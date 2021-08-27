Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|4,73
|0,00
|-38,89
|Acıpayam Selüloz
|16,48
|1,10
|-3,22
|Adel Kalemcilik
|27,54
|-1,92
|-19,56
|Adese Gayrimenkul
|1,20
|0,84
|-57,14
|Afyon Çimento
|3,63
|0,28
|-28,96
|AGESA Hayat Emeklilik
|18,95
|1,83
|7,76
|Ak Enerji
|1,81
|2,26
|-18,10
|Akbank
|5,73
|0,70
|-15,21
|Akçansa
|15,33
|1,73
|-4,80
|Akdeniz Yatırım Hold.
|1,89
|0,00
|-21,35
|Akfen GMYO
|2,51
|9,61
|-3,86
|Akın Tekstil
|33,12
|-0,30
|4,28
|Akiş GMYO
|1,80
|0,56
|-35,54
|Akmerkez GMYO
|38,42
|-0,21
|-37,85
|Aksa
|19,70
|1,55
|42,60
|Aksa Enerji
|14,63
|0,21
|96,64
|Aksigorta
|7,50
|0,27
|-13,78
|Aksu Enerji
|10,27
|2,29
|36,08
|Alarko Carrıer
|339,00
|9,71
|-6,74
|Alarko GMYO
|20,36
|0,99
|-19,62
|Alarko Holding
|8,83
|2,79
|3,62
|Albaraka Türk
|1,49
|0,00
|-23,20
|Alcatel Lucent Teletaş
|24,94
|1,46
|-15,91
|Alkim Kağıt
|14,55
|0,48
|12,41
|Alkim Kimya
|14,82
|1,02
|5,20
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,80
|1,12
|-17,81
|Altınyunus Çeşme
|55,00
|-2,14
|10,09
|Anadolu Efes
|21,30
|-0,75
|-0,29
|Anadolu Grubu Holding
|23,96
|0,25
|-8,29
|Anadolu Hayat Emek.
|9,11
|0,11
|13,37
|Anadolu Isuzu
|15,70
|0,26
|-12,78
|Anadolu Sigorta
|6,32
|-0,94
|-12,47
|Anel Elektrik
|2,57
|0,39
|-18,93
|Arçelik
|32,14
|1,07
|12,94
|ARD Bilişim Teknolojileri
|50,75
|-0,39
|5,55
|Arena Bilgisayar
|10,01
|0,60
|-8,18
|Armada Bilgisayar
|52,95
|-0,09
|7,89
|Arsan Tekstil
|4,87
|-2,01
|20,69
|Arzum Ev Aletleri
|17,70
|0,40
|-26,75
|Aselsan
|15,81
|0,83
|-13,37
|Ata GMYO
|4,43
|-1,12
|-19,60
|Atakule GMYO
|3,97
|7,59
|69,58
|Atlantis Yatırım Holding
|4,05
|1,25
|-27,16
|Atlas Yat. Ort.
|1,50
|-0,66
|-14,29
|ATP Bilgisayar
|34,82
|-0,57
|Avrasya GMYO
|3,26
|0,93
|24,46
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,90
|-2,68
|-9,38
|Avrupa Yatırım Holding
|5,09
|0,20
|-15,17
|Aydem Enerji
|7,45
|0,40
|Ayen Enerji
|5,10
|3,03
|-5,73
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|19,29
|3,16
|71,02
|Aygaz
|14,45
|0,56
|1,86
|Bagfaş
|18,20
|-3,24
|-9,00
|Bak Ambalaj
|20,30
|-0,98
|2,65
|Balatacılar Balatacılık
|6,86
|9,94
|-16,75
|Bantaş Ambalaj
|3,49
|1,16
|11,62
|Banvit
|66,15
|-0,08
|27,21
|Başkent Doğalgaz GMYO
|23,20
|-3,49
|Baştaş Başkent Çimento
|9,01
|-5,36
|-48,13
|Batı Çimento
|12,66
|2,93
|168,79
|Batısöke Çimento
|2,41
|1,69
|-1,23
|Bayrak Taban Sanayi
|8,30
|2,98
|-21,77
|Bera Holding
|9,48
|0,74
|-53,25
|Berkosan Yalıtım
|9,79
|1,03
|9,75
|Beşiktaş Futbol Yat.
