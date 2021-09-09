Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 5,00 1,63 -35,40 Acıpayam Selüloz 16,42 0,49 -3,57 Adel Kalemcilik 26,50 2,55 -22,59 Adese Gayrimenkul 1,25 0,00 -55,36 Afyon Çimento 3,67 0,82 -28,18 AGESA Hayat Emeklilik 18,09 -0,82 2,87 Ak Enerji 1,83 4,57 -17,19 Akbank 5,74 1,77 -15,06 Akçansa 14,56 0,41 -9,58 Akdeniz Yatırım Hold. 2,38 -6,67 -0,96 Akfen GMYO 3,91 9,83 49,76 Akın Tekstil 33,84 -0,99 6,55 Akiş GMYO 1,83 1,67 -34,46 Akmerkez GMYO 39,68 -0,45 -35,82 Aksa 19,23 1,05 39,20 Aksa Enerji 14,94 5,21 100,81 Aksigorta 7,12 0,28 -14,31 Aksu Enerji 11,59 -0,69 53,57 Alarko Carrıer 336,00 3,07 -7,57 Alarko GMYO 20,52 0,69 -18,99 Alarko Holding 8,66 1,17 1,63 Albaraka Türk 1,52 1,33 -21,65 Alcatel Lucent Teletaş 25,70 -0,39 -13,35 Alkim Kağıt 14,69 0,41 13,49 Alkim Kimya 15,33 0,13 8,82 Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,90 2,15 -13,24 Altınyunus Çeşme 55,50 0,82 11,09 Anadolu Efes 22,00 1,95 2,99 Anadolu Grubu Holding 23,72 0,51 -9,20 Anadolu Hayat Emek. 9,39 -0,11 16,86 Anadolu Isuzu 16,00 1,20 -11,11 Anadolu Sigorta 6,33 -0,31 -12,33 Anel Elektrik 2,85 1,79 -10,09 Arçelik 32,12 0,56 12,87 ARD Bilişim Teknolojileri 51,05 0,89 6,18 Arena Bilgisayar 10,16 0,00 -6,81 Armada Bilgisayar 55,60 0,18 13,28 Arsan Tekstil 4,63 -0,86 14,74 Arzum Ev Aletleri 20,20 0,60 -16,41 Aselsan 15,33 0,99 -16,00 Ata GMYO 4,28 0,23 -22,32 Atakule GMYO 3,24 2,21 38,40 Atlantis Yatırım Holding 4,44 4,96 -20,14 Atlas Yat. Ort. 1,48 0,68 -15,43 ATP Bilgisayar 33,40 1,58 Avrasya GMYO 3,04 -2,88 16,06 Avrasya Petrol ve Tur. 3,01 0,00 -5,94 Avrupa Yatırım Holding 5,50 -1,26 -8,33 Aydem Enerji 7,01 1,59 Ayen Enerji 4,85 0,41 -10,35 Ayes Çelik Hasır ve Çit 18,50 -1,18 64,01 Aygaz 15,38 3,01 8,41 Bagfaş 18,85 0,21 -5,75 Bak Ambalaj 20,78 1,46 5,07 Balatacılar Balatacılık 9,82 9,97 19,17 Bantaş Ambalaj 3,92 1,03 25,37 Banvit 67,75 1,88 30,29 Başkent Doğalgaz GMYO 23,50 -0,34 Baştaş Başkent Çimento 9,97 -0,20 -42,60 Batı Çimento 12,35 1,23 162,21 Batısöke Çimento 2,95 1,03 20,90 Bayrak Taban Sanayi 8,38 -0,36 -21,02 Bera Holding 10,13 1,91 -50,05 Berkosan Yalıtım 10,04 -0,40 12,56 Beşiktaş Futbol Yat. 5,90 1,37 46,04 Beyaz Filo 9,05 -0,44 -10,21 Bilici Yatırım 17,94 1,24 224,22 Bim Mağazalar 69,60 0,14 -2,38 Biotrend Çevre ve Enerji 27,36 -0,15 Birko Mensucat 1,23 4,24 10,81 Birleşim Mühendislik 10,15 2,73 Birlik Mensucat 2,34 -7,14 -32,37 Bizim Mağazaları 12,45 1,55 -18,95 BMS Çelik Hasır 8,72 4,93 Boğaziçi Beton Sanayi 4,59 1,55 Borusan Mannesmann 24,90 1,38 -10,43 Borusan Yat. Paz. 434,00 5,42 -4,46 Bosch Fren Sistemleri 881,40 0,62 -28,32 Bossa 30,78 3,78 72,44 Brisa 22,10 1,47 14,13 Burçelik 23,22 -1,36 10,47 Burçelik Vana 23,40 -1,27 -52,88 Bursa Çimento 3,52 0,86 -29,28 Carrefoursa 39,60 2,64 -44,85 Casa Emtia Petrol 133,40 -4,30 25,85 Ceo Event Medya 8,23 2,88 27,99 Coca Cola İçecek 91,50 3,86 44,08 Cosmos Yat. Holding 10,99 3,68 36,35 Credıtwest Faktorıng 4,39 1,39 -25,21 Çan2 Termik 12,71 -0,31 Çelebi 169,60 0,53 -7,08 Çelik Halat 6,36 0,32 -30,09 Çemaş Döküm 1,22 0,83 -28,35 Çemtaş 13,23 0,23 -15,79 Çimbeton 222,40 0,86 -24,99 Çimentaş 27,80 1,09 -23,12 Çimsa 26,26 0,38 47,53 Çuhadaroğlu Metal 7,72 -0,52 1,48 Dagi Giyim 3,57 -0,28 4,80 Dagi Yatırım Holding 13,37 0,68 3,64 Dardanel 2,92 2,46 -45,16 Datagate Bilgisayar 13,03 0,54 -19,12 Demısaş Döküm 7,00 0,86 8,10 Denge Holding 1,70 5,59 -44,03 Deniz GMYO 2,33 -0,43 26,49 Derimod 9,89 -0,70 1,54 Derlüks Yatırım Holding 5,12 -0,58 -41,95 Desa Deri 9,65 -2,62 -0,92 Despec Bilgisayar 11,03 3,37 -15,54 Deva Holding 23,72 2,07 -1,41 Dinamik Isı Makina Yalıtım 11,63 0,69 7,93 Diriteks Diriliş Tekstil 5,17 -9,77 38,61 Ditaş Doğan 15,33 3,09 17,87 DO-CO 667,40 0,14 5,94 Doğan Burda 22,94 9,97 2,23 Doğan Holding 2,60 1,56 -13,28 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,13 1,43 -8,54 Doğusan 7,30 0,69 66,67 Doğuş GMYO 9,29 -2,00 13,71 Doğuş Otomotiv 29,50 2,72 13,80 Döktaş Dökümcülük 31,18 0,58 1,83 Duran Doğan Basım 14,86 0,00 41,66 Dyo Boya 10,38 0,68 -7,71 Eczacıbaşı İlaç 6,58 0,92 -8,64 Eczacıbaşı Yatırım 42,46 0,33 57,73 E-Data Teknoloji 12,00 0,50 Edip Gayrimenkul 3,48 0,29 4,82 Ege Endüstri 1.215,00 1,23 -27,02 Ege Gübre 166,20 0,06 15,85 Ege Profil 28,82 0,98 -24,63 Ege Seramik 13,43 0,60 38,99 Egeplast 25,80 -0,77 -22,52 Ekiz Kimya 6,49 0,62 -8,98 Emek Elektrik 2,69 -0,74 -5,79 Eminiş Ambalaj 20,12 0,60 -45,39 Emlak Konut GMYO 1,87 2,19 -11,57 Enerjisa Enerji 11,19 0,99 -2,95 Enka İnşaat 10,69 2,30 51,81 Erbosan 129,30 1,57 218,83 Ereğli Demir Çelik 18,07 0,78 37,56 Ersu Gıda 3,43 -0,29 -30,57 Escar Turizm Taşımacılık 20,84 2,16 Escort Teknoloji 5,95 0,17 -9,44 Esenboğa Elektrik 34,48 0,35 81,22 Etiler Gıda 5,40 0,00 35,68 Euro Kapital Yat. Ort. 6,25 0,48 63,63 Euro Trend Yat. Ort. 3,55 0,28 0,33 Euro Yat. Ort. 3,47 0,00 -21,87 Euro Yatırım Holding 3,30 0,92 16,20 Fade Gıda 8,25 1,10 58,60 Fenerbahçe Futbol 34,82 -0,46 17,79 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,59 3,60 -12,14 F-M İzmit Piston 115,40 1,58 -5,87 Fonet Bilgi Teknolojileri 12,59 -1,64 -3,38 Ford Otosan 169,60 2,29 38,86 Formet Metal ve Cam 1,23 0,82 -49,86 Frigo Pak Gıda 18,01 1,01 -14,16 Galata Wind Enerji 3,67 0,55 Galatasaray Sportif 3,58 1,13 -11,60 Garanti Bankası 9,56 1,59 -5,82 Garanti Faktoring 8,88 -1,66 -20,22 Garanti Yat. Ort. 2,20 -0,90 -31,59 Gedik Y. Men. Değ. 7,34 0,14 23,86 Gediz Ambalaj 17,65 1,44 31,72 Gen İlaç 14,85 3,05 Gentaş 3,19 0,95 -29,32 Gersan Elektrik 5,66 0,71 -7,82 Girişim Elektrik Sanayi 21,26 1,14 Global Men. Değ. 6,00 -0,50 -0,17 Global Yat. Holding 2,25 0,90 -35,96 Good-Year 7,75 1,57 -2,74 Göltaş Çimento 40,20 1,98 -2,06 Gözde Girişim 6,16 -1,44 -22,81 GSD Denizcilik 3,19 3,24 31,00 GSD Holding 2,29 2,69 -8,76 Gübre Fabrik. 52,15 1,07 -39,40 Güler Yat. Holding 2,44 -1,21 -29,53 Halk GMYO 2,30 1,32 -24,54 Hatay Tekstil 17,11 2,39 25,48 Hedef Girişim 2,92 3,91 15,65 Hektaş 8,61 3,61 61,17 HUB Girişim 10,32 2,48 -43,30 Hürriyet Gzt. 2,11 -0,47 0,48 ICBC Turkey Bank 5,16 3,82 -20,62 İdealist Danışmanlık 49,96 3,22 271,17 İdealist GMYO 2,78 2,96 17,15 İhlas Ev Aletleri 1,02 -0,97 -45,25 İhlas Gayrimenkul 0,95 0,00 -24,00 İhlas Gazetecilik 1,33 1,53 -46,01 İhlas Holding 0,59 -3,28 -47,45 İhlas Yayın Holding 0,83 0,00 -27,19 İndeks Bilgisayar 6,39 0,31 37,54 Info Yatırım 3,93 3,42 -15,86 İntema 36,86 -0,43 -7,62 Inveo Yatırım Holding 101,70 0,00 129,99 İpek Doğal Enerji 12,28 1,24 -6,12 İskenderun Demir Çelik 12,43 0,24 37,56 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara