Borsada günlük işlemler (1)
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|5,06
|0,80
|-34,63
|Acıpayam Selüloz
|15,85
|1,73
|-6,92
|Adel Kalemcilik
|23,94
|0,76
|-28,30
|Adese Gayrimenkul
|1,25
|9,65
|-55,36
|Afyon Çimento
|3,60
|2,27
|-29,55
|AGESA Hayat Emeklilik
|21,08
|-0,85
|23,02
|Ak Enerji
|1,93
|0,52
|-12,67
|Akbank
|6,32
|1,94
|-6,48
|Akçansa
|15,00
|0,60
|-6,85
|Akdeniz Yatırım Hold.
|1,88
|1,62
|-21,77
|Akfen GMYO
|5,47
|2,82
|109,51
|Akın Tekstil
|30,52
|-0,97
|-3,90
|Akiş GMYO
|1,84
|3,37
|-34,10
|Akmerkez GMYO
|38,06
|3,88
|-38,44
|Aksa
|23,66
|3,14
|71,27
|Aksa Enerji
|7,38
|1,51
|98,39
|Aksigorta
|7,46
|4,34
|-10,22
|Aksu Enerji
|18,59
|1,64
|146,32
|Alarko Carrıer
|288,80
|1,48
|-20,55
|Alarko GMYO
|22,96
|1,68
|-9,36
|Alarko Holding
|10,32
|3,20
|21,11
|Albaraka Türk
|1,93
|0,52
|-0,52
|Alcatel Lucent Teletaş
|26,60
|-0,45
|-10,32
|Alkim Kağıt
|14,33
|0,49
|10,71
|Alkim Kimya
|16,71
|0,84
|18,62
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,44
|-0,69
|-1,76
|Altınyunus Çeşme
|52,90
|1,73
|5,88
|Anadolu Efes
|24,10
|0,75
|12,82
|Anadolu Grubu Holding
|28,90
|2,99
|10,62
|Anadolu Hayat Emek.
|10,19
|-0,10
|26,81
|Anadolu Isuzu
|19,92
|0,35
|10,67
|Anadolu Sigorta
|5,99
|1,18
|-17,04
|Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji
|20,68
|3,09
|Anel Elektrik
|2,38
|3,48
|-11,32
|Arçelik
|35,06
|1,62
|23,20
|ARD Bilişim Teknolojileri
|49,68
|-0,84
|3,33
|Arena Bilgisayar
|9,46
|2,05
|-13,23
|Armada Bilgisayar
|54,50
|0,83
|11,04
|Arsan Tekstil
|4,77
|0,42
|19,67
|Arzum Ev Aletleri
|17,19
|1,84
|-28,86
|Aselsan
|16,68
|2,71
|-8,60
|Ata GMYO
|3,90
|0,78
|-29,22
|Atakule GMYO
|2,70
|1,89
|15,33
|Atlantis Yatırım Holding
|6,30
|1,61
|13,31
|Atlas Yat. Ort.
|1,32
|2,33
|-24,57
|ATP Bilgisayar
|47,80
|0,17
|Avrasya GMYO
|1,83
|2,23
|-30,14
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,30
|1,32
|-28,13
|Avrupa Yatırım Holding
|6,19
|-0,80
|3,17
|Aydem Enerji
|6,95
|1,46
|Ayen Enerji
|6,12
|2,51
|13,12
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|20,02
|1,32
|77,49
|Aygaz
|18,19
|0,00
|28,22
|Bagfaş
|20,64
|-0,10
|3,20
|Bak Ambalaj
|19,85
|4,20
|0,37
|Balatacılar Balatacılık
|9,11
|9,89
|10,56
|Bantaş Ambalaj
|3,17
|1,28
|1,39
|Banvit
|65,55
|0,92
|26,06
|Başkent Doğalgaz GMYO
|28,04
|-9,96
|Baştaş Başkent Çimento
|9,20
|0,33
|-47,04
|Batı Çimento
|14,76
|-0,81
|213,38
|Batısöke Çimento
|2,42
|2,11
|-0,82
|Bayrak Taban Sanayi
|7,32
|0,55
|-31,01
|Bera Holding
|9,57
|1,59
|-52,81
|Berkosan Yalıtım
|7,49
|0,67
|-16,03
|Beşiktaş Futbol Yat.
