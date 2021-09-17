Borsada günlük işlemler (1)
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Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|5,25
|2,34
|-32,17
|Acıpayam Selüloz
|15,95
|0,19
|-6,33
|Adel Kalemcilik
|28,04
|0,21
|-18,09
|Adese Gayrimenkul
|1,24
|0,00
|-55,71
|Afyon Çimento
|3,49
|-1,13
|-31,70
|AGESA Hayat Emeklilik
|17,78
|0,11
|1,11
|Ak Enerji
|1,75
|0,00
|-20,81
|Akbank
|5,55
|0,18
|-17,87
|Akçansa
|14,10
|0,00
|-12,43
|Akdeniz Yatırım Hold.
|2,71
|9,72
|12,77
|Akfen GMYO
|3,86
|-3,50
|47,85
|Akın Tekstil
|33,14
|0,49
|4,35
|Akiş GMYO
|1,77
|-0,56
|-36,61
|Akmerkez GMYO
|38,22
|-1,19
|-38,18
|Aksa
|20,92
|3,26
|51,43
|Aksa Enerji
|14,74
|0,48
|98,12
|Aksigorta
|6,99
|0,00
|-15,88
|Aksu Enerji
|10,91
|3,02
|44,56
|Alarko Carrıer
|321,20
|-0,89
|-11,64
|Alarko GMYO
|21,40
|2,39
|-15,52
|Alarko Holding
|9,16
|-0,54
|7,49
|Albaraka Türk
|1,52
|-0,65
|-21,65
|Alcatel Lucent Teletaş
|24,70
|0,16
|-16,72
|Alkim Kağıt
|14,40
|0,00
|11,25
|Alkim Kimya
|15,05
|2,45
|6,84
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,88
|-2,08
|-14,16
|Altınyunus Çeşme
|54,85
|4,28
|9,79
|Anadolu Efes
|20,88
|-3,33
|-2,25
|Anadolu Grubu Holding
|22,68
|-0,53
|-13,19
|Anadolu Hayat Emek.
|9,49
|0,85
|18,10
|Anadolu Isuzu
|15,68
|0,13
|-12,89
|Anadolu Sigorta
|6,12
|-1,13
|-15,24
|Anel Elektrik
|2,62
|-0,76
|-17,35
|Arçelik
|31,90
|0,00
|12,09
|ARD Bilişim Teknolojileri
|50,40
|-0,49
|4,83
|Arena Bilgisayar
|10,01
|-2,15
|-8,18
|Armada Bilgisayar
|52,75
|0,00
|7,48
|Arsan Tekstil
|4,46
|1,83
|11,89
|Arzum Ev Aletleri
|20,16
|0,70
|-16,57
|Aselsan
|14,86
|1,02
|-18,58
|Ata GMYO
|4,22
|2,43
|-23,41
|Atakule GMYO
|3,45
|2,99
|47,37
|Atlantis Yatırım Holding
|4,45
|1,14
|-19,96
|Atlas Yat. Ort.
|1,47
|1,38
|-16,00
|ATP Bilgisayar
|37,46
|0,38
|Avrasya GMYO
|3,04
|-1,94
|16,06
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,79
|-1,41
|-12,81
|Avrupa Yatırım Holding
|5,75
|-2,38
|-4,17
|Aydem Enerji
|6,79
|-0,15
|Ayen Enerji
|4,87
|-0,81
|-9,98
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|19,00
|-0,31
|68,44
|Aygaz
|15,34
|0,46
|8,13
|Bagfaş
|19,00
|1,88
|-5,00
|Bak Ambalaj
|20,10
|-1,18
|1,64
|Balatacılar Balatacılık
|8,60
|-2,27
|4,37
|Bantaş Ambalaj
|3,60
|-0,28
|15,14
|Banvit
|66,50
|0,00
|27,88
|Başkent Doğalgaz GMYO
|25,50
|5,02
|Baştaş Başkent Çimento
|9,72
|-7,43
|-44,04
|Batı Çimento
|11,99
|-1,24
|154,56
|Batısöke Çimento
|3,01
|0,00
|23,36
|Bayrak Taban Sanayi
|8,28
|-2,36
|-21,96
|Bera Holding
|9,93
|0,30
|-51,04
|Berkosan Yalıtım
|8,75
|-2,99
|-1,91
|Beşiktaş Futbol Yat.
|6,25
|0,16
|54,70
|Beyaz Filo
|8,70
|0,23
|-13,68
|Bilici Yatırım
|18,32
|-0,16
|231,08
|Bim Mağazalar
|69,65
|2,05
|-2,31
|Biotrend Çevre ve Enerji
|35,90
|1,82
|Birko Mensucat
|1,13
|-0,88
|1,80
|Birleşim Mühendislik
|9,98
|-1,19
|Birlik Mensucat
|2,20
|-4,35
|-36,42
|Bizim Mağazaları
|12,57
|-1,33
|-18,16
|BMS Çelik Hasır
|9,37
|-0,11
|Boğaziçi Beton Sanayi
|4,71
|0,00
|Borusan Mannesmann
|23,46
|-1,01
|-15,61
|Borusan Yat. Paz.
|409,70
|-5,62
|-9,81
|Bosch Fren Sistemleri
|855,10
|0,91
|-30,46
|Bossa
|28,40
|-1,39
|59,10
|Brisa
|22,00
|-0,18
|13,62
|Burçelik
|21,70
|-2,25
|3,24
|Burçelik Vana
|22,98
|0,79
|-53,73
|Bursa Çimento
|3,36
|-1,75
|-32,50
|Carrefoursa
|44,16
|-1,65
|-38,50
|Casa Emtia Petrol
|130,50
|1,95
|23,11
|Ceo Event Medya
|8,20
|-0,73
|27,53
|Coca Cola İçecek
|86,10
|-1,94
|35,57
|Cosmos Yat. Holding
|10,57
|-0,38
|31,14
|Credıtwest Faktorıng
|4,27
|-1,16
|-27,26
|Çan2 Termik
|12,66
|-1,09
|Çelebi
|160,00
|4,03
|-12,34
|Çelik Halat
|6,19
|-1,12
|-31,96
|Çemaş Döküm
|1,19
|0,00
|-30,11
|Çemtaş
|13,17
|0,23
|-16,17
|Çimbeton
|212,40
|-0,70
|-28,36
|Çimentaş
|26,90
|0,00
|-25,61
|Çimsa
|26,98
|3,45
|51,57
|Çuhadaroğlu Metal
|8,01
|0,12
|5,29
|Dagi Giyim
|3,39
|-1,17
|-0,48
|Dagi Yatırım Holding
|12,59
|0,56
|-2,40
|Dardanel
|2,83
|0,00
|-46,85
|Datagate Bilgisayar
|13,60
|-0,51
|-15,58
|Demısaş Döküm
|6,80
|-1,31
|5,01
|Denge Holding
|1,56
|-2,50
|-48,64
|Deniz GMYO
|2,10
|-1,87
|14,00
|Derimod
|9,98
|1,22
|2,46
|Derlüks Yatırım Holding
|4,62
|0,43
|-47,62
|Desa Deri
|9,06
|-0,33
|-6,98
|Despec Bilgisayar
|12,12
|-2,34
|-7,20
|Deva Holding
|23,20
|-0,43
|-3,57
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|11,76
|-1,09
|9,14
|Diriteks Diriliş Tekstil
|5,60
|6,26
|50,13
|Ditaş Doğan
|17,17
|-3,81
|32,02
|DO-CO
|695,80
|6,10
|10,44
|Doğan Burda
|23,08
|1,23
|2,85
|Doğan Holding
|2,52
|-0,79
|-15,95
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,36
|3,96
|1,33
|Doğusan
|5,23
|-3,51
|19,41
|Doğuş GMYO
|9,06
|-0,88
|10,89
|Doğuş Otomotiv
|35,10
|0,57
|35,40
|Döktaş Dökümcülük
|30,90
|-0,32
|0,91
|Duran Doğan Basım
|14,28
|-3,77
|36,13
|Dyo Boya
|10,27
|-1,15
|-8,69
|Eczacıbaşı İlaç
|6,04
|0,33
|-16,13
|Eczacıbaşı Yatırım
|39,70
|-0,75
|47,48
|E-Data Teknoloji
|11,29
|-2,92
|Edip Gayrimenkul
|3,42
|-1,16
|3,01
|Ege Endüstri
|1.181,80
|-0,35
|-29,02
|Ege Gübre
|156,10
|-2,01
|8,81
|Ege Profil
|27,68
|-1,84
|-27,62
|Ege Seramik
|12,88
|-1,15
|33,30
|Egeplast
|26,10
|4,40
|-21,62
|Ekiz Kimya
|6,33
|2,26
|-11,22
|Emek Elektrik
|2,56
|1,19
|-10,34
|Eminiş Ambalaj
|19,78
|0,00
|-46,31
|Emlak Konut GMYO
|1,82
|-0,55
|-13,93
|Enerjisa Enerji
|10,56
|-2,13
|-8,42
|Enka İnşaat
|10,18
|-3,23
|44,57
|Erbosan
|112,50
|-6,02
|177,40
|Ereğli Demir Çelik
|17,04
|-0,41
|29,72
|Ersu Gıda
|3,53
|0,28
|-28,54
|Escar Turizm Taşımacılık
|19,63
|-2,73
|Escort Teknoloji
|5,70
|0,35
|-13,24
|Esenboğa Elektrik
|33,80
|-1,97
|77,65
|Etiler Gıda
|5,35
|-1,47
|34,42
|Euro Kapital Yat. Ort.
