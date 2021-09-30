Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 5,17 -0,39 -33,20 Acıpayam Selüloz 15,17 1,47 -10,91 Adel Kalemcilik 25,08 0,06 -24,89 Adese Gayrimenkul 1,24 6,90 -55,71 Afyon Çimento 3,38 -0,29 -33,86 AGESA Hayat Emeklilik 17,28 2,86 0,84 Ak Enerji 1,69 0,00 -23,53 Akbank 5,33 1,72 -21,13 Akçansa 13,66 0,22 -15,17 Akdeniz Yatırım Hold. 2,08 1,96 -13,45 Akfen GMYO 4,51 -7,77 72,74 Akın Tekstil 31,02 0,91 -2,33 Akiş GMYO 1,73 0,58 -38,04 Akmerkez GMYO 36,80 0,77 -40,47 Aksa 20,42 -1,16 47,81 Aksa Enerji 13,70 -1,72 84,14 Aksigorta 7,03 -1,82 -15,39 Aksu Enerji 12,00 1,61 59,00 Alarko Carrıer 298,60 0,61 -17,86 Alarko GMYO 21,10 0,57 -16,70 Alarko Holding 8,62 0,00 1,16 Albaraka Türk 1,65 0,61 -14,95 Alcatel Lucent Teletaş 21,92 -0,09 -26,10 Alkim Kağıt 14,38 -0,76 11,10 Alkim Kimya 16,24 -1,58 15,28 Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,78 1,14 -18,72 Altınyunus Çeşme 51,40 1,78 2,88 Anadolu Efes 21,40 0,75 0,18 Anadolu Grubu Holding 22,80 0,18 -12,73 Anadolu Hayat Emek. 9,25 1,09 15,11 Anadolu Isuzu 17,81 -2,57 -1,06 Anadolu Sigorta 6,01 -0,50 -16,76 Anel Elektrik 2,47 1,23 -22,08 Arçelik 32,64 -0,06 14,69 ARD Bilişim Teknolojileri 45,72 0,48 -4,91 Arena Bilgisayar 9,78 1,87 -10,29 Armada Bilgisayar 50,70 1,40 3,30 Arsan Tekstil 4,32 2,13 8,38 Arzum Ev Aletleri 18,45 0,05 -23,65 Aselsan 15,14 2,64 -17,04 Ata GMYO 4,32 9,92 -21,60 Atakule GMYO 2,56 -2,29 9,35 Atlantis Yatırım Holding 5,02 3,29 -9,71 Atlas Yat. Ort. 1,39 0,00 -20,57 ATP Bilgisayar 37,40 -2,09 Avrasya GMYO 1,89 0,00 -27,84 Avrasya Petrol ve Tur. 2,40 0,84 -25,00 Avrupa Yatırım Holding 5,82 -1,02 -3,00 Aydem Enerji 6,92 -1,28 Ayen Enerji 4,68 -1,06 -13,49 Ayes Çelik Hasır ve Çit 18,40 1,43 63,13 Aygaz 15,39 1,25 8,48 Bagfaş 20,60 6,46 3,00 Bak Ambalaj 19,90 0,20 0,62 Balatacılar Balatacılık 8,65 -7,98 4,98 Bantaş Ambalaj 3,42 0,29 9,38 Banvit 66,40 0,68 27,69 Başkent Doğalgaz GMYO 28,02 -1,48 Baştaş Başkent Çimento 9,47 -1,35 -45,48 Batı Çimento 13,06 5,07 177,28 Batısöke Çimento 2,99 0,00 22,54 Bayrak Taban Sanayi 9,55 1,70 -9,99 Bera Holding 10,44 -3,33 -48,52 Berkosan Yalıtım 8,11 -0,73 -9,08 Beşiktaş Futbol Yat. 5,90 0,17 46,04 Beyaz Filo 8,81 -2,00 -12,59 Bilici Yatırım 16,52 -0,84 198,55 Bim Mağazalar 63,90 -0,39 -10,37 Biotrend Çevre ve Enerji 33,12 -9,95 Birko Mensucat 1,08 -2,70 -2,70 Birleşim Mühendislik 9,61 0,10 Birlik Mensucat 2,30 5,99 -33,53 Bizim Mağazaları 12,73 -1,01 -17,12 BMS Çelik Hasır 8,24 0,24 Boğaziçi Beton Sanayi 4,82 -3,98 Borusan Mannesmann 22,92 1,15 -17,55 Borusan Yat. Paz. 331,40 -0,03 -27,05 Bosch Fren Sistemleri 808,00 0,52 -34,29 Bossa 28,04 0,29 57,09 Brisa 21,72 0,93 12,17 Burçelik 22,86 -1,38 8,75 Burçelik Vana 21,98 0,18 -55,74 Bursa Çimento 3,58 1,70 -28,08 Carrefoursa 43,94 3,19 -38,80 Casa Emtia Petrol 129,90 4,17 22,55 Ceo Event Medya 8,40 1,69 30,64 Coca Cola İçecek 84,90 3,54 33,68 Cosmos Yat. Holding 10,56 3,02 31,02 Credıtwest Faktorıng 4,70 5,62 -19,93 Çan2 Termik 13,80 4,55 Çelebi 157,90 0,70 -13,49 Çelik Halat 6,14 -1,13 -32,51 Çemaş Döküm 1,13 -0,88 -33,63 Çemtaş 12,60 -0,16 -19,80 Çimbeton 205,00 0,64 -30,86 Çimentaş 26,96 1,05 -25,44 Çimsa 27,54 0,15 54,72 Çuhadaroğlu Metal 7,45 0,00 -2,07 Dagi Giyim 3,32 0,30 -2,54 Dagi Yatırım Holding 12,47 -1,34 -3,33 Dardanel 2,61 1,56 -50,99 Datagate Bilgisayar 13,18 7,07 -18,19 Demısaş Döküm 6,48 -2,11 0,07 Denge Holding 1,49 0,00 -50,94 Deniz GMYO 1,90 2,70 3,15 Derimod 9,93 -0,40 1,95 Derlüks Yatırım Holding 5,03 0,60 -42,97 Desa Deri 8,48 0,00 -12,94 Despec Bilgisayar 9,11 -0,33 -30,25 Deva Holding 22,32 0,00 -7,23 Dinamik Isı Makina Yalıtım 10,96 -0,63 1,72 Diriteks Diriliş Tekstil 4,65 8,14 24,66 Ditaş Doğan 16,28 -0,61 25,17 DO-CO 720,00 2,71 14,29 Doğan Burda 23,20 1,31 3,39 Doğan Holding 2,54 0,40 -15,28 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,26 0,00 -2,96 Doğusan 4,95 -1,59 13,01 Doğuş GMYO 10,76 -0,92 31,70 Doğuş Otomotiv 33,72 -1,06 30,07 Döktaş Dökümcülük 30,24 2,51 -1,24 Duran Doğan Basım 13,69 1,41 30,51 Dyo Boya 10,20 2,00 -9,31 Eczacıbaşı İlaç 5,84 0,52 -18,91 Eczacıbaşı Yatırım 37,36 -0,11 38,79 E-Data Teknoloji 11,09 9,91 Edip Gayrimenkul 3,36 -2,04 1,20 Ege Endüstri 1.156,00 -0,41 -30,57 Ege Gübre 164,20 0,12 14,46 Ege Profil 26,80 1,90 -29,92 Ege Seramik 13,79 0,00 42,72 Egeplast 25,18 0,64 -24,38 Ekiz Kimya 6,00 3,09 -15,85 Emek Elektrik 2,67 4,30 -6,49 Eminiş Ambalaj 18,17 -0,71 -50,68 Emlak Konut GMYO 1,79 0,56 -15,35 Enerjisa Enerji 10,42 1,36 -9,63 Enka İnşaat 10,39 1,96 47,55 Erbosan 99,35 5,75 144,98 Ereğli Demir Çelik 16,65 1,09 26,75 Ersan Alışveriş Hizmetleri 3,21 -4,18 Ersu Gıda 4,21 1,20 -14,78 Escar Turizm Taşımacılık 23,10 0,43 Escort Teknoloji 5,48 3,20 -16,59 Esenboğa Elektrik 31,04 -4,26 63,14 Etiler Gıda 5,16 1,18 29,65 Euro Kapital Yat. Ort. 5,94 1,89 55,52 Euro Trend Yat. Ort. 3,49 -1,69 -1,36 Euro Yat. Ort. 3,73 0,54 -16,02 Euro Yatırım Holding 1,94 2,11 -31,69 Europap Tezol Kağıt 14,69 -3,42 Fade Gıda 8,12 0,62 56,10 Fenerbahçe Futbol 33,60 1,82 13,67 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,38 0,42 -19,27 F-M İzmit Piston 103,40 -1,90 -15,66 Fonet Bilgi Teknolojileri 11,90 1,36 -8,67 Ford Otosan 167,10 3,79 36,81 Formet Metal ve Cam 1,30 1,56 -47,01 Frigo Pak Gıda 22,00 -6,62 4,86 Galata Wind Enerji 3,78 -0,79 Galatasaray Sportif 3,24 0,62 -20,00 Garanti Bankası 9,24 1,99 -8,97 Garanti Faktoring 11,70 -9,79 5,12 Garanti Yat. Ort. 2,22 -1,77 -30,97 Gedik Y. Men. Değ. 7,14 -1,92 20,48 Gediz Ambalaj 15,69 -0,95 17,09 Gen İlaç 14,04 -1,89 Gentaş 2,97 0,00 -34,19 Gersan Elektrik 5,32 0,19 -13,36 Girişim Elektrik Sanayi 25,10 1,29 Global Men. Değ. 6,05 -0,66 0,67 Global Yat. Holding 2,05 0,49 -41,65 Good-Year 7,79 -0,38 -2,24 Göltaş Çimento 37,12 -0,27 -9,56 Gözde Girişim 5,75 0,00 -27,94 GSD Denizcilik 3,35 0,00 37,57 GSD Holding 2,61 5,67 3,98 Gübre Fabrik. 48,66 -0,21 -43,45 Güler Yat. Holding 2,52 3,28 -27,22 Halk GMYO 2,45 2,94 -19,62 Hatay Tekstil 15,72 0,64 15,29 Hedef Girişim 2,71 -1,09 7,34 Hektaş 8,37 1,21 56,67 HUB Girişim 10,06 -0,20 -44,73 Hürriyet Gzt. 2,40 1,27 14,29 ICBC Turkey Bank 5,78 1,94 -11,08 İdeal Finansal Teknolojiler 52,30 -1,32 288,56 İdealist GMYO 2,23 -2,19 -6,03 İhlas Ev Aletleri 0,95 -1,04 -49,01 İhlas Gayrimenkul 0,85 -1,16 -32,00 İhlas Gazetecilik 0,91 -1,09 -63,06 İhlas Holding 0,56 0,00 -50,12 İhlas Yayın Holding 0,78 0,00 -31,58 İndeks Bilgisayar 6,32 -1,86 36,03 Info Yatırım 3,94 -2,23 -15,64 İntema 33,84 2,17 -15,19 Inveo Yatırım Holding 104,60 0,10 136,54 İpek Doğal Enerji 11,65 -0,09 -10,93 İskenderun Demir Çelik 11,45 0,35 26,71 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri İngiltere'deki enerji krizi giderek büyüyor! Son 1 ayda 9 şirket iflas etti Altının kilogramı 496 bin 500 liraya yükseldi Haberler ›› Ekonomi ›› Borsada günlük işlemler (1) - Haberler Ekonomi Çok Okunan Haberler