Borsada günlük işlemler (1)
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Borsada günlük işlemler (1)

Borsada günlük işlemler (1)
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım4,780,00-38,24
Acıpayam Selüloz16,630,67-2,34
Adel Kalemcilik26,12-0,99-23,70
Adese Gayrimenkul1,230,82-56,07
Afyon Çimento3,711,09-27,40
AGESA Hayat Emeklilik18,991,887,99
Ak Enerji1,81-0,55-18,10
Akbank5,88-0,17-12,99
Akçansa15,19-0,72-5,67
Akdeniz Yatırım Hold.2,279,66-5,54
Akfen GMYO2,801,457,25
Akın Tekstil33,920,716,80
Akiş GMYO1,923,78-31,24
Akmerkez GMYO38,62-0,36-37,53
Aksa19,40-0,5140,43
Aksa Enerji14,36-0,5593,01
Aksigorta7,681,05-11,71
Aksu Enerji10,59-2,4940,32
Alarko Carrıer355,00-2,74-2,34
Alarko GMYO20,460,10-19,23
Alarko Holding8,980,905,38
Albaraka Türk1,470,00-24,23
Alcatel Lucent Teletaş26,040,70-12,20
Alkim Kağıt14,60-0,8212,80
Alkim Kimya15,090,407,12
Altınyağ Madencilik ve Enerji1,78-0,56-18,72
Altınyunus Çeşme57,80-1,0315,69
Anadolu Efes22,382,014,77
Anadolu Grubu Holding23,98-0,50-8,21
Anadolu Hayat Emek.9,31-0,9615,86
Anadolu Isuzu16,080,50-10,67
Anadolu Sigorta6,30-0,63-12,75
Anel Elektrik3,109,93-2,21
Arçelik32,220,3113,22
ARD Bilişim Teknolojileri50,800,105,66
Arena Bilgisayar10,382,06-4,79
Armada Bilgisayar52,65-1,597,27
Arsan Tekstil4,81-1,4319,20
Arzum Ev Aletleri17,36-1,31-28,16
Aselsan15,71-1,13-13,92
Ata GMYO4,512,04-18,15
Atakule GMYO3,57-3,5152,49
Atlantis Yatırım Holding4,100,99-26,26
Atlas Yat. Ort.1,48-0,67-15,43
ATP Bilgisayar35,200,86

Avrasya GMYO3,420,5930,57
Avrasya Petrol ve Tur.2,890,35-9,69
Avrupa Yatırım Holding5,06-0,78-15,67
Aydem Enerji7,50-0,53

Ayen Enerji5,04-0,98-6,84
Ayes Çelik Hasır ve Çit19,06-1,6068,98
Aygaz14,98-0,605,59
Bagfaş18,953,50-5,25
Bak Ambalaj20,460,493,46
Balatacılar Balatacılık8,289,810,49
Bantaş Ambalaj3,581,1314,50
Banvit65,95-0,0826,83
Başkent Doğalgaz GMYO24,002,48

Baştaş Başkent Çimento9,303,91-46,46
Batı Çimento12,550,64166,45
Batısöke Çimento2,679,889,43
Bayrak Taban Sanayi8,801,62-17,06
Bera Holding10,194,19-49,75
Berkosan Yalıtım9,840,2010,31
Beşiktaş Futbol Yat.5,690,5340,84
Beyaz Filo8,731,16-13,39
Bilici Yatırım18,000,28225,30
Bim Mağazalar72,000,210,99
Biotrend Çevre ve Enerji29,00-0,68

Birko Mensucat1,000,00-9,91
Birleşim Mühendislik10,84-2,08

Birlik Mensucat2,04-1,45-41,04
Bizim Mağazaları12,32-0,16-19,79
BMS Çelik Hasır8,19-0,24

Boğaziçi Beton Sanayi4,62-1,07

Borusan Mannesmann26,14-0,83-5,97
Borusan Yat. Paz.457,90-1,230,80
Bosch Fren Sistemleri887,101,27-27,86
Bossa31,92-1,9178,82
Brisa21,88-0,1813,00
Burçelik19,969,97-5,04
Burçelik Vana22,566,92-54,57
Bursa Çimento3,572,29-28,28
Carrefoursa38,88-1,22-45,85
Casa Emtia Petrol118,909,3812,17
Ceo Event Medya8,110,1226,13
Coca Cola İçecek87,950,4638,49
Cosmos Yat. Holding10,853,5334,62
Credıtwest Faktorıng4,49-0,22-23,51
Çan2 Termik13,850,14

Çelebi177,100,28-2,97
Çelik Halat6,40-0,47-29,65
Çemaş Döküm1,23-0,81-27,76
Çemtaş13,600,29-13,44
Çimbeton220,00-1,30-25,80
Çimentaş27,320,59-24,45
Çimsa26,101,8746,63
Çuhadaroğlu Metal7,620,400,17
Dagi Giyim3,902,3614,49
Dagi Yatırım Holding13,95-0,578,14
Dardanel3,425,56-35,77
Datagate Bilgisayar12,600,96-21,79
Demısaş Döküm7,12-0,979,95
Denge Holding1,68-1,75-44,69
Deniz GMYO2,391,2729,75
Derimod9,86-0,901,23
Derlüks Yatırım Holding5,15-1,53-41,61
Desa Deri9,40-3,09-3,49
Despec Bilgisayar9,760,62-25,27
Deva Holding23,980,33-0,33
Dinamik Isı Makina Yalıtım11,761,559,14
Diriteks Diriliş Tekstil3,579,85-4,29
Ditaş Doğan15,57-0,4519,71
DO-CO664,800,735,52
Doğan Burda24,06-1,317,22
Doğan Holding2,570,00-14,28
Doğtaş Kelebek Mobilya2,190,92-5,97
Doğusan7,10-0,8462,10
Doğuş GMYO8,87-0,118,57
Doğuş Otomotiv29,324,7113,10
Döktaş Dökümcülük32,00-1,174,51
Duran Doğan Basım12,310,0817,35
Dyo Boya10,600,38-5,75
Eczacıbaşı İlaç6,382,41-11,41
Eczacıbaşı Yatırım44,800,9066,42
E-Data Teknoloji14,679,97

Edip Gayrimenkul3,52-0,286,02
Ege Endüstri1.231,10-0,04-26,05
Ege Gübre171,200,0019,34
Ege Profil29,24-1,48-23,54
Ege Seramik13,95-0,2144,37
Egeplast23,202,56-30,33
Ekiz Kimya6,35-0,63-10,94
Emek Elektrik2,71-0,73-5,09
Eminiş Ambalaj20,80-0,48-43,54
Emlak Konut GMYO1,83-0,54-13,46
Enerjisa Enerji11,382,52-1,30
Enka İnşaat10,970,0055,78
Erbosan133,401,06228,94
Ereğli Demir Çelik18,49-1,5440,75
Ersu Gıda3,301,85-33,20
Escar Turizm Taşımacılık21,904,78

Escort Teknoloji5,70-1,55-13,24
Esenboğa Elektrik35,58-1,3987,01
Etiler Gıda5,753,6044,47
Euro Kapital Yat. Ort.5,47-4,8743,21
Euro Trend Yat. Ort.3,600,561,74
Euro Yat. Ort.3,490,00-21,42
Euro Yatırım Holding3,170,6311,62
Fade Gıda8,62-1,3765,72
Fenerbahçe Futbol34,982,2818,34
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,46-0,81-16,55
F-M İzmit Piston121,90-1,93-0,57
Fonet Bilgi Teknolojileri13,911,766,75
Ford Otosan170,10-0,9939,27
Formet Metal ve Cam1,20-0,83-51,08
Frigo Pak Gıda17,011,19-18,92
Galata Wind Enerji3,66-0,54

Galatasaray Sportif3,592,28-11,36
Garanti Bankası9,83-0,51-3,16
Garanti Faktoring8,483,67-23,81
Garanti Yat. Ort.2,210,00-31,28
Gedik Y. Men. Değ.7,451,7825,71
Gediz Ambalaj18,55-1,9038,43
Gen İlaç15,54-2,20

Gentaş3,220,00-28,66
Gersan Elektrik5,770,52-6,03
Girişim Elektrik Sanayi23,080,00

Global Men. Değ.6,071,681,00
Global Yat. Holding2,250,90-35,96
Good-Year7,690,39-3,49
Göltaş Çimento41,20-0,720,38
Gözde Girişim5,731,96-28,20
GSD Denizcilik2,70-0,3710,88
GSD Holding2,142,88-14,74
Gübre Fabrik.52,851,93-38,58
Güler Yat. Holding2,350,43-32,13
Halk GMYO2,231,36-26,84
Hatay Tekstil17,912,0531,35
Hedef Girişim2,731,498,13
Hektaş8,33-0,7255,93
HUB Girişim10,23-0,29-43,79
Hürriyet Gzt.1,775,36-15,71
ICBC Turkey Bank5,04-0,59-22,46
İdealist Danışmanlık47,004,21249,18
İdealist GMYO2,63-0,7510,83
İhlas Ev Aletleri1,020,00-45,25
İhlas Gayrimenkul0,94-1,05-24,80
İhlas Gazetecilik1,241,64-49,67
İhlas Holding0,570,00-49,23
İhlas Yayın Holding0,820,00-28,07
İndeks Bilgisayar6,46-1,3739,04
Info Yatırım4,032,54-13,71
İntema37,100,87-7,02
Inveo Yatırım Holding99,451,07124,90
İpek Doğal Enerji12,531,13-4,20
İskenderun Demir Çelik12,30-0,5736,12
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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