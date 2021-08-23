Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 4,89 0,82 -36,82 Acıpayam Selüloz 16,54 1,04 -2,87 Adel Kalemcilik 27,90 0,36 -18,50 Adese Gayrimenkul 1,24 -1,59 -55,71 Afyon Çimento 3,71 0,27 -27,40 AGESA Hayat Emeklilik 19,61 1,71 11,52 Ak Enerji 1,65 1,23 -25,34 Akbank 5,70 1,97 -15,66 Akçansa 14,83 0,34 -7,90 Akdeniz Yatırım Hold. 1,91 2,14 -20,52 Akfen GMYO 2,20 2,33 -15,74 Akın Tekstil 34,18 -1,16 7,62 Akiş GMYO 1,81 1,12 -35,18 Akmerkez GMYO 39,64 0,10 -36,53 Aksa 19,02 -3,99 37,68 Aksa Enerji 13,86 1,17 86,29 Aksigorta 7,57 0,13 -12,97 Aksu Enerji 10,41 2,06 37,93 Alarko Carrıer 323,80 9,99 -10,93 Alarko GMYO 21,06 1,54 -16,86 Alarko Holding 9,12 0,44 7,02 Albaraka Türk 1,49 -0,67 -23,20 Alcatel Lucent Teletaş 26,26 3,88 -11,46 Alkim Kağıt 14,96 0,74 15,58 Alkim Kimya 15,14 0,13 7,48 Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,71 0,59 -21,92 Altınyunus Çeşme 57,25 9,99 14,59 Anadolu Efes 21,90 1,01 2,52 Anadolu Grubu Holding 25,16 1,86 -3,69 Anadolu Hayat Emek. 9,24 0,65 14,99 Anadolu Isuzu 16,28 0,74 -9,56 Anadolu Sigorta 6,38 1,27 -11,64 Anel Elektrik 2,70 1,89 -14,83 Arçelik 32,74 -0,12 15,04 ARD Bilişim Teknolojileri 52,85 0,09 9,92 Arena Bilgisayar 10,46 -1,97 -4,06 Armada Bilgisayar 53,20 -0,37 8,39 Arsan Tekstil 4,73 1,50 17,22 Arzum Ev Aletleri 17,82 -2,46 -26,26 Aselsan 15,63 1,63 -14,36 Ata GMYO 4,63 2,43 -15,97 Atakule GMYO 4,97 9,96 112,29 Atlantis Yatırım Holding 3,83 1,32 -31,12 Atlas Yat. Ort. 1,52 0,00 -13,14 ATP Bilgisayar 37,04 9,98 Avrasya GMYO 3,22 0,31 22,93 Avrasya Petrol ve Tur. 2,84 0,71 -11,25 Avrupa Yatırım Holding 4,92 1,65 -18,00 Aydem Enerji 7,60 1,74 Ayen Enerji 4,84 0,41 -10,54 Ayes Çelik Hasır ve Çit 19,75 -2,71 75,09 Aygaz 14,09 0,28 -0,68 Bagfaş 19,40 8,93 -3,00 Bak Ambalaj 21,66 -0,18 9,52 Balatacılar Balatacılık 4,70 -1,88 -42,96 Bantaş Ambalaj 3,48 -0,57 11,30 Banvit 66,25 -0,08 27,40 Başkent Doğalgaz GMYO 24,68 9,98 Baştaş Başkent Çimento 10,09 0,80 -41,91 Batı Çimento 13,40 1,90 184,50 Batısöke Çimento 2,33 3,56 -4,51 Bayrak Taban Sanayi 8,61 -1,26 -18,85 Bera Holding 9,84 -1,01 -51,48 Berkosan Yalıtım 9,67 -1,63 8,41 Beşiktaş Futbol Yat. 6,09 -2,25 50,74 Beyaz Filo 8,91 0,68 -11,60 Bilici Yatırım 18,60 -2,11 236,14 Bim Mağazalar 72,40 1,54 1,55 Biotrend Çevre ve Enerji 27,34 -1,65 Birko Mensucat 1,00 -4,76 -9,91 Birleşim Mühendislik 11,01 9,99 Birlik Mensucat 2,20 -1,35 -36,42 Bizim Mağazaları 12,66 -0,24 -17,58 BMS Çelik Hasır 8,16 -3,77 Boğaziçi Beton Sanayi 4,82 0,42 Borusan Mannesmann 27,18 3,82 -2,23 Borusan Yat. Paz. 436,70 10,00 -3,87 Bosch Fren Sistemleri 859,00 1,30 -30,15 Bossa 30,38 -1,04 70,20 Brisa 21,70 -0,82 12,07 Burçelik 18,72 1,30 -10,94 Burçelik Vana 21,76 0,46 -56,18 Bursa Çimento 3,51 0,57 -29,48 Carrefoursa 36,70 0,00 -48,89 Casa Emtia Petrol 107,70 -4,27 1,60 Ceo Event Medya 8,30 -1,31 29,08 Coca Cola İçecek 86,00 -1,43 35,42 Cosmos Yat. Holding 10,10 -3,81 25,31 Credıtwest Faktorıng 4,63 -1,28 -21,12 Çan2 Termik 12,62 1,77 Çelebi 170,10 1,98 -6,81 Çelik Halat 6,48 1,41 -28,77 Çemaş Döküm 1,21 0,00 -28,93 Çemtaş 13,50 0,22 -14,07 Çimbeton 218,80 3,75 -26,21 Çimentaş 28,32 -0,98 -21,68 Çimsa 25,40 0,47 42,70 Çuhadaroğlu Metal 7,52 -0,79 -1,15 Dagi Giyim 3,77 -7,82 10,67 Dagi Yatırım Holding 14,60 -0,61 13,18 Dardanel 2,65 9,96 -50,23 Datagate Bilgisayar 12,40 3,59 -23,03 Demısaş Döküm 7,30 0,00 12,73 Denge Holding 1,80 2,27 -40,74 Deniz GMYO 2,28 1,79 23,77 Derimod 10,05 -0,10 3,18 Derlüks Yatırım Holding 5,25 3,96 -40,48 Desa Deri 8,81 -1,23 -9,55 Despec Bilgisayar 10,04 0,60 -23,12 Deva Holding 23,86 -2,77 -0,82 Dinamik Isı Makina Yalıtım 12,03 4,25 11,65 Diriteks Diriliş Tekstil 2,96 6,47 -20,64 Ditaş Doğan 15,69 0,26 20,64 DO-CO 663,80 1,31 5,37 Doğan Burda 24,58 2,33 9,54 Doğan Holding 2,60 0,00 -13,28 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,21 0,45 -5,11 Doğusan 6,97 -0,14 59,13 Doğuş GMYO 9,48 7,73 16,03 Doğuş Otomotiv 26,98 -0,88 4,07 Döktaş Dökümcülük 31,00 4,45 1,24 Duran Doğan Basım 12,10 3,07 15,35 Dyo Boya 10,83 0,19 -3,71 Eczacıbaşı İlaç 6,23 -0,16 -13,50 Eczacıbaşı Yatırım 42,68 1,23 58,55 E-Data Teknoloji 18,39 0,00 Edip Gayrimenkul 3,48 -0,29 4,82 Ege Endüstri 1.280,20 2,04 -23,11 Ege Gübre 177,40 1,37 23,66 Ege Profil 29,86 0,54 -21,91 Ege Seramik 13,56 1,57 40,34 Egeplast 23,10 -1,70 -30,63 Ekiz Kimya 6,54 -0,91 -8,27 Emek Elektrik 2,79 -3,12 -2,29 Eminiş Ambalaj 19,94 -1,68 -45,87 Emlak Konut GMYO 1,86 0,54 -12,04 Enerjisa Enerji 10,80 0,47 -6,33 Enka İnşaat 10,14 1,40 44,00 Erbosan 139,10 -3,74 242,99 Ereğli Demir Çelik 18,64 0,00 41,90 Ersu Gıda 3,35 0,00 -32,19 Escar Turizm Taşımacılık 20,22 2,12 Escort Teknoloji 5,77 -1,37 -12,18 Esenboğa Elektrik 32,72 6,72 71,97 Etiler Gıda 5,50 5,77 38,19 Euro Kapital Yat. Ort. 6,22 -9,99 62,85 Euro Trend Yat. Ort. 3,56 -1,11 0,61 Euro Yat. Ort. 3,90 9,86 -12,19 Euro Yatırım Holding 3,14 0,64 10,56 Fade Gıda 8,59 0,82 65,14 Fenerbahçe Futbol 34,74 0,75 17,52 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,49 0,81 -15,53 F-M İzmit Piston 116,00 3,11 -5,38 Fonet Bilgi Teknolojileri 14,21 -0,91 9,06 Ford Otosan 169,90 -0,53 39,10 Formet Metal ve Cam 1,24 0,00 -49,45 Frigo Pak Gıda 17,25 1,95 -17,78 Galata Wind Enerji 3,83 2,41 Galatasaray Sportif 3,70 0,00 -8,64 Garanti Bankası 9,55 1,92 -5,92 Garanti Faktoring 8,21 0,98 -26,24 Garanti Yat. Ort. 2,25 0,45 -30,04 Gedik Y. Men. Değ. 7,40 0,54 24,87 Gediz Ambalaj 38,16 1,22 42,39 Gen İlaç 15,04 -3,16 Gentaş 3,18 0,95 -29,54 Gersan Elektrik 5,93 1,54 -3,42 Girişim Elektrik Sanayi 22,60 9,92 Global Men. Değ. 6,10 0,49 1,50 Global Yat. Holding 2,30 0,88 -34,53 Good-Year 7,62 0,13 -4,37 Göltaş Çimento 42,30 -1,21 3,06 Gözde Girişim 5,61 0,36 -29,70 GSD Denizcilik 2,88 9,92 18,27 GSD Holding 2,08 8,33 -17,13 Gübre Fabrik. 53,75 1,42 -37,54 Güler Yat. Holding 2,37 -2,47 -31,56 Halk GMYO 2,22 -0,45 -27,16 Hatay Tekstil 16,92 3,11 24,09 Hedef Girişim 2,75 4,17 8,92 Hektaş 8,24 2,74 54,24 HUB Girişim 10,43 0,87 -42,69 Hürriyet Gzt. 1,44 0,70 -31,43 ICBC Turkey Bank 5,15 0,39 -20,77 İdealist Danışmanlık 46,84 -0,51 247,99 İdealist GMYO 3,03 9,78 27,68 İhlas Ev Aletleri 1,05 1,94 -43,64 İhlas Gayrimenkul 0,97 0,00 -22,40 İhlas Gazetecilik 1,21 5,22 -50,88 İhlas Holding 0,57 -3,39 -49,23 İhlas Yayın Holding 0,84 1,20 -26,32 İndeks Bilgisayar 6,25 0,81 34,52 Info Yatırım 3,65 2,24 -21,85 İntema 40,16 2,14 0,65 Inveo Yatırım Holding 101,20 1,25 128,86 İpek Doğal Enerji 12,46 1,55 -4,74 İskenderun Demir Çelik 12,33 0,16 36,45 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara Altının kilogramı 485 bin liraya geriledi Aldığı 2 milyon liralık hibeyle ailesinin arazisine santral kurdu! Genç kadın girişimci, 4 mahallenin enerji ihtiyacını karşılıyor