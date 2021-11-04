Borsada günlük işlemler (1) - Haberler Ekonomi
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Borsada günlük işlemler (1)

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım5,060,80-34,63
Acıpayam Selüloz15,851,73-6,92
Adel Kalemcilik23,940,76-28,30
Adese Gayrimenkul1,259,65-55,36
Afyon Çimento3,602,27-29,55
AGESA Hayat Emeklilik21,08-0,8523,02
Ak Enerji1,930,52-12,67
Akbank6,321,94-6,48
Akçansa15,000,60-6,85
Akdeniz Yatırım Hold.1,881,62-21,77
Akfen GMYO5,472,82109,51
Akın Tekstil30,52-0,97-3,90
Akiş GMYO1,843,37-34,10
Akmerkez GMYO38,063,88-38,44
Aksa23,663,1471,27
Aksa Enerji7,381,5198,39
Aksigorta7,464,34-10,22
Aksu Enerji18,591,64146,32
Alarko Carrıer288,801,48-20,55
Alarko GMYO22,961,68-9,36
Alarko Holding10,323,2021,11
Albaraka Türk1,930,52-0,52
Alcatel Lucent Teletaş26,60-0,45-10,32
Alkim Kağıt14,330,4910,71
Alkim Kimya16,710,8418,62
Altınyağ Madencilik ve Enerji1,44-0,69-1,76
Altınyunus Çeşme52,901,735,88
Anadolu Efes24,100,7512,82
Anadolu Grubu Holding28,902,9910,62
Anadolu Hayat Emek.10,19-0,1026,81
Anadolu Isuzu19,920,3510,67
Anadolu Sigorta5,991,18-17,04
Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji20,683,09

Anel Elektrik2,383,48-11,32
Arçelik35,061,6223,20
ARD Bilişim Teknolojileri49,68-0,843,33
Arena Bilgisayar9,462,05-13,23
Armada Bilgisayar54,500,8311,04
Arsan Tekstil4,770,4219,67
Arzum Ev Aletleri17,191,84-28,86
Aselsan16,682,71-8,60
Ata GMYO3,900,78-29,22
Atakule GMYO2,701,8915,33
Atlantis Yatırım Holding6,301,6113,31
Atlas Yat. Ort.1,322,33-24,57
ATP Bilgisayar47,800,17

Avrasya GMYO1,832,23-30,14
Avrasya Petrol ve Tur.2,301,32-28,13
Avrupa Yatırım Holding6,19-0,803,17
Aydem Enerji6,951,46

Ayen Enerji6,122,5113,12
Ayes Çelik Hasır ve Çit20,021,3277,49
Aygaz18,190,0028,22
Bagfaş20,64-0,103,20
Bak Ambalaj19,854,200,37
Balatacılar Balatacılık9,119,8910,56
Bantaş Ambalaj3,171,281,39
Banvit65,550,9226,06
Başkent Doğalgaz GMYO28,04-9,96

Baştaş Başkent Çimento9,200,33-47,04
Batı Çimento14,76-0,81213,38
Batısöke Çimento2,422,11-0,82
Bayrak Taban Sanayi7,320,55-31,01
Bera Holding9,571,59-52,81
Berkosan Yalıtım7,490,67-16,03
Beşiktaş Futbol Yat.6,152,6752,23
Beyaz Filo8,891,48-11,80
Bilici Yatırım15,042,52171,81
Bim Mağazalar65,952,17-7,50
Biotrend Çevre ve Enerji22,12-1,25

Birko Mensucat1,020,99-8,11
Birleşim Mühendislik10,32-0,67

Birlik Mensucat2,031,50-41,33
Bizim Mağazaları12,651,36-15,52
BMS Çelik Hasır7,900,00

Boğaziçi Beton Sanayi4,44-0,22

Borusan Mannesmann24,664,58-11,29
Borusan Yat. Paz.337,701,99-25,66
Bosch Fren Sistemleri823,001,23-33,07
Bossa27,240,5252,61
Brisa22,720,9817,34
Burçelik21,58-0,282,66
Burçelik Vana20,960,48-57,79
Bursa Çimento3,933,97-21,05
Carrefoursa39,401,91-45,13
Casa Emtia Petrol117,004,1910,38
Ceo Event Medya8,957,0639,19
Coca Cola İçecek88,90-1,7739,98
Cosmos Yat. Holding10,860,4634,74
Credıtwest Faktorıng4,864,97-17,21
Çan2 Termik11,70-10,00

Çelebi188,609,973,33
Çelik Halat6,573,79-27,78
Çemaş Döküm1,171,74-31,28
Çemtaş14,71-0,61-6,37
Çimbeton205,200,74-30,79
Çimentaş26,261,00-27,38
Çimsa29,163,5563,82
Çuhadaroğlu Metal9,290,8722,12
Dagi Giyim2,740,74-19,56
Dagi Yatırım Holding11,742,00-8,99
Dardanel2,952,43-44,60
Datagate Bilgisayar12,84-1,15-20,30
Demısaş Döküm8,933,6037,91
Denge Holding1,386,15-54,57
Deniz GMYO1,693,05-8,25
Derimod8,680,00-10,88
Derlüks Yatırım Holding5,142,59-41,72
Desa Deri8,352,20-14,27
Despec Bilgisayar9,100,11-30,32
Deva Holding24,144,590,34
Dinamik Isı Makina Yalıtım10,931,021,44
Diriteks Diriliş Tekstil4,014,167,51
Ditaş Doğan17,800,2336,86
DO-CO907,003,4243,97
Doğan Burda63,75-9,96184,09
Doğan Holding2,802,94-6,61
Doğtaş Kelebek Mobilya2,36-5,981,33
Doğusan4,25-2,30-2,97
Doğuş GMYO9,064,1410,89
Doğuş Otomotiv33,40-1,0128,84
Döktaş Dökümcülük31,007,641,24
Duran Doğan Basım15,560,7148,33
Dyo Boya9,660,94-14,11
Eczacıbaşı İlaç6,053,60-15,99
Eczacıbaşı Yatırım37,602,0639,68
E-Data Teknoloji9,450,85

Edip Gayrimenkul3,74-0,5312,65
Ege Endüstri1.314,000,62-21,08
Ege Gübre176,40-0,7922,96
Ege Profil32,22-1,47-14,41
Ege Seramik13,510,0739,82
Egeplast23,040,79-30,81
Ekiz Kimya5,84-2,50-18,09
Emek Elektrik2,992,054,72
Eminiş Ambalaj18,51-0,48-49,76
Emlak Konut GMYO2,053,02-3,06
Enerjisa Enerji11,66-0,261,12
Enka İnşaat11,041,5656,78
Erbosan132,20-2,07225,98
Ereğli Demir Çelik18,90-0,2643,87
Ersan Alışveriş Hizmetleri3,270,00

Ersu Gıda5,204,635,26
Escar Turizm Taşımacılık22,500,90

Escort Teknoloji4,920,41-25,11
Esenboğa Elektrik28,140,9347,90
Etiler Gıda4,800,6320,60
Euro Kapital Yat. Ort.3,99-3,624,46
Euro Trend Yat. Ort.3,280,61-7,30
Euro Yat. Ort.3,43-0,87-22,77
Euro Yatırım Holding1,761,73-38,03
Europap Tezol Kağıt13,901,31

Fade Gıda7,140,4237,26
Fenerbahçe Futbol30,881,584,47
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,361,72-19,94
F-M İzmit Piston108,801,40-11,25
Fonet Bilgi Teknolojileri13,090,930,46
Ford Otosan201,40-0,3064,89
Formet Metal ve Cam1,262,44-48,64
Frigo Pak Gıda2,64-5,381,93
Galata Wind Enerji4,873,62

Galatasaray Sportif4,385,808,15
Garanti Bankası10,450,672,95
Garanti Faktoring13,189,9218,42
Garanti Yat. Ort.2,59-4,43-19,46
Gedik Y. Men. Değ.7,032,9318,63
Gediz Ambalaj16,282,3921,49
Gelecek Varlık Yönetimi13,260,45

Gen İlaç12,631,36

Gentaş3,221,58-28,66
Gersan Elektrik6,045,04-1,63
Girişim Elektrik Sanayi23,743,31

Global Men. Değ.6,023,260,17
Global Yat. Holding1,9810,00-43,64
Good-Year7,850,38-1,48
Göltaş Çimento39,503,29-3,76
Gözde Girişim7,05-0,98-11,65
GSD Denizcilik4,001,7864,26
GSD Holding2,35-0,84-6,37
Gübre Fabrik.68,600,59-20,28
Güler Yat. Holding2,572,39-25,78
Halk GMYO2,889,92-5,51
Hatay Tekstil17,142,5125,70
Hedef Girişim2,71-0,737,34
Hedef Holding3,595,59

Hektaş9,030,0069,03
HUB Girişim9,571,06-47,42
Hürriyet Gzt.2,412,5514,76
ICBC Turkey Bank5,391,32-17,08
İdeal Finansal Teknolojiler38,46-0,41185,74
İdealist GMYO2,123,41-10,66
İhlas Ev Aletleri0,952,15-49,01
İhlas Gayrimenkul0,852,41-32,00
İhlas Gazetecilik0,840,00-65,90
İhlas Haber Ajansı4,59-9,29

İhlas Holding0,561,82-50,12
İhlas Yayın Holding0,76-1,30-33,33
İndeks Bilgisayar6,831,6447,01
Info Yatırım4,600,22-1,51
İntema35,743,83-10,43
Inveo Yatırım Holding28,842,9399,28
İpek Doğal Enerji13,193,370,84
İskenderun Demir Çelik13,560,3750,07
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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