Borsada günlük işlemler (1)
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Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|5,03
|-0,79
|-35,01
|Acıpayam Selüloz
|15,79
|-1,25
|-7,27
|Adel Kalemcilik
|23,70
|-0,59
|-29,02
|Adese Gayrimenkul
|1,12
|1,82
|-53,74
|Afyon Çimento
|3,64
|-0,82
|-28,77
|AGESA Hayat Emeklilik
|21,30
|1,43
|24,30
|Ak Enerji
|1,82
|-2,15
|-17,65
|Akbank
|6,30
|-1,10
|-6,78
|Akçansa
|15,71
|0,64
|-2,44
|Akdeniz Yatırım Hold.
|1,86
|-0,53
|-22,60
|Akfen GMYO
|5,39
|-8,95
|106,45
|Akın Tekstil
|30,78
|-0,32
|-3,09
|Akiş GMYO
|1,81
|-4,74
|-35,18
|Akmerkez GMYO
|37,86
|-2,22
|-38,76
|Aksa
|23,04
|-0,52
|66,78
|Aksa Enerji
|7,05
|-2,89
|89,52
|Aksigorta
|7,41
|0,82
|-10,82
|Aksu Enerji
|19,01
|-1,45
|151,88
|Alarko Carrıer
|295,10
|-2,25
|-18,82
|Alarko GMYO
|22,80
|-0,52
|-9,99
|Alarko Holding
|10,18
|-1,93
|19,46
|Albaraka Türk
|1,97
|1,03
|1,55
|Alcatel Lucent Teletaş
|25,40
|-4,87
|-14,36
|Alkim Kağıt
|14,21
|-1,39
|9,78
|Alkim Kimya
|16,38
|-3,31
|16,28
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,39
|-2,80
|-5,18
|Altınyunus Çeşme
|52,90
|-0,56
|5,88
|Anadolu Efes
|24,12
|0,00
|12,91
|Anadolu Grubu Holding
|29,92
|1,77
|14,53
|Anadolu Hayat Emek.
|10,26
|-0,48
|27,68
|Anadolu Isuzu
|19,70
|-0,51
|9,44
|Anadolu Sigorta
|5,95
|-0,34
|-17,59
|Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji
|20,06
|-2,53
|Anel Elektrik
|2,34
|-1,27
|-12,81
|Arçelik
|36,40
|-0,27
|27,91
|ARD Bilişim Teknolojileri
|51,40
|2,70
|6,91
|Arena Bilgisayar
|9,82
|2,61
|-9,93
|Armada Bilgisayar
|54,50
|0,09
|11,04
|Arsan Tekstil
|4,98
|1,84
|24,94
|Arzum Ev Aletleri
|16,75
|-0,89
|-30,68
|Aselsan
|17,20
|1,65
|-5,75
|Ata GMYO
|3,82
|-0,52
|-30,67
|Atakule GMYO
|2,67
|-0,74
|14,05
|Atlantis Yatırım Holding
|6,49
|0,62
|16,73
|Atlas Yat. Ort.
|1,29
|-0,77
|-26,29
|ATP Bilgisayar
|48,08
|2,08
|Avrasya GMYO
|1,85
|-1,07
|-29,37
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,29
|-3,38
|-28,44
|Avrupa Yatırım Holding
|5,95
|-2,30
|-0,83
|Aydem Enerji
|6,81
|-3,13
|Ayen Enerji
|6,12
|-2,55
|13,12
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|19,40
|-1,32
|71,99
|Aygaz
|18,66
|0,59
|31,53
|Bagfaş
|21,04
|0,67
|5,20
|Bak Ambalaj
|18,70
|-3,06
|-5,44
|Balatacılar Balatacılık
|8,36
|-1,65
|1,46
|Bantaş Ambalaj
|3,17
|0,00
|1,39
|Banvit
|65,50
|-0,23
|25,96
|Başkent Doğalgaz GMYO
|20,46
|-9,95
|Baştaş Başkent Çimento
|9,07
|-1,84
|-47,78
|Batı Çimento
|14,25
|-2,40
|202,55
|Batısöke Çimento
|2,36
|-3,67
|-3,28
|Bayrak Taban Sanayi
|7,12
|-1,11
|-32,89
|Bera Holding
|9,56
|-1,14
|-52,86
|Berkosan Yalıtım
|7,62
|1,60
|-14,57
|Beşiktaş Futbol Yat.
|5,90
|0,85
|46,04
|Beyaz Filo
|8,65
|-1,26
|-14,18
|Bilici Yatırım
|14,73
|-1,87
|166,20
|Bim Mağazalar
|65,65
|-2,31
|-7,92
|Biotrend Çevre ve Enerji
|20,74
|-2,35
|Birko Mensucat
|1,02
|-1,92
|-8,11
|Birleşim Mühendislik
|10,31
|-1,81
|Birlik Mensucat
|2,04
|0,49
|-41,04
|Bizim Mağazaları
|12,68
|-1,40
|-15,32
|BMS Çelik Hasır
|7,99
|-0,12
|Boğaziçi Beton Sanayi
|4,48
|-2,61
|Borusan Mannesmann
|24,90
|-2,35
|-10,43
|Borusan Yat. Paz.
|358,90
|-3,52
|-20,99
|Bosch Fren Sistemleri
|850,30
|-0,82
|-30,85
|Bossa
|27,92
|3,87
|56,41
|Brisa
|22,70
|-1,56
|17,23
|Burçelik
|21,30
|-1,93
|1,33
|Burçelik Vana
|20,66
|-0,77
|-58,40
|Bursa Çimento
|4,13
|3,77
|-17,03
|Carrefoursa
|39,02
|-1,01
|-45,65
|Casa Emtia Petrol
|113,50
|-0,18
|7,08
|Ceo Event Medya
|8,76
|-2,56
|36,24
|Coca Cola İçecek
|91,30
|2,93
|43,76
|Cosmos Yat. Holding
|10,70
|0,94
|32,75
|Credıtwest Faktorıng
|4,63
|-3,54
|-21,12
|Çan2 Termik
|12,04
|-4,75
|Çelebi
|197,10
|-1,45
|7,99
|Çelik Halat
|6,55
|0,46
|-28,00
|Çemaş Döküm
|1,18
|-1,67
|-30,69
|Çemtaş
|14,49
|-1,29
|-7,77
|Çimbeton
|207,20
|-3,09
|-30,12
|Çimentaş
|27,34
|0,00
|-24,39
|Çimsa
|28,34
|-0,91
|59,21
|Çuhadaroğlu Metal
|9,87
|-2,47
|29,74
|Dagi Giyim
|2,71
|-2,52
|-20,44
|Dagi Yatırım Holding
|11,46
|-1,21
|-11,16
|Dardanel
|2,63
|-4,01
|-50,61
|Datagate Bilgisayar
|12,74
|-0,16
|-20,92
|Demısaş Döküm
|8,80
|-0,56
|35,90
|Denge Holding
|1,48
|-4,52
|-51,27
|Deniz GMYO
|1,70
|2,41
|-7,71
|Derimod
|8,68
|-1,70
|-10,88
|Derlüks Yatırım Holding
|4,83
|-3,59
|-45,24
|Desa Deri
|8,18
|0,49
|-16,02
|Despec Bilgisayar
|9,09
|-0,44
|-30,40
|Deva Holding
|24,50
|1,24
|1,84
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|11,00
|-2,57
|2,09
|Diriteks Diriliş Tekstil
|3,79
|-2,82
|1,61
|Ditaş Doğan
|17,60
|-1,29
|35,32
|DO-CO
|968,90
|1,10
|53,79
|Doğan Burda
|84,55
|9,95
|276,78
|Doğan Holding
|2,76
|-1,08
|-7,94
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,39
|-0,42
|2,62
|Doğusan
|4,25
|-1,39
|-2,97
|Doğuş GMYO
|9,19
|3,26
|12,48
|Doğuş Otomotiv
|34,34
|1,12
|32,47
|Döktaş Dökümcülük
|35,20
|-6,13
|14,96
|Duran Doğan Basım
|15,89
|0,06
|51,48
|Dyo Boya
|9,44
|-1,05
|-16,07
|Eczacıbaşı İlaç
|6,00
|-0,50
|-16,69
|Eczacıbaşı Yatırım
|37,92
|-0,37
|40,87
|E-Data Teknoloji
|9,22
|-1,81
|Edip Gayrimenkul
|3,76
|-3,34
|13,25
|Ege Endüstri
|1.454,20
|3,58
|-12,65
|Ege Gübre
|176,10
|-0,34
|22,75
|Ege Profil
|31,08
|-2,45
|-17,44
|Ege Seramik
|13,52
|-1,02
|39,92
|Egeplast
|22,80
|-0,52
|-31,53
|Ekiz Kimya
|5,99
|-1,64
|-15,99
|Emek Elektrik
|2,93
|-1,35
|2,62
|Eminiş Ambalaj
|18,17
|-0,06
|-50,68
|Emlak Konut GMYO
|2,12
|0,95
|0,25
|Enerjisa Enerji
|11,64
|0,17
|0,95
|Enka İnşaat
|11,16
|0,00
|58,48
|Erbosan
|123,60
|-4,48
|204,77
|Ereğli Demir Çelik
|19,63
|0,46
|49,43
|Ersan Alışveriş Hizmetleri
|3,25
|-0,91
|Ersu Gıda
|4,64
|-9,90
|-6,07
|Escar Turizm Taşımacılık
|23,00
|-1,29
|Escort Teknoloji
|4,71
|-2,89
|-28,31
|Esenboğa Elektrik
|29,02
|1,82
|52,53
|Etiler Gıda
|5,10
|2,00
|28,14
|Euro Kapital Yat. Ort.
