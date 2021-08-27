Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 4,73 0,00 -38,89 Acıpayam Selüloz 16,48 1,10 -3,22 Adel Kalemcilik 27,54 -1,92 -19,56 Adese Gayrimenkul 1,20 0,84 -57,14 Afyon Çimento 3,63 0,28 -28,96 AGESA Hayat Emeklilik 18,95 1,83 7,76 Ak Enerji 1,81 2,26 -18,10 Akbank 5,73 0,70 -15,21 Akçansa 15,33 1,73 -4,80 Akdeniz Yatırım Hold. 1,89 0,00 -21,35 Akfen GMYO 2,51 9,61 -3,86 Akın Tekstil 33,12 -0,30 4,28 Akiş GMYO 1,80 0,56 -35,54 Akmerkez GMYO 38,42 -0,21 -37,85 Aksa 19,70 1,55 42,60 Aksa Enerji 14,63 0,21 96,64 Aksigorta 7,50 0,27 -13,78 Aksu Enerji 10,27 2,29 36,08 Alarko Carrıer 339,00 9,71 -6,74 Alarko GMYO 20,36 0,99 -19,62 Alarko Holding 8,83 2,79 3,62 Albaraka Türk 1,49 0,00 -23,20 Alcatel Lucent Teletaş 24,94 1,46 -15,91 Alkim Kağıt 14,55 0,48 12,41 Alkim Kimya 14,82 1,02 5,20 Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,80 1,12 -17,81 Altınyunus Çeşme 55,00 -2,14 10,09 Anadolu Efes 21,30 -0,75 -0,29 Anadolu Grubu Holding 23,96 0,25 -8,29 Anadolu Hayat Emek. 9,11 0,11 13,37 Anadolu Isuzu 15,70 0,26 -12,78 Anadolu Sigorta 6,32 -0,94 -12,47 Anel Elektrik 2,57 0,39 -18,93 Arçelik 32,14 1,07 12,94 ARD Bilişim Teknolojileri 50,75 -0,39 5,55 Arena Bilgisayar 10,01 0,60 -8,18 Armada Bilgisayar 52,95 -0,09 7,89 Arsan Tekstil 4,87 -2,01 20,69 Arzum Ev Aletleri 17,70 0,40 -26,75 Aselsan 15,81 0,83 -13,37 Ata GMYO 4,43 -1,12 -19,60 Atakule GMYO 3,97 7,59 69,58 Atlantis Yatırım Holding 4,05 1,25 -27,16 Atlas Yat. Ort. 1,50 -0,66 -14,29 ATP Bilgisayar 34,82 -0,57 Avrasya GMYO 3,26 0,93 24,46 Avrasya Petrol ve Tur. 2,90 -2,68 -9,38 Avrupa Yatırım Holding 5,09 0,20 -15,17 Aydem Enerji 7,45 0,40 Ayen Enerji 5,10 3,03 -5,73 Ayes Çelik Hasır ve Çit 19,29 3,16 71,02 Aygaz 14,45 0,56 1,86 Bagfaş 18,20 -3,24 -9,00 Bak Ambalaj 20,30 -0,98 2,65 Balatacılar Balatacılık 6,86 9,94 -16,75 Bantaş Ambalaj 3,49 1,16 11,62 Banvit 66,15 -0,08 27,21 Başkent Doğalgaz GMYO 23,20 -3,49 Baştaş Başkent Çimento 9,01 -5,36 -48,13 Batı Çimento 12,66 2,93 168,79 Batısöke Çimento 2,41 1,69 -1,23 Bayrak Taban Sanayi 8,30 2,98 -21,77 Bera Holding 9,48 0,74 -53,25 Berkosan Yalıtım 9,79 1,03 9,75 Beşiktaş Futbol Yat. 5,81 0,69 43,81 Beyaz Filo 8,64 0,82 -14,28 Bilici Yatırım 18,15 -0,93 228,01 Bim Mağazalar 72,20 -1,90 1,27 Biotrend Çevre ve Enerji 29,80 5,67 Birko Mensucat 1,01 0,00 -9,01 Birleşim Mühendislik 10,86 -0,91 Birlik Mensucat 2,07 1,97 -40,17 Bizim Mağazaları 12,44 -0,64 -19,01 BMS Çelik Hasır 8,05 1,26 Boğaziçi Beton Sanayi 4,75 4,17 Borusan Mannesmann 26,02 0,70 -6,40 Borusan Yat. Paz. 470,00 5,62 3,46 Bosch Fren Sistemleri 860,30 0,66 -30,04 Bossa 31,68 4,90 77,48 Brisa 21,20 -0,19 9,49 Burçelik 17,99 -0,83 -14,41 Burçelik Vana 20,80 -0,57 -58,12 Bursa Çimento 3,36 -0,30 -32,50 Carrefoursa 37,90 3,44 -47,21 Casa Emtia Petrol 107,00 -0,93 0,94 Ceo Event Medya 8,06 -0,49 25,35 Coca Cola İçecek 85,95 -0,17 35,34 Cosmos Yat. Holding 10,10 1,00 25,31 Credıtwest Faktorıng 4,44 -1,55 -24,36 Çan2 Termik 13,77 -2,06 Çelebi 177,70 -2,74 -2,64 Çelik Halat 6,39 1,59 -29,76 Çemaş Döküm 1,20 0,84 -29,52 Çemtaş 13,40 -0,59 -14,71 Çimbeton 213,90 1,28 -27,86 Çimentaş 26,70 -0,74 -26,16 Çimsa 25,08 -0,16 40,90 Çuhadaroğlu Metal 7,45 0,68 -2,07 Dagi Giyim 3,47 1,46 1,87 Dagi Yatırım Holding 13,40 1,06 3,88 Dardanel 3,13 5,03 -41,22 Datagate Bilgisayar 12,54 -2,26 -22,16 Demısaş Döküm 7,09 0,71 9,49 Denge Holding 1,79 0,56 -41,07 Deniz GMYO 2,23 1,83 21,06 Derimod 9,94 1,64 2,05 Derlüks Yatırım Holding 5,08 0,79 -42,40 Desa Deri 10,12 10,00 3,90 Despec Bilgisayar 9,70 0,00 -25,73 Deva Holding 23,58 1,20 -1,99 Dinamik Isı Makina Yalıtım 11,59 -0,77 7,56 Diriteks Diriliş Tekstil 2,96 -0,34 -20,64 Ditaş Doğan 15,24 0,79 17,18 DO-CO 672,00 0,37 6,67 Doğan Burda 24,22 2,89 7,93 Doğan Holding 2,57 0,78 -14,28 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,13 -1,39 -8,54 Doğusan 7,05 5,22 60,96 Doğuş GMYO 8,95 1,47 9,55 Doğuş Otomotiv 27,10 5,20 4,54 Döktaş Dökümcülük 31,50 1,68 2,87 Duran Doğan Basım 12,60 0,96 20,11 Dyo Boya 10,40 -0,10 -7,53 Eczacıbaşı İlaç 6,03 0,50 -16,27 Eczacıbaşı Yatırım 42,76 3,14 58,85 E-Data Teknoloji 12,13 -9,95 Edip Gayrimenkul 3,35 0,30 0,90 Ege Endüstri 1.228,00 0,99 -26,24 Ege Gübre 167,00 -3,30 16,41 Ege Profil 28,30 1,58 -25,99 Ege Seramik 13,40 -0,30 38,68 Egeplast 22,18 0,82 -33,39 Ekiz Kimya 6,34 4,11 -11,08 Emek Elektrik 2,72 -0,73 -4,74 Eminiş Ambalaj 20,60 3,00 -44,08 Emlak Konut GMYO 1,82 0,00 -13,93 Enerjisa Enerji 11,10 2,40 -3,73 Enka İnşaat 10,80 3,45 53,37 Erbosan 134,40 -0,37 231,40 Ereğli Demir Çelik 18,71 1,68 42,43 Ersu Gıda 3,19 -0,31 -35,43 Escar Turizm Taşımacılık 21,30 4,72 Escort Teknoloji 5,77 0,17 -12,18 Esenboğa Elektrik 33,74 1,32 77,33 Etiler Gıda 5,79 -2,85 45,48 Euro Kapital Yat. Ort. 5,82 2,11 52,38 Euro Trend Yat. Ort. 3,61 -0,55 2,03 Euro Yat. Ort. 3,54 0,28 -20,30 Euro Yatırım Holding 3,13 0,32 10,21 Fade Gıda 8,72 1,16 67,64 Fenerbahçe Futbol 34,26 -0,06 15,90 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,43 1,67 -17,57 F-M İzmit Piston 123,20 2,33 0,49 Fonet Bilgi Teknolojileri 13,59 0,97 4,30 Ford Otosan 168,80 0,72 38,20 Formet Metal ve Cam 1,22 3,39 -50,27 Frigo Pak Gıda 16,60 -2,75 -20,88 Galata Wind Enerji 3,70 0,54 Galatasaray Sportif 3,58 -1,92 -11,60 Garanti Bankası 9,56 1,27 -5,82 Garanti Faktoring 8,00 0,00 -28,12 Garanti Yat. Ort. 2,23 2,29 -30,66 Gedik Y. Men. Değ. 7,27 -0,41 22,68 Gediz Ambalaj 35,76 0,11 33,43 Gen İlaç 14,94 2,33 Gentaş 3,17 0,96 -29,76 Gersan Elektrik 5,66 0,18 -7,82 Girişim Elektrik Sanayi 23,18 -5,85 Global Men. Değ. 5,85 0,69 -2,66 Global Yat. Holding 2,21 0,00 -37,09 Good-Year 7,55 1,62 -5,25 Göltaş Çimento 40,54 1,10 -1,23 Gözde Girişim 5,58 0,18 -30,08 GSD Denizcilik 2,65 0,00 8,82 GSD Holding 2,12 0,00 -15,54 Gübre Fabrik. 50,20 -1,57 -41,66 Güler Yat. Holding 2,34 1,30 -32,42 Halk GMYO 2,18 -0,91 -28,48 Hatay Tekstil 17,60 2,74 29,08 Hedef Girişim 2,65 -0,38 4,96 Hektaş 8,26 -0,96 54,61 HUB Girişim 10,19 -1,26 -44,01 Hürriyet Gzt. 1,53 6,99 -27,14 ICBC Turkey Bank 4,98 -0,80 -23,38 İdealist Danışmanlık 44,48 0,59 230,46 İdealist GMYO 2,69 1,89 13,36 İhlas Ev Aletleri 1,02 0,00 -45,25 İhlas Gayrimenkul 0,94 1,08 -24,80 İhlas Gazetecilik 1,18 0,00 -52,10 İhlas Holding 0,57 1,79 -49,23 İhlas Yayın Holding 0,82 -2,38 -28,07 İndeks Bilgisayar 6,31 0,80 35,82 Info Yatırım 3,72 4,79 -20,35 İntema 36,68 -1,08 -8,07 Inveo Yatırım Holding 98,40 -1,70 122,52 İpek Doğal Enerji 12,28 0,49 -6,12 İskenderun Demir Çelik 12,36 0,82 36,79 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara Altının kilogramı 484 bin 400 liraya yükseldi Altının kilogramı 480 bin liraya geriledi Thodex'in ardından bu kez 1 milyar liralık Dogecoin vurgunu! 12 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı