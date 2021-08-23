Borsada günlük işlemler (1)
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Borsada günlük işlemler (1)

Borsada günlük işlemler (1)
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım4,890,82-36,82
Acıpayam Selüloz16,541,04-2,87
Adel Kalemcilik27,900,36-18,50
Adese Gayrimenkul1,24-1,59-55,71
Afyon Çimento3,710,27-27,40
AGESA Hayat Emeklilik19,611,7111,52
Ak Enerji1,651,23-25,34
Akbank5,701,97-15,66
Akçansa14,830,34-7,90
Akdeniz Yatırım Hold.1,912,14-20,52
Akfen GMYO2,202,33-15,74
Akın Tekstil34,18-1,167,62
Akiş GMYO1,811,12-35,18
Akmerkez GMYO39,640,10-36,53
Aksa19,02-3,9937,68
Aksa Enerji13,861,1786,29
Aksigorta7,570,13-12,97
Aksu Enerji10,412,0637,93
Alarko Carrıer323,809,99-10,93
Alarko GMYO21,061,54-16,86
Alarko Holding9,120,447,02
Albaraka Türk1,49-0,67-23,20
Alcatel Lucent Teletaş26,263,88-11,46
Alkim Kağıt14,960,7415,58
Alkim Kimya15,140,137,48
Altınyağ Madencilik ve Enerji1,710,59-21,92
Altınyunus Çeşme57,259,9914,59
Anadolu Efes21,901,012,52
Anadolu Grubu Holding25,161,86-3,69
Anadolu Hayat Emek.9,240,6514,99
Anadolu Isuzu16,280,74-9,56
Anadolu Sigorta6,381,27-11,64
Anel Elektrik2,701,89-14,83
Arçelik32,74-0,1215,04
ARD Bilişim Teknolojileri52,850,099,92
Arena Bilgisayar10,46-1,97-4,06
Armada Bilgisayar53,20-0,378,39
Arsan Tekstil4,731,5017,22
Arzum Ev Aletleri17,82-2,46-26,26
Aselsan15,631,63-14,36
Ata GMYO4,632,43-15,97
Atakule GMYO4,979,96112,29
Atlantis Yatırım Holding3,831,32-31,12
Atlas Yat. Ort.1,520,00-13,14
ATP Bilgisayar37,049,98

Avrasya GMYO3,220,3122,93
Avrasya Petrol ve Tur.2,840,71-11,25
Avrupa Yatırım Holding4,921,65-18,00
Aydem Enerji7,601,74

Ayen Enerji4,840,41-10,54
Ayes Çelik Hasır ve Çit19,75-2,7175,09
Aygaz14,090,28-0,68
Bagfaş19,408,93-3,00
Bak Ambalaj21,66-0,189,52
Balatacılar Balatacılık4,70-1,88-42,96
Bantaş Ambalaj3,48-0,5711,30
Banvit66,25-0,0827,40
Başkent Doğalgaz GMYO24,689,98

Baştaş Başkent Çimento10,090,80-41,91
Batı Çimento13,401,90184,50
Batısöke Çimento2,333,56-4,51
Bayrak Taban Sanayi8,61-1,26-18,85
Bera Holding9,84-1,01-51,48
Berkosan Yalıtım9,67-1,638,41
Beşiktaş Futbol Yat.6,09-2,2550,74
Beyaz Filo8,910,68-11,60
Bilici Yatırım18,60-2,11236,14
Bim Mağazalar72,401,541,55
Biotrend Çevre ve Enerji27,34-1,65

Birko Mensucat1,00-4,76-9,91
Birleşim Mühendislik11,019,99

Birlik Mensucat2,20-1,35-36,42
Bizim Mağazaları12,66-0,24-17,58
BMS Çelik Hasır8,16-3,77

Boğaziçi Beton Sanayi4,820,42

Borusan Mannesmann27,183,82-2,23
Borusan Yat. Paz.436,7010,00-3,87
Bosch Fren Sistemleri859,001,30-30,15
Bossa30,38-1,0470,20
Brisa21,70-0,8212,07
Burçelik18,721,30-10,94
Burçelik Vana21,760,46-56,18
Bursa Çimento3,510,57-29,48
Carrefoursa36,700,00-48,89
Casa Emtia Petrol107,70-4,271,60
Ceo Event Medya8,30-1,3129,08
Coca Cola İçecek86,00-1,4335,42
Cosmos Yat. Holding10,10-3,8125,31
Credıtwest Faktorıng4,63-1,28-21,12
Çan2 Termik12,621,77

Çelebi170,101,98-6,81
Çelik Halat6,481,41-28,77
Çemaş Döküm1,210,00-28,93
Çemtaş13,500,22-14,07
Çimbeton218,803,75-26,21
Çimentaş28,32-0,98-21,68
Çimsa25,400,4742,70
Çuhadaroğlu Metal7,52-0,79-1,15
Dagi Giyim3,77-7,8210,67
Dagi Yatırım Holding14,60-0,6113,18
Dardanel2,659,96-50,23
Datagate Bilgisayar12,403,59-23,03
Demısaş Döküm7,300,0012,73
Denge Holding1,802,27-40,74
Deniz GMYO2,281,7923,77
Derimod10,05-0,103,18
Derlüks Yatırım Holding5,253,96-40,48
Desa Deri8,81-1,23-9,55
Despec Bilgisayar10,040,60-23,12
Deva Holding23,86-2,77-0,82
Dinamik Isı Makina Yalıtım12,034,2511,65
Diriteks Diriliş Tekstil2,966,47-20,64
Ditaş Doğan15,690,2620,64
DO-CO663,801,315,37
Doğan Burda24,582,339,54
Doğan Holding2,600,00-13,28
Doğtaş Kelebek Mobilya2,210,45-5,11
Doğusan6,97-0,1459,13
Doğuş GMYO9,487,7316,03
Doğuş Otomotiv26,98-0,884,07
Döktaş Dökümcülük31,004,451,24
Duran Doğan Basım12,103,0715,35
Dyo Boya10,830,19-3,71
Eczacıbaşı İlaç6,23-0,16-13,50
Eczacıbaşı Yatırım42,681,2358,55
E-Data Teknoloji18,390,00

Edip Gayrimenkul3,48-0,294,82
Ege Endüstri1.280,202,04-23,11
Ege Gübre177,401,3723,66
Ege Profil29,860,54-21,91
Ege Seramik13,561,5740,34
Egeplast23,10-1,70-30,63
Ekiz Kimya6,54-0,91-8,27
Emek Elektrik2,79-3,12-2,29
Eminiş Ambalaj19,94-1,68-45,87
Emlak Konut GMYO1,860,54-12,04
Enerjisa Enerji10,800,47-6,33
Enka İnşaat10,141,4044,00
Erbosan139,10-3,74242,99
Ereğli Demir Çelik18,640,0041,90
Ersu Gıda3,350,00-32,19
Escar Turizm Taşımacılık20,222,12

Escort Teknoloji5,77-1,37-12,18
Esenboğa Elektrik32,726,7271,97
Etiler Gıda5,505,7738,19
Euro Kapital Yat. Ort.6,22-9,9962,85
Euro Trend Yat. Ort.3,56-1,110,61
Euro Yat. Ort.3,909,86-12,19
Euro Yatırım Holding3,140,6410,56
Fade Gıda8,590,8265,14
Fenerbahçe Futbol34,740,7517,52
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,490,81-15,53
F-M İzmit Piston116,003,11-5,38
Fonet Bilgi Teknolojileri14,21-0,919,06
Ford Otosan169,90-0,5339,10
Formet Metal ve Cam1,240,00-49,45
Frigo Pak Gıda17,251,95-17,78
Galata Wind Enerji3,832,41

Galatasaray Sportif3,700,00-8,64
Garanti Bankası9,551,92-5,92
Garanti Faktoring8,210,98-26,24
Garanti Yat. Ort.2,250,45-30,04
Gedik Y. Men. Değ.7,400,5424,87
Gediz Ambalaj38,161,2242,39
Gen İlaç15,04-3,16

Gentaş3,180,95-29,54
Gersan Elektrik5,931,54-3,42
Girişim Elektrik Sanayi22,609,92

Global Men. Değ.6,100,491,50
Global Yat. Holding2,300,88-34,53
Good-Year7,620,13-4,37
Göltaş Çimento42,30-1,213,06
Gözde Girişim5,610,36-29,70
GSD Denizcilik2,889,9218,27
GSD Holding2,088,33-17,13
Gübre Fabrik.53,751,42-37,54
Güler Yat. Holding2,37-2,47-31,56
Halk GMYO2,22-0,45-27,16
Hatay Tekstil16,923,1124,09
Hedef Girişim2,754,178,92
Hektaş8,242,7454,24
HUB Girişim10,430,87-42,69
Hürriyet Gzt.1,440,70-31,43
ICBC Turkey Bank5,150,39-20,77
İdealist Danışmanlık46,84-0,51247,99
İdealist GMYO3,039,7827,68
İhlas Ev Aletleri1,051,94-43,64
İhlas Gayrimenkul0,970,00-22,40
İhlas Gazetecilik1,215,22-50,88
İhlas Holding0,57-3,39-49,23
İhlas Yayın Holding0,841,20-26,32
İndeks Bilgisayar6,250,8134,52
Info Yatırım3,652,24-21,85
İntema40,162,140,65
Inveo Yatırım Holding101,201,25128,86
İpek Doğal Enerji12,461,55-4,74
İskenderun Demir Çelik12,330,1636,45
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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