Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Kapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 4,73 -0,63 -38,89 Acıpayam Selüloz 16,30 -2,98 -4,28 Adel Kalemcilik 28,08 1,37 -17,98 Adese Gayrimenkul 1,19 -1,65 -57,50 Afyon Çimento 3,62 -1,09 -29,16 AGESA Hayat Emeklilik 18,61 -5,39 5,83 Ak Enerji 1,77 1,14 -19,91 Akbank 5,69 -0,18 -15,80 Akçansa 15,07 -0,40 -6,41 Akdeniz Yatırım Hold. 1,89 2,16 -21,35 Akfen GMYO 2,29 2,23 -12,29 Akın Tekstil 33,22 -0,54 4,60 Akiş GMYO 1,79 -0,56 -35,89 Akmerkez GMYO 38,50 -1,03 -37,72 Aksa 19,40 1,46 40,43 Aksa Enerji 14,60 3,33 96,24 Aksigorta 7,48 -0,53 -14,01 Aksu Enerji 10,04 0,00 33,03 Alarko Carrıer 309,00 -0,90 -15,00 Alarko GMYO 20,16 -1,47 -20,41 Alarko Holding 8,59 -1,26 0,80 Albaraka Türk 1,49 0,00 -23,20 Alcatel Lucent Teletaş 24,58 -2,54 -17,13 Alkim Kağıt 14,48 -1,50 11,87 Alkim Kimya 14,67 -0,20 4,14 Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,78 -3,26 -18,72 Altınyunus Çeşme 56,20 -9,57 12,49 Anadolu Efes 21,46 -1,20 0,46 Anadolu Grubu Holding 23,90 -2,13 -8,52 Anadolu Hayat Emek. 9,10 -0,22 13,25 Anadolu Isuzu 15,66 -1,51 -13,00 Anadolu Sigorta 6,38 -0,16 -11,64 Anel Elektrik 2,56 -2,29 -19,24 Arçelik 31,80 -0,56 11,74 ARD Bilişim Teknolojileri 50,95 0,59 5,97 Arena Bilgisayar 9,95 -1,97 -8,73 Armada Bilgisayar 53,00 1,24 7,99 Arsan Tekstil 4,97 1,22 23,17 Arzum Ev Aletleri 17,63 -5,22 -27,04 Aselsan 15,68 -0,32 -14,08 Ata GMYO 4,48 -2,82 -18,69 Atakule GMYO 3,69 -10,00 57,62 Atlantis Yatırım Holding 4,00 2,56 -28,06 Atlas Yat. Ort. 1,51 -3,21 -13,71 ATP Bilgisayar 35,02 -4,16 Avrasya GMYO 3,23 0,62 23,31 Avrasya Petrol ve Tur. 2,98 4,93 -6,88 Avrupa Yatırım Holding 5,08 -0,59 -15,33 Aydem Enerji 7,42 -0,27 Ayen Enerji 4,95 6,45 -8,50 Ayes Çelik Hasır ve Çit 18,70 4,70 65,79 Aygaz 14,37 -1,10 1,29 Bagfaş 18,81 -2,54 -5,95 Bak Ambalaj 20,50 -0,97 3,66 Balatacılar Balatacılık 6,24 9,86 -24,27 Bantaş Ambalaj 3,45 -1,71 10,34 Banvit 66,20 -0,08 27,31 Başkent Doğalgaz GMYO 24,04 -4,98 Baştaş Başkent Çimento 9,52 -0,21 -45,19 Batı Çimento 12,30 -0,97 161,15 Batısöke Çimento 2,37 -2,07 -2,87 Bayrak Taban Sanayi 8,06 0,12 -24,03 Bera Holding 9,41 -0,84 -53,60 Berkosan Yalıtım 9,69 0,10 8,63 Beşiktaş Futbol Yat. 5,77 -2,37 42,82 Beyaz Filo 8,57 -2,39 -14,97 Bilici Yatırım 18,32 1,50 231,08 Bim Mağazalar 73,60 0,75 3,23 Biotrend Çevre ve Enerji 28,20 7,22 Birko Mensucat 1,01 -0,98 -9,01 Birleşim Mühendislik 10,96 -9,57 Birlik Mensucat 2,03 1,50 -41,33 Bizim Mağazaları 12,52 0,89 -18,49 BMS Çelik Hasır 7,95 -3,05 Boğaziçi Beton Sanayi 4,56 -0,87 Borusan Mannesmann 25,84 -0,31 -7,05 Borusan Yat. Paz. 445,00 0,91 -2,04 Bosch Fren Sistemleri 854,70 0,53 -30,50 Bossa 30,20 0,67 69,19 Brisa 21,24 -2,21 9,69 Burçelik 18,14 -0,87 -13,70 Burçelik Vana 20,92 -1,69 -57,87 Bursa Çimento 3,37 -1,46 -32,30 Carrefoursa 36,64 0,38 -48,97 Casa Emtia Petrol 108,00 5,37 1,89 Ceo Event Medya 8,10 0,50 25,97 Coca Cola İçecek 86,10 0,41 35,57 Cosmos Yat. Holding 10,00 2,04 24,07 Credıtwest Faktorıng 4,51 -1,31 -23,17 Çan2 Termik 14,06 9,93 Çelebi 182,70 0,94 0,10 Çelik Halat 6,29 -0,32 -30,86 Çemaş Döküm 1,19 -0,83 -30,11 Çemtaş 13,48 0,37 -14,20 Çimbeton 211,20 -1,12 -28,77 Çimentaş 26,90 -0,15 -25,61 Çimsa 25,12 0,32 41,12 Çuhadaroğlu Metal 7,40 -0,13 -2,72 Dagi Giyim 3,42 -0,58 0,40 Dagi Yatırım Holding 13,26 -2,64 2,79 Dardanel 2,98 1,02 -44,04 Datagate Bilgisayar 12,83 -0,39 -20,36 Demısaş Döküm 7,04 -1,68 8,72 Denge Holding 1,78 -1,66 -41,40 Deniz GMYO 2,19 -1,79 18,89 Derimod 9,78 0,41 0,41 Derlüks Yatırım Holding 5,04 -1,75 -42,86 Desa Deri 9,20 9,92 -5,54 Despec Bilgisayar 9,70 0,00 -25,73 Deva Holding 23,30 0,09 -3,15 Dinamik Isı Makina Yalıtım 11,68 -0,60 8,40 Diriteks Diriliş Tekstil 2,97 2,41 -20,38 Ditaş Doğan 15,12 0,13 16,25 DO-CO 669,50 -2,83 6,27 Doğan Burda 23,54 -6,74 4,90 Doğan Holding 2,55 -0,78 -14,95 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,16 1,89 -7,25 Doğusan 6,70 1,82 52,97 Doğuş GMYO 8,82 -2,00 7,96 Doğuş Otomotiv 25,76 -0,31 -0,63 Döktaş Dökümcülük 30,98 3,27 1,18 Duran Doğan Basım 12,48 1,38 18,97 Dyo Boya 10,41 -0,95 -7,44 Eczacıbaşı İlaç 6,00 -1,96 -16,69 Eczacıbaşı Yatırım 41,46 -1,52 54,02 E-Data Teknoloji 13,47 -9,96 Edip Gayrimenkul 3,34 0,00 0,60 Ege Endüstri 1.216,00 -0,18 -26,96 Ege Gübre 172,70 -0,86 20,38 Ege Profil 27,86 -3,13 -27,14 Ege Seramik 13,44 -1,83 39,09 Egeplast 22,00 -1,79 -33,93 Ekiz Kimya 6,09 -4,84 -14,59 Emek Elektrik 2,74 -3,86 -4,04 Eminiş Ambalaj 20,00 -0,10 -45,71 Emlak Konut GMYO 1,82 -1,09 -13,93 Enerjisa Enerji 10,84 -0,64 -5,99 Enka İnşaat 10,44 2,25 48,26 Erbosan 134,90 -2,18 232,64 Ereğli Demir Çelik 18,40 -0,86 40,07 Ersu Gıda 3,20 -3,32 -35,22 Escar Turizm Taşımacılık 20,34 -0,68 Escort Teknoloji 5,76 -4,16 -12,33 Esenboğa Elektrik 33,30 0,00 75,02 Etiler Gıda 5,96 7,19 49,75 Euro Kapital Yat. Ort. 5,70 0,53 49,23 Euro Trend Yat. Ort. 3,63 3,71 2,59 Euro Yat. Ort. 3,53 -2,75 -20,52 Euro Yatırım Holding 3,12 -0,95 9,86 Fade Gıda 8,62 2,86 65,72 Fenerbahçe Futbol 34,28 -0,06 15,97 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,39 -4,02 -18,93 F-M İzmit Piston 120,40 3,79 -1,79 Fonet Bilgi Teknolojileri 13,46 -3,37 3,30 Ford Otosan 167,60 -1,35 37,22 Formet Metal ve Cam 1,18 -1,67 -51,90 Frigo Pak Gıda 17,07 -0,47 -18,64 Galata Wind Enerji 3,68 -1,08 Galatasaray Sportif 3,65 -1,08 -9,88 Garanti Bankası 9,44 -0,94 -7,00 Garanti Faktoring 8,00 -1,36 -28,12 Garanti Yat. Ort. 2,18 -2,24 -32,21 Gedik Y. Men. Değ. 7,30 0,00 23,18 Gediz Ambalaj 35,72 -2,72 33,28 Gen İlaç 14,60 -2,80 Gentaş 3,14 0,00 -30,43 Gersan Elektrik 5,65 -2,08 -7,98 Girişim Elektrik Sanayi 24,62 -9,95 Global Men. Değ. 5,81 1,57 -3,33 Global Yat. Holding 2,21 -2,64 -37,09 Good-Year 7,43 -0,93 -6,76 Göltaş Çimento 40,10 -1,47 -2,30 Gözde Girişim 5,57 -1,24 -30,20 GSD Denizcilik 2,65 -3,99 8,82 GSD Holding 2,12 -0,93 -15,54 Gübre Fabrik. 51,00 -1,73 -40,73 Güler Yat. Holding 2,31 -2,12 -33,29 Halk GMYO 2,20 -2,22 -27,82 Hatay Tekstil 17,13 -1,83 25,63 Hedef Girişim 2,66 1,14 5,35 Hektaş 8,34 0,36 56,11 HUB Girişim 10,32 -0,29 -43,30 Hürriyet Gzt. 1,43 -2,05 -31,90 ICBC Turkey Bank 5,02 -0,59 -22,77 İdealist Danışmanlık 44,22 0,55 228,53 İdealist GMYO 2,64 -4,35 11,25 İhlas Ev Aletleri 1,02 -0,97 -45,25 İhlas Gayrimenkul 0,93 -2,11 -25,60 İhlas Gazetecilik 1,18 -1,67 -52,10 İhlas Holding 0,56 -1,75 -50,12 İhlas Yayın Holding 0,84 0,00 -26,32 İndeks Bilgisayar 6,26 1,46 34,74 Info Yatırım 3,55 -0,56 -23,99 İntema 37,08 -3,08 -7,07 Inveo Yatırım Holding 100,10 3,25 126,37 İpek Doğal Enerji 12,22 0,49 -6,57 İskenderun Demir Çelik 12,26 -1,29 35,68 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara Altının kilogramı 480 bin liraya geriledi Thodex'in ardından bu kez 1 milyar liralık Dogecoin vurgunu! 12 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı Altının kilogramı 484 bin 400 liraya geriledi