|4,01
|-0,50
|4,99
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,42
|0,88
|-3,34
|Euro Yat. Ort.
|3,85
|-5,41
|-13,32
|Euro Yatırım Holding
|1,72
|-2,27
|-39,44
|Europap Tezol Kağıt
|13,92
|-1,69
|Fade Gıda
|6,87
|-2,55
|32,07
|Fenerbahçe Futbol
|30,44
|0,33
|2,98
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,31
|-1,70
|-21,64
|F-M İzmit Piston
|108,80
|-2,60
|-11,25
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|13,29
|3,18
|2,00
|Ford Otosan
|204,30
|2,51
|67,27
|Formet Metal ve Cam
|1,24
|-0,80
|-49,45
|Frigo Pak Gıda
|2,46
|-2,77
|-5,02
|Galata Wind Enerji
|4,69
|-3,70
|Galatasaray Sportif
|4,09
|4,34
|0,99
|Garanti Bankası
|10,58
|-1,86
|4,23
|Garanti Faktoring
|13,16
|0,00
|18,24
|Garanti Yat. Ort.
|2,38
|-5,18
|-25,99
|Gedik Y. Men. Değ.
|6,92
|-1,42
|16,77
|Gediz Ambalaj
|17,07
|-2,79
|27,39
|Gelecek Varlık Yönetimi
|13,64
|3,33
|Gen İlaç
|12,90
|-0,92
|Gentaş
|3,25
|-1,52
|-27,99
|Gersan Elektrik
|5,49
|-6,95
|-10,59
|Girişim Elektrik Sanayi
|22,50
|-1,40
|Global Men. Değ.
|5,97
|-0,67
|-0,67
|Global Yat. Holding
|2,07
|-0,96
|-41,08
|Good-Year
|7,89
|-0,75
|-0,98
|Göltaş Çimento
|39,40
|-2,72
|-4,01
|Gözde Girişim
|6,99
|-1,69
|-12,41
|GSD Denizcilik
|4,24
|7,07
|74,12
|GSD Holding
|2,43
|3,40
|-3,19
|Gübre Fabrik.
|68,70
|0,44
|-20,16
|Güler Yat. Holding
|2,59
|-2,63
|-25,20
|Halk GMYO
|2,82
|-2,42
|-7,48
|Hatay Tekstil
|16,41
|-4,31
|20,35
|Hedef Girişim
|2,68
|-0,37
|6,15
|Hedef Holding
|3,42
|-5,00
|Hektaş
|8,93
|-2,72
|67,16
|HUB Girişim
|9,52
|-0,42
|-47,69
|Hürriyet Gzt.
|2,26
|-7,00
|7,62
|ICBC Turkey Bank
|5,35
|-1,65
|-17,69
|İdeal Finansal Teknolojiler
|38,50
|1,10
|186,03
|İdealist GMYO
|2,05
|-0,97
|-13,61
|İhlas Ev Aletleri
|0,97
|-1,02
|-47,94
|İhlas Gayrimenkul
|0,86
|-1,15
|-31,20
|İhlas Gazetecilik
|0,85
|1,19
|-65,50
|İhlas Haber Ajansı
|4,41
|-2,43
|İhlas Holding
|0,56
|0,00
|-50,12
|İhlas Yayın Holding
|0,76
|-1,30
|-33,33
|İndeks Bilgisayar
|6,73
|-0,74
|44,86
|Info Yatırım
|4,79
|-1,03
|2,56
|İntema
|36,80
|-3,26
|-7,77
|Inveo Yatırım Holding
|28,60
|-2,26
|97,62
|İpek Doğal Enerji
|13,34
|0,83
|1,99
|İskenderun Demir Çelik
|14,61
|3,32
|61,69
(Sürecek)
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