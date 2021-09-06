Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 5,32 9,69 -31,27 Acıpayam Selüloz 16,72 1,09 -1,81 Adel Kalemcilik 26,10 -0,99 -23,76 Adese Gayrimenkul 1,27 1,60 -54,64 Afyon Çimento 3,80 1,33 -25,64 AGESA Hayat Emeklilik 18,64 -1,17 6,00 Ak Enerji 1,78 0,00 -19,46 Akbank 5,91 0,34 -12,55 Akçansa 15,26 -0,13 -5,23 Akdeniz Yatırım Hold. 2,70 9,76 12,35 Akfen GMYO 3,41 4,92 30,61 Akın Tekstil 33,78 -0,82 6,36 Akiş GMYO 1,92 -0,52 -31,24 Akmerkez GMYO 41,84 4,97 -32,32 Aksa 18,80 -1,73 36,09 Aksa Enerji 14,39 -0,76 93,41 Aksigorta 7,33 0,96 -11,78 Aksu Enerji 11,55 2,85 53,04 Alarko Carrıer 343,30 -4,72 -5,56 Alarko GMYO 20,86 1,46 -17,65 Alarko Holding 8,99 -0,44 5,50 Albaraka Türk 1,54 3,36 -20,62 Alcatel Lucent Teletaş 26,78 3,48 -9,71 Alkim Kağıt 14,89 0,88 15,04 Alkim Kimya 15,25 0,46 8,26 Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,93 0,00 -11,87 Altınyunus Çeşme 56,15 -1,84 12,39 Anadolu Efes 22,50 -0,09 5,33 Anadolu Grubu Holding 24,30 0,83 -6,98 Anadolu Hayat Emek. 9,50 1,39 18,23 Anadolu Isuzu 16,46 2,24 -8,56 Anadolu Sigorta 6,37 0,79 -11,78 Anel Elektrik 2,87 -0,69 -9,46 Arçelik 32,00 -0,06 12,44 ARD Bilişim Teknolojileri 51,85 0,97 7,84 Arena Bilgisayar 10,70 2,88 -1,86 Armada Bilgisayar 56,00 -4,03 14,10 Arsan Tekstil 4,78 1,27 18,46 Arzum Ev Aletleri 19,28 7,47 -20,21 Aselsan 15,69 -0,06 -14,03 Ata GMYO 4,40 0,00 -20,15 Atakule GMYO 3,37 -2,03 43,95 Atlantis Yatırım Holding 4,40 2,33 -20,86 Atlas Yat. Ort. 1,52 1,33 -13,14 ATP Bilgisayar 34,20 -0,93 Avrasya GMYO 3,27 -2,39 24,84 Avrasya Petrol ve Tur. 2,88 0,00 -10,00 Avrupa Yatırım Holding 5,21 1,56 -13,17 Aydem Enerji 7,29 -0,14 Ayen Enerji 4,94 0,61 -8,69 Ayes Çelik Hasır ve Çit 18,98 1,01 68,27 Aygaz 15,29 -0,39 7,78 Bagfaş 19,08 -0,31 -4,60 Bak Ambalaj 21,08 0,00 6,59 Balatacılar Balatacılık 9,02 10,00 9,47 Bantaş Ambalaj 3,89 5,42 24,41 Banvit 66,65 0,60 28,17 Başkent Doğalgaz GMYO 24,62 3,71 Baştaş Başkent Çimento 10,50 -5,75 -39,55 Batı Çimento 12,55 1,78 166,45 Batısöke Çimento 2,80 0,36 14,75 Bayrak Taban Sanayi 8,81 -1,23 -16,97 Bera Holding 10,62 -2,30 -47,63 Berkosan Yalıtım 10,15 4,21 13,79 Beşiktaş Futbol Yat. 5,94 -1,00 47,03 Beyaz Filo 9,43 4,43 -6,44 Bilici Yatırım 17,97 -0,77 224,76 Bim Mağazalar 70,95 -0,21 -0,48 Biotrend Çevre ve Enerji 30,10 0,33 Birko Mensucat 1,07 7,00 -3,60 Birleşim Mühendislik 10,41 -2,71 Birlik Mensucat 2,31 10,00 -33,24 Bizim Mağazaları 12,39 1,23 -19,34 BMS Çelik Hasır 8,35 -0,24 Boğaziçi Beton Sanayi 4,59 -0,43 Borusan Mannesmann 25,86 -0,15 -6,98 Borusan Yat. Paz. 425,20 -5,60 -6,40 Bosch Fren Sistemleri 925,00 2,21 -24,78 Bossa 31,18 1,17 74,68 Brisa 22,68 0,00 17,13 Burçelik 22,44 10,00 6,76 Burçelik Vana 23,92 6,50 -51,83 Bursa Çimento 3,64 0,55 -26,87 Carrefoursa 39,84 -2,21 -44,51 Casa Emtia Petrol 142,70 9,94 34,62 Ceo Event Medya 8,16 0,87 26,91 Coca Cola İçecek 87,65 0,86 38,01 Cosmos Yat. Holding 11,45 -0,43 42,06 Credıtwest Faktorıng 4,55 1,11 -22,49 Çan2 Termik 13,37 -3,12 Çelebi 169,90 -1,56 -6,92 Çelik Halat 6,62 3,12 -27,23 Çemaş Döküm 1,27 -1,55 -25,41 Çemtaş 13,74 1,18 -12,55 Çimbeton 235,10 4,30 -20,71 Çimentaş 29,58 5,27 -18,20 Çimsa 26,30 -3,10 47,75 Çuhadaroğlu Metal 7,86 3,97 3,32 Dagi Giyim 