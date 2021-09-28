Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 5,15 -0,58 -33,46 Acıpayam Selüloz 14,92 -3,43 -12,38 Adel Kalemcilik 25,28 -3,51 -26,16 Adese Gayrimenkul 1,14 -3,39 -59,29 Afyon Çimento 3,40 -0,87 -33,46 AGESA Hayat Emeklilik 16,68 -1,74 -2,66 Ak Enerji 1,70 -1,73 -23,08 Akbank 5,17 -0,39 -23,50 Akçansa 13,64 -1,23 -15,29 Akdeniz Yatırım Hold. 2,18 4,31 -9,29 Akfen GMYO 4,74 4,87 81,55 Akın Tekstil 30,86 -3,26 -2,83 Akiş GMYO 1,69 -1,74 -39,48 Akmerkez GMYO 36,98 0,33 -40,18 Aksa 20,10 -2,14 45,50 Aksa Enerji 13,75 -0,58 84,81 Aksigorta 7,14 -0,14 -14,07 Aksu Enerji 11,51 0,17 52,51 Alarko Carrıer 297,70 -0,63 -18,10 Alarko GMYO 21,02 -1,96 -17,02 Alarko Holding 8,65 -1,14 1,51 Albaraka Türk 1,63 0,00 -15,98 Alcatel Lucent Teletaş 22,42 -1,92 -24,41 Alkim Kağıt 14,50 0,83 12,02 Alkim Kimya 16,28 2,78 15,57 Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,80 0,56 -17,81 Altınyunus Çeşme 50,50 -1,37 1,08 Anadolu Efes 20,58 1,38 -3,66 Anadolu Grubu Holding 22,48 0,18 -13,95 Anadolu Hayat Emek. 9,13 -0,98 13,62 Anadolu Isuzu 18,77 9,96 4,28 Anadolu Sigorta 6,03 0,00 -16,49 Anel Elektrik 2,47 -3,14 -22,08 Arçelik 32,50 -0,06 14,20 ARD Bilişim Teknolojileri 44,20 -3,03 -8,07 Arena Bilgisayar 9,45 -1,25 -13,32 Armada Bilgisayar 50,70 -2,31 3,30 Arsan Tekstil 4,21 -3,22 5,62 Arzum Ev Aletleri 18,65 -2,25 -22,82 Aselsan 14,62 -0,81 -19,89 Ata GMYO 3,58 -4,53 -35,03 Atakule GMYO 2,70 -3,91 15,33 Atlantis Yatırım Holding 4,86 0,21 -12,59 Atlas Yat. Ort. 1,40 -1,41 -20,00 ATP Bilgisayar 38,20 6,70 Avrasya GMYO 1,92 -8,57 -26,70 Avrasya Petrol ve Tur. 2,44 -2,79 -23,75 Avrupa Yatırım Holding 5,75 1,59 -4,17 Aydem Enerji 6,89 2,68 Ayen Enerji 4,70 -3,69 -13,12 Ayes Çelik Hasır ve Çit 18,00 -2,17 59,58 Aygaz 15,15 2,50 6,79 Bagfaş 19,10 0,53 -4,50 Bak Ambalaj 19,87 -3,82 0,47 Balatacılar Balatacılık 9,28 -5,31 12,62 Bantaş Ambalaj 3,45 -1,99 10,34 Banvit 65,95 -0,08 26,83 Başkent Doğalgaz GMYO 28,10 1,08 Baştaş Başkent Çimento 9,50 2,81 -45,31 Batı Çimento 11,81 2,16 150,74 Batısöke Çimento 2,97 1,02 21,72 Bayrak Taban Sanayi 8,68 -2,36 -18,19 Bera Holding 10,08 0,00 -50,30 Berkosan Yalıtım 8,06 -1,71 -9,64 Beşiktaş Futbol Yat. 5,54 -4,97 37,13 Beyaz Filo 8,18 -3,42 -18,84 Bilici Yatırım 17,00 0,00 207,23 Bim Mağazalar 63,00 -1,95 -11,63 Biotrend Çevre ve Enerji 38,00 0,90 Birko Mensucat 1,11 2,78 0,00 Birleşim Mühendislik 9,58 -1,74 Birlik Mensucat 2,32 9,95 -32,95 Bizim Mağazaları 12,25 8,02 -20,25 BMS Çelik Hasır 8,24 1,73 Boğaziçi Beton Sanayi 4,94 -1,98 Borusan Mannesmann 22,50 -1,40 -19,06 Borusan Yat. Paz. 332,50 -1,66 -26,81 Bosch Fren Sistemleri 804,90 -1,73 -34,55 Bossa 27,36 -2,15 53,28 Brisa 20,82 -2,07 7,52 Burçelik 24,70 2,83 17,51 Burçelik Vana 22,18 -2,38 -55,34 Bursa Çimento 3,57 -0,28 -28,28 Carrefoursa 42,30 -1,86 -41,09 Casa Emtia Petrol 130,00 0,85 22,64 Ceo Event Medya 8,25 -1,79 28,30 Coca Cola İçecek 81,55 -1,03 28,41 Cosmos Yat. Holding 10,39 -0,19 28,91 Credıtwest Faktorıng 4,40 1,62 -25,04 Çan2 Termik 12,92 0,54 Çelebi 160,70 -2,84 -11,96 Çelik Halat 6,01 -0,83 -33,94 Çemaş Döküm 1,15 -0,86 -32,46 Çemtaş 12,75 -0,08 -18,85 Çimbeton 205,00 -1,06 -30,86 Çimentaş 27,00 -0,74 -25,33 Çimsa 27,08 0,82 52,13 Çuhadaroğlu Metal 7,49 -0,53 -1,54 Dagi Giyim 3,41 3,02 0,11 Dagi Yatırım Holding 13,32 9,99 3,26 Dardanel 2,56 -3,76 -51,92 Datagate Bilgisayar 11,99 -4,31 -25,57 Demısaş Döküm 6,48 -0,92 0,07 Denge Holding 1,49 -3,87 -50,94 Deniz GMYO 1,87 -3,11 1,52 Derimod 9,78 -0,20 0,41 Derlüks Yatırım Holding 5,02 2,66 -43,08 Desa Deri 8,46 -2,76 -13,14 Despec Bilgisayar 9,10 -4,91 -30,32 Deva Holding 21,90 1,30 -8,97 Dinamik Isı Makina Yalıtım 10,92 -1,80 1,35 Diriteks Diriliş Tekstil 4,14 -9,80 10,99 Ditaş Doğan 16,55 -3,95 27,25 DO-CO 723,00 -0,07 14,76 Doğan Burda 20,82 -1,05 -7,22 Doğan Holding 2,56 1,19 -14,61 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,23 -3,04 -4,25 Doğusan 5,34 -9,95 21,92 Doğuş GMYO 12,06 2,46 47,61 Doğuş Otomotiv 35,06 0,34 35,24 Döktaş Dökümcülük 29,40 -0,34 -3,98 Duran Doğan Basım 13,80 3,45 31,55 Dyo Boya 9,92 -1,00 -11,80 Eczacıbaşı İlaç 5,73 -0,52 -20,44 Eczacıbaşı Yatırım 36,54 -3,18 35,74 E-Data Teknoloji 10,98 9,91 Edip Gayrimenkul 3,49 -5,42 5,12 Ege Endüstri 1.161,00 -2,26 -30,27 Ege Gübre 163,50 -0,91 13,97 Ege Profil 26,16 -1,21 -31,59 Ege Seramik 13,50 1,50 39,72 Egeplast 25,88 -1,97 -22,28 Ekiz Kimya 6,00 -1,15 -15,85 Emek Elektrik 2,39 -2,45 -16,30 Eminiş Ambalaj 18,45 -2,89 -49,92 Emlak Konut GMYO 1,78 0,00 -15,82 Enerjisa Enerji 10,22 -1,35 -11,36 Enka İnşaat 10,28 -1,81 45,99 Erbosan 95,40 -1,75 135,24 Ereğli Demir Çelik 16,61 -1,37 26,44 Ersan Alışveriş Hizmetleri 3,55 -4,83 Ersu Gıda 4,62 10,00 -6,48 Escar Turizm Taşımacılık 22,40 4,19 Escort Teknoloji 5,35 -0,93 -18,57 Esenboğa Elektrik 31,80 -1,36 67,14 Etiler Gıda 5,15 -1,90 29,40 Euro Kapital Yat. Ort. 5,98 -0,99 56,56 Euro Trend Yat. Ort. 3,45 1,77 -2,50 Euro Yat. Ort. 3,38 9,74 -23,90 Euro Yatırım Holding 1,94 -3,96 -31,69 Europap Tezol Kağıt 14,90 -3,93 Fade Gıda 8,08 -1,58 55,33 Fenerbahçe Futbol 32,92 0,98 11,37 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,31 -1,70 -21,64 F-M İzmit Piston 101,30 -1,17 -17,37 Fonet Bilgi Teknolojileri 11,96 3,82 -8,21 Ford Otosan 159,90 -1,11 30,92 Formet Metal ve Cam 1,27 0,00 -48,23 Frigo Pak Gıda 22,28 9,97 6,20 Galata Wind Enerji 3,64 2,54 Galatasaray Sportif 3,18 -2,75 -21,48 Garanti Bankası 8,84 -0,90 -12,91 Garanti Faktoring 14,30 -0,07 28,48 Garanti Yat. Ort. 2,19 0,00 -31,90 Gedik Y. Men. Değ. 8,08 9,93 36,35 Gediz Ambalaj 15,67 -1,94 16,94 Gen İlaç 14,22 3,04 Gentaş 2,92 -2,67 -35,30 Gersan Elektrik 5,33 -2,56 -13,19 Girişim Elektrik Sanayi 24,72 -1,98 Global Men. Değ. 6,11 -0,49 1,66 Global Yat. Holding 2,04 -0,49 -41,93 Good-Year 7,60 0,26 -4,62 Göltaş Çimento 40,48 10,00 -1,37 Gözde Girişim 5,71 -2,56 -28,45 GSD Denizcilik 3,37 5,97 38,39 GSD Holding 2,48 2,90 -1,20 Gübre Fabrik. 47,16 -0,59 -45,19 Güler Yat. Holding 2,46 -0,40 -28,96 Halk GMYO 2,35 -1,67 -22,90 Hatay Tekstil 15,53 -3,18 13,89 Hedef Girişim 2,71 -1,45 7,34 Hektaş 8,34 0,97 56,11 HUB Girişim 10,08 -0,69 -44,62 Hürriyet Gzt. 2,59 2,78 23,33 ICBC Turkey Bank 5,69 -0,18 -12,46 İdeal Finansal Teknolojiler 51,25 -0,87 280,76 İdealist GMYO 2,28 0,44 -3,92 İhlas Ev Aletleri 0,92 -2,13 -50,62 İhlas Gayrimenkul 0,85 -2,30 -32,00 İhlas Gazetecilik 0,92 -2,13 -62,65 İhlas Holding 0,56 0,00 -50,12 İhlas Yayın Holding 0,76 -2,56 -33,33 İndeks Bilgisayar 6,35 3,59 36,68 Info Yatırım 3,94 2,34 -15,64 İntema 33,30 -1,19 -16,54 Inveo Yatırım Holding 114,60 9,98 159,16 İpek Doğal Enerji 11,83 3,77 -9,56 İskenderun Demir Çelik 11,56 -0,26 27,93 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Altının kilogramı 494 bin 800 liraya geriledi Altının kilogramı 497 bin 200 liraya geriledi Rekabet Kurulu bazı birleşme ve devralma işlemlerini onayladı Haberler ›› Ekonomi ›› Borsada günlük işlemler (1) - Haberler Ekonomi Çok Okunan Haberler