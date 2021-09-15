Borsada günlük işlemler (1)
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Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|5,20
|-0,38
|-32,82
|Acıpayam Selüloz
|16,15
|-0,68
|-5,16
|Adel Kalemcilik
|26,60
|0,83
|-22,30
|Adese Gayrimenkul
|1,25
|-0,79
|-55,36
|Afyon Çimento
|3,53
|-1,94
|-30,92
|AGESA Hayat Emeklilik
|17,67
|-1,28
|0,49
|Ak Enerji
|1,78
|-2,20
|-19,46
|Akbank
|5,56
|-1,59
|-17,73
|Akçansa
|14,20
|-1,39
|-11,81
|Akdeniz Yatırım Hold.
|2,25
|-1,75
|-6,37
|Akfen GMYO
|4,05
|-5,15
|55,12
|Akın Tekstil
|33,44
|-1,88
|5,29
|Akiş GMYO
|1,79
|-1,10
|-35,89
|Akmerkez GMYO
|38,70
|-0,82
|-37,40
|Aksa
|20,40
|6,75
|47,67
|Aksa Enerji
|14,90
|0,07
|100,27
|Aksigorta
|6,97
|-0,85
|-16,12
|Aksu Enerji
|10,74
|-4,11
|42,30
|Alarko Carrıer
|323,00
|1,03
|-11,15
|Alarko GMYO
|21,30
|0,09
|-15,91
|Alarko Holding
|9,31
|1,42
|9,25
|Albaraka Türk
|1,51
|-0,66
|-22,16
|Alcatel Lucent Teletaş
|25,00
|-2,80
|-15,71
|Alkim Kağıt
|14,55
|-0,68
|12,41
|Alkim Kimya
|15,16
|-0,39
|7,62
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,94
|4,30
|-11,42
|Altınyunus Çeşme
|53,05
|-2,75
|6,18
|Anadolu Efes
|21,74
|0,00
|1,77
|Anadolu Grubu Holding
|22,90
|-0,17
|-12,34
|Anadolu Hayat Emek.
|9,35
|0,00
|16,36
|Anadolu Isuzu
|15,90
|-0,31
|-11,67
|Anadolu Sigorta
|6,19
|-0,96
|-14,27
|Anel Elektrik
|2,70
|-0,74
|-14,83
|Arçelik
|31,82
|-0,62
|11,81
|ARD Bilişim Teknolojileri
|52,00
|0,00
|8,15
|Arena Bilgisayar
|10,56
|2,82
|-3,14
|Armada Bilgisayar
|54,45
|-2,59
|10,94
|Arsan Tekstil
|4,53
|1,24
|13,65
|Arzum Ev Aletleri
|21,10
|2,53
|-12,68
|Aselsan
|14,76
|-1,34
|-19,12
|Ata GMYO
|4,11
|-1,44
|-25,41
|Atakule GMYO
|3,22
|-0,92
|37,54
|Atlantis Yatırım Holding
|4,45
|-2,20
|-19,96
|Atlas Yat. Ort.
|1,46
|-1,35
|-16,57
|ATP Bilgisayar
|35,00
|-0,57
|Avrasya GMYO
|3,14
|0,00
|19,88
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,84
|0,00
|-11,25
|Avrupa Yatırım Holding
|6,07
|1,85
|1,17
|Aydem Enerji
|6,89
|-0,29
|Ayen Enerji
|5,08
|3,04
|-6,10
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|19,98
|-0,10
|77,13
|Aygaz
|15,38
|1,52
|8,41
|Bagfaş
|18,77
|-0,05
|-6,15
|Bak Ambalaj
|20,60
|-0,10
|4,16
|Balatacılar Balatacılık
|9,20
|4,90
|11,65
|Bantaş Ambalaj
|3,71
|0,00
|18,66
|Banvit
|66,80
|-0,30
|28,46
|Başkent Doğalgaz GMYO
|24,00
|0,00
|Baştaş Başkent Çimento
|9,55
|-2,15
|-45,02
|Batı Çimento
|12,22
|0,33
|159,45
|Batısöke Çimento
|2,97
|0,00
|21,72
|Bayrak Taban Sanayi
|8,68
|0,35
|-18,19
|Bera Holding
|10,09
|2,85
|-50,25
|Berkosan Yalıtım
|9,24
|-4,05
|3,59
|Beşiktaş Futbol Yat.
|6,38
|-0,47
|57,92
|Beyaz Filo
|8,80
|-0,23
|-12,69
|Bilici Yatırım
|18,15
|-0,38
|228,01
|Bim Mağazalar
|67,70
|0,37
|-5,04
|Biotrend Çevre ve Enerji
|35,08
|9,97
|Birko Mensucat
|1,15
|6,48
|3,60
|Birleşim Mühendislik
|10,26
|0,00
|Birlik Mensucat
|2,28
|-1,30
|-34,10
|Bizim Mağazaları
|12,36
|-0,72
|-19,53
|BMS Çelik Hasır
|9,00
|1,01
|Boğaziçi Beton Sanayi
|4,70
|0,64
|Borusan Mannesmann
|23,98
|-0,99
|-13,74
|Borusan Yat. Paz.
|420,20
|-0,21
|-7,50
|Bosch Fren Sistemleri
|844,00
|-1,89
|-31,37
|Bossa
|28,86
|-1,84
|61,68
|Brisa
|22,08
|2,70
|14,03
|Burçelik
|22,22
|-2,71
|5,71
|Burçelik Vana
|22,60
|-2,50
|-54,49
|Bursa Çimento
|3,43
|0,00
|-31,09
|Carrefoursa
|47,24
|1,16
|-34,21
|Casa Emtia Petrol
|135,90
|2,10
|28,21
|Ceo Event Medya
|8,21
|-1,44
|27,68
|Coca Cola İçecek
|87,30
|-0,06
|37,46
|Cosmos Yat. Holding
|10,89
|-0,18
|35,11
|Credıtwest Faktorıng
|4,34
|-0,91
|-26,06
|Çan2 Termik
|12,70
|-3,05
|Çelebi
|156,10
|-2,80
|-14,48
|Çelik Halat
|6,32
|-1,40
|-30,53
|Çemaş Döküm
|1,19
|-1,65
|-30,11
|Çemtaş
|13,19
|-0,60
|-16,05
|Çimbeton
|214,50
|-0,83
|-27,66
|Çimentaş
|26,96
|-0,15
|-25,44
|Çimsa
|26,74
|-1,47
|50,22
|Çuhadaroğlu Metal
|8,07
|1,64
|6,08
|Dagi Giyim
|3,53
|-0,84
|3,63
|Dagi Yatırım Holding
|12,61
|-1,48
|-2,25
|Dardanel
|2,89
|2,12
|-45,73
|Datagate Bilgisayar
|13,21
|2,48
|-18,00
|Demısaş Döküm
|6,89
|-1,29
|6,40
|Denge Holding
|1,67
|-1,18
|-45,02
|Deniz GMYO
|2,14
|-1,38
|16,17
|Derimod
|9,83
|0,31
|0,92
|Derlüks Yatırım Holding
|4,84
|-2,22
|-45,12
|Desa Deri
|9,29
|-1,69
|-4,62
|Despec Bilgisayar
|12,46
|9,97
|-4,59
|Deva Holding
|23,54
|1,20
|-2,15
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|11,97
|1,96
|11,09
|Diriteks Diriliş Tekstil
|5,85
|-9,86
|56,84
|Ditaş Doğan
|18,15
|3,01
|39,55
|DO-CO
|655,80
|-2,16
|4,10
|Doğan Burda
|23,04
|0,17
|2,67
|Doğan Holding
|2,57
|-0,77
|-14,28
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,17
|-0,91
|-6,82
|Doğusan
|5,51
|-9,97
|25,80
|Doğuş GMYO
|9,11
|-0,44
|11,51
|Doğuş Otomotiv
|34,76
|2,78
|34,09
|Döktaş Dökümcülük
|30,80
|0,20
|0,59
|Duran Doğan Basım
|15,15
|-1,69
|44,42
|Dyo Boya
|10,57
|-0,28
|-6,02
|Eczacıbaşı İlaç
|6,04
|-2,11
|-16,13
|Eczacıbaşı Yatırım
|40,54
|-1,12
|50,60
|E-Data Teknoloji
|12,02
|-3,45
|Edip Gayrimenkul
|3,52
|-3,03
|6,02
|Ege Endüstri
|1.201,10
|1,50
|-27,86
|Ege Gübre
|161,10
|-1,65
|12,30
|Ege Profil
|28,66
|-0,49
|-25,05
|Ege Seramik
|13,32
|-0,60
|37,85
|Egeplast
|24,40
|0,49
|-26,73
|Ekiz Kimya
|6,41
|0,63
|-10,10
|Emek Elektrik
|2,57
|-3,02
|-9,99
|Eminiş Ambalaj
|20,00
|0,00
|-45,71
|Emlak Konut GMYO
|1,83
|-1,08
|-13,46
|Enerjisa Enerji
|10,93
|-0,82
|-5,21
|Enka İnşaat
|10,50
|0,29
|49,11
|Erbosan
|123,40
|0,90
|204,28
|Ereğli Demir Çelik
|17,38
|-2,19
|32,30
|Ersu Gıda
|3,57
|0,85
|-27,73
|Escar Turizm Taşımacılık
|20,50
|-1,73
|Escort Teknoloji
|5,70
|-0,70
|-13,24
|Esenboğa Elektrik
|32,90
|1,17
|72,92
|Etiler Gıda
|5,48
|-2,14
|37,69
|Euro Kapital Yat. Ort.
|6,70
|0,30
|75,42
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,40
|-2,02
|-3,91
|Euro Yat. Ort.
|3,35
|-1,18
|-24,57
|Euro Yatırım Holding
|2,47
|-3,14
|-13,03
|Europap Tezol Kağıt
|15,25
|Fade Gıda
|8,24
|-0,72
|58,41
|Fenerbahçe Futbol
|32,72
|-1,74
|10,69
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,50
|-2,34
|-15,19
|F-M İzmit Piston
|109,90
|-2,57
|-10,36
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|12,51
|1,54
|-3,99
|Ford Otosan
|166,40
|-1,42
|36,24
|Formet Metal ve Cam
|1,26
|-0,79
|-48,64
|Frigo Pak Gıda
|18,06
|0,78
|-13,92
|Galata Wind Enerji
|3,63
|-1,63
|Galatasaray Sportif
|3,62
|1,12
|-10,62
|Garanti Bankası
|9,43
|-1,36
|-7,10
|Garanti Faktoring
|8,50
|-2,41
|-23,63
|Garanti Yat. Ort.
|2,17
|-0,91
|-32,52
|Gedik Y. Men. Değ.
|7,20
|-0,69
|21,50
|Gediz Ambalaj
|17,28
|-1,82
|28,96
|Gen İlaç
|14,31
|-1,78
|Gentaş
|3,11
|-0,32
|-31,09
|Gersan Elektrik
|5,79
|-0,86
|-5,70
|Girişim Elektrik Sanayi
|24,66
|3,44
|Global Men. Değ.
|6,20
|1,81
|3,16
|Global Yat. Holding
|2,18
|-2,24
|-37,95
|Good-Year
|7,61
|-0,39
|-4,50
|Göltaş Çimento
|39,66
|1,64
|-3,37
|Gözde Girişim
|5,77
|-1,70
|-27,69
|GSD Denizcilik
|3,08
|-3,14
|26,48
|GSD Holding
|2,29
|-2,14
|-8,76
|Gübre Fabrik.
|49,32
|-2,43
|-42,68
|Güler Yat. Holding
|2,47
|2,92
|-28,67
|Halk GMYO
|2,45
|2,08
|-19,62
|Hatay Tekstil
|16,79
|-0,71
|23,13
|Hedef Girişim
|2,81
|-0,35
|11,30
|Hektaş
|8,41
|-1,29
|57,42
|HUB Girişim
|10,64
|-0,09
|-41,54
|Hürriyet Gzt.
|2,21
|-0,45
|5,24
|ICBC Turkey Bank
|5,64
|1,81
|-13,23
|İdealist Danışmanlık
|50,15
|2,35
|272,59
|İdealist GMYO
|2,64
|-1,49
|11,25
|İhlas Ev Aletleri
|1,00
|-1,96
|-46,32
|İhlas Gayrimenkul
|0,92
|-2,13
|-26,40
|İhlas Gazetecilik
|1,28
|0,79
|-48,04
|İhlas Holding
|0,57
|-3,39
|-49,23
|İhlas Yayın Holding
|0,78
|-2,50
|-31,58
|İndeks Bilgisayar
|6,18
|-1,12
|33,02
|Info Yatırım
|3,90
|-2,50
|-16,50
|İntema
|36,00
|-1,10
|-9,77
|Inveo Yatırım Holding
|100,10
|0,00
|126,37
|İpek Doğal Enerji
|12,11
|-2,34
|-7,42
|İskenderun Demir Çelik
|12,15
|-2,17
|34,46
(Sürecek)
Sizce #Beşiktaş - #Dortmund maçını kim kazanır? #BeşiktaşınMaçıVar #BaşarılarBeşiktaş— Haberler.com (@Haberler) September 15, 2021
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