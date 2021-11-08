Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 5,07 0,60 -34,50 Acıpayam Selüloz 15,99 1,40 -6,10 Adel Kalemcilik 23,84 -0,67 -28,60 Adese Gayrimenkul 1,10 -9,84 -54,57 Afyon Çimento 3,67 2,80 -28,18 AGESA Hayat Emeklilik 21,00 0,48 22,55 Ak Enerji 1,86 -1,59 -15,84 Akbank 6,37 0,63 -5,74 Akçansa 15,61 1,23 -3,06 Akdeniz Yatırım Hold. 1,87 0,54 -22,19 Akfen GMYO 5,92 9,83 126,75 Akın Tekstil 30,88 0,46 -2,77 Akiş GMYO 1,90 1,60 -31,96 Akmerkez GMYO 38,72 -0,46 -37,37 Aksa 23,16 -0,94 67,65 Aksa Enerji 7,26 0,14 95,16 Aksigorta 7,35 -1,21 -11,54 Aksu Enerji 19,29 3,16 155,59 Alarko Carrıer 301,90 2,69 -16,95 Alarko GMYO 22,92 0,09 -9,52 Alarko Holding 10,38 1,07 21,81 Albaraka Türk 1,95 1,56 0,52 Alcatel Lucent Teletaş 26,70 0,91 -9,98 Alkim Kağıt 14,41 0,70 11,33 Alkim Kimya 16,94 1,19 20,25 Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,43 -0,69 -2,45 Altınyunus Çeşme 53,20 0,09 6,49 Anadolu Efes 24,12 3,43 12,91 Anadolu Grubu Holding 29,40 0,00 12,54 Anadolu Hayat Emek. 10,31 1,58 28,31 Anadolu Isuzu 19,80 0,51 10,00 Anadolu Sigorta 5,97 0,17 -17,32 Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji 20,58 -2,19 Anel Elektrik 2,37 0,42 -11,69 Arçelik 36,50 2,36 28,26 ARD Bilişim Teknolojileri 50,05 -0,20 4,10 Arena Bilgisayar 9,57 -0,10 -12,22 Armada Bilgisayar 54,45 0,09 10,94 Arsan Tekstil 4,89 4,26 22,68 Arzum Ev Aletleri 16,90 -2,03 -30,06 Aselsan 16,92 1,20 -7,29 Ata GMYO 3,84 -0,52 -30,31 Atakule GMYO 2,69 0,75 14,90 Atlantis Yatırım Holding 6,45 2,38 16,01 Atlas Yat. Ort. 1,30 0,00 -25,71 ATP Bilgisayar 47,10 2,61 Avrasya GMYO 1,87 1,63 -28,61 Avrasya Petrol ve Tur. 2,37 1,72 -25,94 Avrupa Yatırım Holding 6,09 -1,62 1,50 Aydem Enerji 7,03 -0,14 Ayen Enerji 6,28 -1,10 16,08 Ayes Çelik Hasır ve Çit 19,66 -1,99 74,30 Aygaz 18,55 0,71 30,76 Bagfaş 20,90 0,10 4,50 Bak Ambalaj 19,29 0,16 -2,46 Balatacılar Balatacılık 8,50 -1,73 3,16 Bantaş Ambalaj 3,17 0,32 1,39 Banvit 65,65 0,31 26,25 Başkent Doğalgaz GMYO 22,72 -9,98 Baştaş Başkent Çimento 9,24 0,33 -46,80 Batı Çimento 14,60 -0,68 209,98 Batısöke Çimento 2,45 0,41 0,41 Bayrak Taban Sanayi 7,20 0,00 -32,14 Bera Holding 9,67 1,36 -52,32 Berkosan Yalıtım 7,50 0,81 -15,92 Beşiktaş