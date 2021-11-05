Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 5,04 -0,40 -34,88 Acıpayam Selüloz 15,77 -0,50 -7,39 Adel Kalemcilik 24,00 0,25 -28,12 Adese Gayrimenkul 1,22 -2,40 -56,43 Afyon Çimento 3,57 -0,83 -30,14 AGESA Hayat Emeklilik 20,90 -0,85 21,97 Ak Enerji 1,89 -2,07 -14,48 Akbank 6,33 0,16 -6,33 Akçansa 15,42 2,80 -4,24 Akdeniz Yatırım Hold. 1,86 -1,06 -22,60 Akfen GMYO 5,39 -1,46 106,45 Akın Tekstil 30,74 0,72 -3,21 Akiş GMYO 1,87 1,63 -33,03 Akmerkez GMYO 38,90 2,21 -37,08 Aksa 23,38 -1,18 69,24 Aksa Enerji 7,25 -1,76 94,89 Aksigorta 7,44 -0,27 -10,46 Aksu Enerji 18,70 0,59 147,77 Alarko Carrıer 294,00 1,80 -19,12 Alarko GMYO 22,90 -0,26 -9,60 Alarko Holding 10,27 -0,48 20,52 Albaraka Türk 1,92 -0,52 -1,03 Alcatel Lucent Teletaş 26,46 -0,53 -10,79 Alkim Kağıt 14,31 -0,14 10,56 Alkim Kimya 16,74 0,18 18,83 Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,44 0,00 -1,76 Altınyunus Çeşme 53,15 0,47 6,39 Anadolu Efes 23,32 -3,24 9,17 Anadolu Grubu Holding 29,40 1,73 12,54 Anadolu Hayat Emek. 10,15 -0,39 26,31 Anadolu Isuzu 19,70 -1,10 9,44 Anadolu Sigorta 5,96 -0,50 -17,46 Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji 21,04 1,74 Anel Elektrik 2,36 -0,84 -12,06 Arçelik 35,66 1,71 25,30 ARD Bilişim Teknolojileri 50,15 0,95 4,31 Arena Bilgisayar 9,58 1,27 -12,13 Armada Bilgisayar 54,40 -0,18 10,84 Arsan Tekstil 4,69 -1,68 17,66 Arzum Ev Aletleri 17,25 0,35 -28,61 Aselsan 16,72 0,24 -8,38 Ata GMYO 3,86 -1,03 -29,95 Atakule GMYO 2,67 -1,11 14,05 Atlantis Yatırım Holding 6,30 0,00 13,31 Atlas Yat. Ort. 1,30 -1,52 -25,71 ATP Bilgisayar 45,90 -3,97 Avrasya GMYO 1,84 0,55 -29,75 Avrasya Petrol ve Tur. 2,33 1,30 -27,19 Avrupa Yatırım Holding 6,19 0,00 3,17 Aydem Enerji 7,04 1,29 Ayen Enerji 6,35 3,76 17,38 Ayes Çelik Hasır ve Çit 20,06 0,20 77,84 Aygaz 18,42 1,26 29,84 Bagfaş 20,88 1,16 4,40 Bak Ambalaj 19,26 -2,97 -2,61 Balatacılar Balatacılık 8,65 -5,05 4,98 Bantaş Ambalaj 3,16 -0,32 1,07 Banvit 65,45 -0,15 25,87 Başkent Doğalgaz GMYO 25,24 -9,99 Baştaş Başkent Çimento 9,21 0,11 -46,98 Batı Çimento 14,70 -0,41 212,10 Batısöke Çimento 2,44 0,83 0,00 Bayrak Taban Sanayi 7,20 -1,64 -32,14 Bera Holding 9,54 -0,31 -52,96 Berkosan Yalıtım 7,44 -0,67 -16,59 Beşiktaş Futbol Yat. 6,23 1,30 54,21 Beyaz Filo 8,79 -1,12 -12,79 Bilici Yatırım 15,14 0,66 173,61 Bim Mağazalar 