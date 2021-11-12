Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 4,89 0,20 -36,82 Acıpayam Selüloz 15,62 0,77 -8,27 Adel Kalemcilik 23,22 0,43 -30,46 Adese Gayrimenkul 1,22 -9,63 -49,61 Afyon Çimento 3,69 0,27 -27,79 AGESA Hayat Emeklilik 21,18 -1,49 23,60 Ak Enerji 1,82 1,11 -17,65 Akbank 6,34 0,63 -6,18 Akçansa 15,85 1,08 -1,57 Akdeniz Yatırım Hold. 1,86 0,54 -22,60 Akfen GMYO 5,77 9,90 121,00 Akın Tekstil 29,72 -0,93 -6,42 Akiş GMYO 1,77 0,00 -36,61 Akmerkez GMYO 39,80 3,00 -35,62 Aksa 23,32 0,95 68,81 Aksa Enerji 7,10 0,00 90,86 Aksigorta 7,78 -0,13 -6,37 Aksu Enerji 19,70 1,81 161,02 Alarko Carrıer 291,00 0,69 -19,95 Alarko GMYO 23,50 0,60 -7,23 Alarko Holding 10,58 0,76 24,16 Albaraka Türk 2,02 1,51 4,12 Alcatel Lucent Teletaş 24,12 0,08 -18,68 Alkim Kağıt 14,18 -0,63 9,55 Alkim Kimya 17,37 0,17 23,31 Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,33 2,31 -9,27 Altınyunus Çeşme 51,80 -0,96 3,68 Anadolu Efes 24,40 -1,45 14,23 Anadolu Grubu Holding 30,60 -0,58 17,13 Anadolu Hayat Emek. 10,17 0,59 26,56 Anadolu Isuzu 19,43 0,94 7,94 Anadolu Sigorta 6,03 0,50 -16,49 Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji 19,88 0,20 Anel Elektrik 2,26 0,44 -15,79 Arçelik 37,02 1,59 30,08 ARD Bilişim Teknolojileri 50,00 -1,86 3,99 Arena Bilgisayar 9,28 0,65 -14,88 Armada Bilgisayar 55,25 1,19 12,57 Arsan Tekstil 4,93 -0,20 23,69 Arzum Ev Aletleri 16,62 1,84 -31,22 Aselsan 17,36 0,99 -4,88 Ata GMYO 3,85 0,26 -30,13 Atakule GMYO 2,68 0,00 14,48 Atlantis Yatırım Holding 6,60 3,94 18,71 Atlas Yat. Ort. 1,27 0,00 -27,43 ATP Bilgisayar 51,00 -3,77 Avrasya GMYO 1,77 -0,56 -32,43 Avrasya Petrol ve Tur. 2,23 -1,33 -30,31 Avrupa Yatırım Holding 5,97 1,88 -0,50 Aydem Enerji 6,59 0,00 Ayen Enerji 5,83 -2,18 7,76 Ayes Çelik Hasır ve Çit 20,54 2,29 82,10 Aygaz 20,18 0,40 42,25 Bagfaş 22,52 -0,35 12,60 Bak Ambalaj 17,53 -1,85 -11,36 Balatacılar Balatacılık 8,10 -3,57 -1,70 Bantaş Ambalaj 3,10 0,98 -0,85 Banvit 70,50 -1,19 35,58 Başkent Doğalgaz GMYO 15,57 -9,95 Baştaş Başkent Çimento 9,07 -0,11 -47,78 Batı Çimento 13,93 -0,36 195,75 Batısöke Çimento 2,33 0,00 -4,51 Bayrak Taban Sanayi 7,08 -0,14 -33,27 Bera Holding 10,09 6,21 -50,25 Berkosan Yalıtım 7,42 -0,40 -16,82 Beşiktaş Futbol Yat. 5,82 1,39 44,06 Beyaz Filo 8,67 0,23 -13,98 Bilici Yatırım 14,30 -0,49 158,43 Bim Mağazalar 66,80 0,91 -6,30 Biotrend Çevre ve Enerji 21,10 -3,21 Birko Mensucat 0,99 0,00 -10,81 Birleşim Mühendislik 9,88 -0,20 Birlik Mensucat 2,02 0,50 -41,62 Bizim Mağazaları 12,65 0,64 -15,52 BMS Çelik Hasır 7,98 3,10 Boğaziçi Beton Sanayi 4,41 0,46 Borusan Mannesmann 25,88 4,69 -6,91 Borusan Yat. Paz. 363,90 2,33 -19,89 Bosch Fren Sistemleri 834,00 1,09 -32,18 Bossa 27,14 -0,22 52,04 Brisa 23,34 0,17 20,54 Burçelik 20,78 -0,48 -1,14 Burçelik Vana 20,28 -0,10 -59,16 Bursa Çimento 4,12 -1,90 -17,23 Carrefoursa 38,60 -0,16 -46,24 Casa Emtia Petrol 119,10 0,08 12,36 Ceo Event Medya 9,81 5,26 52,57 Coca Cola İçecek 92,25 1,60 45,26 Cosmos Yat. Holding 10,45 0,10 29,65 Credıtwest Faktorıng 4,53 -1,09 -22,83 Çan2 Termik 11,64 2,02 Çelebi 188,20 0,91 3,11 Çelik Halat 6,60 2,48 -27,45 Çemaş Döküm 1,16 -0,85 -31,87 Çemtaş 15,10 4,07 -3,89 Çimbeton 201,10 0,30 -32,18 Çimentaş 26,24 0,61 -27,43 Çimsa 28,80 0,14 61,80 Çuhadaroğlu Metal 9,02 -2,28 18,57 Dagi Giyim 2,68 0,37 -21,32 Dagi Yatırım Holding 10,84 -1,90 -15,97 Dardanel 2,62 0,77 -50,80 Datagate Bilgisayar 12,62 1,45 -21,66 Demısaş Döküm 8,42 -1,52 30,03 Denge Holding 1,41 -1,40 -53,58 Deniz GMYO 1,67 0,60 -9,34 Derimod 8,80 1,50 -9,65 Derlüks Yatırım Holding 4,73 0,42 -46,37 Desa Deri 8,50 3,66 -12,73 Despec Bilgisayar 8,91 0,11 -31,78 Deva Holding 23,98 -0,17 -0,33 Dinamik Isı Makina Yalıtım 10,78 0,09 0,05 Diriteks Diriliş Tekstil 4,05 4,92 8,58 Ditaş Doğan 18,16 4,67 39,63 DO-CO 929,90 -0,08 47,60 Doğan Burda 112,50 9,97 401,34 Doğan Holding 2,81 0,36 -6,28 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,26 0,44 -2,96 Doğu Aras Enerji 109,50 -0,73 Doğusan 3,86 -2,03 -11,87 Doğuş GMYO 8,98 -0,33 9,91 Doğuş Otomotiv 44,00 5,97 69,73 Döktaş Dökümcülük 32,80 3,21 7,12 Duran Doğan Basım 14,84 -2,05 41,47 Dyo Boya 9,37 0,32 -16,69 Eczacıbaşı İlaç 6,32 4,12 -12,25 Eczacıbaşı Yatırım 38,22 4,03 41,98 E-Data Teknoloji 9,61 2,89 Edip Gayrimenkul 3,87 4,31 16,57 Ege Endüstri 1.422,00 2,39 -14,59 Ege Gübre 173,60 0,40 21,01 Ege Profil 31,44 2,01 -16,49 Ege Seramik 13,47 1,20 39,40 Egeplast 22,12 1,19 -33,57 Ekiz Kimya 5,95 0,17 -16,55 Emek Elektrik 2,65 -4,68 -7,19 Eminiş Ambalaj 17,92 -0,44 -51,36 Emlak Konut GMYO 2,06 0,98 -2,58 Enerjisa Enerji 11,54 -0,43 0,08 Enka İnşaat 12,25 1,07 73,96 Erbosan 125,50 -1,26 209,46 Ereğli Demir Çelik 19,57 0,67 48,97 Ersan Alışveriş Hizmetleri 3,14 -2,18 Ersu Gıda 4,46 -1,55 -9,72 Escar Turizm Taşımacılık 22,94 2,59 Escort Teknoloji 4,74 -0,21 -27,85 Esenboğa Elektrik 28,76 0,14 51,16 Etiler Gıda 5,11 -1,73 28,39 Euro Kapital Yat. Ort. 3,78 -2,07 -1,03 Euro Trend Yat. Ort. 3,43 -0,87 -3,06 Euro Yat. Ort. 3,62 -2,43 -18,49 Euro Yatırım Holding 1,81 -2,69 -36,27 Europap Tezol Kağıt 13,95 0,65 Fade Gıda 6,73 -2,32 29,38 Fenerbahçe Futbol 29,86 0,34 1,01 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,30 0,44 -21,98 F-M İzmit Piston 107,80 0,09 -12,07 Fonet Bilgi Teknolojileri 13,32 -0,45 2,23 Ford Otosan 214,10 2,20 75,29 Formet Metal ve Cam 1,22 -0,81 -50,27 Frigo Pak Gıda 2,51 -1,57 -3,09 Galata Wind Enerji 4,80 3,45 Galatasaray Sportif 4,04 1,51 -0,25 Garanti Bankası 10,58 -0,19 4,23 Garanti Faktoring 12,55 -0,40 12,76 Garanti Yat. Ort. 2,43 -0,82 -24,44 Gedik Y. Men. Değ. 6,80 0,74 14,75 Gediz Ambalaj 16,53 0,12 23,36 Gelecek Varlık Yönetimi 13,37 -1,04 Gen İlaç 12,85 0,39 Gentaş 3,17 0,63 -29,76 Gersan Elektrik 5,34 -1,29 -13,03 Gimat Mağazacılık Sanayi ve Ticaret 2,70 Girişim Elektrik Sanayi 21,72 0,93 Global Men. Değ. 5,87 1,73 -2,33 Global Yat. Holding 2,00 0,00 -43,07 Good-Year 8,29 1,97 4,04 Göltaş Çimento 37,70 -0,95 -8,15 Gözde Girişim 7,29 3,70 -8,65 GSD Denizcilik 4,24 -5,78 74,12 GSD Holding 2,52 -3,45 0,40 Gübre Fabrik. 66,65 0,91 -22,55 Güler Yat. Holding 2,75 5,36 -20,58 Halk GMYO 2,73 2,25 -10,43 Hatay Tekstil 15,98 0,00 17,19 Hedef Girişim 2,65 -1,12 4,96 Hedef Holding 3,55 9,91 Hektaş 8,79 0,11 64,54 HUB Girişim 9,32 -0,75 -48,79 Hürriyet Gzt. 2,35 -0,84 11,90 ICBC Turkey Bank 5,46 2,82 -16,00 İdeal Finansal Teknolojiler 45,44 3,04 237,59 İdealist GMYO 2,00 -1,48 -15,72 İhlas Ev Aletleri 0,95 1,06 -49,01 İhlas Gayrimenkul 0,85 0,00 -32,00 İhlas Gazetecilik 0,81 -1,22 -67,12 İhlas Haber Ajansı 4,11 0,74 İhlas Holding 0,55 0,00 -51,01 İhlas Yayın Holding 0,75 0,00 -34,21 İndeks Bilgisayar 6,52 -0,46 40,34 Info Yatırım 4,59 -0,65 -1,72 İntema 35,46 0,45 -11,13 Inveo Yatırım Holding 27,36 -0,51 89,05 İpek Doğal Enerji 13,63 0,37 4,20 İskenderun Demir Çelik 15,52 1,90 71,76 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Haberi Kaydet Haberler ›› Ekonomi ›› Borsada günlük işlemler (1) - Haberler Ekonomi Çok Okunan Haberler