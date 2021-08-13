Borsada günlük işlemler (1)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Borsada günlük işlemler (1)

Borsada günlük işlemler (1)
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım4,920,00-36,43
Acıpayam Selüloz16,141,00-5,22
Adel Kalemcilik25,92-0,84-24,29
Adese Gayrimenkul1,161,75-58,57
Afyon Çimento3,73-0,53-27,01
AGESA Hayat Emeklilik18,72-2,606,46
Ak Enerji1,64-0,61-25,79
Akbank5,48-0,18-18,91
Akçansa15,00-0,33-6,85
Akdeniz Yatırım Hold.1,87-1,58-22,19
Akfen GMYO2,070,49-20,71
Akın Tekstil35,240,5110,96
Akiş GMYO1,82-1,09-34,82
Akmerkez GMYO39,580,25-36,62
Aksa18,008,3030,30
Aksa Enerji13,152,6576,75
Aksigorta7,60-0,65-12,63
Aksu Enerji10,770,0942,70
Alarko Carrıer300,80-0,07-17,25
Alarko GMYO20,520,10-18,99
Alarko Holding9,80-0,9115,00
Albaraka Türk1,500,00-22,68
Alcatel Lucent Teletaş24,241,59-18,27
Alkim Kağıt15,101,2716,66
Alkim Kimya15,732,8111,66
Altınyağ Madencilik ve Enerji1,633,16-25,57
Altınyunus Çeşme52,500,485,08
Anadolu Efes22,180,453,83
Anadolu Grubu Holding23,882,40-8,59
Anadolu Hayat Emek.9,05-2,5812,63
Anadolu Isuzu16,261,25-9,67
Anadolu Sigorta6,30-1,41-12,75
Anel Elektrik2,68-0,37-15,46
Arçelik33,10-0,3016,31
ARD Bilişim Teknolojileri56,000,7216,47
Arena Bilgisayar10,567,76-3,14
Armada Bilgisayar53,15-1,398,29
Arsan Tekstil4,261,675,57
Arzum Ev Aletleri16,14-0,62-33,21
Aselsan15,45-0,32-15,34
Ata GMYO4,472,05-18,87
Atakule GMYO3,169,7234,98
Atlantis Yatırım Holding3,650,00-34,35
Atlas Yat. Ort.1,51-0,66-13,71
ATP Bilgisayar33,501,03

Avrasya GMYO3,241,2523,69
Avrasya Petrol ve Tur.2,801,08-12,50
Avrupa Yatırım Holding5,20-0,57-13,33
Aydem Enerji8,154,35

Ayen Enerji4,872,53-9,98
Ayes Çelik Hasır ve Çit20,802,4684,40
Aygaz14,510,352,28
Bagfaş18,05-0,50-9,75
Bak Ambalaj24,404,2723,38
Balatacılar Balatacılık4,54-0,22-44,90
Bantaş Ambalaj3,570,8514,18
Banvit65,851,7826,63
Başkent Doğalgaz GMYO18,360,88

Baştaş Başkent Çimento10,900,09-37,25
Batı Çimento12,641,12168,37
Batısöke Çimento2,170,46-11,07
Bayrak Taban Sanayi8,62-2,60-18,76
Bera Holding9,99-2,92-50,74
Berkosan Yalıtım9,93-0,1011,32
Beşiktaş Futbol Yat.6,16-0,8152,48
Beyaz Filo8,820,46-12,49
Bilici Yatırım19,474,06251,87
Bim Mağazalar69,45-0,93-2,59
Biotrend Çevre ve Enerji28,90-0,69

Birko Mensucat1,08-3,57-2,70
Birlik Mensucat2,12-3,64-38,73
Bizim Mağazaları12,931,49-15,82
BMS Çelik Hasır7,89-0,75

Boğaziçi Beton Sanayi4,36-1,58

Borusan Mannesmann26,62-0,97-4,24
Borusan Yat. Paz.360,802,91-20,58
Bosch Fren Sistemleri872,00-0,02-29,09
Bossa30,460,7370,64
Brisa22,601,8016,72
Burçelik18,45-1,23-12,23
Burçelik Vana21,760,46-56,18
Bursa Çimento3,360,30-32,50
Carrefoursa37,88-0,84-47,24
Casa Emtia Petrol112,50-2,176,13
Ceo Event Medya8,151,8826,75
Coca Cola İçecek85,65-0,4134,86
Cosmos Yat. Holding9,83-3,6321,96
Credıtwest Faktorıng4,790,84-18,40
Çan2 Termik11,940,17

Çelebi169,80-0,76-6,97
Çelik Halat6,45-0,62-29,10
Çemaş Döküm1,26-0,79-26,00
Çemtaş13,691,11-12,86
Çimbeton212,700,38-28,26
Çimentaş28,42-0,42-21,40
Çimsa25,342,9242,36
Çuhadaroğlu Metal7,40-1,99-2,72
Dagi Giyim4,250,2424,77
Dagi Yatırım Holding15,050,3316,67
Dardanel2,569,87-51,92
Datagate Bilgisayar11,510,52-28,55
Demısaş Döküm7,41-5,0014,43
Denge Holding1,579,79-48,31
Deniz GMYO2,240,4521,60
Derimod10,240,595,13
Derlüks Yatırım Holding4,73-2,87-46,37
Desa Deri9,21-0,97-5,44
Despec Bilgisayar9,891,96-24,27
Deva Holding25,060,404,16
Dinamik Isı Makina Yalıtım11,82-0,259,70
Diriteks Diriliş Tekstil3,003,45-19,57
Ditaş Doğan16,75-1,4128,79
DO-CO689,801,899,49
Doğan Burda20,986,99-6,51
Doğan Holding2,72-1,09-9,28
Doğtaş Kelebek Mobilya2,24-3,45-3,82
Doğusan6,440,6347,03
Doğuş GMYO8,68-1,256,24
Doğuş Otomotiv25,943,100,06
Döktaş Dökümcülük28,12-0,07-8,16
Duran Doğan Basım10,96-0,454,48
Dyo Boya10,86-1,18-3,44
Eczacıbaşı İlaç6,030,84-16,27
Eczacıbaşı Yatırım41,22-1,3953,13
E-Data Teknoloji15,56-7,66

Edip Gayrimenkul3,75-0,5312,95
Ege Endüstri1.319,500,88-20,75
Ege Gübre176,90-3,5423,31
Ege Profil28,12-0,28-26,46
Ege Seramik14,02-1,2745,10
Egeplast22,983,23-30,99
Ekiz Kimya6,55-1,21-8,13
Emek Elektrik2,763,76-3,34
Eminiş Ambalaj20,482,40-44,41
Emlak Konut GMYO1,840,00-12,99
Enerjisa Enerji10,63-0,28-7,81
Enka İnşaat9,700,7337,75
Erbosan144,00-2,17255,07
Ereğli Demir Çelik19,74-0,1550,27
Ersu Gıda3,400,89-31,17
Escar Turizm Taşımacılık17,67-4,23

Escort Teknoloji5,780,35-12,02
Esenboğa Elektrik29,96-0,8657,47
Etiler Gıda5,203,3830,65
Euro Kapital Yat. Ort.6,860,0079,60
Euro Trend Yat. Ort.3,64-1,362,87
Euro Yat. Ort.3,58-0,28-19,40
Euro Yatırım Holding3,20-0,6212,68
Fade Gıda8,811,7369,37
Fenerbahçe Futbol35,60-1,8720,43
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,542,83-13,84
F-M İzmit Piston110,80-1,25-9,62
Fonet Bilgi Teknolojileri14,36-2,7810,21
Ford Otosan181,301,4048,44
Formet Metal ve Cam1,274,96-48,23
Frigo Pak Gıda17,221,35-17,92
Galata Wind Enerji3,940,51

Galatasaray Sportif3,76-0,79-7,16
Garanti Bankası9,27-0,22-8,68
Garanti Faktoring8,330,60-25,16
Garanti Yat. Ort.2,29-0,43-28,79
Gedik Y. Men. Değ.7,481,7726,22
Gediz Ambalaj41,10-0,1553,36
Gen İlaç14,733,30

Gentaş3,180,32-29,54
Gersan Elektrik5,881,03-4,23
Global Men. Değ.6,181,482,83
Global Yat. Holding2,23-0,45-36,53
Good-Year7,93-1,12-0,48
Göltaş Çimento41,226,460,43
Gözde Girişim5,55-1,07-30,45
GSD Denizcilik2,469,821,02
GSD Holding1,880,00-25,10
Gübre Fabrik.53,50-0,93-37,83
Güler Yat. Holding2,350,86-32,13
Halk GMYO2,242,28-26,51
Hatay Tekstil16,580,3621,59
Hedef Girişim2,621,163,77
Hektaş7,87-1,0147,31
HUB Girişim10,53-0,66-42,14
Hürriyet Gzt.1,41-3,42-32,86
ICBC Turkey Bank5,30-0,56-18,46
İdealist Danışmanlık51,00-4,14278,90
İdealist GMYO2,95-9,7924,31
İhlas Ev Aletleri1,096,86-41,49
İhlas Gayrimenkul0,980,00-21,60
İhlas Gazetecilik1,11-1,77-54,94
İhlas Holding0,590,00-47,45
İhlas Yayın Holding0,79-1,25-30,70
İndeks Bilgisayar6,000,0029,14
Info Yatırım3,52-0,28-24,63
İntema38,30-2,89-4,01
Inveo Yatırım Holding104,603,98136,54
İpek Doğal Enerji11,54-0,09-11,77
İskenderun Demir Çelik12,950,3943,31
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

Cari işlemler hesabı haziranda 1 milyar 127 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari işlemler açığı 29 milyar 679 milyon dolar oldu.
Cari işlemler hesabı haziranda 1 milyar 127 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari işlemler açığı 29 milyar 679 milyon dolar oldu.
Altının kilogramı 482 bin 120 liraya yükseldi
Altının kilogramı 482 bin 120 liraya yükseldi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum İlham Aliyev Erdoğan Yüksek Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Haluk Levent Acun Ilıcalı Berdan Mardini Mohammed Al Saloussi
Spor Fatih Terim Caner Erkin Rıza Çalımbay Mustafa Denizli Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Borsada günlük işlemler (1) - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.8.2021 19:23:35. #1.15#

title