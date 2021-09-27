Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 5,18 2,37 -33,07 Acıpayam Selüloz 15,45 0,46 -9,27 Adel Kalemcilik 26,20 -1,73 -23,47 Adese Gayrimenkul 1,18 0,85 -57,86 Afyon Çimento 3,43 0,00 -32,88 AGESA Hayat Emeklilik 17,42 -0,63 -0,94 Ak Enerji 1,73 0,00 -21,72 Akbank 5,19 0,97 -23,20 Akçansa 13,81 0,80 -14,24 Akdeniz Yatırım Hold. 2,09 -7,93 -13,03 Akfen GMYO 4,52 9,98 73,13 Akın Tekstil 31,90 0,06 0,44 Akiş GMYO 1,72 0,58 -38,40 Akmerkez GMYO 36,86 -0,65 -40,38 Aksa 20,54 0,88 48,68 Aksa Enerji 13,83 -1,71 85,89 Aksigorta 7,15 3,32 -13,95 Aksu Enerji 11,49 -0,09 52,24 Alarko Carrıer 299,60 -0,23 -17,58 Alarko GMYO 21,44 -1,20 -15,36 Alarko Holding 8,75 1,16 2,68 Albaraka Türk 1,63 -1,21 -15,98 Alcatel Lucent Teletaş 22,86 -1,04 -22,93 Alkim Kağıt 14,38 2,57 11,10 Alkim Kimya 15,84 0,70 12,45 Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,79 1,70 -18,26 Altınyunus Çeşme 51,20 -1,54 2,48 Anadolu Efes 20,30 1,10 -4,97 Anadolu Grubu Holding 22,44 0,36 -14,10 Anadolu Hayat Emek. 9,22 -0,54 14,74 Anadolu Isuzu 17,07 6,69 -5,17 Anadolu Sigorta 6,03 0,00 -16,49 Anel Elektrik 2,55 0,39 -19,56 Arçelik 32,52 2,07 14,27 ARD Bilişim Teknolojileri 45,58 -1,81 -5,20 Arena Bilgisayar 9,57 0,63 -12,22 Armada Bilgisayar 51,90 -1,33 5,75 Arsan Tekstil 4,35 2,59 9,13 Arzum Ev Aletleri 19,08 1,98 -21,04 Aselsan 14,74 0,41 -19,23 Ata GMYO 3,75 -1,32 -31,94 Atakule GMYO 2,81 -5,07 20,03 Atlantis Yatırım Holding 4,85 2,11 -12,77 Atlas Yat. Ort. 1,42 -1,39 -18,86 ATP Bilgisayar 35,80 5,05 Avrasya GMYO 2,10 -0,47 -19,83 Avrasya Petrol ve Tur. 2,51 -1,95 -21,56 Avrupa Yatırım Holding 5,66 0,00 -5,67 Aydem Enerji 6,71 0,15 Ayen Enerji 4,88 0,00 -9,80 Ayes Çelik Hasır ve Çit 18,40 1,43 63,13 Aygaz 14,78 0,48 4,18 Bagfaş 19,00 -3,75 -5,00 Bak Ambalaj 20,66 0,10 4,47 Balatacılar Balatacılık 9,80 -3,92 18,93 Bantaş Ambalaj 3,52 -1,12 12,58 Banvit 66,00 0,00 26,92 Başkent Doğalgaz GMYO 27,80 0,43 Baştaş Başkent Çimento 9,24 -2,74 -46,80 Batı Çimento 11,56 0,17 145,44 Batısöke Çimento 2,94 1,03 20,49 Bayrak Taban Sanayi 8,89 5,58 -16,21 Bera Holding 10,08 -0,49 -50,30 Berkosan Yalıtım 8,20 0,37 -8,07 Beşiktaş Futbol Yat. 5,83 -5,20 44,31 Beyaz Filo 8,47 -0,35 -15,97 Bilici Yatırım 17,00 -2,69 207,23 Bim Mağazalar 64,25 -1,00 -9,88 Biotrend Çevre ve Enerji 37,66 0,05 Birko Mensucat 1,08 1,89 -2,70 Birleşim Mühendislik 9,75 -0,10 Birlik Mensucat 2,11 3,94 -39,02 Bizim Mağazaları 11,34 -0,70 -26,17 BMS Çelik Hasır 8,10 1,12 Boğaziçi Beton Sanayi 5,04 -0,20 Borusan Mannesmann 22,82 0,26 -17,91 Borusan Yat. Paz. 338,10 -3,10 -25,57 Bosch Fren Sistemleri 819,10 -1,49 -33,39 Bossa 27,96 -0,92 56,64 Brisa 21,26 -0,84 9,80 Burçelik 24,02 6,38 14,27 Burçelik Vana 22,72 1,52 -54,25 Bursa Çimento 3,58 1,99 -28,08 Carrefoursa 43,10 0,80 -39,97 Casa Emtia Petrol 128,90 7,42 21,60 Ceo Event Medya 8,40 0,72 30,64 Coca Cola İçecek 82,40 2,11 29,75 Cosmos Yat. Holding 10,41 4,10 29,16 Credıtwest Faktorıng 4,33 -3,78 -26,24 Çan2 Termik 12,85 1,18 Çelebi 165,40 -0,06 -9,38 Çelik Halat 6,06 0,33 -33,39 Çemaş Döküm 1,16 0,00 -31,87 Çemtaş 12,76 -0,16 -18,78 Çimbeton 207,20 -0,19 -30,12 Çimentaş 27,20 0,74 -24,78 Çimsa 26,86 -0,22 50,90 Çuhadaroğlu Metal 7,53 0,94 -1,02 Dagi Giyim 3,31 0,00 -2,83 Dagi Yatırım Holding 12,11 -0,57 -6,12 Dardanel 2,66 3,50 -50,05 Datagate Bilgisayar 12,53 -0,08 -22,22 Demısaş Döküm 6,54 0,77 1,00 Denge Holding 1,55 3,33 -48,97 Deniz GMYO 1,93 -1,03 4,77 Derimod 9,80 -0,31 0,62 Derlüks Yatırım Holding 4,89 1,87 -44,56 Desa Deri 8,70 0,93 -10,68 Despec Bilgisayar 9,57 -2,15 -26,72 Deva Holding 21,62 0,46 -10,14 Dinamik Isı Makina Yalıtım 11,12 -1,07 3,20 Diriteks Diriliş Tekstil 4,59 -9,82 23,06 Ditaş Doğan 17,23 0,06 32,48 DO-CO 723,50 2,41 14,84 Doğan Burda 21,04 -0,28 -6,24 Doğan Holding 2,53 0,40 -15,62 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,30 -2,95 -1,24 Doğusan 5,93 8,61 35,39 Doğuş GMYO 11,77 10,00 44,06 Doğuş Otomotiv 34,94 2,52 34,78 Döktaş Dökümcülük 29,50 -0,61 -3,66 Duran Doğan Basım 13,34 -3,40 27,17 Dyo Boya 10,02 -0,10 -10,91 Eczacıbaşı İlaç 5,76 -1,03 -20,02 Eczacıbaşı Yatırım 37,74 -0,05 40,20 E-Data Teknoloji 9,99 -6,20 Edip Gayrimenkul 3,69 0,54 11,14 Ege Endüstri 1.187,80 -2,62 -28,66 Ege Gübre 165,00 -3,17 15,02 Ege Profil 26,48 0,30 -30,75 Ege Seramik 13,30 3,91 37,65 Egeplast 26,40 0,08 -20,72 Ekiz Kimya 6,07 -0,49 -14,87 Emek Elektrik 2,45 -0,81 -14,19 Eminiş Ambalaj 19,00 0,00 -48,43 Emlak Konut GMYO 1,78 -0,56 -15,82 Enerjisa Enerji 10,36 0,19 -10,15 Enka İnşaat 10,47 -0,66 48,68 Erbosan 97,10 0,21 139,43 Ereğli Demir Çelik 16,84 -0,12 28,19 Ersan Alışveriş