|22,30
|Atlas Yat. Ort.
|1,28
|0,79
|-26,86
|ATP Bilgisayar
|49,82
|-2,31
|Avrasya GMYO
|1,80
|1,69
|-31,28
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,19
|-1,79
|-31,56
|Avrupa Yatırım Holding
|5,78
|-3,18
|-3,67
|Aydem Enerji
|6,59
|0,00
|Ayen Enerji
|5,86
|0,51
|8,32
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|20,10
|-2,14
|78,20
|Aygaz
|20,10
|-0,40
|41,69
|Bagfaş
|23,06
|2,40
|15,30
|Bak Ambalaj
|17,90
|2,11
|-9,49
|Balatacılar Balatacılık
|8,75
|8,02
|6,19
|Bantaş Ambalaj
|3,09
|-0,32
|-1,17
|Banvit
|71,70
|1,70
|37,88
|Başkent Doğalgaz GMYO
|14,25
|-8,48
|Baştaş Başkent Çimento
|9,00
|-0,77
|-48,19
|Batı Çimento
|13,71
|-1,58
|191,08
|Batısöke Çimento
|2,36
|1,29
|-3,28
|Bayrak Taban Sanayi
|7,12
|0,56
|-32,89
|Bera Holding
|10,07
|-0,20
|-50,35
|Berkosan Yalıtım
|7,40
|-0,27
|-17,04
|Beşiktaş Futbol Yat.
|5,88
|1,03
|45,54
|Beyaz Filo
|8,69
|0,23
|-13,78
|Bilici Yatırım
|14,65
|2,45
|164,76
|Bim Mağazalar
|67,20
|0,60
|-5,74
|Biotrend Çevre ve Enerji
|22,06
|4,55
|Birko Mensucat
|0,96
|-3,03
|-13,51
|Birleşim Mühendislik
|9,58
|-3,04
|Birlik Mensucat
|2,00
|-0,99
|-42,20
|Bizim Mağazaları
|12,89
|1,90
|-13,92
|BMS Çelik Hasır
|7,97
|-0,13
|Boğaziçi Beton Sanayi
|4,55
|3,17
|Borusan Mannesmann
|26,30
|1,62
|-5,40
|Borusan Yat. Paz.
|370,60
|1,84
|-18,42
|Bosch Fren Sistemleri
|845,50
|1,38
|-31,24
|Bossa
|27,58
|1,62
|54,51
|Brisa
|23,92
|2,49
|23,53
|Burçelik
|20,92
|0,67
|-0,48
|Burçelik Vana
|20,58
|1,48
|-58,56
|Bursa Çimento
|4,16
|0,97
|-16,43
|Carrefoursa
|38,82
|0,57
|-45,93
|Casa Emtia Petrol
|124,10
|4,20
|17,08
|Ceo Event Medya
|9,75
|-0,61
|51,63
|Coca Cola İçecek
|94,15
|2,06
|48,25
|Cosmos Yat. Holding
|10,25
|-1,91
|27,17
|Credıtwest Faktorıng
|4,64
|2,43
|-20,95
|Çan2 Termik
|11,43
|-1,80
|Çelebi
|187,20
|-0,53
|2,56
|Çelik Halat
|6,79
|2,88
|-25,37
|Çemaş Döküm
|1,18
|1,72
|-30,69
|Çemtaş
|15,26
|1,06
|-2,87
|Çimbeton
|201,20
|0,05
|-32,14
|Çimentaş
|26,24
|0,00
|-27,43
|Çimsa
|29,26
|1,60
|64,38
|Çuhadaroğlu Metal
|9,03
|0,11
|18,70
|Dagi Giyim
|2,65
|-1,12
|-22,20
|Dagi Yatırım Holding
|10,83
|-0,09
|-16,05
|Dardanel
|2,65
|1,15
|-50,23
|Datagate Bilgisayar
|12,58
|-0,32
|-21,91
|Demısaş Döküm
|8,29
|-1,54
|28,02
|Denge Holding
|1,39
|-1,42
|-54,24
|Deniz GMYO
|1,71
|2,40
|-7,17
|Derimod
|8,73
|-0,80
|-10,37
|Derlüks Yatırım Holding
|4,74
|0,21
|-46,26
|Desa Deri
|8,35
|-1,76
|-14,27
|Despec Bilgisayar
|9,02
|1,23
|-30,93
|Deva Holding
|24,20
|0,92
|0,59
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|10,86
|0,74
|0,79
|Diriteks Diriliş Tekstil
|4,45
|9,88
|19,30
|Ditaş Doğan
|17,96
|-1,10
|38,09
|DO-CO
|920,50
|-1,01
|46,11
|Doğan Burda
|123,70
|9,96
|451,25
|Doğan Holding
|2,94
|4,63
|-1,94
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,26
|0,00
|-2,96
|Doğu Aras Enerji
|104,40
|-4,66
|Doğusan
|3,36
|5,00
|-7,47
|Doğuş GMYO
|8,95
|-0,33
|9,55
|Doğuş Otomotiv
|42,50
|-3,41
|63,94
|Döktaş Dökümcülük
|32,70
|-0,30
|6,79
|Duran Doğan Basım
|14,59
|-1,68
|39,08
|Dyo Boya
|9,42
|0,53
|-16,25
|Eczacıbaşı İlaç
|6,57
|3,96
|-8,77
|Eczacıbaşı Yatırım
|39,40
|3,09
|46,36
|E-Data Teknoloji
|9,58
|-0,31
|Edip Gayrimenkul
|3,78
|-2,33
|13,86
|Ege Endüstri
|1.513,00
|6,40
|-9,12
|Ege Gübre
|175,60
|1,15
|22,41
|Ege Profil
|31,44
|0,00
|-16,49
|Ege Seramik
|13,57
|0,74
|40,44
|Egeplast
|21,96
|-0,72
|-34,05
|Ekiz Kimya
|5,96
|0,17
|-16,41
|Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret
|17,93
|Emek Elektrik
|2,67
|0,75
|-6,49
|Eminiş Ambalaj
|17,89
|-0,17
|-51,44
|Emlak Konut GMYO
|2,18
|5,83
|3,09
|Enerjisa Enerji
|11,78
|2,08
|2,16
|Enka İnşaat
|13,16
|7,43
|86,88
|Erbosan
|123,80
|-1,35
|205,27
|Ereğli Demir Çelik
|20,16
|3,01
|53,47
|Ersan Alışveriş Hizmetleri
|3,11
|-0,96
|Ersu Gıda
|4,57
|2,47
|-7,49
|Escar Turizm Taşımacılık
|23,04
|0,44
|Escort Teknoloji
|4,72
|-0,42
|-28,16
|Esenboğa Elektrik
|28,80
|0,14
|51,37
|Etiler Gıda
|5,15
|0,78
|29,40
|Euro Kapital Yat. Ort.
