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Borsada günlük işlemler (1)

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım4,890,00-36,82
Acıpayam Selüloz15,690,45-7,86
Adel Kalemcilik23,360,60-30,04
Adese Gayrimenkul1,10-9,84-54,57
Afyon Çimento3,772,17-26,22
AGESA Hayat Emeklilik21,00-0,8522,55
Ak Enerji1,830,55-17,19
Akbank6,979,943,14
Akçansa16,232,400,79
Akdeniz Yatırım Hold.1,902,15-20,94
Akfen GMYO5,892,08125,60
Akın Tekstil30,121,35-5,16
Akiş GMYO1,949,60-30,52
Akmerkez GMYO39,36-1,11-36,33
Aksa23,641,3771,12
Aksa Enerji7,373,8098,12
Aksigorta8,245,91-0,83
Aksu Enerji20,926,19177,19
Alarko Carrıer292,100,78-19,33
Alarko GMYO24,343,57-3,91
Alarko Holding10,963,5928,62
Albaraka Türk2,145,9410,31
Alcatel Lucent Teletaş24,340,91-17,94
Alkim Kağıt14,270,6310,25
Alkim Kimya17,611,3825,01
Altınyağ Madencilik ve Enerji1,383,76-5,86
Altınyunus Çeşme51,40-0,772,88
Anadolu Efes24,881,9716,47
Anadolu Grubu Holding30,680,2617,44
Anadolu Hayat Emek.10,402,2629,43
Anadolu Isuzu20,143,6511,89
Anadolu Sigorta6,151,99-14,82
Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji19,76-0,60

Anel Elektrik2,333,10-13,18
Arçelik39,446,5438,59
ARD Bilişim Teknolojileri50,050,104,10
Arena Bilgisayar9,391,19-13,87
Armada Bilgisayar55,05-0,3612,16
Arsan Tekstil5,001,4225,44
Arzum Ev Aletleri16,58-0,24-31,39
Aselsan18,023,80-1,26
Ata GMYO3,80-1,30-31,03
Atakule GMYO2,783,7318,75
Atlantis Yatırım Holding6,803,0322,30
Atlas Yat. Ort.1,280,79-26,86
ATP Bilgisayar49,82-2,31

Avrasya GMYO1,801,69-31,28
Avrasya Petrol ve Tur.2,19-1,79-31,56
Avrupa Yatırım Holding5,78-3,18-3,67
Aydem Enerji6,590,00

Ayen Enerji5,860,518,32
Ayes Çelik Hasır ve Çit20,10-2,1478,20
Aygaz20,10-0,4041,69
Bagfaş23,062,4015,30
Bak Ambalaj17,902,11-9,49
Balatacılar Balatacılık8,758,026,19
Bantaş Ambalaj3,09-0,32-1,17
Banvit71,701,7037,88
Başkent Doğalgaz GMYO14,25-8,48

Baştaş Başkent Çimento9,00-0,77-48,19
Batı Çimento13,71-1,58191,08
Batısöke Çimento2,361,29-3,28
Bayrak Taban Sanayi7,120,56-32,89
Bera Holding10,07-0,20-50,35
Berkosan Yalıtım7,40-0,27-17,04
Beşiktaş Futbol Yat.5,881,0345,54
Beyaz Filo8,690,23-13,78
Bilici Yatırım14,652,45164,76
Bim Mağazalar67,200,60-5,74
Biotrend Çevre ve Enerji22,064,55

Birko Mensucat0,96-3,03-13,51
Birleşim Mühendislik9,58-3,04

Birlik Mensucat2,00-0,99-42,20
Bizim Mağazaları12,891,90-13,92
BMS Çelik Hasır7,97-0,13

Boğaziçi Beton Sanayi4,553,17

Borusan Mannesmann26,301,62-5,40
Borusan Yat. Paz.370,601,84-18,42
Bosch Fren Sistemleri845,501,38-31,24
Bossa27,581,6254,51
Brisa23,922,4923,53
Burçelik20,920,67-0,48
Burçelik Vana20,581,48-58,56
Bursa Çimento4,160,97-16,43
Carrefoursa38,820,57-45,93
Casa Emtia Petrol124,104,2017,08
Ceo Event Medya9,75-0,6151,63
Coca Cola İçecek94,152,0648,25
Cosmos Yat. Holding10,25-1,9127,17
Credıtwest Faktorıng4,642,43-20,95
Çan2 Termik11,43-1,80

Çelebi187,20-0,532,56
Çelik Halat6,792,88-25,37
Çemaş Döküm1,181,72-30,69
Çemtaş15,261,06-2,87
Çimbeton201,200,05-32,14
Çimentaş26,240,00-27,43
Çimsa29,261,6064,38
Çuhadaroğlu Metal9,030,1118,70
Dagi Giyim2,65-1,12-22,20
Dagi Yatırım Holding10,83-0,09-16,05
Dardanel2,651,15-50,23
Datagate Bilgisayar12,58-0,32-21,91
Demısaş Döküm8,29-1,5428,02
Denge Holding1,39-1,42-54,24
Deniz GMYO1,712,40-7,17
Derimod8,73-0,80-10,37
Derlüks Yatırım Holding4,740,21-46,26
Desa Deri8,35-1,76-14,27
Despec Bilgisayar9,021,23-30,93
Deva Holding24,200,920,59
Dinamik Isı Makina Yalıtım10,860,740,79
Diriteks Diriliş Tekstil4,459,8819,30
Ditaş Doğan17,96-1,1038,09
DO-CO920,50-1,0146,11
Doğan Burda123,709,96451,25
Doğan Holding2,944,63-1,94
Doğtaş Kelebek Mobilya2,260,00-2,96
Doğu Aras Enerji104,40-4,66

Doğusan3,365,00-7,47
Doğuş GMYO8,95-0,339,55
Doğuş Otomotiv42,50-3,4163,94
Döktaş Dökümcülük32,70-0,306,79
Duran Doğan Basım14,59-1,6839,08
Dyo Boya9,420,53-16,25
Eczacıbaşı İlaç6,573,96-8,77
Eczacıbaşı Yatırım39,403,0946,36
E-Data Teknoloji9,58-0,31

Edip Gayrimenkul3,78-2,3313,86
Ege Endüstri1.513,006,40-9,12
Ege Gübre175,601,1522,41
Ege Profil31,440,00-16,49
Ege Seramik13,570,7440,44
Egeplast21,96-0,72-34,05
Ekiz Kimya5,960,17-16,41
Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret17,93

Emek Elektrik2,670,75-6,49
Eminiş Ambalaj17,89-0,17-51,44
Emlak Konut GMYO2,185,833,09
Enerjisa Enerji11,782,082,16
Enka İnşaat13,167,4386,88
Erbosan123,80-1,35205,27
Ereğli Demir Çelik20,163,0153,47
Ersan Alışveriş Hizmetleri3,11-0,96

Ersu Gıda4,572,47-7,49
Escar Turizm Taşımacılık23,040,44

Escort Teknoloji4,72-0,42-28,16
Esenboğa Elektrik28,800,1451,37
Etiler Gıda5,150,7829,40
Euro Kapital Yat. Ort.3,68-2,65-3,65
Euro Trend Yat. Ort.3,37-1,75-4,76
Euro Yat. Ort.3,60-0,55-18,94
Euro Yatırım Holding1,76-2,76-38,03
Europap Tezol Kağıt13,93-0,14

Fade Gıda6,740,1529,57
Fenerbahçe Futbol29,900,131,15
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,28-0,87-22,66
F-M İzmit Piston110,402,41-9,95
Fonet Bilgi Teknolojileri13,481,203,45
Ford Otosan220,302,9080,37
Formet Metal ve Cam1,21-0,82-50,68
Frigo Pak Gıda2,634,781,54
Galata Wind Enerji4,77-0,63

Galatasaray Sportif4,152,722,47
Garanti Bankası11,639,9214,57
Garanti Faktoring13,809,9623,99
Garanti Yat. Ort.2,617,41-18,84
Gedik Y. Men. Değ.6,840,5915,42
Gediz Ambalaj16,31-1,3321,72
Gelecek Varlık Yönetimi13,31-0,45

Gen İlaç12,66-1,48

Gentaş3,262,84-27,77
Gersan Elektrik5,380,75-12,38
Gimat Mağazacılık Sanayi ve Ticaret2,9710,00

Girişim Elektrik Sanayi22,061,57

Global Men. Değ.5,870,00-2,33
Global Yat. Holding2,042,00-41,93
Good-Year8,441,815,92
Göltaş Çimento37,960,69-7,51
Gözde Girişim8,019,880,38
GSD Denizcilik4,12-2,8369,19
GSD Holding2,613,573,98
Gübre Fabrik.68,903,38-19,93
Güler Yat. Holding2,874,36-17,12
Halk GMYO2,72-0,37-10,76
Hatay Tekstil16,080,6317,93
Hedef Girişim2,670,755,75
Hedef Holding3,591,13

Hektaş8,870,9166,03
HUB Girişim9,30-0,21-48,90
Hürriyet Gzt.2,32-1,2810,48
ICBC Turkey Bank5,724,76-12,00
İdeal Finansal Teknolojiler46,702,77246,95
İdealist GMYO1,96-2,00-17,41
İhlas Ev Aletleri0,950,00-49,01
İhlas Gayrimenkul0,872,35-30,40
İhlas Gazetecilik0,810,00-67,12
İhlas Haber Ajansı4,07-0,97

İhlas Holding0,561,82-50,12
İhlas Yayın Holding0,74-1,33-35,09
İndeks Bilgisayar6,591,0741,84
Info Yatırım4,630,87-0,87
İntema37,064,51-7,12
Inveo Yatırım Holding27,721,3291,54
İpek Doğal Enerji13,952,356,65
İskenderun Demir Çelik16,486,1982,38
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

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