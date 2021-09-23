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Borsada günlük işlemler (1)

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım5,00-0,60-35,40
Acıpayam Selüloz15,681,03-7,92
Adel Kalemcilik27,20-0,80-20,55
Adese Gayrimenkul1,150,00-58,93
Afyon Çimento3,43-0,29-32,88
AGESA Hayat Emeklilik17,87-2,561,62
Ak Enerji1,75-1,13-20,81
Akbank5,30-3,28-21,57
Akçansa13,930,58-13,49
Akdeniz Yatırım Hold.2,49-8,123,61
Akfen GMYO4,20-1,1860,87
Akın Tekstil32,16-0,371,26
Akiş GMYO1,740,58-37,69
Akmerkez GMYO37,08-0,91-40,02
Aksa20,700,0049,84
Aksa Enerji14,240,6491,40
Aksigorta6,922,06-16,72
Aksu Enerji11,440,1851,58
Alarko Carrıer303,30-0,52-16,56
Alarko GMYO21,562,86-14,89
Alarko Holding8,76-1,572,80
Albaraka Türk1,500,00-22,68
Alcatel Lucent Teletaş23,24-1,11-21,65
Alkim Kağıt14,171,439,47
Alkim Kimya15,323,038,75
Altınyağ Madencilik ve Enerji1,80-1,64-17,81
Altınyunus Çeşme52,200,974,48
Anadolu Efes20,42-0,10-4,41
Anadolu Grubu Holding22,34-1,15-14,49
Anadolu Hayat Emek.9,37-0,6416,61
Anadolu Isuzu15,16-1,24-15,78
Anadolu Sigorta6,04-0,66-16,35
Anel Elektrik2,600,78-17,98
Arçelik31,86-0,2511,95
ARD Bilişim Teknolojileri47,740,25-0,71
Arena Bilgisayar9,761,99-10,48
Armada Bilgisayar51,55-1,435,03
Arsan Tekstil4,32-0,928,38
Arzum Ev Aletleri19,25-1,38-20,34
Aselsan14,900,00-18,36
Ata GMYO3,82-0,26-30,67
Atakule GMYO3,280,0040,10
Atlantis Yatırım Holding4,63-2,11-16,73
Atlas Yat. Ort.1,462,10-16,57
ATP Bilgisayar34,70-2,03

Avrasya GMYO2,20-1,79-16,01
Avrasya Petrol ve Tur.2,59-1,52-19,06
Avrupa Yatırım Holding5,700,00-5,00
Aydem Enerji6,651,22

Ayen Enerji4,985,29-7,95
Ayes Çelik Hasır ve Çit18,920,3267,74
Aygaz14,87-0,204,82
Bagfaş19,8010,00-1,00
Bak Ambalaj20,321,602,75
Balatacılar Balatacılık9,60-7,5116,50
Bantaş Ambalaj3,612,5615,46
Banvit66,75-0,2228,37
Başkent Doğalgaz GMYO26,601,14

Baştaş Başkent Çimento10,00-0,99-42,43
Batı Çimento11,28-1,23139,49
Batısöke Çimento2,98-0,6722,13
Bayrak Taban Sanayi8,34-0,60-21,39
Bera Holding10,10-3,53-50,20
Berkosan Yalıtım8,280,00-7,17
Beşiktaş Futbol Yat.6,290,1655,69
Beyaz Filo8,520,35-15,47
Bilici Yatırım17,751,43220,78
Bim Mağazalar66,20-2,72-7,15
Biotrend Çevre ve Enerji36,845,26

Birko Mensucat1,07-0,93-3,60
Birleşim Mühendislik10,000,10

Birlik Mensucat2,130,47-38,44
Bizim Mağazaları11,98-1,80-22,01
BMS Çelik Hasır8,400,12

Boğaziçi Beton Sanayi5,116,24

Borusan Mannesmann22,901,96-17,63
Borusan Yat. Paz.354,20-1,58-22,03
Bosch Fren Sistemleri840,000,97-31,69
Bossa27,801,2455,74
Brisa21,820,8312,69
Burçelik22,820,098,56
Burçelik Vana22,88-2,05-53,93
Bursa Çimento3,576,57-28,28
Carrefoursa44,080,55-38,61
Casa Emtia Petrol126,10-3,0018,96
Ceo Event Medya8,44-3,2131,26
Coca Cola İçecek82,85-0,2430,46
Cosmos Yat. Holding10,050,3024,69
Credıtwest Faktorıng4,609,79-21,64
Çan2 Termik12,490,73

Çelebi162,303,64-11,08
Çelik Halat6,110,83-32,84
Çemaş Döküm1,150,00-32,46
Çemtaş12,71-0,55-19,10
Çimbeton209,50-2,10-29,34
Çimentaş26,481,92-26,77
Çimsa27,282,4053,26
Çuhadaroğlu Metal7,610,130,04
Dagi Giyim3,39-0,59-0,48
Dagi Yatırım Holding12,310,08-4,57
Dardanel2,63-1,87-50,61
Datagate Bilgisayar12,58-1,95-21,91
Demısaş Döküm6,58-0,301,61
Denge Holding1,59-0,63-47,65
Deniz GMYO2,160,0017,26
Derimod9,87-0,801,33
Derlüks Yatırım Holding4,803,45-45,58
Desa Deri8,72-1,58-10,47
Despec Bilgisayar10,65-9,97-18,45
Deva Holding22,141,19-7,97
Dinamik Isı Makina Yalıtım11,351,435,34
Diriteks Diriliş Tekstil5,452,8346,11
Ditaş Doğan17,331,1133,25
DO-CO712,000,4813,02
Doğan Burda21,12-3,74-5,88
Doğan Holding2,531,61-15,62
Doğtaş Kelebek Mobilya2,31-2,53-0,81
Doğusan4,97-3,6813,47
Doğuş GMYO10,199,9224,72
Doğuş Otomotiv35,200,8035,78
Döktaş Dökümcülük29,700,00-3,00
Duran Doğan Basım14,253,8635,84
Dyo Boya10,000,00-11,09
Eczacıbaşı İlaç5,88-1,18-18,36
Eczacıbaşı Yatırım38,040,0541,31
E-Data Teknoloji11,261,17

Edip Gayrimenkul3,612,568,73
Ege Endüstri1.208,405,79-27,42
Ege Gübre168,3010,0017,32
Ege Profil26,980,60-29,45
Ege Seramik12,40-0,5628,33
Egeplast27,14-2,65-18,50
Ekiz Kimya6,11-2,40-14,31
Emek Elektrik2,481,22-13,14
Eminiş Ambalaj19,26-3,65-47,72
Emlak Konut GMYO1,821,68-13,93
Enerjisa Enerji10,621,05-7,90
Enka İnşaat10,382,5747,41
Erbosan101,70-2,02150,77
Ereğli Demir Çelik16,950,3029,03
Ersan Alışveriş Hizmetleri4,239,87

Ersu Gıda3,804,68-23,08
Escar Turizm Taşımacılık20,988,59

Escort Teknoloji5,80-1,02-11,72
Esenboğa Elektrik33,521,0276,18
Etiler Gıda5,251,1631,91
Euro Kapital Yat. Ort.5,72-2,0549,76
Euro Trend Yat. Ort.3,370,30-4,76
Euro Yat. Ort.3,12-0,95-29,75
Euro Yatırım Holding2,14-1,38-24,65
Europap Tezol Kağıt16,55-4,34

Fade Gıda8,18-0,8557,26
Fenerbahçe Futbol33,865,0214,55
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,43-0,41-17,57
F-M İzmit Piston104,40-0,76-14,84
Fonet Bilgi Teknolojileri11,571,14-11,20
Ford Otosan162,600,1833,13
Formet Metal ve Cam1,252,46-49,05
Frigo Pak Gıda18,98-4,43-9,53
Galata Wind Enerji3,540,00

Galatasaray Sportif3,30-2,94-18,52
Garanti Bankası9,18-3,16-9,56
Garanti Faktoring12,389,9511,23
Garanti Yat. Ort.2,180,00-32,21
Gedik Y. Men. Değ.6,770,3014,24
Gediz Ambalaj16,50-1,3723,13
Gen İlaç13,32-0,30

Gentaş3,050,33-32,42
Gersan Elektrik5,270,00-14,17
Girişim Elektrik Sanayi26,127,49

Global Men. Değ.6,14-1,132,16
Global Yat. Holding2,090,97-40,51
Good-Year7,62-0,52-4,37
Göltaş Çimento36,720,82-10,54
Gözde Girişim5,68-0,35-28,82
GSD Denizcilik3,045,1924,84
GSD Holding2,362,61-5,98
Gübre Fabrik.47,98-1,68-44,24
Güler Yat. Holding2,42-0,82-30,11
Halk GMYO2,492,89-18,31
Hatay Tekstil16,25-0,3119,17
Hedef Girişim2,781,4610,11
Hektaş8,180,4953,12
HUB Girişim10,29-1,25-43,46
Hürriyet Gzt.2,431,2515,71
ICBC Turkey Bank5,620,54-13,54
İdeal Finansal Teknolojiler50,100,20272,21
İdealist GMYO2,37-1,25-0,13
İhlas Ev Aletleri0,960,00-48,47
İhlas Gayrimenkul0,890,00-28,80
İhlas Gazetecilik0,99-1,00-59,81
İhlas Holding0,570,00-49,23
İhlas Yayın Holding0,80-1,23-29,82
İndeks Bilgisayar6,160,6532,59
Info Yatırım3,792,43-18,85
İntema34,361,84-13,88
Inveo Yatırım Holding95,501,49115,97
İpek Doğal Enerji11,530,70-11,85
İskenderun Demir Çelik11,44-2,5626,60
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

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