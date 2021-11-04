Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 5,06 0,80 -34,63 Acıpayam Selüloz 15,85 1,73 -6,92 Adel Kalemcilik 23,94 0,76 -28,30 Adese Gayrimenkul 1,25 9,65 -55,36 Afyon Çimento 3,60 2,27 -29,55 AGESA Hayat Emeklilik 21,08 -0,85 23,02 Ak Enerji 1,93 0,52 -12,67 Akbank 6,32 1,94 -6,48 Akçansa 15,00 0,60 -6,85 Akdeniz Yatırım Hold. 1,88 1,62 -21,77 Akfen GMYO 5,47 2,82 109,51 Akın Tekstil 30,52 -0,97 -3,90 Akiş GMYO 1,84 3,37 -34,10 Akmerkez GMYO 38,06 3,88 -38,44 Aksa 23,66 3,14 71,27 Aksa Enerji 7,38 1,51 98,39 Aksigorta 7,46 4,34 -10,22 Aksu Enerji 18,59 1,64 146,32 Alarko Carrıer 288,80 1,48 -20,55 Alarko GMYO 22,96 1,68 -9,36 Alarko Holding 10,32 3,20 21,11 Albaraka Türk 1,93 0,52 -0,52 Alcatel Lucent Teletaş 26,60 -0,45 -10,32 Alkim Kağıt 14,33 0,49 10,71 Alkim Kimya 16,71 0,84 18,62 Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,44 -0,69 -1,76 Altınyunus Çeşme 52,90 1,73 5,88 Anadolu Efes 24,10 0,75 12,82 Anadolu Grubu Holding 28,90 2,99 10,62 Anadolu Hayat Emek. 10,19 -0,10 26,81 Anadolu Isuzu 19,92 0,35 10,67 Anadolu Sigorta 5,99 1,18 -17,04 Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji 20,68 3,09 Anel Elektrik 2,38 3,48 -11,32 Arçelik 35,06 1,62 23,20 ARD Bilişim Teknolojileri 49,68 -0,84 3,33 Arena Bilgisayar 9,46 2,05 -13,23 Armada Bilgisayar 54,50 0,83 11,04 Arsan Tekstil 4,77 0,42 19,67 Arzum Ev Aletleri 17,19 1,84 -28,86 Aselsan 16,68 2,71 -8,60 Ata GMYO 3,90 0,78 -29,22 Atakule GMYO 2,70 1,89 15,33 Atlantis Yatırım Holding 6,30 1,61 13,31 Atlas Yat. Ort. 1,32 2,33 -24,57 ATP Bilgisayar 47,80 0,17 Avrasya GMYO 1,83 2,23 -30,14 Avrasya Petrol ve Tur. 2,30 1,32 -28,13 Avrupa Yatırım Holding 6,19 -0,80 3,17 Aydem Enerji 6,95 1,46 Ayen Enerji 6,12 2,51 13,12 Ayes Çelik Hasır ve Çit 20,02 1,32 77,49 Aygaz 18,19 0,00 28,22 Bagfaş 20,64 -0,10 3,20 Bak Ambalaj 19,85 4,20 0,37 Balatacılar Balatacılık 9,11 9,89 10,56 Bantaş Ambalaj 3,17 1,28 1,39 Banvit 65,55 0,92 26,06 Başkent Doğalgaz GMYO 28,04 -9,96 Baştaş Başkent Çimento 9,20 0,33 -47,04 Batı Çimento 14,76 -0,81 213,38 Batısöke Çimento 2,42 2,11 -0,82 Bayrak Taban Sanayi 7,32 0,55 -31,01 Bera Holding 9,57 1,59 -52,81 Berkosan Yalıtım 7,49 0,67 -16,03 Beşiktaş Futbol Yat. 6,15 2,67 52,23 Beyaz Filo 8,89 1,48 -11,80 Bilici Yatırım 15,04 2,52 171,81 Bim Mağazalar 65,95 