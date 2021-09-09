Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|5,00
|1,63
|-35,40
|Acıpayam Selüloz
|16,42
|0,49
|-3,57
|Adel Kalemcilik
|26,50
|2,55
|-22,59
|Adese Gayrimenkul
|1,25
|0,00
|-55,36
|Afyon Çimento
|3,67
|0,82
|-28,18
|AGESA Hayat Emeklilik
|18,09
|-0,82
|2,87
|Ak Enerji
|1,83
|4,57
|-17,19
|Akbank
|5,74
|1,77
|-15,06
|Akçansa
|14,56
|0,41
|-9,58
|Akdeniz Yatırım Hold.
|2,38
|-6,67
|-0,96
|Akfen GMYO
|3,91
|9,83
|49,76
|Akın Tekstil
|33,84
|-0,99
|6,55
|Akiş GMYO
|1,83
|1,67
|-34,46
|Akmerkez GMYO
|39,68
|-0,45
|-35,82
|Aksa
|19,23
|1,05
|39,20
|Aksa Enerji
|14,94
|5,21
|100,81
|Aksigorta
|7,12
|0,28
|-14,31
|Aksu Enerji
|11,59
|-0,69
|53,57
|Alarko Carrıer
|336,00
|3,07
|-7,57
|Alarko GMYO
|20,52
|0,69
|-18,99
|Alarko Holding
|8,66
|1,17
|1,63
|Albaraka Türk
|1,52
|1,33
|-21,65
|Alcatel Lucent Teletaş
|25,70
|-0,39
|-13,35
|Alkim Kağıt
|14,69
|0,41
|13,49
|Alkim Kimya
|15,33
|0,13
|8,82
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,90
|2,15
|-13,24
|Altınyunus Çeşme
|55,50
|0,82
|11,09
|Anadolu Efes
|22,00
|1,95
|2,99
|Anadolu Grubu Holding
|23,72
|0,51
|-9,20
|Anadolu Hayat Emek.
|9,39
|-0,11
|16,86
|Anadolu Isuzu
|16,00
|1,20
|-11,11
|Anadolu Sigorta
|6,33
|-0,31
|-12,33
|Anel Elektrik
|2,85
|1,79
|-10,09
|Arçelik
|32,12
|0,56
|12,87
|ARD Bilişim Teknolojileri
|51,05
|0,89
|6,18
|Arena Bilgisayar
|10,16
|0,00
|-6,81
|Armada Bilgisayar
|55,60
|0,18
|13,28
|Arsan Tekstil
|4,63
|-0,86
|14,74
|Arzum Ev Aletleri
|20,20
|0,60
|-16,41
|Aselsan
|15,33
|0,99
|-16,00
|Ata GMYO
|4,28
|0,23
|-22,32
|Atakule GMYO
|3,24
|2,21
|38,40
|Atlantis Yatırım Holding
|4,44
|4,96
|-20,14
|Atlas Yat. Ort.
|1,48
|0,68
|-15,43
|ATP Bilgisayar
|33,40
|1,58
|Avrasya GMYO
|3,04
|-2,88
|16,06
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,01
|0,00
|-5,94
|Avrupa Yatırım Holding
|5,50
|-1,26
|-8,33
|Aydem Enerji
|7,01
|1,59
|Ayen Enerji
|4,85
|0,41
|-10,35
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|18,50
|-1,18
|64,01
|Aygaz
|15,38
|3,01
|8,41
|Bagfaş
|18,85
|0,21
|-5,75
|Bak Ambalaj
|20,78
|1,46
|5,07
|Balatacılar Balatacılık
|9,82
|9,97
|19,17
|Bantaş Ambalaj
|3,92
|1,03
|25,37
|Banvit
|67,75
|1,88
|30,29
|Başkent Doğalgaz GMYO
|23,50
|-0,34
|Baştaş Başkent Çimento
|9,97
|-0,20
|-42,60
|Batı Çimento
|12,35
|1,23
|162,21
|Batısöke Çimento
|2,95
|1,03
|20,90
|Bayrak Taban Sanayi
|8,38
|-0,36
|-21,02
|Bera Holding
|10,13
|1,91
|-50,05
|Berkosan Yalıtım
|10,04
|-0,40
|12,56
|Beşiktaş Futbol Yat.
|5,90
|1,37
|46,04
|Beyaz Filo
|9,05
|-0,44
|-10,21
|Bilici Yatırım
|17,94
|1,24
|224,22
|Bim Mağazalar
|69,60
|0,14
|-2,38
|Biotrend Çevre ve Enerji
|27,36
|-0,15
|Birko Mensucat
|1,23
|4,24
|10,81
|Birleşim Mühendislik
|10,15
|2,73
|Birlik Mensucat
|2,34
|-7,14
|-32,37
|Bizim Mağazaları
|12,45
|1,55
|-18,95
|BMS Çelik Hasır
|8,72
|4,93
|Boğaziçi Beton Sanayi
|4,59
|1,55
|Borusan Mannesmann
|24,90
|1,38
|-10,43
|Borusan Yat. Paz.
|434,00
|5,42
|-4,46
|Bosch Fren Sistemleri
|881,40
|0,62
|-28,32
|Bossa
|30,78
|3,78
|72,44
|Brisa
|22,10
|1,47
|14,13
|Burçelik
|23,22
|-1,36
|10,47
|Burçelik Vana
|23,40
|-1,27
|-52,88
|Bursa Çimento
|3,52
|0,86
|-29,28
|Carrefoursa
|39,60
|2,64
|-44,85
|Casa Emtia Petrol
|133,40
|-4,30
|25,85
|Ceo Event Medya
|8,23
|2,88
|27,99
|Coca Cola İçecek
|91,50
|3,86
|44,08
|Cosmos Yat. Holding
|10,99
|3,68
|36,35
|Credıtwest Faktorıng
|4,39
|1,39
|-25,21
|Çan2 Termik
|12,71
|-0,31
|Çelebi
|169,60
|0,53
|-7,08
|Çelik Halat
|6,36
|0,32
|-30,09
|Çemaş Döküm
|1,22
|0,83
|-28,35
|Çemtaş
|13,23
|0,23
|-15,79
|Çimbeton
|222,40
|0,86
|-24,99
|Çimentaş
|27,80
|1,09
|-23,12
|Çimsa
|26,26
|0,38
|47,53
|Çuhadaroğlu Metal
|7,72
|-0,52
|1,48
|Dagi Giyim
|3,57
|-0,28
|4,80
|Dagi Yatırım Holding
|13,37
|0,68
|3,64
|Dardanel
|2,92
|2,46
|-45,16
|Datagate Bilgisayar
|13,03
|0,54
|-19,12
|Demısaş Döküm
|7,00
|0,86
|8,10
|Denge Holding
|1,70
|5,59
|-44,03
|Deniz GMYO
|2,33
|-0,43
|26,49
|Derimod
|9,89
|-0,70
|1,54
|Derlüks Yatırım Holding
|5,12
|-0,58
|-41,95
|Desa Deri
|9,65
|-2,62
|-0,92
|Despec Bilgisayar
|11,03
|3,37
|-15,54
|Deva Holding
|23,72
|2,07
|-1,41
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|11,63
|0,69
|7,93
|Diriteks Diriliş Tekstil
|5,17
|-9,77
|38,61
|Ditaş Doğan
|15,33
|3,09
|17,87
|DO-CO
|667,40
|0,14
|5,94
|Doğan Burda
|22,94
|9,97
|2,23
|Doğan Holding
|2,60
|1,56
|-13,28
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,13
|1,43
|-8,54
|Doğusan
|7,30
|0,69
|66,67
|Doğuş GMYO
|9,29
|-2,00
|13,71
|Doğuş Otomotiv
|29,50
|2,72
|13,80
|Döktaş Dökümcülük
|31,18
|0,58
|1,83
|Duran Doğan Basım
|14,86
|0,00
|41,66
|Dyo Boya
|10,38
|0,68
|-7,71
|Eczacıbaşı İlaç
|6,58
|0,92
|-8,64
|Eczacıbaşı Yatırım
|42,46
|0,33
|57,73
|E-Data Teknoloji
|12,00
|0,50
|Edip Gayrimenkul
|3,48
|0,29
|4,82
|Ege Endüstri
|1.215,00
|1,23
|-27,02
|Ege Gübre
|166,20
|0,06
|15,85
|Ege Profil
|28,82
|0,98
|-24,63
|Ege Seramik
|13,43
|0,60
|38,99
|Egeplast
|25,80
|-0,77
|-22,52
|Ekiz Kimya
|6,49
|0,62
|-8,98
|Emek Elektrik
|2,69
|-0,74
|-5,79
|Eminiş Ambalaj
|20,12
|0,60
|-45,39
|Emlak Konut GMYO
|1,87
|2,19
|-11,57
|Enerjisa Enerji
|11,19
|0,99
|-2,95
|Enka İnşaat
|10,69
|2,30
|51,81
|Erbosan
|129,30
|1,57
|218,83
|Ereğli Demir Çelik
|18,07
|0,78
|37,56
|Ersu Gıda
|3,43
|-0,29
|-30,57
|Escar Turizm Taşımacılık
|20,84
|2,16
|Escort Teknoloji
|5,95
|0,17
|-9,44
|Esenboğa Elektrik
|34,48
|0,35
|81,22
|Etiler Gıda
|5,40
|0,00
|35,68
|Euro Kapital Yat. Ort.
|6,25
|0,48
|63,63
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,55
|0,28
|0,33
|Euro Yat. Ort.
|3,47
|0,00
|-21,87
|Euro Yatırım Holding
|3,30
|0,92
|16,20
|Fade Gıda
|8,25
|1,10
|58,60
|Fenerbahçe Futbol
|34,82
|-0,46
|17,79
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,59
|3,60
|-12,14
|F-M İzmit Piston
|115,40
|1,58
|-5,87
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|12,59
|-1,64
|-3,38
|Ford Otosan
|169,60
|2,29
|38,86
|Formet Metal ve Cam
|1,23
|0,82
|-49,86
|Frigo Pak Gıda
|18,01
|1,01
|-14,16
|Galata Wind Enerji
|3,67
|0,55
|Galatasaray Sportif
|3,58
|1,13
|-11,60
|Garanti Bankası
|9,56
|1,59
|-5,82
|Garanti Faktoring
|8,88
|-1,66
|-20,22
|Garanti Yat. Ort.
|2,20
|-0,90
|-31,59
|Gedik Y. Men. Değ.
|7,34
|0,14
|23,86
|Gediz Ambalaj
|17,65
|1,44
|31,72
|Gen İlaç
|14,85
|3,05
|Gentaş
|3,19
|0,95
|-29,32
|Gersan Elektrik
|5,66
|0,71
|-7,82
|Girişim Elektrik Sanayi
|21,26
|1,14
|Global Men. Değ.
|6,00
|-0,50
|-0,17
|Global Yat. Holding
|2,25
|0,90
|-35,96
|Good-Year
|7,75
|1,57
|-2,74
|Göltaş Çimento
|40,20
|1,98
|-2,06
|Gözde Girişim
|6,16
|-1,44
|-22,81
|GSD Denizcilik
|3,19
|3,24
|31,00
|GSD Holding
|2,29
|2,69
|-8,76
|Gübre Fabrik.
|52,15
|1,07
|-39,40
|Güler Yat. Holding
|2,44
|-1,21
|-29,53
|Halk GMYO
|2,30
|1,32
|-24,54
|Hatay Tekstil
|17,11
|2,39
|25,48
|Hedef Girişim
|2,92
|3,91
|15,65
|Hektaş
|8,61
|3,61
|61,17
|HUB Girişim
|10,32
|2,48
|-43,30
|Hürriyet Gzt.
|2,11
|-0,47
|0,48
|ICBC Turkey Bank
|5,16
|3,82
|-20,62
|İdealist Danışmanlık
|49,96
|3,22
|271,17
|İdealist GMYO
|2,78
|2,96
|17,15
|İhlas Ev Aletleri
|1,02
|-0,97
|-45,25
|İhlas Gayrimenkul
|0,95
|0,00
|-24,00
|İhlas Gazetecilik
|1,33
|1,53
|-46,01
|İhlas Holding
|0,59
|-3,28
|-47,45
|İhlas Yayın Holding
|0,83
|0,00
|-27,19
|İndeks Bilgisayar
|6,39
|0,31
|37,54
|Info Yatırım
|3,93
|3,42
|-15,86
|İntema
|36,86
|-0,43
|-7,62
|Inveo Yatırım Holding
|101,70
|0,00
|129,99
|İpek Doğal Enerji
|12,28
|1,24
|-6,12
|İskenderun Demir Çelik
|12,43
|0,24
|37,56
(Sürecek)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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