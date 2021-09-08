Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 4,92 -3,15 -36,43 Acıpayam Selüloz 16,34 -1,57 -4,04 Adel Kalemcilik 25,84 -0,31 -24,52 Adese Gayrimenkul 1,25 -2,34 -55,36 Afyon Çimento 3,64 -2,41 -28,77 AGESA Hayat Emeklilik 18,24 -1,08 3,73 Ak Enerji 1,75 -2,23 -20,81 Akbank 5,64 -3,26 -16,54 Akçansa 14,50 -2,62 -9,95 Akdeniz Yatırım Hold. 2,55 4,94 6,11 Akfen GMYO 3,56 -2,73 36,36 Akın Tekstil 34,18 2,40 7,62 Akiş GMYO 1,80 -3,23 -35,54 Akmerkez GMYO 39,86 -2,78 -35,52 Aksa 19,03 3,26 37,75 Aksa Enerji 14,20 -2,27 90,86 Aksigorta 7,10 -1,39 -14,55 Aksu Enerji 11,67 -0,34 54,63 Alarko Carrıer 326,00 -2,95 -10,32 Alarko GMYO 20,38 -1,55 -19,54 Alarko Holding 8,56 -2,06 0,45 Albaraka Türk 1,50 -1,96 -22,68 Alcatel Lucent Teletaş 25,80 0,39 -13,01 Alkim Kağıt 14,63 -1,81 13,03 Alkim Kimya 15,31 -0,33 8,68 Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,86 -4,62 -15,07 Altınyunus Çeşme 55,05 1,01 10,19 Anadolu Efes 21,58 -2,18 1,02 Anadolu Grubu Holding 23,60 -1,83 -9,66 Anadolu Hayat Emek. 9,40 -1,05 16,98 Anadolu Isuzu 15,81 -2,53 -12,17 Anadolu Sigorta 6,35 0,00 -12,05 Anel Elektrik 2,80 -2,44 -11,67 Arçelik 31,94 -0,25 12,23 ARD Bilişim Teknolojileri 50,60 -1,36 5,24 Arena Bilgisayar 10,16 -4,33 -6,81 Armada Bilgisayar 55,50 0,36 13,08 Arsan Tekstil 4,67 0,43 15,73 Arzum Ev Aletleri 20,08 7,67 -16,90 Aselsan 15,18 -1,43 -16,82 Ata GMYO 4,27 -1,84 -22,50 Atakule GMYO 3,17 -3,65 35,41 Atlantis Yatırım Holding 4,23 -2,08 -23,92 Atlas Yat. Ort. 1,47 -2,65 -16,00 ATP Bilgisayar 32,88 -2,08 Avrasya GMYO 3,13 -4,57 19,50 Avrasya Petrol ve Tur. 3,01 1,35 -5,94 Avrupa Yatırım Holding 5,57 4,90 -7,17 Aydem Enerji 6,90 -4,03 Ayen Enerji 4,83 -2,03 -10,72 Ayes Çelik Hasır ve Çit 18,72 -1,27 65,96 Aygaz 14,93 -2,10 5,24 Bagfaş 18,81 -0,79 -5,95 Bak Ambalaj 20,48 -1,63 3,56 Balatacılar Balatacılık 8,93 -9,98 8,37 Bantaş Ambalaj 3,88 0,78 24,09 Banvit 66,50 0,00 27,88 Başkent Doğalgaz GMYO 23,58 -1,75 Baştaş Başkent Çimento 9,99 -4,86 -42,49 Batı Çimento 12,20 -0,73 159,02 Batısöke Çimento 2,92 2,10 19,67 Bayrak Taban Sanayi 8,41 -3,33 -20,74 Bera Holding 9,94 -3,40 -50,99 Berkosan Yalıtım 10,08 0,50 13,00 Beşiktaş Futbol Yat. 5,82 -0,51 44,06 Beyaz Filo 9,09 -4,72 -9,81 Bilici Yatırım 17,72 -2,64 220,24 Bim Mağazalar 69,50 -0,22 -2,52 Biotrend Çevre ve Enerji 27,40 -5,91 Birko Mensucat 1,18 9,26 6,31 Birleşim Mühendislik 9,88 -2,66 Birlik Mensucat 2,52 -0,79 -27,17 Bizim Mağazaları 12,26 -1,92 -20,18 BMS Çelik Hasır 8,31 1,47 Boğaziçi Beton Sanayi 4,52 -1,31 Borusan Mannesmann 24,56 -4,51 -11,65 Borusan Yat. Paz. 411,70 -4,26 -9,37 Bosch Fren Sistemleri 876,00 -2,63 -28,76 Bossa 29,66 -3,76 66,16 Brisa 21,78 -2,07 12,48 Burçelik 23,54 -4,39 11,99 Burçelik Vana 23,70 -4,82 -52,28 Bursa Çimento 3,49 -3,06 -29,89 Carrefoursa 38,58 -1,98 -46,27 Casa Emtia Petrol 139,40 -9,95 31,51 Ceo Event Medya 8,00 -1,11 24,42 Coca Cola İçecek 88,10 -1,67 38,72 Cosmos Yat. Holding 10,60 -3,55 31,51 Credıtwest Faktorıng 4,33 -3,78 -26,24 Çan2 Termik 12,75 -1,16 Çelebi 168,70 1,63 -7,57 Çelik Halat 6,34 -3,35 -30,31 Çemaş Döküm 1,21 -2,42 -28,93 Çemtaş 13,20 -2,73 -15,98 Çimbeton 220,50 -4,75 -25,63 Çimentaş 27,50 -5,04 -23,95 Çimsa 26,16 -1,06 46,97 Çuhadaroğlu Metal 7,76 0,78 2,01 Dagi Giyim 3,58 -5,29 5,10 Dagi Yatırım Holding 13,28 -1,48 2,95 Dardanel 2,85 -1,38 -46,48 Datagate Bilgisayar 12,96 -1,52 -19,55 Demısaş Döküm 6,94 -1,56 7,17 Denge Holding 1,61 -3,59 -46,99 Deniz GMYO 2,34 -3,31 27,03 Derimod 9,96 0,30 2,26 Derlüks Yatırım Holding 5,15 -2,09 -41,61 Desa Deri 9,91 9,99 1,75 Despec Bilgisayar 10,67 -4,22 -18,30 Deva Holding 23,24 -1,27 -3,40 Dinamik Isı Makina Yalıtım 11,55 -2,12 7,19 Diriteks Diriliş Tekstil 5,73 9,98 53,62 Ditaş Doğan 14,87 -1,78 14,33 DO-CO 666,50 0,95 5,79 Doğan Burda 20,86 -5,78 -7,04 Doğan Holding 2,56 -2,29 -14,61 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,10 -2,33 -9,83 Doğusan 7,25 2,40 65,53 Doğuş GMYO 9,48 3,95 16,03 Doğuş Otomotiv 28,72 0,63 10,79 Döktaş Dökümcülük 31,00 -5,31 1,24 Duran Doğan Basım 14,86 0,54 41,66 Dyo Boya 10,31 -2,37 -8,33 Eczacıbaşı İlaç 6,52 -1,51 -9,47 Eczacıbaşı Yatırım 42,32 -3,91 57,21 E-Data Teknoloji 11,94 -4,25 Edip Gayrimenkul 3,47 -2,53 4,52 Ege Endüstri 1.200,20 -1,32 -27,91 Ege Gübre 166,10 -1,13 15,78 Ege Profil 28,54 -2,99 -25,37 Ege Seramik 13,35 -3,61 38,16 Egeplast 26,00 -3,99 -21,92 Ekiz Kimya 6,45 -1,53 -9,54 Emek Elektrik 2,71 -1,81 -5,09 Eminiş Ambalaj 20,00 -1,77 -45,71 Emlak Konut GMYO 1,83 -1,08 -13,46 Enerjisa Enerji 11,08 -0,63 -3,91 Enka İnşaat 10,45 0,87 48,40 Erbosan 127,30 2,74 213,90 Ereğli Demir Çelik 17,93 -0,72 36,49 Ersu Gıda 3,44 -3,37 -30,36 Escar Turizm Taşımacılık 20,40 -3,13 Escort Teknoloji 5,94 -1,33 -9,59 Esenboğa Elektrik 34,36 -3,81 80,59 Etiler Gıda 5,40 -0,55 35,68 Euro Kapital Yat. Ort. 6,22 9,70 62,85 Euro Trend Yat. Ort. 3,54 -1,39 0,05 Euro Yat. Ort. 3,47 0,00 -21,87 Euro Yatırım Holding 3,27 1,24 15,14 Fade Gıda 8,16 -2,97 56,87 Fenerbahçe Futbol 34,98 -0,79 18,34 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,50 -1,96 -15,19 F-M İzmit Piston 113,60 -3,97 -7,34 Fonet Bilgi Teknolojileri 12,80 -3,40 -1,77 Ford Otosan 165,80 -0,90 35,75 Formet Metal ve Cam 1,22 0,00 -50,27 Frigo Pak Gıda 17,83 -1,44 -15,01 Galata Wind Enerji 3,65 -2,41 Galatasaray Sportif 3,54 -0,84 -12,59 Garanti Bankası 9,41 -3,29 -7,30 Garanti Faktoring 9,03 3,79 -18,87 Garanti Yat. Ort. 2,22 -0,89 -30,97 Gedik Y. Men. Değ. 7,33 -3,43 23,69 Gediz Ambalaj 17,40 -2,36 29,85 Gen İlaç 14,41 -2,96 Gentaş 3,16 -2,77 -29,98 Gersan Elektrik 5,62 -1,75 -8,47 Girişim Elektrik Sanayi 21,02 -1,78 Global Men. Değ. 6,03 -0,66 0,33 Global Yat. Holding 2,23 -2,62 -36,53 Good-Year 7,63 -3,17 -4,25 Göltaş Çimento 39,42 -4,18 -3,96 Gözde Girişim 6,25 0,32 -21,68 GSD Denizcilik 3,09 -4,63 26,89 GSD Holding 2,23 -3,04 -11,16 Gübre Fabrik. 51,60 -2,46 -40,03 Güler Yat. Holding 2,47 0,41 -28,67 Halk GMYO 2,27 -0,44 -25,52 Hatay Tekstil 16,71 -1,88 22,55 Hedef Girişim 2,81 -3,77 11,30 Hektaş 8,31 -2,81 55,55 HUB Girişim 10,07 -2,14 -44,67 Hürriyet Gzt. 2,12 3,92 0,95 ICBC Turkey Bank 4,97 -1,00 -23,54 İdealist Danışmanlık 48,40 -6,38 259,58 İdealist GMYO 2,70 -6,57 13,78 İhlas Ev Aletleri 1,03 0,98 -44,71 İhlas Gayrimenkul 0,95 -1,04 -24,00 İhlas Gazetecilik 1,31 2,34 -46,82 İhlas Holding 0,61 3,39 -45,67 İhlas Yayın Holding 0,83 -2,35 -27,19 İndeks Bilgisayar 6,37 -4,21 37,11 Info Yatırım 3,80 -3,80 -18,64 İntema 37,02 -1,02 -7,22 Inveo Yatırım Holding 101,70 -5,92 129,99 İpek Doğal Enerji 12,13 -3,12 -7,26 İskenderun Demir Çelik 12,40 -2,21 37,23 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara Altının kilogramı 483 bin 600 liraya geriledi Helikoptere bağlı sepetle elektrik iletim hatlarına bakım yaparken ölüme meydan okuyorlar