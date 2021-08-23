Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|4,89
|0,82
|-36,82
|Acıpayam Selüloz
|16,54
|1,04
|-2,87
|Adel Kalemcilik
|27,90
|0,36
|-18,50
|Adese Gayrimenkul
|1,24
|-1,59
|-55,71
|Afyon Çimento
|3,71
|0,27
|-27,40
|AGESA Hayat Emeklilik
|19,61
|1,71
|11,52
|Ak Enerji
|1,65
|1,23
|-25,34
|Akbank
|5,70
|1,97
|-15,66
|Akçansa
|14,83
|0,34
|-7,90
|Akdeniz Yatırım Hold.
|1,91
|2,14
|-20,52
|Akfen GMYO
|2,20
|2,33
|-15,74
|Akın Tekstil
|34,18
|-1,16
|7,62
|Akiş GMYO
|1,81
|1,12
|-35,18
|Akmerkez GMYO
|39,64
|0,10
|-36,53
|Aksa
|19,02
|-3,99
|37,68
|Aksa Enerji
|13,86
|1,17
|86,29
|Aksigorta
|7,57
|0,13
|-12,97
|Aksu Enerji
|10,41
|2,06
|37,93
|Alarko Carrıer
|323,80
|9,99
|-10,93
|Alarko GMYO
|21,06
|1,54
|-16,86
|Alarko Holding
|9,12
|0,44
|7,02
|Albaraka Türk
|1,49
|-0,67
|-23,20
|Alcatel Lucent Teletaş
|26,26
|3,88
|-11,46
|Alkim Kağıt
|14,96
|0,74
|15,58
|Alkim Kimya
|15,14
|0,13
|7,48
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,71
|0,59
|-21,92
|Altınyunus Çeşme
|57,25
|9,99
|14,59
|Anadolu Efes
|21,90
|1,01
|2,52
|Anadolu Grubu Holding
|25,16
|1,86
|-3,69
|Anadolu Hayat Emek.
|9,24
|0,65
|14,99
|Anadolu Isuzu
|16,28
|0,74
|-9,56
|Anadolu Sigorta
|6,38
|1,27
|-11,64
|Anel Elektrik
|2,70
|1,89
|-14,83
|Arçelik
|32,74
|-0,12
|15,04
|ARD Bilişim Teknolojileri
|52,85
|0,09
|9,92
|Arena Bilgisayar
|10,46
|-1,97
|-4,06
|Armada Bilgisayar
|53,20
|-0,37
|8,39
|Arsan Tekstil
|4,73
|1,50
|17,22
|Arzum Ev Aletleri
|17,82
|-2,46
|-26,26
|Aselsan
|15,63
|1,63
|-14,36
|Ata GMYO
|4,63
|2,43
|-15,97
|Atakule GMYO
|4,97
|9,96
|112,29
|Atlantis Yatırım Holding
|3,83
|1,32
|-31,12
|Atlas Yat. Ort.
|1,52
|0,00
|-13,14
|ATP Bilgisayar
|37,04
|9,98
|Avrasya GMYO
|3,22
|0,31
|22,93
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,84
|0,71
|-11,25
|Avrupa Yatırım Holding
|4,92
|1,65
|-18,00
|Aydem Enerji
|7,60
|1,74
|Ayen Enerji
|4,84
|0,41
|-10,54
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|19,75
|-2,71
|75,09
|Aygaz
|14,09
|0,28
|-0,68
|Bagfaş
|19,40
|8,93
|-3,00
|Bak Ambalaj
|21,66
|-0,18
|9,52
|Balatacılar Balatacılık
|4,70
|-1,88
|-42,96
|Bantaş Ambalaj
|3,48
|-0,57
|11,30
|Banvit
|66,25
|-0,08
|27,40
|Başkent Doğalgaz GMYO
|24,68
|9,98
|Baştaş Başkent Çimento
|10,09
|0,80
|-41,91
|Batı Çimento
|13,40
|1,90
|184,50
|Batısöke Çimento
|2,33
|3,56
|-4,51
|Bayrak Taban Sanayi
|8,61
|-1,26
|-18,85
|Bera Holding
|9,84
|-1,01
|-51,48
|Berkosan Yalıtım
|9,67
|-1,63
|8,41
|Beşiktaş Futbol Yat.
|6,09
|-2,25
|50,74
|Beyaz Filo
|8,91
|0,68
|-11,60
|Bilici Yatırım
|18,60
|-2,11
|236,14
|Bim Mağazalar
|72,40
|1,54
|1,55
|Biotrend Çevre ve Enerji
|27,34
|-1,65
|Birko Mensucat
|1,00
|-4,76
|-9,91
|Birleşim Mühendislik
|11,01
|9,99
|Birlik Mensucat
|2,20
|-1,35
|-36,42
|Bizim Mağazaları
|12,66
|-0,24
|-17,58
|BMS Çelik Hasır
|8,16
|-3,77
|Boğaziçi Beton Sanayi
|4,82
|0,42
|Borusan Mannesmann
|27,18
|3,82
|-2,23
|Borusan Yat. Paz.
|436,70
|10,00
|-3,87
|Bosch Fren Sistemleri
|859,00
|1,30
|-30,15
|Bossa
|30,38
|-1,04
|70,20
|Brisa
|21,70
|-0,82
|12,07
|Burçelik
|18,72
|1,30
|-10,94
|Burçelik Vana
|21,76
|0,46
|-56,18
|Bursa Çimento
|3,51
|0,57
|-29,48
|Carrefoursa
|36,70
|0,00
|-48,89
|Casa Emtia Petrol
|107,70
|-4,27
|1,60
|Ceo Event Medya
|8,30
|-1,31
|29,08
|Coca Cola İçecek
|86,00
|-1,43
|35,42
|Cosmos Yat. Holding
|10,10
|-3,81
|25,31
|Credıtwest Faktorıng
|4,63
|-1,28
|-21,12
|Çan2 Termik
|12,62
|1,77
|Çelebi
|170,10
|1,98
|-6,81
|Çelik Halat
|6,48
|1,41
|-28,77
|Çemaş Döküm
|1,21
|0,00
|-28,93
|Çemtaş
|13,50
|0,22
|-14,07
|Çimbeton
|218,80
|3,75
|-26,21
|Çimentaş
|28,32
|-0,98
|-21,68
|Çimsa
|25,40
|0,47
|42,70
|Çuhadaroğlu Metal
|7,52
|-0,79
|-1,15
|Dagi Giyim
|3,77
|-7,82
|10,67
|Dagi Yatırım Holding
|14,60
|-0,61
|13,18
|Dardanel
|2,65
|9,96
|-50,23
|Datagate Bilgisayar
|12,40
|3,59
|-23,03
|Demısaş Döküm
|7,30
|0,00
|12,73
|Denge Holding
|1,80
|2,27
|-40,74
|Deniz GMYO
|2,28
|1,79
|23,77
|Derimod
|10,05
|-0,10
|3,18
|Derlüks Yatırım Holding
|5,25
|3,96
|-40,48
|Desa Deri
|8,81
|-1,23
|-9,55
|Despec Bilgisayar
|10,04
|0,60
|-23,12
|Deva Holding
|23,86
|-2,77
|-0,82
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|12,03
|4,25
|11,65
|Diriteks Diriliş Tekstil
|2,96
|6,47
|-20,64
|Ditaş Doğan
|15,69
|0,26
|20,64
|DO-CO
|663,80
|1,31
|5,37
|Doğan Burda
|24,58
|2,33
|9,54
|Doğan Holding
|2,60
|0,00
|-13,28
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,21
|0,45
|-5,11
|Doğusan
|6,97
|-0,14
|59,13
|Doğuş GMYO
|9,48
|7,73
|16,03
|Doğuş Otomotiv
|26,98
|-0,88
|4,07
|Döktaş Dökümcülük
|31,00
|4,45
|1,24
|Duran Doğan Basım
|12,10
|3,07
|15,35
|Dyo Boya
|10,83
|0,19
|-3,71
|Eczacıbaşı İlaç
|6,23
|-0,16
|-13,50
|Eczacıbaşı Yatırım
|42,68
|1,23
|58,55
|E-Data Teknoloji
|18,39
|0,00
|Edip Gayrimenkul
|3,48
|-0,29
|4,82
|Ege Endüstri
|1.280,20
|2,04
|-23,11
|Ege Gübre
|177,40
|1,37
|23,66
|Ege Profil
|29,86
|0,54
|-21,91
|Ege Seramik
|13,56
|1,57
|40,34
|Egeplast
|23,10
|-1,70
|-30,63
|Ekiz Kimya
|6,54
|-0,91
|-8,27
|Emek Elektrik
|2,79
|-3,12
|-2,29
|Eminiş Ambalaj
|19,94
|-1,68
|-45,87
|Emlak Konut GMYO
|1,86
|0,54
|-12,04
|Enerjisa Enerji
|10,80
|0,47
|-6,33
|Enka İnşaat
|10,14
|1,40
|44,00
|Erbosan
|139,10
|-3,74
|242,99
|Ereğli Demir Çelik
|18,64
|0,00
|41,90
|Ersu Gıda
|3,35
|0,00
|-32,19
|Escar Turizm Taşımacılık
|20,22
|2,12
|Escort Teknoloji
|5,77
|-1,37
|-12,18
|Esenboğa Elektrik
|32,72
|6,72
|71,97
|Etiler Gıda
|5,50
|5,77
|38,19
|Euro Kapital Yat. Ort.
|6,22
|-9,99
|62,85
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,56
|-1,11
|0,61
|Euro Yat. Ort.
|3,90
|9,86
|-12,19
|Euro Yatırım Holding
|3,14
|0,64
|10,56
|Fade Gıda
|8,59
|0,82
|65,14
|Fenerbahçe Futbol
|34,74
|0,75
|17,52
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,49
|0,81
|-15,53
|F-M İzmit Piston
|116,00
|3,11
|-5,38
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|14,21
|-0,91
|9,06
|Ford Otosan
|169,90
|-0,53
|39,10
|Formet Metal ve Cam
|1,24
|0,00
|-49,45
|Frigo Pak Gıda
|17,25
|1,95
|-17,78
|Galata Wind Enerji
|3,83
|2,41
|Galatasaray Sportif
|3,70
|0,00
|-8,64
|Garanti Bankası
|9,55
|1,92
|-5,92
|Garanti Faktoring
|8,21
|0,98
|-26,24
|Garanti Yat. Ort.
|2,25
|0,45
|-30,04
|Gedik Y. Men. Değ.
|7,40
|0,54
|24,87
|Gediz Ambalaj
|38,16
|1,22
|42,39
|Gen İlaç
|15,04
|-3,16
|Gentaş
|3,18
|0,95
|-29,54
|Gersan Elektrik
|5,93
|1,54
|-3,42
|Girişim Elektrik Sanayi
|22,60
|9,92
|Global Men. Değ.
|6,10
|0,49
|1,50
|Global Yat. Holding
|2,30
|0,88
|-34,53
|Good-Year
|7,62
|0,13
|-4,37
|Göltaş Çimento
|42,30
|-1,21
|3,06
|Gözde Girişim
|5,61
|0,36
|-29,70
|GSD Denizcilik
|2,88
|9,92
|18,27
|GSD Holding
|2,08
|8,33
|-17,13
|Gübre Fabrik.
|53,75
|1,42
|-37,54
|Güler Yat. Holding
|2,37
|-2,47
|-31,56
|Halk GMYO
|2,22
|-0,45
|-27,16
|Hatay Tekstil
|16,92
|3,11
|24,09
|Hedef Girişim
|2,75
|4,17
|8,92
|Hektaş
|8,24
|2,74
|54,24
|HUB Girişim
|10,43
|0,87
|-42,69
|Hürriyet Gzt.
|1,44
|0,70
|-31,43
|ICBC Turkey Bank
|5,15
|0,39
|-20,77
|İdealist Danışmanlık
|46,84
|-0,51
|247,99
|İdealist GMYO
|3,03
|9,78
|27,68
|İhlas Ev Aletleri
|1,05
|1,94
|-43,64
|İhlas Gayrimenkul
|0,97
|0,00
|-22,40
|İhlas Gazetecilik
|1,21
|5,22
|-50,88
|İhlas Holding
|0,57
|-3,39
|-49,23
|İhlas Yayın Holding
|0,84
|1,20
|-26,32
|İndeks Bilgisayar
|6,25
|0,81
|34,52
|Info Yatırım
|3,65
|2,24
|-21,85
|İntema
|40,16
|2,14
|0,65
|Inveo Yatırım Holding
|101,20
|1,25
|128,86
|İpek Doğal Enerji
|12,46
|1,55
|-4,74
|İskenderun Demir Çelik
|12,33
|0,16
|36,45
(Sürecek)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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