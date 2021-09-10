Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 5,10 2,00 -34,11 Acıpayam Selüloz 16,21 -1,28 -4,80 Adel Kalemcilik 25,84 -2,49 -24,52 Adese Gayrimenkul 1,23 -1,60 -56,07 Afyon Çimento 3,61 -1,63 -29,35 AGESA Hayat Emeklilik 18,00 -0,50 2,36 Ak Enerji 1,85 1,09 -16,29 Akbank 5,64 -1,74 -16,54 Akçansa 14,62 0,41 -9,21 Akdeniz Yatırım Hold. 2,27 -4,62 -5,54 Akfen GMYO 4,19 7,16 60,49 Akın Tekstil 33,76 -0,24 6,30 Akiş GMYO 1,81 -1,09 -35,18 Akmerkez GMYO 39,60 -0,20 -35,94 Aksa 19,52 1,51 41,30 Aksa Enerji 14,94 0,00 100,81 Aksigorta 7,03 -1,26 -15,39 Aksu Enerji 11,36 -1,98 50,52 Alarko Carrıer 333,20 -0,83 -8,34 Alarko GMYO 20,62 0,49 -18,60 Alarko Holding 8,60 -0,69 0,92 Albaraka Türk 1,51 -0,66 -22,16 Alcatel Lucent Teletaş 25,86 0,62 -12,81 Alkim Kağıt 14,59 -0,68 12,72 Alkim Kimya 15,30 -0,20 8,61 Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,86 -2,11 -15,07 Altınyunus Çeşme 56,35 1,53 12,79 Anadolu Efes 21,70 -1,36 1,59 Anadolu Grubu Holding 23,30 -1,77 -10,81 Anadolu Hayat Emek. 9,40 0,11 16,98 Anadolu Isuzu 15,93 -0,44 -11,50 Anadolu Sigorta 6,31 -0,32 -12,61 Anel Elektrik 2,80 -1,75 -11,67 Arçelik 32,20 0,25 13,15 ARD Bilişim Teknolojileri 52,10 2,06 8,36 Arena Bilgisayar 10,25 0,89 -5,98 Armada Bilgisayar 55,50 -0,18 13,08 Arsan Tekstil 4,69 1,30 16,23 Arzum Ev Aletleri 19,82 -1,88 -17,98 Aselsan 15,12 -1,37 -17,15 Ata GMYO 4,41 3,04 -19,96 Atakule GMYO 3,23 -0,31 37,97 Atlantis Yatırım Holding 4,33 -2,48 -22,12 Atlas Yat. Ort. 1,49 0,68 -14,86 ATP Bilgisayar 32,82 -1,74 Avrasya GMYO 3,16 3,95 20,64 Avrasya Petrol ve Tur. 3,00 -0,33 -6,25 Avrupa Yatırım Holding 5,72 4,00 -4,67 Aydem Enerji 6,93 -1,14 Ayen Enerji 4,79 -1,24 -11,46 Ayes Çelik Hasır ve Çit 19,17 3,62 69,95 Aygaz 15,17 -1,37 6,93 Bagfaş 18,70 -0,80 -6,50 Bak Ambalaj 20,50 -1,35 3,66 Balatacılar Balatacılık 9,20 -6,31 11,65 Bantaş Ambalaj 3,87 -1,28 23,77 Banvit 67,05 -1,03 28,94 Başkent Doğalgaz GMYO 23,10 -1,70 Baştaş Başkent Çimento 9,99 0,20 -42,49 Batı Çimento 12,28 -0,57 160,72 Batısöke Çimento 2,94 -0,34 20,49 Bayrak Taban Sanayi 8,53 1,79 -19,60 Bera Holding 10,01 -1,18 -50,64 Berkosan Yalıtım 10,30 2,59 15,47 Beşiktaş Futbol Yat. 5,87 -0,51 45,30 Beyaz Filo 8,99 -0,66 -10,81 Bilici Yatırım 18,60 3,68 236,14 Bim Mağazalar 68,80 -1,15 -3,50 Biotrend Çevre ve Enerji 28,36 3,65 Birko Mensucat 1,16 -5,69 4,50 Birleşim Mühendislik 10,14 -0,10 Birlik Mensucat 2,30 -1,71 -33,53 Bizim Mağazaları 12,27 -1,45 -20,12 BMS Çelik Hasır 8,53 -2,18 Boğaziçi Beton Sanayi 4,70 2,40 Borusan Mannesmann 24,76 -0,56 -10,94 Borusan Yat. Paz. 440,90 1,59 -2,94 Bosch Fren Sistemleri 875,00 -0,73 -28,84 Bossa 30,38 -1,30 70,20 Brisa 21,88 -1,00 13,00 Burçelik 24,10 3,79 14,65 Burçelik Vana 23,90 2,14 -51,87 Bursa Çimento 3,48 -1,14 -30,09 Carrefoursa 38,60 -2,53 -46,24 Casa Emtia Petrol 145,20 8,85 36,98 Ceo Event Medya 8,46 2,79 31,57 Coca Cola İçecek 89,30 -2,40 40,61 Cosmos Yat. Holding 11,00 0,09 36,48 Credıtwest Faktorıng 4,37 -0,46 -25,55 Çan2 Termik 12,91 1,57 Çelebi 163,00 -3,89 -10,70 Çelik Halat 6,41 0,79 -29,54 Çemaş Döküm 1,22 0,00 -28,35 Çemtaş 13,07 -1,21 -16,81 Çimbeton 219,10 -1,48 -26,10 Çimentaş 26,56 -4,46 -26,55 Çimsa 26,90 2,44 51,12 Çuhadaroğlu Metal 7,87 1,94 3,45 Dagi Giyim 3,50 -1,96 2,75 Dagi Yatırım Holding 13,27 -0,75 2,87 Dardanel 2,90 -0,68 -45,54 Datagate Bilgisayar 12,79 -1,84 -20,61 Demısaş Döküm 7,02 0,29 8,41 Denge Holding 1,69 -0,59 -44,36 Deniz GMYO 2,17 -6,87 17,80 Derimod 9,88 -0,10 1,44 Derlüks Yatırım Holding 5,04 -1,56 -42,86 Desa Deri 9,76 1,14 0,21 Despec Bilgisayar 11,08 0,45 -15,16 Deva Holding 23,44 -1,18 -2,57 Dinamik Isı Makina Yalıtım 11,66 0,26 8,21 Diriteks Diriliş Tekstil 5,68 9,86 52,28 Ditaş Doğan 16,86 9,98 29,63 DO-CO 655,80 -1,74 4,10 Doğan Burda 23,98 4,53 6,86 Doğan Holding 2,57 -1,15 -14,28 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,13 0,00 -8,54 Doğusan 7,02 -3,84 60,27 Doğuş GMYO 9,31 0,22 13,95 Doğuş Otomotiv 30,80 4,41 18,81 Döktaş Dökümcülük 31,12 -0,19 1,63 Duran Doğan Basım 14,38 -3,23 37,08 Dyo Boya 10,36 -0,19 -7,89 Eczacıbaşı İlaç 6,28 -4,56 -12,80 Eczacıbaşı Yatırım 42,16 -0,71 56,62 E-Data Teknoloji 11,75 -2,08 Edip Gayrimenkul 3,44 -1,15 3,61 Ege Endüstri 1.206,00 -0,74 -27,56 Ege Gübre 166,70 0,30 16,20 Ege Profil 29,04 0,76 -24,06 Ege Seramik 13,72 2,16 41,99 Egeplast 24,98 -3,18 -24,98 Ekiz Kimya 6,60 1,69 -7,43 Emek Elektrik 2,68 -0,37 -6,14 Eminiş Ambalaj 20,32 0,99 -44,84 Emlak Konut GMYO 1,86 -0,53 -12,04 Enerjisa Enerji 11,08 -0,98 -3,91 Enka İnşaat 10,47 -2,06 48,68 Erbosan 128,50 -0,62 216,85 Ereğli Demir Çelik 17,93 -0,77 36,49 Ersu Gıda 3,54 3,21 -28,34 Escar Turizm Taşımacılık 21,00 0,77 Escort Teknoloji 5,97 0,34 -9,13 Esenboğa Elektrik 34,12 -1,04 79,33 Etiler Gıda 5,59 3,52 40,45 Euro Kapital Yat. Ort. 6,32 1,12 65,47 Euro Trend Yat. Ort. 3,53 -0,56 -0,23 Euro Yat. Ort. 3,46 -0,29 -22,10 Euro Yatırım Holding 2,97 -10,00 4,58 Fade Gıda 8,30 0,61 59,56 Fenerbahçe Futbol 34,42 -1,15 16,44 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,55 -1,54 -13,50 F-M İzmit Piston 115,20 -0,17 -6,03 Fonet Bilgi Teknolojileri 12,49 -0,79 -4,14 Ford Otosan 171,20 0,94 40,17 Formet Metal ve Cam 1,21 -1,63 -50,68 Frigo Pak Gıda 17,95 -0,33 -14,44 Galata Wind Enerji 3,68 0,27 Galatasaray Sportif 3,52 -1,68 -13,09 Garanti Bankası 9,49 -0,73 -6,51 Garanti Faktoring 8,99 1,24 -19,23 Garanti Yat. Ort. 2,19 -0,45 -31,90 Gedik Y. Men. Değ. 7,35 0,14 24,03 Gediz Ambalaj 17,63 -0,11 31,57 Gen İlaç 14,61 -1,62 Gentaş 3,19 0,00 -29,32 Gersan Elektrik 5,65 -0,18 -7,98 Girişim Elektrik Sanayi 21,62 1,69 Global Men. Değ. 6,03 0,50 0,33 Global Yat. Holding 2,22 -1,33 -36,81 Good-Year 7,65 -1,29 -3,99 Göltaş Çimento 39,74 -1,14 -3,18 Gözde Girişim 6,07 -1,46 -23,93 GSD Denizcilik 3,13 -1,88 28,53 GSD Holding 2,26 -1,31 -9,96 Gübre Fabrik. 51,20 -1,82 -40,50 Güler Yat. Holding 2,39 -2,05 -30,98 Halk GMYO 2,28 -0,87 -25,20 Hatay Tekstil 16,85 -1,52 23,57 Hedef Girişim 2,86 -2,05 13,28 Hektaş 8,65 0,46 61,91 HUB Girişim 10,29 -0,29 -43,46 Hürriyet Gzt. 2,18 3,32 3,81 ICBC Turkey Bank 5,07 -1,74 -22,00 İdealist Danışmanlık 49,46 -1,00 267,46 İdealist GMYO 2,80 0,72 17,99 İhlas Ev Aletleri 1,01 -0,98 -45,79 İhlas Gayrimenkul 0,95 0,00 -24,00 İhlas Gazetecilik 1,35 1,50 -45,20 İhlas Holding 0,60 1,69 -46,56 İhlas Yayın Holding 0,83 0,00 -27,19 İndeks Bilgisayar 6,30 -1,41 35,60 Info Yatırım 3,89 -1,02 -16,71 İntema 36,74 -0,33 -7,92 Inveo Yatırım Holding 102,30 0,59 131,34 İpek Doğal Enerji 12,25 -0,24 -6,35 İskenderun Demir Çelik 12,65 1,77 39,99 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Altının kilogramı 485 bin 380 liraya geriledi Haberler ›› Ekonomi ›› Borsada günlük işlemler (1) - Haberler Ekonomi Çok Okunan Haberler