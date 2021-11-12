Borsada günlük işlemler (1) - Haberler Ekonomi
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Borsada günlük işlemler (1)

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım4,890,20-36,82
Acıpayam Selüloz15,620,77-8,27
Adel Kalemcilik23,220,43-30,46
Adese Gayrimenkul1,22-9,63-49,61
Afyon Çimento3,690,27-27,79
AGESA Hayat Emeklilik21,18-1,4923,60
Ak Enerji1,821,11-17,65
Akbank6,340,63-6,18
Akçansa15,851,08-1,57
Akdeniz Yatırım Hold.1,860,54-22,60
Akfen GMYO5,779,90121,00
Akın Tekstil29,72-0,93-6,42
Akiş GMYO1,770,00-36,61
Akmerkez GMYO39,803,00-35,62
Aksa23,320,9568,81
Aksa Enerji7,100,0090,86
Aksigorta7,78-0,13-6,37
Aksu Enerji19,701,81161,02
Alarko Carrıer291,000,69-19,95
Alarko GMYO23,500,60-7,23
Alarko Holding10,580,7624,16
Albaraka Türk2,021,514,12
Alcatel Lucent Teletaş24,120,08-18,68
Alkim Kağıt14,18-0,639,55
Alkim Kimya17,370,1723,31
Altınyağ Madencilik ve Enerji1,332,31-9,27
Altınyunus Çeşme51,80-0,963,68
Anadolu Efes24,40-1,4514,23
Anadolu Grubu Holding30,60-0,5817,13
Anadolu Hayat Emek.10,170,5926,56
Anadolu Isuzu19,430,947,94
Anadolu Sigorta6,030,50-16,49
Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji19,880,20

Anel Elektrik2,260,44-15,79
Arçelik37,021,5930,08
ARD Bilişim Teknolojileri50,00-1,863,99
Arena Bilgisayar9,280,65-14,88
Armada Bilgisayar55,251,1912,57
Arsan Tekstil4,93-0,2023,69
Arzum Ev Aletleri16,621,84-31,22
Aselsan17,360,99-4,88
Ata GMYO3,850,26-30,13
Atakule GMYO2,680,0014,48
Atlantis Yatırım Holding6,603,9418,71
Atlas Yat. Ort.1,270,00-27,43
ATP Bilgisayar51,00-3,77

Avrasya GMYO1,77-0,56-32,43
Avrasya Petrol ve Tur.2,23-1,33-30,31
Avrupa Yatırım Holding5,971,88-0,50
Aydem Enerji6,590,00

Ayen Enerji5,83-2,187,76
Ayes Çelik Hasır ve Çit20,542,2982,10
Aygaz20,180,4042,25
Bagfaş22,52-0,3512,60
Bak Ambalaj17,53-1,85-11,36
Balatacılar Balatacılık8,10-3,57-1,70
Bantaş Ambalaj3,100,98-0,85
Banvit70,50-1,1935,58
Başkent Doğalgaz GMYO15,57-9,95

Baştaş Başkent Çimento9,07-0,11-47,78
Batı Çimento13,93-0,36195,75
Batısöke Çimento2,330,00-4,51
Bayrak Taban Sanayi7,08-0,14-33,27
Bera Holding10,096,21-50,25
Berkosan Yalıtım7,42-0,40-16,82
Beşiktaş Futbol Yat.5,821,3944,06
Beyaz Filo8,670,23-13,98
Bilici Yatırım14,30-0,49158,43
Bim Mağazalar66,800,91-6,30
Biotrend Çevre ve Enerji21,10-3,21

Birko Mensucat0,990,00-10,81
Birleşim Mühendislik9,88-0,20

Birlik Mensucat2,020,50-41,62
Bizim Mağazaları12,650,64-15,52
BMS Çelik Hasır7,983,10

Boğaziçi Beton Sanayi4,410,46

Borusan Mannesmann25,884,69-6,91
Borusan Yat. Paz.363,902,33-19,89
Bosch Fren Sistemleri834,001,09-32,18
Bossa27,14-0,2252,04
Brisa23,340,1720,54
Burçelik20,78-0,48-1,14
Burçelik Vana20,28-0,10-59,16
Bursa Çimento4,12-1,90-17,23
Carrefoursa38,60-0,16-46,24
Casa Emtia Petrol119,100,0812,36
Ceo Event Medya9,815,2652,57
Coca Cola İçecek92,251,6045,26
Cosmos Yat. Holding10,450,1029,65
Credıtwest Faktorıng4,53-1,09-22,83
Çan2 Termik11,642,02

Çelebi188,200,913,11
Çelik Halat6,602,48-27,45
Çemaş Döküm1,16-0,85-31,87
Çemtaş15,104,07-3,89
Çimbeton201,100,30-32,18
Çimentaş26,240,61-27,43
Çimsa28,800,1461,80
Çuhadaroğlu Metal9,02-2,2818,57
Dagi Giyim2,680,37-21,32
Dagi Yatırım Holding10,84-1,90-15,97
Dardanel2,620,77-50,80
Datagate Bilgisayar12,621,45-21,66
Demısaş Döküm8,42-1,5230,03
Denge Holding1,41-1,40-53,58
Deniz GMYO1,670,60-9,34
Derimod8,801,50-9,65
Derlüks Yatırım Holding4,730,42-46,37
Desa Deri8,503,66-12,73
Despec Bilgisayar8,910,11-31,78
Deva Holding23,98-0,17-0,33
Dinamik Isı Makina Yalıtım10,780,090,05
Diriteks Diriliş Tekstil4,054,928,58
Ditaş Doğan18,164,6739,63
DO-CO929,90-0,0847,60
Doğan Burda112,509,97401,34
Doğan Holding2,810,36-6,28
Doğtaş Kelebek Mobilya2,260,44-2,96
Doğu Aras Enerji109,50-0,73

Doğusan3,86-2,03-11,87
Doğuş GMYO8,98-0,339,91
Doğuş Otomotiv44,005,9769,73
Döktaş Dökümcülük32,803,217,12
Duran Doğan Basım14,84-2,0541,47
Dyo Boya9,370,32-16,69
Eczacıbaşı İlaç6,324,12-12,25
Eczacıbaşı Yatırım38,224,0341,98
E-Data Teknoloji9,612,89

Edip Gayrimenkul3,874,3116,57
Ege Endüstri1.422,002,39-14,59
Ege Gübre173,600,4021,01
Ege Profil31,442,01-16,49
Ege Seramik13,471,2039,40
Egeplast22,121,19-33,57
Ekiz Kimya5,950,17-16,55
Emek Elektrik2,65-4,68-7,19
Eminiş Ambalaj17,92-0,44-51,36
Emlak Konut GMYO2,060,98-2,58
Enerjisa Enerji11,54-0,430,08
Enka İnşaat12,251,0773,96
Erbosan125,50-1,26209,46
Ereğli Demir Çelik19,570,6748,97
Ersan Alışveriş Hizmetleri3,14-2,18

Ersu Gıda4,46-1,55-9,72
Escar Turizm Taşımacılık22,942,59

Escort Teknoloji4,74-0,21-27,85
Esenboğa Elektrik28,760,1451,16
Etiler Gıda5,11-1,7328,39
Euro Kapital Yat. Ort.3,78-2,07-1,03
Euro Trend Yat. Ort.3,43-0,87-3,06
Euro Yat. Ort.3,62-2,43-18,49
Euro Yatırım Holding1,81-2,69-36,27
Europap Tezol Kağıt13,950,65

Fade Gıda6,73-2,3229,38
Fenerbahçe Futbol29,860,341,01
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,300,44-21,98
F-M İzmit Piston107,800,09-12,07
Fonet Bilgi Teknolojileri13,32-0,452,23
Ford Otosan214,102,2075,29
Formet Metal ve Cam1,22-0,81-50,27
Frigo Pak Gıda2,51-1,57-3,09
Galata Wind Enerji4,803,45

Galatasaray Sportif4,041,51-0,25
Garanti Bankası10,58-0,194,23
Garanti Faktoring12,55-0,4012,76
Garanti Yat. Ort.2,43-0,82-24,44
Gedik Y. Men. Değ.6,800,7414,75
Gediz Ambalaj16,530,1223,36
Gelecek Varlık Yönetimi13,37-1,04

Gen İlaç12,850,39

Gentaş3,170,63-29,76
Gersan Elektrik5,34-1,29-13,03
Gimat Mağazacılık Sanayi ve Ticaret2,70

Girişim Elektrik Sanayi21,720,93

Global Men. Değ.5,871,73-2,33
Global Yat. Holding2,000,00-43,07
Good-Year8,291,974,04
Göltaş Çimento37,70-0,95-8,15
Gözde Girişim7,293,70-8,65
GSD Denizcilik4,24-5,7874,12
GSD Holding2,52-3,450,40
Gübre Fabrik.66,650,91-22,55
Güler Yat. Holding2,755,36-20,58
Halk GMYO2,732,25-10,43
Hatay Tekstil15,980,0017,19
Hedef Girişim2,65-1,124,96
Hedef Holding3,559,91

Hektaş8,790,1164,54
HUB Girişim9,32-0,75-48,79
Hürriyet Gzt.2,35-0,8411,90
ICBC Turkey Bank5,462,82-16,00
İdeal Finansal Teknolojiler45,443,04237,59
İdealist GMYO2,00-1,48-15,72
İhlas Ev Aletleri0,951,06-49,01
İhlas Gayrimenkul0,850,00-32,00
İhlas Gazetecilik0,81-1,22-67,12
İhlas Haber Ajansı4,110,74

İhlas Holding0,550,00-51,01
İhlas Yayın Holding0,750,00-34,21
İndeks Bilgisayar6,52-0,4640,34
Info Yatırım4,59-0,65-1,72
İntema35,460,45-11,13
Inveo Yatırım Holding27,36-0,5189,05
İpek Doğal Enerji13,630,374,20
İskenderun Demir Çelik15,521,9071,76
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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