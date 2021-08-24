Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 4,86 -0,61 -37,21 Acıpayam Selüloz 17,20 3,99 1,01 Adel Kalemcilik 27,26 -2,29 -20,37 Adese Gayrimenkul 1,22 -1,61 -56,43 Afyon Çimento 3,71 0,00 -27,40 AGESA Hayat Emeklilik 20,00 1,99 13,74 Ak Enerji 1,77 7,27 -19,91 Akbank 5,71 0,18 -15,51 Akçansa 14,86 0,20 -7,72 Akdeniz Yatırım Hold. 1,89 -1,05 -21,35 Akfen GMYO 2,24 1,82 -14,20 Akın Tekstil 34,18 0,00 7,62 Akiş GMYO 1,83 1,10 -34,46 Akmerkez GMYO 39,68 1,12 -35,82 Aksa 18,74 -1,47 35,65 Aksa Enerji 13,87 0,07 86,42 Aksigorta 7,58 0,13 -12,86 Aksu Enerji 10,20 -2,02 35,15 Alarko Carrıer 321,40 -0,74 -11,59 Alarko GMYO 20,80 -1,23 -17,89 Alarko Holding 8,86 -2,85 3,97 Albaraka Türk 1,50 0,67 -22,68 Alcatel Lucent Teletaş 25,80 -1,75 -13,01 Alkim Kağıt 14,90 -0,40 15,11 Alkim Kimya 14,98 -1,06 6,34 Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,76 2,92 -19,63 Altınyunus Çeşme 62,95 9,96 26,00 Anadolu Efes 22,00 0,46 2,99 Anadolu Grubu Holding 24,68 -1,91 -5,53 Anadolu Hayat Emek. 9,21 -0,32 14,62 Anadolu Isuzu 16,13 -0,92 -10,39 Anadolu Sigorta 6,39 0,16 -11,50 Anel Elektrik 2,68 -0,74 -15,46 Arçelik 32,72 -0,06 14,97 ARD Bilişim Teknolojileri 51,40 -2,74 6,91 Arena Bilgisayar 10,30 -1,53 -5,52 Armada Bilgisayar 53,15 -0,09 8,29 Arsan Tekstil 4,97 5,07 23,17 Arzum Ev Aletleri 17,34 -2,69 -28,24 Aselsan 15,66 0,19 -14,19 Ata GMYO 4,67 0,86 -15,25 Atakule GMYO 4,55 -8,45 94,35 Atlantis Yatırım Holding 3,90 1,83 -29,86 Atlas Yat. Ort. 1,51 -0,66 -13,71 ATP Bilgisayar 38,08 2,81 Avrasya GMYO 3,19 -0,93 21,79 Avrasya Petrol ve Tur. 2,85 0,35 -10,94 Avrupa Yatırım Holding 5,01 1,83 -16,50 Aydem Enerji 7,45 -1,97 Ayen Enerji 4,77 -1,45 -11,83 Ayes Çelik Hasır ve Çit 18,85 -4,56 67,12 Aygaz 14,36 1,92 1,22 Bagfaş 19,40 0,00 -3,00 Bak Ambalaj 21,10 -2,59 6,69 Balatacılar Balatacılık 5,17 10,00 -37,26 Bantaş Ambalaj 3,52 1,15 12,58 Banvit 66,30 0,08 27,50 Başkent Doğalgaz GMYO 24,70 0,08 Baştaş Başkent Çimento 10,07 -0,20 -42,03 Batı Çimento 12,82 -4,33 172,19 Batısöke Çimento 2,31 -0,86 -5,33 Bayrak Taban Sanayi 8,33 -3,25 -21,49 Bera Holding 9,68 -1,63 -52,27 Berkosan Yalıtım 10,04 3,83 12,56 Beşiktaş Futbol Yat. 5,98 -1,81 48,02 Beyaz Filo 9,06 1,68 -10,11 Bilici Yatırım 18,64 0,22 236,87 Bim Mağazalar 73,40 1,38 2,95 Biotrend Çevre ve Enerji 27,16 -0,66 Birko Mensucat 1,01 1,00 -9,01 Birleşim Mühendislik 12,11 9,99 Birlik Mensucat 2,14 -2,73 -38,15 Bizim Mağazaları 12,60 -0,47 -17,97 BMS Çelik Hasır 8,15 -0,12 Boğaziçi Beton Sanayi 4,68 -2,90 Borusan Mannesmann 26,58 -2,21 -4,39 Borusan Yat. Paz. 447,90 2,56 -1,40 Bosch Fren Sistemleri 878,00 2,21 -28,60 Bossa 30,34 -0,13 69,97 Brisa 21,68 -0,09 11,96 Burçelik 18,79 0,37 -10,61 Burçelik Vana 21,70 -0,28 -56,30 Bursa Çimento 3,48 -0,85 -30,09 Carrefoursa 36,86 0,44 -48,66 Casa Emtia Petrol 107,60 -0,09 1,51 Ceo Event Medya 8,17 -1,57 27,06 Coca Cola İçecek 86,90 1,05 36,83 Cosmos Yat. Holding 10,10 0,00 25,31 Credıtwest Faktorıng 4,64 0,22 -20,95 Çan2 Termik 12,75 1,03 Çelebi 187,10 9,99 2,51 Çelik Halat 6,41 -1,08 -29,54 Çemaş Döküm 1,22 0,83 -28,35 Çemtaş 13,54 0,30 -13,82 Çimbeton 221,80 1,37 -25,19 Çimentaş 28,00 -1,13 -22,57 Çimsa 25,28 -0,47 42,02 Çuhadaroğlu Metal 7,52 0,00 -1,15 Dagi Giyim 3,60 -4,51 5,68 Dagi Yatırım Holding 14,16 -3,01 9,77 Dardanel 2,69 1,51 -49,48 Datagate Bilgisayar 13,00 4,84 -19,30 Demısaş Döküm 7,30 0,00 12,73 Denge Holding 1,68 -6,67 -44,69 Deniz GMYO 2,27 -0,44 23,23 Derimod 10,05 0,00 3,18 Derlüks Yatırım Holding 5,36 2,10 -39,23 Desa Deri 8,74 -0,79 -10,27 Despec Bilgisayar 10,02 -0,20 -23,28 Deva Holding 23,80 -0,25 -1,07 Dinamik Isı Makina Yalıtım 12,14 0,91 12,67 Diriteks Diriliş Tekstil 3,09 4,39 -17,16 Ditaş Doğan 15,52 -1,08 19,33 DO-CO 679,80 2,41 7,90 Doğan Burda 24,90 1,30 10,96 Doğan Holding 2,60 0,00 -13,28 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,18 -1,36 -6,40 Doğusan 6,76 -3,01 54,34 Doğuş GMYO 9,24 -2,53 13,10 Doğuş Otomotiv 26,36 -2,30 1,68 Döktaş Dökümcülük 30,00 -3,23 -2,02 Duran Doğan Basım 11,88 -1,82 13,25 Dyo Boya 10,76 -0,65 -4,33 Eczacıbaşı İlaç 6,23 0,00 -13,50 Eczacıbaşı Yatırım 42,72 0,09 58,70 E-Data Teknoloji 16,62 -9,62 Edip Gayrimenkul 3,43 -1,44 3,31 Ege Endüstri 1.252,10 -2,19 -24,79 Ege Gübre 176,40 -0,56 22,96 Ege Profil 29,40 -1,54 -23,12 Ege Seramik 13,49 -0,52 39,61 Egeplast 22,96 -0,61 -31,05 Ekiz Kimya 6,30 -3,67 -11,64 Emek Elektrik 2,79 0,00 -2,29 Eminiş Ambalaj 21,00 5,32 -43,00 Emlak Konut GMYO 1,87 0,54 -11,57 Enerjisa Enerji 10,91 1,02 -5,38 Enka İnşaat 10,50 3,55 49,11 Erbosan 136,60 -1,80 236,83 Ereğli Demir Çelik 18,63 -0,05 41,82 Ersu Gıda 3,34 -0,30 -32,39 Escar Turizm Taşımacılık 19,58 -3,17 Escort Teknoloji 5,94 2,95 -9,59 Esenboğa Elektrik 32,66 -0,18 71,66 Etiler Gıda 5,52 0,36 38,69 Euro Kapital Yat. Ort. 6,01 -3,38 57,35 Euro Trend Yat. Ort. 3,58 0,56 1,18 Euro Yat. Ort. 3,89 -0,26 -12,42 Euro Yatırım Holding 3,16 0,64 11,27 Fade Gıda 8,53 -0,70 63,99 Fenerbahçe Futbol 34,18 -1,61 15,63 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,56 2,81 -13,16 F-M İzmit Piston 120,60 3,97 -1,63 Fonet Bilgi Teknolojileri 14,01 -1,41 7,52 Ford Otosan 169,50 -0,24 38,78 Formet Metal ve Cam 1,23 -0,81 -49,86 Frigo Pak Gıda 17,24 -0,06 -17,83 Galata Wind Enerji 3,79 -1,04 Galatasaray Sportif 3,66 -1,08 -9,63 Garanti Bankası 9,55 0,00 -5,92 Garanti Faktoring 8,00 -2,56 -28,12 Garanti Yat. Ort. 2,25 0,00 -30,04 Gedik Y. Men. Değ. 7,38 -0,27 24,53 Gediz Ambalaj 37,80 -0,94 41,04 Gen İlaç 15,89 5,65 Gentaş 3,18 0,00 -29,54 Gersan Elektrik 5,94 0,17 -3,26 Girişim Elektrik Sanayi 24,86 10,00 Global Men. Değ. 6,02 -1,31 0,17 Global Yat. Holding 2,31 0,43 -34,25 Good-Year 7,54 -1,05 -5,37 Göltaş Çimento 41,72 -1,37 1,65 Gözde Girişim 5,64 0,53 -29,32 GSD Denizcilik 2,70 -6,25 10,88 GSD Holding 2,09 0,48 -16,73 Gübre Fabrik. 53,10 -1,21 -38,29 Güler Yat. Holding 2,37 0,00 -31,56 Halk GMYO 2,20 -0,90 -27,82 Hatay Tekstil 18,30 8,16 34,21 Hedef Girişim 2,68 -2,55 6,15 Hektaş 8,51 3,28 59,29 HUB Girişim 10,78 3,36 -40,77 Hürriyet Gzt. 1,49 3,47 -29,05 ICBC Turkey Bank 5,12 -0,58 -21,23 İdealist Danışmanlık 44,00 -6,06 226,89 İdealist GMYO 2,95 -2,64 24,31 İhlas Ev Aletleri 1,04 -0,95 -44,18 İhlas Gayrimenkul 0,97 0,00 -22,40 İhlas Gazetecilik 1,20 -0,83 -51,29 İhlas Holding 0,56 -1,75 -50,12 İhlas Yayın Holding 0,85 1,19 -25,44 İndeks Bilgisayar 6,26 0,16 34,74 Info Yatırım 3,68 0,82 -21,21 İntema 40,06 -0,25 0,40 Inveo Yatırım Holding 99,95 -1,24 126,03 İpek Doğal Enerji 12,32 -1,12 -5,81 İskenderun Demir Çelik 12,34 0,08 36,56 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara Altının kilogramı 488 bin 500 liraya yükseldi Altının kilogramı 485 bin liraya geriledi