4,20 5,26 23,30 Dagi Yatırım Holding 13,83 -0,29 7,21 Dardanel 3,05 -2,56 -42,72 Datagate Bilgisayar 13,03 3,00 -19,12 Demısaş Döküm 7,12 -0,14 9,95 Denge Holding 1,71 -3,93 -43,70 Deniz GMYO 2,49 -1,19 35,18 Derimod 10,09 1,41 3,59 Derlüks Yatırım Holding 5,39 2,08 -38,89 Desa Deri 9,10 -0,55 -6,57 Despec Bilgisayar 10,13 4,11 -22,43 Deva Holding 23,98 0,84 -0,33 Dinamik Isı Makina Yalıtım 12,02 1,35 11,55 Diriteks Diriliş Tekstil 4,74 9,98 27,08 Ditaş Doğan 15,47 0,32 18,95 DO-CO 664,40 -0,82 5,46 Doğan Burda 22,66 -2,91 0,98 Doğan Holding 2,66 -0,75 -11,28 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,17 0,46 -6,82 Doğusan 7,06 -0,70 61,19 Doğuş GMYO 9,32 6,03 14,08 Doğuş Otomotiv 29,50 1,17 13,80 Döktaş Dökümcülük 31,00 0,26 1,24 Duran Doğan Basım 14,60 3,25 39,18 Dyo Boya 10,77 1,60 -4,24 Eczacıbaşı İlaç 6,75 3,21 -6,28 Eczacıbaşı Yatırım 44,10 0,68 63,82 E-Data Teknoloji 13,01 -3,56 Edip Gayrimenkul 3,74 -3,11 12,65 Ege Endüstri 1.235,90 0,48 -25,77 Ege Gübre 170,00 0,00 18,50 Ege Profil 30,22 1,21 -20,97 Ege Seramik 14,24 2,59 47,37 Egeplast 25,42 6,72 -23,66 Ekiz Kimya 6,45 0,00 -9,54 Emek Elektrik 2,66 -1,12 -6,84 Eminiş Ambalaj 20,50 0,00 -44,35 Emlak Konut GMYO 1,88 1,08 -11,10 Enerjisa Enerji 11,21 0,45 -2,78 Enka İnşaat 10,44 -0,19 48,26 Erbosan 126,90 -3,06 212,91 Ereğli Demir Çelik 18,25 0,77 38,93 Ersu Gıda 3,53 4,44 -28,54 Escar Turizm Taşımacılık 21,34 -3,44 Escort Teknoloji 5,99 0,00 -8,83 Esenboğa Elektrik 36,12 0,73 89,84 Etiler Gıda 5,61 2,00 40,95 Euro Kapital Yat. Ort. 5,16 1,98 35,10 Euro Trend Yat. Ort. 3,60 -0,83 1,74 Euro Yat. Ort. 3,51 0,00 -20,97 Euro Yatırım Holding 3,20 -0,62 12,68 Fade Gıda 8,57 0,23 64,75 Fenerbahçe Futbol 36,38 1,90 23,07 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,59 2,78 -12,14 F-M İzmit Piston 121,50 1,00 -0,90 Fonet Bilgi Teknolojileri 13,60 -0,80 4,37 Ford Otosan 169,90 -0,12 39,10 Formet Metal ve Cam 1,24 0,00 -49,45 Frigo Pak Gıda 18,22 -4,11 -13,16 Galata Wind Enerji 3,74 1,63 Galatasaray Sportif 3,62 0,56 -10,62 Garanti Bankası 9,91 0,92 -2,37 Garanti Faktoring 8,40 2,07 -24,53 Garanti Yat. Ort. 2,25 0,00 -30,04 Gedik Y. Men. Değ. 7,97 6,69 34,49 Gediz Ambalaj 17,77 -0,50 32,61 Gen İlaç 15,18 0,00 Gentaş 3,31 1,22 -26,66 Gersan Elektrik 5,81 0,52 -5,37 Girişim Elektrik Sanayi 23,06 2,49 Global Men. Değ. 6,21 0,49 3,33 Global Yat. Holding 2,35 1,73 -33,11 Good-Year 7,91 1,80 -0,73 Göltaş Çimento 42,32 2,22 3,11 Gözde Girişim 6,26 7,93 -21,55 GSD Denizcilik 3,03 2,71 24,43 GSD Holding 2,36 -0,42 -5,98 Gübre Fabrik. 54,15 0,46 -37,07 Güler Yat. Holding 2,41 -1,23 -30,40 Halk GMYO 2,34 4,46 -23,23 Hatay Tekstil 17,57 0,11 28,86 Hedef Girişim 2,93 -0,34 16,05 Hektaş 8,82 1,26 65,10 HUB Girişim 10,53 1,54 -42,14 Hürriyet Gzt. 2,11 7,65 0,48 ICBC Turkey Bank 5,07 0,40 -22,00 İdealist Danışmanlık 52,50 4,27 290,04 İdealist GMYO 2,86 10,00 20,52 İhlas Ev Aletleri 1,04 2,97 -44,18 İhlas Gayrimenkul 0,98 2,08 -21,60 İhlas Gazetecilik 1,32 -4,35 -46,42 İhlas Holding 0,59 5,36 -47,45 İhlas Yayın Holding 0,85 0,00 -25,44 İndeks Bilgisayar 6,57 1,39 41,41 Info Yatırım 4,04 1,00 -13,50 İntema 37,80 1,89 -5,26 Inveo Yatırım Holding 108,40 9,94 145,14 İpek Doğal Enerji 12,86 1,02 -1,68 İskenderun Demir Çelik 12,32 0,65 36,34 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara