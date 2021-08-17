Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 4,95 0,81 -36,05 Acıpayam Selüloz 16,26 -0,12 -4,51 Adel Kalemcilik 26,88 -0,81 -21,48 Adese Gayrimenkul 1,39 9,45 -50,36 Afyon Çimento 3,76 0,00 -26,42 AGESA Hayat Emeklilik 18,71 -1,37 6,40 Ak Enerji 1,58 0,00 -28,51 Akbank 5,67 0,53 -16,10 Akçansa 14,98 -0,53 -6,97 Akdeniz Yatırım Hold. 1,85 -1,07 -23,02 Akfen GMYO 2,09 -2,79 -19,95 Akın Tekstil 35,52 -1,33 11,84 Akiş GMYO 1,82 0,00 -34,82 Akmerkez GMYO 38,98 -0,81 -37,58 Aksa 18,89 5,53 36,74 Aksa Enerji 13,33 1,14 79,17 Aksigorta 7,70 0,39 -11,48 Aksu Enerji 10,45 -3,24 38,46 Alarko Carrıer 309,50 -0,16 -14,86 Alarko GMYO 21,06 -0,47 -16,86 Alarko Holding 9,93 1,33 16,53 Albaraka Türk 1,51 0,00 -22,16 Alcatel Lucent Teletaş 25,06 -0,24 -15,51 Alkim Kağıt 15,43 0,65 19,21 Alkim Kimya 16,21 2,59 15,07 Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,60 -1,23 -26,94 Altınyunus Çeşme 51,40 -1,72 2,88 Anadolu Efes 22,14 -0,81 3,65 Anadolu Grubu Holding 23,88 0,67 -8,59 Anadolu Hayat Emek. 9,16 0,11 13,99 Anadolu Isuzu 16,57 -0,72 -7,94 Anadolu Sigorta 6,34 -0,78 -12,19 Anel Elektrik 2,72 0,74 -14,20 Arçelik 33,90 2,54 19,12 ARD Bilişim Teknolojileri 53,00 -2,21 10,23 Arena Bilgisayar 11,00 -0,63 0,90 Armada Bilgisayar 53,25 -0,84 8,50 Arsan Tekstil 4,20 -2,55 4,08 Arzum Ev Aletleri 16,37 -0,97 -32,26 Aselsan 15,43 0,00 -15,45 Ata GMYO 4,73 6,29 -14,16 Atakule GMYO 3,40 -2,02 45,23 Atlantis Yatırım Holding 3,54 -1,39 -36,33 Atlas Yat. Ort. 1,52 0,00 -13,14 ATP Bilgisayar 33,48 -0,95 Avrasya GMYO 3,19 -2,45 21,79 Avrasya Petrol ve Tur. 2,84 -0,70 -11,25 Avrupa Yatırım Holding 5,04 -1,56 -16,00 Aydem Enerji 7,93 0,00 Ayen Enerji 4,84 -1,83 -10,54 Ayes Çelik Hasır ve Çit 20,74 -1,43 83,87 Aygaz 14,52 -0,21 2,35 Bagfaş 18,55 2,54 -7,25 Bak Ambalaj 22,54 -4,89 13,97 Balatacılar Balatacılık 4,95 5,32 -39,93 Bantaş Ambalaj 3,57 -1,65 14,18 Banvit 65,85 -0,08 26,63 Başkent Doğalgaz GMYO 21,00 6,60 Baştaş Başkent Çimento 10,50 -0,94 -39,55 Batı Çimento 12,87 -1,76 173,25 Batısöke Çimento 2,27 3,65 -6,97 Bayrak Taban Sanayi 8,87 1,95 -16,40 Bera Holding 10,17 -3,33 -49,85 Berkosan Yalıtım 9,98 -0,50 11,88 Beşiktaş Futbol Yat. 6,18 -1,12 52,97 Beyaz Filo 8,84 -0,45 -12,30 Bilici Yatırım 18,83 -2,28 240,30 Bim Mağazalar 69,50 -0,64 -2,52 Biotrend Çevre ve Enerji 29,20 2,82 Birko Mensucat 1,09 0,93 -1,80 Birlik Mensucat 2,19 1,39 -36,71 Bizim Mağazaları 12,89 -0,08 -16,08 BMS Çelik Hasır 8,71 4,06 Boğaziçi Beton Sanayi 4,74 -1,04 Borusan Mannesmann 27,40 -0,72 -1,44 Borusan Yat. Paz. 417,00 5,09 -8,21 Bosch Fren Sistemleri 861,00 -1,28 -29,98 Bossa 30,20 -0,92 69,19 Brisa 22,50 0,99 16,20 Burçelik 18,70 -1,01 -11,04 Burçelik Vana 21,90 -0,99 -55,90 Bursa Çimento 3,61 2,85 -27,48 Carrefoursa 37,30 -1,06 -48,05 Casa Emtia Petrol 115,90 0,87 9,34 Ceo Event Medya 8,34 0,85 29,70 Coca Cola İçecek 86,15 0,23 35,65 Cosmos Yat. Holding 10,85 0,37 34,62 Credıtwest Faktorıng 4,80 -0,83 -18,23 Çan2 Termik 12,02 0,17 Çelebi 173,20 -1,31 -5,11 Çelik Halat 6,45 -0,46 -29,10 Çemaş Döküm 1,28 0,00 -24,82 Çemtaş 13,61 -0,29 -13,37 Çimbeton 215,00 -0,37 -27,49 Çimentaş 29,10 -2,35 -19,52 Çimsa 25,18 -1,25 41,46 Çuhadaroğlu Metal 7,28 -1,89 -4,30 Dagi Giyim 3,45 -9,92 1,28 Dagi Yatırım Holding 14,85 -0,47 15,12 Dardanel 2,44 -7,92 -54,18 Datagate Bilgisayar 11,80 1,81 -26,75 Demısaş Döküm 6,97 -3,86 7,64 Denge Holding 1,55 -1,90 -48,97 Deniz GMYO 2,36 -1,67 28,12 Derimod 10,34 0,29 6,16 Derlüks Yatırım Holding 4,93 0,00 -44,10 Desa Deri 9,54 1,38 -2,05 Despec Bilgisayar 9,98 0,81 -23,58 Deva Holding 25,70 4,39 6,82 Dinamik Isı Makina Yalıtım 11,95 -0,83 10,90 Diriteks Diriliş Tekstil 2,95 2,08 -20,91 Ditaş Doğan 16,36 -2,27 25,79 DO-CO 660,00 -3,24 4,76 Doğan Burda 20,02 -5,30 -10,78 Doğan Holding 2,75 0,36 -8,28 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,26 -1,31 -2,96 Doğusan 6,85 3,47 56,39 Doğuş GMYO 8,65 0,35 5,88 Doğuş Otomotiv 26,00 0,23 0,29 Döktaş Dökümcülük 28,00 0,00 -8,56 Duran Doğan Basım 10,93 -0,55 4,19 Dyo Boya 10,62 -2,21 -5,58 Eczacıbaşı İlaç 6,14 1,32 -14,75 Eczacıbaşı Yatırım 44,70 7,35 66,05 E-Data Teknoloji 15,89 -1,30 Edip Gayrimenkul 3,35 -5,90 0,90 Ege Endüstri 1.292,20 -2,73 -22,38 Ege Gübre 178,50 0,85 24,43 Ege Profil 29,72 4,72 -22,28 Ege Seramik 14,05 0,43 45,41 Egeplast 23,44 -0,09 -29,61 Ekiz Kimya 6,88 4,24 -3,51 Emek Elektrik 2,94 0,68 2,97 Eminiş Ambalaj 21,10 0,38 -42,73 Emlak Konut GMYO 1,85 -0,54 -12,51 Enerjisa Enerji 10,79 0,75 -6,42 Enka İnşaat 9,76 -1,91 38,60 Erbosan 144,10 -0,35 255,32 Ereğli Demir Çelik 19,43 -0,56 47,91 Ersu Gıda 3,34 -0,60 -32,39 Escar Turizm Taşımacılık 18,54 0,49 Escort Teknoloji 5,83 -1,02 -11,26 Esenboğa Elektrik 31,10 2,64 63,46 Etiler Gıda 5,11 -0,39 28,39 Euro Kapital Yat. Ort. 7,02 0,29 83,79 Euro Trend Yat. Ort. 3,66 -0,54 3,44 Euro Yat. Ort. 3,59 -1,10 -19,17 Euro Yatırım Holding 3,61 2,56 27,11 Fade Gıda 8,46 -2,31 62,64 Fenerbahçe Futbol 34,92 -1,47 18,13 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,50 -1,96 -15,19 F-M İzmit Piston 116,70 4,01 -4,81 Fonet Bilgi Teknolojileri 14,28 0,21 9,59 Ford Otosan 178,60 0,56 46,23 Formet Metal ve Cam 1,23 -2,38 -49,86 Frigo Pak Gıda 17,49 -0,40 -16,63 Galata Wind Enerji 3,90 -2,50 Galatasaray Sportif 3,77 0,00 -6,91 Garanti Bankası 9,46 0,64 -6,81 Garanti Faktoring 8,32 0,36 -25,25 Garanti Yat. Ort. 2,25 -1,32 -30,04 Gedik Y. Men. Değ. 7,44 -0,67 25,55 Gediz Ambalaj 39,80 0,51 48,51 Gen İlaç 16,60 4,60 Gentaş 3,26 0,93 -27,77 Gersan Elektrik 5,90 0,68 -3,91 Global Men. Değ. 6,31 1,94 4,99 Global Yat. Holding 2,30 0,88 -34,53 Good-Year 7,77 -0,26 -2,49 Göltaş Çimento 43,02 5,44 4,81 Gözde Girişim 5,70 -0,18 -28,57 GSD Denizcilik 2,47 2,92 1,43 GSD Holding 1,88 -0,53 -25,10 Gübre Fabrik. 54,25 0,00 -36,96 Güler Yat. Holding 2,36 0,43 -31,85 Halk GMYO 2,23 -0,89 -26,84 Hatay Tekstil 16,48 -2,02 20,86 Hedef Girişim 2,63 -1,50 4,17 Hektaş 7,88 0,13 47,50 HUB Girişim 10,43 -0,76 -42,69 Hürriyet Gzt. 1,44 0,70 -31,43 ICBC Turkey Bank 5,24 -1,32 -19,38 İdealist Danışmanlık 41,32 -9,98 206,98 İdealist GMYO 2,80 -8,20 17,99 İhlas Ev Aletleri 1,03 -0,96 -44,71 İhlas Gayrimenkul 0,98 0,00 -21,60 İhlas Gazetecilik 1,17 0,00 -52,51 İhlas Holding 0,60 3,45 -46,56 İhlas Yayın Holding 0,80 -1,23 -29,82 İndeks Bilgisayar 5,90 -0,84 26,99 Info Yatırım 3,57 -0,56 -23,56 İntema 39,00 1,67 -2,26 Inveo Yatırım Holding 102,50 -1,73 131,80 İpek Doğal Enerji 11,89 0,59 -9,10 İskenderun Demir Çelik 12,92 -0,08 42,98 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara ASELSAN Konya'da üretim başladı! Fabrika, bin 200 kişiye ekmek kapısı olacak