2,17 -7,50 Biotrend Çevre ve Enerji 22,12 -1,25 Birko Mensucat 1,02 0,99 -8,11 Birleşim Mühendislik 10,32 -0,67 Birlik Mensucat 2,03 1,50 -41,33 Bizim Mağazaları 12,65 1,36 -15,52 BMS Çelik Hasır 7,90 0,00 Boğaziçi Beton Sanayi 4,44 -0,22 Borusan Mannesmann 24,66 4,58 -11,29 Borusan Yat. Paz. 337,70 1,99 -25,66 Bosch Fren Sistemleri 823,00 1,23 -33,07 Bossa 27,24 0,52 52,61 Brisa 22,72 0,98 17,34 Burçelik 21,58 -0,28 2,66 Burçelik Vana 20,96 0,48 -57,79 Bursa Çimento 3,93 3,97 -21,05 Carrefoursa 39,40 1,91 -45,13 Casa Emtia Petrol 117,00 4,19 10,38 Ceo Event Medya 8,95 7,06 39,19 Coca Cola İçecek 88,90 -1,77 39,98 Cosmos Yat. Holding 10,86 0,46 34,74 Credıtwest Faktorıng 4,86 4,97 -17,21 Çan2 Termik 11,70 -10,00 Çelebi 188,60 9,97 3,33 Çelik Halat 6,57 3,79 -27,78 Çemaş Döküm 1,17 1,74 -31,28 Çemtaş 14,71 -0,61 -6,37 Çimbeton 205,20 0,74 -30,79 Çimentaş 26,26 1,00 -27,38 Çimsa 29,16 3,55 63,82 Çuhadaroğlu Metal 9,29 0,87 22,12 Dagi Giyim 2,74 0,74 -19,56 Dagi Yatırım Holding 11,74 2,00 -8,99 Dardanel 2,95 2,43 -44,60 Datagate Bilgisayar 12,84 -1,15 -20,30 Demısaş Döküm 8,93 3,60 37,91 Denge Holding 1,38 6,15 -54,57 Deniz GMYO 1,69 3,05 -8,25 Derimod 8,68 0,00 -10,88 Derlüks Yatırım Holding 5,14 2,59 -41,72 Desa Deri 8,35 2,20 -14,27 Despec Bilgisayar 9,10 0,11 -30,32 Deva Holding 24,14 4,59 0,34 Dinamik Isı Makina Yalıtım 10,93 1,02 1,44 Diriteks Diriliş Tekstil 4,01 4,16 7,51 Ditaş Doğan 17,80 0,23 36,86 DO-CO 907,00 3,42 43,97 Doğan Burda 63,75 -9,96 184,09 Doğan Holding 2,80 2,94 -6,61 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,36 -5,98 1,33 Doğusan 4,25 -2,30 -2,97 Doğuş GMYO 9,06 4,14 10,89 Doğuş Otomotiv 33,40 -1,01 28,84 Döktaş Dökümcülük 31,00 7,64 1,24 Duran Doğan Basım 15,56 0,71 48,33 Dyo Boya 9,66 0,94 -14,11 Eczacıbaşı İlaç 6,05 3,60 -15,99 Eczacıbaşı Yatırım 37,60 2,06 39,68 E-Data Teknoloji 9,45 0,85 Edip Gayrimenkul 3,74 -0,53 12,65 Ege Endüstri 1.314,00 0,62 -21,08 Ege Gübre 176,40 -0,79 22,96 Ege Profil 32,22 -1,47 -14,41 Ege Seramik 13,51 0,07 39,82 Egeplast 23,04 0,79 -30,81 Ekiz Kimya 5,84 -2,50 -18,09 Emek Elektrik 2,99 2,05 4,72 Eminiş Ambalaj 18,51 -0,48 -49,76 Emlak Konut GMYO 2,05 3,02 -3,06 Enerjisa Enerji 11,66 -0,26 1,12 Enka İnşaat 11,04 1,56 56,78 Erbosan 132,20 -2,07 225,98 Ereğli Demir Çelik 18,90 -0,26 43,87 Ersan Alışveriş Hizmetleri 3,27 0,00 Ersu Gıda 5,20 4,63 5,26 Escar Turizm Taşımacılık 22,50 0,90 Escort Teknoloji 4,92 0,41 -25,11 Esenboğa Elektrik 28,14 0,93 47,90 Etiler Gıda 4,80 0,63 20,60 Euro Kapital Yat. Ort. 3,99 -3,62 4,46 Euro Trend Yat. Ort. 3,28 0,61 -7,30 Euro Yat. Ort. 3,43 -0,87 -22,77 Euro Yatırım Holding 1,76 1,73 -38,03 Europap Tezol Kağıt 13,90 1,31 Fade Gıda 7,14 0,42 37,26 Fenerbahçe Futbol 30,88 1,58 4,47 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,36 1,72 -19,94 F-M İzmit Piston 108,80 1,40 -11,25 Fonet Bilgi Teknolojileri 13,09 0,93 0,46 Ford Otosan 201,40 -0,30 64,89 Formet Metal ve Cam 1,26 2,44 -48,64 Frigo Pak Gıda 2,64 -5,38 1,93 Galata Wind Enerji 4,87 3,62 Galatasaray Sportif 4,38 5,80 8,15 Garanti Bankası 10,45 0,67 2,95 Garanti Faktoring 13,18 9,92 18,42 Garanti Yat. Ort. 2,59 -4,43 -19,46 Gedik Y. Men. Değ. 7,03 2,93 18,63 Gediz Ambalaj 16,28 2,39 21,49 Gelecek Varlık Yönetimi 13,26 0,45 Gen İlaç 12,63 1,36 Gentaş 3,22 1,58 -28,66 Gersan Elektrik 6,04 5,04 -1,63 Girişim Elektrik Sanayi 23,74 3,31 Global Men. Değ. 6,02 3,26 0,17 Global Yat. Holding 1,98 10,00 -43,64 Good-Year 7,85 0,38 -1,48 Göltaş Çimento 39,50 3,29 -3,76 Gözde Girişim 7,05 -0,98 -11,65 GSD Denizcilik 4,00 1,78 64,26 GSD Holding 2,35 -0,84 -6,37 Gübre Fabrik. 68,60 0,59 -20,28 Güler Yat. Holding 2,57 2,39 -25,78 Halk GMYO 2,88 9,92 -5,51 Hatay Tekstil 17,14 2,51 25,70 Hedef Girişim 2,71 -0,73 7,34 Hedef Holding 3,59 5,59 Hektaş 9,03 0,00 69,03 HUB Girişim 9,57 1,06 -47,42 Hürriyet Gzt. 2,41 2,55 14,76 ICBC Turkey Bank 5,39 1,32 -17,08 İdeal Finansal Teknolojiler 38,46 -0,41 185,74 İdealist GMYO 2,12 3,41 -10,66 İhlas Ev Aletleri 0,95 2,15 -49,01 İhlas Gayrimenkul 0,85 2,41 -32,00 İhlas Gazetecilik 0,84 0,00 -65,90 İhlas Haber Ajansı 4,59 -9,29 İhlas Holding 0,56 1,82 -50,12 İhlas Yayın Holding 0,76 -1,30 -33,33 İndeks Bilgisayar 6,83 1,64 47,01 Info Yatırım 4,60 0,22 -1,51 İntema 35,74 3,83 -10,43 Inveo Yatırım Holding 28,84 2,93 99,28 İpek Doğal Enerji 13,19 3,37 0,84 İskenderun Demir Çelik 13,56 0,37 50,07 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Kör karanlıkta yollara dökülen vatandaşlar "Kış saati geri gelsin" çağrısıyla sosyal medyayı ayağa kaldırdı Faturaları düşürmek için tasarruf önerisinde bulunan Bakan Dönmez'den yeni açıklama: Sözlerimi çarpıttılar Yerli otomobil için bir güzel haber daha! Fabrikanın kaba inşaatı bir aya tamamlanıyor Haberi Kaydet Haberler ›› Ekonomi ›› Borsada günlük işlemler (1) - Haberler Ekonomi