|3,68
|-2,65
|-3,65
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,37
|-1,75
|-4,76
|Euro Yat. Ort.
|3,60
|-0,55
|-18,94
|Euro Yatırım Holding
|1,76
|-2,76
|-38,03
|Europap Tezol Kağıt
|13,93
|-0,14
|Fade Gıda
|6,74
|0,15
|29,57
|Fenerbahçe Futbol
|29,90
|0,13
|1,15
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,28
|-0,87
|-22,66
|F-M İzmit Piston
|110,40
|2,41
|-9,95
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|13,48
|1,20
|3,45
|Ford Otosan
|220,30
|2,90
|80,37
|Formet Metal ve Cam
|1,21
|-0,82
|-50,68
|Frigo Pak Gıda
|2,63
|4,78
|1,54
|Galata Wind Enerji
|4,77
|-0,63
|Galatasaray Sportif
|4,15
|2,72
|2,47
|Garanti Bankası
|11,63
|9,92
|14,57
|Garanti Faktoring
|13,80
|9,96
|23,99
|Garanti Yat. Ort.
|2,61
|7,41
|-18,84
|Gedik Y. Men. Değ.
|6,84
|0,59
|15,42
|Gediz Ambalaj
|16,31
|-1,33
|21,72
|Gelecek Varlık Yönetimi
|13,31
|-0,45
|Gen İlaç
|12,66
|-1,48
|Gentaş
|3,26
|2,84
|-27,77
|Gersan Elektrik
|5,38
|0,75
|-12,38
|Gimat Mağazacılık Sanayi ve Ticaret
|2,97
|10,00
|Girişim Elektrik Sanayi
|22,06
|1,57
|Global Men. Değ.
|5,87
|0,00
|-2,33
|Global Yat. Holding
|2,04
|2,00
|-41,93
|Good-Year
|8,44
|1,81
|5,92
|Göltaş Çimento
|37,96
|0,69
|-7,51
|Gözde Girişim
|8,01
|9,88
|0,38
|GSD Denizcilik
|4,12
|-2,83
|69,19
|GSD Holding
|2,61
|3,57
|3,98
|Gübre Fabrik.
|68,90
|3,38
|-19,93
|Güler Yat. Holding
|2,87
|4,36
|-17,12
|Halk GMYO
|2,72
|-0,37
|-10,76
|Hatay Tekstil
|16,08
|0,63
|17,93
|Hedef Girişim
|2,67
|0,75
|5,75
|Hedef Holding
|3,59
|1,13
|Hektaş
|8,87
|0,91
|66,03
|HUB Girişim
|9,30
|-0,21
|-48,90
|Hürriyet Gzt.
|2,32
|-1,28
|10,48
|ICBC Turkey Bank
|5,72
|4,76
|-12,00
|İdeal Finansal Teknolojiler
|46,70
|2,77
|246,95
|İdealist GMYO
|1,96
|-2,00
|-17,41
|İhlas Ev Aletleri
|0,95
|0,00
|-49,01
|İhlas Gayrimenkul
|0,87
|2,35
|-30,40
|İhlas Gazetecilik
|0,81
|0,00
|-67,12
|İhlas Haber Ajansı
|4,07
|-0,97
|İhlas Holding
|0,56
|1,82
|-50,12
|İhlas Yayın Holding
|0,74
|-1,33
|-35,09
|İndeks Bilgisayar
|6,59
|1,07
|41,84
|Info Yatırım
|4,63
|0,87
|-0,87
|İntema
|37,06
|4,51
|-7,12
|Inveo Yatırım Holding
|27,72
|1,32
|91,54
|İpek Doğal Enerji
|13,95
|2,35
|6,65
|İskenderun Demir Çelik
|16,48
|6,19
|82,38
(Sürecek)
#Türkiye ile #Karadağ arasında oynanacak Dünya Kupası G Grubu maçını sizce kim kazanır? ?????????? #BizimÇocuklar— Haberler (@Haberler) November 15, 2021
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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