65,55 -0,61 -8,06 Biotrend Çevre ve Enerji 21,30 -3,71 Birko Mensucat 1,01 -0,98 -9,01 Birleşim Mühendislik 10,56 2,33 Birlik Mensucat 2,03 0,00 -41,33 Bizim Mağazaları 12,62 -0,24 -15,72 BMS Çelik Hasır 8,14 3,04 Boğaziçi Beton Sanayi 4,52 1,80 Borusan Mannesmann 24,58 -0,32 -11,58 Borusan Yat. Paz. 347,90 3,02 -23,42 Bosch Fren Sistemleri 854,00 3,77 -30,55 Bossa 26,92 -1,17 50,81 Brisa 22,98 1,14 18,68 Burçelik 21,54 -0,19 2,47 Burçelik Vana 20,72 -1,15 -58,28 Bursa Çimento 3,93 0,00 -21,05 Carrefoursa 39,10 -0,76 -45,54 Casa Emtia Petrol 116,50 -0,43 9,91 Ceo Event Medya 8,64 -3,46 34,37 Coca Cola İçecek 88,80 -0,11 39,82 Cosmos Yat. Holding 10,75 -1,01 33,37 Credıtwest Faktorıng 4,74 -2,47 -19,25 Çan2 Termik 12,16 3,93 Çelebi 187,70 -0,48 2,84 Çelik Halat 6,44 -1,98 -29,21 Çemaş Döküm 1,17 0,00 -31,28 Çemtaş 14,71 0,00 -6,37 Çimbeton 210,00 2,34 -29,17 Çimentaş 26,32 0,23 -27,21 Çimsa 28,86 -1,03 62,13 Çuhadaroğlu Metal 9,56 2,91 25,67 Dagi Giyim 2,72 -0,73 -20,15 Dagi Yatırım Holding 11,68 -0,51 -9,46 Dardanel 2,80 -5,08 -47,42 Datagate Bilgisayar 12,75 -0,70 -20,86 Demısaş Döküm 8,89 -0,45 37,29 Denge Holding 1,41 2,17 -53,58 Deniz GMYO 1,67 -1,18 -9,34 Derimod 8,74 0,69 -10,27 Derlüks Yatırım Holding 5,01 -2,53 -43,20 Desa Deri 8,37 0,24 -14,07 Despec Bilgisayar 9,12 0,22 -30,17 Deva Holding 24,30 0,66 1,00 Dinamik Isı Makina Yalıtım 11,05 1,10 2,55 Diriteks Diriliş Tekstil 3,94 -1,75 5,63 Ditaş Doğan 17,82 0,11 37,01 DO-CO 957,10 5,52 51,92 Doğan Burda 69,95 9,73 211,72 Doğan Holding 2,80 0,00 -6,61 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,31 -2,12 -0,81 Doğusan 4,27 0,47 -2,51 Doğuş GMYO 8,94 -1,32 9,42 Doğuş Otomotiv 33,96 1,68 31,00 Döktaş Dökümcülük 34,10 10,00 11,37 Duran Doğan Basım 15,43 -0,84 47,09 Dyo Boya 9,53 -1,35 -15,27 Eczacıbaşı İlaç 5,99 -0,99 -16,83 Eczacıbaşı Yatırım 37,60 0,00 39,68 E-Data Teknoloji 9,37 -0,85 Edip Gayrimenkul 3,79 1,34 14,16 Ege Endüstri 1.431,20 8,92 -14,04 Ege Gübre 175,40 -0,57 22,27 Ege Profil 32,04 -0,56 -14,89 Ege Seramik 13,48 -0,22 39,51 Egeplast 23,08 0,17 -30,69 Ekiz Kimya 6,17 5,65 -13,46 Emek Elektrik 2,99 0,00 4,72 Eminiş Ambalaj 18,48 -0,16 -49,84 Emlak Konut GMYO 2,06 0,49 -2,58 Enerjisa Enerji 11,60 -0,51 0,60 Enka İnşaat 11,17 1,18 58,62 Erbosan 130,00 -1,66 220,55 Ereğli Demir Çelik 18,80 -0,53 43,11 Ersan Alışveriş Hizmetleri 3,30 0,92 Ersu Gıda 5,35 2,88 8,30 Escar Turizm Taşımacılık 22,48 -0,09 Escort Teknoloji 4,87 -1,02 -25,88 Esenboğa Elektrik 28,26 0,43 48,53 Etiler Gıda 4,99 3,96 25,38 Euro Kapital Yat. Ort. 4,02 0,75 5,25 Euro Trend Yat. Ort. 3,34 1,83 -5,60 Euro Yat. Ort. 3,77 9,91 -15,12 Euro Yatırım Holding 1,76 0,00 -38,03 Europap Tezol Kağıt 14,08 1,29 Fade Gıda 7,03 -1,54 35,15 Fenerbahçe Futbol 31,84 3,11 7,71 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,33 -1,27 -20,96 F-M İzmit Piston 109,40 0,55 -10,77 Fonet Bilgi Teknolojileri 12,85 -1,83 -1,38 Ford Otosan 199,40 -0,99 63,26 Formet Metal ve Cam 1,26 0,00 -48,64 Frigo Pak Gıda 2,57 -2,65 -0,78 Galata Wind Enerji 4,88 0,21 Galatasaray Sportif 4,13 -5,71 1,98 Garanti Bankası 10,61 1,53 4,52 Garanti Faktoring 13,79 4,63 23,90 Garanti Yat. Ort. 2,47 -4,63 -23,19 Gedik Y. Men. Değ. 7,20 2,42 21,50 Gediz Ambalaj 17,00 4,42 26,87 Gelecek Varlık Yönetimi 13,18 -0,60 Gen İlaç 12,86 1,82 Gentaş 3,26 1,24 -27,77 Gersan Elektrik 6,02 -0,33 -1,95 Girişim Elektrik Sanayi 23,40 -1,43 Global Men. Değ. 5,95 -1,16 -1,00 Global Yat. Holding 2,02 2,02 -42,50 Good-Year 7,89 0,51 -0,98 Göltaş Çimento 40,20 1,77 -2,06 Gözde Girişim 7,13 1,13 -10,65 GSD Denizcilik 3,97 -0,75 63,03 GSD Holding 2,33 -0,85 -7,17 Gübre Fabrik. 69,85 1,82 -18,83 Güler Yat. Holding 2,64 2,72 -23,76 Halk GMYO 2,91 1,04 -4,53 Hatay Tekstil 16,74 -2,33 22,77 Hedef Girişim 2,69 -0,74 6,54 Hedef Holding 3,62 0,84 Hektaş 9,05 0,22 69,40 HUB Girişim 9,58 0,10 -47,36 Hürriyet Gzt. 2,49 3,32 18,57 ICBC Turkey Bank 5,42 0,56 -16,62 İdeal Finansal Teknolojiler 39,12 1,72 190,64 İdealist GMYO 2,07 -2,36 -12,77 İhlas Ev Aletleri 0,96 1,05 -48,47 İhlas Gayrimenkul 0,86 1,18 -31,20 İhlas Gazetecilik 0,84 0,00 -65,90 İhlas Haber Ajansı 4,40 -4,14 İhlas Holding 0,56 0,00 -50,12 İhlas Yayın Holding 0,77 1,32 -32,46 İndeks Bilgisayar 6,75 -1,17 45,29 Info Yatırım 4,85 5,43 3,84 İntema 35,80 0,17 -10,28 Inveo Yatırım Holding 28,74 -0,35 98,59 İpek Doğal Enerji 13,02 -1,29 -0,46 İskenderun Demir Çelik 13,68 0,88 51,39 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Kör karanlıkta yollara dökülen vatandaşlar "Kış saati geri gelsin" çağrısıyla sosyal medyayı ayağa kaldırdı Faturaları düşürmek için tasarruf önerisinde bulunan Bakan Dönmez'den yeni açıklama: Sözlerimi çarpıttılar Yerli otomobil için bir güzel haber daha! Fabrikanın kaba inşaatı bir aya tamamlanıyor Haberi Kaydet Haberler ›› Ekonomi ›› Borsada günlük işlemler (1) - Haberler Ekonomi