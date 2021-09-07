Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 5,08 -4,51 -34,37 Acıpayam Selüloz 16,60 -0,72 -2,51 Adel Kalemcilik 25,92 -0,69 -24,29 Adese Gayrimenkul 1,28 0,79 -54,29 Afyon Çimento 3,73 -1,84 -27,01 AGESA Hayat Emeklilik 18,44 -1,07 4,86 Ak Enerji 1,79 0,56 -19,00 Akbank 5,83 -1,35 -13,73 Akçansa 14,89 -2,42 -7,53 Akdeniz Yatırım Hold. 2,43 -10,00 1,12 Akfen GMYO 3,66 7,33 40,19 Akın Tekstil 33,38 -1,18 5,10 Akiş GMYO 1,86 -3,12 -33,39 Akmerkez GMYO 41,00 -2,01 -33,68 Aksa 18,43 -1,97 33,41 Aksa Enerji 14,53 0,97 95,30 Aksigorta 7,20 -1,77 -13,35 Aksu Enerji 11,71 1,39 55,16 Alarko Carrıer 335,90 -2,16 -7,60 Alarko GMYO 20,70 -0,77 -18,28 Alarko Holding 8,74 -2,78 2,56 Albaraka Türk 1,53 -0,65 -21,13 Alcatel Lucent Teletaş 25,70 -4,03 -13,35 Alkim Kağıt 14,90 0,07 15,11 Alkim Kimya 15,36 0,72 9,04 Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,95 1,04 -10,96 Altınyunus Çeşme 54,50 -2,94 9,09 Anadolu Efes 22,06 -1,96 3,27 Anadolu Grubu Holding 24,04 -1,07 -7,98 Anadolu Hayat Emek. 9,50 0,00 18,23 Anadolu Isuzu 16,22 -1,46 -9,89 Anadolu Sigorta 6,35 -0,31 -12,05 Anel Elektrik 2,87 0,00 -9,46 Arçelik 32,02 0,06 12,51 ARD Bilişim Teknolojileri 51,30 -1,06 6,70 Arena Bilgisayar 10,62 -0,75 -2,59 Armada Bilgisayar 55,30 -1,25 12,67 Arsan Tekstil 4,65 -2,72 15,24 Arzum Ev Aletleri 18,65 -3,27 -22,82 Aselsan 15,40 -1,85 -15,62 Ata GMYO 4,35 -1,14 -21,05 Atakule GMYO 3,29 -2,37 40,53 Atlantis Yatırım Holding 4,32 -1,82 -22,30 Atlas Yat. Ort. 1,51 -0,66 -13,71 ATP Bilgisayar 33,58 -1,81 Avrasya GMYO 3,28 0,31 25,22 Avrasya Petrol ve Tur. 2,97 3,13 -7,19 Avrupa Yatırım Holding 5,31 1,92 -11,50 Aydem Enerji 7,19 -1,37 Ayen Enerji 4,93 -0,20 -8,87 Ayes Çelik Hasır ve Çit 18,96 -0,11 68,09 Aygaz 15,25 -0,26 7,50 Bagfaş 18,96 -0,63 -5,20 Bak Ambalaj 20,82 -1,23 5,28 Balatacılar Balatacılık 9,92 9,98 20,39 Bantaş Ambalaj 3,85 -1,03 23,13 Banvit 66,50 -0,23 27,88 Başkent Doğalgaz GMYO 24,00 -2,52 Baştaş Başkent Çimento 10,50 0,00 -39,55 Batı Çimento 12,29 -2,07 160,93 Batısöke Çimento 2,86 2,14 17,21 Bayrak Taban Sanayi 8,70 -1,25 -18,00 Bera Holding 10,29 -3,11 -49,26 Berkosan Yalıtım 10,03 -1,18 12,44 Beşiktaş Futbol Yat. 5,85 -1,52 44,80 Beyaz Filo 9,54 1,17 -5,35 Bilici Yatırım 18,20 1,28 228,92 Bim Mağazalar 69,65 -1,83 -2,31 Biotrend Çevre ve Enerji 29,12 -3,26 Birko Mensucat 1,08 0,93 -2,70 Birleşim Mühendislik 10,15 -2,50 Birlik Mensucat 2,54 9,96 -26,59 Bizim Mağazaları 12,50 0,89 -18,62 BMS Çelik Hasır 8,19 -1,92 Boğaziçi Beton Sanayi 4,58 -0,22 Borusan Mannesmann 25,72 -0,54 -7,48 Borusan Yat. Paz. 430,00 1,13 -5,34 Bosch Fren Sistemleri 899,70 -2,74 -26,84 Bossa 30,82 -1,15 72,66 Brisa 22,24 -1,94 14,86 Burçelik 24,62 9,71 17,13 Burçelik Vana 24,90 4,10 -49,86 Bursa Çimento 3,60 -1,10 -27,68 Carrefoursa 39,36 -1,20 -45,18 Casa Emtia Petrol 154,80 8,48 46,04 Ceo Event Medya 8,09 -0,86 25,82 Coca Cola İçecek 89,60 2,22 41,08 Cosmos Yat. Holding 10,99 -4,02 36,35 Credıtwest Faktorıng 4,50 -1,10 -23,34 Çan2 Termik 12,90 -3,52 Çelebi 166,00 -2,30 -9,05 Çelik Halat 6,56 -0,91 -27,89 Çemaş Döküm 1,24 -2,36 -27,17 Çemtaş 13,57 -1,24 -13,63 Çimbeton 231,50 -1,53 -21,92 Çimentaş 28,96 -2,10 -19,91 Çimsa 26,44 0,53 48,54 Çuhadaroğlu Metal 7,70 -2,04 1,22 Dagi Giyim 3,78 -10,00 10,97 Dagi Yatırım Holding 13,48 -2,53 4,50 Dardanel 2,89 -5,25 -45,73 Datagate Bilgisayar 13,16 1,00 -18,31 Demısaş Döküm 7,05 -0,98 8,87 Denge Holding 1,67 -2,34 -45,02 Deniz GMYO 2,42 -2,81 31,38 Derimod 9,93 -1,59 1,95 Derlüks Yatırım Holding 5,26 -2,41 -40,36 Desa Deri 9,01 -0,99 -7,49 Despec Bilgisayar 11,14 9,97 -14,70 Deva Holding 23,54 -1,83 -2,15 Dinamik Isı Makina Yalıtım 11,80 -1,83 9,51 Diriteks Diriliş Tekstil 5,21 9,92 39,68 Ditaş Doğan 15,14 -2,13 16,41 DO-CO 660,20 -0,63 4,79 Doğan Burda 22,14 -2,29 -1,34 Doğan Holding 2,62 -1,50 -12,61 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,15 -0,92 -7,68 Doğusan 7,08 0,28 61,64 Doğuş GMYO 9,12 -2,15 11,63 Doğuş Otomotiv 28,54 -3,25 10,09 Döktaş Dökümcülük 32,74 5,61 6,92 Duran Doğan Basım 14,78 1,23 40,90 Dyo Boya 10,56 -1,95 -6,11 Eczacıbaşı İlaç 6,62 -1,93 -8,08 Eczacıbaşı Yatırım 44,04 -0,14 63,60 E-Data Teknoloji 12,47 -4,15 Edip Gayrimenkul 3,56 -4,81 7,23 Ege Endüstri 1.216,30 -1,59 -26,94 Ege Gübre 168,00 -1,18 17,11 Ege Profil 29,42 -2,65 -23,06 Ege Seramik 13,85 -2,74 43,34 Egeplast 27,08 6,53 -18,68 Ekiz Kimya 6,55 1,55 -8,13 Emek Elektrik 2,76 3,76 -3,34 Eminiş Ambalaj 20,36 -0,68 -44,73 Emlak Konut GMYO 1,85 -1,60 -12,51 Enerjisa Enerji 11,15 -0,54 -3,30 Enka İnşaat 10,36 -0,77 47,12 Erbosan 123,90 -2,36 205,51 Ereğli Demir Çelik 18,06 -1,04 37,48 Ersu Gıda 3,56 0,85 -27,94 Escar Turizm Taşımacılık 21,06 -1,31 Escort Teknoloji 6,02 0,50 -8,37 Esenboğa Elektrik 35,72 -1,11 87,74 Etiler Gıda 5,43 -3,21 36,43 Euro Kapital Yat. Ort. 5,67 9,88 48,45 Euro Trend Yat. Ort. 3,59 -0,28 1,46 Euro Yat. Ort. 3,47 -1,14 -21,87 Euro Yatırım Holding 3,23 0,94 13,73 Fade Gıda 8,41 -1,87 61,68 Fenerbahçe Futbol 35,26 -3,08 19,28 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,55 -1,54 -13,50 F-M İzmit Piston 118,30 -2,63 -3,51 Fonet Bilgi Teknolojileri 13,25 -2,57 1,69 Ford Otosan 167,30 -1,53 36,98 Formet Metal ve Cam 1,22 -1,61 -50,27 Frigo Pak Gıda 18,09 -0,71 -13,78 Galata Wind Enerji 3,74 0,00 Galatasaray Sportif 3,57 -1,38 -11,85 Garanti Bankası 9,73 -1,82 -4,15 Garanti Faktoring 8,70 3,57 -21,83 Garanti Yat. Ort. 2,24 -0,44 -30,35 Gedik Y. Men. Değ. 7,59 -4,77 28,08 Gediz Ambalaj 17,82 0,28 32,99 Gen İlaç 14,85 -2,17 Gentaş 3,25 -1,81 -27,99 Gersan Elektrik 5,72 -1,55 -6,84 Girişim Elektrik Sanayi 21,40 -7,20 Global Men. Değ. 6,07 -2,25 1,00 Global Yat. Holding 2,29 -2,55 -34,82 Good-Year 7,88 -0,38 -1,11 Göltaş Çimento 41,14 -2,79 0,23 Gözde Girişim 6,23 -0,48 -21,93 GSD Denizcilik 3,24 6,93 33,05 GSD Holding 2,30 -2,54 -8,37 Gübre Fabrik. 52,90 -2,31 -38,52 Güler Yat. Holding 2,46 2,07 -28,96 Halk GMYO 2,28 -2,56 -25,20 Hatay Tekstil 17,03 -3,07 24,89 Hedef Girişim 2,92 -0,34 15,65 Hektaş 8,55 -3,06 60,04 HUB Girişim 10,29 -2,28 -43,46 Hürriyet Gzt. 2,04 -3,32 -2,86 ICBC Turkey Bank 5,02 -0,99 -22,77 İdealist Danışmanlık 51,70 -1,52 284,10 İdealist GMYO 2,89 1,05 21,78 İhlas Ev Aletleri 1,02 -1,92 -45,25 İhlas Gayrimenkul 0,96 -2,04 -23,20 İhlas Gazetecilik 1,28 -3,03 -48,04 İhlas Holding 0,59 0,00 -47,45 İhlas Yayın Holding 0,85 0,00 -25,44 İndeks Bilgisayar 6,65 1,22 43,13 Info Yatırım 3,95 -2,23 -15,43 İntema 37,40 -1,06 -6,27 Inveo Yatırım Holding 108,10 -0,28 144,46 İpek Doğal Enerji 12,52 -2,64 -4,28 İskenderun Demir Çelik 12,68 2,92 40,33 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara Altının kilogramı 483 bin 600 liraya geriledi Helikoptere bağlı sepetle elektrik iletim hatlarına bakım yaparken ölüme meydan okuyorlar