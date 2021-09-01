Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 4,78 0,00 -38,24 Acıpayam Selüloz 16,63 0,67 -2,34 Adel Kalemcilik 26,12 -0,99 -23,70 Adese Gayrimenkul 1,23 0,82 -56,07 Afyon Çimento 3,71 1,09 -27,40 AGESA Hayat Emeklilik 18,99 1,88 7,99 Ak Enerji 1,81 -0,55 -18,10 Akbank 5,88 -0,17 -12,99 Akçansa 15,19 -0,72 -5,67 Akdeniz Yatırım Hold. 2,27 9,66 -5,54 Akfen GMYO 2,80 1,45 7,25 Akın Tekstil 33,92 0,71 6,80 Akiş GMYO 1,92 3,78 -31,24 Akmerkez GMYO 38,62 -0,36 -37,53 Aksa 19,40 -0,51 40,43 Aksa Enerji 14,36 -0,55 93,01 Aksigorta 7,68 1,05 -11,71 Aksu Enerji 10,59 -2,49 40,32 Alarko Carrıer 355,00 -2,74 -2,34 Alarko GMYO 20,46 0,10 -19,23 Alarko Holding 8,98 0,90 5,38 Albaraka Türk 1,47 0,00 -24,23 Alcatel Lucent Teletaş 26,04 0,70 -12,20 Alkim Kağıt 14,60 -0,82 12,80 Alkim Kimya 15,09 0,40 7,12 Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,78 -0,56 -18,72 Altınyunus Çeşme 57,80 -1,03 15,69 Anadolu Efes 22,38 2,01 4,77 Anadolu Grubu Holding 23,98 -0,50 -8,21 Anadolu Hayat Emek. 9,31 -0,96 15,86 Anadolu Isuzu 16,08 0,50 -10,67 Anadolu Sigorta 6,30 -0,63 -12,75 Anel Elektrik 3,10 9,93 -2,21 Arçelik 32,22 0,31 13,22 ARD Bilişim Teknolojileri 50,80 0,10 5,66 Arena Bilgisayar 10,38 2,06 -4,79 Armada Bilgisayar 52,65 -1,59 7,27 Arsan Tekstil 4,81 -1,43 19,20 Arzum Ev Aletleri 17,36 -1,31 -28,16 Aselsan 15,71 -1,13 -13,92 Ata GMYO 4,51 2,04 -18,15 Atakule GMYO 3,57 -3,51 52,49 Atlantis Yatırım Holding 4,10 0,99 -26,26 Atlas Yat. Ort. 1,48 -0,67 -15,43 ATP Bilgisayar 35,20 0,86 Avrasya GMYO 3,42 0,59 30,57 Avrasya Petrol ve Tur. 2,89 0,35 -9,69 Avrupa Yatırım Holding 5,06 -0,78 -15,67 Aydem Enerji 7,50 -0,53 Ayen Enerji 5,04 -0,98 -6,84 Ayes Çelik Hasır ve Çit 19,06 -1,60 68,98 Aygaz 14,98 -0,60 5,59 Bagfaş 18,95 3,50 -5,25 Bak Ambalaj 20,46 0,49 3,46 Balatacılar Balatacılık 8,28 9,81 0,49 Bantaş Ambalaj 3,58 1,13 14,50 Banvit 65,95 -0,08 26,83 Başkent Doğalgaz GMYO 24,00 2,48 Baştaş Başkent Çimento 9,30 3,91 -46,46 Batı Çimento 12,55 0,64 166,45 Batısöke Çimento 2,67 9,88 9,43 Bayrak Taban Sanayi 8,80 1,62 -17,06 Bera Holding 10,19 4,19 -49,75 Berkosan Yalıtım 9,84 0,20 10,31 Beşiktaş Futbol Yat. 5,69 0,53 40,84 Beyaz Filo 8,73 1,16 -13,39 Bilici Yatırım 18,00 0,28 225,30 Bim Mağazalar 72,00 0,21 0,99 Biotrend Çevre ve Enerji 29,00 -0,68 Birko Mensucat 1,00 0,00 -9,91 Birleşim Mühendislik 10,84 -2,08 Birlik Mensucat 2,04 -1,45 -41,04 Bizim Mağazaları 12,32 -0,16 -19,79 BMS Çelik Hasır 8,19 -0,24 Boğaziçi Beton Sanayi 4,62 -1,07 Borusan Mannesmann 26,14 -0,83 -5,97 Borusan Yat. Paz. 457,90 -1,23 0,80 Bosch Fren Sistemleri 887,10 1,27 -27,86 Bossa 31,92 -1,91 78,82 Brisa 21,88 -0,18 13,00 Burçelik 19,96 9,97 -5,04 Burçelik Vana 22,56 6,92 -54,57 Bursa Çimento 3,57 2,29 -28,28 Carrefoursa 38,88 -1,22 -45,85 Casa Emtia Petrol 118,90 9,38 12,17 Ceo Event Medya 8,11 0,12 26,13 Coca Cola İçecek 87,95 0,46 38,49 Cosmos Yat. Holding 10,85 3,53 34,62 Credıtwest Faktorıng 4,49 -0,22 -23,51 Çan2 Termik 13,85 0,14 Çelebi 177,10 0,28 -2,97 Çelik Halat 6,40 -0,47 -29,65 Çemaş Döküm 1,23 -0,81 -27,76 Çemtaş 13,60 0,29 -13,44 Çimbeton 220,00 -1,30 -25,80 Çimentaş 27,32 0,59 -24,45 Çimsa 26,10 1,87 46,63 Çuhadaroğlu Metal 7,62 0,40 0,17 Dagi Giyim 3,90 2,36 14,49 Dagi Yatırım Holding 13,95 -0,57 8,14 Dardanel 3,42 5,56 -35,77 Datagate Bilgisayar 12,60 0,96 -21,79 Demısaş Döküm 7,12 -0,97 9,95 Denge Holding 1,68 -1,75 -44,69 Deniz GMYO 2,39 1,27 29,75 Derimod 9,86 -0,90 1,23 Derlüks Yatırım Holding 5,15 -1,53 -41,61 Desa Deri 9,40 -3,09 -3,49 Despec Bilgisayar 9,76 0,62 -25,27 Deva Holding 23,98 0,33 -0,33 Dinamik Isı Makina Yalıtım 11,76 1,55 9,14 Diriteks Diriliş Tekstil 3,57 9,85 -4,29 Ditaş Doğan 15,57 -0,45 19,71 DO-CO 664,80 0,73 5,52 Doğan Burda 24,06 -1,31 7,22 Doğan Holding 2,57 0,00 -14,28 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,19 0,92 -5,97 Doğusan 7,10 -0,84 62,10 Doğuş GMYO 8,87 -0,11 8,57 Doğuş Otomotiv 29,32 4,71 13,10 Döktaş Dökümcülük 32,00 -1,17 4,51 Duran Doğan Basım 12,31 0,08 17,35 Dyo Boya 10,60 0,38 -5,75 Eczacıbaşı İlaç 6,38 2,41 -11,41 Eczacıbaşı Yatırım 44,80 0,90 66,42 E-Data Teknoloji 14,67 9,97 Edip Gayrimenkul 3,52 -0,28 6,02 Ege Endüstri 1.231,10 -0,04 -26,05 Ege Gübre 171,20 0,00 19,34 Ege Profil 29,24 -1,48 -23,54 Ege Seramik 13,95 -0,21 44,37 Egeplast 23,20 2,56 -30,33 Ekiz Kimya 6,35 -0,63 -10,94 Emek Elektrik 2,71 -0,73 -5,09 Eminiş Ambalaj 20,80 -0,48 -43,54 Emlak Konut GMYO 1,83 -0,54 -13,46 Enerjisa Enerji 11,38 2,52 -1,30 Enka İnşaat 10,97 0,00 55,78 Erbosan 133,40 1,06 228,94 Ereğli Demir Çelik 18,49 -1,54 40,75 Ersu Gıda 3,30 1,85 -33,20 Escar Turizm Taşımacılık 21,90 4,78 Escort Teknoloji 5,70 -1,55 -13,24 Esenboğa Elektrik 35,58 -1,39 87,01 Etiler Gıda 5,75 3,60 44,47 Euro Kapital Yat. Ort. 5,47 -4,87 43,21 Euro Trend Yat. Ort. 3,60 0,56 1,74 Euro Yat. Ort. 3,49 0,00 -21,42 Euro Yatırım Holding 3,17 0,63 11,62 Fade Gıda 8,62 -1,37 65,72 Fenerbahçe Futbol 34,98 2,28 18,34 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,46 -0,81 -16,55 F-M İzmit Piston 121,90 -1,93 -0,57 Fonet Bilgi Teknolojileri 13,91 1,76 6,75 Ford Otosan 170,10 -0,99 39,27 Formet Metal ve Cam 1,20 -0,83 -51,08 Frigo Pak Gıda 17,01 1,19 -18,92 Galata Wind Enerji 3,66 -0,54 Galatasaray Sportif 3,59 2,28 -11,36 Garanti Bankası 9,83 -0,51 -3,16 Garanti Faktoring 8,48 3,67 -23,81 Garanti Yat. Ort. 2,21 0,00 -31,28 Gedik Y. Men. Değ. 7,45 1,78 25,71 Gediz Ambalaj 18,55 -1,90 38,43 Gen İlaç 15,54 -2,20 Gentaş 3,22 0,00 -28,66 Gersan Elektrik 5,77 0,52 -6,03 Girişim Elektrik Sanayi 23,08 0,00 Global Men. Değ. 6,07 1,68 1,00 Global Yat. Holding 2,25 0,90 -35,96 Good-Year 7,69 0,39 -3,49 Göltaş Çimento 41,20 -0,72 0,38 Gözde Girişim 5,73 1,96 -28,20 GSD Denizcilik 2,70 -0,37 10,88 GSD Holding 2,14 2,88 -14,74 Gübre Fabrik. 52,85 1,93 -38,58 Güler Yat. Holding 2,35 0,43 -32,13 Halk GMYO 2,23 1,36 -26,84 Hatay Tekstil 17,91 2,05 31,35 Hedef Girişim 2,73 1,49 8,13 Hektaş 8,33 -0,72 55,93 HUB Girişim 10,23 -0,29 -43,79 Hürriyet Gzt. 1,77 5,36 -15,71 ICBC Turkey Bank 5,04 -0,59 -22,46 İdealist Danışmanlık 47,00 4,21 249,18 İdealist GMYO 2,63 -0,75 10,83 İhlas Ev Aletleri 1,02 0,00 -45,25 İhlas Gayrimenkul 0,94 -1,05 -24,80 İhlas Gazetecilik 1,24 1,64 -49,67 İhlas Holding 0,57 0,00 -49,23 İhlas Yayın Holding 0,82 0,00 -28,07 İndeks Bilgisayar 6,46 -1,37 39,04 Info Yatırım 4,03 2,54 -13,71 İntema 37,10 0,87 -7,02 Inveo Yatırım Holding 99,45 1,07 124,90 İpek Doğal Enerji 12,53 1,13 -4,20 İskenderun Demir Çelik 12,30 -0,57 36,12 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara Getir, alışveriş platformu N11'e ortak oluyor! İş imzaya kaldı Altının kilogramı 481 bin liraya geriledi