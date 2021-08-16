Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 4,91 -0,20 -36,56 Acıpayam Selüloz 16,28 0,87 -4,39 Adel Kalemcilik 27,10 4,55 -20,84 Adese Gayrimenkul 1,27 9,48 -54,64 Afyon Çimento 3,76 0,80 -26,42 AGESA Hayat Emeklilik 18,97 1,34 7,88 Ak Enerji 1,58 -3,66 -28,51 Akbank 5,64 2,92 -16,54 Akçansa 15,06 0,40 -6,47 Akdeniz Yatırım Hold. 1,87 0,00 -22,19 Akfen GMYO 2,15 3,86 -17,65 Akın Tekstil 36,00 2,16 13,35 Akiş GMYO 1,82 0,00 -34,82 Akmerkez GMYO 39,30 -0,71 -37,07 Aksa 17,90 -0,56 29,57 Aksa Enerji 13,18 0,23 77,15 Aksigorta 7,67 0,92 -11,82 Aksu Enerji 10,80 0,28 43,10 Alarko Carrıer 310,00 3,06 -14,72 Alarko GMYO 21,16 3,12 -16,46 Alarko Holding 9,80 0,00 15,00 Albaraka Türk 1,51 0,67 -22,16 Alcatel Lucent Teletaş 25,12 3,63 -15,31 Alkim Kağıt 15,33 1,52 18,44 Alkim Kimya 15,80 0,45 12,16 Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,62 -0,61 -26,03 Altınyunus Çeşme 52,30 -0,38 4,68 Anadolu Efes 22,32 0,63 4,49 Anadolu Grubu Holding 23,72 -0,67 -9,20 Anadolu Hayat Emek. 9,15 1,10 13,87 Anadolu Isuzu 16,69 2,64 -7,28 Anadolu Sigorta 6,39 1,43 -11,50 Anel Elektrik 2,70 0,75 -14,83 Arçelik 33,06 -0,12 16,17 ARD Bilişim Teknolojileri 54,20 -3,21 12,73 Arena Bilgisayar 11,07 4,83 1,54 Armada Bilgisayar 53,70 1,03 9,41 Arsan Tekstil 4,31 1,17 6,81 Arzum Ev Aletleri 16,53 2,42 -31,59 Aselsan 15,43 -0,13 -15,45 Ata GMYO 4,45 -0,45 -19,24 Atakule GMYO 3,47 9,81 48,22 Atlantis Yatırım Holding 3,59 -1,64 -35,43 Atlas Yat. Ort. 1,52 0,66 -13,14 ATP Bilgisayar 33,80 0,90 Avrasya GMYO 3,27 0,93 24,84 Avrasya Petrol ve Tur. 2,86 2,14 -10,63 Avrupa Yatırım Holding 5,12 -1,54 -14,67 Aydem Enerji 7,93 -2,70 Ayen Enerji 4,93 1,23 -8,87 Ayes Çelik Hasır ve Çit 21,04 1,15 86,53 Aygaz 14,55 0,28 2,56 Bagfaş 18,09 0,22 -9,55 Bak Ambalaj 23,70 -2,87 19,84 Balatacılar Balatacılık 4,70 3,52 -42,96 Bantaş Ambalaj 3,63 1,68 16,10 Banvit 65,90 0,08 26,73 Başkent Doğalgaz GMYO 19,70 7,30 Baştaş Başkent Çimento 10,60 -2,75 -38,98 Batı Çimento 13,10 3,64 178,13 Batısöke Çimento 2,19 0,92 -10,25 Bayrak Taban Sanayi 8,70 0,93 -18,00 Bera Holding 10,52 5,31 -48,13 Berkosan Yalıtım 10,03 1,01 12,44 Beşiktaş Futbol Yat. 6,25 1,46 54,70 Beyaz Filo 8,88 0,68 -11,90 Bilici Yatırım 19,27 -1,03 248,25 Bim Mağazalar 69,95 0,72 -1,89 Biotrend Çevre ve Enerji 28,40 -1,73 Birko Mensucat 1,08 0,00 -2,70 Birlik Mensucat 2,16 1,89 -37,57 Bizim Mağazaları 12,90 -0,23 -16,02 BMS Çelik Hasır 8,37 6,08 Boğaziçi Beton Sanayi 4,79 9,86 Borusan Mannesmann 27,60 3,68 -0,72 Borusan Yat. Paz. 396,80 9,98 -12,65 Bosch Fren Sistemleri 872,20 0,02 -29,07 Bossa 30,48 0,07 70,76 Brisa 22,28 -1,42 15,06 Burçelik 18,89 2,38 -10,13 Burçelik Vana 22,12 1,65 -55,46 Bursa Çimento 3,51 4,46 -29,48 Carrefoursa 37,70 -0,48 -47,49 Casa Emtia Petrol 114,90 2,13 8,40 Ceo Event Medya 8,27 1,47 28,62 Coca Cola İçecek 85,95 0,35 35,34 Cosmos Yat. Holding 10,81 9,97 34,12 Credıtwest Faktorıng 4,84 1,04 -17,55 Çan2 Termik 12,00 0,50 Çelebi 175,50 3,36 -3,85 Çelik Halat 6,48 0,47 -28,77 Çemaş Döküm 1,28 1,59 -24,82 Çemtaş 13,65 -0,29 -13,12 Çimbeton 215,80 1,46 -27,22 Çimentaş 29,80 4,86 -17,59 Çimsa 25,50 0,63 43,26 Çuhadaroğlu Metal 7,42 0,27 -2,46 Dagi Giyim 3,83 -9,88 12,44 Dagi Yatırım Holding 14,92 -0,86 15,66 Dardanel 2,65 3,52 -50,23 Datagate Bilgisayar 11,59 0,70 -28,06 Demısaş Döküm 7,25 -2,16 11,96 Denge Holding 1,58 0,64 -47,98 Deniz GMYO 2,40 7,14 30,29 Derimod 10,31 0,68 5,85 Derlüks Yatırım Holding 4,93 4,23 -44,10 Desa Deri 9,41 2,17 -3,39 Despec Bilgisayar 9,90 0,10 -24,20 Deva Holding 24,62 -1,76 2,33 Dinamik Isı Makina Yalıtım 12,05 1,95 11,83 Diriteks Diriliş Tekstil 2,89 -3,67 -22,52 Ditaş Doğan 16,74 -0,06 28,71 DO-CO 682,10 -1,12 8,27 Doğan Burda 21,14 0,76 -5,79 Doğan Holding 2,74 0,74 -8,61 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,29 2,23 -1,67 Doğusan 6,62 2,80 51,14 Doğuş GMYO 8,62 -0,69 5,51 Doğuş Otomotiv 25,94 0,00 0,06 Döktaş Dökümcülük 28,00 -0,43 -8,56 Duran Doğan Basım 10,99 0,27 4,77 Dyo Boya 10,86 0,00 -3,44 Eczacıbaşı İlaç 6,06 0,50 -15,86 Eczacıbaşı Yatırım 41,64 1,02 54,69 E-Data Teknoloji 16,10 3,47 Edip Gayrimenkul 3,56 -5,07 7,23 Ege Endüstri 1.328,50 0,68 -20,20 Ege Gübre 177,00 0,06 23,38 Ege Profil 28,38 0,92 -25,78 Ege Seramik 13,99 -0,21 44,79 Egeplast 23,46 2,09 -29,55 Ekiz Kimya 6,60 0,76 -7,43 Emek Elektrik 2,92 5,80 2,27 Eminiş Ambalaj 21,02 2,64 -42,94 Emlak Konut GMYO 1,86 1,09 -12,04 Enerjisa Enerji 10,71 0,75 -7,12 Enka İnşaat 9,95 2,58 41,30 Erbosan 144,60 0,42 256,55 Ereğli Demir Çelik 19,54 -1,01 48,75 Ersu Gıda 3,36 -1,18 -31,98 Escar Turizm Taşımacılık 18,45 4,41 Escort Teknoloji 5,89 1,90 -10,35 Esenboğa Elektrik 30,30 1,13 59,25 Etiler Gıda 5,13 -1,35 28,89 Euro Kapital Yat. Ort. 7,00 2,04 83,27 Euro Trend Yat. Ort. 3,68 1,10 4,01 Euro Yat. Ort. 3,63 1,40 -18,27 Euro Yatırım Holding 3,52 10,00 23,94 Fade Gıda 8,66 -1,70 66,48 Fenerbahçe Futbol 35,44 -0,45 19,89 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,55 0,39 -13,50 F-M İzmit Piston 112,20 1,26 -8,48 Fonet Bilgi Teknolojileri 14,25 -0,77 9,36 Ford Otosan 177,60 -2,04 45,41 Formet Metal ve Cam 1,26 -0,79 -48,64 Frigo Pak Gıda 17,56 1,97 -16,30 Galata Wind Enerji 4,00 1,52 Galatasaray Sportif 3,77 0,27 -6,91 Garanti Bankası 9,40 1,40 -7,40 Garanti Faktoring 8,29 -0,48 -25,52 Garanti Yat. Ort. 2,28 -0,44 -29,10 Gedik Y. Men. Değ. 7,49 0,13 26,39 Gediz Ambalaj 39,60 -3,65 47,76 Gen İlaç 15,87 7,74 Gentaş 3,23 1,57 -28,43 Gersan Elektrik 5,86 -0,34 -4,56 Global Men. Değ. 6,19 0,16 3,00 Global Yat. Holding 2,28 2,24 -35,10 Good-Year 7,79 -1,77 -2,24 Göltaş Çimento 40,80 -1,02 -0,60 Gözde Girişim 5,71 2,88 -28,45 GSD Denizcilik 2,40 -2,44 -1,44 GSD Holding 1,89 0,53 -24,70 Gübre Fabrik. 54,25 1,40 -36,96 Güler Yat. Holding 2,35 0,00 -32,13 Halk GMYO 2,25 0,45 -26,18 Hatay Tekstil 16,82 1,45 23,35 Hedef Girişim 2,67 1,91 5,75 Hektaş 7,87 0,00 47,31 HUB Girişim 10,51 -0,19 -42,25 Hürriyet Gzt. 1,43 1,42 -31,90 ICBC Turkey Bank 5,31 0,19 -18,31 İdealist Danışmanlık 45,90 -10,00 241,01 İdealist GMYO 3,05 3,39 28,53 İhlas Ev Aletleri 1,04 -4,59 -44,18 İhlas Gayrimenkul 0,98 0,00 -21,60 İhlas Gazetecilik 1,17 5,41 -52,51 İhlas Holding 0,58 -1,69 -48,34 İhlas Yayın Holding 0,81 2,53 -28,95 İndeks Bilgisayar 5,95 -0,83 28,07 Info Yatırım 3,59 1,99 -23,14 İntema 38,36 0,16 -3,86 Inveo Yatırım Holding 104,30 -0,29 135,87 İpek Doğal Enerji 11,82 2,43 -9,63 İskenderun Demir Çelik 12,93 -0,15 43,09 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara ASELSAN, Konya'da üretime başladı! Fabrika, bin 200 kişiye ekmek kapısı olacak