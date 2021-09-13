Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 5,32 4,31 -31,27 Acıpayam Selüloz 16,30 0,56 -4,28 Adel Kalemcilik 26,32 1,86 -23,12 Adese Gayrimenkul 1,27 3,25 -54,64 Afyon Çimento 3,62 0,28 -29,16 AGESA Hayat Emeklilik 17,88 -0,67 1,68 Ak Enerji 1,84 -0,54 -16,74 Akbank 5,65 0,18 -16,39 Akçansa 14,58 -0,27 -9,45 Akdeniz Yatırım Hold. 2,28 0,44 -5,12 Akfen GMYO 4,01 -4,30 53,59 Akın Tekstil 35,40 4,86 11,46 Akiş GMYO 1,81 0,00 -35,18 Akmerkez GMYO 39,10 -1,26 -36,75 Aksa 19,05 -2,41 37,90 Aksa Enerji 14,74 -1,34 98,12 Aksigorta 7,05 0,28 -15,15 Aksu Enerji 10,95 -3,61 45,09 Alarko Carrıer 327,00 -1,86 -10,04 Alarko GMYO 20,82 0,97 -17,81 Alarko Holding 8,99 4,53 5,50 Albaraka Türk 1,52 0,66 -21,65 Alcatel Lucent Teletaş 25,58 -1,08 -13,76 Alkim Kağıt 14,65 0,41 13,18 Alkim Kimya 15,28 -0,13 8,47 Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,90 2,15 -13,24 Altınyunus Çeşme 54,55 -3,19 9,19 Anadolu Efes 21,64 -0,28 1,30 Anadolu Grubu Holding 22,96 -1,46 -12,11 Anadolu Hayat Emek. 9,44 0,43 17,48 Anadolu Isuzu 16,07 0,88 -10,72 Anadolu Sigorta 6,30 -0,16 -12,75 Anel Elektrik 2,77 -1,07 -12,62 Arçelik 32,28 0,25 13,43 ARD Bilişim Teknolojileri 52,70 1,15 9,61 Arena Bilgisayar 10,36 1,07 -4,97 Armada Bilgisayar 56,75 2,25 15,63 Arsan Tekstil 4,67 -0,43 15,73 Arzum Ev Aletleri 21,04 6,16 -12,93 Aselsan 15,11 -0,07 -17,21 Ata GMYO 4,21 -4,54 -23,59 Atakule GMYO 3,25 0,62 38,82 Atlantis Yatırım Holding 4,40 1,62 -20,86 Atlas Yat. Ort. 1,48 -0,67 -15,43 ATP Bilgisayar 32,96 0,43 Avrasya GMYO 3,15 -0,32 20,26 Avrasya Petrol ve Tur. 2,91 -3,00 -9,06 Avrupa Yatırım Holding 5,63 -1,57 -6,17 Aydem Enerji 6,93 0,00 Ayen Enerji 4,90 2,30 -9,43 Ayes Çelik Hasır ve Çit 19,50 1,72 72,88 Aygaz 15,18 0,07 7,00 Bagfaş 19,05 1,87 -4,75 Bak Ambalaj 20,56 0,29 3,96 Balatacılar Balatacılık 8,93 -2,93 8,37 Bantaş Ambalaj 3,90 0,78 24,73 Banvit 67,55 0,75 29,90 Başkent Doğalgaz GMYO 23,10 0,00 Baştaş Başkent Çimento 9,74 -2,50 -43,93 Batı Çimento 12,40 0,98 163,27 Batısöke Çimento 2,92 -0,68 19,67 Bayrak Taban Sanayi 8,76 2,70 -17,44 Bera Holding 9,95 -0,60 -50,94 Berkosan Yalıtım 9,86 -4,27 10,54 Beşiktaş Futbol Yat. 6,45 9,88 59,65 Beyaz Filo 8,87 -1,33 -12,00 Bilici Yatırım 18,35 -1,34 231,63 Bim Mağazalar 68,20 -0,87 -4,34 Biotrend Çevre ve Enerji 29,00 2,26 Birko Mensucat 1,12 -3,45 0,90 Birleşim Mühendislik 10,47 3,25 Birlik Mensucat 2,20 -4,35 -36,42 Bizim Mağazaları 12,45 1,47 -18,95 BMS Çelik Hasır 8,80 3,17 Boğaziçi Beton Sanayi 4,72 0,43 Borusan Mannesmann 24,36 -1,62 -12,37 Borusan Yat. Paz. 431,00 -2,25 -5,12 Bosch Fren Sistemleri 873,10 -0,22 -29,00 Bossa 29,90 -1,58 67,51 Brisa 21,72 -0,73 12,17 Burçelik 23,38 -2,99 11,23 Burçelik Vana 23,06 -3,51 -53,56 Bursa Çimento 3,47 -0,29 -30,29 Carrefoursa 42,46 10,00 -40,86 Casa Emtia Petrol 135,60 -6,61 27,92 Ceo Event Medya 8,25 -2,48 28,30 Coca Cola İçecek 87,65 -1,85 38,01 Cosmos Yat. Holding 10,99 -0,09 36,35 Credıtwest Faktorıng 4,37 0,00 -25,55 Çan2 Termik 12,84 -0,54 Çelebi 163,90 0,55 -10,20 Çelik Halat 6,77 5,62 -25,59 Çemaş Döküm 1,23 0,82 -27,76 Çemtaş 13,46 2,98 -14,33 Çimbeton 217,60 -0,68 -26,61 Çimentaş 27,30 2,79 -24,50 Çimsa 27,42 1,93 54,04 Çuhadaroğlu Metal 8,20 4,19 7,79 Dagi Giyim 3,49 -0,29 2,45 Dagi Yatırım Holding 13,06 -1,58 1,24 Dardanel 2,88 -0,69 -45,92 Datagate Bilgisayar 12,98 1,49 -19,43 Demısaş Döküm 7,17 2,14 10,73 Denge Holding 1,68 -0,59 -44,69 Deniz GMYO 2,17 0,00 17,80 Derimod 9,74 -1,42 0,00 Derlüks Yatırım Holding 5,01 -0,60 -43,20 Desa Deri 9,60 -1,64 -1,44 Despec Bilgisayar 10,71 -3,34 -17,99 Deva Holding 23,30 -0,60 -3,15 Dinamik Isı Makina Yalıtım 12,00 2,92 11,37 Diriteks Diriliş Tekstil 6,24 9,86 67,29 Ditaş Doğan 18,54 9,96 42,55 DO-CO 653,50 -0,35 3,73 Doğan Burda 24,00 0,08 6,95 Doğan Holding 2,63 2,33 -12,28 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,21 3,76 -5,11 Doğusan 6,57 -6,41 50,00 Doğuş GMYO 9,26 -0,54 13,34 Doğuş Otomotiv 31,94 3,70 23,21 Döktaş Dökümcülük 30,80 -1,03 0,59 Duran Doğan Basım 15,41 7,16 46,90 Dyo Boya 10,80 4,25 -3,98 Eczacıbaşı İlaç 6,32 0,64 -12,25 Eczacıbaşı Yatırım 41,76 -0,95 55,13 E-Data Teknoloji 11,83 0,68 Edip Gayrimenkul 3,48 1,16 4,82 Ege Endüstri 1.198,20 -0,65 -28,03 Ege Gübre 165,50 -0,72 15,37 Ege Profil 29,00 -0,14 -24,16 Ege Seramik 13,53 -1,38 40,03 Egeplast 24,26 -2,88 -27,15 Ekiz Kimya 6,45 -2,27 -9,54 Emek Elektrik 2,67 -0,37 -6,49 Eminiş Ambalaj 20,02 -1,48 -45,66 Emlak Konut GMYO 1,84 -1,08 -12,99 Enerjisa Enerji 11,03 -0,45 -4,34 Enka İnşaat 10,45 -0,19 48,40 Erbosan 125,50 -2,33 209,46 Ereğli Demir Çelik 18,06 0,73 37,48 Ersu Gıda 3,70 4,52 -25,10 Escar Turizm Taşımacılık 20,92 -0,38 Escort Teknoloji 5,87 -1,68 -10,65 Esenboğa Elektrik 33,48 -1,88 75,97 Etiler Gıda 5,61 0,36 40,95 Euro Kapital Yat. Ort. 6,67 5,54 74,63 Euro Trend Yat. Ort. 3,51 -0,57 -0,80 Euro Yat. Ort. 3,43 -0,87 -22,77 Euro Yatırım Holding 2,78 -6,40 -2,11 Fade Gıda 8,42 1,45 61,87 Fenerbahçe Futbol 33,48 -2,73 13,26 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,59 1,57 -12,14 F-M İzmit Piston 113,90 -1,13 -7,09 Fonet Bilgi Teknolojileri 12,47 -0,16 -4,30 Ford Otosan 170,00 -0,70 39,19 Formet Metal ve Cam 1,31 8,26 -46,60 Frigo Pak Gıda 18,16 1,17 -13,44 Galata Wind Enerji 3,68 0,00 Galatasaray Sportif 3,58 1,70 -11,60 Garanti Bankası 9,39 -1,05 -7,50 Garanti Faktoring 8,93 -0,67 -19,77 Garanti Yat. Ort. 2,19 0,00 -31,90 Gedik Y. Men. Değ. 7,34 -0,14 23,86 Gediz Ambalaj 17,64 0,06 31,64 Gen İlaç 14,64 0,21 Gentaş 3,18 -0,31 -29,54 Gersan Elektrik 5,76 1,95 -6,19 Girişim Elektrik Sanayi 23,78 9,99 Global Men. Değ. 5,97 -1,00 -0,67 Global Yat. Holding 2,25 1,35 -35,96 Good-Year 7,63 -0,26 -4,25 Göltaş Çimento 38,82 -2,32 -5,42 Gözde Girişim 6,00 -1,15 -24,81 GSD Denizcilik 3,24 3,51 33,05 GSD Holding 2,30 1,77 -8,37 Gübre Fabrik. 50,90 -0,59 -40,85 Güler Yat. Holding 2,43 1,67 -29,82 Halk GMYO 2,41 5,70 -20,93 Hatay Tekstil 17,20 2,08 26,14 Hedef Girişim 2,87 0,35 13,67 Hektaş 8,59 -0,69 60,79 HUB Girişim 10,43 1,36 -42,69 Hürriyet Gzt. 2,18 0,00 3,81 ICBC Turkey Bank 5,57 9,86 -14,31 İdealist Danışmanlık 48,20 -2,55 258,10 İdealist GMYO 2,70 -3,57 13,78 İhlas Ev Aletleri 1,02 0,99 -45,25 İhlas Gayrimenkul 0,94 -1,05 -24,80 İhlas Gazetecilik 1,35 0,00 -45,20 İhlas Holding 0,58 -3,33 -48,34 İhlas Yayın Holding 0,82 -1,20 -28,07 İndeks Bilgisayar 6,29 -0,16 35,38 Info Yatırım 4,00 2,83 -14,36 İntema 36,72 -0,05 -7,97 Inveo Yatırım Holding 102,40 0,10 131,57 İpek Doğal Enerji 12,54 2,37 -4,13 İskenderun Demir Çelik 12,56 -0,71 39,00 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Altının kilogramı 485 bin 400 liraya yükseldi Haberler ›› Ekonomi ›› Borsada günlük işlemler (1) - Haberler Ekonomi Çok Okunan Haberler