Borsada günlük işlemler (1)
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Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|5,09
|-1,17
|-34,24
|Acıpayam Selüloz
|15,76
|-0,63
|-7,45
|Adel Kalemcilik
|24,66
|-3,75
|-26,14
|Adese Gayrimenkul
|1,15
|0,00
|-58,93
|Afyon Çimento
|3,56
|0,28
|-30,33
|AGESA Hayat Emeklilik
|20,28
|2,42
|18,35
|Ak Enerji
|1,90
|-2,06
|-14,03
|Akbank
|6,07
|2,02
|-10,18
|Akçansa
|15,16
|-2,38
|-5,85
|Akdeniz Yatırım Hold.
|1,87
|-1,06
|-22,19
|Akfen GMYO
|5,59
|-8,21
|114,11
|Akın Tekstil
|31,42
|-3,02
|-1,07
|Akiş GMYO
|1,82
|-0,55
|-34,82
|Akmerkez GMYO
|37,28
|-1,27
|-39,70
|Aksa
|23,46
|-0,59
|69,82
|Aksa Enerji
|7,31
|0,55
|96,51
|Aksigorta
|7,01
|0,00
|-15,63
|Aksu Enerji
|18,30
|0,49
|142,47
|Alarko Carrıer
|288,10
|-1,81
|-20,75
|Alarko GMYO
|22,78
|-0,70
|-10,07
|Alarko Holding
|9,97
|1,22
|17,00
|Albaraka Türk
|1,75
|-2,23
|-9,79
|Alcatel Lucent Teletaş
|27,32
|3,33
|-7,89
|Alkim Kağıt
|14,50
|-5,23
|12,02
|Alkim Kimya
|16,95
|-1,17
|20,32
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,48
|-0,67
|0,96
|Altınyunus Çeşme
|52,35
|-2,15
|4,78
|Anadolu Efes
|23,58
|1,55
|10,39
|Anadolu Grubu Holding
|27,26
|0,29
|4,35
|Anadolu Hayat Emek.
|9,80
|-1,71
|21,96
|Anadolu Isuzu
|20,10
|-2,43
|11,67
|Anadolu Sigorta
|5,92
|-0,17
|-18,01
|Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji
|20,80
|-2,44
|Anel Elektrik
|2,31
|0,43
|-13,92
|Arçelik
|34,38
|1,54
|20,81
|ARD Bilişim Teknolojileri
|49,04
|1,87
|2,00
|Arena Bilgisayar
|9,33
|-3,22
|-14,42
|Armada Bilgisayar
|54,55
|-0,27
|11,15
|Arsan Tekstil
|4,73
|-2,67
|18,67
|Arzum Ev Aletleri
|17,11
|-1,44
|-29,19
|Aselsan
|16,32
|-0,97
|-10,58
|Ata GMYO
|3,89
|-2,75
|-29,40
|Atakule GMYO
|2,67
|-2,20
|14,05
|Atlantis Yatırım Holding
|6,11
|0,16
|9,89
|Atlas Yat. Ort.
|1,31
|-1,50
|-25,14
|ATP Bilgisayar
|50,60
|5,64
|Avrasya GMYO
|1,84
|-1,60
|-29,75
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,33
|0,00
|-27,19
|Avrupa Yatırım Holding
|6,19
|-0,96
|3,17
|Aydem Enerji
|6,90
|-0,43
|Ayen Enerji
|6,23
|-0,48
|15,16
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|19,96
|4,50
|76,96
|Aygaz
|17,96
|-0,94
|26,60
|Bagfaş
|21,04
|-0,47
|5,20
|Bak Ambalaj
|19,02
|-2,76
|-3,82
|Balatacılar Balatacılık
|7,91
|4,49
|-4,00
|Bantaş Ambalaj
|3,21
|-0,62
|2,67
|Banvit
|64,95
|-0,61
|24,90
|Başkent Doğalgaz GMYO
|34,58
|-9,99
|Baştaş Başkent Çimento
|9,34
|-0,43
|-46,23
|Batı Çimento
|15,20
|0,53
|222,72
|Batısöke Çimento
|2,47
|-0,40
|1,23
|Bayrak Taban Sanayi
|7,44
|-1,46
|-29,88
|Bera Holding
|9,40
|-1,47
|-53,65
|Berkosan Yalıtım
|7,70
|-0,65
|-13,68
|Beşiktaş Futbol Yat.
|6,12
|-1,61
|51,49
|Beyaz Filo
|8,96
|-0,88
|-11,10
|Bilici Yatırım
|15,01
|2,46
|171,27
|Bim Mağazalar
|64,05
|0,08
|-10,16
|Biotrend Çevre ve Enerji
|22,34
|-9,55
|Birko Mensucat
|1,02
|0,99
|-8,11
|Birleşim Mühendislik
|10,48
|4,07
|Birlik Mensucat
|2,06
|0,98
|-40,46
|Bizim Mağazaları
|12,48
|-1,34
|-16,66
|BMS Çelik Hasır
|7,98
|-1,97
|Boğaziçi Beton Sanayi
|4,48
|-3,66
|Borusan Mannesmann
|23,78
|-2,46
|-14,46
|Borusan Yat. Paz.
|331,00
|-2,53
|-27,14
|Bosch Fren Sistemleri
|820,40
|-1,98
|-33,28
|Bossa
|27,20
|-1,66
|52,38
|Brisa
|22,78
|-1,81
|17,65
|Burçelik
|22,18
|0,82
|5,52
|Burçelik Vana
|21,28
|-2,39
|-57,15
|Bursa Çimento
|3,85
|0,26
|-22,65
|Carrefoursa
|39,20
|-1,51
|-45,40
|Casa Emtia Petrol
|116,40
|-2,18
|9,81
|Ceo Event Medya
|8,31
|0,36
|29,24
|Coca Cola İçecek
|87,85
|2,99
|38,33
|Cosmos Yat. Holding
|10,96
|2,81
|35,98
|Credıtwest Faktorıng
|4,85
|-1,02
|-17,38
|Çan2 Termik
|14,35
|-3,37
|Çelebi
|169,00
|-1,46
|-7,41
|Çelik Halat
|6,53
|1,24
|-28,22
|Çemaş Döküm
|1,16
|-2,52
|-31,87
|Çemtaş
|14,61
|-2,99
|-7,01
|Çimbeton
|207,10
|-2,68
|-30,15
|Çimentaş
|26,38
|0,08
|-27,05
|Çimsa
|29,06
|-5,34
|63,26
|Çuhadaroğlu Metal
|9,30
|0,98
|22,25
|Dagi Giyim
|2,79
|-2,79
|-18,09
|Dagi Yatırım Holding
|11,79
|-1,09
|-8,60
|Dardanel
|2,90
|-3,01
|-45,54
|Datagate Bilgisayar
|13,14
|-6,28
|-18,44
|Demısaş Döküm
|9,24
|0,33
|42,69
|Denge Holding
|1,33
|-3,62
|-56,21
|Deniz GMYO
|1,66
|-2,35
|-9,88
|Derimod
|8,76
|-0,23
|-10,06
|Derlüks Yatırım Holding
|5,13
|2,40
|-41,84
|Desa Deri
|8,16
|0,74
|-16,22
|Despec Bilgisayar
|9,22
|-4,46
|-29,40
|Deva Holding
|23,46
|0,09
|-2,49
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|10,97
|-0,81
|1,81
|Diriteks Diriliş Tekstil
|3,96
|-0,50
|6,17
|Ditaş Doğan
|17,70
|-0,84
|36,09
|DO-CO
|874,90
|1,11
|38,87
|Doğan Burda
|64,40
|9,99
|186,99
|Doğan Holding
|2,73
|0,37
|-8,94
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,29
|0,88
|-1,67
|Doğusan
|4,37
|-3,96
|-0,23
|Doğuş GMYO
|8,89
|-1,33
|8,81
|Doğuş Otomotiv
|34,46
|-2,38
|32,93
|Döktaş Dökümcülük
|31,46
|-0,13
|2,74
|Duran Doğan Basım
|15,90
|-1,06
|51,57
|Dyo Boya
|9,70
|-0,92
|-13,76
|Eczacıbaşı İlaç
|5,90
|-2,80
|-18,08
|Eczacıbaşı Yatırım
|37,48
|-1,37
|39,23
|E-Data Teknoloji
|9,54
|-2,65
|Edip Gayrimenkul
|3,74
|-3,11
|12,65
|Ege Endüstri
|1.292,70
|-1,55
|-22,35
|Ege Gübre
|180,00
|-2,60
|25,47
|Ege Profil
|32,78
|-2,96
|-12,93
|Ege Seramik
|13,58
|-4,84
|40,54
|Egeplast
|22,90
|-1,38
|-31,23
|Ekiz Kimya
|6,06
|0,17
|-15,01
|Emek Elektrik
|3,00
|-2,28
|5,07
|Eminiş Ambalaj
|18,18
|-1,73
|-50,65
|Emlak Konut GMYO
|2,03
|0,00
|-4,00
|Enerjisa Enerji
|11,52
|-2,54
|-0,09
|Enka İnşaat
|10,83
|0,19
|53,80
|Erbosan
|122,80
|9,94
|202,80
|Ereğli Demir Çelik
|19,09
|-3,10
|45,32
|Ersan Alışveriş Hizmetleri
|3,34
|-1,76
|Ersu Gıda
|4,87
|1,25
|-1,42
|Escar Turizm Taşımacılık
|22,98
|2,13
|Escort Teknoloji
|4,93
|-6,27
|-24,96
|Esenboğa Elektrik
|28,40
|-2,14
|49,27
|Etiler Gıda
|4,89
|-1,01
|22,86
|Euro Kapital Yat. Ort.
