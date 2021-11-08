Borsada günlük işlemler (1)
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Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|5,07
|0,60
|-34,50
|Acıpayam Selüloz
|15,99
|1,40
|-6,10
|Adel Kalemcilik
|23,84
|-0,67
|-28,60
|Adese Gayrimenkul
|1,10
|-9,84
|-54,57
|Afyon Çimento
|3,67
|2,80
|-28,18
|AGESA Hayat Emeklilik
|21,00
|0,48
|22,55
|Ak Enerji
|1,86
|-1,59
|-15,84
|Akbank
|6,37
|0,63
|-5,74
|Akçansa
|15,61
|1,23
|-3,06
|Akdeniz Yatırım Hold.
|1,87
|0,54
|-22,19
|Akfen GMYO
|5,92
|9,83
|126,75
|Akın Tekstil
|30,88
|0,46
|-2,77
|Akiş GMYO
|1,90
|1,60
|-31,96
|Akmerkez GMYO
|38,72
|-0,46
|-37,37
|Aksa
|23,16
|-0,94
|67,65
|Aksa Enerji
|7,26
|0,14
|95,16
|Aksigorta
|7,35
|-1,21
|-11,54
|Aksu Enerji
|19,29
|3,16
|155,59
|Alarko Carrıer
|301,90
|2,69
|-16,95
|Alarko GMYO
|22,92
|0,09
|-9,52
|Alarko Holding
|10,38
|1,07
|21,81
|Albaraka Türk
|1,95
|1,56
|0,52
|Alcatel Lucent Teletaş
|26,70
|0,91
|-9,98
|Alkim Kağıt
|14,41
|0,70
|11,33
|Alkim Kimya
|16,94
|1,19
|20,25
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,43
|-0,69
|-2,45
|Altınyunus Çeşme
|53,20
|0,09
|6,49
|Anadolu Efes
|24,12
|3,43
|12,91
|Anadolu Grubu Holding
|29,40
|0,00
|12,54
|Anadolu Hayat Emek.
|10,31
|1,58
|28,31
|Anadolu Isuzu
|19,80
|0,51
|10,00
|Anadolu Sigorta
|5,97
|0,17
|-17,32
|Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji
|20,58
|-2,19
|Anel Elektrik
|2,37
|0,42
|-11,69
|Arçelik
|36,50
|2,36
|28,26
|ARD Bilişim Teknolojileri
|50,05
|-0,20
|4,10
|Arena Bilgisayar
|9,57
|-0,10
|-12,22
|Armada Bilgisayar
|54,45
|0,09
|10,94
|Arsan Tekstil
|4,89
|4,26
|22,68
|Arzum Ev Aletleri
|16,90
|-2,03
|-30,06
|Aselsan
|16,92
|1,20
|-7,29
|Ata GMYO
|3,84
|-0,52
|-30,31
|Atakule GMYO
|2,69
|0,75
|14,90
|Atlantis Yatırım Holding
|6,45
|2,38
|16,01
|Atlas Yat. Ort.
|1,30
|0,00
|-25,71
|ATP Bilgisayar
|47,10
|2,61
|Avrasya GMYO
|1,87
|1,63
|-28,61
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,37
|1,72
|-25,94
|Avrupa Yatırım Holding
|6,09
|-1,62
|1,50
|Aydem Enerji
|7,03
|-0,14
|Ayen Enerji
|6,28
|-1,10
|16,08
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|19,66
|-1,99
|74,30
|Aygaz
|18,55
|0,71
|30,76
|Bagfaş
|20,90
|0,10
|4,50
|Bak Ambalaj
|19,29
|0,16
|-2,46
|Balatacılar Balatacılık
|8,50
|-1,73
|3,16
|Bantaş Ambalaj
|3,17
|0,32
|1,39
|Banvit
|65,65
|0,31
|26,25
|Başkent Doğalgaz GMYO
|22,72
|-9,98
|Baştaş Başkent Çimento
|9,24
|0,33
|-46,80
|Batı Çimento
|14,60
|-0,68
|209,98
|Batısöke Çimento
|2,45
|0,41
|0,41
|Bayrak Taban Sanayi
|7,20
|0,00
|-32,14
|Bera Holding
|9,67
|1,36
|-52,32
|Berkosan Yalıtım
|7,50
|0,81
|-15,92
|Beşiktaş Futbol Yat.
|5,85
|-6,10
|44,80
|Beyaz Filo
|8,76
|-0,34
|-13,09
|Bilici Yatırım
|15,01
|-0,86
|171,27
|Bim Mağazalar
|67,20
|2,52
|-5,74
|Biotrend Çevre ve Enerji
|21,24
|-0,28
|Birko Mensucat
|1,04
|2,97
|-6,31
|Birleşim Mühendislik
|10,50
|-0,57
|Birlik Mensucat
|2,03
|0,00
|-41,33
|Bizim Mağazaları
|12,86
|1,90
|-14,12
|BMS Çelik Hasır
|8,00
|-1,72
|Boğaziçi Beton Sanayi
|4,60
|1,77
|Borusan Mannesmann
|25,50
|3,74
|-8,27
|Borusan Yat. Paz.
|372,00
|6,93
|-18,11
|Bosch Fren Sistemleri
|857,30
|0,39
|-30,28
|Bossa
|26,88
|-0,15
|50,59
|Brisa
|23,06
|0,35
|19,09
|Burçelik
|21,72
|0,84
|3,33
|Burçelik Vana
|20,82
|0,48
|-58,07
|Bursa Çimento
|3,98
|1,27
|-20,04
|Carrefoursa
|39,42
|0,82
|-45,10
|Casa Emtia Petrol
|113,70
|-2,40
|7,26
|Ceo Event Medya
|8,99
|4,05
|39,81
|Coca Cola İçecek
|88,70
|-0,11
|39,67
|Cosmos Yat. Holding
|10,60
|-1,40
|31,51
|Credıtwest Faktorıng
|4,80
|1,27
|-18,23
|Çan2 Termik
|12,64
|3,95
|Çelebi
|200,00
|6,55
|9,57
|Çelik Halat
|6,52
|1,24
|-28,33
|Çemaş Döküm
|1,20
|2,56
|-29,52
|Çemtaş
|14,68
|-0,20
|-6,56
|Çimbeton
|213,80
|1,81
|-27,89
|Çimentaş
|27,34
|3,88
|-24,39
|Çimsa
|28,60
|-0,90
|60,67
|Çuhadaroğlu Metal
|10,12
|5,86
|33,03
|Dagi Giyim
|2,78
|2,21
|-18,39
|Dagi Yatırım Holding
|11,60
|-0,68
|-10,08
|Dardanel
|2,74
|-2,14
|-48,54
|Datagate Bilgisayar
|12,76
|0,08
|-20,79
|Demısaş Döküm
|8,85
|-0,45
|36,67
|Denge Holding
|1,55
|9,93
|-48,97
|Deniz GMYO
|1,66
|-0,60
|-9,88
|Derimod
|8,83
|1,03
|-9,34
|Derlüks Yatırım Holding
|5,01
|0,00
|-43,20
|Desa Deri
|8,14
|-2,75
|-16,43
|Despec Bilgisayar
|9,13
|0,11
|-30,09
|Deva Holding
|24,20
|-0,41
|0,59
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|11,29
|2,17
|4,78
|Diriteks Diriliş Tekstil
|3,90
|-1,02
|4,56
|Ditaş Doğan
|17,83
|0,06
|37,09
|DO-CO
|958,40
|0,14
|52,13
|Doğan Burda
|76,90
|9,94
|242,69
|Doğan Holding
|2,79
|-0,36
|-6,94
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,40
|3,90
|3,05
|Doğusan
|4,31
|0,94
|-1,60
|Doğuş GMYO
|8,90
|-0,45
|8,94
|Doğuş Otomotiv
|33,96
|0,00
|31,00
|Döktaş Dökümcülük
|37,50
|9,97
|22,47
|Duran Doğan Basım
|15,88
|2,92
|51,38
|Dyo Boya
|9,54
|0,10
|-15,18
|Eczacıbaşı İlaç
|6,03
|0,67
|-16,27
|Eczacıbaşı Yatırım
|38,06
|1,22
|41,39
|E-Data Teknoloji
|9,39
|0,21
|Edip Gayrimenkul
|3,89
|2,64
|17,17
|Ege Endüstri
|1.404,00
|-1,90
|-15,67
|Ege Gübre
|176,70
|0,74
|23,17
|Ege Profil
|31,86
|-0,56
|-15,37
|Ege Seramik
|13,66
|1,34
|41,37
|Egeplast
|22,92
|-0,69
|-31,17
|Ekiz Kimya
|6,09
|-1,30
|-14,59
|Emek Elektrik
|2,97
|-0,67
|4,02
|Eminiş Ambalaj
|18,18
|-1,62
|-50,65
|Emlak Konut GMYO
|2,10
|1,94
|-0,69
|Enerjisa Enerji
|11,62
|0,17
|0,78
|Enka İnşaat
|11,16
|-0,09
|58,48
|Erbosan
|129,40
|-0,46
|219,07
|Ereğli Demir Çelik
|19,54
|3,94
|48,75
|Ersan Alışveriş Hizmetleri
|3,28
|-0,61
|Ersu Gıda
|5,15
|-3,74
|4,25
|Escar Turizm Taşımacılık
|23,30
|3,65
|Escort Teknoloji
|4,85
|-0,41
|-26,18
|Esenboğa Elektrik
|28,50
|0,85
|49,79
|Etiler Gıda
|5,00
|0,20
|25,63
|Euro Kapital Yat. Ort.
