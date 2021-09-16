Borsada günlük işlemler (1)
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Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|5,13
|-1,35
|-33,72
|Acıpayam Selüloz
|15,92
|-1,42
|-6,51
|Adel Kalemcilik
|27,98
|5,19
|-18,27
|Adese Gayrimenkul
|1,24
|-0,80
|-55,71
|Afyon Çimento
|3,53
|0,00
|-30,92
|AGESA Hayat Emeklilik
|17,76
|0,51
|1,00
|Ak Enerji
|1,75
|-1,69
|-20,81
|Akbank
|5,54
|-0,36
|-18,02
|Akçansa
|14,10
|-0,70
|-12,43
|Akdeniz Yatırım Hold.
|2,47
|9,78
|2,78
|Akfen GMYO
|4,00
|-1,23
|53,21
|Akın Tekstil
|32,98
|-1,38
|3,84
|Akiş GMYO
|1,78
|-0,56
|-36,25
|Akmerkez GMYO
|38,68
|-0,05
|-37,43
|Aksa
|20,26
|-0,69
|46,66
|Aksa Enerji
|14,67
|-1,54
|97,18
|Aksigorta
|6,99
|0,29
|-15,88
|Aksu Enerji
|10,59
|-1,40
|40,32
|Alarko Carrıer
|324,10
|0,34
|-10,84
|Alarko GMYO
|20,90
|-1,88
|-17,49
|Alarko Holding
|9,21
|-1,07
|8,08
|Albaraka Türk
|1,53
|1,32
|-21,13
|Alcatel Lucent Teletaş
|24,66
|-1,36
|-16,86
|Alkim Kağıt
|14,40
|-1,03
|11,25
|Alkim Kimya
|14,69
|-3,10
|4,28
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,92
|-1,03
|-12,33
|Altınyunus Çeşme
|52,60
|-0,85
|5,28
|Anadolu Efes
|21,60
|-0,64
|1,12
|Anadolu Grubu Holding
|22,80
|-0,44
|-12,73
|Anadolu Hayat Emek.
|9,41
|0,64
|17,11
|Anadolu Isuzu
|15,66
|-1,51
|-13,00
|Anadolu Sigorta
|6,19
|0,00
|-14,27
|Anel Elektrik
|2,64
|-2,22
|-16,72
|Arçelik
|31,90
|0,25
|12,09
|ARD Bilişim Teknolojileri
|50,65
|-2,60
|5,35
|Arena Bilgisayar
|10,23
|-3,13
|-6,17
|Armada Bilgisayar
|52,75
|-3,12
|7,48
|Arsan Tekstil
|4,38
|-3,31
|9,89
|Arzum Ev Aletleri
|20,02
|-5,12
|-17,15
|Aselsan
|14,71
|-0,34
|-19,40
|Ata GMYO
|4,12
|0,24
|-25,23
|Atakule GMYO
|3,35
|4,04
|43,09
|Atlantis Yatırım Holding
|4,40
|-1,12
|-20,86
|Atlas Yat. Ort.
|1,45
|-0,68
|-17,14
|ATP Bilgisayar
|37,32
|6,63
|Avrasya GMYO
|3,10
|-1,27
|18,35
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,83
|-0,35
|-11,56
|Avrupa Yatırım Holding
|5,89
|-2,97
|-1,83
|Aydem Enerji
|6,80
|-1,31
|Ayen Enerji
|4,91
|-3,35
|-9,24
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|19,06
|-4,60
|68,98
|Aygaz
|15,27
|-0,72
|7,64
|Bagfaş
|18,65
|-0,64
|-6,75
|Bak Ambalaj
|20,34
|-1,26
|2,85
|Balatacılar Balatacılık
|8,80
|-4,35
|6,80
|Bantaş Ambalaj
|3,61
|-2,70
|15,46
|Banvit
|66,50
|-0,45
|27,88
|Başkent Doğalgaz GMYO
|24,28
|1,17
|Baştaş Başkent Çimento
|10,50
|9,95
|-39,55
|Batı Çimento
|12,14
|-0,65
|157,75
|Batısöke Çimento
|3,01
|1,35
|23,36
|Bayrak Taban Sanayi
|8,48
|-2,30
|-20,08
|Bera Holding
|9,90
|-1,88
|-51,18
|Berkosan Yalıtım
|9,02
|-2,38
|1,12
|Beşiktaş Futbol Yat.
|6,24
|-2,19
|54,46
|Beyaz Filo
|8,68
|-1,36
|-13,88
|Bilici Yatırım
|18,35
|1,10
|231,63
|Bim Mağazalar
|68,25
|0,81
|-4,27
|Biotrend Çevre ve Enerji
|35,26
|0,51
|Birko Mensucat
|1,14
|-0,87
|2,70
|Birleşim Mühendislik
|10,10
|-1,56
|Birlik Mensucat
|2,30
|0,88
|-33,53
|Bizim Mağazaları
|12,74
|3,07
|-17,06
|BMS Çelik Hasır
|9,38
|4,22
|Boğaziçi Beton Sanayi
|4,71
|0,21
|Borusan Mannesmann
|23,70
|-1,17
|-14,75
|Borusan Yat. Paz.
|434,10
|3,31
|-4,44
|Bosch Fren Sistemleri
|847,40
|0,40
|-31,09
|Bossa
|28,80
|-0,21
|61,34
|Brisa
|22,04
|-0,18
|13,82
|Burçelik
|22,20
|-0,09
|5,61
|Burçelik Vana
|22,80
|0,88
|-54,09
|Bursa Çimento
|3,42
|-0,29
|-31,29
|Carrefoursa
|44,90
|-4,95
|-37,47
|Casa Emtia Petrol
|128,00
|-5,81
|20,75
|Ceo Event Medya
|8,26
|0,61
|28,46
|Coca Cola İçecek
|87,80
|0,57
|38,25
|Cosmos Yat. Holding
|10,61
|-2,57
|31,64
|Credıtwest Faktorıng
|4,32
|-0,46
|-26,41
|Çan2 Termik
|12,80
|0,79
|Çelebi
|153,80
|-1,47
|-15,74
|Çelik Halat
|6,26
|-0,95
|-31,19
|Çemaş Döküm
|1,19
|0,00
|-30,11
|Çemtaş
|13,14
|-0,38
|-16,37
|Çimbeton
|213,90
|-0,28
|-27,86
|Çimentaş
|26,90
|-0,22
|-25,61
|Çimsa
|26,08
|-2,47
|46,52
|Çuhadaroğlu Metal
|8,00
|-0,87
|5,16
|Dagi Giyim
|3,43
|-2,83
|0,69
|Dagi Yatırım Holding
|12,52
|-0,71
|-2,95
|Dardanel
|2,83
|-2,08
|-46,85
|Datagate Bilgisayar
|13,67
|3,48
|-15,15
|Demısaş Döküm
|6,89
|0,00
|6,40
|Denge Holding
|1,60
|-4,19
|-47,32
|Deniz GMYO
|2,14
|0,00
|16,17
|Derimod
|9,86
|0,31
|1,23
|Derlüks Yatırım Holding
|4,60
|-4,96
|-47,85
|Desa Deri
|9,09
|-2,15
|-6,67
|Despec Bilgisayar
|12,41
|-0,40
|-4,98
|Deva Holding
|23,30
|-1,02
|-3,15
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|11,89
|-0,67
|10,35
|Diriteks Diriliş Tekstil
|5,27
|-9,91
|41,29
|Ditaş Doğan
|17,85
|-1,65
|37,25
|DO-CO
|655,80
|0,00
|4,10
|Doğan Burda
|22,80
|-1,04
|1,60
|Doğan Holding
|2,54
|-1,17
|-15,28
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,27
|4,61
|-2,53
|Doğusan
|5,42
|-1,63
|23,74
|Doğuş GMYO
|9,14
|0,33
|11,87
|Doğuş Otomotiv
|34,90
|0,40
|34,63
|Döktaş Dökümcülük
|31,00
|0,65
|1,24
|Duran Doğan Basım
|14,84
|-2,05
|41,47
|Dyo Boya
|10,39
|-1,70
|-7,62
|Eczacıbaşı İlaç
|6,02
|-0,33
|-16,41
|Eczacıbaşı Yatırım
|40,00
|-1,33
|48,59
|E-Data Teknoloji
|11,63
|-3,24
|Edip Gayrimenkul
|3,46
|-1,70
|4,22
|Ege Endüstri
|1.186,00
|-1,26
|-28,76
|Ege Gübre
|159,30
|-1,12
|11,04
|Ege Profil
|28,20
|-1,61
|-26,26
|Ege Seramik
|13,03
|-2,18
|34,85
|Egeplast
|25,00
|2,46
|-24,92
|Ekiz Kimya
|6,19
|-3,43
|-13,18
|Emek Elektrik
|2,53
|-1,56
|-11,39
|Eminiş Ambalaj
|19,78
|-1,10
|-46,31
|Emlak Konut GMYO
|1,83
|0,00
|-13,46
|Enerjisa Enerji
|10,79
|-1,28
|-6,42
|Enka İnşaat
|10,52
|0,19
|49,39
|Erbosan
|119,70
|-3,00
|195,16
|Ereğli Demir Çelik
|17,11
|-1,55
|30,25
|Ersu Gıda
|3,52
|-1,40
|-28,74
|Escar Turizm Taşımacılık
|20,18
|-1,56
|Escort Teknoloji
|5,68
|-0,35
|-13,55
|Esenboğa Elektrik
|34,48
|4,80
|81,22
|Etiler Gıda
|5,43
|-0,91
|36,43
|Euro Kapital Yat. Ort.
|6,70
|0,00
|75,42
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,39
|-0,29
|-4,19
|Euro Yat. Ort.
|3,31
|-1,19
|-25,47
|Euro Yatırım Holding
|2,33
|-5,67
|-17,96
|Europap Tezol Kağıt
|16,77
|9,97
|Fade Gıda
|8,41
|2,06
|61,68
|Fenerbahçe Futbol
|32,60
|-0,37
|10,28
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,47
|-1,20
|-16,21
|F-M İzmit Piston
|108,80
|-1,00
|-11,25
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|12,29
|-1,76
|-5,68
|Ford Otosan
|167,30
|0,54
|36,98
|Formet Metal ve Cam
|1,24
|-1,59
|-49,45
|Frigo Pak Gıda
|19,86
|9,97
|-5,34
|Galata Wind Enerji
|3,64
|0,28
|Galatasaray Sportif
|3,59
|-0,83
|-11,36
|Garanti Bankası
|9,50
|0,74
|-6,41
|Garanti Faktoring
|9,35
|10,00
|-15,99
|Garanti Yat. Ort.
|2,20
|1,38
|-31,59
|Gedik Y. Men. Değ.
|7,14
|-0,83
|20,48
|Gediz Ambalaj
|16,99
|-1,68
|26,79
|Gen İlaç
|13,90
|-2,87
|Gentaş
|3,07
|-1,29
|-31,98
|Gersan Elektrik
|5,54
|-4,32
|-9,77
|Girişim Elektrik Sanayi
|24,04
|-2,51
|Global Men. Değ.
|6,14
|-0,97
|2,16
|Global Yat. Holding
|2,11
|-3,21
|-39,94
|Good-Year
|7,81
|2,63
|-1,99
|Göltaş Çimento
|38,66
|-2,52
|-5,81
|Gözde Girişim
|5,67
|-1,73
|-28,95
|GSD Denizcilik
|3,02
|-1,95
|24,02
|GSD Holding
|2,28
|-0,44
|-9,16
|Gübre Fabrik.
|49,10
|-0,45
|-42,94
|Güler Yat. Holding
|2,41
|-2,43
|-30,40
|Halk GMYO
|2,52
|2,86
|-17,32
|Hatay Tekstil
|16,55
|-1,43
|21,37
|Hedef Girişim
|2,79
|-0,71
|10,50
|Hektaş
|8,20
|-2,50
|53,49
|HUB Girişim
|10,40
|-2,26
|-42,86
|Hürriyet Gzt.
|2,23
|0,90
|6,19
|ICBC Turkey Bank
|5,79
|2,66
|-10,92
|İdeal Finansal Teknolojiler
|50,35
|0,40
|274,07
|İdealist GMYO
|2,57
|-2,65
|8,30
|İhlas Ev Aletleri
|0,99
|-1,00
|-46,86
|İhlas Gayrimenkul
|0,90
|-2,17
|-28,00
|İhlas Gazetecilik
|1,16
|-9,38
|-52,91
|İhlas Holding
|0,56
|-1,75
|-50,12
|İhlas Yayın Holding
|0,79
|1,28
|-30,70
|İndeks Bilgisayar
|6,10
|-1,29
|31,30
|Info Yatırım
|3,87
|-0,77
|-17,14
|İntema
|35,48
|-1,44
|-11,08
|Inveo Yatırım Holding
|98,45
|-1,65
|122,64
|İpek Doğal Enerji
|11,77
|-2,81
|-10,02
|İskenderun Demir Çelik
|11,93
|-1,81
|32,03
(Sürecek)
Milli Takımımızın başında hangi teknik adamı görmek istersiniz?— Haberler.com (@Haberler) September 13, 2021
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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