|4,35
|-3,33
|13,89
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,35
|1,21
|-5,32
|Euro Yat. Ort.
|3,49
|-0,57
|-21,42
|Euro Yatırım Holding
|1,77
|-2,75
|-37,68
|Europap Tezol Kağıt
|14,08
|2,10
|Fade Gıda
|7,39
|-8,08
|42,07
|Fenerbahçe Futbol
|30,46
|-0,78
|3,04
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,34
|-0,85
|-20,62
|F-M İzmit Piston
|108,50
|-3,56
|-11,50
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|13,00
|0,00
|-0,23
|Ford Otosan
|193,10
|0,31
|58,10
|Formet Metal ve Cam
|1,27
|-3,05
|-48,23
|Frigo Pak Gıda
|23,56
|9,99
|12,30
|Galata Wind Enerji
|4,41
|-0,45
|Galatasaray Sportif
|4,21
|6,05
|3,95
|Garanti Bankası
|10,16
|0,30
|0,09
|Garanti Faktoring
|12,72
|-2,90
|14,29
|Garanti Yat. Ort.
|2,77
|0,36
|-13,87
|Gedik Y. Men. Değ.
|7,02
|1,30
|18,46
|Gediz Ambalaj
|16,32
|-0,73
|21,79
|Gelecek Varlık Yönetimi
|13,39
|-0,22
|Gen İlaç
|12,67
|0,08
|Gentaş
|3,21
|-0,62
|-28,88
|Gersan Elektrik
|5,83
|-2,67
|-5,05
|Girişim Elektrik Sanayi
|23,44
|3,63
|Global Men. Değ.
|5,97
|0,17
|-0,67
|Global Yat. Holding
|1,82
|-1,09
|-48,20
|Good-Year
|7,93
|-1,61
|-0,48
|Göltaş Çimento
|38,46
|-2,09
|-6,30
|Gözde Girişim
|6,78
|-2,45
|-15,04
|GSD Denizcilik
|3,98
|-6,57
|63,44
|GSD Holding
|2,39
|-4,40
|-4,78
|Gübre Fabrik.
|68,00
|-2,72
|-20,98
|Güler Yat. Holding
|2,55
|-0,78
|-26,36
|Halk GMYO
|2,63
|-1,13
|-13,71
|Hatay Tekstil
|17,03
|-2,07
|24,89
|Hedef Girişim
|2,77
|-2,46
|9,71
|Hedef Holding
|3,77
|9,91
|Hektaş
|9,00
|-2,49
|68,47
|HUB Girişim
|9,67
|-1,83
|-46,87
|Hürriyet Gzt.
|2,37
|2,16
|12,86
|ICBC Turkey Bank
|5,33
|-1,48
|-18,00
|İdeal Finansal Teknolojiler
|41,48
|-1,47
|208,17
|İdealist GMYO
|2,09
|-2,79
|-11,93
|İhlas Ev Aletleri
|0,95
|0,00
|-49,01
|İhlas Gayrimenkul
|0,85
|0,00
|-32,00
|İhlas Gazetecilik
|0,87
|-2,25
|-64,68
|İhlas Holding
|0,56
|0,00
|-50,12
|İhlas Yayın Holding
|0,83
|0,00
|-27,19
|İndeks Bilgisayar
|6,60
|-1,64
|42,06
|Info Yatırım
|4,61
|-1,50
|-1,30
|İntema
|35,70
|0,00
|-10,53
|Inveo Yatırım Holding
|28,98
|-0,07
|100,25
|İpek Doğal Enerji
|12,95
|-3,29
|-0,99
|İskenderun Demir Çelik
|13,69
|-0,44
|51,50
(Sürecek)
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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