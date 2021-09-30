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Borsada günlük işlemler (1)

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım5,17-0,39-33,20
Acıpayam Selüloz15,171,47-10,91
Adel Kalemcilik25,080,06-24,89
Adese Gayrimenkul1,246,90-55,71
Afyon Çimento3,38-0,29-33,86
AGESA Hayat Emeklilik17,282,860,84
Ak Enerji1,690,00-23,53
Akbank5,331,72-21,13
Akçansa13,660,22-15,17
Akdeniz Yatırım Hold.2,081,96-13,45
Akfen GMYO4,51-7,7772,74
Akın Tekstil31,020,91-2,33
Akiş GMYO1,730,58-38,04
Akmerkez GMYO36,800,77-40,47
Aksa20,42-1,1647,81
Aksa Enerji13,70-1,7284,14
Aksigorta7,03-1,82-15,39
Aksu Enerji12,001,6159,00
Alarko Carrıer298,600,61-17,86
Alarko GMYO21,100,57-16,70
Alarko Holding8,620,001,16
Albaraka Türk1,650,61-14,95
Alcatel Lucent Teletaş21,92-0,09-26,10
Alkim Kağıt14,38-0,7611,10
Alkim Kimya16,24-1,5815,28
Altınyağ Madencilik ve Enerji1,781,14-18,72
Altınyunus Çeşme51,401,782,88
Anadolu Efes21,400,750,18
Anadolu Grubu Holding22,800,18-12,73
Anadolu Hayat Emek.9,251,0915,11
Anadolu Isuzu17,81-2,57-1,06
Anadolu Sigorta6,01-0,50-16,76
Anel Elektrik2,471,23-22,08
Arçelik32,64-0,0614,69
ARD Bilişim Teknolojileri45,720,48-4,91
Arena Bilgisayar9,781,87-10,29
Armada Bilgisayar50,701,403,30
Arsan Tekstil4,322,138,38
Arzum Ev Aletleri18,450,05-23,65
Aselsan15,142,64-17,04
Ata GMYO4,329,92-21,60
Atakule GMYO2,56-2,299,35
Atlantis Yatırım Holding5,023,29-9,71
Atlas Yat. Ort.1,390,00-20,57
ATP Bilgisayar37,40-2,09

Avrasya GMYO1,890,00-27,84
Avrasya Petrol ve Tur.2,400,84-25,00
Avrupa Yatırım Holding5,82-1,02-3,00
Aydem Enerji6,92-1,28

Ayen Enerji4,68-1,06-13,49
Ayes Çelik Hasır ve Çit18,401,4363,13
Aygaz15,391,258,48
Bagfaş20,606,463,00
Bak Ambalaj19,900,200,62
Balatacılar Balatacılık8,65-7,984,98
Bantaş Ambalaj3,420,299,38
Banvit66,400,6827,69
Başkent Doğalgaz GMYO28,02-1,48

Baştaş Başkent Çimento9,47-1,35-45,48
Batı Çimento13,065,07177,28
Batısöke Çimento2,990,0022,54
Bayrak Taban Sanayi9,551,70-9,99
Bera Holding10,44-3,33-48,52
Berkosan Yalıtım8,11-0,73-9,08
Beşiktaş Futbol Yat.5,900,1746,04
Beyaz Filo8,81-2,00-12,59
Bilici Yatırım16,52-0,84198,55
Bim Mağazalar63,90-0,39-10,37
Biotrend Çevre ve Enerji33,12-9,95

Birko Mensucat1,08-2,70-2,70
Birleşim Mühendislik9,610,10

Birlik Mensucat2,305,99-33,53
Bizim Mağazaları12,73-1,01-17,12
BMS Çelik Hasır8,240,24

Boğaziçi Beton Sanayi4,82-3,98

Borusan Mannesmann22,921,15-17,55
Borusan Yat. Paz.331,40-0,03-27,05
Bosch Fren Sistemleri808,000,52-34,29
Bossa28,040,2957,09
Brisa21,720,9312,17
Burçelik22,86-1,388,75
Burçelik Vana21,980,18-55,74
Bursa Çimento3,581,70-28,08
Carrefoursa43,943,19-38,80
Casa Emtia Petrol129,904,1722,55
Ceo Event Medya8,401,6930,64
Coca Cola İçecek84,903,5433,68
Cosmos Yat. Holding10,563,0231,02
Credıtwest Faktorıng4,705,62-19,93
Çan2 Termik13,804,55

Çelebi157,900,70-13,49
Çelik Halat6,14-1,13-32,51
Çemaş Döküm1,13-0,88-33,63
Çemtaş12,60-0,16-19,80
Çimbeton205,000,64-30,86
Çimentaş26,961,05-25,44
Çimsa27,540,1554,72
Çuhadaroğlu Metal7,450,00-2,07
Dagi Giyim3,320,30-2,54
Dagi Yatırım Holding12,47-1,34-3,33
Dardanel2,611,56-50,99
Datagate Bilgisayar13,187,07-18,19
Demısaş Döküm6,48-2,110,07
Denge Holding1,490,00-50,94
Deniz GMYO1,902,703,15
Derimod9,93-0,401,95
Derlüks Yatırım Holding5,030,60-42,97
Desa Deri8,480,00-12,94
Despec Bilgisayar9,11-0,33-30,25
Deva Holding22,320,00-7,23
Dinamik Isı Makina Yalıtım10,96-0,631,72
Diriteks Diriliş Tekstil4,658,1424,66
Ditaş Doğan16,28-0,6125,17
DO-CO720,002,7114,29
Doğan Burda23,201,313,39
Doğan Holding2,540,40-15,28
Doğtaş Kelebek Mobilya2,260,00-2,96
Doğusan4,95-1,5913,01
Doğuş GMYO10,76-0,9231,70
Doğuş Otomotiv33,72-1,0630,07
Döktaş Dökümcülük30,242,51-1,24
Duran Doğan Basım13,691,4130,51
Dyo Boya10,202,00-9,31
Eczacıbaşı İlaç5,840,52-18,91
Eczacıbaşı Yatırım37,36-0,1138,79
E-Data Teknoloji11,099,91

Edip Gayrimenkul3,36-2,041,20
Ege Endüstri1.156,00-0,41-30,57
Ege Gübre164,200,1214,46
Ege Profil26,801,90-29,92
Ege Seramik13,790,0042,72
Egeplast25,180,64-24,38
Ekiz Kimya6,003,09-15,85
Emek Elektrik2,674,30-6,49
Eminiş Ambalaj18,17-0,71-50,68
Emlak Konut GMYO1,790,56-15,35
Enerjisa Enerji10,421,36-9,63
Enka İnşaat10,391,9647,55
Erbosan99,355,75144,98
Ereğli Demir Çelik16,651,0926,75
Ersan Alışveriş Hizmetleri3,21-4,18

Ersu Gıda4,211,20-14,78
Escar Turizm Taşımacılık23,100,43

Escort Teknoloji5,483,20-16,59
Esenboğa Elektrik31,04-4,2663,14
Etiler Gıda5,161,1829,65
Euro Kapital Yat. Ort.5,941,8955,52
Euro Trend Yat. Ort.3,49-1,69-1,36
Euro Yat. Ort.3,730,54-16,02
Euro Yatırım Holding1,942,11-31,69
Europap Tezol Kağıt14,69-3,42

Fade Gıda8,120,6256,10
Fenerbahçe Futbol33,601,8213,67
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,380,42-19,27
F-M İzmit Piston103,40-1,90-15,66
Fonet Bilgi Teknolojileri11,901,36-8,67
Ford Otosan167,103,7936,81
Formet Metal ve Cam1,301,56-47,01
Frigo Pak Gıda22,00-6,624,86
Galata Wind Enerji3,78-0,79

Galatasaray Sportif3,240,62-20,00
Garanti Bankası9,241,99-8,97
Garanti Faktoring11,70-9,795,12
Garanti Yat. Ort.2,22-1,77-30,97
Gedik Y. Men. Değ.7,14-1,9220,48
Gediz Ambalaj15,69-0,9517,09
Gen İlaç14,04-1,89

Gentaş2,970,00-34,19
Gersan Elektrik5,320,19-13,36
Girişim Elektrik Sanayi25,101,29

Global Men. Değ.6,05-0,660,67
Global Yat. Holding2,050,49-41,65
Good-Year7,79-0,38-2,24
Göltaş Çimento37,12-0,27-9,56
Gözde Girişim5,750,00-27,94
GSD Denizcilik3,350,0037,57
GSD Holding2,615,673,98
Gübre Fabrik.48,66-0,21-43,45
Güler Yat. Holding2,523,28-27,22
Halk GMYO2,452,94-19,62
Hatay Tekstil15,720,6415,29
Hedef Girişim2,71-1,097,34
Hektaş8,371,2156,67
HUB Girişim10,06-0,20-44,73
Hürriyet Gzt.2,401,2714,29
ICBC Turkey Bank5,781,94-11,08
İdeal Finansal Teknolojiler52,30-1,32288,56
İdealist GMYO2,23-2,19-6,03
İhlas Ev Aletleri0,95-1,04-49,01
İhlas Gayrimenkul0,85-1,16-32,00
İhlas Gazetecilik0,91-1,09-63,06
İhlas Holding0,560,00-50,12
İhlas Yayın Holding0,780,00-31,58
İndeks Bilgisayar6,32-1,8636,03
Info Yatırım3,94-2,23-15,64
İntema33,842,17-15,19
Inveo Yatırım Holding104,600,10136,54
İpek Doğal Enerji11,65-0,09-10,93
İskenderun Demir Çelik11,450,3526,71
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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