Futbol Yat. 5,85 -6,10 44,80 Beyaz Filo 8,76 -0,34 -13,09 Bilici Yatırım 15,01 -0,86 171,27 Bim Mağazalar 67,20 2,52 -5,74 Biotrend Çevre ve Enerji 21,24 -0,28 Birko Mensucat 1,04 2,97 -6,31 Birleşim Mühendislik 10,50 -0,57 Birlik Mensucat 2,03 0,00 -41,33 Bizim Mağazaları 12,86 1,90 -14,12 BMS Çelik Hasır 8,00 -1,72 Boğaziçi Beton Sanayi 4,60 1,77 Borusan Mannesmann 25,50 3,74 -8,27 Borusan Yat. Paz. 372,00 6,93 -18,11 Bosch Fren Sistemleri 857,30 0,39 -30,28 Bossa 26,88 -0,15 50,59 Brisa 23,06 0,35 19,09 Burçelik 21,72 0,84 3,33 Burçelik Vana 20,82 0,48 -58,07 Bursa Çimento 3,98 1,27 -20,04 Carrefoursa 39,42 0,82 -45,10 Casa Emtia Petrol 113,70 -2,40 7,26 Ceo Event Medya 8,99 4,05 39,81 Coca Cola İçecek 88,70 -0,11 39,67 Cosmos Yat. Holding 10,60 -1,40 31,51 Credıtwest Faktorıng 4,80 1,27 -18,23 Çan2 Termik 12,64 3,95 Çelebi 200,00 6,55 9,57 Çelik Halat 6,52 1,24 -28,33 Çemaş Döküm 1,20 2,56 -29,52 Çemtaş 14,68 -0,20 -6,56 Çimbeton 213,80 1,81 -27,89 Çimentaş 27,34 3,88 -24,39 Çimsa 28,60 -0,90 60,67 Çuhadaroğlu Metal 10,12 5,86 33,03 Dagi Giyim 2,78 2,21 -18,39 Dagi Yatırım Holding 11,60 -0,68 -10,08 Dardanel 2,74 -2,14 -48,54 Datagate Bilgisayar 12,76 0,08 -20,79 Demısaş Döküm 8,85 -0,45 36,67 Denge Holding 1,55 9,93 -48,97 Deniz GMYO 1,66 -0,60 -9,88 Derimod 8,83 1,03 -9,34 Derlüks Yatırım Holding 5,01 0,00 -43,20 Desa Deri 8,14 -2,75 -16,43 Despec Bilgisayar 9,13 0,11 -30,09 Deva Holding 24,20 -0,41 0,59 Dinamik Isı Makina Yalıtım 11,29 2,17 4,78 Diriteks Diriliş Tekstil 3,90 -1,02 4,56 Ditaş Doğan 17,83 0,06 37,09 DO-CO 958,40 0,14 52,13 Doğan Burda 76,90 9,94 242,69 Doğan Holding 2,79 -0,36 -6,94 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,40 3,90 3,05 Doğusan 4,31 0,94 -1,60 Doğuş GMYO 8,90 -0,45 8,94 Doğuş Otomotiv 33,96 0,00 31,00 Döktaş Dökümcülük 37,50 9,97 22,47 Duran Doğan Basım 15,88 2,92 51,38 Dyo Boya 9,54 0,10 -15,18 Eczacıbaşı İlaç 6,03 0,67 -16,27 Eczacıbaşı Yatırım 38,06 1,22 41,39 E-Data Teknoloji 9,39 0,21 Edip Gayrimenkul 3,89 2,64 17,17 Ege Endüstri 1.404,00 -1,90 -15,67 Ege Gübre 176,70 0,74 23,17 Ege Profil 31,86 -0,56 -15,37 Ege Seramik 13,66 1,34 41,37 Egeplast 22,92 -0,69 -31,17 Ekiz Kimya 6,09 -1,30 -14,59 Emek Elektrik 2,97 -0,67 4,02 Eminiş Ambalaj 18,18 -1,62 -50,65 Emlak Konut GMYO 2,10 1,94 -0,69 Enerjisa Enerji 11,62 0,17 0,78 Enka İnşaat 11,16 -0,09 58,48 Erbosan 129,40 -0,46 219,07 Ereğli Demir Çelik 19,54 3,94 48,75 Ersan Alışveriş Hizmetleri 3,28 -0,61 Ersu Gıda 5,15 -3,74 4,25 Escar Turizm Taşımacılık 23,30 3,65 Escort Teknoloji 4,85 -0,41 -26,18 Esenboğa Elektrik 28,50 0,85 49,79 Etiler Gıda 5,00 0,20 25,63 Euro Kapital Yat. Ort. 4,03 0,25 5,51 Euro Trend Yat. Ort. 3,39 1,50 -4,19 Euro Yat. Ort. 4,07 7,96 -8,36 Euro Yatırım Holding 1,76 0,00 -38,03 Europap Tezol Kağıt 14,16 0,57 Fade Gıda 7,05 0,28 35,53 Fenerbahçe Futbol 30,34 -4,71 2,64 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,35 0,86 -20,28 F-M İzmit Piston 111,70 2,10 -8,89 Fonet Bilgi Teknolojileri 12,88 0,23 -1,15 Ford Otosan 199,30 -0,05 63,18 Formet Metal ve Cam 1,25 -0,79 -49,05 Frigo Pak Gıda 2,53 -1,56 -2,32 Galata Wind Enerji 4,87 -0,20 Galatasaray Sportif 3,92 -5,08 -3,21 Garanti Bankası 10,78 1,60 6,20 Garanti Faktoring 13,16 -4,57 18,24 Garanti Yat. Ort. 2,51 1,62 -21,95 Gedik Y. Men. Değ. 7,02 -2,50 18,46 Gediz Ambalaj 17,56 3,29 31,04 Gelecek Varlık Yönetimi 13,20 0,15 Gen İlaç 13,02 1,24 Gentaş 3,30 1,23 -26,88 Gersan Elektrik 5,90 -1,99 -3,91 Girişim Elektrik Sanayi 22,82 -2,48 Global Men. Değ. 6,01 1,01 0,00 Global Yat. Holding 2,09 3,47 -40,51 Good-Year 7,95 0,76 -0,23 Göltaş Çimento 40,50 0,75 -1,33 Gözde Girişim 7,11 -0,28 -10,90 GSD Denizcilik 3,96 -0,25 62,62 GSD Holding 2,35 0,86 -6,37 Gübre Fabrik. 68,40 -2,08 -20,51 Güler Yat. Holding 2,66 0,76 -23,18 Halk GMYO 2,89 -0,69 -5,18 Hatay Tekstil 17,15 2,45 25,77 Hedef Girişim 2,69 0,00 6,54 Hedef Holding 3,60 -0,55 Hektaş 9,18 1,44 71,84 HUB Girişim 9,56 -0,21 -47,47 Hürriyet Gzt. 2,43 -2,41 15,71 ICBC Turkey Bank 5,44 0,37 -16,31 İdeal Finansal Teknolojiler 38,08 -2,66 182,91 İdealist GMYO 2,07 0,00 -12,77 İhlas Ev Aletleri 0,98 2,08 -47,40 İhlas Gayrimenkul 0,87 1,16 -30,40 İhlas Gazetecilik 0,84 0,00 -65,90 İhlas Haber Ajansı 4,52 2,73 İhlas Holding 0,56 0,00 -50,12 İhlas Yayın Holding 0,77 0,00 -32,46 İndeks Bilgisayar 6,78 0,44 45,93 Info Yatırım 4,84 -0,21 3,63 İntema 38,04 6,26 -4,66 Inveo Yatırım Holding 29,26 1,81 102,18 İpek Doğal Enerji 13,23 1,61 1,15 İskenderun Demir Çelik 14,14 3,36 56,48 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) 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