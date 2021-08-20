Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 4,85 1,04 -37,34 Acıpayam Selüloz 16,37 0,55 -3,86 Adel Kalemcilik 27,80 2,81 -18,80 Adese Gayrimenkul 1,26 0,80 -55,00 Afyon Çimento 3,70 0,27 -27,59 AGESA Hayat Emeklilik 19,28 -0,16 9,64 Ak Enerji 1,63 3,16 -26,24 Akbank 5,59 0,36 -17,28 Akçansa 14,78 1,03 -8,21 Akdeniz Yatırım Hold. 1,87 -1,58 -22,19 Akfen GMYO 2,15 1,90 -17,65 Akın Tekstil 34,58 -2,21 8,88 Akiş GMYO 1,79 0,00 -35,89 Akmerkez GMYO 39,60 -0,95 -36,59 Aksa 19,81 5,71 43,40 Aksa Enerji 13,70 1,11 84,14 Aksigorta 7,56 -1,18 -13,09 Aksu Enerji 10,20 -0,49 35,15 Alarko Carrıer 294,40 -0,20 -19,01 Alarko GMYO 20,74 -0,38 -18,12 Alarko Holding 9,08 -3,09 6,55 Albaraka Türk 1,50 0,00 -22,68 Alcatel Lucent Teletaş 25,28 2,18 -14,77 Alkim Kağıt 14,85 -0,74 14,73 Alkim Kimya 15,12 -2,39 7,33 Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,70 -1,16 -22,37 Altınyunus Çeşme 52,05 4,00 4,18 Anadolu Efes 21,68 -0,37 1,49 Anadolu Grubu Holding 24,70 -2,29 -5,45 Anadolu Hayat Emek. 9,18 0,33 14,24 Anadolu Isuzu 16,16 0,06 -10,22 Anadolu Sigorta 6,30 -0,47 -12,75 Anel Elektrik 2,65 0,00 -16,40 Arçelik 32,78 -0,55 15,18 ARD Bilişim Teknolojileri 52,80 0,19 9,82 Arena Bilgisayar 10,67 -3,18 -2,13 Armada Bilgisayar 53,40 -1,29 8,80 Arsan Tekstil 4,66 2,64 15,48 Arzum Ev Aletleri 18,27 4,40 -24,39 Aselsan 15,38 0,65 -15,73 Ata GMYO 4,52 0,00 -17,97 Atakule GMYO 4,52 9,98 93,07 Atlantis Yatırım Holding 3,78 5,29 -32,01 Atlas Yat. Ort. 1,52 0,00 -13,14 ATP Bilgisayar 33,68 4,66 Avrasya GMYO 3,21 1,90 22,55 Avrasya Petrol ve Tur. 2,82 -1,40 -11,88 Avrupa Yatırım Holding 4,84 -0,21 -19,33 Aydem Enerji 7,47 -1,84 Ayen Enerji 4,82 1,05 -10,91 Ayes Çelik Hasır ve Çit 20,30 3,10 79,97 Aygaz 14,05 -0,85 -0,96 Bagfaş 17,81 0,68 -10,95 Bak Ambalaj 21,70 0,00 9,73 Balatacılar Balatacılık 4,79 1,91 -41,87 Bantaş Ambalaj 3,50 -1,41 11,94 Banvit 66,30 -0,15 27,50 Başkent Doğalgaz GMYO 22,44 10,00 Baştaş Başkent Çimento 10,01 0,10 -42,37 Batı Çimento 13,15 2,57 179,19 Batısöke Çimento 2,25 0,45 -7,79 Bayrak Taban Sanayi 8,72 -0,11 -17,81 Bera Holding 9,94 -0,80 -50,99 Berkosan Yalıtım 9,83 -0,10 10,20 Beşiktaş Futbol Yat. 6,23 0,81 54,21 Beyaz Filo 8,85 0,45 -12,20 Bilici Yatırım 19,00 1,60 243,37 Bim Mağazalar 71,30 0,28 0,01 Biotrend Çevre ve Enerji 27,80 -0,71 Birko Mensucat 1,05 -0,94 -5,41 Birleşim Mühendislik 10,01 Birlik Mensucat 2,23 3,24 -35,55 Bizim Mağazaları 12,69 -0,31 -17,38 BMS Çelik Hasır 8,48 -1,28 Boğaziçi Beton Sanayi 4,80 3,45 Borusan Mannesmann 26,18 0,31 -5,83 Borusan Yat. Paz. 397,00 4,14 -12,61 Bosch Fren Sistemleri 848,00 0,49 -31,04 Bossa 30,70 -0,32 71,99 Brisa 21,88 -0,18 13,00 Burçelik 18,48 -0,43 -12,08 Burçelik Vana 21,66 -0,64 -56,38 Bursa Çimento 3,49 -0,57 -29,89 Carrefoursa 36,70 0,44 -48,89 Casa Emtia Petrol 112,50 0,99 6,13 Ceo Event Medya 8,41 2,06 30,79 Coca Cola İçecek 87,25 0,75 37,38 Cosmos Yat. Holding 10,50 -4,46 30,27 Credıtwest Faktorıng 4,69 0,64 -20,10 Çan2 Termik 12,40 2,48 Çelebi 166,80 -1,59 -8,62 Çelik Halat 6,39 0,00 -29,76 Çemaş Döküm 1,21 -2,42 -28,93 Çemtaş 13,47 -0,59 -14,26 Çimbeton 210,90 0,91 -28,87 Çimentaş 28,60 2,14 -20,91 Çimsa 25,28 1,94 42,02 Çuhadaroğlu Metal 7,58 -2,32 -0,36 Dagi Giyim 4,09 -1,68 20,07 Dagi Yatırım Holding 14,69 -2,46 13,88 Dardanel 2,41 -3,21 -54,74 Datagate Bilgisayar 11,97 0,00 -25,70 Demısaş Döküm 7,30 -9,20 12,73 Denge Holding 1,76 1,73 -42,06 Deniz GMYO 2,24 -1,32 21,60 Derimod 10,06 -0,10 3,29 Derlüks Yatırım Holding 5,05 1,00 -42,74 Desa Deri 8,92 -1,87 -8,42 Despec Bilgisayar 9,98 1,01 -23,58 Deva Holding 24,54 -0,97 2,00 Dinamik Isı Makina Yalıtım 11,54 -0,60 7,10 Diriteks Diriliş Tekstil 2,78 -2,46 -25,47 Ditaş Doğan 15,65 -1,76 20,33 DO-CO 655,20 -0,29 4,00 Doğan Burda 24,02 3,53 7,04 Doğan Holding 2,60 -3,70 -13,28 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,20 0,46 -5,54 Doğusan 6,98 2,80 59,36 Doğuş GMYO 8,80 1,03 7,71 Doğuş Otomotiv 27,22 3,89 5,00 Döktaş Dökümcülük 29,68 2,34 -3,07 Duran Doğan Basım 11,74 5,10 11,92 Dyo Boya 10,81 0,28 -3,89 Eczacıbaşı İlaç 6,24 2,63 -13,36 Eczacıbaşı Yatırım 42,16 -0,52 56,62 E-Data Teknoloji 18,39 4,91 Edip Gayrimenkul 3,49 -4,90 5,12 Ege Endüstri 1.254,60 -0,03 -24,64 Ege Gübre 175,00 -0,91 21,99 Ege Profil 29,70 -1,98 -22,33 Ege Seramik 13,35 -0,74 38,16 Egeplast 23,50 -1,09 -29,43 Ekiz Kimya 6,60 -0,90 -7,43 Emek Elektrik 2,88 -5,26 0,87 Eminiş Ambalaj 20,28 6,74 -44,95 Emlak Konut GMYO 1,85 0,54 -12,51 Enerjisa Enerji 10,75 1,51 -6,77 Enka İnşaat 10,00 -1,09 42,01 Erbosan 144,50 -0,82 256,31 Ereğli Demir Çelik 18,64 0,49 41,90 Ersu Gıda 3,35 -0,30 -32,19 Escar Turizm Taşımacılık 19,80 -2,17 Escort Teknoloji 5,85 1,21 -10,96 Esenboğa Elektrik 30,66 -0,13 61,15 Etiler Gıda 5,20 1,96 30,65 Euro Kapital Yat. Ort. 6,91 -4,56 80,91 Euro Trend Yat. Ort. 3,60 0,84 1,74 Euro Yat. Ort. 3,55 0,28 -20,07 Euro Yatırım Holding 3,12 -1,89 9,86 Fade Gıda 8,52 -1,50 63,79 Fenerbahçe Futbol 34,48 -0,58 16,64 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,47 0,00 -16,21 F-M İzmit Piston 112,50 0,72 -8,24 Fonet Bilgi Teknolojileri 14,34 -8,55 10,05 Ford Otosan 170,80 -0,06 39,84 Formet Metal ve Cam 1,24 0,81 -49,45 Frigo Pak Gıda 16,92 -0,94 -19,35 Galata Wind Enerji 3,74 -0,53 Galatasaray Sportif 3,70 -0,80 -8,64 Garanti Bankası 9,37 0,86 -7,69 Garanti Faktoring 8,13 0,00 -26,95 Garanti Yat. Ort. 2,24 0,00 -30,35 Gedik Y. Men. Değ. 7,36 0,55 24,20 Gediz Ambalaj 37,70 -2,73 40,67 Gen İlaç 15,53 -4,72 Gentaş 3,15 0,00 -30,21 Gersan Elektrik 5,84 -1,18 -4,89 Girişim Elektrik Sanayi 20,56 9,95 Global Men. Değ. 6,07 -2,57 1,00 Global Yat. Holding 2,28 -2,56 -35,10 Good-Year 7,61 -0,26 -4,50 Göltaş Çimento 42,82 -3,56 4,33 Gözde Girişim 5,59 -0,18 -29,95 GSD Denizcilik 2,62 5,65 7,59 GSD Holding 1,92 5,49 -23,51 Gübre Fabrik. 53,00 -0,28 -38,41 Güler Yat. Holding 2,43 2,97 -29,82 Halk GMYO 2,23 0,90 -26,84 Hatay Tekstil 16,41 -0,97 20,35 Hedef Girişim 2,64 0,38 4,56 Hektaş 8,02 2,17 50,12 HUB Girişim 10,34 0,00 -43,19 Hürriyet Gzt. 1,43 1,42 -31,90 ICBC Turkey Bank 5,13 -0,39 -21,08 İdealist Danışmanlık 47,08 10,00 249,78 İdealist GMYO 2,76 -0,72 16,31 İhlas Ev Aletleri 1,03 0,00 -44,71 İhlas Gayrimenkul 0,97 1,04 -22,40 İhlas Gazetecilik 1,15 -1,71 -53,32 İhlas Holding 0,59 -1,67 -47,45 İhlas Yayın Holding 0,83 2,47 -27,19 İndeks Bilgisayar 6,20 4,55 33,45 Info Yatırım 3,57 -1,38 -23,56 İntema 39,32 0,56 -1,45 Inveo Yatırım Holding 99,95 -0,15 126,03 İpek Doğal Enerji 12,27 1,66 -6,19 İskenderun Demir Çelik 12,31 -0,32 36,23 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara