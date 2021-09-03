Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 4,85 1,25 -37,34 Acıpayam Selüloz 16,54 -0,30 -2,87 Adel Kalemcilik 26,36 1,38 -23,00 Adese Gayrimenkul 1,25 1,63 -55,36 Afyon Çimento 3,75 0,00 -26,61 AGESA Hayat Emeklilik 18,86 -0,26 7,25 Ak Enerji 1,78 1,14 -19,46 Akbank 5,89 -0,34 -12,84 Akçansa 15,28 -0,13 -5,11 Akdeniz Yatırım Hold. 2,46 -1,20 2,37 Akfen GMYO 3,25 5,52 24,48 Akın Tekstil 34,06 -0,29 7,24 Akiş GMYO 1,93 2,12 -30,88 Akmerkez GMYO 39,86 2,68 -35,52 Aksa 19,13 0,05 38,48 Aksa Enerji 14,50 -0,55 94,89 Aksigorta 7,60 0,00 -12,63 Aksu Enerji 11,23 2,56 48,80 Alarko Carrıer 360,30 5,04 -0,88 Alarko GMYO 20,56 -0,39 -18,83 Alarko Holding 9,03 0,00 5,97 Albaraka Türk 1,49 0,68 -23,20 Alcatel Lucent Teletaş 25,88 -0,08 -12,74 Alkim Kağıt 14,76 -0,47 14,03 Alkim Kimya 15,18 -0,20 7,76 Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,93 2,12 -11,87 Altınyunus Çeşme 57,20 0,26 14,49 Anadolu Efes 22,52 -0,79 5,42 Anadolu Grubu Holding 24,10 -0,74 -7,75 Anadolu Hayat Emek. 9,37 -1,26 16,61 Anadolu Isuzu 16,10 -1,17 -10,56 Anadolu Sigorta 6,32 0,32 -12,47 Anel Elektrik 2,89 1,05 -8,83 Arçelik 32,02 -0,44 12,51 ARD Bilişim Teknolojileri 51,35 -0,87 6,80 Arena Bilgisayar 10,40 -0,57 -4,61 Armada Bilgisayar 58,35 9,99 18,89 Arsan Tekstil 4,72 0,43 16,97 Arzum Ev Aletleri 17,94 3,28 -25,76 Aselsan 15,70 -0,19 -13,97 Ata GMYO 4,40 -1,12 -20,15 Atakule GMYO 3,44 1,18 46,94 Atlantis Yatırım Holding 4,30 0,47 -22,66 Atlas Yat. Ort. 1,50 0,00 -14,29 ATP Bilgisayar 34,52 -0,58 Avrasya GMYO 3,35 -1,76 27,89 Avrasya Petrol ve Tur. 2,88 0,35 -10,00 Avrupa Yatırım Holding 5,13 1,99 -14,50 Aydem Enerji 7,30 -1,88 Ayen Enerji 4,91 -0,20 -9,24 Ayes Çelik Hasır ve Çit 18,79 -2,64 66,58 Aygaz 15,35 0,07 8,20 Bagfaş 19,14 0,47 -4,30 Bak Ambalaj 21,08 0,67 6,59 Balatacılar Balatacılık 8,20 9,92 -0,49 Bantaş Ambalaj 3,69 2,50 18,02 Banvit 66,25 0,15 27,40 Başkent Doğalgaz GMYO 23,74 -2,30 Baştaş Başkent Çimento 11,14 8,90 -35,87 Batı Çimento 12,33 -1,12 161,78 Batısöke Çimento 2,79 2,95 14,34 Bayrak Taban Sanayi 8,92 -0,67 -15,93 Bera Holding 10,87 -2,95 -46,40 Berkosan Yalıtım 9,74 -0,92 9,19 Beşiktaş Futbol Yat. 6,00 3,81 48,51 Beyaz Filo 9,03 2,27 -10,41 Bilici Yatırım 18,11 -0,82 227,29 Bim Mağazalar 71,10 -1,66 -0,27 Biotrend Çevre ve Enerji 30,00 3,45 Birko Mensucat 1,00 0,00 -9,91 Birleşim Mühendislik 10,70 2,39 Birlik Mensucat 2,10 -2,33 -39,31 Bizim Mağazaları 12,24 -0,49 -20,31 BMS Çelik Hasır 8,37 -0,48 Boğaziçi Beton Sanayi 4,61 0,00 Borusan Mannesmann 25,90 -0,46 -6,83 Borusan Yat. Paz. 450,40 2,34 -0,85 Bosch Fren Sistemleri 905,00 1,11 -26,41 Bossa 30,82 -1,15 72,66 Brisa 22,68 2,25 17,13 Burçelik 20,40 -6,34 -2,95 Burçelik Vana 22,46 -2,35 -54,77 Bursa Çimento 3,62 -1,36 -27,27 Carrefoursa 40,74 5,82 -43,26 Casa Emtia Petrol 129,80 10,00 22,45 Ceo Event Medya 8,09 -0,12 25,82 Coca Cola İçecek 86,90 -0,40 36,83 Cosmos Yat. Holding 11,50 2,22 42,68 Credıtwest Faktorıng 4,50 -1,53 -23,34 Çan2 Termik 13,80 -0,72 Çelebi 172,60 -1,20 -5,44 Çelik Halat 6,42 0,63 -29,43 Çemaş Döküm 1,29 1,57 -24,23 Çemtaş 13,58 -0,15 -13,56 Çimbeton 225,40 -1,87 -23,98 Çimentaş 28,10 1,22 -22,29 Çimsa 27,14 1,27 52,47 Çuhadaroğlu Metal 7,56 -0,79 -0,62 Dagi Giyim 3,99 5,84 17,13 Dagi Yatırım Holding 13,87 1,24 7,52 Dardanel 3,13 -0,32 -41,22 Datagate Bilgisayar 12,65 -0,32 -21,48 Demısaş Döküm 7,13 0,28 10,11 Denge Holding 1,78 1,71 -41,40 Deniz GMYO 2,52 0,40 36,80 Derimod 9,95 1,12 2,16 Derlüks Yatırım Holding 5,28 2,52 -40,14 Desa Deri 9,15 -0,87 -6,06 Despec Bilgisayar 9,73 -0,41 -25,50 Deva Holding 23,78 -1,82 -1,16 Dinamik Isı Makina Yalıtım 11,86 -1,66 10,07 Diriteks Diriliş Tekstil 4,31 9,95 15,55 Ditaş Doğan 15,42 -0,77 18,56 DO-CO 669,90 0,86 6,33 Doğan Burda 23,34 -1,93 4,01 Doğan Holding 2,68 0,75 -10,61 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,16 -1,82 -7,25 Doğusan 7,11 0,14 62,33 Doğuş GMYO 8,79 1,03 7,59 Doğuş Otomotiv 29,16 2,17 12,48 Döktaş Dökümcülük 30,92 -3,19 0,98 Duran Doğan Basım 14,14 8,94 34,80 Dyo Boya 10,60 -0,93 -5,75 Eczacıbaşı İlaç 6,54 -1,21 -9,19 Eczacıbaşı Yatırım 43,80 -1,79 62,71 E-Data Teknoloji 13,49 -2,03 Edip Gayrimenkul 3,86 9,97 16,27 Ege Endüstri 1.230,00 0,04 -26,12 Ege Gübre 170,00 -0,47 18,50 Ege Profil 29,86 1,91 -21,91 Ege Seramik 13,88 0,22 43,65 Egeplast 23,82 0,00 -28,47 Ekiz Kimya 6,45 0,78 -9,54 Emek Elektrik 2,69 0,37 -5,79 Eminiş Ambalaj 20,50 -0,87 -44,35 Emlak Konut GMYO 1,86 0,00 -12,04 Enerjisa Enerji 11,16 -1,33 -3,21 Enka İnşaat 10,46 -2,70 48,54 Erbosan 130,90 -0,38 222,77 Ereğli Demir Çelik 18,11 -1,63 37,86 Ersu Gıda 3,38 1,81 -31,58 Escar Turizm Taşımacılık 22,10 -0,63 Escort Teknoloji 5,99 0,67 -8,83 Esenboğa Elektrik 35,86 -0,72 88,48 Etiler Gıda 5,50 -1,43 38,19 Euro Kapital Yat. Ort. 5,06 -3,62 32,48 Euro Trend Yat. Ort. 3,63 1,40 2,59 Euro Yat. Ort. 3,51 0,00 -20,97 Euro Yatırım Holding 3,22 0,00 13,38 Fade Gıda 8,55 -0,70 64,37 Fenerbahçe Futbol 35,70 -3,57 20,77 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,52 -0,40 -14,52 F-M İzmit Piston 120,30 -0,50 -1,87 Fonet Bilgi Teknolojileri 13,71 -0,07 5,22 Ford Otosan 170,10 -0,12 39,27 Formet Metal ve Cam 1,24 -2,36 -49,45 Frigo Pak Gıda 19,00 1,55 -9,44 Galata Wind Enerji 3,68 -0,27 Galatasaray Sportif 3,60 -0,28 -11,11 Garanti Bankası 9,82 -0,41 -3,26 Garanti Faktoring 8,23 -0,24 -26,06 Garanti Yat. Ort. 2,25 -0,44 -30,04 Gedik Y. Men. Değ. 7,47 -0,80 26,05 Gediz Ambalaj 17,86 -2,24 33,28 Gen İlaç 15,18 -0,78 Gentaş 3,27 0,93 -27,55 Gersan Elektrik 5,78 0,52 -5,86 Girişim Elektrik Sanayi 22,50 -2,17 Global Men. Değ. 6,18 0,49 2,83 Global Yat. Holding 2,31 1,76 -34,25 Good-Year 7,77 -1,65 -2,49 Göltaş Çimento 41,40 -0,58 0,87 Gözde Girişim 5,80 -1,53 -27,32 GSD Denizcilik 2,95 2,43 21,14 GSD Holding 2,37 0,85 -5,58 Gübre Fabrik. 53,90 0,75 -37,36 Güler Yat. Holding 2,44 -5,43 -29,53 Halk GMYO 2,24 -0,44 -26,51 Hatay Tekstil 17,55 -2,50 28,71 Hedef Girişim 2,94 4,63 16,44 Hektaş 8,71 2,83 63,04 HUB Girişim 10,37 1,17 -43,02 Hürriyet Gzt. 1,96 9,50 -6,67 ICBC Turkey Bank 5,05 0,80 -22,31 İdealist Danışmanlık 50,35 1,51 274,07 İdealist GMYO 2,60 0,78 9,56 İhlas Ev Aletleri 1,01 -0,98 -45,79 İhlas Gayrimenkul 0,96 2,13 -23,20 İhlas Gazetecilik 1,38 1,47 -43,98 İhlas Holding 0,56 -1,75 -50,12 İhlas Yayın Holding 0,85 2,41 -25,44 İndeks Bilgisayar 6,48 0,00 39,47 Info Yatırım 4,00 -0,74 -14,36 İntema 37,10 -0,38 -7,02 Inveo Yatırım Holding 98,60 -1,20 122,98 İpek Doğal Enerji 12,73 1,60 -2,68 İskenderun Demir Çelik 12,24 -0,41 35,46 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara Altının kilogramı 485 bin 100 liraya yükseldi 1 milyar liralık kripto para dolandırıcılığı iddiasında ses kaydı ortaya çıktı