Hizmetleri 3,73 -7,21 Ersu Gıda 4,20 3,70 -14,98 Escar Turizm Taşımacılık 21,50 2,09 Escort Teknoloji 5,40 -1,10 -17,81 Esenboğa Elektrik 32,24 -0,92 69,45 Etiler Gıda 5,25 0,00 31,91 Euro Kapital Yat. Ort. 6,04 7,86 58,14 Euro Trend Yat. Ort. 3,39 -1,17 -4,19 Euro Yat. Ort. 3,08 -0,32 -30,65 Euro Yatırım Holding 2,02 -1,46 -28,87 Europap Tezol Kağıt 15,51 0,71 Fade Gıda 8,21 -0,12 57,83 Fenerbahçe Futbol 32,60 1,75 10,28 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,35 -0,84 -20,28 F-M İzmit Piston 102,50 -1,25 -16,39 Fonet Bilgi Teknolojileri 11,52 0,70 -11,59 Ford Otosan 161,70 1,19 32,39 Formet Metal ve Cam 1,27 3,25 -48,23 Frigo Pak Gıda 20,26 6,07 -3,43 Galata Wind Enerji 3,55 0,00 Galatasaray Sportif 3,27 -1,21 -19,26 Garanti Bankası 8,92 1,13 -12,13 Garanti Faktoring 14,31 5,14 28,57 Garanti Yat. Ort. 2,19 0,00 -31,90 Gedik Y. Men. Değ. 7,35 9,87 24,03 Gediz Ambalaj 15,98 -2,32 19,25 Gen İlaç 13,80 3,76 Gentaş 3,00 0,33 -33,53 Gersan Elektrik 5,47 0,55 -10,91 Girişim Elektrik Sanayi 25,22 4,04 Global Men. Değ. 6,14 -0,65 2,16 Global Yat. Holding 2,05 -0,49 -41,65 Good-Year 7,58 0,80 -4,87 Göltaş Çimento 36,80 1,55 -10,34 Gözde Girişim 5,86 -0,34 -26,57 GSD Denizcilik 3,18 -1,24 30,59 GSD Holding 2,41 1,69 -3,98 Gübre Fabrik. 47,44 0,94 -44,87 Güler Yat. Holding 2,47 1,23 -28,67 Halk GMYO 2,39 -2,45 -21,59 Hatay Tekstil 16,04 -0,68 17,63 Hedef Girişim 2,75 1,10 8,92 Hektaş 8,26 -0,60 54,61 HUB Girişim 10,15 0,00 -44,23 Hürriyet Gzt. 2,52 2,02 20,00 ICBC Turkey Bank 5,70 1,97 -12,31 İdeal Finansal Teknolojiler 51,70 3,40 284,10 İdealist GMYO 2,27 0,00 -4,34 İhlas Ev Aletleri 0,94 -1,05 -49,55 İhlas Gayrimenkul 0,87 -1,14 -30,40 İhlas Gazetecilik 0,94 -1,05 -61,84 İhlas Holding 0,56 0,00 -50,12 İhlas Yayın Holding 0,78 0,00 -31,58 İndeks Bilgisayar 6,13 0,49 31,94 Info Yatırım 3,85 4,90 -17,57 İntema 33,70 -0,18 -15,54 Inveo Yatırım Holding 104,20 9,97 135,64 İpek Doğal Enerji 11,40 1,15 -12,84 İskenderun Demir Çelik 11,59 0,70 28,26 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Altının kilogramı 497 bin 200 liraya geriledi Rekabet Kurulu bazı birleşme ve devralma işlemlerini onayladı Bakan Dönmez tarih verdi: Karadeniz'de keşfedilen gaz, Türkiye'nin yıllık iç ihtiyacının üçte birini karşılayacak Haberler ›› Ekonomi ›› Borsada günlük işlemler (1) - Haberler Ekonomi Çok Okunan Haberler