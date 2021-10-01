Borsada günlük işlemler (1)
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Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|5,46
|5,61
|-29,46
|Acıpayam Selüloz
|16,13
|6,33
|-5,27
|Adel Kalemcilik
|25,64
|2,23
|-23,21
|Adese Gayrimenkul
|1,20
|-3,23
|-57,14
|Afyon Çimento
|3,37
|-0,30
|-34,05
|AGESA Hayat Emeklilik
|17,89
|3,53
|4,40
|Ak Enerji
|1,69
|0,00
|-23,53
|Akbank
|5,30
|-0,56
|-21,57
|Akçansa
|14,10
|3,22
|-12,43
|Akdeniz Yatırım Hold.
|2,06
|-0,96
|-14,28
|Akfen GMYO
|4,56
|1,11
|74,66
|Akın Tekstil
|30,60
|-1,35
|-3,65
|Akiş GMYO
|1,72
|-0,58
|-38,40
|Akmerkez GMYO
|36,42
|-1,03
|-41,09
|Aksa
|20,40
|-0,10
|47,67
|Aksa Enerji
|13,58
|-0,88
|82,53
|Aksigorta
|7,00
|-0,43
|-15,76
|Aksu Enerji
|11,99
|-0,08
|58,87
|Alarko Carrıer
|297,20
|-0,47
|-18,24
|Alarko GMYO
|21,22
|0,57
|-16,23
|Alarko Holding
|8,54
|-0,93
|0,22
|Albaraka Türk
|1,66
|0,61
|-14,43
|Alcatel Lucent Teletaş
|22,16
|1,09
|-25,29
|Alkim Kağıt
|14,41
|0,21
|11,33
|Alkim Kimya
|16,19
|-0,31
|14,93
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,95
|9,55
|-10,96
|Altınyunus Çeşme
|52,40
|1,95
|4,88
|Anadolu Efes
|21,24
|-0,75
|-0,57
|Anadolu Grubu Holding
|23,60
|3,51
|-9,66
|Anadolu Hayat Emek.
|9,46
|2,27
|17,73
|Anadolu Isuzu
|17,33
|-2,70
|-3,72
|Anadolu Sigorta
|6,04
|0,50
|-16,35
|Anel Elektrik
|2,48
|0,40
|-21,77
|Arçelik
|32,66
|0,06
|14,76
|ARD Bilişim Teknolojileri
|45,30
|-0,92
|-5,78
|Arena Bilgisayar
|9,66
|-1,23
|-11,39
|Armada Bilgisayar
|50,00
|-1,38
|1,87
|Arsan Tekstil
|4,31
|-0,23
|8,13
|Arzum Ev Aletleri
|18,00
|-2,44
|-25,51
|Aselsan
|15,06
|-0,53
|-17,48
|Ata GMYO
|4,13
|-4,40
|-25,05
|Atakule GMYO
|2,81
|9,77
|20,03
|Atlantis Yatırım Holding
|5,00
|-0,40
|-10,07
|Atlas Yat. Ort.
|1,45
|4,32
|-17,14
|ATP Bilgisayar
|36,96
|-1,18
|Avrasya GMYO
|1,90
|0,53
|-27,46
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,37
|-1,25
|-25,94
|Avrupa Yatırım Holding
|6,08
|4,47
|1,33
|Aydem Enerji
|6,92
|0,00
|Ayen Enerji
|4,73
|1,07
|-12,57
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|18,54
|0,76
|64,37
|Aygaz
|15,38
|-0,06
|8,41
|Bagfaş
|21,30
|3,40
|6,50
|Bak Ambalaj
|19,89
|-0,05
|0,57
|Balatacılar Balatacılık
|8,90
|2,89
|8,01
|Bantaş Ambalaj
|3,41
|-0,29
|9,06
|Banvit
|66,35
|-0,08
|27,60
|Başkent Doğalgaz GMYO
|28,30
|1,00
|Baştaş Başkent Çimento
|9,30
|-1,80
|-46,46
|Batı Çimento
|14,28
|9,34
|203,18
|Batısöke Çimento
|2,95
|-1,34
|20,90
|Bayrak Taban Sanayi
|9,85
|3,14
|-7,16
|Bera Holding
|10,45
|0,10
|-48,47
|Berkosan Yalıtım
|8,05
|-0,74
|-9,75
|Beşiktaş Futbol Yat.
|5,96
|1,02
|47,52
|Beyaz Filo
|8,99
|2,04
|-10,81
|Bilici Yatırım
|16,61
|0,54
|200,18
|Bim Mağazalar
|63,20
|-1,10
|-11,35
|Biotrend Çevre ve Enerji
|30,00
|-9,42
|Birko Mensucat
|1,07
|-0,93
|-3,60
|Birleşim Mühendislik
|9,66
|0,52
|Birlik Mensucat
|2,30
|0,00
|-33,53
|Bizim Mağazaları
|13,23
|3,93
|-13,87
|BMS Çelik Hasır
|8,21
|-0,36
|Boğaziçi Beton Sanayi
|4,75
|-1,45
|Borusan Mannesmann
|23,06
|0,61
|-17,05
|Borusan Yat. Paz.
|333,00
|0,48
|-26,70
|Bosch Fren Sistemleri
|809,60
|0,20
|-34,16
|Bossa
|27,86
|-0,64
|56,08
|Brisa
|22,42
|3,22
|15,79
|Burçelik
|22,34
|-2,27
|6,28
|Burçelik Vana
|21,90
|-0,36
|-55,90
|Bursa Çimento
|3,56
|-0,56
|-28,48
|Carrefoursa
|48,32
|9,97
|-32,70
|Casa Emtia Petrol
|129,80
|-0,08
|22,45
|Ceo Event Medya
|8,45
|0,60
|31,42
|Coca Cola İçecek
|84,70
|-0,24
|33,37
|Cosmos Yat. Holding
|10,87
|2,94
|34,86
|Credıtwest Faktorıng
|4,59
|-2,34
|-21,81
|Çan2 Termik
|13,84
|0,29
|Çelebi
|157,50
|-0,25
|-13,71
|Çelik Halat
|6,19
|0,81
|-31,96
|Çemaş Döküm
|1,15
|1,77
|-32,46
|Çemtaş
|12,60
|0,00
|-19,80
|Çimbeton
|203,00
|-0,98
|-31,53
|Çimentaş
|26,80
|-0,59
|-25,88
|Çimsa
|28,06
|1,89
|57,64
|Çuhadaroğlu Metal
|7,43
|-0,27
|-2,33
|Dagi Giyim
|3,33
|0,30
|-2,24
|Dagi Yatırım Holding
|12,30
|-1,36
|-4,65
|Dardanel
|2,65
|1,53
|-50,23
|Datagate Bilgisayar
|13,39
|1,59
|-16,88
|Demısaş Döküm
|6,48
|0,00
|0,07
|Denge Holding
|1,45
|-2,68
|-52,26
|Deniz GMYO
|1,94
|2,11
|5,32
|Derimod
|9,82
|-1,11
|0,82
|Derlüks Yatırım Holding
|4,90
|-2,58
|-44,44
|Desa Deri
|8,35
|-1,53
|-14,27
|Despec Bilgisayar
|9,12
|0,11
|-30,17
|Deva Holding
|22,88
|2,51
|-4,90
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|11,05
|0,82
|2,55
|Diriteks Diriliş Tekstil
|5,11
|9,89
|37,00
|Ditaş Doğan
|16,48
|1,23
|26,71
|DO-CO
|719,60
|-0,06
|14,22
|Doğan Burda
|22,94
|-1,12
|2,23
|Doğan Holding
|2,53
|-0,39
|-15,62
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,31
|2,21
|-0,81
|Doğusan
|4,92
|-0,61
|12,33
|Doğuş GMYO
|10,77
|0,09
|31,82
|Doğuş Otomotiv
|33,40
|-0,95
|28,84
|Döktaş Dökümcülük
|31,20
|3,17
|1,89
|Duran Doğan Basım
|13,67
|-0,15
|30,31
|Dyo Boya
|10,08
|-1,18
|-10,38
|Eczacıbaşı İlaç
|5,80
|-0,68
|-19,47
|Eczacıbaşı Yatırım
|37,18
|-0,48
|38,12
|E-Data Teknoloji
|10,78
|-2,80
|Edip Gayrimenkul
|3,32
|-1,19
|0,00
|Ege Endüstri
|1.157,30
|0,11
|-30,49
|Ege Gübre
|164,20
|0,00
|14,46
|Ege Profil
|27,02
|0,82
|-29,34
|Ege Seramik
|13,88
|0,65
|43,65
|Egeplast
|24,94
|-0,95
|-25,11
|Ekiz Kimya
|6,10
|1,67
|-14,45
|Emek Elektrik
|2,59
|-3,00
|-9,29
|Eminiş Ambalaj
|18,41
|1,32
|-50,03
|Emlak Konut GMYO
|1,77
|-1,12
|-16,30
|Enerjisa Enerji
|10,32
|-0,96
|-10,50
|Enka İnşaat
|10,09
|-2,89
|43,29
|Erbosan
|96,15
|-3,22
|137,09
|Ereğli Demir Çelik
|16,67
|0,12
|26,90
|Ersan Alışveriş Hizmetleri
|3,45
|7,48
|Ersu Gıda
|4,35
|3,33
|-11,94
|Escar Turizm Taşımacılık
|22,58
|-2,25
|Escort Teknoloji
|5,41
|-1,28
|-17,66
|Esenboğa Elektrik
|30,58
|-1,48
|60,73
|Etiler Gıda
|5,10
|-1,16
|28,14
|Euro Kapital Yat. Ort.
|5,90
|-0,67
|54,47
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,49
|0,00
|-1,36
|Euro Yat. Ort.
|3,37
|-9,65
|-24,12
|Euro Yatırım Holding
|2,00
|3,09
|-29,58
|Europap Tezol Kağıt
|14,91
|1,50
|Fade Gıda
|8,30
|2,22
|59,56
|Fenerbahçe Futbol
|32,94
|-1,96
|11,43
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,38
|0,00
|-19,27
|F-M İzmit Piston
|103,60
|0,19
|-15,50
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|12,29
|3,28
|-5,68
|Ford Otosan
|162,70
|-2,63
|33,21
|Formet Metal ve Cam
|1,30
|0,00
|-47,01
|Frigo Pak Gıda
|21,46
|-2,45
|2,29
|Galata Wind Enerji
|3,88
|2,65
|Galatasaray Sportif
|3,27
|0,93
|-19,26
|Garanti Bankası
|9,28
|0,43
|-8,58
|Garanti Faktoring
|12,87
|10,00
|15,63
|Garanti Yat. Ort.
|2,21
|-0,45
|-31,28
|Gedik Y. Men. Değ.
|6,89
|-3,50
|16,27
|Gediz Ambalaj
|15,93
|1,53
|18,88
|Gen İlaç
|13,88
|-1,14
|Gentaş
|3,01
|1,35
|-33,31
|Gersan Elektrik
|5,32
|0,00
|-13,36
|Girişim Elektrik Sanayi
|24,78
|-1,27
|Global Men. Değ.
|6,01
|-0,66
|0,00
|Global Yat. Holding
|2,09
|1,95
|-40,51
|Good-Year
|7,83
|0,51
|-1,74
|Göltaş Çimento
|36,96
|-0,43
|-9,95
|Gözde Girişim
|5,73
|-0,35
|-28,20
|GSD Denizcilik
|3,48
|3,88
|42,91
|GSD Holding
|2,61
|0,00
|3,98
|Gübre Fabrik.
|49,08
|0,86
|-42,96
|Güler Yat. Holding
|2,53
|0,40
|-26,94
|Halk GMYO
|2,44
|-0,41
|-19,95
|Hatay Tekstil
|15,77
|0,32
|15,65
|Hedef Girişim
|2,69
|-0,74
|6,54
|Hektaş
|8,53
|1,91
|59,67
|HUB Girişim
|10,09
|0,30
|-44,56
|Hürriyet Gzt.
|2,47
|2,92
|17,62
|ICBC Turkey Bank
|5,88
|1,73
|-9,54
|İdeal Finansal Teknolojiler
|53,85
|2,96
|300,07
|İdealist GMYO
|2,20
|-1,35
|-7,29
|İhlas Ev Aletleri
|0,94
|-1,05
|-49,55
|İhlas Gayrimenkul
|0,85
|0,00
|-32,00
|İhlas Gazetecilik
|0,91
|0,00
|-63,06
|İhlas Holding
|0,55
|-1,79
|-51,01
|İhlas Yayın Holding
|0,78
|0,00
|-31,58
|İndeks Bilgisayar
|6,26
|-0,95
|34,74
|Info Yatırım
|4,03
|2,28
|-13,71
|İntema
|34,78
|2,78
|-12,83
|Inveo Yatırım Holding
|102,30
|-2,20
|131,34
|İpek Doğal Enerji
|11,69
|0,34
|-10,63
|İskenderun Demir Çelik
|11,40
|-0,44
|26,16
(Sürecek)
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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