Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 4,79 0,21 -38,11 Acıpayam Selüloz 16,59 -0,24 -2,57 Adel Kalemcilik 26,00 -0,46 -24,05 Adese Gayrimenkul 1,23 0,00 -56,07 Afyon Çimento 3,75 1,08 -26,61 AGESA Hayat Emeklilik 18,91 -0,42 7,54 Ak Enerji 1,76 -2,76 -20,36 Akbank 5,91 0,51 -12,55 Akçansa 15,30 0,72 -4,98 Akdeniz Yatırım Hold. 2,49 9,69 3,61 Akfen GMYO 3,08 10,00 17,97 Akın Tekstil 34,16 0,71 7,56 Akiş GMYO 1,89 -1,56 -32,31 Akmerkez GMYO 38,82 0,52 -37,21 Aksa 19,12 -1,44 38,40 Aksa Enerji 14,58 1,53 95,97 Aksigorta 7,60 -1,04 -12,63 Aksu Enerji 10,95 3,40 45,09 Alarko Carrıer 343,00 -3,38 -5,64 Alarko GMYO 20,64 0,88 -18,52 Alarko Holding 9,03 0,56 5,97 Albaraka Türk 1,48 0,68 -23,71 Alcatel Lucent Teletaş 25,90 -0,54 -12,68 Alkim Kağıt 14,83 1,58 14,57 Alkim Kimya 15,21 0,80 7,97 Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,89 6,18 -13,70 Altınyunus Çeşme 57,05 -1,30 14,19 Anadolu Efes 22,70 1,43 6,27 Anadolu Grubu Holding 24,28 1,25 -7,06 Anadolu Hayat Emek. 9,49 1,93 18,10 Anadolu Isuzu 16,29 1,31 -9,50 Anadolu Sigorta 6,30 0,00 -12,75 Anel Elektrik 2,86 -7,74 -9,78 Arçelik 32,16 -0,19 13,01 ARD Bilişim Teknolojileri 51,80 1,97 7,74 Arena Bilgisayar 10,46 0,77 -4,06 Armada Bilgisayar 53,05 0,76 8,09 Arsan Tekstil 4,70 -2,29 16,47 Arzum Ev Aletleri 17,37 0,06 -28,12 Aselsan 15,73 0,13 -13,81 Ata GMYO 4,45 -1,33 -19,24 Atakule GMYO 3,40 -4,76 45,23 Atlantis Yatırım Holding 4,28 4,39 -23,02 Atlas Yat. Ort. 1,50 1,35 -14,29 ATP Bilgisayar 34,72 -1,36 Avrasya GMYO 3,41 -0,29 30,18 Avrasya Petrol ve Tur. 2,87 -0,69 -10,31 Avrupa Yatırım Holding 5,03 -0,59 -16,17 Aydem Enerji 7,44 -0,80 Ayen Enerji 4,92 -2,38 -9,06 Ayes Çelik Hasır ve Çit 19,30 1,26 71,10 Aygaz 15,34 2,40 8,13 Bagfaş 19,05 0,53 -4,75 Bak Ambalaj 20,94 2,35 5,88 Balatacılar Balatacılık 7,46 -9,90 -9,47 Bantaş Ambalaj 3,60 0,56 15,14 Banvit 66,15 0,30 27,21 Başkent Doğalgaz GMYO 24,30 1,25 Baştaş Başkent Çimento 10,23 10,00 -41,11 Batı Çimento 12,47 -0,64 164,76 Batısöke Çimento 2,71 1,50 11,07 Bayrak Taban Sanayi 8,98 2,05 -15,36 Bera Holding 11,20 9,91 -44,77 Berkosan Yalıtım 9,83 -0,10 10,20 Beşiktaş Futbol Yat. 5,78 1,58 43,07 Beyaz Filo 8,83 1,15 -12,39 Bilici Yatırım 18,26 1,44 230,00 Bim Mağazalar 72,30 0,42 1,41 Biotrend Çevre ve Enerji 29,00 0,00 Birko Mensucat 1,00 0,00 -9,91 Birleşim Mühendislik 10,45 -3,60 Birlik Mensucat 2,15 5,39 -37,86 Bizim Mağazaları 12,30 -0,16 -19,92 BMS Çelik Hasır 8,41 2,69 Boğaziçi Beton Sanayi 4,61 -0,22 Borusan Mannesmann 26,02 -0,46 -6,40 Borusan Yat. Paz. 440,10 -3,89 -3,12 Bosch Fren Sistemleri 895,10 0,90 -27,21 Bossa 31,18 -2,32 74,68 Brisa 22,18 1,37 14,55 Burçelik 21,78 9,12 3,62 Burçelik Vana 23,00 1,95 -53,69 Bursa Çimento 3,67 2,80 -26,27 Carrefoursa 38,50 -0,98 -46,38 Casa Emtia Petrol 118,00 -0,76 11,32 Ceo Event Medya 8,10 -0,12 25,97 Coca Cola İçecek 87,25 -0,80 37,38 Cosmos Yat. Holding 11,25 3,69 39,58 Credıtwest Faktorıng 4,57 1,78 -22,15 Çan2 Termik 13,90 0,36 Çelebi 174,70 -1,36 -4,29 Çelik Halat 6,38 -0,31 -29,87 Çemaş Döküm 1,27 3,25 -25,41 Çemtaş 13,60 0,00 -13,44 Çimbeton 229,70 4,41 -22,53 Çimentaş 27,76 1,61 -23,23 Çimsa 26,80 2,68 50,56 Çuhadaroğlu Metal 7,62 0,00 0,17 Dagi Giyim 3,77 -3,33 10,67 Dagi Yatırım Holding 13,70 -1,79 6,20 Dardanel 3,14 -8,19 -41,03 Datagate Bilgisayar 12,69 0,71 -21,23 Demısaş Döküm 7,11 -0,14 9,80 Denge Holding 1,75 4,17 -42,38 Deniz GMYO 2,51 5,02 36,26 Derimod 9,84 -0,20 1,03 Derlüks Yatırım Holding 5,15 0,00 -41,61 Desa Deri 9,23 -1,81 -5,24 Despec Bilgisayar 9,77 0,10 -25,19 Deva Holding 24,22 1,00 0,67 Dinamik Isı Makina Yalıtım 12,06 2,55 11,93 Diriteks Diriliş Tekstil 3,92 9,80 5,09 Ditaş Doğan 15,54 -0,19 19,48 DO-CO 664,20 -0,09 5,43 Doğan Burda 23,80 -1,08 6,06 Doğan Holding 2,66 3,50 -11,28 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,20 0,46 -5,54 Doğusan 7,10 0,00 62,10 Doğuş GMYO 8,70 -1,92 6,49 Doğuş Otomotiv 28,54 -2,66 10,09 Döktaş Dökümcülük 31,94 -0,19 4,31 Duran Doğan Basım 12,98 5,44 23,74 Dyo Boya 10,70 0,94 -4,87 Eczacıbaşı İlaç 6,62 3,76 -8,08 Eczacıbaşı Yatırım 44,60 -0,45 65,68 E-Data Teknoloji 13,77 -6,13 Edip Gayrimenkul 3,51 -0,28 5,72 Ege Endüstri 1.229,50 -0,13 -26,15 Ege Gübre 170,80 -0,23 19,06 Ege Profil 29,30 0,21 -23,38 Ege Seramik 13,85 -0,72 43,34 Egeplast 23,82 2,67 -28,47 Ekiz Kimya 6,40 0,79 -10,24 Emek Elektrik 2,68 -1,11 -6,14 Eminiş Ambalaj 20,68 -0,58 -43,87 Emlak Konut GMYO 1,86 1,64 -12,04 Enerjisa Enerji 11,31 -0,62 -1,91 Enka İnşaat 10,75 -2,01 52,66 Erbosan 131,40 -1,50 224,01 Ereğli Demir Çelik 18,41 -0,43 40,14 Ersu Gıda 3,32 0,61 -32,79 Escar Turizm Taşımacılık 22,24 1,55 Escort Teknoloji 5,95 4,39 -9,44 Esenboğa Elektrik 36,12 1,52 89,84 Etiler Gıda 5,58 -2,96 40,20 Euro Kapital Yat. Ort. 5,25 -4,02 37,45 Euro Trend Yat. Ort. 3,58 -0,56 1,18 Euro Yat. Ort. 3,51 0,57 -20,97 Euro Yatırım Holding 3,22 1,58 13,38 Fade Gıda 8,61 -0,12 65,52 Fenerbahçe Futbol 37,02 5,83 25,24 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,53 2,85 -14,18 F-M İzmit Piston 120,90 -0,82 -1,39 Fonet Bilgi Teknolojileri 13,72 -1,37 5,30 Ford Otosan 170,30 0,12 39,43 Formet Metal ve Cam 1,27 5,83 -48,23 Frigo Pak Gıda 18,71 9,99 -10,82 Galata Wind Enerji 3,69 0,82 Galatasaray Sportif 3,61 0,56 -10,86 Garanti Bankası 9,86 0,31 -2,87 Garanti Faktoring 8,25 -2,71 -25,88 Garanti Yat. Ort. 2,26 2,26 -29,72 Gedik Y. Men. Değ. 7,53 1,07 27,06 Gediz Ambalaj 18,27 -1,51 36,34 Gen İlaç 15,30 -1,54 Gentaş 3,24 0,62 -28,21 Gersan Elektrik 5,75 -0,35 -6,35 Girişim Elektrik Sanayi 23,00 -0,35 Global Men. Değ. 6,15 1,32 2,33 Global Yat. Holding 2,27 0,89 -35,39 Good-Year 7,90 2,73 -0,86 Göltaş Çimento 41,64 1,07 1,45 Gözde Girişim 5,89 2,79 -26,19 GSD Denizcilik 2,88 6,67 18,27 GSD Holding 2,35 9,81 -6,37 Gübre Fabrik. 53,50 1,23 -37,83 Güler Yat. Holding 2,58 9,79 -25,49 Halk GMYO 2,25 0,90 -26,18 Hatay Tekstil 18,00 0,50 32,01 Hedef Girişim 2,81 2,93 11,30 Hektaş 8,47 1,68 58,55 HUB Girişim 10,25 0,20 -43,68 Hürriyet Gzt. 1,79 1,13 -14,76 ICBC Turkey Bank 5,01 -0,60 -22,92 İdealist Danışmanlık 49,60 5,53 268,50 İdealist GMYO 2,58 -1,90 8,72 İhlas Ev Aletleri 1,02 0,00 -45,25 İhlas Gayrimenkul 0,94 0,00 -24,80 İhlas Gazetecilik 1,36 9,68 -44,79 İhlas Holding 0,57 0,00 -49,23 İhlas Yayın Holding 0,83 1,22 -27,19 İndeks Bilgisayar 6,48 0,31 39,47 Info Yatırım 4,03 0,00 -13,71 İntema 37,24 0,38 -6,67 Inveo Yatırım Holding 99,80 0,35 125,69 İpek Doğal Enerji 12,53 0,00 -4,20 İskenderun Demir Çelik 12,29 -0,08 36,01 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara