Borsada günlük işlemler (1)
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Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|5,32
|4,31
|-31,27
|Acıpayam Selüloz
|16,30
|0,56
|-4,28
|Adel Kalemcilik
|26,32
|1,86
|-23,12
|Adese Gayrimenkul
|1,27
|3,25
|-54,64
|Afyon Çimento
|3,62
|0,28
|-29,16
|AGESA Hayat Emeklilik
|17,88
|-0,67
|1,68
|Ak Enerji
|1,84
|-0,54
|-16,74
|Akbank
|5,65
|0,18
|-16,39
|Akçansa
|14,58
|-0,27
|-9,45
|Akdeniz Yatırım Hold.
|2,28
|0,44
|-5,12
|Akfen GMYO
|4,01
|-4,30
|53,59
|Akın Tekstil
|35,40
|4,86
|11,46
|Akiş GMYO
|1,81
|0,00
|-35,18
|Akmerkez GMYO
|39,10
|-1,26
|-36,75
|Aksa
|19,05
|-2,41
|37,90
|Aksa Enerji
|14,74
|-1,34
|98,12
|Aksigorta
|7,05
|0,28
|-15,15
|Aksu Enerji
|10,95
|-3,61
|45,09
|Alarko Carrıer
|327,00
|-1,86
|-10,04
|Alarko GMYO
|20,82
|0,97
|-17,81
|Alarko Holding
|8,99
|4,53
|5,50
|Albaraka Türk
|1,52
|0,66
|-21,65
|Alcatel Lucent Teletaş
|25,58
|-1,08
|-13,76
|Alkim Kağıt
|14,65
|0,41
|13,18
|Alkim Kimya
|15,28
|-0,13
|8,47
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,90
|2,15
|-13,24
|Altınyunus Çeşme
|54,55
|-3,19
|9,19
|Anadolu Efes
|21,64
|-0,28
|1,30
|Anadolu Grubu Holding
|22,96
|-1,46
|-12,11
|Anadolu Hayat Emek.
|9,44
|0,43
|17,48
|Anadolu Isuzu
|16,07
|0,88
|-10,72
|Anadolu Sigorta
|6,30
|-0,16
|-12,75
|Anel Elektrik
|2,77
|-1,07
|-12,62
|Arçelik
|32,28
|0,25
|13,43
|ARD Bilişim Teknolojileri
|52,70
|1,15
|9,61
|Arena Bilgisayar
|10,36
|1,07
|-4,97
|Armada Bilgisayar
|56,75
|2,25
|15,63
|Arsan Tekstil
|4,67
|-0,43
|15,73
|Arzum Ev Aletleri
|21,04
|6,16
|-12,93
|Aselsan
|15,11
|-0,07
|-17,21
|Ata GMYO
|4,21
|-4,54
|-23,59
|Atakule GMYO
|3,25
|0,62
|38,82
|Atlantis Yatırım Holding
|4,40
|1,62
|-20,86
|Atlas Yat. Ort.
|1,48
|-0,67
|-15,43
|ATP Bilgisayar
|32,96
|0,43
|Avrasya GMYO
|3,15
|-0,32
|20,26
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,91
|-3,00
|-9,06
|Avrupa Yatırım Holding
|5,63
|-1,57
|-6,17
|Aydem Enerji
|6,93
|0,00
|Ayen Enerji
|4,90
|2,30
|-9,43
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|19,50
|1,72
|72,88
|Aygaz
|15,18
|0,07
|7,00
|Bagfaş
|19,05
|1,87
|-4,75
|Bak Ambalaj
|20,56
|0,29
|3,96
|Balatacılar Balatacılık
|8,93
|-2,93
|8,37
|Bantaş Ambalaj
|3,90
|0,78
|24,73
|Banvit
|67,55
|0,75
|29,90
|Başkent Doğalgaz GMYO
|23,10
|0,00
|Baştaş Başkent Çimento
|9,74
|-2,50
|-43,93
|Batı Çimento
|12,40
|0,98
|163,27
|Batısöke Çimento
|2,92
|-0,68
|19,67
|Bayrak Taban Sanayi
|8,76
|2,70
|-17,44
|Bera Holding
|9,95
|-0,60
|-50,94
|Berkosan Yalıtım
|9,86
|-4,27
|10,54
|Beşiktaş Futbol Yat.
|6,45
|9,88
|59,65
|Beyaz Filo
|8,87
|-1,33
|-12,00
|Bilici Yatırım
|18,35
|-1,34
|231,63
|Bim Mağazalar
|68,20
|-0,87
|-4,34
|Biotrend Çevre ve Enerji
|29,00
|2,26
|Birko Mensucat
|1,12
|-3,45
|0,90
|Birleşim Mühendislik
|10,47
|3,25
|Birlik Mensucat
|2,20
|-4,35
|-36,42
|Bizim Mağazaları
|12,45
|1,47
|-18,95
|BMS Çelik Hasır
|8,80
|3,17
|Boğaziçi Beton Sanayi
|4,72
|0,43
|Borusan Mannesmann
|24,36
|-1,62
|-12,37
|Borusan Yat. Paz.
|431,00
|-2,25
|-5,12
|Bosch Fren Sistemleri
|873,10
|-0,22
|-29,00
|Bossa
|29,90
|-1,58
|67,51
|Brisa
|21,72
|-0,73
|12,17
|Burçelik
|23,38
|-2,99
|11,23
|Burçelik Vana
|23,06
|-3,51
|-53,56
|Bursa Çimento
|3,47
|-0,29
|-30,29
|Carrefoursa
|42,46
|10,00
|-40,86
|Casa Emtia Petrol
|135,60
|-6,61
|27,92
|Ceo Event Medya
|8,25
|-2,48
|28,30
|Coca Cola İçecek
|87,65
|-1,85
|38,01
|Cosmos Yat. Holding
|10,99
|-0,09
|36,35
|Credıtwest Faktorıng
|4,37
|0,00
|-25,55
|Çan2 Termik
|12,84
|-0,54
|Çelebi
|163,90
|0,55
|-10,20
|Çelik Halat
|6,77
|5,62
|-25,59
|Çemaş Döküm
|1,23
|0,82
|-27,76
|Çemtaş
|13,46
|2,98
|-14,33
|Çimbeton
|217,60
|-0,68
|-26,61
|Çimentaş
|27,30
|2,79
|-24,50
|Çimsa
|27,42
|1,93
|54,04
|Çuhadaroğlu Metal
|8,20
|4,19
|7,79
|Dagi Giyim
|3,49
|-0,29
|2,45
|Dagi Yatırım Holding
|13,06
|-1,58
|1,24
|Dardanel
|2,88
|-0,69
|-45,92
|Datagate Bilgisayar
|12,98
|1,49
|-19,43
|Demısaş Döküm
|7,17
|2,14
|10,73
|Denge Holding
|1,68
|-0,59
|-44,69
|Deniz GMYO
|2,17
|0,00
|17,80
|Derimod
|9,74
|-1,42
|0,00
|Derlüks Yatırım Holding
|5,01
|-0,60
|-43,20
|Desa Deri
|9,60
|-1,64
|-1,44
|Despec Bilgisayar
|10,71
|-3,34
|-17,99
|Deva Holding
|23,30
|-0,60
|-3,15
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|12,00
|2,92
|11,37
|Diriteks Diriliş Tekstil
|6,24
|9,86
|67,29
|Ditaş Doğan
|18,54
|9,96
|42,55
|DO-CO
|653,50
|-0,35
|3,73
|Doğan Burda
|24,00
|0,08
|6,95
|Doğan Holding
|2,63
|2,33
|-12,28
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,21
|3,76
|-5,11
|Doğusan
|6,57
|-6,41
|50,00
|Doğuş GMYO
|9,26
|-0,54
|13,34
|Doğuş Otomotiv
|31,94
|3,70
|23,21
|Döktaş Dökümcülük
|30,80
|-1,03
|0,59
|Duran Doğan Basım
|15,41
|7,16
|46,90
|Dyo Boya
|10,80
|4,25
|-3,98
|Eczacıbaşı İlaç
|6,32
|0,64
|-12,25
|Eczacıbaşı Yatırım
|41,76
|-0,95
|55,13
|E-Data Teknoloji
|11,83
|0,68
|Edip Gayrimenkul
|3,48
|1,16
|4,82
|Ege Endüstri
|1.198,20
|-0,65
|-28,03
|Ege Gübre
|165,50
|-0,72
|15,37
|Ege Profil
|29,00
|-0,14
|-24,16
|Ege Seramik
|13,53
|-1,38
|40,03
|Egeplast
|24,26
|-2,88
|-27,15
|Ekiz Kimya
|6,45
|-2,27
|-9,54
|Emek Elektrik
|2,67
|-0,37
|-6,49
|Eminiş Ambalaj
|20,02
|-1,48
|-45,66
|Emlak Konut GMYO
|1,84
|-1,08
|-12,99
|Enerjisa Enerji
|11,03
|-0,45
|-4,34
|Enka İnşaat
|10,45
|-0,19
|48,40
|Erbosan
|125,50
|-2,33
|209,46
|Ereğli Demir Çelik
|18,06
|0,73
|37,48
|Ersu Gıda
|3,70
|4,52
|-25,10
|Escar Turizm Taşımacılık
|20,92
|-0,38
|Escort Teknoloji
|5,87
|-1,68
|-10,65
|Esenboğa Elektrik
|33,48
|-1,88
|75,97
|Etiler Gıda
|5,61
|0,36
|40,95
|Euro Kapital Yat. Ort.
|6,67
|5,54
|74,63
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,51
|-0,57
|-0,80
|Euro Yat. Ort.
|3,43
|-0,87
|-22,77
|Euro Yatırım Holding
|2,78
|-6,40
|-2,11
|Fade Gıda
|8,42
|1,45
|61,87
|Fenerbahçe Futbol
|33,48
|-2,73
|13,26
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,59
|1,57
|-12,14
|F-M İzmit Piston
|113,90
|-1,13
|-7,09
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|12,47
|-0,16
|-4,30
|Ford Otosan
|170,00
|-0,70
|39,19
|Formet Metal ve Cam
|1,31
|8,26
|-46,60
|Frigo Pak Gıda
|18,16
|1,17
|-13,44
|Galata Wind Enerji
|3,68
|0,00
|Galatasaray Sportif
|3,58
|1,70
|-11,60
|Garanti Bankası
|9,39
|-1,05
|-7,50
|Garanti Faktoring
|8,93
|-0,67
|-19,77
|Garanti Yat. Ort.
|2,19
|0,00
|-31,90
|Gedik Y. Men. Değ.
|7,34
|-0,14
|23,86
|Gediz Ambalaj
|17,64
|0,06
|31,64
|Gen İlaç
|14,64
|0,21
|Gentaş
|3,18
|-0,31
|-29,54
|Gersan Elektrik
|5,76
|1,95
|-6,19
|Girişim Elektrik Sanayi
|23,78
|9,99
|Global Men. Değ.
|5,97
|-1,00
|-0,67
|Global Yat. Holding
|2,25
|1,35
|-35,96
|Good-Year
|7,63
|-0,26
|-4,25
|Göltaş Çimento
|38,82
|-2,32
|-5,42
|Gözde Girişim
|6,00
|-1,15
|-24,81
|GSD Denizcilik
|3,24
|3,51
|33,05
|GSD Holding
|2,30
|1,77
|-8,37
|Gübre Fabrik.
|50,90
|-0,59
|-40,85
|Güler Yat. Holding
|2,43
|1,67
|-29,82
|Halk GMYO
|2,41
|5,70
|-20,93
|Hatay Tekstil
|17,20
|2,08
|26,14
|Hedef Girişim
|2,87
|0,35
|13,67
|Hektaş
|8,59
|-0,69
|60,79
|HUB Girişim
|10,43
|1,36
|-42,69
|Hürriyet Gzt.
|2,18
|0,00
|3,81
|ICBC Turkey Bank
|5,57
|9,86
|-14,31
|İdealist Danışmanlık
|48,20
|-2,55
|258,10
|İdealist GMYO
|2,70
|-3,57
|13,78
|İhlas Ev Aletleri
|1,02
|0,99
|-45,25
|İhlas Gayrimenkul
|0,94
|-1,05
|-24,80
|İhlas Gazetecilik
|1,35
|0,00
|-45,20
|İhlas Holding
|0,58
|-3,33
|-48,34
|İhlas Yayın Holding
|0,82
|-1,20
|-28,07
|İndeks Bilgisayar
|6,29
|-0,16
|35,38
|Info Yatırım
|4,00
|2,83
|-14,36
|İntema
|36,72
|-0,05
|-7,97
|Inveo Yatırım Holding
|102,40
|0,10
|131,57
|İpek Doğal Enerji
|12,54
|2,37
|-4,13
|İskenderun Demir Çelik
|12,56
|-0,71
|39,00
(Sürecek)
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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