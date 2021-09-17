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Borsada günlük işlemler (1)

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)

A.V.O.D Gıda ve Tarım5,252,34-32,17

Acıpayam Selüloz15,950,19-6,33

Adel Kalemcilik28,040,21-18,09

Adese Gayrimenkul1,240,00-55,71

Afyon Çimento3,49-1,13-31,70

AGESA Hayat Emeklilik17,780,111,11

Ak Enerji1,750,00-20,81

Akbank5,550,18-17,87

Akçansa14,100,00-12,43

Akdeniz Yatırım Hold.2,719,7212,77

Akfen GMYO3,86-3,5047,85

Akın Tekstil33,140,494,35

Akiş GMYO1,77-0,56-36,61

Akmerkez GMYO38,22-1,19-38,18

Aksa20,923,2651,43

Aksa Enerji14,740,4898,12

Aksigorta6,990,00-15,88

Aksu Enerji10,913,0244,56

Alarko Carrıer321,20-0,89-11,64

Alarko GMYO21,402,39-15,52

Alarko Holding9,16-0,547,49

Albaraka Türk1,52-0,65-21,65

Alcatel Lucent Teletaş24,700,16-16,72

Alkim Kağıt14,400,0011,25

Alkim Kimya15,052,456,84

Altınyağ Madencilik ve Enerji1,88-2,08-14,16

Altınyunus Çeşme54,854,289,79

Anadolu Efes20,88-3,33-2,25

Anadolu Grubu Holding22,68-0,53-13,19

Anadolu Hayat Emek.9,490,8518,10

Anadolu Isuzu15,680,13-12,89

Anadolu Sigorta6,12-1,13-15,24

Anel Elektrik2,62-0,76-17,35

Arçelik31,900,0012,09

ARD Bilişim Teknolojileri50,40-0,494,83

Arena Bilgisayar10,01-2,15-8,18

Armada Bilgisayar52,750,007,48

Arsan Tekstil4,461,8311,89

Arzum Ev Aletleri20,160,70-16,57

Aselsan14,861,02-18,58

Ata GMYO4,222,43-23,41

Atakule GMYO3,452,9947,37

Atlantis Yatırım Holding4,451,14-19,96

Atlas Yat. Ort.1,471,38-16,00

ATP Bilgisayar37,460,38

Avrasya GMYO3,04-1,9416,06

Avrasya Petrol ve Tur.2,79-1,41-12,81

Avrupa Yatırım Holding5,75-2,38-4,17

Aydem Enerji6,79-0,15

Ayen Enerji4,87-0,81-9,98

Ayes Çelik Hasır ve Çit19,00-0,3168,44

Aygaz15,340,468,13

Bagfaş19,001,88-5,00

Bak Ambalaj20,10-1,181,64

Balatacılar Balatacılık8,60-2,274,37

Bantaş Ambalaj3,60-0,2815,14

Banvit66,500,0027,88

Başkent Doğalgaz GMYO25,505,02

Baştaş Başkent Çimento9,72-7,43-44,04

Batı Çimento11,99-1,24154,56

Batısöke Çimento3,010,0023,36

Bayrak Taban Sanayi8,28-2,36-21,96

Bera Holding9,930,30-51,04

Berkosan Yalıtım8,75-2,99-1,91

Beşiktaş Futbol Yat.6,250,1654,70

Beyaz Filo8,700,23-13,68

Bilici Yatırım18,32-0,16231,08

Bim Mağazalar69,652,05-2,31

Biotrend Çevre ve Enerji35,901,82

Birko Mensucat1,13-0,881,80

Birleşim Mühendislik9,98-1,19

Birlik Mensucat2,20-4,35-36,42

Bizim Mağazaları12,57-1,33-18,16

BMS Çelik Hasır9,37-0,11

Boğaziçi Beton Sanayi4,710,00

Borusan Mannesmann23,46-1,01-15,61

Borusan Yat. Paz.409,70-5,62-9,81

Bosch Fren Sistemleri855,100,91-30,46

Bossa28,40-1,3959,10

Brisa22,00-0,1813,62

Burçelik21,70-2,253,24

Burçelik Vana22,980,79-53,73

Bursa Çimento3,36-1,75-32,50

Carrefoursa44,16-1,65-38,50

Casa Emtia Petrol130,501,9523,11

Ceo Event Medya8,20-0,7327,53

Coca Cola İçecek86,10-1,9435,57

Cosmos Yat. Holding10,57-0,3831,14

Credıtwest Faktorıng4,27-1,16-27,26

Çan2 Termik12,66-1,09

Çelebi160,004,03-12,34

Çelik Halat6,19-1,12-31,96

Çemaş Döküm1,190,00-30,11

Çemtaş13,170,23-16,17

Çimbeton212,40-0,70-28,36

Çimentaş26,900,00-25,61

Çimsa26,983,4551,57

Çuhadaroğlu Metal8,010,125,29

Dagi Giyim3,39-1,17-0,48

Dagi Yatırım Holding12,590,56-2,40

Dardanel2,830,00-46,85

Datagate Bilgisayar13,60-0,51-15,58

Demısaş Döküm6,80-1,315,01

Denge Holding1,56-2,50-48,64

Deniz GMYO2,10-1,8714,00

Derimod9,981,222,46

Derlüks Yatırım Holding4,620,43-47,62

Desa Deri9,06-0,33-6,98

Despec Bilgisayar12,12-2,34-7,20

Deva Holding23,20-0,43-3,57

Dinamik Isı Makina Yalıtım11,76-1,099,14

Diriteks Diriliş Tekstil5,606,2650,13

Ditaş Doğan17,17-3,8132,02

DO-CO695,806,1010,44

Doğan Burda23,081,232,85

Doğan Holding2,52-0,79-15,95

Doğtaş Kelebek Mobilya2,363,961,33

Doğusan5,23-3,5119,41

Doğuş GMYO9,06-0,8810,89

Doğuş Otomotiv35,100,5735,40

Döktaş Dökümcülük30,90-0,320,91

Duran Doğan Basım14,28-3,7736,13

Dyo Boya10,27-1,15-8,69

Eczacıbaşı İlaç6,040,33-16,13

Eczacıbaşı Yatırım39,70-0,7547,48

E-Data Teknoloji11,29-2,92

Edip Gayrimenkul3,42-1,163,01

Ege Endüstri1.181,80-0,35-29,02

Ege Gübre156,10-2,018,81

Ege Profil27,68-1,84-27,62

Ege Seramik12,88-1,1533,30

Egeplast26,104,40-21,62

Ekiz Kimya6,332,26-11,22

Emek Elektrik2,561,19-10,34

Eminiş Ambalaj19,780,00-46,31

Emlak Konut GMYO1,82-0,55-13,93

Enerjisa Enerji10,56-2,13-8,42

Enka İnşaat10,18-3,2344,57

Erbosan112,50-6,02177,40

Ereğli Demir Çelik17,04-0,4129,72

Ersu Gıda3,530,28-28,54

Escar Turizm Taşımacılık19,63-2,73

Escort Teknoloji5,700,35-13,24

Esenboğa Elektrik33,80-1,9777,65

Etiler Gıda5,35-1,4734,42

Euro Kapital Yat. Ort.6,68-0,3074,89

Euro Trend Yat. Ort.3,451,77-2,50

Euro Yat. Ort.3,30-0,30-25,70

Euro Yatırım Holding2,32-0,43-18,31

Europap Tezol Kağıt18,449,96

Fade Gıda8,32-1,0759,95

Fenerbahçe Futbol32,42-0,559,68

Flap Kongre Toplantı Hiz.2,480,40-15,87

F-M İzmit Piston107,80-0,92-12,07

Fonet Bilgi Teknolojileri12,300,08-5,60

Ford Otosan166,10-0,7235,99

Formet Metal ve Cam1,23-0,81-49,86

Frigo Pak Gıda18,97-4,48-9,58

Galata Wind Enerji3,63-0,27

Galatasaray Sportif3,610,56-10,86

Garanti Bankası9,39-1,16-7,50

Garanti Faktoring10,289,95-7,64

Garanti Yat. Ort.2,304,55-28,48

Gedik Y. Men. Değ.7,02-1,6818,46

Gediz Ambalaj16,67-1,8824,40

Gen İlaç13,89-0,07

Gentaş3,070,00-31,98

Gersan Elektrik5,51-0,54-10,26

Girişim Elektrik Sanayi23,48-2,33

Global Men. Değ.6,150,162,33

Global Yat. Holding2,08-1,42-40,79

Good-Year7,68-1,66-3,62

Göltaş Çimento38,04-1,60-7,32

Gözde Girişim5,680,18-28,82

GSD Denizcilik2,92-3,3119,91

GSD Holding2,321,75-7,57

Gübre Fabrik.48,56-1,10-43,57

Güler Yat. Holding2,628,71-24,34

Halk GMYO2,46-2,38-19,29

Hatay Tekstil16,580,1821,59

Hedef Girişim2,77-0,729,71

Hektaş8,09-1,3451,43

HUB Girişim10,561,54-41,98

Hürriyet Gzt.2,292,699,05

ICBC Turkey Bank5,70-1,55-12,31

İdeal Finansal Teknolojiler49,50-1,69267,76

İdealist GMYO2,46-4,283,66

İhlas Ev Aletleri0,98-1,01-47,40

İhlas Gayrimenkul0,900,00-28,00

İhlas Gazetecilik1,05-9,48-57,38

İhlas Holding0,571,79-49,23

İhlas Yayın Holding0,77-2,53-32,46

İndeks Bilgisayar6,171,1532,80

Info Yatırım3,85-0,52-17,57

İntema35,16-0,90-11,88

Inveo Yatırım Holding98,450,00122,64

İpek Doğal Enerji11,71-0,51-10,47

İskenderun Demir Çelik11,68-2,1029,26

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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