|4,03
|0,25
|5,51
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,39
|1,50
|-4,19
|Euro Yat. Ort.
|4,07
|7,96
|-8,36
|Euro Yatırım Holding
|1,76
|0,00
|-38,03
|Europap Tezol Kağıt
|14,16
|0,57
|Fade Gıda
|7,05
|0,28
|35,53
|Fenerbahçe Futbol
|30,34
|-4,71
|2,64
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,35
|0,86
|-20,28
|F-M İzmit Piston
|111,70
|2,10
|-8,89
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|12,88
|0,23
|-1,15
|Ford Otosan
|199,30
|-0,05
|63,18
|Formet Metal ve Cam
|1,25
|-0,79
|-49,05
|Frigo Pak Gıda
|2,53
|-1,56
|-2,32
|Galata Wind Enerji
|4,87
|-0,20
|Galatasaray Sportif
|3,92
|-5,08
|-3,21
|Garanti Bankası
|10,78
|1,60
|6,20
|Garanti Faktoring
|13,16
|-4,57
|18,24
|Garanti Yat. Ort.
|2,51
|1,62
|-21,95
|Gedik Y. Men. Değ.
|7,02
|-2,50
|18,46
|Gediz Ambalaj
|17,56
|3,29
|31,04
|Gelecek Varlık Yönetimi
|13,20
|0,15
|Gen İlaç
|13,02
|1,24
|Gentaş
|3,30
|1,23
|-26,88
|Gersan Elektrik
|5,90
|-1,99
|-3,91
|Girişim Elektrik Sanayi
|22,82
|-2,48
|Global Men. Değ.
|6,01
|1,01
|0,00
|Global Yat. Holding
|2,09
|3,47
|-40,51
|Good-Year
|7,95
|0,76
|-0,23
|Göltaş Çimento
|40,50
|0,75
|-1,33
|Gözde Girişim
|7,11
|-0,28
|-10,90
|GSD Denizcilik
|3,96
|-0,25
|62,62
|GSD Holding
|2,35
|0,86
|-6,37
|Gübre Fabrik.
|68,40
|-2,08
|-20,51
|Güler Yat. Holding
|2,66
|0,76
|-23,18
|Halk GMYO
|2,89
|-0,69
|-5,18
|Hatay Tekstil
|17,15
|2,45
|25,77
|Hedef Girişim
|2,69
|0,00
|6,54
|Hedef Holding
|3,60
|-0,55
|Hektaş
|9,18
|1,44
|71,84
|HUB Girişim
|9,56
|-0,21
|-47,47
|Hürriyet Gzt.
|2,43
|-2,41
|15,71
|ICBC Turkey Bank
|5,44
|0,37
|-16,31
|İdeal Finansal Teknolojiler
|38,08
|-2,66
|182,91
|İdealist GMYO
|2,07
|0,00
|-12,77
|İhlas Ev Aletleri
|0,98
|2,08
|-47,40
|İhlas Gayrimenkul
|0,87
|1,16
|-30,40
|İhlas Gazetecilik
|0,84
|0,00
|-65,90
|İhlas Haber Ajansı
|4,52
|2,73
|İhlas Holding
|0,56
|0,00
|-50,12
|İhlas Yayın Holding
|0,77
|0,00
|-32,46
|İndeks Bilgisayar
|6,78
|0,44
|45,93
|Info Yatırım
|4,84
|-0,21
|3,63
|İntema
|38,04
|6,26
|-4,66
|Inveo Yatırım Holding
|29,26
|1,81
|102,18
|İpek Doğal Enerji
|13,23
|1,61
|1,15
|İskenderun Demir Çelik
|14,14
|3,36
|56,48
(Sürecek)
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