Borsada günlük işlemler (1)
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Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|5,06
|1,20
|-34,63
|Acıpayam Selüloz
|15,38
|-1,91
|-9,68
|Adel Kalemcilik
|26,66
|-1,99
|-22,13
|Adese Gayrimenkul
|1,17
|1,74
|-58,21
|Afyon Çimento
|3,43
|0,00
|-32,88
|AGESA Hayat Emeklilik
|17,53
|-1,90
|-0,31
|Ak Enerji
|1,73
|-1,14
|-21,72
|Akbank
|5,14
|-3,02
|-23,94
|Akçansa
|13,70
|-1,65
|-14,92
|Akdeniz Yatırım Hold.
|2,27
|-8,84
|-5,54
|Akfen GMYO
|4,11
|-2,14
|57,42
|Akın Tekstil
|31,88
|-0,87
|0,38
|Akiş GMYO
|1,71
|-1,72
|-38,76
|Akmerkez GMYO
|37,10
|0,05
|-39,99
|Aksa
|20,36
|-1,64
|47,38
|Aksa Enerji
|14,07
|-1,19
|89,11
|Aksigorta
|6,92
|0,00
|-16,72
|Aksu Enerji
|11,50
|0,52
|52,37
|Alarko Carrıer
|300,30
|-0,99
|-17,39
|Alarko GMYO
|21,70
|0,65
|-14,33
|Alarko Holding
|8,65
|-1,26
|1,51
|Albaraka Türk
|1,65
|10,00
|-14,95
|Alcatel Lucent Teletaş
|23,10
|-0,60
|-22,12
|Alkim Kağıt
|14,02
|-1,06
|8,32
|Alkim Kimya
|15,73
|2,68
|11,66
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,76
|-2,22
|-19,63
|Altınyunus Çeşme
|52,00
|-0,38
|4,08
|Anadolu Efes
|20,08
|-1,67
|-6,00
|Anadolu Grubu Holding
|22,36
|0,09
|-14,41
|Anadolu Hayat Emek.
|9,27
|-1,07
|15,36
|Anadolu Isuzu
|16,00
|5,54
|-11,11
|Anadolu Sigorta
|6,03
|-0,17
|-16,49
|Anel Elektrik
|2,54
|-2,31
|-19,87
|Arçelik
|31,86
|0,00
|11,95
|ARD Bilişim Teknolojileri
|46,42
|-2,76
|-3,45
|Arena Bilgisayar
|9,51
|-2,56
|-12,77
|Armada Bilgisayar
|52,60
|2,04
|7,17
|Arsan Tekstil
|4,24
|-1,85
|6,37
|Arzum Ev Aletleri
|18,71
|-2,81
|-22,57
|Aselsan
|14,68
|-1,48
|-19,56
|Ata GMYO
|3,80
|-0,52
|-31,03
|Atakule GMYO
|2,96
|-9,76
|26,44
|Atlantis Yatırım Holding
|4,75
|2,59
|-14,57
|Atlas Yat. Ort.
|1,44
|-1,37
|-17,71
|ATP Bilgisayar
|34,08
|-1,79
|Avrasya GMYO
|2,11
|-4,09
|-19,45
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,56
|-1,16
|-20,00
|Avrupa Yatırım Holding
|5,66
|-0,70
|-5,67
|Aydem Enerji
|6,70
|0,75
|Ayen Enerji
|4,88
|-2,01
|-9,80
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|18,14
|-4,12
|60,82
|Aygaz
|14,71
|-1,08
|3,69
|Bagfaş
|19,74
|-0,30
|-1,30
|Bak Ambalaj
|20,64
|1,57
|4,37
|Balatacılar Balatacılık
|10,20
|6,25
|23,79
|Bantaş Ambalaj
|3,56
|-1,39
|13,86
|Banvit
|66,00
|-1,12
|26,92
|Başkent Doğalgaz GMYO
|27,68
|4,06
|Baştaş Başkent Çimento
|9,50
|-5,00
|-45,31
|Batı Çimento
|11,54
|2,30
|145,01
|Batısöke Çimento
|2,91
|-2,35
|19,26
|Bayrak Taban Sanayi
|8,42
|0,96
|-20,64
|Bera Holding
|10,13
|0,30
|-50,05
|Berkosan Yalıtım
|8,17
|-1,33
|-8,41
|Beşiktaş Futbol Yat.
|6,15
|-2,23
|52,23
|Beyaz Filo
|8,50
|-0,23
|-15,67
|Bilici Yatırım
|17,47
|-1,58
|215,72
|Bim Mağazalar
|64,90
|-1,96
|-8,97
|Biotrend Çevre ve Enerji
|37,64
|2,17
|Birko Mensucat
|1,06
|-0,93
|-4,50
|Birleşim Mühendislik
|9,76
|-2,40
|Birlik Mensucat
|2,03
|-4,69
|-41,33
|Bizim Mağazaları
|11,42
|-4,67
|-25,65
|BMS Çelik Hasır
|8,01
|-4,64
|Boğaziçi Beton Sanayi
|5,05
|-1,17
|Borusan Mannesmann
|22,76
|-0,61
|-18,13
|Borusan Yat. Paz.
|348,90
|-1,50
|-23,20
|Bosch Fren Sistemleri
|831,50
|-1,01
|-32,38
|Bossa
|28,22
|1,51
|58,10
|Brisa
|21,44
|-1,74
|10,73
|Burçelik
|22,58
|-1,05
|7,42
|Burçelik Vana
|22,38
|-2,19
|-54,93
|Bursa Çimento
|3,51
|-1,68
|-29,48
|Carrefoursa
|42,76
|-2,99
|-40,45
|Casa Emtia Petrol
|120,00
|-4,84
|13,21
|Ceo Event Medya
|8,34
|-1,18
|29,70
|Coca Cola İçecek
|80,70
|-2,60
|27,07
|Cosmos Yat. Holding
|10,00
|-0,50
|24,07
|Credıtwest Faktorıng
|4,50
|-2,17
|-23,34
|Çan2 Termik
|12,70
|1,68
|Çelebi
|165,50
|1,97
|-9,33
|Çelik Halat
|6,04
|-1,15
|-33,61
|Çemaş Döküm
|1,16
|0,87
|-31,87
|Çemtaş
|12,78
|0,55
|-18,66
|Çimbeton
|207,60
|-0,91
|-29,98
|Çimentaş
|27,00
|1,96
|-25,33
|Çimsa
|26,92
|-1,32
|51,24
|Çuhadaroğlu Metal
|7,46
|-1,97
|-1,94
|Dagi Giyim
|3,31
|-2,36
|-2,83
|Dagi Yatırım Holding
|12,18
|-1,06
|-5,58
|Dardanel
|2,57
|-2,28
|-51,74
|Datagate Bilgisayar
|12,54
|-0,32
|-22,16
|Demısaş Döküm
|6,49
|-1,37
|0,22
|Denge Holding
|1,50
|-5,66
|-50,62
|Deniz GMYO
|1,95
|-9,72
|5,86
|Derimod
|9,83
|-0,41
|0,92
|Derlüks Yatırım Holding
|4,80
|0,00
|-45,58
|Desa Deri
|8,62
|-1,15
|-11,50
|Despec Bilgisayar
|9,78
|-8,17
|-25,11
|Deva Holding
|21,52
|-2,80
|-10,55
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|11,24
|-0,97
|4,32
|Diriteks Diriliş Tekstil
|5,09
|-6,61
|36,46
|Ditaş Doğan
|17,22
|-0,63
|32,40
|DO-CO
|706,50
|-0,77
|12,14
|Doğan Burda
|21,10
|-0,09
|-5,97
|Doğan Holding
|2,52
|-0,40
|-15,95
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,37
|2,60
|1,76
|Doğusan
|5,46
|9,86
|24,66
|Doğuş GMYO
|10,70
|5,00
|30,97
|Doğuş Otomotiv
|34,08
|-3,18
|31,46
|Döktaş Dökümcülük
|29,68
|-0,07
|-3,07
|Duran Doğan Basım
|13,81
|-3,09
|31,65
|Dyo Boya
|10,03
|0,30
|-10,82
|Eczacıbaşı İlaç
|5,82
|-1,02
|-19,19
|Eczacıbaşı Yatırım
|37,76
|-0,74
|40,27
|E-Data Teknoloji
|10,65
|-5,42
|Edip Gayrimenkul
|3,67
|1,66
|10,54
|Ege Endüstri
|1.219,80
|0,94
|-26,73
|Ege Gübre
|170,40
|1,25
|18,78
|Ege Profil
|26,40
|-2,15
|-30,96
|Ege Seramik
|12,80
|3,23
|32,47
|Egeplast
|26,38
|-2,80
|-20,78
|Ekiz Kimya
|6,10
|-0,16
|-14,45
|Emek Elektrik
|2,47
|-0,40
|-13,49
|Eminiş Ambalaj
|19,00
|-1,35
|-48,43
|Emlak Konut GMYO
|1,79
|-1,65
|-15,35
|Enerjisa Enerji
|10,34
|-2,64
|-10,32
|Enka İnşaat
|10,54
|1,54
|49,68
|Erbosan
|96,90
|-4,72
|138,94
|Ereğli Demir Çelik
|16,86
|-0,53
|28,35
|Ersan Alışveriş Hizmetleri
|4,02
|-4,96
|Ersu Gıda
|4,05
|6,58
|-18,02
|Escar Turizm Taşımacılık
|21,06
|0,38
|Escort Teknoloji
|5,46
|-5,86
|-16,89
|Esenboğa Elektrik
|32,54
|-2,92
|71,03
|Etiler Gıda
|5,25
|0,00
|31,91
|Euro Kapital Yat. Ort.
|5,60
|-2,10
|46,62
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,43
|1,78
|-3,06
|Euro Yat. Ort.
|3,09
|-0,96
|-30,43
|Euro Yatırım Holding
|2,05
|-4,21
|-27,82
|Europap Tezol Kağıt
|15,40
|-6,95
|Fade Gıda
|8,22
|0,49
|58,03
|Fenerbahçe Futbol
|32,04
|-5,38
|8,39
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,37
|-2,47
|-19,60
|F-M İzmit Piston
|103,80
|-0,57
|-15,33
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|11,44
|-1,12
|-12,20
|Ford Otosan
|159,80
|-1,72
|30,83
|Formet Metal ve Cam
|1,23
|-1,60
|-49,86
|Frigo Pak Gıda
|19,10
|0,63
|-8,96
|Galata Wind Enerji
|3,55
|0,28
|Galatasaray Sportif
|3,31
|0,30
|-18,27
|Garanti Bankası
|8,82
|-3,92
|-13,11
|Garanti Faktoring
|13,61
|9,94
|22,28
|Garanti Yat. Ort.
|2,19
|0,46
|-31,90
|Gedik Y. Men. Değ.
|6,69
|-1,18
|12,89
|Gediz Ambalaj
|16,36
|-0,85
|22,09
|Gen İlaç
|13,30
|-0,15
|Gentaş
|2,99
|-1,97
|-33,75
|Gersan Elektrik
|5,44
|3,23
|-11,40
|Girişim Elektrik Sanayi
|24,24
|-7,20
|Global Men. Değ.
|6,18
|0,65
|2,83
|Global Yat. Holding
|2,06
|-1,44
|-41,36
|Good-Year
|7,52
|-1,31
|-5,63
|Göltaş Çimento
|36,24
|-1,31
|-11,71
|Gözde Girişim
|5,88
|3,52
|-26,32
|GSD Denizcilik
|3,22
|5,92
|32,23
|GSD Holding
|2,37
|0,42
|-5,58
|Gübre Fabrik.
|47,00
|-2,04
|-45,38
|Güler Yat. Holding
|2,44
|0,83
|-29,53
|Halk GMYO
|2,45
|-1,61
|-19,62
|Hatay Tekstil
|16,15
|-0,62
|18,44
|Hedef Girişim
|2,72
|-2,16
|7,73
|Hektaş
|8,31
|1,59
|55,55
|HUB Girişim
|10,15
|-1,36
|-44,23
|Hürriyet Gzt.
|2,47
|1,65
|17,62
|ICBC Turkey Bank
|5,59
|-0,53
|-14,00
|İdeal Finansal Teknolojiler
|50,00
|-0,20
|271,47
|İdealist GMYO
|2,27
|-4,22
|-4,34
|İhlas Ev Aletleri
|0,95
|-1,04
|-49,01
|İhlas Gayrimenkul
|0,88
|-1,12
|-29,60
|İhlas Gazetecilik
|0,95
|-4,04
|-61,44
|İhlas Holding
|0,56
|-1,75
|-50,12
|İhlas Yayın Holding
|0,78
|-2,50
|-31,58
|İndeks Bilgisayar
|6,10
|-0,97
|31,30
|Info Yatırım
|3,67
|-3,17
|-21,42
|İntema
|33,76
|-1,75
|-15,39
|Inveo Yatırım Holding
|94,75
|-0,79
|114,27
|İpek Doğal Enerji
|11,27
|-2,25
|-13,84
|İskenderun Demir Çelik
|11,51
|0,61
|27,38
(Sürecek)
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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