|6,68
|-0,30
|74,89
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,45
|1,77
|-2,50
|Euro Yat. Ort.
|3,30
|-0,30
|-25,70
|Euro Yatırım Holding
|2,32
|-0,43
|-18,31
|Europap Tezol Kağıt
|18,44
|9,96
|Fade Gıda
|8,32
|-1,07
|59,95
|Fenerbahçe Futbol
|32,42
|-0,55
|9,68
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,48
|0,40
|-15,87
|F-M İzmit Piston
|107,80
|-0,92
|-12,07
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|12,30
|0,08
|-5,60
|Ford Otosan
|166,10
|-0,72
|35,99
|Formet Metal ve Cam
|1,23
|-0,81
|-49,86
|Frigo Pak Gıda
|18,97
|-4,48
|-9,58
|Galata Wind Enerji
|3,63
|-0,27
|Galatasaray Sportif
|3,61
|0,56
|-10,86
|Garanti Bankası
|9,39
|-1,16
|-7,50
|Garanti Faktoring
|10,28
|9,95
|-7,64
|Garanti Yat. Ort.
|2,30
|4,55
|-28,48
|Gedik Y. Men. Değ.
|7,02
|-1,68
|18,46
|Gediz Ambalaj
|16,67
|-1,88
|24,40
|Gen İlaç
|13,89
|-0,07
|Gentaş
|3,07
|0,00
|-31,98
|Gersan Elektrik
|5,51
|-0,54
|-10,26
|Girişim Elektrik Sanayi
|23,48
|-2,33
|Global Men. Değ.
|6,15
|0,16
|2,33
|Global Yat. Holding
|2,08
|-1,42
|-40,79
|Good-Year
|7,68
|-1,66
|-3,62
|Göltaş Çimento
|38,04
|-1,60
|-7,32
|Gözde Girişim
|5,68
|0,18
|-28,82
|GSD Denizcilik
|2,92
|-3,31
|19,91
|GSD Holding
|2,32
|1,75
|-7,57
|Gübre Fabrik.
|48,56
|-1,10
|-43,57
|Güler Yat. Holding
|2,62
|8,71
|-24,34
|Halk GMYO
|2,46
|-2,38
|-19,29
|Hatay Tekstil
|16,58
|0,18
|21,59
|Hedef Girişim
|2,77
|-0,72
|9,71
|Hektaş
|8,09
|-1,34
|51,43
|HUB Girişim
|10,56
|1,54
|-41,98
|Hürriyet Gzt.
|2,29
|2,69
|9,05
|ICBC Turkey Bank
|5,70
|-1,55
|-12,31
|İdeal Finansal Teknolojiler
|49,50
|-1,69
|267,76
|İdealist GMYO
|2,46
|-4,28
|3,66
|İhlas Ev Aletleri
|0,98
|-1,01
|-47,40
|İhlas Gayrimenkul
|0,90
|0,00
|-28,00
|İhlas Gazetecilik
|1,05
|-9,48
|-57,38
|İhlas Holding
|0,57
|1,79
|-49,23
|İhlas Yayın Holding
|0,77
|-2,53
|-32,46
|İndeks Bilgisayar
|6,17
|1,15
|32,80
|Info Yatırım
|3,85
|-0,52
|-17,57
|İntema
|35,16
|-0,90
|-11,88
|Inveo Yatırım Holding
|98,45
|0,00
|122,64
|İpek Doğal Enerji
|11,71
|-0,51
|-10,47
|İskenderun Demir Çelik
|11,68
|-2,10
|29,26
(Sürecek)
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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