|5,81
|0,69
|43,81
|Beyaz Filo
|8,64
|0,82
|-14,28
|Bilici Yatırım
|18,15
|-0,93
|228,01
|Bim Mağazalar
|72,20
|-1,90
|1,27
|Biotrend Çevre ve Enerji
|29,80
|5,67
|Birko Mensucat
|1,01
|0,00
|-9,01
|Birleşim Mühendislik
|10,86
|-0,91
|Birlik Mensucat
|2,07
|1,97
|-40,17
|Bizim Mağazaları
|12,44
|-0,64
|-19,01
|BMS Çelik Hasır
|8,05
|1,26
|Boğaziçi Beton Sanayi
|4,75
|4,17
|Borusan Mannesmann
|26,02
|0,70
|-6,40
|Borusan Yat. Paz.
|470,00
|5,62
|3,46
|Bosch Fren Sistemleri
|860,30
|0,66
|-30,04
|Bossa
|31,68
|4,90
|77,48
|Brisa
|21,20
|-0,19
|9,49
|Burçelik
|17,99
|-0,83
|-14,41
|Burçelik Vana
|20,80
|-0,57
|-58,12
|Bursa Çimento
|3,36
|-0,30
|-32,50
|Carrefoursa
|37,90
|3,44
|-47,21
|Casa Emtia Petrol
|107,00
|-0,93
|0,94
|Ceo Event Medya
|8,06
|-0,49
|25,35
|Coca Cola İçecek
|85,95
|-0,17
|35,34
|Cosmos Yat. Holding
|10,10
|1,00
|25,31
|Credıtwest Faktorıng
|4,44
|-1,55
|-24,36
|Çan2 Termik
|13,77
|-2,06
|Çelebi
|177,70
|-2,74
|-2,64
|Çelik Halat
|6,39
|1,59
|-29,76
|Çemaş Döküm
|1,20
|0,84
|-29,52
|Çemtaş
|13,40
|-0,59
|-14,71
|Çimbeton
|213,90
|1,28
|-27,86
|Çimentaş
|26,70
|-0,74
|-26,16
|Çimsa
|25,08
|-0,16
|40,90
|Çuhadaroğlu Metal
|7,45
|0,68
|-2,07
|Dagi Giyim
|3,47
|1,46
|1,87
|Dagi Yatırım Holding
|13,40
|1,06
|3,88
|Dardanel
|3,13
|5,03
|-41,22
|Datagate Bilgisayar
|12,54
|-2,26
|-22,16
|Demısaş Döküm
|7,09
|0,71
|9,49
|Denge Holding
|1,79
|0,56
|-41,07
|Deniz GMYO
|2,23
|1,83
|21,06
|Derimod
|9,94
|1,64
|2,05
|Derlüks Yatırım Holding
|5,08
|0,79
|-42,40
|Desa Deri
|10,12
|10,00
|3,90
|Despec Bilgisayar
|9,70
|0,00
|-25,73
|Deva Holding
|23,58
|1,20
|-1,99
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|11,59
|-0,77
|7,56
|Diriteks Diriliş Tekstil
|2,96
|-0,34
|-20,64
|Ditaş Doğan
|15,24
|0,79
|17,18
|DO-CO
|672,00
|0,37
|6,67
|Doğan Burda
|24,22
|2,89
|7,93
|Doğan Holding
|2,57
|0,78
|-14,28
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,13
|-1,39
|-8,54
|Doğusan
|7,05
|5,22
|60,96
|Doğuş GMYO
|8,95
|1,47
|9,55
|Doğuş Otomotiv
|27,10
|5,20
|4,54
|Döktaş Dökümcülük
|31,50
|1,68
|2,87
|Duran Doğan Basım
|12,60
|0,96
|20,11
|Dyo Boya
|10,40
|-0,10
|-7,53
|Eczacıbaşı İlaç
|6,03
|0,50
|-16,27
|Eczacıbaşı Yatırım
|42,76
|3,14
|58,85
|E-Data Teknoloji
|12,13
|-9,95
|Edip Gayrimenkul
|3,35
|0,30
|0,90
|Ege Endüstri
|1.228,00
|0,99
|-26,24
|Ege Gübre
|167,00
|-3,30
|16,41
|Ege Profil
|28,30
|1,58
|-25,99
|Ege Seramik
|13,40
|-0,30
|38,68
|Egeplast
|22,18
|0,82
|-33,39
|Ekiz Kimya
|6,34
|4,11
|-11,08
|Emek Elektrik
|2,72
|-0,73
|-4,74
|Eminiş Ambalaj
|20,60
|3,00
|-44,08
|Emlak Konut GMYO
|1,82
|0,00
|-13,93
|Enerjisa Enerji
|11,10
|2,40
|-3,73
|Enka İnşaat
|10,80
|3,45
|53,37
|Erbosan
|134,40
|-0,37
|231,40
|Ereğli Demir Çelik
|18,71
|1,68
|42,43
|Ersu Gıda
|3,19
|-0,31
|-35,43
|Escar Turizm Taşımacılık
|21,30
|4,72
|Escort Teknoloji
|5,77
|0,17
|-12,18
|Esenboğa Elektrik
|33,74
|1,32
|77,33
|Etiler Gıda
|5,79
|-2,85
|45,48
|Euro Kapital Yat. Ort.
|5,82
|2,11
|52,38
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,61
|-0,55
|2,03
|Euro Yat. Ort.
|3,54
|0,28
|-20,30
|Euro Yatırım Holding
|3,13
|0,32
|10,21
|Fade Gıda
|8,72
|1,16
|67,64
|Fenerbahçe Futbol
|34,26
|-0,06
|15,90
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,43
|1,67
|-17,57
|F-M İzmit Piston
|123,20
|2,33
|0,49
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|13,59
|0,97
|4,30
|Ford Otosan
|168,80
|0,72
|38,20
|Formet Metal ve Cam
|1,22
|3,39
|-50,27
|Frigo Pak Gıda
|16,60
|-2,75
|-20,88
|Galata Wind Enerji
|3,70
|0,54
|Galatasaray Sportif
|3,58
|-1,92
|-11,60
|Garanti Bankası
|9,56
|1,27
|-5,82
|Garanti Faktoring
|8,00
|0,00
|-28,12
|Garanti Yat. Ort.
|2,23
|2,29
|-30,66
|Gedik Y. Men. Değ.
|7,27
|-0,41
|22,68
|Gediz Ambalaj
|35,76
|0,11
|33,43
|Gen İlaç
|14,94
|2,33
|Gentaş
|3,17
|0,96
|-29,76
|Gersan Elektrik
|5,66
|0,18
|-7,82
|Girişim Elektrik Sanayi
|23,18
|-5,85
|Global Men. Değ.
|5,85
|0,69
|-2,66
|Global Yat. Holding
|2,21
|0,00
|-37,09
|Good-Year
|7,55
|1,62
|-5,25
|Göltaş Çimento
|40,54
|1,10
|-1,23
|Gözde Girişim
|5,58
|0,18
|-30,08
|GSD Denizcilik
|2,65
|0,00
|8,82
|GSD Holding
|2,12
|0,00
|-15,54
|Gübre Fabrik.
|50,20
|-1,57
|-41,66
|Güler Yat. Holding
|2,34
|1,30
|-32,42
|Halk GMYO
|2,18
|-0,91
|-28,48
|Hatay Tekstil
|17,60
|2,74
|29,08
|Hedef Girişim
|2,65
|-0,38
|4,96
|Hektaş
|8,26
|-0,96
|54,61
|HUB Girişim
|10,19
|-1,26
|-44,01
|Hürriyet Gzt.
|1,53
|6,99
|-27,14
|ICBC Turkey Bank
|4,98
|-0,80
|-23,38
|İdealist Danışmanlık
|44,48
|0,59
|230,46
|İdealist GMYO
|2,69
|1,89
|13,36
|İhlas Ev Aletleri
|1,02
|0,00
|-45,25
|İhlas Gayrimenkul
|0,94
|1,08
|-24,80
|İhlas Gazetecilik
|1,18
|0,00
|-52,10
|İhlas Holding
|0,57
|1,79
|-49,23
|İhlas Yayın Holding
|0,82
|-2,38
|-28,07
|İndeks Bilgisayar
|6,31
|0,80
|35,82
|Info Yatırım
|3,72
|4,79
|-20,35
|İntema
|36,68
|-1,08
|-8,07
|Inveo Yatırım Holding
|98,40
|-1,70
|122,52
|İpek Doğal Enerji
|12,28
|0,49
|-6,12
|İskenderun Demir Çelik
|12,36
|0,82
|36,79
(Sürecek)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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