Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 5,06 1,20 -34,63 Acıpayam Selüloz 15,38 -1,91 -9,68 Adel Kalemcilik 26,66 -1,99 -22,13 Adese Gayrimenkul 1,17 1,74 -58,21 Afyon Çimento 3,43 0,00 -32,88 AGESA Hayat Emeklilik 17,53 -1,90 -0,31 Ak Enerji 1,73 -1,14 -21,72 Akbank 5,14 -3,02 -23,94 Akçansa 13,70 -1,65 -14,92 Akdeniz Yatırım Hold. 2,27 -8,84 -5,54 Akfen GMYO 4,11 -2,14 57,42 Akın Tekstil 31,88 -0,87 0,38 Akiş GMYO 1,71 -1,72 -38,76 Akmerkez GMYO 37,10 0,05 -39,99 Aksa 20,36 -1,64 47,38 Aksa Enerji 14,07 -1,19 89,11 Aksigorta 6,92 0,00 -16,72 Aksu Enerji 11,50 0,52 52,37 Alarko Carrıer 300,30 -0,99 -17,39 Alarko GMYO 21,70 0,65 -14,33 Alarko Holding 8,65 -1,26 1,51 Albaraka Türk 1,65 10,00 -14,95 Alcatel Lucent Teletaş 23,10 -0,60 -22,12 Alkim Kağıt 14,02 -1,06 8,32 Alkim Kimya 15,73 2,68 11,66 Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,76 -2,22 -19,63 Altınyunus Çeşme 52,00 -0,38 4,08 Anadolu Efes 20,08 -1,67 -6,00 Anadolu Grubu Holding 22,36 0,09 -14,41 Anadolu Hayat Emek. 9,27 -1,07 15,36 Anadolu Isuzu 16,00 5,54 -11,11 Anadolu Sigorta 6,03 -0,17 -16,49 Anel Elektrik 2,54 -2,31 -19,87 Arçelik 31,86 0,00 11,95 ARD Bilişim Teknolojileri 46,42 -2,76 -3,45 Arena Bilgisayar 9,51 -2,56 -12,77 Armada Bilgisayar 52,60 2,04 7,17 Arsan Tekstil 4,24 -1,85 6,37 Arzum Ev Aletleri 18,71 -2,81 -22,57 Aselsan 14,68 -1,48 -19,56 Ata GMYO 3,80 -0,52 -31,03 Atakule GMYO 2,96 -9,76 26,44 Atlantis Yatırım Holding 4,75 2,59 -14,57 Atlas Yat. Ort. 1,44 -1,37 -17,71 ATP Bilgisayar 34,08 -1,79 Avrasya GMYO 2,11 -4,09 -19,45 Avrasya Petrol ve Tur. 2,56 -1,16 -20,00 Avrupa Yatırım Holding 5,66 -0,70 -5,67 Aydem Enerji 6,70 0,75 Ayen Enerji 4,88 -2,01 -9,80 Ayes Çelik Hasır ve Çit 18,14 -4,12 60,82 Aygaz 14,71 -1,08 3,69 Bagfaş 19,74 -0,30 -1,30 Bak Ambalaj 20,64 1,57 4,37 Balatacılar Balatacılık 10,20 6,25 23,79 Bantaş Ambalaj 3,56 -1,39 13,86 Banvit 66,00 -1,12 26,92 Başkent Doğalgaz GMYO 27,68 4,06 Baştaş Başkent Çimento 9,50 -5,00 -45,31 Batı Çimento 11,54 2,30 145,01 Batısöke Çimento 2,91 -2,35 19,26 Bayrak Taban Sanayi 8,42 0,96 -20,64 Bera Holding 10,13 0,30 -50,05 Berkosan Yalıtım 8,17 -1,33 -8,41 Beşiktaş Futbol Yat. 6,15 -2,23 52,23 Beyaz Filo 8,50 -0,23 -15,67 Bilici Yatırım 17,47 -1,58 215,72 Bim Mağazalar 64,90 -1,96 -8,97 Biotrend Çevre ve Enerji 37,64 2,17 Birko Mensucat 1,06 -0,93 -4,50 Birleşim Mühendislik 9,76 -2,40 Birlik Mensucat 2,03 -4,69 -41,33 Bizim Mağazaları 11,42 -4,67 -25,65 BMS Çelik Hasır 8,01 -4,64 Boğaziçi Beton Sanayi 5,05 -1,17 Borusan Mannesmann 22,76 -0,61 -18,13 Borusan Yat. Paz. 348,90 -1,50 -23,20 Bosch Fren Sistemleri 831,50 -1,01 -32,38 Bossa 28,22 1,51 58,10 Brisa 21,44 -1,74 10,73 Burçelik 22,58 -1,05 7,42 Burçelik Vana 22,38 -2,19 -54,93 Bursa Çimento 3,51 -1,68 -29,48 Carrefoursa 42,76 -2,99 -40,45 Casa Emtia Petrol 120,00 -4,84 13,21 Ceo Event Medya 8,34 -1,18 29,70 Coca Cola İçecek 80,70 -2,60 27,07 Cosmos Yat. Holding 10,00 -0,50 24,07 Credıtwest Faktorıng 4,50 -2,17 -23,34 Çan2 Termik 12,70 1,68 Çelebi 165,50 1,97 -9,33 Çelik Halat 6,04 -1,15 -33,61 Çemaş Döküm 1,16 0,87 -31,87 Çemtaş 12,78 0,55 -18,66 Çimbeton 207,60 -0,91 -29,98 Çimentaş 27,00 1,96 -25,33 Çimsa 26,92 -1,32 51,24 Çuhadaroğlu Metal 7,46 -1,97 -1,94 Dagi Giyim 3,31 -2,36 -2,83 Dagi Yatırım Holding 12,18 -1,06 -5,58 Dardanel 2,57 -2,28 -51,74 Datagate Bilgisayar 12,54 -0,32 -22,16 Demısaş Döküm 6,49 -1,37 0,22 Denge Holding 1,50 -5,66 -50,62 Deniz GMYO 1,95 -9,72 5,86 Derimod 9,83 -0,41 0,92 Derlüks Yatırım Holding 4,80 0,00 -45,58 Desa Deri 8,62 -1,15 -11,50 Despec Bilgisayar 9,78 -8,17 -25,11 Deva Holding 21,52 -2,80 -10,55 Dinamik Isı Makina Yalıtım 11,24 -0,97 4,32 Diriteks Diriliş Tekstil 5,09 -6,61 36,46 Ditaş Doğan 17,22 -0,63 32,40 DO-CO 706,50 -0,77 12,14 Doğan Burda 21,10 -0,09 -5,97 Doğan Holding 2,52 -0,40 -15,95 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,37 2,60 1,76 Doğusan 5,46 9,86 24,66 Doğuş GMYO 10,70 5,00 30,97 Doğuş Otomotiv 34,08 -3,18 31,46 Döktaş Dökümcülük 29,68 -0,07 -3,07 Duran Doğan Basım 13,81 -3,09 31,65 Dyo Boya 10,03 0,30 -10,82 Eczacıbaşı İlaç 5,82 -1,02 -19,19 Eczacıbaşı Yatırım 37,76 -0,74 40,27 E-Data Teknoloji 10,65 -5,42 Edip Gayrimenkul 3,67 1,66 10,54 Ege Endüstri 1.219,80 0,94 -26,73 Ege Gübre 170,40 1,25 18,78 Ege Profil 26,40 -2,15 -30,96 Ege Seramik 12,80 3,23 32,47 Egeplast 26,38 -2,80 -20,78 Ekiz Kimya 6,10 -0,16 -14,45 Emek Elektrik 2,47 -0,40 -13,49 Eminiş Ambalaj 19,00 -1,35 -48,43 Emlak Konut GMYO 1,79 -1,65 -15,35 Enerjisa Enerji 10,34 -2,64 -10,32 Enka İnşaat 10,54 1,54 49,68 Erbosan 96,90 -4,72 138,94 Ereğli Demir Çelik 16,86 -0,53 28,35 Ersan Alışveriş Hizmetleri 4,02 -4,96 Ersu Gıda 4,05 6,58 -18,02 Escar Turizm Taşımacılık 21,06 0,38 Escort Teknoloji 5,46 -5,86 -16,89 Esenboğa Elektrik 32,54 -2,92 71,03 Etiler Gıda 5,25 0,00 31,91 Euro Kapital Yat. Ort. 5,60 -2,10 46,62 Euro Trend Yat. Ort. 3,43 1,78 -3,06 Euro Yat. Ort. 3,09 -0,96 -30,43 Euro Yatırım Holding 2,05 -4,21 -27,82 Europap Tezol Kağıt 15,40 -6,95 Fade Gıda 8,22 0,49 58,03 Fenerbahçe Futbol 32,04 -5,38 8,39 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,37 -2,47 -19,60 F-M İzmit Piston 103,80 -0,57 -15,33 Fonet Bilgi Teknolojileri 11,44 -1,12 -12,20 Ford Otosan 159,80 -1,72 30,83 Formet Metal ve Cam 1,23 -1,60 -49,86 Frigo Pak Gıda 19,10 0,63 -8,96 Galata Wind Enerji 3,55 0,28 Galatasaray Sportif 3,31 0,30 -18,27 Garanti Bankası 8,82 -3,92 -13,11 Garanti Faktoring 13,61 9,94 22,28 Garanti Yat. Ort. 2,19 0,46 -31,90 Gedik Y. Men. Değ. 6,69 -1,18 12,89 Gediz Ambalaj 16,36 -0,85 22,09 Gen İlaç 13,30 -0,15 Gentaş 2,99 -1,97 -33,75 Gersan Elektrik 5,44 3,23 -11,40 Girişim Elektrik Sanayi 24,24 -7,20 Global Men. Değ. 6,18 0,65 2,83 Global Yat. Holding 2,06 -1,44 -41,36 Good-Year 7,52 -1,31 -5,63 Göltaş Çimento 36,24 -1,31 -11,71 Gözde Girişim 5,88 3,52 -26,32 GSD Denizcilik 3,22 5,92 32,23 GSD Holding 2,37 0,42 -5,58 Gübre Fabrik. 47,00 -2,04 -45,38 Güler Yat. Holding 2,44 0,83 -29,53 Halk GMYO 2,45 -1,61 -19,62 Hatay Tekstil 16,15 -0,62 18,44 Hedef Girişim 2,72 -2,16 7,73 Hektaş 8,31 1,59 55,55 HUB Girişim 10,15 -1,36 -44,23 Hürriyet Gzt. 2,47 1,65 17,62 ICBC Turkey Bank 5,59 -0,53 -14,00 İdeal Finansal Teknolojiler 50,00 -0,20 271,47 İdealist GMYO 2,27 -4,22 -4,34 İhlas Ev Aletleri 0,95 -1,04 -49,01 İhlas Gayrimenkul 0,88 -1,12 -29,60 İhlas Gazetecilik 0,95 -4,04 -61,44 İhlas Holding 0,56 -1,75 -50,12 İhlas Yayın Holding 0,78 -2,50 -31,58 İndeks Bilgisayar 6,10 -0,97 31,30 Info Yatırım 3,67 -3,17 -21,42 İntema 33,76 -1,75 -15,39 Inveo Yatırım Holding 94,75 -0,79 114,27 İpek Doğal Enerji 11,27 -2,25 -13,84 İskenderun Demir Çelik 11,51 0,61 27,38 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Altının kilogramı 497 bin 700 liraya geriledi Haberler ›› Ekonomi ›› Borsada günlük işlemler (1) - Haberler Ekonomi Çok Okunan Haberler