|6,15
|2,67
|52,23
|Beyaz Filo
|8,89
|1,48
|-11,80
|Bilici Yatırım
|15,04
|2,52
|171,81
|Bim Mağazalar
|65,95
|2,17
|-7,50
|Biotrend Çevre ve Enerji
|22,12
|-1,25
|Birko Mensucat
|1,02
|0,99
|-8,11
|Birleşim Mühendislik
|10,32
|-0,67
|Birlik Mensucat
|2,03
|1,50
|-41,33
|Bizim Mağazaları
|12,65
|1,36
|-15,52
|BMS Çelik Hasır
|7,90
|0,00
|Boğaziçi Beton Sanayi
|4,44
|-0,22
|Borusan Mannesmann
|24,66
|4,58
|-11,29
|Borusan Yat. Paz.
|337,70
|1,99
|-25,66
|Bosch Fren Sistemleri
|823,00
|1,23
|-33,07
|Bossa
|27,24
|0,52
|52,61
|Brisa
|22,72
|0,98
|17,34
|Burçelik
|21,58
|-0,28
|2,66
|Burçelik Vana
|20,96
|0,48
|-57,79
|Bursa Çimento
|3,93
|3,97
|-21,05
|Carrefoursa
|39,40
|1,91
|-45,13
|Casa Emtia Petrol
|117,00
|4,19
|10,38
|Ceo Event Medya
|8,95
|7,06
|39,19
|Coca Cola İçecek
|88,90
|-1,77
|39,98
|Cosmos Yat. Holding
|10,86
|0,46
|34,74
|Credıtwest Faktorıng
|4,86
|4,97
|-17,21
|Çan2 Termik
|11,70
|-10,00
|Çelebi
|188,60
|9,97
|3,33
|Çelik Halat
|6,57
|3,79
|-27,78
|Çemaş Döküm
|1,17
|1,74
|-31,28
|Çemtaş
|14,71
|-0,61
|-6,37
|Çimbeton
|205,20
|0,74
|-30,79
|Çimentaş
|26,26
|1,00
|-27,38
|Çimsa
|29,16
|3,55
|63,82
|Çuhadaroğlu Metal
|9,29
|0,87
|22,12
|Dagi Giyim
|2,74
|0,74
|-19,56
|Dagi Yatırım Holding
|11,74
|2,00
|-8,99
|Dardanel
|2,95
|2,43
|-44,60
|Datagate Bilgisayar
|12,84
|-1,15
|-20,30
|Demısaş Döküm
|8,93
|3,60
|37,91
|Denge Holding
|1,38
|6,15
|-54,57
|Deniz GMYO
|1,69
|3,05
|-8,25
|Derimod
|8,68
|0,00
|-10,88
|Derlüks Yatırım Holding
|5,14
|2,59
|-41,72
|Desa Deri
|8,35
|2,20
|-14,27
|Despec Bilgisayar
|9,10
|0,11
|-30,32
|Deva Holding
|24,14
|4,59
|0,34
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|10,93
|1,02
|1,44
|Diriteks Diriliş Tekstil
|4,01
|4,16
|7,51
|Ditaş Doğan
|17,80
|0,23
|36,86
|DO-CO
|907,00
|3,42
|43,97
|Doğan Burda
|63,75
|-9,96
|184,09
|Doğan Holding
|2,80
|2,94
|-6,61
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,36
|-5,98
|1,33
|Doğusan
|4,25
|-2,30
|-2,97
|Doğuş GMYO
|9,06
|4,14
|10,89
|Doğuş Otomotiv
|33,40
|-1,01
|28,84
|Döktaş Dökümcülük
|31,00
|7,64
|1,24
|Duran Doğan Basım
|15,56
|0,71
|48,33
|Dyo Boya
|9,66
|0,94
|-14,11
|Eczacıbaşı İlaç
|6,05
|3,60
|-15,99
|Eczacıbaşı Yatırım
|37,60
|2,06
|39,68
|E-Data Teknoloji
|9,45
|0,85
|Edip Gayrimenkul
|3,74
|-0,53
|12,65
|Ege Endüstri
|1.314,00
|0,62
|-21,08
|Ege Gübre
|176,40
|-0,79
|22,96
|Ege Profil
|32,22
|-1,47
|-14,41
|Ege Seramik
|13,51
|0,07
|39,82
|Egeplast
|23,04
|0,79
|-30,81
|Ekiz Kimya
|5,84
|-2,50
|-18,09
|Emek Elektrik
|2,99
|2,05
|4,72
|Eminiş Ambalaj
|18,51
|-0,48
|-49,76
|Emlak Konut GMYO
|2,05
|3,02
|-3,06
|Enerjisa Enerji
|11,66
|-0,26
|1,12
|Enka İnşaat
|11,04
|1,56
|56,78
|Erbosan
|132,20
|-2,07
|225,98
|Ereğli Demir Çelik
|18,90
|-0,26
|43,87
|Ersan Alışveriş Hizmetleri
|3,27
|0,00
|Ersu Gıda
|5,20
|4,63
|5,26
|Escar Turizm Taşımacılık
|22,50
|0,90
|Escort Teknoloji
|4,92
|0,41
|-25,11
|Esenboğa Elektrik
|28,14
|0,93
|47,90
|Etiler Gıda
|4,80
|0,63
|20,60
|Euro Kapital Yat. Ort.
|3,99
|-3,62
|4,46
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,28
|0,61
|-7,30
|Euro Yat. Ort.
|3,43
|-0,87
|-22,77
|Euro Yatırım Holding
|1,76
|1,73
|-38,03
|Europap Tezol Kağıt
|13,90
|1,31
|Fade Gıda
|7,14
|0,42
|37,26
|Fenerbahçe Futbol
|30,88
|1,58
|4,47
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,36
|1,72
|-19,94
|F-M İzmit Piston
|108,80
|1,40
|-11,25
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|13,09
|0,93
|0,46
|Ford Otosan
|201,40
|-0,30
|64,89
|Formet Metal ve Cam
|1,26
|2,44
|-48,64
|Frigo Pak Gıda
|2,64
|-5,38
|1,93
|Galata Wind Enerji
|4,87
|3,62
|Galatasaray Sportif
|4,38
|5,80
|8,15
|Garanti Bankası
|10,45
|0,67
|2,95
|Garanti Faktoring
|13,18
|9,92
|18,42
|Garanti Yat. Ort.
|2,59
|-4,43
|-19,46
|Gedik Y. Men. Değ.
|7,03
|2,93
|18,63
|Gediz Ambalaj
|16,28
|2,39
|21,49
|Gelecek Varlık Yönetimi
|13,26
|0,45
|Gen İlaç
|12,63
|1,36
|Gentaş
|3,22
|1,58
|-28,66
|Gersan Elektrik
|6,04
|5,04
|-1,63
|Girişim Elektrik Sanayi
|23,74
|3,31
|Global Men. Değ.
|6,02
|3,26
|0,17
|Global Yat. Holding
|1,98
|10,00
|-43,64
|Good-Year
|7,85
|0,38
|-1,48
|Göltaş Çimento
|39,50
|3,29
|-3,76
|Gözde Girişim
|7,05
|-0,98
|-11,65
|GSD Denizcilik
|4,00
|1,78
|64,26
|GSD Holding
|2,35
|-0,84
|-6,37
|Gübre Fabrik.
|68,60
|0,59
|-20,28
|Güler Yat. Holding
|2,57
|2,39
|-25,78
|Halk GMYO
|2,88
|9,92
|-5,51
|Hatay Tekstil
|17,14
|2,51
|25,70
|Hedef Girişim
|2,71
|-0,73
|7,34
|Hedef Holding
|3,59
|5,59
|Hektaş
|9,03
|0,00
|69,03
|HUB Girişim
|9,57
|1,06
|-47,42
|Hürriyet Gzt.
|2,41
|2,55
|14,76
|ICBC Turkey Bank
|5,39
|1,32
|-17,08
|İdeal Finansal Teknolojiler
|38,46
|-0,41
|185,74
|İdealist GMYO
|2,12
|3,41
|-10,66
|İhlas Ev Aletleri
|0,95
|2,15
|-49,01
|İhlas Gayrimenkul
|0,85
|2,41
|-32,00
|İhlas Gazetecilik
|0,84
|0,00
|-65,90
|İhlas Haber Ajansı
|4,59
|-9,29
|İhlas Holding
|0,56
|1,82
|-50,12
|İhlas Yayın Holding
|0,76
|-1,30
|-33,33
|İndeks Bilgisayar
|6,83
|1,64
|47,01
|Info Yatırım
|4,60
|0,22
|-1,51
|İntema
|35,74
|3,83
|-10,43
|Inveo Yatırım Holding
|28,84
|2,93
|99,28
|İpek Doğal Enerji
|13,19
|3,37
|0,84
|İskenderun Demir Çelik
|13,56
|0,37
|50,07
(Sürecek)
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